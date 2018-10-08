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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/10/05  107/10/04  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.89180    9.95320  -0.06140   -0.61689
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.89370    9.95510  -0.06140   -0.61677
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.88900    9.93660  -0.04760   -0.47904
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.88920    9.93680  -0.04760   -0.47903
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.22340    9.25620  -0.03280   -0.35436
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.51780    9.54910  -0.03130   -0.32778
中國信託台灣活力基金                                               13.15000   13.47000  -0.32000   -2.37565
中國信託台灣優勢基金                                               15.52000   15.88000  -0.36000   -2.26700
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.09000   10.18000  -0.09000   -0.88409
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.58000    9.64000  -0.06000   -0.62241
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.94000    8.99000  -0.05000   -0.55617
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.37000    9.46000  -0.09000   -0.95137
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.44000    9.59000  -0.15000   -1.56413
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.08000   10.24000  -0.16000   -1.56250
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.91700    9.89600   0.02100    0.21221
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.24130    9.22170   0.01960    0.21254
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.29890   10.31080  -0.01190   -0.11541
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.55930    9.57060  -0.01130   -0.11807
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.92140   11.01850  -0.09710   -0.88125
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.48650    9.57080  -0.08430   -0.88080
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.87300   10.92530  -0.05230   -0.47871
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.75710    9.80410  -0.04700   -0.47939
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.86000   11.04000  -0.18000   -1.63043
中國信託智能運動基金-美元                                          10.57000   10.79000  -0.22000   -2.03892
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.78000    9.92000  -0.14000   -1.41129
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.65000    9.83000  -0.18000   -1.83113
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99180   10.99160   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.41420    9.45960  -0.04540   -0.47994
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.02680    9.07040  -0.04360   -0.48068
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.56380    9.62120  -0.05740   -0.59660
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.16550    9.22040  -0.05490   -0.59542
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.58000   11.70000  -0.12000   -1.02564
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.18000   11.29000  -0.11000   -0.97431
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.75000   11.92000  -0.17000   -1.42617
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.42000   11.57000  -0.15000   -1.29646
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元大2001基金                                                       56.34000   58.08000  -1.74000   -2.99587
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.43300   39.42800   0.00500    0.01268
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.62900   38.53290   0.09610    0.24940
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.44420   11.44320   0.00100    0.00874
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.51230   10.47910   0.03320    0.31682
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.33000   13.56000  -0.23000   -1.69617
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.45700   12.67800  -0.22100   -1.74318
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.79100   17.02000  -0.22900   -1.34548
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.45640   10.46750  -0.01110   -0.10604
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66280    9.67310  -0.01030   -0.10648
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.58280    9.56350   0.01930    0.20181
元大巴西指數基金                                                    5.95300    5.91000   0.04300    0.72758
元大巴菲特基金                                                     25.89000   26.49000  -0.60000   -2.26501
元大日經225基金                                                    29.89000   30.10000  -0.21000   -0.69767
元大台商收成基金                                                   22.63000   23.10000  -0.47000   -2.03463
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.49000   12.28000   0.21000    1.71010
元大台灣50單日正向2倍基金                                          37.55000   38.88000  -1.33000   -3.42078
元大台灣中型100基金                                                31.32000   32.08000  -0.76000   -2.36908
元大台灣加權股價指數基金                                           24.83200   25.30800  -0.47600   -1.88083
元大台灣卓越50基金                                                 83.55000   84.93000  -1.38000   -1.62487
元大台灣金融基金                                                   18.49000   18.69000  -0.20000   -1.07009
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.18000   31.64000  -0.46000   -1.45386
元大台灣高股息基金                                                 26.29000   26.67000  -0.38000   -1.42482
元大台灣電子科技基金                                               34.71000   35.46000  -0.75000   -2.11506
元大全球ETF成長組合基金                                            10.54000   10.59000  -0.05000   -0.47214
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.66000   14.71000  -0.05000   -0.33990
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.86000   12.90000  -0.04000   -0.31008
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.68000   12.76000  -0.08000   -0.62696
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.87300   11.96300  -0.09000   -0.75232
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.88000    8.91000  -0.03000   -0.33670
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.75000    6.77000  -0.02000   -0.29542
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.10000    8.20000  -0.10000   -1.21951
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.34000    6.42000  -0.08000   -1.24611
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.63600    9.68800  -0.05200   -0.53675
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.00000   13.13000  -0.13000   -0.99010
元大全球農業商機基金                                               17.97000   17.95000   0.02000    0.11142
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
元大印尼指數基金                                                    7.94500    8.15200  -0.20700   -2.53925
元大印度指數基金                                                    9.01200    9.18100  -0.16900   -1.84076
元大印度基金                                                       11.49000   11.62000  -0.13000   -1.11876
元大多多基金                                                       16.39000   16.98000  -0.59000   -3.47468
元大多福基金                                                       49.81000   51.14000  -1.33000   -2.60070
元大亞太成長基金                                                    9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.35460    8.38880  -0.03420   -0.40769
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.86010    6.88820  -0.02810   -0.40794
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.47000    9.47200  -0.00200   -0.02111
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.27400   10.24100   0.03300    0.32223
元大卓越基金                                                       43.73000   44.83000  -1.10000   -2.45371
元大店頭基金                                                        7.49000    7.81000  -0.32000   -4.09731
元大泛歐成長基金                                                    9.33000    9.37000  -0.04000   -0.42689
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.28970   10.28920   0.00050    0.00486
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.62360    9.60810   0.01550    0.16132
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.66320   31.52110   0.14210    0.45081
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.21130   36.25890  -0.04760   -0.13128
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.98630   19.84990   0.13640    0.68716
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.21200   17.42330  -0.21130   -1.21274
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.27210   38.18300   0.08910    0.23335
元大高科技基金                                                     17.39000   17.98000  -0.59000   -3.28142
元大得利貨幣市場基金                                               16.26190   16.26170   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98790   11.98780   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     11.01000   11.67000  -0.66000   -5.65553
元大新主流基金                                                     22.63000   23.49000  -0.86000   -3.66113
元大新東協平衡基金-美元                                             9.13800    9.22300  -0.08500   -0.92161
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.89000    8.94000  -0.05000   -0.55928
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.71860    9.84120  -0.12260   -1.24578
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       8.98020    9.10170  -0.12150   -1.33492
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.67560    9.76760  -0.09200   -0.94189
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.38140    8.46110  -0.07970   -0.94196
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.75910    9.78240  -0.02330   -0.23818
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.33470    9.35700  -0.02230   -0.23832
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.89370    9.87780   0.01590    0.16097
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.46790    9.45270   0.01520    0.16080
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.48470    9.50490  -0.02020   -0.21252
元大新興亞洲基金                                                   10.95000   11.10000  -0.15000   -1.35135
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.55590    8.58460  -0.02870   -0.33432
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.34320    8.37120  -0.02800   -0.33448
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.77880    8.77340   0.00540    0.06155
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.56010    8.55480   0.00530    0.06195
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10890   15.10870   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       34.90000   35.76000  -0.86000   -2.40492
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.89000    8.93000  -0.04000   -0.44793
元大實質多重資產基金-美元                                           8.15900    8.20400  -0.04500   -0.54851
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
元大摩臺基金                                                       38.46000   39.12000  -0.66000   -1.68712
元大標普500基金                                                    26.94000   27.02000  -0.08000   -0.29608
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.75000   12.63000   0.12000    0.95012
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.98000   36.51000  -0.53000   -1.45166
元大標智滬深300基金                                                15.72000   15.79000  -0.07000   -0.44332
元大歐洲50基金                                                     24.21000   24.45000  -0.24000   -0.98160
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.27170    9.28840  -0.01670   -0.17979
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.19740   10.19700   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       47.05000   48.86000  -1.81000   -3.70446
元大韓國KOSPI200基金                                               21.83000   21.82000   0.01000    0.04583
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.38000   14.58000  -0.20000   -1.37174
日盛上選基金                                                       30.58000   31.31000  -0.73000   -2.33152
日盛小而美基金                                                     16.67000   17.15000  -0.48000   -2.79883
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.73540   11.74500  -0.00960   -0.08174
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.78610    9.79410  -0.00800   -0.08168
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.72680   11.73710  -0.01030   -0.08776
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.77350    9.78210  -0.00860   -0.08792
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.63340   10.62880   0.00460    0.04328
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.84650    8.84270   0.00380    0.04297
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
日盛日盛基金                                                       12.54000   12.78000  -0.24000   -1.87793
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
日盛全球抗暖化基金                                                 10.81000   10.89000  -0.08000   -0.73462
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.13120   10.17370  -0.04250   -0.41774
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.46010    9.49980  -0.03970   -0.41790
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.94780    9.97210  -0.02430   -0.24368
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.29080    9.31340  -0.02260   -0.24266
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41930    2.42600  -0.00670   -0.27617
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.67020    1.67480  -0.00460   -0.27466
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36490    0.36580  -0.00090   -0.24604
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25270    0.25340  -0.00070   -0.27624
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.11320   12.12820  -0.01500   -0.12368
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.25270    8.26290  -0.01020   -0.12344
日盛亞洲機會基金                                                    6.62000    6.68000  -0.06000   -0.89820
日盛首選基金                                                       15.61000   15.93000  -0.32000   -2.00879
日盛高科技基金                                                     16.40000   16.86000  -0.46000   -2.72835
日盛貨幣市場基金                                                   14.77700   14.77680   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     36.51000   37.17000  -0.66000   -1.77563
日盛精選五虎基金                                                   34.87000   35.69000  -0.82000   -2.29756
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49160   13.49140   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 26.24000   27.43000  -1.19000   -4.33832
台新MSCI中國基金                                                   19.22000   19.61000  -0.39000   -1.98878
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        18.21000   17.89000   0.32000    1.78871
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        21.30000   22.08000  -0.78000   -3.53261
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16850   14.16830   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.47880   10.48540  -0.00660   -0.06294
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.51730   10.53340  -0.01610   -0.15285
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.08380   10.05920   0.02460    0.24455
台新中國通基金                                                     37.28000   38.82000  -1.54000   -3.96703
台新主流基金                                                       20.54000   21.41000  -0.87000   -4.06352
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.50000   19.57000  -0.07000   -0.35769
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.63760    0.64250  -0.00490   -0.76265
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.46000   14.51000  -0.05000   -0.34459
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.47150    0.47510  -0.00360   -0.75774
台新台灣中小基金                                                   29.47000   30.66000  -1.19000   -3.88128
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.69050    9.77400  -0.08350   -0.85431
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.99400    9.07160  -0.07760   -0.85542
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.45000    8.49000  -0.04000   -0.47114
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.07940   10.19140  -0.11200   -1.09897
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.28700   10.34270  -0.05570   -0.53854
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.14010   11.20020  -0.06010   -0.53660
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
台新印度基金                                                       13.19000   13.39000  -0.20000   -1.49365
台新亞美短期債券基金                                               10.88460   10.86960   0.01500    0.13800
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.52830    8.51970   0.00860    0.10094
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28270    0.28350  -0.00080   -0.28219
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.91080   11.89880   0.01200    0.10085
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38940    0.39060  -0.00120   -0.30722
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09540   11.09530   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 28.15520   28.63820  -0.48300   -1.68656
台新智慧生活基金-美元                                              10.35290   10.55670  -0.20380   -1.93053
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.63000   10.79000  -0.16000   -1.48285
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.32610    8.39830  -0.07220   -0.85970
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.49810    8.53780  -0.03970   -0.46499
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.99560    9.07390  -0.07830   -0.86291
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.18970    9.23260  -0.04290   -0.46466
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.32440   10.39450  -0.07010   -0.67440
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33050    0.33410  -0.00360   -1.07752
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.66380    7.71580  -0.05200   -0.67394
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25840    0.26120  -0.00280   -1.07198
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.30000    5.38000  -0.08000   -1.48699
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.93000   21.04000  -0.11000   -0.52281
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.87600   10.88500  -0.00900   -0.08268
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.54000   15.78000  -0.24000   -1.52091
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.80910   11.81260  -0.00350   -0.02963
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.50100    9.50380  -0.00280   -0.02946
未來資產亞洲新富基金                                               18.88000   19.11000  -0.23000   -1.20356
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57220   12.57200   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 10.47000   10.75000  -0.28000   -2.60465
未來資產新興市場債券基金A                                           8.72410    8.72180   0.00230    0.02637
未來資產新興市場債券基金B                                           6.59930    6.59760   0.00170    0.02577
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中小基金                                                       47.61000   49.31000  -1.70000   -3.44758
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.76950    1.76850   0.00100    0.05655
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.35310    2.35180   0.00130    0.05528
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.01230    7.98980   0.02250    0.28161
