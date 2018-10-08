[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/10/05 107/10/04 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.89180 9.95320 -0.06140 -0.61689 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.89370 9.95510 -0.06140 -0.61677 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.88900 9.93660 -0.04760 -0.47904 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.88920 9.93680 -0.04760 -0.47903 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.22340 9.25620 -0.03280 -0.35436 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.51780 9.54910 -0.03130 -0.32778 中國信託台灣活力基金 13.15000 13.47000 -0.32000 -2.37565 中國信託台灣優勢基金 15.52000 15.88000 -0.36000 -2.26700 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.44000 9.59000 -0.15000 -1.56413 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.08000 10.24000 -0.16000 -1.56250 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.91700 9.89600 0.02100 0.21221 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.24130 9.22170 0.01960 0.21254 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.29890 10.31080 -0.01190 -0.11541 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.55930 9.57060 -0.01130 -0.11807 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.92140 11.01850 -0.09710 -0.88125 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.48650 9.57080 -0.08430 -0.88080 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.87300 10.92530 -0.05230 -0.47871 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.75710 9.80410 -0.04700 -0.47939 中國信託智能運動基金-台幣 10.86000 11.04000 -0.18000 -1.63043 中國信託智能運動基金-美元 10.57000 10.79000 -0.22000 -2.03892 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.78000 9.92000 -0.14000 -1.41129 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.65000 9.83000 -0.18000 -1.83113 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99180 10.99160 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.41420 9.45960 -0.04540 -0.47994 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.02680 9.07040 -0.04360 -0.48068 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.56380 9.62120 -0.05740 -0.59660 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.16550 9.22040 -0.05490 -0.59542 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.58000 11.70000 -0.12000 -1.02564 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.18000 11.29000 -0.11000 -0.97431 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.75000 11.92000 -0.17000 -1.42617 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.42000 11.57000 -0.15000 -1.29646 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 56.34000 58.08000 -1.74000 -2.99587 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.43300 39.42800 0.00500 0.01268 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.62900 38.53290 0.09610 0.24940 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44420 11.44320 0.00100 0.00874 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51230 10.47910 0.03320 0.31682 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.33000 13.56000 -0.23000 -1.69617 元大大中華價值指數基金-美元 12.45700 12.67800 -0.22100 -1.74318 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.79100 17.02000 -0.22900 -1.34548 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.45640 10.46750 -0.01110 -0.10604 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66280 9.67310 -0.01030 -0.10648 元大中國機會債券基金-新台幣 9.58280 9.56350 0.01930 0.20181 元大巴西指數基金 5.95300 5.91000 0.04300 0.72758 元大巴菲特基金 25.89000 26.49000 -0.60000 -2.26501 元大日經225基金 29.89000 30.10000 -0.21000 -0.69767 元大台商收成基金 22.63000 23.10000 -0.47000 -2.03463 元大台灣50單日反向1倍基金 12.49000 12.28000 0.21000 1.71010 元大台灣50單日正向2倍基金 37.55000 38.88000 -1.33000 -3.42078 元大台灣中型100基金 31.32000 32.08000 -0.76000 -2.36908 元大台灣加權股價指數基金 24.83200 25.30800 -0.47600 -1.88083 元大台灣卓越50基金 83.55000 84.93000 -1.38000 -1.62487 元大台灣金融基金 18.49000 18.69000 -0.20000 -1.07009 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.18000 31.64000 -0.46000 -1.45386 元大台灣高股息基金 26.29000 26.67000 -0.38000 -1.42482 元大台灣電子科技基金 34.71000 35.46000 -0.75000 -2.11506 元大全球ETF成長組合基金 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214 元大全球ETF穩健組合基金 14.66000 14.71000 -0.05000 -0.33990 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.86000 12.90000 -0.04000 -0.31008 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.68000 12.76000 -0.08000 -0.62696 元大全球不動產證券化基金-美元 11.87300 11.96300 -0.09000 -0.75232 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.75000 6.77000 -0.02000 -0.29542 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.10000 8.20000 -0.10000 -1.21951 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.34000 6.42000 -0.08000 -1.24611 元大全球股票入息基金-美元配息 9.63600 9.68800 -0.05200 -0.53675 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 元大全球新興市場精選組合基金 13.00000 13.13000 -0.13000 -0.99010 元大全球農業商機基金 17.97000 17.95000 0.02000 0.11142 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 元大印尼指數基金 7.94500 8.15200 -0.20700 -2.53925 元大印度指數基金 9.01200 9.18100 -0.16900 -1.84076 元大印度基金 11.49000 11.62000 -0.13000 -1.11876 元大多多基金 16.39000 16.98000 -0.59000 -3.47468 元大多福基金 49.81000 51.14000 -1.33000 -2.60070 元大亞太成長基金 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.35460 8.38880 -0.03420 -0.40769 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.86010 6.88820 -0.02810 -0.40794 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.47000 9.47200 -0.00200 -0.02111 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.27400 10.24100 0.03300 0.32223 元大卓越基金 43.73000 44.83000 -1.10000 -2.45371 元大店頭基金 7.49000 7.81000 -0.32000 -4.09731 元大泛歐成長基金 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689 元大美元貨幣市場基金-美元 10.28970 10.28920 0.00050 0.00486 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.62360 9.60810 0.01550 0.16132 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.66320 31.52110 0.14210 0.45081 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.21130 36.25890 -0.04760 -0.13128 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.98630 19.84990 0.13640 0.68716 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.21200 17.42330 -0.21130 -1.21274 元大美國政府7至10年期債券基金 38.27210 38.18300 0.08910 0.23335 元大高科技基金 17.39000 17.98000 -0.59000 -3.28142 元大得利貨幣市場基金 16.26190 16.26170 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98790 11.98780 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 11.01000 11.67000 -0.66000 -5.65553 元大新主流基金 22.63000 23.49000 -0.86000 -3.66113 元大新東協平衡基金-美元 9.13800 9.22300 -0.08500 -0.92161 元大新東協平衡基金-新台幣 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.71860 9.84120 -0.12260 -1.24578 元大新興印尼機會債券基金-美金 8.98020 9.10170 -0.12150 -1.33492 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.67560 9.76760 -0.09200 -0.94189 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.38140 8.46110 -0.07970 -0.94196 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.75910 9.78240 -0.02330 -0.23818 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.33470 9.35700 -0.02230 -0.23832 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.89370 9.87780 0.01590 0.16097 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.46790 9.45270 0.01520 0.16080 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.48470 9.50490 -0.02020 -0.21252 元大新興亞洲基金 10.95000 11.10000 -0.15000 -1.35135 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.55590 8.58460 -0.02870 -0.33432 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.34320 8.37120 -0.02800 -0.33448 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.77880 8.77340 0.00540 0.06155 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.56010 8.55480 0.00530 0.06195 元大萬泰貨幣市場基金 15.10890 15.10870 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.90000 35.76000 -0.86000 -2.40492 元大實質多重資產基金-人民幣 8.89000 8.93000 -0.04000 -0.44793 元大實質多重資產基金-美元 8.15900 8.20400 -0.04500 -0.54851 元大實質多重資產基金-新台幣 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 元大摩臺基金 38.46000 39.12000 -0.66000 -1.68712 元大標普500基金 26.94000 27.02000 -0.08000 -0.29608 元大標普500單日反向1倍基金 12.75000 12.63000 0.12000 0.95012 元大標普500單日正向2倍基金 35.98000 36.51000 -0.53000 -1.45166 元大標智滬深300基金 15.72000 15.79000 -0.07000 -0.44332 元大歐洲50基金 24.21000 24.45000 -0.24000 -0.98160 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.27170 9.28840 -0.01670 -0.17979 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.19740 10.19700 0.00040 0.00392 元大績效基金 47.05000 48.86000 -1.81000 -3.70446 元大韓國KOSPI200基金 21.83000 21.82000 0.01000 0.04583 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.38000 14.58000 -0.20000 -1.37174 日盛上選基金 30.58000 31.31000 -0.73000 -2.33152 日盛小而美基金 16.67000 17.15000 -0.48000 -2.79883 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.73540 11.74500 -0.00960 -0.08174 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.78610 9.79410 -0.00800 -0.08168 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.72680 11.73710 -0.01030 -0.08776 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.77350 9.78210 -0.00860 -0.08792 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63340 10.62880 0.00460 0.04328 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.84650 8.84270 0.00380 0.04297 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 日盛日盛基金 12.54000 12.78000 -0.24000 -1.87793 日盛目標收益組合基金(美元) 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 日盛全球抗暖化基金 10.81000 10.89000 -0.08000 -0.73462 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.13120 10.17370 -0.04250 -0.41774 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.46010 9.49980 -0.03970 -0.41790 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.94780 9.97210 -0.02430 -0.24368 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29080 9.31340 -0.02260 -0.24266 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41930 2.42600 -0.00670 -0.27617 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67020 1.67480 -0.00460 -0.27466 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36490 0.36580 -0.00090 -0.24604 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25270 0.25340 -0.00070 -0.27624 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.11320 12.12820 -0.01500 -0.12368 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.25270 8.26290 -0.01020 -0.12344 日盛亞洲機會基金 6.62000 6.68000 -0.06000 -0.89820 日盛首選基金 15.61000 15.93000 -0.32000 -2.00879 日盛高科技基金 16.40000 16.86000 -0.46000 -2.72835 日盛貨幣市場基金 14.77700 14.77680 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 36.51000 37.17000 -0.66000 -1.77563 日盛精選五虎基金 34.87000 35.69000 -0.82000 -2.29756 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49160 13.49140 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 26.24000 27.43000 -1.19000 -4.33832 台新MSCI中國基金 19.22000 19.61000 -0.39000 -1.98878 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.21000 17.89000 0.32000 1.78871 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.30000 22.08000 -0.78000 -3.53261 台新大眾貨幣市場基金 14.16850 14.16830 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.47880 10.48540 -0.00660 -0.06294 台新中美貨幣市場基金-美元 10.51730 10.53340 -0.01610 -0.15285 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.08380 10.05920 0.02460 0.24455 台新中國通基金 37.28000 38.82000 -1.54000 -3.96703 台新主流基金 20.54000 21.41000 -0.87000 -4.06352 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.50000 19.57000 -0.07000 -0.35769 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63760 