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.33820   10.30930   0.02890    0.28033
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.48000    4.53000  -0.05000   -1.10375
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.00000   20.19000  -0.19000   -0.94106
永豐主流品牌基金                                                   17.67000   18.25000  -0.58000   -3.17808
永豐永豐基金                                                       32.76000   34.11000  -1.35000   -3.95778
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.77590    9.85490  -0.07900   -0.80163
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.88620    9.96640  -0.08020   -0.80470
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.70740    9.78280  -0.07540   -0.77074
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.81760    9.89380  -0.07620   -0.77018
永豐南非幣2021保本基金                                             13.02520   13.03900  -0.01380   -0.10584
永豐高科技基金                                                     21.58000   22.18000  -0.60000   -2.70514
永豐貨幣市場基金                                                   13.88890   13.88880   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12310    2.12670  -0.00360   -0.16928
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52000    2.52440  -0.00440   -0.17430
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.73920    7.73520   0.00400    0.05171
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.43240   10.42700   0.00540    0.05179
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.01680    7.03830  -0.02150   -0.30547
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.85040   10.88350  -0.03310   -0.30413
永豐臺灣加權ETF基金                                                54.39000   55.46000  -1.07000   -1.92932
永豐領航科技基金                                                   35.18000   36.40000  -1.22000   -3.35165
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.04000   11.22000  -0.18000   -1.60428
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.66000   10.83000  -0.17000   -1.56971
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.00000   10.12000  -0.12000   -1.18577
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.85000    9.94000  -0.09000   -0.90543
永豐趨勢平衡基金                                                   39.35000   40.13000  -0.78000   -1.94368
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.51020    9.51620  -0.00600   -0.06305
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.76420    9.77040  -0.00620   -0.06346
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.53740    9.53680   0.00060    0.00629
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.71060    9.70990   0.00070    0.00721
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.52790    9.53260  -0.00470   -0.04930
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.91190    9.91680  -0.00490   -0.04941
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.51270    9.51240   0.00030    0.00315
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.76640    9.76620   0.00020    0.00205
兆豐國際中小基金                                                   14.11000   14.59000  -0.48000   -3.28992
兆豐國際生命科學基金                                               16.76000   16.99000  -0.23000   -1.35374
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.31720   10.35500  -0.03780   -0.36504
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.55120   10.61740  -0.06620   -0.62350
兆豐國際全球基金                                                   32.30000   32.61000  -0.31000   -0.95063
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.29500   10.29440   0.00060    0.00583
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.08520   10.06880   0.01640    0.16288
兆豐國際國民基金                                                   20.53000   21.12000  -0.59000   -2.79356
兆豐國際第一基金                                                   11.99000   12.28000  -0.29000   -2.36156
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.03270   10.03150   0.00120    0.01196
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.92800    7.92700   0.00100    0.01262
兆豐國際萬全基金                                                   19.19000   19.54000  -0.35000   -1.79120
兆豐國際電子基金                                                   23.14000   23.90000  -0.76000   -3.17992
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.83000   22.28000  -0.45000   -2.01975
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.72000   16.47000   0.25000    1.51791
兆豐國際豐台灣基金                                                 32.02000   32.64000  -0.62000   -1.89951
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50840   12.50820   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.95650    9.98110  -0.02460   -0.24647
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.95450    9.97630  -0.02180   -0.21852
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.96710    9.98470  -0.01760   -0.17627
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.95830    9.98110  -0.02280   -0.22843
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.96180    9.97630  -0.01450   -0.14534
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.96680    9.98470  -0.01790   -0.17927
合庫台灣基金                                                       10.40000   10.75000  -0.35000   -3.25581
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.12750   11.14700  -0.01950   -0.17493
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.98540   12.03980  -0.05440   -0.45183
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.74160   10.78640  -0.04480   -0.41534
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.50880   11.55690  -0.04810   -0.41620
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.10010    8.11420  -0.01410   -0.17377
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.43240    9.47550  -0.04310   -0.45486
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.99000    9.02760  -0.03760   -0.41650
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.90250    8.94030  -0.03780   -0.42280
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.25140    9.29060  -0.03920   -0.42193
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.49000   11.57000  -0.08000   -0.69144
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.72000   10.79000  -0.07000   -0.64875
合庫全球新興市場基金                                                8.85000    8.99000  -0.14000   -1.55729
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
合庫貨幣市場基金                                                   10.13460   10.13440   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.41060    9.44720  -0.03660   -0.38742
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.67020    9.70760  -0.03740   -0.38527
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.96920    9.98910  -0.01990   -0.19922
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.38800   11.43400  -0.04600   -0.40231
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.59690   13.61520  -0.01830   -0.13441
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.69270    8.72770  -0.03500   -0.40102
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.37460    9.41080  -0.03620   -0.38466
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.80600    7.82160  -0.01560   -0.19945
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.67060    8.70590  -0.03530   -0.40547
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.08180   10.09540  -0.01360   -0.13471
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.79000    9.85000  -0.06000   -0.60914
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.67000    9.73000  -0.06000   -0.61665
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.95000   10.01000  -0.06000   -0.59940
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.90000    9.96000  -0.06000   -0.60241
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.02000   10.08000  -0.06000   -0.59524
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.96000   10.02000  -0.06000   -0.59880
安本標準兩岸價值基金                                               10.54000   10.71000  -0.17000   -1.58730
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.31000   10.41000  -0.10000   -0.96061
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.52000   10.58000  -0.06000   -0.56711
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.97000   10.07000  -0.10000   -0.99305
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.18000   10.24000  -0.06000   -0.58594
安聯中國東協基金                                                   14.84000   15.12000  -0.28000   -1.85185
安聯台灣大壩基金                                                   25.71000   26.51000  -0.80000   -3.01773
安聯台灣科技基金                                                   41.78000   43.52000  -1.74000   -3.99816
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49760   12.49740   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   27.70000   28.74000  -1.04000   -3.61865
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.15680   10.17190  -0.01510   -0.14845
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.07460   15.08890  -0.01430   -0.09477
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.60560    9.61470  -0.00910   -0.09465
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.44000   11.55000  -0.11000   -0.95238
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.70000   11.78000  -0.08000   -0.67912
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.39110   12.40890  -0.01780   -0.14345
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.18160   10.19120  -0.00960   -0.09420
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.26970   12.28070  -0.01100   -0.08957
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.44200    9.45550  -0.01350   -0.14277
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.31460    9.32350  -0.00890   -0.09546
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.97450    8.98250  -0.00800   -0.08906
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.41000   11.52000  -0.11000   -0.95486
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.31000   11.37000  -0.06000   -0.52770
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.05000   11.14000  -0.09000   -0.80790
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.21000   10.32000  -0.11000   -1.06589
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.60000    9.66000  -0.06000   -0.62112
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.28000   11.39000  -0.11000   -0.96576
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.77000   10.83000  -0.06000   -0.55402
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.04000   10.14000  -0.10000   -0.98619
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.11820   12.11950  -0.00130   -0.01073
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.02850   11.02980  -0.00130   -0.01179
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.68730   10.68570   0.00160    0.01497
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.87210    8.87370  -0.00160   -0.01803
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.67600    8.67690  -0.00090   -0.01037
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.38220    8.38100   0.00120    0.01432
安聯全球人口趨勢基金                                               11.68000   11.77000  -0.09000   -0.76466
安聯全球生技趨勢基金-美元                                          10.07000   10.33000  -0.26000   -2.51694
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.85000   38.66000  -0.81000   -2.09519
安聯全球油礦金趨勢基金                                              9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.90490   11.90490   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.28240   10.28240   0.00000    0.00000
安聯全球新興市場基金                                               16.94000   17.32000  -0.38000   -2.19400
安聯全球農金趨勢基金                                               10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.05000    9.13000  -0.08000   -0.87623
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.62000   10.72000  -0.10000   -0.93284
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.43000   10.52000  -0.09000   -0.85551
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.31000   10.41000  -0.10000   -0.96061
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.24000   10.33000  -0.09000   -0.87125
安聯亞洲動態策略基金                                               21.79000   21.91000  -0.12000   -0.54770
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.07400   10.07930  -0.00530   -0.05258
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.77990    9.78510  -0.00520   -0.05314
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.17710   83.28710  -0.11000   -0.13207
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.33370   12.35540  -0.02170   -0.17563
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.76420   64.85420  -0.09000   -0.13877
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.52270    9.53950  -0.01680   -0.17611
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58150    2.58450  -0.00300   -0.11608
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.42820   10.44050  -0.01230   -0.11781
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19190    2.19330  -0.00140   -0.06383
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.60800    8.60880  -0.00080   -0.00929
宏利台灣動力基金                                                   29.15000   29.98000  -0.83000   -2.76851
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.13970   10.20400  -0.06430   -0.63015
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.92600    9.94910  -0.02310   -0.23218
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.92130    7.97160  -0.05030   -0.63099
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.89080    7.91730  -0.02650   -0.33471
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.90000   10.95000  -0.05000   -0.45662
宏利全球債券組合基金                                               13.05270   13.06930  -0.01660   -0.12702
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.75950    2.76890  -0.00940   -0.33948
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.61720   11.64080  -0.02360   -0.20274
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57140    8.58950  -0.01810   -0.21072
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.41910    2.42180  -0.00270   -0.11149
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.79920   10.78690   0.01230    0.11403
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.46840    3.54400  -0.07560   -2.13318
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.56040    0.57210  -0.01170   -2.04510
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       16.21000   16.53000  -0.32000   -1.93587
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.85680   11.90460  -0.04780   -0.40153
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.52750   10.56930  -0.04180   -0.39549
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.19320   10.22420  -0.03100   -0.30320
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.88590    8.92530  -0.03940   -0.44144
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.49740    8.53130  -0.03390   -0.39736
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.40480    8.42690  -0.02210   -0.26226
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.36800    8.39650  -0.02850   -0.33943
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.76160    2.78090  -0.01930   -0.69402
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.40110    0.40370  -0.00260   -0.64404
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.16810   12.22760  -0.05950   -0.48660
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.91350    0.91990  -0.00640   -0.69573
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32210    7.36030  -0.03820   -0.51900
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.02430    2.03840  -0.01410   -0.69172
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29160    0.29350  -0.00190   -0.64736
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.95890    9.00530  -0.04640   -0.51525
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32710    0.32940  -0.00230   -0.69824
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64640   13.64630   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.47000    2.53000  -0.06000   -2.37154
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.24000   11.45000  -0.21000   -1.83406
宏利臺灣股息收益基金                                               25.68000   26.30000  -0.62000   -2.35741
宏利澳幣保本基金                                                   12.15070   12.14630   0.00440    0.03623
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.75000    9.81000  -0.06000   -0.61162
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.20000   10.26000  -0.06000   -0.58480
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.81000   10.92000  -0.11000   -1.00733
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.85000   10.97000  -0.12000   -1.09389
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.50000   10.58000  -0.08000   -0.75614
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.31000   11.47000  -0.16000   -1.39494
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.85000   11.02000  -0.17000   -1.54265
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.83000    9.95000  -0.12000   -1.20603
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.63000   11.77000  -0.14000   -1.18946
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.28240   10.28730  -0.00490   -0.04763
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.50310    9.51680  -0.01370   -0.14396
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.92370    8.90110   0.02260    0.25390
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.72190   10.69470   0.02720    0.25433
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.83000    9.89000  -0.06000   -0.60667
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.79000    9.88000  -0.09000   -0.91093
貝萊德新台幣基金                                                   12.93740   12.93730   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.03000   25.60000  -0.57000   -2.22656
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金-人民幣                                             9.42000    9.54000  -0.12000   -1.25786
保德信大中華基金-美元                                               9.27000    9.39000  -0.12000   -1.27796
保德信大中華基金-新台幣                                            27.55000   27.80000  -0.25000   -0.89928
保德信中小型股基金                                                 39.00000   40.47000  -1.47000   -3.63232
保德信台商全方位基金                                               32.44000   33.35000  -0.91000   -2.72864
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          29.74000   29.93000  -0.19000   -0.63481
保德信全球消費商機基金                                             18.33000   18.50000  -0.17000   -0.91892
保德信全球基礎建設基金                                             12.31000   12.34000  -0.03000   -0.24311
保德信全球資源基金                                                  8.37000    8.37000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.54000   10.66000  -0.12000   -1.12570
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.88000   35.13000  -0.25000   -0.71164
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.71820    9.75540  -0.03720   -0.38133
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.56250   10.60210  -0.03960   -0.37351
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.21170    9.20960   0.00210    0.02280
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.99700    9.99470   0.00230    0.02301
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.15220    8.17260  -0.02040   -0.24961
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.79570   10.82270  -0.02700   -0.24948
保德信亞太基金                                                     20.45000   20.81000  -0.36000   -1.72994