0.64250 -0.00490 -0.76265 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.46000 14.51000 -0.05000 -0.34459 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47150 0.47510 -0.00360 -0.75774 台新台灣中小基金 29.47000 30.66000 -1.19000 -3.88128 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.69050 9.77400 -0.08350 -0.85431 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.99400 9.07160 -0.07760 -0.85542 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.45000 8.49000 -0.04000 -0.47114 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.07940 10.19140 -0.11200 -1.09897 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.28700 10.34270 -0.05570 -0.53854 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.14010 11.20020 -0.06010 -0.53660 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 台新印度基金 13.19000 13.39000 -0.20000 -1.49365 台新亞美短期債券基金 10.88460 10.86960 0.01500 0.13800 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.52830 8.51970 0.00860 0.10094 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28270 0.28350 -0.00080 -0.28219 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.91080 11.89880 0.01200 0.10085 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38940 0.39060 -0.00120 -0.30722 台新真吉利貨幣市場基金 11.09540 11.09530 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 28.15520 28.63820 -0.48300 -1.68656 台新智慧生活基金-美元 10.35290 10.55670 -0.20380 -1.93053 台新智慧生活基金-新台幣 10.63000 10.79000 -0.16000 -1.48285 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.32610 8.39830 -0.07220 -0.85970 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.49810 8.53780 -0.03970 -0.46499 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.99560 9.07390 -0.07830 -0.86291 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.18970 9.23260 -0.04290 -0.46466 台新新興市場債券基金(A類型) 10.32440 10.39450 -0.07010 -0.67440 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33050 0.33410 -0.00360 -1.07752 台新新興市場債券基金(B類型) 7.66380 7.71580 -0.05200 -0.67394 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25840 0.26120 -0.00280 -1.07198 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.30000 5.38000 -0.08000 -1.48699 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.93000 21.04000 -0.11000 -0.52281 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.87600 10.88500 -0.00900 -0.08268 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.54000 15.78000 -0.24000 -1.52091 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.80910 11.81260 -0.00350 -0.02963 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.50100 9.50380 -0.00280 -0.02946 未來資產亞洲新富基金 18.88000 19.11000 -0.23000 -1.20356 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57220 12.57200 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 10.47000 10.75000 -0.28000 -2.60465 未來資產新興市場債券基金A 8.72410 8.72180 0.00230 0.02637 未來資產新興市場債券基金B 6.59930 6.59760 0.00170 0.02577 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐中小基金 47.61000 49.31000 -1.70000 -3.44758 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76950 1.76850 0.00100 0.05655 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.35310 2.35180 0.00130 0.05528 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.01230 7.98980 0.02250 0.28161 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.33820 10.30930 0.02890 0.28033 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.48000 4.53000 -0.05000 -1.10375 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.00000 20.19000 -0.19000 -0.94106 永豐主流品牌基金 17.67000 18.25000 -0.58000 -3.17808 永豐永豐基金 32.76000 34.11000 -1.35000 -3.95778 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.77590 9.85490 -0.07900 -0.80163 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.88620 9.96640 -0.08020 -0.80470 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.70740 9.78280 -0.07540 -0.77074 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.81760 9.89380 -0.07620 -0.77018 永豐南非幣2021保本基金 13.02520 13.03900 -0.01380 -0.10584 永豐高科技基金 21.58000 22.18000 -0.60000 -2.70514 永豐貨幣市場基金 13.88890 13.88880 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12310 2.12670 -0.00360 -0.16928 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52000 2.52440 -0.00440 -0.17430 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.73920 7.73520 0.00400 0.05171 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.43240 10.42700 0.00540 0.05179 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.01680 7.03830 -0.02150 -0.30547 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.85040 10.88350 -0.03310 -0.30413 永豐臺灣加權ETF基金 54.39000 55.46000 -1.07000 -1.92932 永豐領航科技基金 35.18000 36.40000 -1.22000 -3.35165 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.04000 11.22000 -0.18000 -1.60428 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.66000 10.83000 -0.17000 -1.56971 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.00000 10.12000 -0.12000 -1.18577 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.85000 9.94000 -0.09000 -0.90543 永豐趨勢平衡基金 39.35000 40.13000 -0.78000 -1.94368 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.51020 9.51620 -0.00600 -0.06305 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.76420 9.77040 -0.00620 -0.06346 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.53740 9.53680 0.00060 0.00629 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71060 9.70990 0.00070 0.00721 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.52790 9.53260 -0.00470 -0.04930 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.91190 9.91680 -0.00490 -0.04941 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.51270 9.51240 0.00030 0.00315 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76640 9.76620 0.00020 0.00205 兆豐國際中小基金 14.11000 14.59000 -0.48000 -3.28992 兆豐國際生命科學基金 16.76000 16.99000 -0.23000 -1.35374 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.31720 10.35500 -0.03780 -0.36504 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.55120 10.61740 -0.06620 -0.62350 兆豐國際全球基金 32.30000 32.61000 -0.31000 -0.95063 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.29500 10.29440 0.00060 0.00583 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.08520 10.06880 0.01640 0.16288 兆豐國際國民基金 20.53000 21.12000 -0.59000 -2.79356 兆豐國際第一基金 11.99000 12.28000 -0.29000 -2.36156 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.03270 10.03150 0.00120 0.01196 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.92800 7.92700 0.00100 0.01262 兆豐國際萬全基金 19.19000 19.54000 -0.35000 -1.79120 兆豐國際電子基金 23.14000 23.90000 -0.76000 -3.17992 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.83000 22.28000 -0.45000 -2.01975 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.72000 16.47000 0.25000 1.51791 兆豐國際豐台灣基金 32.02000 32.64000 -0.62000 -1.89951 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50840 12.50820 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.95650 9.98110 -0.02460 -0.24647 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.95450 9.97630 -0.02180 -0.21852 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.96710 9.98470 -0.01760 -0.17627 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.95830 9.98110 -0.02280 -0.22843 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.96180 9.97630 -0.01450 -0.14534 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.96680 9.98470 -0.01790 -0.17927 合庫台灣基金 10.40000 10.75000 -0.35000 -3.25581 合庫全球高收益債券基金A類型 11.12750 11.14700 -0.01950 -0.17493 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.98540 12.03980 -0.05440 -0.45183 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.74160 10.78640 -0.04480 -0.41534 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.50880 11.55690 -0.04810 -0.41620 合庫全球高收益債券基金B類型 8.10010 8.11420 -0.01410 -0.17377 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.43240 9.47550 -0.04310 -0.45486 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.99000 9.02760 -0.03760 -0.41650 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.90250 8.94030 -0.03780 -0.42280 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.25140 9.29060 -0.03920 -0.42193 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.49000 11.57000 -0.08000 -0.69144 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.72000 10.79000 -0.07000 -0.64875 合庫全球新興市場基金 8.85000 8.99000 -0.14000 -1.55729 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 合庫貨幣市場基金 10.13460 10.13440 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.41060 9.44720 -0.03660 -0.38742 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.67020 9.70760 -0.03740 -0.38527 合庫新興多重收益基金A類型 9.96920 9.98910 -0.01990 -0.19922 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.38800 11.43400 -0.04600 -0.40231 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.59690 13.61520 -0.01830 -0.13441 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.69270 8.72770 -0.03500 -0.40102 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.37460 9.41080 -0.03620 -0.38466 合庫新興多重收益基金B類型 7.80600 7.82160 -0.01560 -0.19945 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.67060 8.70590 -0.03530 -0.40547 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.08180 10.09540 -0.01360 -0.13471 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.79000 9.85000 -0.06000 -0.60914 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.67000 9.73000 -0.06000 -0.61665 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.02000 10.08000 -0.06000 -0.59524 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880 安本標準兩岸價值基金 10.54000 10.71000 -0.17000 -1.58730 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.31000 10.41000 -0.10000 -0.96061 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.97000 10.07000 -0.10000 -0.99305 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594 安聯中國東協基金 14.84000 15.12000 -0.28000 -1.85185 安聯台灣大壩基金 25.71000 26.51000 -0.80000 -3.01773 安聯台灣科技基金 41.78000 43.52000 -1.74000 -3.99816 安聯台灣貨幣市場基金 12.49760 12.49740 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 27.70000 28.74000 -1.04000 -3.61865 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15680 10.17190 -0.01510 -0.14845 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.07460 15.08890 -0.01430 -0.09477 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60560 9.61470 -0.00910 -0.09465 安聯四季成長組合基金-美元 11.44000 11.55000 -0.11000 -0.95238 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.70000 11.78000 -0.08000 -0.67912 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.39110 12.40890 -0.01780 -0.14345 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.18160 10.19120 -0.00960 -0.09420 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26970 12.28070 -0.01100 -0.08957 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44200 9.45550 -0.01350 -0.14277 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.31460 9.32350 -0.00890 -0.09546 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.97450 8.98250 -0.00800 -0.08906 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.41000 11.52000 -0.11000 -0.95486 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.37000 -0.06000 -0.52770 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.05000 11.14000 -0.09000 -0.80790 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.21000 10.32000 -0.11000 -1.06589 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.28000 11.39000 -0.11000 -0.96576 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77000 10.83000 -0.06000 -0.55402 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.04000 10.14000 -0.10000 -0.98619 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.11820 12.11950 -0.00130 -0.01073 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.02850 11.02980 -0.00130 -0.01179 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.68730 10.68570 0.00160 0.01497 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.87210 8.87370 -0.00160 -0.01803 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.67600 8.67690 -0.00090 -0.01037 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.38220 8.38100 0.00120 0.01432 安聯全球人口趨勢基金 11.68000 11.77000 -0.09000 -0.76466 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.07000 10.33000 -0.26000 -2.51694 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.85000 38.66000 -0.81000 -2.09519 安聯全球油礦金趨勢基金 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.90490 11.90490 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.28240 10.28240 0.00000 0.00000 安聯全球新興市場基金 16.94000 17.32000 -0.38000 -2.19400 安聯全球農金趨勢基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 安聯全球綠能趨勢基金 9.05000 9.13000 -0.08000 -0.87623 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.62000 10.72000 -0.10000 -0.93284 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.43000 10.52000 -0.09000 -0.85551 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.31000 10.41000 -0.10000 -0.96061 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24000 10.33000 -0.09000 -0.87125 安聯亞洲動態策略基金 21.79000 21.91000 -0.12000 -0.54770 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.07400 10.07930 -0.00530 -0.05258 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.77990 9.78510 -0.00520 -0.05314 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.17710 83.28710 -0.11000 -0.13207 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.33370 12.35540 -0.02170 -0.17563 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.76420 64.85420 -0.09000 -0.13877 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.52270 9.53950 -0.01680 -0.17611 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58150 2.58450 -0.00300 -0.11608 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.42820 10.44050 -0.01230 -0.11781 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19190 2.19330 -0.00140 -0.06383 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.60800 8.60880 -0.00080 -0.00929 宏利台灣動力基金 29.15000 29.98000 -0.83000 -2.76851 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.13970 10.20400 -0.06430 -0.63015 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92600 9.94910 -0.02310 -0.23218 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.92130 7.97160 -0.05030 -0.63099 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.89080 7.91730 -0.02650 -0.33471 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662 宏利全球債券組合基金 13.05270 13.06930 -0.01660 -0.12702 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75950 2.76890 -0.00940 -0.33948 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61720 11.64080 -0.02360 -0.20274 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.57140 8.58950 -0.01810 -0.21072 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41910 2.42180 -0.00270 -0.11149 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.79920 10.78690 0.01230 0.11403 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.46840 3.54400 -0.07560 -2.13318 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56040 0.57210 -0.01170 -2.04510 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.21000 16.53000 -0.32000 -1.93587 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.85680 11.90460 -0.04780 -0.40153 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.52750 10.56930 -0.04180 -0.39549 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.19320 10.22420 -0.03100 -0.30320 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.88590 8.92530 -0.03940 -0.44144 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.49740 8.53130 -0.03390 -0.39736 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.40480 8.42690 -0.02210 -0.26226 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.36800 8.39650 -0.02850 -0.33943 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76160 2.78090 -0.01930 -0.69402 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40110 0.40370 -0.00260 -0.64404 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.16810 12.22760 -0.05950 -0.48660 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91350 0.91990 -0.00640 -0.69573 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32210 7.36030 -0.03820 -0.51900 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02430 2.03840 -0.01410 -0.69172 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29160 0.29350 -0.00190 -0.64736 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.95890 9.00530 -0.04640 -0.51525 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32710 0.32940 -0.00230 -0.69824 宏利萬利貨幣市場基金 13.64640 13.64630 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.47000 2.53000 -0.06000 -2.37154 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.24000 11.45000 -0.21000 -1.83406 宏利臺灣股息收益基金 25.68000 26.30000 -0.62000 -2.35741 宏利澳幣保本基金 12.15070 12.14630 0.00440 0.03623 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.81000 10.92000 -0.11000 -1.00733 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.85000 10.97000 -0.12000 -1.09389 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.50000 10.58000 -0.08000 -0.75614 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.31000 11.47000 -0.16000 -1.39494 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.85000 11.02000 -0.17000 -1.54265 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.83000 9.95000 -0.12000 -1.20603 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.63000 11.77000 -0.14000 -1.18946 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.28240 10.28730 -0.00490 -0.04763 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.50310 9.51680 -0.01370 -0.14396 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.92370 8.90110 0.02260 0.25390 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.72190 10.69470 0.02720 0.25433 貝萊德亞美利加收益基金 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.79000 9.88000 -0.09000 -0.91093 貝萊德新台幣基金 12.93740 12.93730 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.03000 25.60000 -0.57000 -2.22656 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信大中華基金-人民幣 9.42000 9.54000 -0.12000 -1.25786 保德信大中華基金-美元 9.27000 9.39000 -0.12000 -1.27796 保德信大中華基金-新台幣 27.55000 27.80000 -0.25000 -0.89928 保德信中小型股基金 39.00000 40.47000 -1.47000 -3.63232 保德信台商全方位基金 32.44000 33.35000 -0.91000 -2.72864 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 29.74000 29.93000 -0.19000 -0.63481 保德信全球消費商機基金 18.33000 18.50000 -0.17000 -0.91892 保德信全球基礎建設基金 12.31000 12.34000 -0.03000 -0.24311 保德信全球資源基金 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 10.54000 10.66000 -0.12000 -1.12570 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.88000 35.13000 -0.25000 -0.71164 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.71820 9.75540 -0.03720 -0.38133 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.56250 10.60210 -0.03960 -0.37351 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.21170 9.20960 0.00210 0.02280 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99700 9.99470 0.00230 0.02301 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.15220 8.17260 -0.02040 -0.24961 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79570 10.82270 -0.02700 -0.24948 保德信亞太基金 20.45000 20.81000 -0.36000 -1.72994 保德信店頭市場基金 27.81000 29.01000 -1.20000 -4.13650 保德信拉丁美洲基金 6.95000 7.04000 -0.09000 -1.27841 保德信金平衡基金 29.38000 29.79000 -0.41000 -1.37630 保德信金滿意基金 39.89000 40.89000 -1.00000 -2.44559 保德信科技島基金 23.82000 24.46000 -0.64000 -2.61652 保德信高成長基金 87.66000 89.85000 -2.19000 -2.43740 保德信第一基金 23.93000 24.58000 -0.65000 -2.64443 保德信貨幣市場基金 15.77630 15.77610 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.58020 10.65070 -0.07050 -0.66193 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.73970 10.76840 -0.02870 -0.26652 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.79750 10.86140 -0.06390 -0.58832 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.26250 10.28220 -0.01970 -0.19159 保德信新世紀基金 10.48000 10.69000 -0.21000 -1.96445 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.98730 7.99610 -0.00880 -0.11005 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.85770 10.86960 -0.01190 -0.10948 保德信新興趨勢組合基金 10.56000 10.77000 -0.21000 -1.94986 保德信瑞騰基金 15.54920 15.54950 -0.00030 -0.00193 保德信歐洲組合基金 10.34000 10.42000 -0.08000 -0.76775 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.69090 9.71240 -0.02150 -0.22137 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99720 10.01910 -0.02190 -0.21858 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.64290 9.65400 -0.01110 -0.11498 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.80390 9.81680 -0.01290 -0.13141 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.72560 9.75730 -0.03170 -0.32488 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.87910 9.91110 -0.03200 -0.32287 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.63520 9.65840 -0.02320 -0.24021 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.75820 9.78110 -0.02290 -0.23412 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.05010 10.05450 -0.00440 -0.04376 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00060 0.00000 10.00060 0.00000 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.00060 0.00000 10.00060 0.00000 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.00060 0.00000 10.00060 0.00000 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.00060 0.00000 10.00060 0.00000 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89580 9.93190 -0.03610 -0.36348 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.08510 10.11950 -0.03440 -0.33994 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.82880 9.85830 -0.02950 -0.29924 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.92370 9.95350 -0.02980 -0.29939 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.59040 9.63390 -0.04350 -0.45153 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.45340 9.49100 -0.03760 -0.39616 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04790 10.09370 -0.04580 -0.45375 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.04600 10.09230 -0.04630 -0.45877 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.13360 10.16480 -0.03120 -0.30694 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.20500 10.23930 -0.03430 -0.33498 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.08470 10.12530 -0.04060 -0.40098 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.08500 10.12560 -0.04060 -0.40096 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.93970 1.94030 -0.00060 -0.03092 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66750 2.66760 -0.00010 -0.00375 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29110 0.29140 -0.00030 -0.10295 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43410 0.43450 -0.00040 -0.09206 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.32070 8.31890 0.00180 0.02164 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.64970 11.64100 0.00870 0.07474 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.37780 9.38110 -0.00330 -0.03518 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.55890 11.56520 -0.00630 -0.05447 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.46440 8.47590 -0.01150 -0.13568 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.46270 10.47680 -0.01410 -0.13458 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13770 10.16680 -0.02910 -0.28623 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.04940 10.06880 -0.01940 -0.19267 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.02820 10.04470 -0.01650 -0.16427 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.66440 10.68180 -0.01740 -0.16289 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.94950 9.96030 -0.01080 -0.10843 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71160 9.73220 -0.02060 -0.21167 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09280 10.11300 -0.02020 -0.19974 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.70440 9.71300 -0.00860 -0.08854 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94500 9.95070 -0.00570 -0.05728 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.44690 10.51830 -0.07140 -0.67882 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.09810 6.12590 -0.02780 -0.45381 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.59080 10.63920 -0.04840 -0.45492 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65230 11.65230 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 17.25000 17.75000 -0.50000 -2.81690 施羅德樂活中小基金-I類型 3942.44000 4056.14000 -113.70000 -2.80316 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.25110 10.26850 -0.01740 -0.16945 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.25010 11.30550 -0.05540 -0.49003 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.49460 10.54410 -0.04950 -0.46946 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.06700 9.08240 -0.01540 -0.16956 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.45230 9.49890 -0.04660 -0.49058 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.28780 9.33160 -0.04380 -0.46937 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.39530 10.41290 -0.01760 -0.16902 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.90720 10.96100 -0.05380 -0.49083 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.86890 10.92020 -0.05130 -0.46977 柏瑞五國金勢力建設基金 6.19000 6.31000 -0.12000 -1.90174 柏瑞巨人基金 12.28000 12.55000 -0.27000 -2.15139 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65910 13.65900 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.85000 15.97000 -0.12000 -0.75141 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.54220 13.57950 -0.03730 -0.27468 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.90210 11.96420 -0.06210 -0.51905 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.51420 12.57540 -0.06120 -0.48666 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.79170 8.81590 -0.02420 -0.27450 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.75200 6.77060 -0.01860 -0.27472 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.70360 8.74900 -0.04540 -0.51892 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.46450 8.48630 -0.02180 -0.25688 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.70250 10.75480 -0.05230 -0.48629 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.32690 8.35920 -0.03230 -0.38640 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.07860 12.14170 -0.06310 -0.51970 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.73210 11.76440 -0.03230 -0.27456 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.00870 12.03960 -0.03090 -0.25665 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.39180 11.44750 -0.05570 -0.48657 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.94820 8.97280 -0.02460 -0.27416 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72540 9.77620 -0.05080 -0.51963 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.67440 9.69930 -0.02490 -0.25672 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.51810 9.56470 -0.04660 -0.48721 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.40080 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-0.01790 -0.14972 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.32860 11.34510 -0.01650 -0.14544 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.00270 8.99950 0.00320 0.03556 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68840 9.70290 -0.01450 -0.14944 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.56190 9.57590 -0.01400 -0.14620 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.44020 10.43660 0.00360 0.03449 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.11550 11.13210 -0.01660 -0.14912 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.94460 10.96060 -0.01600 -0.14598 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.00290 8.99970 0.00320 0.03556 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.68880 9.70330 -0.01450 -0.14943 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.56240 9.57630 -0.01390 -0.14515 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.54000 12.69000 -0.15000 -1.18203 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.37000 13.58000 -0.21000 -1.54639 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.78000 8.91000 -0.13000 -1.45903 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.23000 8.33000 -0.10000 -1.20048 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.11000 9.25000 -0.14000 -1.51351 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.86000 10.99000 -0.13000 -1.18289 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.90000 11.08000 -0.18000 -1.62455 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.15000 11.33000 -0.18000 -1.58870 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.53000 12.72000 -0.19000 -1.49371 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.68000 12.82000 -0.14000 -1.09204 柏瑞拉丁美洲基金 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.28960 11.30250 -0.01290 -0.11413 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.35300 7.36130 -0.00830 -0.11275 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.37640 11.38590 -0.00950 -0.08344 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.04240 11.07680 -0.03440 -0.31056 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.16740 10.19690 -0.02950 -0.28930 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.26400 8.27090 -0.00690 -0.08343 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.27620 9.30520 -0.02900 -0.31165 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.32320 9.35020 -0.02700 -0.28876 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.62220 10.65540 -0.03320 -0.31158 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99040 9.99870 -0.00830 -0.08301 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.15090 10.18030 -0.02940 -0.28879 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.61010 9.64010 -0.03000 -0.31120 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.92930 8.93670 -0.00740 -0.08280 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.84620 8.84950 -0.00330 -0.03729 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.34730 9.37440 -0.02710 -0.28909 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.76380 11.80200 -0.03820 -0.32367 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.23110 11.29720 -0.06610 -0.58510 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.66460 10.72450 -0.05990 -0.55853 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.93710 6.95960 -0.02250 -0.32329 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66410 8.71510 -0.05100 -0.58519 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.27320 9.32530 -0.05210 -0.55870 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.11260 10.14540 -0.03280 -0.32330 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.68150 10.74160 -0.06010 -0.55951 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.37800 9.43320 -0.05520 -0.58517 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.84720 8.87590 -0.02870 -0.32335 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.47090 9.52410 -0.05320 -0.55858 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17200 11.18440 -0.01240 -0.11087 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.75540 11.79110 -0.03570 -0.30277 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.77450 10.80580 -0.03130 -0.28966 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.05520 9.06530 -0.01010 -0.11141 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.57660 9.60570 -0.02910 -0.30295 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.58130 9.60920 -0.02790 -0.29035 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.08010 11.11380 -0.03370 -0.30323 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.96780 9.97890 -0.01110 -0.11123 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.26650 10.29630 -0.02980 -0.28942 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.45370 9.46420 -0.01050 -0.11094 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.20880 9.21900 -0.01020 -0.11064 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.79670 9.82650 -0.02980 -0.30326 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.34320 9.37040 -0.02720 -0.29028 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.04000 18.18000 -0.14000 -0.77008 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.82000 17.01000 -0.19000 -1.11699 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.85320 12.87800 -0.02480 -0.19258 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.60150 10.65930 -0.05780 -0.54225 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.55240 11.61540 -0.06300 -0.54238 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.19830 12.22200 -0.02370 -0.19391 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.06290 11.12570 -0.06280 -0.56446 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.56820 9.62040 -0.05220 -0.54260 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.10530 10.16040 -0.05510 -0.54230 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.01180 10.03130 -0.01950 -0.19439 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.01140 10.06820 -0.05680 -0.56415 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.70600 9.75900 -0.05300 -0.54309 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.90400 9.95810 -0.05410 -0.54328 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.69610 11.71880 -0.02270 -0.19371 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.95330 10.00980 -0.05650 -0.56445 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰大中華基金 17.85000 18.55000 -0.70000 -3.77358 國泰小龍基金 14.14000 14.54000 -0.40000 -2.75103 國泰中小成長基金 38.40000 39.87000 -1.47000 -3.68698 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20580 2.20600 -0.00020 -0.00907 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.64880 9.63150 0.01730 0.17962 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.10700 8.09250 0.01450 0.17918 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31550 0.31580 -0.00030 -0.09500 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.54590 11.54490 0.00100 0.00866 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67030 1.67170 -0.00140 -0.08375 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 29.38000 29.59000 -0.21000 -0.70970 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 40.66000 40.98000 -0.32000 -0.78087 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.42740 10.39930 0.02810 0.27021 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.23680 10.20910 