保德信店頭市場基金                                                 27.81000   29.01000  -1.20000   -4.13650
保德信拉丁美洲基金                                                  6.95000    7.04000  -0.09000   -1.27841
保德信金平衡基金                                                   29.38000   29.79000  -0.41000   -1.37630
保德信金滿意基金                                                   39.89000   40.89000  -1.00000   -2.44559
保德信科技島基金                                                   23.82000   24.46000  -0.64000   -2.61652
保德信高成長基金                                                   87.66000   89.85000  -2.19000   -2.43740
保德信第一基金                                                     23.93000   24.58000  -0.65000   -2.64443
保德信貨幣市場基金                                                 15.77630   15.77610   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.58020   10.65070  -0.07050   -0.66193
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.73970   10.76840  -0.02870   -0.26652
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.79750   10.86140  -0.06390   -0.58832
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.26250   10.28220  -0.01970   -0.19159
保德信新世紀基金                                                   10.48000   10.69000  -0.21000   -1.96445
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.98730    7.99610  -0.00880   -0.11005
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.85770   10.86960  -0.01190   -0.10948
保德信新興趨勢組合基金                                             10.56000   10.77000  -0.21000   -1.94986
保德信瑞騰基金                                                     15.54920   15.54950  -0.00030   -0.00193
保德信歐洲組合基金                                                 10.34000   10.42000  -0.08000   -0.76775
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.69090    9.71240  -0.02150   -0.22137
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.99720   10.01910  -0.02190   -0.21858
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.64290    9.65400  -0.01110   -0.11498
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.80390    9.81680  -0.01290   -0.13141
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.72560    9.75730  -0.03170   -0.32488
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.87910    9.91110  -0.03200   -0.32287
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.63520    9.65840  -0.02320   -0.24021
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.75820    9.78110  -0.02290   -0.23412
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.05010   10.05450  -0.00440   -0.04376
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.00060    0.00000  10.00060    0.00000
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.00060    0.00000  10.00060    0.00000
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.00060    0.00000  10.00060    0.00000
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.00060    0.00000  10.00060    0.00000
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.89580    9.93190  -0.03610   -0.36348
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.08510   10.11950  -0.03440   -0.33994
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.82880    9.85830  -0.02950   -0.29924
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.92370    9.95350  -0.02980   -0.29939
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.59040    9.63390  -0.04350   -0.45153
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.45340    9.49100  -0.03760   -0.39616
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.04790   10.09370  -0.04580   -0.45375
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.04600   10.09230  -0.04630   -0.45877
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.13360   10.16480  -0.03120   -0.30694
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.20500   10.23930  -0.03430   -0.33498
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.08470   10.12530  -0.04060   -0.40098
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.08500   10.12560  -0.04060   -0.40096
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.93970    1.94030  -0.00060   -0.03092
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66750    2.66760  -0.00010   -0.00375
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29110    0.29140  -0.00030   -0.10295
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43410    0.43450  -0.00040   -0.09206
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.32070    8.31890   0.00180    0.02164
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.64970   11.64100   0.00870    0.07474
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.37780    9.38110  -0.00330   -0.03518
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.55890   11.56520  -0.00630   -0.05447
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.46440    8.47590  -0.01150   -0.13568
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.46270   10.47680  -0.01410   -0.13458
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.13770   10.16680  -0.02910   -0.28623
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.04940   10.06880  -0.01940   -0.19267
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.02820   10.04470  -0.01650   -0.16427
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.66440   10.68180  -0.01740   -0.16289
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.94950    9.96030  -0.01080   -0.10843
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71160    9.73220  -0.02060   -0.21167
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09280   10.11300  -0.02020   -0.19974
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.70440    9.71300  -0.00860   -0.08854
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.94500    9.95070  -0.00570   -0.05728
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.44690   10.51830  -0.07140   -0.67882
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.09810    6.12590  -0.02780   -0.45381
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.59080   10.63920  -0.04840   -0.45492
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65230   11.65230   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           17.25000   17.75000  -0.50000   -2.81690
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3942.44000 4056.14000 -113.70000  -2.80316
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.25110   10.26850  -0.01740   -0.16945
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.25010   11.30550  -0.05540   -0.49003
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.49460   10.54410  -0.04950   -0.46946
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.06700    9.08240  -0.01540   -0.16956
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.45230    9.49890  -0.04660   -0.49058
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.28780    9.33160  -0.04380   -0.46937
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.39530   10.41290  -0.01760   -0.16902
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.90720   10.96100  -0.05380   -0.49083
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.86890   10.92020  -0.05130   -0.46977
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.19000    6.31000  -0.12000   -1.90174
柏瑞巨人基金                                                       12.28000   12.55000  -0.27000   -2.15139
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65910   13.65900   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.85000   15.97000  -0.12000   -0.75141
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.54220   13.57950  -0.03730   -0.27468
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.90210   11.96420  -0.06210   -0.51905
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.51420   12.57540  -0.06120   -0.48666
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.79170    8.81590  -0.02420   -0.27450
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.75200    6.77060  -0.01860   -0.27472
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.70360    8.74900  -0.04540   -0.51892
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.46450    8.48630  -0.02180   -0.25688
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.70250   10.75480  -0.05230   -0.48629
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.32690    8.35920  -0.03230   -0.38640
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.07860   12.14170  -0.06310   -0.51970
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.73210   11.76440  -0.03230   -0.27456
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.00870   12.03960  -0.03090   -0.25665
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.39180   11.44750  -0.05570   -0.48657
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.94820    8.97280  -0.02460   -0.27416
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.72540    9.77620  -0.05080   -0.51963
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.67440    9.69930  -0.02490   -0.25672
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.51810    9.56470  -0.04660   -0.48721
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.40080    9.43720  -0.03640   -0.38571
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.18900   10.21620  -0.02720   -0.26624
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.05420   10.10450  -0.05030   -0.49780
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.93730    9.98470  -0.04740   -0.47473
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.02300   10.06390  -0.04090   -0.40640
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.84590    9.87210  -0.02620   -0.26539
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.62240    9.67060  -0.04820   -0.49842
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.59680    9.64260  -0.04580   -0.47498
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.68340    9.72280  -0.03940   -0.40523
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.17000   10.19710  -0.02710   -0.26576
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.05420   10.10450  -0.05030   -0.49780
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.93730    9.98480  -0.04750   -0.47572
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.02310   10.06390  -0.04080   -0.40541
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.84580    9.87200  -0.02620   -0.26540
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.62260    9.67070  -0.04810   -0.49738
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.59680    9.64260  -0.04580   -0.47498
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.68350    9.72290  -0.03940   -0.40523
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.72930   10.72550   0.00380    0.03543
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.93770   11.95560  -0.01790   -0.14972
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.32860   11.34510  -0.01650   -0.14544
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.00270    8.99950   0.00320    0.03556
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.68840    9.70290  -0.01450   -0.14944
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.56190    9.57590  -0.01400   -0.14620
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.44020   10.43660   0.00360    0.03449
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.11550   11.13210  -0.01660   -0.14912
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.94460   10.96060  -0.01600   -0.14598
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.00290    8.99970   0.00320    0.03556
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.68880    9.70330  -0.01450   -0.14943
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.56240    9.57630  -0.01390   -0.14515
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.54000   12.69000  -0.15000   -1.18203
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.37000   13.58000  -0.21000   -1.54639
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.78000    8.91000  -0.13000   -1.45903
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.23000    8.33000  -0.10000   -1.20048
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.11000    9.25000  -0.14000   -1.51351
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.86000   10.99000  -0.13000   -1.18289
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.90000   11.08000  -0.18000   -1.62455
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.15000   11.33000  -0.18000   -1.58870
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.53000   12.72000  -0.19000   -1.49371
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.68000   12.82000  -0.14000   -1.09204
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.28960   11.30250  -0.01290   -0.11413
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.35300    7.36130  -0.00830   -0.11275
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.72000   10.77000  -0.05000   -0.46425
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.43000   10.47000  -0.04000   -0.38204
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.62000    9.67000  -0.05000   -0.51706
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.46000   10.51000  -0.05000   -0.47574
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.22000   10.27000  -0.05000   -0.48685
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.41000    9.46000  -0.05000   -0.52854
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.46000    9.50000  -0.04000   -0.42105
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.37640   11.38590  -0.00950   -0.08344
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.04240   11.07680  -0.03440   -0.31056
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.16740   10.19690  -0.02950   -0.28930
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.26400    8.27090  -0.00690   -0.08343
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.27620    9.30520  -0.02900   -0.31165
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.32320    9.35020  -0.02700   -0.28876
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.62220   10.65540  -0.03320   -0.31158
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.99040    9.99870  -0.00830   -0.08301
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.15090   10.18030  -0.02940   -0.28879
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.61010    9.64010  -0.03000   -0.31120
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.92930    8.93670  -0.00740   -0.08280
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.84620    8.84950  -0.00330   -0.03729
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.34730    9.37440  -0.02710   -0.28909
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.76380   11.80200  -0.03820   -0.32367
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.23110   11.29720  -0.06610   -0.58510
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.66460   10.72450  -0.05990   -0.55853
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.93710    6.95960  -0.02250   -0.32329
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66410    8.71510  -0.05100   -0.58519
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.27320    9.32530  -0.05210   -0.55870
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.11260   10.14540  -0.03280   -0.32330
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.68150   10.74160  -0.06010   -0.55951
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.37800    9.43320  -0.05520   -0.58517
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.84720    8.87590  -0.02870   -0.32335
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.47090    9.52410  -0.05320   -0.55858
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.17200   11.18440  -0.01240   -0.11087
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.75540   11.79110  -0.03570   -0.30277
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.77450   10.80580  -0.03130   -0.28966
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.05520    9.06530  -0.01010   -0.11141
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.57660    9.60570  -0.02910   -0.30295
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.58130    9.60920  -0.02790   -0.29035
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.08010   11.11380  -0.03370   -0.30323
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.96780    9.97890  -0.01110   -0.11123
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.26650   10.29630  -0.02980   -0.28942
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.45370    9.46420  -0.01050   -0.11094
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.20880    9.21900  -0.01020   -0.11064
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.79670    9.82650  -0.02980   -0.30326
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.34320    9.37040  -0.02720   -0.29028
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.04000   18.18000  -0.14000   -0.77008
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.82000   17.01000  -0.19000   -1.11699
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.85320   12.87800  -0.02480   -0.19258
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.60150   10.65930  -0.05780   -0.54225
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.55240   11.61540  -0.06300   -0.54238
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.19830   12.22200  -0.02370   -0.19391
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.06290   11.12570  -0.06280   -0.56446
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.56820    9.62040  -0.05220   -0.54260
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.10530   10.16040  -0.05510   -0.54230
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.01180   10.03130  -0.01950   -0.19439
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.01140   10.06820  -0.05680   -0.56415
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.70600    9.75900  -0.05300   -0.54309
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.90400    9.95810  -0.05410   -0.54328
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.69610   11.71880  -0.02270   -0.19371
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.95330   10.00980  -0.05650   -0.56445
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金                                                     17.85000   18.55000  -0.70000   -3.77358
國泰小龍基金                                                       14.14000   14.54000  -0.40000   -2.75103
國泰中小成長基金                                                   38.40000   39.87000  -1.47000   -3.68698
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.20580    2.20600  -0.00020   -0.00907
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.64880    9.63150   0.01730    0.17962
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.10700    8.09250   0.01450    0.17918
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31550    0.31580  -0.00030   -0.09500
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.54590   11.54490   0.00100    0.00866
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67030    1.67170  -0.00140   -0.08375
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   29.38000   29.59000  -0.21000   -0.70970
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.73000   11.69000   0.04000    0.34217
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       40.66000   40.98000  -0.32000   -0.78087
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.42740   10.39930   0.02810    0.27021
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.23680   10.20910   0.02770    0.27133
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.26060   10.23290   0.02770    0.27070
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33830    0.33880  -0.00050   -0.14758
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33200    0.33240  -0.00040   -0.12034
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33260    0.33310  -0.00050   -0.15011
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41670   12.41660   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       24.65000   25.36000  -0.71000   -2.79968
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.51310    2.52680  -0.01370   -0.54219
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.24000   11.27000  -0.03000   -0.26619
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36480    0.36710  -0.00230   -0.62653
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.51810    0.51940  -0.00130   -0.25029
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.01000   13.01000   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.44920    0.45110  -0.00190   -0.42119
國泰全球資源基金台幣級別                                            6.03000    6.06000  -0.03000   -0.49505
國泰全球資源基金美元級別                                            0.19300    0.19470  -0.00170   -0.87314
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41390    0.41630  -0.00240   -0.57651
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37280    0.37490  -0.00210   -0.56015
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43940    0.44190  -0.00250   -0.56574
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.08000   11.13000  -0.05000   -0.44924
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.52880    0.52980  -0.00100   -0.18875
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.93000   20.83000   0.10000    0.48008
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.24000   22.47000  -0.23000   -1.02359
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.49040    2.50510  -0.01470   -0.58680
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.15870   11.20120  -0.04250   -0.37942
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.95110    9.98890  -0.03780   -0.37842
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36240    0.36490  -0.00250   -0.68512
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32320    0.32540  -0.00220   -0.67609
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.51140    0.51290  -0.00150   -0.29245
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.22000   11.28000  -0.06000   -0.53191
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.37630    0.38010  -0.00380   -0.99974
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.67000   18.83000  -0.16000   -0.84971
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.60620    0.61410  -0.00790   -1.28644
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             18.67000   18.84000  -0.17000   -0.90234
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.85690    0.86440  -0.00750   -0.86765
國泰科技生化基金                                                   29.35000   30.75000  -1.40000   -4.55285
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.55000   28.63000  -0.08000   -0.27943
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.78000   12.67000   0.11000    0.86819
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.64850   37.71680  -0.06830   -0.18109
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.47260   20.33770   0.13490    0.66330
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.46790   17.69600  -0.22810   -1.28899
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.51680   39.54970  -0.03290   -0.08319
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.03420   41.18050  -0.14630   -0.35527
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.59250   43.55610   0.03640    0.08357
國泰紐幣2021保本基金                                               12.25350   12.24880   0.00470    0.03837
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.54130   12.54070   0.00060    0.00478
國泰紐幣保本基金                                                   12.48660   12.48630   0.00030    0.00240
國泰高科技基金                                                     11.03000   11.49000  -0.46000   -4.00348
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.90000   20.80000  -0.90000   -4.32692
國泰國泰基金台幣級別                                               19.90000   20.80000  -0.90000   -4.32692
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33550    0.33620  -0.00070   -0.20821
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48360    0.48270   0.00090    0.18645
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.56000   11.63000  -0.07000   -0.60189
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37360    0.37770  -0.00410   -1.08552
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.53860    0.54240  -0.00380   -0.70059
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.74000   10.80000  -0.06000   -0.55556
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.34740    0.35080  -0.00340   -0.96921
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.50080    0.50370  -0.00290   -0.57574
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.54090   10.56980  -0.02890   -0.27342
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.48140    7.50190  -0.02050   -0.27326
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35660    0.35810  -0.00150   -0.41888
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24300    0.24460  -0.00160   -0.65413
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.23870    2.24320  -0.00450   -0.20061
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.95870    9.94790   0.01080    0.10857
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32250    0.32340  -0.00090   -0.27829
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.80000   11.88000  -0.08000   -0.67340
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38330    0.38760  -0.00430   -1.10939
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.26820    2.27280  -0.00460   -0.20239
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.47710    1.48010  -0.00300   -0.20269
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33930    0.34030  -0.00100   -0.29386
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33750    0.33960  -0.00210   -0.61837
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22320    0.22380  -0.00060   -0.26810
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.39220   10.41570  -0.02350   -0.22562
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.64080    6.65580  -0.01500   -0.22537
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.16000   13.91000   0.25000    1.79727
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   34.30000   35.54000  -1.24000   -3.48903
國泰價值卓越基金                                                   13.12000   13.56000  -0.44000   -3.24484
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          10.87000   10.97000  -0.10000   -0.91158
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.37110    0.37610  -0.00500   -1.32943
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.22000   21.55000  -0.33000   -1.53132
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.72000   19.06000  -0.34000   -1.78384
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.62000   18.85000  -0.23000   -1.22016
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.08450   12.09920  -0.01470   -0.12150
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39700    0.39780  -0.00080   -0.20111
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.60470    9.61210  -0.00740   -0.07699
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.23100    8.21670   0.01430    0.17404
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.75550   10.76450  -0.00900   -0.08361
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.33310    9.31690   0.01620    0.17388
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.21700   11.21610   0.00090    0.00802
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.79930    9.77190   0.02740    0.28040
第一金大中華基金                                                   25.06000   25.52000  -0.46000   -1.80251
第一金小型精選基金                                                 31.76000   32.88000  -1.12000   -3.40633
第一金中概平衡基金                                                 23.52000   24.00000  -0.48000   -2.00000
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25920   15.25910   0.00010    0.00066
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.93900  177.93700   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.99590   10.19890  -0.20300   -1.99041
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.99640   10.19900  -0.20260   -1.98647
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.16000   10.33000  -0.17000   -1.64569
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.16000   10.33000  -0.17000   -1.64569
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.42710   14.64370  -0.21660   -1.47913
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.42810   14.64450  -0.21640   -1.47769
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.83000   13.98000  -0.15000   -1.07296
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.84000   13.99000  -0.15000   -1.07219
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.73360    9.78290  -0.04930   -0.50394
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.73660    9.78580  -0.04920   -0.50277
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.38460    9.41160  -0.02700   -0.28688
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.40920    9.43630  -0.02710   -0.28719
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.27470   10.32670  -0.05200   -0.50355
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.91990    9.94840  -0.02850   -0.28648
第一金全球大趨勢基金                                               23.90000   24.25000  -0.35000   -1.44330
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.97040    8.01410  -0.04370   -0.54529
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.63860    5.66960  -0.03100   -0.54678
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.27080    9.33340  -0.06260   -0.67071
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.27200    9.33460  -0.06260   -0.67062
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.98000    9.03000  -0.05000   -0.55371
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.98000    9.04000  -0.06000   -0.66372
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.70500    9.77050  -0.06550   -0.67039
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.70610    9.77180  -0.06570   -0.67234
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.55520    8.56130  -0.00610   -0.07125
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.17910   10.18630  -0.00720   -0.07068
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.61870    9.64750  -0.02880   -0.29852
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.61770    9.64650  -0.02880   -0.29855
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.92850    7.95220  -0.02370   -0.29803
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.79050    8.80390  -0.01340   -0.15221
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.79090    8.80440  -0.01350   -0.15333
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.26190   11.29560  -0.03370   -0.29835
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.26280   11.29650  -0.03370   -0.29832
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.04890   10.07900  -0.03010   -0.29864
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.85270   14.87530  -0.02260   -0.15193
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.12580   14.27030  -0.14450   -1.01259
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.14350   14.28820  -0.14470   -1.01272
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.31000   13.39000  -0.08000   -0.59746
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.34000   13.42000  -0.08000   -0.59613
第一金亞洲科技基金                                                 18.44000   18.62000  -0.18000   -0.96670
第一金亞洲新興市場基金                                             12.63000   12.76000  -0.13000   -1.01881
第一金店頭市場基金                                                  8.03000    8.32000  -0.29000   -3.48558
第一金創新趨勢基金                                                 20.95000   21.54000  -0.59000   -2.73909
第一金電子基金                                                     30.02000   30.80000  -0.78000   -2.53247
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.49000   19.98000  -0.49000   -2.45245
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.59000   19.24000   0.35000    1.81913
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.37000   10.49000  -0.12000   -1.14395
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.65000    9.76000  -0.11000   -1.12705
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.92000   10.00000  -0.08000   -0.80000
統一大滿貫基金-A類型                                               31.03000   32.06000  -1.03000   -3.21273
統一大滿貫基金-I類型                                               31.03000   32.06000  -1.03000   -3.21273
統一大龍印基金                                                     13.81000   13.98000  -0.17000   -1.21602
統一中小基金                                                       22.53000   23.32000  -0.79000   -3.38765
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.87790    9.86330   0.01460    0.14802
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.18060    9.18380  -0.00320   -0.03484
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.89420    8.87970   0.01450    0.16329
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.79140   11.77400   0.01740    0.14778
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.89120   10.89490  -0.00370   -0.03396
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.54200   10.52490   0.01710    0.16247
統一台灣動力基金                                                   15.02000   15.51000  -0.49000   -3.15925
統一全天候基金-A類型                                              101.36000  103.36000  -2.00000   -1.93498
統一全天候基金-I類型                                              101.44000  103.44000  -2.00000   -1.93349
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.88510    8.94070  -0.05560   -0.62188
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.55170    8.62090  -0.06920   -0.80270
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.51920    8.57450  -0.05530   -0.64494
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.22540    9.28320  -0.05780   -0.62263
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.88700    8.95890  -0.07190   -0.80255
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.84580    8.90330  -0.05750   -0.64583
統一全球債券組合基金                                               11.94450   11.96370  -0.01920   -0.16049
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.61000   16.94000  -0.33000   -1.94805
統一全球新科技基金(美元)                                           15.65000   15.95000  -0.30000   -1.88088
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.97000   15.20000  -0.23000   -1.51316
統一亞太基金                                                       24.48000   24.69000  -0.21000   -0.85055
統一亞洲大金磚基金                                                 12.07000   12.22000  -0.15000   -1.22750
統一奔騰基金                                                       53.99000   55.39000  -1.40000   -2.52753
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66780   16.66760   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.93000   10.00000  -0.07000   -0.70000
統一強漢基金(美元)                                                  8.95000    9.02000  -0.07000   -0.77605
統一強漢基金(新台幣)                                               23.50000   23.58000  -0.08000   -0.33927
統一統信基金                                                       26.87000   28.15000  -1.28000   -4.54707
統一黑馬基金                                                       54.22000   55.49000  -1.27000   -2.28870
統一新亞洲科技能源基金                                             17.83000   18.06000  -0.23000   -1.27353
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.93750    7.95460  -0.01710   -0.21497
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.12650   10.14830  -0.02180   -0.21481
統一經建基金                                                       42.67000   43.59000  -0.92000   -2.11058
統一龍馬基金                                                       57.91000   60.63000  -2.72000   -4.48623
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.52000   18.52000  -1.00000   -5.39957
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              41.64000   43.19000  -1.55000   -3.58879
野村中國機會基金                                                   12.72000   12.82000  -0.10000   -0.78003
野村巴西基金                                                        5.60000    5.59000   0.01000    0.17889
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
野村台灣高股息基金                                                 23.43000   23.80000  -0.37000   -1.55462
野村台灣運籌基金                                                   32.68000   33.87000  -1.19000   -3.51343
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.52360    9.53290  -0.00930   -0.09756
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.43930    9.44950  -0.01020   -0.10794
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.46940    9.47610  -0.00670   -0.07070
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.73000    9.73960  -0.00960   -0.09857
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.59630    9.60650  -0.01020   -0.10618
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.54040    9.54710  -0.00670   -0.07018
野村平衡基金                                                       17.76000   18.16000  -0.40000   -2.20264
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.96000    9.03000  -0.07000   -0.77519
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.48000    9.58000  -0.10000   -1.04384
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.98000   13.09000  -0.11000   -0.84034
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.80000   10.92000  -0.12000   -1.09890
野村全球生技醫療基金                                               17.95000   18.26000  -0.31000   -1.69770
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.97730    9.99550  -0.01820   -0.18208
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.94520    9.96710  -0.02190   -0.21972
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.93620    9.94530  -0.00910   -0.09150
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.97720    9.99550  -0.01830   -0.18308
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.94520    9.96710  -0.02190   -0.21972
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.93620    9.94530  -0.00910   -0.09150
野村全球品牌基金                                                   27.60000   28.33000  -0.73000   -2.57677
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.54000   13.58000  -0.04000   -0.29455
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.55000   11.63000  -0.08000   -0.68788
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 20.24000   20.30000  -0.06000   -0.29557
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.69000   12.79000  -0.10000   -0.78186
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.00650   10.03570  -0.02920   -0.29096
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.44710   10.47370  -0.02660   -0.25397
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.34030   10.35770  -0.01740   -0.16799
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.53860    9.59060  -0.05200   -0.54220
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.30630    9.35340  -0.04710   -0.50356
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.89390    8.91770  -0.02380   -0.26688
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.30510   11.36670  -0.06160   -0.54193
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.79900   10.85370  -0.05470   -0.50398
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.38570   10.41390  -0.02820   -0.27079
野村成長基金                                                       27.44000   28.13000  -0.69000   -2.45290
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.63840    8.73970  -0.10130   -1.15908