0.02770 0.27133 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.26060 10.23290 0.02770 0.27070 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33830 0.33880 -0.00050 -0.14758 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33200 0.33240 -0.00040 -0.12034 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33260 0.33310 -0.00050 -0.15011 國泰台灣貨幣市場基金 12.41670 12.41660 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 24.65000 25.36000 -0.71000 -2.79968 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.51310 2.52680 -0.01370 -0.54219 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36480 0.36710 -0.00230 -0.62653 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51810 0.51940 -0.00130 -0.25029 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.01000 13.01000 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44920 0.45110 -0.00190 -0.42119 國泰全球資源基金台幣級別 6.03000 6.06000 -0.03000 -0.49505 國泰全球資源基金美元級別 0.19300 0.19470 -0.00170 -0.87314 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41390 0.41630 -0.00240 -0.57651 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37280 0.37490 -0.00210 -0.56015 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43940 0.44190 -0.00250 -0.56574 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52880 0.52980 -0.00100 -0.18875 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.93000 20.83000 0.10000 0.48008 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.24000 22.47000 -0.23000 -1.02359 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.49040 2.50510 -0.01470 -0.58680 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.15870 11.20120 -0.04250 -0.37942 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.95110 9.98890 -0.03780 -0.37842 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36240 0.36490 -0.00250 -0.68512 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32320 0.32540 -0.00220 -0.67609 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51140 0.51290 -0.00150 -0.29245 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37630 0.38010 -0.00380 -0.99974 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.67000 18.83000 -0.16000 -0.84971 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60620 0.61410 -0.00790 -1.28644 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.67000 18.84000 -0.17000 -0.90234 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.85690 0.86440 -0.00750 -0.86765 國泰科技生化基金 29.35000 30.75000 -1.40000 -4.55285 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.55000 28.63000 -0.08000 -0.27943 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.78000 12.67000 0.11000 0.86819 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.64850 37.71680 -0.06830 -0.18109 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.47260 20.33770 0.13490 0.66330 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.46790 17.69600 -0.22810 -1.28899 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.51680 39.54970 -0.03290 -0.08319 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.03420 41.18050 -0.14630 -0.35527 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.59250 43.55610 0.03640 0.08357 國泰紐幣2021保本基金 12.25350 12.24880 0.00470 0.03837 國泰紐幣八年期保本基金 12.54130 12.54070 0.00060 0.00478 國泰紐幣保本基金 12.48660 12.48630 0.00030 0.00240 國泰高科技基金 11.03000 11.49000 -0.46000 -4.00348 國泰國泰基金台幣I級別 19.90000 20.80000 -0.90000 -4.32692 國泰國泰基金台幣級別 19.90000 20.80000 -0.90000 -4.32692 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33550 0.33620 -0.00070 -0.20821 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48360 0.48270 0.00090 0.18645 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.56000 11.63000 -0.07000 -0.60189 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37360 0.37770 -0.00410 -1.08552 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.53860 0.54240 -0.00380 -0.70059 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.74000 10.80000 -0.06000 -0.55556 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34740 0.35080 -0.00340 -0.96921 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50080 0.50370 -0.00290 -0.57574 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.54090 10.56980 -0.02890 -0.27342 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.48140 7.50190 -0.02050 -0.27326 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35660 0.35810 -0.00150 -0.41888 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24300 0.24460 -0.00160 -0.65413 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23870 2.24320 -0.00450 -0.20061 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.95870 9.94790 0.01080 0.10857 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32250 0.32340 -0.00090 -0.27829 國泰新興市場基金台幣級別 11.80000 11.88000 -0.08000 -0.67340 國泰新興市場基金美元級別 0.38330 0.38760 -0.00430 -1.10939 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26820 2.27280 -0.00460 -0.20239 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47710 1.48010 -0.00300 -0.20269 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33930 0.34030 -0.00100 -0.29386 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33750 0.33960 -0.00210 -0.61837 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22320 0.22380 -0.00060 -0.26810 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.39220 10.41570 -0.02350 -0.22562 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.64080 6.65580 -0.01500 -0.22537 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.16000 13.91000 0.25000 1.79727 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.30000 35.54000 -1.24000 -3.48903 國泰價值卓越基金 13.12000 13.56000 -0.44000 -3.24484 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.87000 10.97000 -0.10000 -0.91158 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37110 0.37610 -0.00500 -1.32943 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.22000 21.55000 -0.33000 -1.53132 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.72000 19.06000 -0.34000 -1.78384 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.62000 18.85000 -0.23000 -1.22016 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08450 12.09920 -0.01470 -0.12150 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39700 0.39780 -0.00080 -0.20111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.60470 9.61210 -0.00740 -0.07699 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.23100 8.21670 0.01430 0.17404 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.75550 10.76450 -0.00900 -0.08361 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33310 9.31690 0.01620 0.17388 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21700 11.21610 0.00090 0.00802 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79930 9.77190 0.02740 0.28040 第一金大中華基金 25.06000 25.52000 -0.46000 -1.80251 第一金小型精選基金 31.76000 32.88000 -1.12000 -3.40633 第一金中概平衡基金 23.52000 24.00000 -0.48000 -2.00000 第一金台灣貨幣市場基金 15.25920 15.25910 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 177.93900 177.93700 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.99590 10.19890 -0.20300 -1.99041 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.99640 10.19900 -0.20260 -1.98647 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.16000 10.33000 -0.17000 -1.64569 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.16000 10.33000 -0.17000 -1.64569 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.42710 14.64370 -0.21660 -1.47913 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.42810 14.64450 -0.21640 -1.47769 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.83000 13.98000 -0.15000 -1.07296 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.84000 13.99000 -0.15000 -1.07219 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.73360 9.78290 -0.04930 -0.50394 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.73660 9.78580 -0.04920 -0.50277 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.38460 9.41160 -0.02700 -0.28688 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.40920 9.43630 -0.02710 -0.28719 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.27470 10.32670 -0.05200 -0.50355 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.91990 9.94840 -0.02850 -0.28648 第一金全球大趨勢基金 23.90000 24.25000 -0.35000 -1.44330 第一金全球不動產證券化基金A 7.97040 8.01410 -0.04370 -0.54529 第一金全球不動產證券化基金B 5.63860 5.66960 -0.03100 -0.54678 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.27080 9.33340 -0.06260 -0.67071 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.27200 9.33460 -0.06260 -0.67062 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.98000 9.04000 -0.06000 -0.66372 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.70500 9.77050 -0.06550 -0.67039 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.70610 9.77180 -0.06570 -0.67234 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55520 8.56130 -0.00610 -0.07125 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17910 10.18630 -0.00720 -0.07068 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.61870 9.64750 -0.02880 -0.29852 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.61770 9.64650 -0.02880 -0.29855 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.92850 7.95220 -0.02370 -0.29803 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.79050 8.80390 -0.01340 -0.15221 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.79090 8.80440 -0.01350 -0.15333 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.26190 11.29560 -0.03370 -0.29835 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.26280 11.29650 -0.03370 -0.29832 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.04890 10.07900 -0.03010 -0.29864 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.85270 14.87530 -0.02260 -0.15193 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.12580 14.27030 -0.14450 -1.01259 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.14350 14.28820 -0.14470 -1.01272 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.31000 13.39000 -0.08000 -0.59746 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.34000 13.42000 -0.08000 -0.59613 第一金亞洲科技基金 18.44000 18.62000 -0.18000 -0.96670 第一金亞洲新興市場基金 12.63000 12.76000 -0.13000 -1.01881 第一金店頭市場基金 8.03000 8.32000 -0.29000 -3.48558 第一金創新趨勢基金 20.95000 21.54000 -0.59000 -2.73909 第一金電子基金 30.02000 30.80000 -0.78000 -2.53247 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.49000 19.98000 -0.49000 -2.45245 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.59000 19.24000 0.35000 1.81913 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.37000 10.49000 -0.12000 -1.14395 統一大東協高股息基金(美元) 9.65000 9.76000 -0.11000 -1.12705 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000 統一大滿貫基金-A類型 31.03000 32.06000 -1.03000 -3.21273 統一大滿貫基金-I類型 31.03000 32.06000 -1.03000 -3.21273 統一大龍印基金 13.81000 13.98000 -0.17000 -1.21602 統一中小基金 22.53000 23.32000 -0.79000 -3.38765 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.87790 9.86330 0.01460 0.14802 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.18060 9.18380 -0.00320 -0.03484 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.89420 8.87970 0.01450 0.16329 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.79140 11.77400 0.01740 0.14778 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.89120 10.89490 -0.00370 -0.03396 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.54200 10.52490 0.01710 0.16247 統一台灣動力基金 15.02000 15.51000 -0.49000 -3.15925 統一全天候基金-A類型 101.36000 103.36000 -2.00000 -1.93498 統一全天候基金-I類型 101.44000 103.44000 -2.00000 -1.93349 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.88510 8.94070 -0.05560 -0.62188 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.55170 8.62090 -0.06920 -0.80270 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.51920 8.57450 -0.05530 -0.64494 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.22540 9.28320 -0.05780 -0.62263 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.88700 8.95890 -0.07190 -0.80255 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.84580 8.90330 -0.05750 -0.64583 統一全球債券組合基金 11.94450 11.96370 -0.01920 -0.16049 統一全球新科技基金(人民幣) 16.61000 16.94000 -0.33000 -1.94805 統一全球新科技基金(美元) 15.65000 15.95000 -0.30000 -1.88088 統一全球新科技基金(新台幣) 14.97000 15.20000 -0.23000 -1.51316 統一亞太基金 24.48000 24.69000 -0.21000 -0.85055 統一亞洲大金磚基金 12.07000 12.22000 -0.15000 -1.22750 統一奔騰基金 53.99000 55.39000 -1.40000 -2.52753 統一強棒貨幣市場基金 16.66780 16.66760 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000 統一強漢基金(美元) 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605 統一強漢基金(新台幣) 23.50000 23.58000 -0.08000 -0.33927 統一統信基金 26.87000 28.15000 -1.28000 -4.54707 統一黑馬基金 54.22000 55.49000 -1.27000 -2.28870 統一新亞洲科技能源基金 17.83000 18.06000 -0.23000 -1.27353 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.93750 7.95460 -0.01710 -0.21497 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12650 10.14830 -0.02180 -0.21481 統一經建基金 42.67000 43.59000 -0.92000 -2.11058 統一龍馬基金 57.91000 60.63000 -2.72000 -4.48623 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.52000 18.52000 -1.00000 -5.39957 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.64000 43.19000 -1.55000 -3.58879 野村中國機會基金 12.72000 12.82000 -0.10000 -0.78003 野村巴西基金 5.60000 5.59000 0.01000 0.17889 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 野村台灣高股息基金 23.43000 23.80000 -0.37000 -1.55462 野村台灣運籌基金 32.68000 33.87000 -1.19000 -3.51343 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.52360 9.53290 -0.00930 -0.09756 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.43930 9.44950 -0.01020 -0.10794 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.46940 9.47610 -0.00670 -0.07070 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.73000 9.73960 -0.00960 -0.09857 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.59630 9.60650 -0.01020 -0.10618 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54040 9.54710 -0.00670 -0.07018 野村平衡基金 17.76000 18.16000 -0.40000 -2.20264 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.96000 9.03000 -0.07000 -0.77519 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.48000 9.58000 -0.10000 -1.04384 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.98000 13.09000 -0.11000 -0.84034 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.80000 10.92000 -0.12000 -1.09890 野村全球生技醫療基金 17.95000 18.26000 -0.31000 -1.69770 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.97730 9.99550 -0.01820 -0.18208 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.94520 9.96710 -0.02190 -0.21972 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.93620 9.94530 -0.00910 -0.09150 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.97720 9.99550 -0.01830 -0.18308 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.94520 9.96710 -0.02190 -0.21972 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.93620 9.94530 -0.00910 -0.09150 野村全球品牌基金 27.60000 28.33000 -0.73000 -2.57677 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.54000 13.58000 -0.04000 -0.29455 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.55000 11.63000 -0.08000 -0.68788 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.24000 20.30000 -0.06000 -0.29557 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.69000 12.79000 -0.10000 -0.78186 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.00650 10.03570 -0.02920 -0.29096 野村全球短期收益基金-美元計價 10.44710 10.47370 -0.02660 -0.25397 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.34030 10.35770 -0.01740 -0.16799 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.53860 9.59060 -0.05200 -0.54220 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.30630 9.35340 -0.04710 -0.50356 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.89390 8.91770 -0.02380 -0.26688 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.30510 11.36670 -0.06160 -0.54193 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.79900 10.85370 -0.05470 -0.50398 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.38570 10.41390 -0.02820 -0.27079 野村成長基金 27.44000 28.13000 -0.69000 -2.45290 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.63840 8.73970 -0.10130 -1.15908 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.65210 8.75050 -0.09840 -1.12451 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.81840 8.88910 -0.07070 -0.79536 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.18490 9.29240 -0.10750 -1.15686 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.09750 9.20090 -0.10340 -1.12380 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.27260 9.34700 -0.07440 -0.79598 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.38000 8.49000 -0.11000 -1.29564 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.99000 12.16000 -0.17000 -1.39803 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.26450 9.31150 -0.04700 -0.50475 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.32090 9.36700 -0.04610 -0.49215 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.43210 9.45940 -0.02730 -0.28860 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.84850 9.89990 -0.05140 -0.51920 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.81560 9.86410 -0.04850 -0.49168 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.93830 9.96690 -0.02860 -0.28695 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.53780 8.54530 -0.00750 -0.08777 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.10840 9.13330 -0.02490 -0.27263 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.98330 9.00650 -0.02320 -0.25759 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.07800 13.08960 -0.01160 -0.08862 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.11190 12.14480 -0.03290 -0.27090 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.86570 9.89120 -0.02550 -0.25780 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00770 10.04180 -0.03410 -0.33958 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.21840 10.26830 -0.04990 -0.48596 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.84320 9.89010 -0.04690 -0.47421 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38830 9.42040 -0.03210 -0.34075 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.26990 11.30850 -0.03860 -0.34134 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.12510 10.17570 -0.05060 -0.49726 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.16340 11.24920 -0.08580 -0.76272 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.66210 10.74090 -0.07880 -0.73364 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.45180 10.50270 -0.05090 -0.48464 野村泰國基金 43.08000 43.45000 -0.37000 -0.85155 野村高科技基金 9.14000 9.64000 -0.50000 -5.18672 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.24130 10.29480 -0.05350 -0.51968 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.32200 10.41710 -0.09510 -0.91292 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.81570 10.87600 -0.06030 -0.55443 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.68000 9.76430 -0.08430 -0.86335 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.61550 9.66590 -0.05040 -0.52142 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.51620 9.59150 -0.07530 -0.78507 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.92070 12.03080 -0.11010 -0.91515 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.55180 13.61480 -0.06300 -0.46273 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.84850 10.94290 -0.09440 -0.86266 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.78330 10.83980 -0.05650 -0.52123 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.93260 11.01970 -0.08710 -0.79040 野村貨幣市場基金 16.27530 16.27510 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.84000 15.91000 -0.07000 -0.43997 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.97120 9.99920 -0.02800 -0.28002 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.84360 9.88080 -0.03720 -0.37649 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.86830 9.86940 -0.00110 -0.01115 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.82960 9.85640 -0.02680 -0.27190 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.81210 9.83460 -0.02250 -0.22878 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.79310 9.80990 -0.01680 -0.17126 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.82960 9.85640 -0.02680 -0.27190 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81210 9.83460 -0.02250 -0.22878 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.79310 9.80990 -0.01680 -0.17126 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.90140 9.96680 -0.06540 -0.65618 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.87170 9.93390 -0.06220 -0.62614 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.85150 9.90690 -0.05540 -0.55921 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.90140 9.96680 -0.06540 -0.65618 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.87170 9.93390 -0.06220 -0.62614 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.85150 9.90690 -0.05540 -0.55921 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.11500 10.12470 -0.00970 -0.09581 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92930 7.93660 -0.00730 -0.09198 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.79850 11.80940 -0.01090 -0.09230 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.64000 7.78000 -0.14000 -1.79949 野村精選貨幣市場基金 12.08290 12.08290 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.20000 12.36000 -0.16000 -1.29450 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.30000 11.45000 -0.15000 -1.31004 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.96000 11.10000 -0.14000 -1.26126 野村歐洲高股息基金季配型 7.96000 7.97000 -0.01000 -0.12547 野村歐洲高股息基金累積型 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 野村積極成長基金 11.57000 11.86000 -0.29000 -2.44519 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.32000 8.59000 -0.27000 -3.14319 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 30.32000 31.29000 -0.97000 -3.10003 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.34440 10.37000 -0.02560 -0.24687 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60630 8.63880 -0.03250 -0.37621 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.94220 7.97080 -0.02860 -0.35881 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.86230 7.88180 -0.01950 -0.24741 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.74260 11.78640 -0.04380 -0.37161 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.57610 10.61410 -0.03800 -0.35801 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.50260 10.52870 -0.02610 -0.24789 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.67000 10.79000 -0.12000 -1.11214 野村環球基金-人民幣計價 16.26000 16.51000 -0.25000 -1.51423 野村環球基金-美元計價 12.69000 12.88000 -0.19000 -1.47516 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.74000 17.94000 -0.20000 -1.11483 野村鴻利基金 20.42000 20.97000 -0.55000 -2.62279 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86370 16.86360 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.71000 18.37000 -0.66000 -3.59281 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.67000 8.87000 -0.20000 -2.25479 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.13000 12.42000 -0.29000 -2.33494 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.15790 10.16300 -0.00510 -0.05018 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.32620 13.33300 -0.00680 -0.05100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.01340 10.03670 -0.02330 -0.23215 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.92580 9.95780 -0.03200 -0.32136 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.61240 9.63340 -0.02100 -0.21799 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.61850 9.64430 -0.02580 -0.26752 凱基台商天下基金 12.52000 12.66000 -0.14000 -1.10585 凱基台灣精五門基金 18.94000 19.40000 -0.46000 -2.37113 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.97930 38.98390 -0.00460 -0.01180 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.42190 39.85380 -0.43190 -1.08371 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.74930 10.82950 -0.08020 -0.74057 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.23000 13.37000 -0.14000 -1.04712 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.90980 12.05080 -0.14100 -1.17005 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.73000 11.82000 -0.09000 -0.76142 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54920 11.54900 0.00020 0.00173 凱基開創基金 24.93000 25.49000 -0.56000 -2.19694 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.70000 23.14000 -0.44000 -1.90147 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.01340 22.52980 -0.51640 -2.29208 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.93000 17.11000 -0.18000 -1.05202 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.18260 16.41590 -0.23330 -1.42118 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.37000 7.48000 -0.11000 -1.47059 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.35000 12.48000 -0.13000 -1.04167 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.99260 12.12260 -0.13000 -1.07238 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.47000 11.56000 -0.09000 -0.77855 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.18860 12.36000 -0.17140 -1.38673 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.49000 12.61000 -0.12000 -0.95163 凱基護城河基金-台幣計價A 13.52000 13.62000 -0.10000 -0.73421 凱基護城河基金-美元計價B 13.24940 13.40670 -0.15730 -1.17329 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.42000 13.17000 0.25000 1.89825 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.11000 37.57000 -1.46000 -3.88608 富邦NASDAQ-100基金 31.49000 31.96000 -0.47000 -1.47059 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.25200 11.31990 -0.06790 -0.59983 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.38720 10.44900 -0.06180 -0.59144 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.95740 9.98540 -0.02800 -0.28041 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.80210 9.86130 -0.05920 -0.60033 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.97570 9.02910 -0.05340 -0.59142 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.61140 8.63570 -0.02430 -0.28139 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.91920 12.92380 -0.00460 -0.03559 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90200 1.90210 -0.00010 -0.00526 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36330 9.36670 -0.00340 -0.03630 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42690 1.42690 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76960 11.76900 0.00060 0.00510 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71230 1.71260 -0.00030 -0.01752 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13370 10.13320 0.00050 0.00493 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49320 1.49350 -0.00030 -0.02009 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 13.94000 13.90000 0.04000 0.28777 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.27000 25.31000 -0.04000 -0.15804 富邦日本東証基金 23.27000 23.28000 -0.01000 -0.04296 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.27000 45.76000 -0.49000 -1.07080 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.31000 47.25000 -0.94000 -1.98942 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.19000 52.08000 -0.89000 -1.70891 富邦台灣心基金 20.35000 20.99000 -0.64000 -3.04907 富邦台灣釆吉50基金 48.19000 48.99000 -0.80000 -1.63299 富邦台灣科技指數基金 53.68000 54.64000 -0.96000 -1.75695 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.94240 40.93040 0.01200 0.02932 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.73220 41.68630 0.04590 0.11011 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28610 0.28920 -0.00310 -1.07192 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.00000 9.06000 -0.06000 -0.66225 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52230 2.52100 0.00130 0.05157 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33750 0.33770 -0.00020 -0.05922 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.47040 10.48150 -0.01110 -0.10590 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18500 2.18390 0.00110 0.05037 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32290 0.32300 -0.00010 -0.03096 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.01220 9.02170 -0.00950 -0.10530 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.48000 22.07000 -0.59000 -2.67331 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.04000 14.64000 0.40000 2.73224 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.79000 29.21000 -1.42000 -4.86135 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64790 15.64770 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.20500 39.18470 0.02030 0.05181 富邦長紅基金 57.35000 59.06000 -1.71000 -2.89536 富邦科技基金 21.18000 21.87000 -0.69000 -3.15501 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.54520 40.36140 0.18380 0.45539 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.17180 38.20800 -0.03620 -0.09474 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.68780 38.59930 0.08850 0.22928 富邦恒生國企ETF基金 19.94000 19.94000 0.00000 0.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.43000 14.37000 0.06000 0.41754 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.32000 26.48000 -0.16000 -0.60423 富邦高成長基金 22.16000 22.80000 -0.64000 -2.80702 富邦基金A類型 12.20000 12.58000 -0.38000 -3.02067 富邦基金I類型 12.20000 12.58000 -0.38000 -3.02067 富邦富時歐洲ETF基金 20.41000 20.62000 -0.21000 -1.01843 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41510 0.41560 -0.00050 -0.12031 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.37310 12.41530 -0.04220 -0.33990 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53340 9.56600 -0.03260 -0.34079 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30650 0.30690 -0.00040 -0.13034 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.85630 8.88650 -0.03020 -0.33984 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 8.89770 8.95670 -0.05900 -0.65872 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.38150 9.40630 -0.02480 -0.26365 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.73990 8.79780 -0.05790 -0.65812 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.20730 9.23160 -0.02430 -0.26323 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.06000 20.31000 -0.25000 -1.23092 富邦精準基金 41.62000 42.61000 -0.99000 -2.32340 富邦精銳中小基金 10.08000 10.41000 -0.33000 -3.17003 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.01000 17.61000 -0.60000 -3.40716 富邦臺灣公司治理100基金 22.00000 22.34000 -0.34000 -1.52193 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.68000 7.55000 0.13000 1.72185 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.82000 15.36000 -0.54000 -3.51563 富邦標普美國特別股ETF基金 19.51000 19.55000 -0.04000 -0.20460 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.07310 10.12960 -0.05650 -0.55777 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.88100 9.95300 -0.07200 -0.72340 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.00700 10.03090 -0.02390 -0.23826 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.77880 9.83360 -0.05480 -0.55727 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.55010 9.61980 -0.06970 -0.72455 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.65420 9.67710 -0.02290 -0.23664 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.01000 30.53000 -0.52000 -1.70324 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.93180 10.00230 -0.07050 -0.70484 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.91060 9.97890 -0.06830 -0.68444 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.88820 9.95560 -0.06740 -0.67701 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.93180 10.00230 -0.07050 -0.70484 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.91060 9.97880 -0.06820 -0.68345 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.88820 9.95570 -0.06750 -0.67800 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.62140 8.65510 -0.03370 -0.38937 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.19420 9.22800 -0.03380 -0.36628 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.89470 8.92680 -0.03210 -0.35959 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.72900 9.76680 -0.03780 -0.38703 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.77630 9.81220 -0.03590 -0.36587 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.46400 9.49780 -0.03380 -0.35587 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.54630 9.57970 -0.03340 -0.34865 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.22800 8.26360 -0.03560 -0.43080 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.30320 9.34130 -0.03810 -0.40787 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.76860 8.80500 -0.03640 -0.41340 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.35610 10.40060 -0.04450 -0.42786 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.17090 10.21250 -0.04160 -0.40734 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.66560 9.70420 -0.03860 -0.39777 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.89940 8.93540 -0.03600 -0.40289 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.50600 9.54340 -0.03740 -0.39189 富達卓越領航全球組合基金 15.34000 15.45000 -0.11000 -0.71197 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.44720 8.48460 -0.03740 -0.44080 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.18030 9.21890 -0.03860 -0.41871 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84670 8.88380 -0.03710 -0.41761 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.70600 9.74890 -0.04290 -0.44005 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.71440 9.75510 -0.04070 -0.41722 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.39940 9.43900 -0.03960 -0.41954 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.94520 8.98210 -0.03690 -0.41082 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.47870 9.51760 -0.03890 -0.40872 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.08000 9.14000 -0.06000 -0.65646 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.71000 9.78000 -0.07000 -0.71575 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.74540 9.76270 -0.01730 -0.17721 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.22080 9.23680 -0.01600 -0.17322 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.81920 8.82030 -0.00110 -0.01247 富蘭克林華美中華基金 11.55000 11.68000 -0.13000 -1.11301 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.88000 19.46000 -0.58000 -2.98047 