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.65210    8.75050  -0.09840   -1.12451
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.81840    8.88910  -0.07070   -0.79536
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.18490    9.29240  -0.10750   -1.15686
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.09750    9.20090  -0.10340   -1.12380
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.27260    9.34700  -0.07440   -0.79598
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.38000    8.49000  -0.11000   -1.29564
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.99000   12.16000  -0.17000   -1.39803
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.26450    9.31150  -0.04700   -0.50475
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.32090    9.36700  -0.04610   -0.49215
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.43210    9.45940  -0.02730   -0.28860
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.84850    9.89990  -0.05140   -0.51920
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.81560    9.86410  -0.04850   -0.49168
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.93830    9.96690  -0.02860   -0.28695
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.53780    8.54530  -0.00750   -0.08777
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.10840    9.13330  -0.02490   -0.27263
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.98330    9.00650  -0.02320   -0.25759
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.07800   13.08960  -0.01160   -0.08862
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.11190   12.14480  -0.03290   -0.27090
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.86570    9.89120  -0.02550   -0.25780
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00770   10.04180  -0.03410   -0.33958
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.21840   10.26830  -0.04990   -0.48596
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.84320    9.89010  -0.04690   -0.47421
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.38830    9.42040  -0.03210   -0.34075
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.26990   11.30850  -0.03860   -0.34134
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.12510   10.17570  -0.05060   -0.49726
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.16340   11.24920  -0.08580   -0.76272
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.66210   10.74090  -0.07880   -0.73364
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.45180   10.50270  -0.05090   -0.48464
野村泰國基金                                                       43.08000   43.45000  -0.37000   -0.85155
野村高科技基金                                                      9.14000    9.64000  -0.50000   -5.18672
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.24130   10.29480  -0.05350   -0.51968
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.32200   10.41710  -0.09510   -0.91292
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.81570   10.87600  -0.06030   -0.55443
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.68000    9.76430  -0.08430   -0.86335
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.61550    9.66590  -0.05040   -0.52142
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.51620    9.59150  -0.07530   -0.78507
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.92070   12.03080  -0.11010   -0.91515
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.55180   13.61480  -0.06300   -0.46273
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.84850   10.94290  -0.09440   -0.86266
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.78330   10.83980  -0.05650   -0.52123
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.93260   11.01970  -0.08710   -0.79040
野村貨幣市場基金                                                   16.27530   16.27510   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.84000   15.91000  -0.07000   -0.43997
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.97120    9.99920  -0.02800   -0.28002
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.84360    9.88080  -0.03720   -0.37649
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.86830    9.86940  -0.00110   -0.01115
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.82960    9.85640  -0.02680   -0.27190
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.81210    9.83460  -0.02250   -0.22878
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.79310    9.80990  -0.01680   -0.17126
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.82960    9.85640  -0.02680   -0.27190
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.81210    9.83460  -0.02250   -0.22878
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.79310    9.80990  -0.01680   -0.17126
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.90140    9.96680  -0.06540   -0.65618
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.87170    9.93390  -0.06220   -0.62614
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.85150    9.90690  -0.05540   -0.55921
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.90140    9.96680  -0.06540   -0.65618
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.87170    9.93390  -0.06220   -0.62614
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.85150    9.90690  -0.05540   -0.55921
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.11500   10.12470  -0.00970   -0.09581
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92930    7.93660  -0.00730   -0.09198
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.79850   11.80940  -0.01090   -0.09230
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.64000    7.78000  -0.14000   -1.79949
野村精選貨幣市場基金                                               12.08290   12.08290   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.20000   12.36000  -0.16000   -1.29450
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.30000   11.45000  -0.15000   -1.31004
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.96000   11.10000  -0.14000   -1.26126
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.96000    7.97000  -0.01000   -0.12547
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.28000   11.30000  -0.02000   -0.17699
野村積極成長基金                                                   11.57000   11.86000  -0.29000   -2.44519
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.32000    8.59000  -0.27000   -3.14319
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    30.32000   31.29000  -0.97000   -3.10003
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.34440   10.37000  -0.02560   -0.24687
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.60630    8.63880  -0.03250   -0.37621
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.94220    7.97080  -0.02860   -0.35881
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.86230    7.88180  -0.01950   -0.24741
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.74260   11.78640  -0.04380   -0.37161
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.57610   10.61410  -0.03800   -0.35801
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.50260   10.52870  -0.02610   -0.24789
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.67000   10.79000  -0.12000   -1.11214
野村環球基金-人民幣計價                                            16.26000   16.51000  -0.25000   -1.51423
野村環球基金-美元計價                                              12.69000   12.88000  -0.19000   -1.47516
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.74000   17.94000  -0.20000   -1.11483
野村鴻利基金                                                       20.42000   20.97000  -0.55000   -2.62279
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86370   16.86360   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       17.71000   18.37000  -0.66000   -3.59281
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.67000    8.87000  -0.20000   -2.25479
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.13000   12.42000  -0.29000   -2.33494
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.60000   14.62000  -0.02000   -0.13680
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.15790   10.16300  -0.00510   -0.05018
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.32620   13.33300  -0.00680   -0.05100
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.01340   10.03670  -0.02330   -0.23215
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.92580    9.95780  -0.03200   -0.32136
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.61240    9.63340  -0.02100   -0.21799
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.61850    9.64430  -0.02580   -0.26752
凱基台商天下基金                                                   12.52000   12.66000  -0.14000   -1.10585
凱基台灣精五門基金                                                 18.94000   19.40000  -0.46000   -2.37113
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.97930   38.98390  -0.00460   -0.01180
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.42190   39.85380  -0.43190   -1.08371
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.74930   10.82950  -0.08020   -0.74057
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.23000   13.37000  -0.14000   -1.04712
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.90980   12.05080  -0.14100   -1.17005
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.73000   11.82000  -0.09000   -0.76142
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54920   11.54900   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       24.93000   25.49000  -0.56000   -2.19694
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.70000   23.14000  -0.44000   -1.90147
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.01340   22.52980  -0.51640   -2.29208
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.93000   17.11000  -0.18000   -1.05202
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.18260   16.41590  -0.23330   -1.42118
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.37000    7.48000  -0.11000   -1.47059
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.35000   12.48000  -0.13000   -1.04167
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.99260   12.12260  -0.13000   -1.07238
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.47000   11.56000  -0.09000   -0.77855
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.18860   12.36000  -0.17140   -1.38673
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.49000   12.61000  -0.12000   -0.95163
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.52000   13.62000  -0.10000   -0.73421
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.24940   13.40670  -0.15730   -1.17329
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.42000   13.17000   0.25000    1.89825
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.11000   37.57000  -1.46000   -3.88608
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.49000   31.96000  -0.47000   -1.47059
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.25200   11.31990  -0.06790   -0.59983
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.38720   10.44900  -0.06180   -0.59144
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.95740    9.98540  -0.02800   -0.28041
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.80210    9.86130  -0.05920   -0.60033
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.97570    9.02910  -0.05340   -0.59142
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.61140    8.63570  -0.02430   -0.28139
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.91920   12.92380  -0.00460   -0.03559
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.90200    1.90210  -0.00010   -0.00526
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.36330    9.36670  -0.00340   -0.03630
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42690    1.42690   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.76960   11.76900   0.00060    0.00510
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71230    1.71260  -0.00030   -0.01752
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.13370   10.13320   0.00050    0.00493
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49320    1.49350  -0.00030   -0.02009
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  13.94000   13.90000   0.04000    0.28777
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  25.27000   25.31000  -0.04000   -0.15804
富邦日本東証基金                                                   23.27000   23.28000  -0.01000   -0.04296
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.27000   45.76000  -0.49000   -1.07080
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.31000   47.25000  -0.94000   -1.98942
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.19000   52.08000  -0.89000   -1.70891
富邦台灣心基金                                                     20.35000   20.99000  -0.64000   -3.04907
富邦台灣釆吉50基金                                                 48.19000   48.99000  -0.80000   -1.63299
富邦台灣科技指數基金                                               53.68000   54.64000  -0.96000   -1.75695
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.94240   40.93040   0.01200    0.02932
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.73220   41.68630   0.04590    0.11011
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28610    0.28920  -0.00310   -1.07192
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.00000    9.06000  -0.06000   -0.66225
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52230    2.52100   0.00130    0.05157
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33750    0.33770  -0.00020   -0.05922
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.47040   10.48150  -0.01110   -0.10590
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18500    2.18390   0.00110    0.05037
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32290    0.32300  -0.00010   -0.03096
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.01220    9.02170  -0.00950   -0.10530
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             21.48000   22.07000  -0.59000   -2.67331
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.04000   14.64000   0.40000    2.73224
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.79000   29.21000  -1.42000   -4.86135
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64790   15.64770   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.20500   39.18470   0.02030    0.05181
富邦長紅基金                                                       57.35000   59.06000  -1.71000   -2.89536
富邦科技基金                                                       21.18000   21.87000  -0.69000   -3.15501
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.54520   40.36140   0.18380    0.45539
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.17180   38.20800  -0.03620   -0.09474
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.68780   38.59930   0.08850    0.22928
富邦恒生國企ETF基金                                                19.94000   19.94000   0.00000    0.00000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.43000   14.37000   0.06000    0.41754
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.32000   26.48000  -0.16000   -0.60423
富邦高成長基金                                                     22.16000   22.80000  -0.64000   -2.80702
富邦基金A類型                                                      12.20000   12.58000  -0.38000   -3.02067
富邦基金I類型                                                      12.20000   12.58000  -0.38000   -3.02067
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.41000   20.62000  -0.21000   -1.01843
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41510    0.41560  -0.00050   -0.12031
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.37310   12.41530  -0.04220   -0.33990
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.53340    9.56600  -0.03260   -0.34079
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30650    0.30690  -0.00040   -0.13034
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.85630    8.88650  -0.03020   -0.33984
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                8.89770    8.95670  -0.05900   -0.65872
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.38150    9.40630  -0.02480   -0.26365
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.73990    8.79780  -0.05790   -0.65812
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.20730    9.23160  -0.02430   -0.26323
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.06000   20.31000  -0.25000   -1.23092
富邦精準基金                                                       41.62000   42.61000  -0.99000   -2.32340
富邦精銳中小基金                                                   10.08000   10.41000  -0.33000   -3.17003
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.01000   17.61000  -0.60000   -3.40716
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.00000   22.34000  -0.34000   -1.52193
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.68000    7.55000   0.13000    1.72185
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.82000   15.36000  -0.54000   -3.51563
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.51000   19.55000  -0.04000   -0.20460
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.07310   10.12960  -0.05650   -0.55777
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.88100    9.95300  -0.07200   -0.72340
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.00700   10.03090  -0.02390   -0.23826
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.77880    9.83360  -0.05480   -0.55727
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.55010    9.61980  -0.06970   -0.72455
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.65420    9.67710  -0.02290   -0.23664
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.01000   30.53000  -0.52000   -1.70324
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.93180   10.00230  -0.07050   -0.70484
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.91060    9.97890  -0.06830   -0.68444
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.88820    9.95560  -0.06740   -0.67701
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.93180   10.00230  -0.07050   -0.70484
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.91060    9.97880  -0.06820   -0.68345
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.88820    9.95570  -0.06750   -0.67800
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.62140    8.65510  -0.03370   -0.38937
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.19420    9.22800  -0.03380   -0.36628
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.89470    8.92680  -0.03210   -0.35959
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.72900    9.76680  -0.03780   -0.38703
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.77630    9.81220  -0.03590   -0.36587
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.46400    9.49780  -0.03380   -0.35587
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.54630    9.57970  -0.03340   -0.34865
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.22800    8.26360  -0.03560   -0.43080
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.30320    9.34130  -0.03810   -0.40787
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.76860    8.80500  -0.03640   -0.41340
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.35610   10.40060  -0.04450   -0.42786
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.17090   10.21250  -0.04160   -0.40734
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.66560    9.70420  -0.03860   -0.39777
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.89940    8.93540  -0.03600   -0.40289
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.50600    9.54340  -0.03740   -0.39189
富達卓越領航全球組合基金                                           15.34000   15.45000  -0.11000   -0.71197
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.44720    8.48460  -0.03740   -0.44080
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.18030    9.21890  -0.03860   -0.41871
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.84670    8.88380  -0.03710   -0.41761
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.70600    9.74890  -0.04290   -0.44005
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.71440    9.75510  -0.04070   -0.41722
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.39940    9.43900  -0.03960   -0.41954
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.94520    8.98210  -0.03690   -0.41082
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.47870    9.51760  -0.03890   -0.40872
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.08000    9.14000  -0.06000   -0.65646
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.71000    9.78000  -0.07000   -0.71575
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.52000    8.55000  -0.03000   -0.35088
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.74540    9.76270  -0.01730   -0.17721
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.22080    9.23680  -0.01600   -0.17322
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.81920    8.82030  -0.00110   -0.01247
富蘭克林華美中華基金                                               11.55000   11.68000  -0.13000   -1.11301
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.88000   19.46000  -0.58000   -2.98047
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 19.18000   19.58000  -0.40000   -2.04290
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.01000   11.07000  -0.06000   -0.54201
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.76800    7.76420   0.00380    0.04894
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.85720    8.87000  -0.01280   -0.14431
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.59670    9.61060  -0.01390   -0.14463
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.14300    9.13850   0.00450    0.04924
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.13900   11.19080  -0.05180   -0.46288
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.71340    8.75390  -0.04050   -0.46265
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.08920    9.13140  -0.04220   -0.46214
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.40480   13.45560  -0.05080   -0.37754
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.29900   10.33800  -0.03900   -0.37725
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.18750   10.22940  -0.04190   -0.40960
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.65120    7.68260  -0.03140   -0.40872
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.09600    9.13340  -0.03740   -0.40949
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.76800   10.78910  -0.02110   -0.19557
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55150    7.56640  -0.01490   -0.19692
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.99620    9.01390  -0.01770   -0.19636
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.48800   10.53100  -0.04300   -0.40832
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.70000    7.73150  -0.03150   -0.40742
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.09340    8.10230  -0.00890   -0.10985
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.08970    9.11800  -0.02830   -0.31038
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.91820    9.94910  -0.03090   -0.31058
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.53030   12.54410  -0.01380   -0.11001
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.53000    8.57000  -0.04000   -0.46674
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.22000    9.29000  -0.07000   -0.75350
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.72000   10.80000  -0.08000   -0.74074
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.27000    9.22000   0.05000    0.54230
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.20000   12.12000   0.08000    0.66007
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.13000    9.21000  -0.08000   -0.86862
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.42000   10.50000  -0.08000   -0.76190
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.58000    8.62000  -0.04000   -0.46404
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.78000    9.83000  -0.05000   -0.50865
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.23150   13.33900  -0.10750   -0.80591
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.61000    9.66000  -0.05000   -0.51760
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.61000    9.66000  -0.05000   -0.51760
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.57000    9.63000  -0.06000   -0.62305
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.57000    9.63000  -0.06000   -0.62305
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.69000    9.75000  -0.06000   -0.61538
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.72000    9.82000  -0.10000   -1.01833
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.93000   10.00000  -0.07000   -0.70000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.45000    9.58000  -0.13000   -1.35699
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.66000    9.75000  -0.09000   -0.92308
富蘭克林華美第一富基金                                             36.04000   37.12000  -1.08000   -2.90948
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30910   10.30900   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.39000    9.46000  -0.07000   -0.73996
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.89000   15.10000  -0.21000   -1.39073
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.81000   14.01000  -0.20000   -1.42755
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.00000   16.17000  -0.17000   -1.05133
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      8.13770    8.11690   0.02080    0.25626
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.19350   10.28790  -0.09440   -0.91758
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.42620    9.46010  -0.03390   -0.35835
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.91090   10.95020  -0.03930   -0.35890
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.74150    6.75070  -0.00920   -0.13628
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.88780    8.91810  -0.03030   -0.33976
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.04990   10.08420  -0.03430   -0.34014
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.42960   10.44390  -0.01430   -0.13692
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.21000   20.17000   0.04000    0.19831
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
復華人生目標基金                                                   35.59250   36.05030  -0.45780   -1.26989
復華中小精選基金                                                   63.02000   65.76000  -2.74000   -4.16667
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.05000   11.08000  -0.03000   -0.27076
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
復華台灣智能基金                                                   11.62000   11.67000  -0.05000   -0.42845
復華全方位基金                                                     27.60000   28.22000  -0.62000   -2.19702
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.40000   13.65000  -0.25000   -1.83150
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.99000   21.31000  -0.32000   -1.50164
復華全球平衡基金-美元                                               9.48000    9.56000  -0.08000   -0.83682
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.12000   20.22000  -0.10000   -0.49456
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.56000   16.93000  -0.37000   -2.18547
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      15.89000   16.18000  -0.29000   -1.79234
復華全球原物料基金                                                  9.69000    9.75000  -0.06000   -0.61538
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.10000   13.24000  -0.14000   -1.05740
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.45540   11.46230  -0.00690   -0.06020
復華全球債券基金                                                   13.22640   13.28230  -0.05590   -0.42086
復華全球債券組合基金                                               14.62000   14.63000  -0.01000   -0.06835
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.24000   14.35000  -0.11000   -0.76655
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.94000   10.06000  -0.12000   -1.19284
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.58000    9.63000  -0.05000   -0.51921
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
復華有利貨幣市場基金                                               13.44270   13.44260   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
復華亞太成長基金                                                   14.44000   14.69000  -0.25000   -1.70184
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.42000    9.59000  -0.17000   -1.77268
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.96000   10.09000  -0.13000   -1.28840
復華東協世紀基金                                                   11.95000   12.08000  -0.13000   -1.07616
復華南非幣長期收益基金A                                            12.79000   12.89000  -0.10000   -0.77580
復華南非幣長期收益基金B                                             7.81000    7.93000  -0.12000   -1.51324
復華南非幣短期收益基金A                                            13.58000   13.61000  -0.03000   -0.22043
復華南非幣短期收益基金B                                             8.89000    8.97000  -0.08000   -0.89186
復華美國新星基金-美元                                              12.91000   13.18000  -0.27000   -2.04856
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.02000   13.24000  -0.22000   -1.66163
復華恒生基金                                                       20.06000   20.06000   0.00000    0.00000
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.17000    9.13000   0.04000    0.43812
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.09000   28.31000  -0.22000   -0.77711
復華神盾基金                                                       23.35820   23.87190  -0.51370   -2.15190
復華高成長基金                                                     61.51000   62.79000  -1.28000   -2.03854
復華高益策略組合基金                                               13.09000   13.09000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.40390   14.40370   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.32000   18.38000  -0.06000   -0.32644
復華富時台灣高股息低波動基金                                       52.71000   53.31000  -0.60000   -1.12549
復華復華基金                                                       19.20000   19.61000  -0.41000   -2.09077
復華傳家二號基金                                                   28.79880   29.31220  -0.51340   -1.75149
復華傳家基金                                                       20.83570   21.57940  -0.74370   -3.44634
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.66000   14.73000  -0.07000   -0.47522
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.56000   11.64000  -0.08000   -0.68729
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.15000   14.21000  -0.06000   -0.42224
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.67000    9.75000  -0.08000   -0.82051
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.00000   19.13000  -0.13000   -0.67956
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.41000    5.46000  -0.05000   -0.91575
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.03000   12.17000  -0.14000   -1.15037
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.11000   12.27000  -0.16000   -1.30399
復華新興市場短期收益基金                                           10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.82000    8.86000  -0.04000   -0.45147
復華數位經濟基金                                                   46.82000   49.35000  -2.53000   -5.12665
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.78970    9.80990  -0.02020   -0.20591
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.61030    9.62710  -0.01680   -0.17451
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.94460    9.96510  -0.02050   -0.20572
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.72810    9.74510  -0.01700   -0.17445
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.61560    9.64300  -0.02740   -0.28414
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.10500   10.09360   0.01140    0.11294
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.64840    9.67170  -0.02330   -0.24091
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.14070   10.12500   0.01570    0.15506
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.64740    9.67080  -0.02340   -0.24197
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.14260   10.12690   0.01570    0.15503
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.97080    9.99660  -0.02580   -0.25809
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.98990   10.00480  -0.01490   -0.14893
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.98560    9.96090   0.02470    0.24797
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.91890    9.95240  -0.03350   -0.33660
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.03740   10.90540   0.13200    1.21041
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.91600    9.93860  -0.02260   -0.22740
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.91910    9.95260  -0.03350   -0.33660
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.03590   10.90400   0.13190    1.20965
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.91620    9.93870  -0.02250   -0.22639
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.94590    9.92900   0.01690    0.17021
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.21090    9.21480  -0.00390   -0.04232
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.26090    8.27570  -0.01480   -0.17884
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.22050    8.20260   0.01790    0.21822
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.55800   11.56290  -0.00490   -0.04238
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.39180   10.41040  -0.01860   -0.17867
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.46020   10.43750   0.02270    0.21749
景順主流基金                                                       15.49000   16.05000  -0.56000   -3.48910
景順台灣科技基金                                                   27.07000   28.20000  -1.13000   -4.00709
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.83000    9.89000  -0.06000   -0.60667
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.09000    9.13000  -0.04000   -0.43812
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.00000   11.06000  -0.06000   -0.54250
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.50000   10.55000  -0.05000   -0.47393
景順全球科技基金                                                   22.76000   23.10000  -0.34000   -1.47186
景順全球康健基金                                                   19.75000   19.90000  -0.15000   -0.75377
景順貨幣市場基金                                                   15.94360   15.94350   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       28.42000   29.44000  -1.02000   -3.46467
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.45000   14.76000  -0.31000   -2.10027
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.48000   13.71000  -0.23000   -1.67761
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.16000   11.27000  -0.11000   -0.97604
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.31000   11.38000  -0.07000   -0.61511
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.40000   11.51000  -0.11000   -0.95569
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.57000   11.63000  -0.06000   -0.51591
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.56000    9.69000  -0.13000   -1.34159
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.70000    9.79000  -0.09000   -0.91931
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.79000    9.91000  -0.12000   -1.21090
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.97000   10.06000  -0.09000   -0.89463
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.39610    9.40610  -0.01000   -0.10631
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.57190    9.54410   0.02780    0.29128
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.68180    9.69210  -0.01030   -0.10627
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.86540    9.83680   0.02860    0.29074
華南永昌永昌基金                                                   17.56000   18.09000  -0.53000   -2.92980
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.31000   14.33650  -0.02650   -0.18484
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.47000    9.64000  -0.17000   -1.76349
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.75000    9.88000  -0.13000   -1.31579
華南永昌全球精品基金                                               15.82000   16.11000  -0.29000   -1.80012
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.30000   11.51000  -0.21000   -1.82450
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.26000   11.43000  -0.17000   -1.48731
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.61000   13.87000  -0.26000   -1.87455
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.47000   13.67000  -0.20000   -1.46306
華南永昌物聯網精選基金                                             10.31000   10.67000  -0.36000   -3.37395
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21340   16.21330   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.76400   23.11030  -0.34630   -1.49847
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94310   11.94300   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金                                                     23.39000   24.18000  -0.79000   -3.26716
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.60780   11.68330  -0.07550   -0.64622
華頓台灣基金                                                       24.32000   25.22000  -0.90000   -3.56860
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52540   11.52520   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                               17.69000   18.06000  -0.37000   -2.04873
華頓全球高收益債券基金A                                            13.46260   13.49020  -0.02760   -0.20459
華頓全球高收益債券基金B                                             8.25290    8.26980  -0.01690   -0.20436
華頓全球黑鑽油源基金                                                6.02000    6.06000  -0.04000   -0.66007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49940    2.49710   0.00230    0.09211
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04580    2.04720  -0.00140   -0.06839
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.65840   11.66230  -0.00390   -0.03344
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.38560    9.38870  -0.00310   -0.03302
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36140    0.36150  -0.00010   -0.02766
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29660    0.29750  -0.00090   -0.30252
匯豐台灣精典基金                                                   23.43000   23.96000  -0.53000   -2.21202
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.55000   12.67000  -0.12000   -0.94712
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.53000    8.57000  -0.04000   -0.46674
匯豐安富基金                                                       25.11000   25.43000  -0.32000   -1.25836
匯豐成功基金                                                       42.01000   42.64000  -0.63000   -1.47749
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.00000   11.08000  -0.08000   -0.72202
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.54000   10.58000  -0.04000   -0.37807
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.20000   11.27000  -0.07000   -0.62112
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.80000   10.87000  -0.07000   -0.64397
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.70000   10.81000  -0.11000   -1.01758
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57860    2.58520  -0.00660   -0.25530
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.33070    2.33740  -0.00670   -0.28664
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.45990   11.48680  -0.02690   -0.23418
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.77470    7.80150  -0.02680   -0.34352
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37420    0.37570  -0.00150   -0.39925
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33020    0.33180  -0.00160   -0.48222
匯豐金磚動力基金                                                   13.72000   13.85000  -0.13000   -0.93863
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98400   14.98390   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.67000    4.69000  -0.02000   -0.42644
匯豐新鑽動力基金                                                   10.55000   10.73000  -0.18000   -1.67754
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.23230    5.28160  -0.04930   -0.93343
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.87880    8.92820  -0.04940   -0.55330
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 50.40000   51.54000  -1.14000   -2.21187
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 50.40000   51.54000  -1.14000   -2.21187
匯豐龍騰電子基金                                                   33.51000   34.40000  -0.89000   -2.58721
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.19120   12.24190  -0.05070   -0.41415
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.63000   17.85000  -0.22000   -1.23249
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.41610   10.47390  -0.05780   -0.55185
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.66850    9.70540  -0.03690   -0.38020
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.96150    9.95610   0.00540    0.05424
新光台灣富貴基金                                                   22.11000   22.65000  -0.54000   -2.38411
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.02000   12.37000  -0.35000   -2.82943
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.71000   11.99000  -0.28000   -2.33528
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.97810    9.99930  -0.02120   -0.21201
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.74430    9.72250   0.02180    0.22422
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.57690    9.59740  -0.02050   -0.21360
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.34040    9.31950   0.02090    0.22426
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.31000    9.22000   0.09000    0.97614
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.75000   10.65000   0.10000    0.93897
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45090   15.45070   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
新光亞洲精選基金-美金                                              21.83000   22.11000  -0.28000   -1.26640
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.10000   22.29000  -0.19000   -0.85240
新光店頭基金                                                       22.75000   23.56000  -0.81000   -3.43803
新光南非幣保本基金                                                 11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
新光特選內需收益ETF基金                                            20.58000   20.65000  -0.07000   -0.33898
新光創新科技基金                                                   14.25000   14.44000  -0.19000   -1.31579
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.76480    9.79000  -0.02520   -0.25741
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.05360   10.06440  -0.01080   -0.10731
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.68020    9.69920  -0.01900   -0.19589
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.17740    9.20250  -0.02510   -0.27275
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.45670    9.46680  -0.01010   -0.10669
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.10180    9.11960  -0.01780   -0.19518
新光澳幣八年期保本基金                                             10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
新光澳幣保本基金                                                   11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.09650   10.13280  -0.03630   -0.35824
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.69320    9.72780  -0.03460   -0.35568
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.65800    9.67450  -0.01650   -0.17055
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.99040   10.00740  -0.01700   -0.16987
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.94730    9.97880  -0.03150   -0.31567
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.61340    9.64370  -0.03030   -0.31419
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.62020    9.64140  -0.02120   -0.21989
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.95220    9.97410  -0.02190   -0.21957
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.36000    7.43000  -0.07000   -0.94213
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.66000    8.73000  -0.07000   -0.80183
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.85160    9.86400  -0.01240   -0.12571
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.35990    9.37200  -0.01210   -0.12911
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.75420    9.76600  -0.01180   -0.12083
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.33050    9.34180  -0.01130   -0.12096
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.43240    9.43400  -0.00160   -0.01696
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.91180    9.91400  -0.00220   -0.02219
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.83930   13.82680   0.01250    0.09040
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.45830    8.45070   0.00760    0.08993
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.02740   37.09520  -0.06780   -0.18277
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.81600   37.84000  -0.02400   -0.06342
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.43450   39.51330  -0.07880   -0.19943
群益大印度基金-人民幣                                              12.14950   12.47840  -0.32890   -2.63575
群益大印度基金-美元                                                11.40130   11.72430  -0.32300   -2.75496
群益大印度基金-新臺幣                                              10.79000   11.06000  -0.27000   -2.44123
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.56700   12.68750  -0.12050   -0.94975
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.09260   12.22330  -0.13070   -1.06927
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.34000   11.42000  -0.08000   -0.70053
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.53880   11.64940  -0.11060   -0.94941
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.13210   10.24170  -0.10960   -1.07013
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.52000    9.59000  -0.07000   -0.72993
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.08490   10.18160  -0.09670   -0.94975
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.89070    8.98690  -0.09620   -1.07045
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.38000    9.45000  -0.07000   -0.74074
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.63670    9.72900  -0.09230   -0.94871
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.78010    8.87510  -0.09500   -1.07041
群益中小型股基金                                                   39.37000   40.48000  -1.11000   -2.74209
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.71260    9.72400  -0.01140   -0.11724
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.99740    9.01900  -0.02160   -0.23949
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.42540    8.41210   0.01330    0.15811
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.49960    8.50960  -0.01000   -0.11751
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.87320    7.89210  -0.01890   -0.23948
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.37350    7.36190   0.01160    0.15757
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.02590   11.02910  -0.00320   -0.02901
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.66820   10.67150  -0.00330   -0.03092
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.84100    9.82460   0.01640    0.16693
群益平衡王基金                                                     18.38780   18.57610  -0.18830   -1.01367
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.00000    8.05000  -0.05000   -0.62112
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.78000    5.81000  -0.03000   -0.51635
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.67510   10.81520  -0.14010   -1.29540
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.16720   10.31310  -0.14590   -1.41471
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.62000    9.72000  -0.10000   -1.02881
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.49340    9.61790  -0.12450   -1.29446
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.04130    9.17110  -0.12980   -1.41532
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.56000    8.65000  -0.09000   -1.04046
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.84690    9.90190  -0.05500   -0.55545
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.64330    9.69480  -0.05150   -0.53121
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.11670    9.16760  -0.05090   -0.55522
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.04390    9.09210  -0.04820   -0.53013
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.02000    9.04000  -0.02000   -0.22124
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.90390    9.95920  -0.05530   -0.55527
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.94580    9.99880  -0.05300   -0.53006
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.27720    9.32900  -0.05180   -0.55526
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.67650    9.72810  -0.05160   -0.53042
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.16020   10.16810  -0.00790   -0.07769
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.29450    7.30010  -0.00560   -0.07671
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.20170   10.22830  -0.02660   -0.26006
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.09120   10.11630  -0.02510   -0.24811
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.22970   10.23790  -0.00820   -0.08009
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.96550    9.99140  -0.02590   -0.25922
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.89070    9.91530  -0.02460   -0.24810
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.02650   10.03450  -0.00800   -0.07972
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.20170   10.22830  -0.02660   -0.26006
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.09120   10.11630  -0.02510   -0.24811
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.22990   10.23800  -0.00810   -0.07912
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.96550    9.99150  -0.02600   -0.26022
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.89070    9.91530  -0.02460   -0.24810
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.02650   10.03450  -0.00800   -0.07972
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.96400   10.12680  -0.16280   -1.60762
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.57000   11.72000  -0.15000   -1.27986
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.30370   16.57010  -0.26640   -1.60772
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.05000   16.25000  -0.20000   -1.23077
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.06000   10.15000  -0.09000   -0.88670
群益印度中小基金N-美元                                              8.13720    8.41240  -0.27520   -3.27136
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.68000    7.90000  -0.22000   -2.78481
群益印度中小基金-人民幣                                            13.15140   13.57970  -0.42830   -3.15397
群益印度中小基金-美元                                              11.63840   12.03210  -0.39370   -3.27208
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.43000   13.83000  -0.40000   -2.89226
群益多利策略組合基金                                               11.45000   11.47000  -0.02000   -0.17437
群益多重收益組合基金                                               13.54000   13.55000  -0.01000   -0.07380
群益多重資產組合基金                                               15.34000   15.40000  -0.06000   -0.38961
群益安家基金                                                       23.62970   23.94530  -0.31560   -1.31800
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09280   16.09260   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.15000   24.76000  -0.61000   -2.46365
群益亞太中小基金                                                   11.09000   11.19000  -0.10000   -0.89366
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.64000   15.79000  -0.15000   -0.94997
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.64710    9.66440  -0.01730   -0.17901
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.35810    7.37130  -0.01320   -0.17907
群益店頭市場基金                                                   89.39000   92.37000  -2.98000   -3.22616
群益東方盛世基金                                                    8.87000    9.00000  -0.13000   -1.44444
群益東協成長基金-人民幣                                            12.82120   12.99310  -0.17190   -1.32301
群益東協成長基金-美元                                              11.22920   11.39360  -0.16440   -1.44292
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.09000   11.20000  -0.11000   -0.98214
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.29910   11.40720  -0.10810   -0.94765
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.71340   10.81400  -0.10060   -0.93028
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.16680   10.24320  -0.07640   -0.74586
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.77500    9.86860  -0.09360   -0.94846
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.27150    9.35850  -0.08700   -0.92964
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.79640    8.86250  -0.06610   -0.74584
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.56590    9.65750  -0.09160   -0.94849
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.43640    9.52500  -0.08860   -0.93018
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.82680    9.90070  -0.07390   -0.74641
群益長安基金                                                       26.17000   26.90000  -0.73000   -2.71375
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.31750   10.45610  -0.13860   -1.32554
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.60770   15.81740  -0.20970   -1.32576
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.04000   15.19000  -0.15000   -0.98749
群益真善美基金                                                     15.85190   15.96410  -0.11220   -0.70283
群益馬拉松基金                                                    114.38000  116.40000  -2.02000   -1.73540
群益馬拉松基金I類型                                               114.45000  116.47000  -2.02000   -1.73435
群益創新科技基金                                                   29.93000   30.65000  -0.72000   -2.34910
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.27200    9.35740  -0.08540   -0.91265
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.51460    8.60350  -0.08890   -1.03330
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.86000    8.91000  -0.05000   -0.56117
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.09710   10.19020  -0.09310   -0.91362
群益華夏盛世基金-美元                                               9.38850    9.48660  -0.09810   -1.03409
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.45000   15.55000  -0.10000   -0.64309
群益奧斯卡基金                                                     25.08000   25.63000  -0.55000   -2.14592
群益新興金鑽基金-美元                                              11.10120   11.31300  -0.21180   -1.87218
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.46000    8.59000  -0.13000   -1.51339
群益葛萊美基金                                                     21.29000   21.67000  -0.38000   -1.75358
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.57000   19.65000  -0.08000   -0.40712
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.39000    8.24000   0.15000    1.82039
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.04000   13.51000  -0.47000   -3.47890
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.93790   11.97250  -0.03460   -0.28900
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.24270   11.31110  -0.06840   -0.60472
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.21050   11.26580  -0.05530   -0.49087
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.57250    8.59730  -0.02480   -0.28846
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.98500    9.03960  -0.05460   -0.60401
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.26000    8.29000  -0.03000   -0.36188
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.61600    8.65840  -0.04240   -0.48970
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.08370   10.14510  -0.06140   -0.60522
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.93830    9.99870  -0.06040   -0.60408
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.21000    9.35000  -0.14000   -1.49733
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.74000    9.89000  -0.15000   -1.51668
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
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德信大發基金                                                       26.57000   27.42000  -0.85000   -3.09993
德信中國精選成長基金                                               10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
德信台灣主流中小基金                                               16.45000   17.22000  -0.77000   -4.47154
德信新興股票組合基金                                               10.61000   10.72000  -0.11000   -1.02612
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93870   11.93850   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                       10.72710   10.71900   0.00810    0.07557
德信數位時代基金                                                   26.39000   27.03000  -0.64000   -2.36774
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.00080    9.99920   0.00160    0.01600
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.99180    9.99920  -0.00740   -0.07401
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66740   11.66720   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.90000   14.42000  -0.52000   -3.60610
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.62000   19.64000  -0.02000   -0.10183
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.49250   10.48980   0.00270    0.02574
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.15330   15.14930   0.00400    0.02640
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.14680    8.11970   0.02710    0.33376
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.00390   11.01110  -0.00720   -0.06539
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.42720   11.43480  -0.00760   -0.06646
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.19250   13.14860   0.04390    0.33388
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摩根大歐洲基金                                                     17.91000   18.11000  -0.20000   -1.10436
摩根中小基金                                                       20.00000   20.87000  -0.87000   -4.16866
摩根中國亮點基金                                                   12.16000   12.38000  -0.22000   -1.77706
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.18000   18.82000  -0.64000   -3.40064
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.18000   18.82000  -0.64000   -3.40064
摩根台灣增長基金                                                   48.31000   49.54000  -1.23000   -2.48284
摩根平衡基金                                                       27.66000   28.05000  -0.39000   -1.39037
摩根全球α基金                                                     19.63000   19.74000  -0.11000   -0.55724
摩根全球平衡基金                                                   14.68630   14.78590  -0.09960   -0.67361
摩根全球發現基金                                                   12.72000   12.81000  -0.09000   -0.70258
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.65210    9.69390  -0.04180   -0.43120
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.66740   10.71660  -0.04920   -0.45910
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.05290   10.10120  -0.04830   -0.47816
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.37220   11.41990  -0.04770   -0.41769
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.00120   10.04930  -0.04810   -0.47864
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.48550   10.55060  -0.06510   -0.61703
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.41140   13.49460  -0.08320   -0.61654
摩根亞洲基金                                                       53.49000   54.51000  -1.02000   -1.87122
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.41190    8.41750  -0.00560   -0.06653
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.80940    9.82920  -0.01980   -0.20144
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.68130    8.69730  -0.01600   -0.18397
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.25470   12.26230  -0.00760   -0.06198
摩根東方內需機會基金                                               16.95000   17.27000  -0.32000   -1.85292
摩根東方科技基金                                                   32.37000   32.90000  -0.53000   -1.61094
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.62000    9.71000  -0.09000   -0.92688
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.94000   10.07000  -0.13000   -1.29096
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.39000    9.51000  -0.12000   -1.26183
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.32000   11.42000  -0.10000   -0.87566
摩根金龍收成基金                                                   19.99000   20.37000  -0.38000   -1.86549
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08480   15.08460   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   14.89000   15.00000  -0.11000   -0.73333
摩根新金磚五國基金                                                 10.80000   11.04000  -0.24000   -2.17391
摩根新絲路基金                                                      9.34000    9.52000  -0.18000   -1.89076
摩根新興35基金                                                     12.62000   12.84000  -0.22000   -1.71340
摩根新興日本基金                                                   25.16000   24.99000   0.17000    0.68027
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.28910    7.30810  -0.01900   -0.25999
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.55800    9.58820  -0.03020   -0.31497
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.30830    9.33700  -0.02870   -0.30738
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.56040   10.58790  -0.02750   -0.25973
摩根新興科技基金                                                   48.20000   50.25000  -2.05000   -4.07960
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.27750    8.28240  -0.00490   -0.05916
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.52120   10.52740  -0.00620   -0.05889
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.42650    8.51050  -0.08400   -0.98702
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.15770    9.28090  -0.12320   -1.32746
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.61490    8.72880  -0.11390   -1.30488
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.69840    9.79500  -0.09660   -0.98622
摩根龍揚基金                                                       29.83000   30.39000  -0.56000   -1.84271
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.05000   11.11000  -0.06000   -0.54005
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.80000   10.86000  -0.06000   -0.55249
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.33020    9.34370  -0.01350   -0.14448
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.28630   11.30270  -0.01640   -0.14510
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聯邦中國龍基金                                                     22.84000   23.46000  -0.62000   -2.64280
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.81210   11.83920  -0.02710   -0.22890
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.05800   11.08120  -0.02320   -0.20936
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.04120   10.03640   0.00480    0.04783
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.20870   10.23220  -0.02350   -0.22967
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.61540    9.63560  -0.02020   -0.20964
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.72560    8.72140   0.00420    0.04816
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.24440   10.32520  -0.08080   -0.78255
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.28930   10.32940  -0.04010   -0.38821
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.66230    9.70380  -0.04150   -0.42767
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.79630    9.79940  -0.00310   -0.03163
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.40000    9.44050  -0.04050   -0.42900
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.53000    9.53310  -0.00310   -0.03252
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.25350   11.29840  -0.04490   -0.39740
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.03710   11.07950  -0.04240   -0.38269
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.20720   10.20940  -0.00220   -0.02155
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.64760   10.69020  -0.04260   -0.39850
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.42690   10.46690  -0.04000   -0.38216
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.64570    9.64780  -0.00210   -0.02177
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.42910   21.86810  -0.43900   -2.00749
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.49920    9.60880  -0.10960   -1.14062
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.79420    9.86800  -0.07380   -0.74787
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.49120    9.60080  -0.10960   -1.14157
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.78600    9.85970  -0.07370   -0.74749
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16940   13.16920   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   11.54000   11.85000  -0.31000   -2.61603
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.16250   16.13330   0.02920    0.18099
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.37580   12.48050  -0.10470   -0.83891
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.91970   11.99150  -0.07180   -0.59876
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.42970   11.49860  -0.06890   -0.59920
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.73740   11.77230  -0.03490   -0.29646
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.00710   11.01270  -0.00560   -0.05085
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.43010   10.46110  -0.03100   -0.29634
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.55210    8.55650  -0.00440   -0.05142
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聯博大利基金                                                       34.42000   35.30000  -0.88000   -2.49292
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.55000   15.61000  -0.06000   -0.38437
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.35000   12.40000  -0.05000   -0.40323
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.04000   13.09000  -0.05000   -0.38197
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.25000   12.30000  -0.05000   -0.40650
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.84000    7.86000  -0.02000   -0.25445
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.89000   11.94000  -0.05000   -0.41876
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.77000   14.94000  -0.17000   -1.13788
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.65000   10.76000  -0.11000   -1.02230
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.86000    8.95000  -0.09000   -1.00559
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.01000   12.10000  -0.09000   -0.74380
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.83000   14.93000  -0.10000   -0.66979
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.32000   15.42000  -0.10000   -0.64851
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.29000   15.40000  -0.11000   -0.71429
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.03000   10.11000  -0.08000   -0.79130
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.63000   20.79000  -0.16000   -0.76960
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.75000   18.89000  -0.14000   -0.74113
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.94000   13.00000  -0.06000   -0.46154
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.43000   15.54000  -0.11000   -0.70785
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.21000   16.31000  -0.10000   -0.61312
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.26000   15.37000  -0.11000   -0.71568
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.13000   10.18000  -0.05000   -0.49116
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.43000   15.54000  -0.11000   -0.70785
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.71000   13.81000  -0.10000   -0.72411
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.76000   13.86000  -0.10000   -0.72150
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.36000    9.40000  -0.04000   -0.42553
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.42000   14.52000  -0.10000   -0.68871
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.41000   18.45000  -0.04000   -0.21680
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.28000   17.31000  -0.03000   -0.17331
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.22000   13.25000  -0.03000   -0.22642
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.07000   14.08000  -0.01000   -0.07102
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.11000   13.14000  -0.03000   -0.22831
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.05000    8.06000  -0.01000   -0.12407
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.03000   13.06000  -0.03000   -0.22971
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.45000   14.51000  -0.06000   -0.41351
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.46000   14.53000  -0.07000   -0.48176
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
聯博貨幣市場基金                                                   15.00100   15.00090   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.42630   10.43060  -0.00430   -0.04122
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.59900   13.62810  -0.02910   -0.21353
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.45720    7.46030  -0.00310   -0.04155
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.77000   13.80000  -0.03000   -0.21739
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.85000   13.88000  -0.03000   -0.21614
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   19.77000   20.39000  -0.62000   -3.04071
瀚亞巴西基金                                                        4.83000    4.87000  -0.04000   -0.82136
瀚亞外銷基金                                                       39.44000   40.47000  -1.03000   -2.54510
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.74000   11.84000  -0.10000   -0.84459
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.16000   11.25000  -0.09000   -0.80000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.13000   10.21000  -0.08000   -0.78355
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.40000    9.44000  -0.04000   -0.42373
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.91000    9.99000  -0.08000   -0.80080
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.54000    9.63000  -0.09000   -0.93458
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.67430   10.73470  -0.06040   -0.56266
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.36960   10.41680  -0.04720   -0.45311
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.27270   12.31280  -0.04010   -0.32568
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.32930   10.31360   0.01570    0.15223
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.41460    7.45710  -0.04250   -0.56993
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.96770    8.00390  -0.03620   -0.45228
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.07750    8.10380  -0.02630   -0.32454
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.18540    7.17450   0.01090    0.15193
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.80070    8.82940  -0.02870   -0.32505
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.12170    9.17400  -0.05230   -0.57009
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.31320    9.35560  -0.04240   -0.45320
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.17330    9.20320  -0.02990   -0.32489
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.73000   11.82000  -0.09000   -0.76142
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.37000   11.47000  -0.10000   -0.87184
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.02000   11.06000  -0.04000   -0.36166
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.81000   10.90000  -0.09000   -0.82569
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.63000   10.71000  -0.08000   -0.74697
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.33000   10.38000  -0.05000   -0.48170
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.72970    9.71850   0.01120    0.11524
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.78560    9.80180  -0.01620   -0.16528
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.68510    9.70620  -0.02110   -0.21739
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.72970    9.71850   0.01120    0.11524
瀚亞印度基金-人民幣                                                12.92000   13.22000  -0.30000   -2.26929
瀚亞印度基金-美元                                                  12.17000   12.45000  -0.28000   -2.24900
瀚亞印度基金-新台幣                                                26.97000   27.49000  -0.52000   -1.89160
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.21000   10.12000   0.09000    0.88933
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.23000   10.14000   0.09000    0.88757
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.23000   10.14000   0.09000    0.88757
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.72000   11.83000  -0.11000   -0.92984
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.74000    9.83000  -0.09000   -0.91556
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.65000   11.87000  -0.22000   -1.85341
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.44000   10.64000  -0.20000   -1.87970
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.70000   14.92000  -0.22000   -1.47453
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.25000    9.42000  -0.17000   -1.80467
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.95000    9.12000  -0.17000   -1.86404
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.96000    9.09000  -0.13000   -1.43014
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.67000   11.89000  -0.22000   -1.85029
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.69410   11.82140  -0.12730   -1.07686
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.66990   13.52700   0.14290    1.05641
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.69230   10.80590  -0.11360   -1.05128
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.47880   10.55830  -0.07950   -0.75296
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.89010   11.89180  -0.00170   -0.01430
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.99650    9.09360  -0.09710   -1.06778
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.93640    9.86660   0.06980    0.70744
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.87440    8.96680  -0.09240   -1.03047
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.68530    8.75120  -0.06590   -0.75304
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.26150    9.26110   0.00040    0.00432
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.58260   14.60030  -0.01770   -0.12123
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.92180   10.97290  -0.05110   -0.46569
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.72850   10.78430  -0.05580   -0.51742
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.66820   12.68370  -0.01550   -0.12220
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.31000   11.23000   0.08000    0.71238
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.52000   19.82000  -0.30000   -1.51362
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56950   13.56940   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 27.94000   28.31000  -0.37000   -1.30696
瀚亞高科技基金                                                     54.45000   55.41000  -0.96000   -1.73254
瀚亞理財通基金                                                     26.82000   27.14000  -0.32000   -1.17907
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.50000    8.53000  -0.03000   -0.35170
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.22000    8.25000  -0.03000   -0.36364
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.39000    8.39000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.45000    8.48000  -0.03000   -0.35377
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.26000    8.29000  -0.03000   -0.36188
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.40000    8.40000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.91000    8.94000  -0.03000   -0.33557
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.63000    8.66000  -0.03000   -0.34642
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.35000    8.37000  -0.02000   -0.23895
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.52000    8.52000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.62000    8.64000  -0.02000   -0.23148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.46000    8.49000  -0.03000   -0.35336
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       21.97000   22.39000  -0.42000   -1.87584
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.81030   12.88120  -0.07090   -0.55041
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.98100    9.03070  -0.04970   -0.55034
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.41610   10.51230  -0.09620   -0.91512
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.28480   11.08830   0.19650    1.77214
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.24310   10.33810  -0.09500   -0.91893
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.66420    9.71520  -0.05100   -0.52495
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.17140   10.14150   0.02990    0.29483
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.25370    8.32960  -0.07590   -0.91121
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.46040    8.31300   0.14740    1.77313
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.74980    8.83100  -0.08120   -0.91949
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.14350    8.18640  -0.04290   -0.52404
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.00270    7.97920   0.02350    0.29452
瀚亞電通網基金                                                     13.85000   14.15000  -0.30000   -2.12014
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.64490   13.64870  -0.00380   -0.02784
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.45840   10.48250  -0.02410   -0.22991
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.87750    9.90530  -0.02780   -0.28066
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.43640   11.43960  -0.00320   -0.02797
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       11.61000   11.72000  -0.11000   -0.93857
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