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.18000 19.58000 -0.40000 -2.04290 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.76800 7.76420 0.00380 0.04894 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.85720 8.87000 -0.01280 -0.14431 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.59670 9.61060 -0.01390 -0.14463 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.14300 9.13850 0.00450 0.04924 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.13900 11.19080 -0.05180 -0.46288 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.71340 8.75390 -0.04050 -0.46265 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.08920 9.13140 -0.04220 -0.46214 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.40480 13.45560 -0.05080 -0.37754 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.29900 10.33800 -0.03900 -0.37725 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.18750 10.22940 -0.04190 -0.40960 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.65120 7.68260 -0.03140 -0.40872 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.09600 9.13340 -0.03740 -0.40949 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.76800 10.78910 -0.02110 -0.19557 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55150 7.56640 -0.01490 -0.19692 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.99620 9.01390 -0.01770 -0.19636 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.48800 10.53100 -0.04300 -0.40832 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.70000 7.73150 -0.03150 -0.40742 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.09340 8.10230 -0.00890 -0.10985 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.08970 9.11800 -0.02830 -0.31038 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.91820 9.94910 -0.03090 -0.31058 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.53030 12.54410 -0.01380 -0.11001 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.53000 8.57000 -0.04000 -0.46674 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.72000 10.80000 -0.08000 -0.74074 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.20000 12.12000 0.08000 0.66007 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.13000 9.21000 -0.08000 -0.86862 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.58000 8.62000 -0.04000 -0.46404 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.78000 9.83000 -0.05000 -0.50865 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.23150 13.33900 -0.10750 -0.80591 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.72000 9.82000 -0.10000 -1.01833 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.45000 9.58000 -0.13000 -1.35699 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.66000 9.75000 -0.09000 -0.92308 富蘭克林華美第一富基金 36.04000 37.12000 -1.08000 -2.90948 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30910 10.30900 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.39000 9.46000 -0.07000 -0.73996 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.89000 15.10000 -0.21000 -1.39073 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.81000 14.01000 -0.20000 -1.42755 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.00000 16.17000 -0.17000 -1.05133 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.13770 8.11690 0.02080 0.25626 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.19350 10.28790 -0.09440 -0.91758 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.42620 9.46010 -0.03390 -0.35835 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.91090 10.95020 -0.03930 -0.35890 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.74150 6.75070 -0.00920 -0.13628 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.88780 8.91810 -0.03030 -0.33976 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.04990 10.08420 -0.03430 -0.34014 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.42960 10.44390 -0.01430 -0.13692 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.21000 20.17000 0.04000 0.19831 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 復華人生目標基金 35.59250 36.05030 -0.45780 -1.26989 復華中小精選基金 63.02000 65.76000 -2.74000 -4.16667 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.05000 11.08000 -0.03000 -0.27076 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 復華六年到期新興市場債券基金 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 復華台灣智能基金 11.62000 11.67000 -0.05000 -0.42845 復華全方位基金 27.60000 28.22000 -0.62000 -2.19702 復華全球大趨勢基金-美元 13.40000 13.65000 -0.25000 -1.83150 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.99000 21.31000 -0.32000 -1.50164 復華全球平衡基金-美元 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682 復華全球平衡基金-新臺幣 20.12000 20.22000 -0.10000 -0.49456 復華全球物聯網科技基金-美元 16.56000 16.93000 -0.37000 -2.18547 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.89000 16.18000 -0.29000 -1.79234 復華全球原物料基金 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538 復華全球消費基金-新臺幣 13.10000 13.24000 -0.14000 -1.05740 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45540 11.46230 -0.00690 -0.06020 復華全球債券基金 13.22640 13.28230 -0.05590 -0.42086 復華全球債券組合基金 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.24000 14.35000 -0.11000 -0.76655 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.94000 10.06000 -0.12000 -1.19284 復華全球戰略配置強基金-美元 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 復華有利貨幣市場基金 13.44270 13.44260 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 復華亞太成長基金 14.44000 14.69000 -0.25000 -1.70184 復華亞太神龍科技基金-美元 9.42000 9.59000 -0.17000 -1.77268 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.96000 10.09000 -0.13000 -1.28840 復華東協世紀基金 11.95000 12.08000 -0.13000 -1.07616 復華南非幣長期收益基金A 12.79000 12.89000 -0.10000 -0.77580 復華南非幣長期收益基金B 7.81000 7.93000 -0.12000 -1.51324 復華南非幣短期收益基金A 13.58000 13.61000 -0.03000 -0.22043 復華南非幣短期收益基金B 8.89000 8.97000 -0.08000 -0.89186 復華美國新星基金-美元 12.91000 13.18000 -0.27000 -2.04856 復華美國新星基金-新臺幣 13.02000 13.24000 -0.22000 -1.66163 復華恒生基金 20.06000 20.06000 0.00000 0.00000 復華恒生單日反向一倍基金 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812 復華恒生單日正向二倍基金 28.09000 28.31000 -0.22000 -0.77711 復華神盾基金 23.35820 23.87190 -0.51370 -2.15190 復華高成長基金 61.51000 62.79000 -1.28000 -2.03854 復華高益策略組合基金 13.09000 13.09000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.40390 14.40370 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.32000 18.38000 -0.06000 -0.32644 復華富時台灣高股息低波動基金 52.71000 53.31000 -0.60000 -1.12549 復華復華基金 19.20000 19.61000 -0.41000 -2.09077 復華傳家二號基金 28.79880 29.31220 -0.51340 -1.75149 復華傳家基金 20.83570 21.57940 -0.74370 -3.44634 復華奧林匹克全球組合基金 14.66000 14.73000 -0.07000 -0.47522 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.56000 11.64000 -0.08000 -0.68729 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.15000 14.21000 -0.06000 -0.42224 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.67000 9.75000 -0.08000 -0.82051 復華新興人民幣短期收益基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.00000 19.13000 -0.13000 -0.67956 復華新興市場高收益債券基金A 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 復華新興市場高收益債券基金B 5.41000 5.46000 -0.05000 -0.91575 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.03000 12.17000 -0.14000 -1.15037 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.11000 12.27000 -0.16000 -1.30399 復華新興市場短期收益基金 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.82000 8.86000 -0.04000 -0.45147 復華數位經濟基金 46.82000 49.35000 -2.53000 -5.12665 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.78970 9.80990 -0.02020 -0.20591 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.61030 9.62710 -0.01680 -0.17451 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.94460 9.96510 -0.02050 -0.20572 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.72810 9.74510 -0.01700 -0.17445 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.61560 9.64300 -0.02740 -0.28414 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.10500 10.09360 0.01140 0.11294 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.64840 9.67170 -0.02330 -0.24091 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.14070 10.12500 0.01570 0.15506 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.64740 9.67080 -0.02340 -0.24197 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.14260 10.12690 0.01570 0.15503 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.97080 9.99660 -0.02580 -0.25809 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.98990 10.00480 -0.01490 -0.14893 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.98560 9.96090 0.02470 0.24797 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.91890 9.95240 -0.03350 -0.33660 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.03740 10.90540 0.13200 1.21041 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.91600 9.93860 -0.02260 -0.22740 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.91910 9.95260 -0.03350 -0.33660 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.03590 10.90400 0.13190 1.20965 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.91620 9.93870 -0.02250 -0.22639 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.94590 9.92900 0.01690 0.17021 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.21090 9.21480 -0.00390 -0.04232 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.26090 8.27570 -0.01480 -0.17884 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.22050 8.20260 0.01790 0.21822 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.55800 11.56290 -0.00490 -0.04238 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.39180 10.41040 -0.01860 -0.17867 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.46020 10.43750 0.02270 0.21749 景順主流基金 15.49000 16.05000 -0.56000 -3.48910 景順台灣科技基金 27.07000 28.20000 -1.13000 -4.00709 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.00000 11.06000 -0.06000 -0.54250 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 景順全球科技基金 22.76000 23.10000 -0.34000 -1.47186 景順全球康健基金 19.75000 19.90000 -0.15000 -0.75377 景順貨幣市場基金 15.94360 15.94350 0.00010 0.00063 景順潛力基金 28.42000 29.44000 -1.02000 -3.46467 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.45000 14.76000 -0.31000 -2.10027 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.48000 13.71000 -0.23000 -1.67761 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.16000 11.27000 -0.11000 -0.97604 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.31000 11.38000 -0.07000 -0.61511 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.40000 11.51000 -0.11000 -0.95569 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.57000 11.63000 -0.06000 -0.51591 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.56000 9.69000 -0.13000 -1.34159 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.70000 9.79000 -0.09000 -0.91931 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.79000 9.91000 -0.12000 -1.21090 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.97000 10.06000 -0.09000 -0.89463 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.39610 9.40610 -0.01000 -0.10631 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.57190 9.54410 0.02780 0.29128 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68180 9.69210 -0.01030 -0.10627 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.86540 9.83680 0.02860 0.29074 華南永昌永昌基金 17.56000 18.09000 -0.53000 -2.92980 華南永昌全球亨利組合基金 14.31000 14.33650 -0.02650 -0.18484 華南永昌全球神農水資源基金 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.47000 9.64000 -0.17000 -1.76349 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.75000 9.88000 -0.13000 -1.31579 華南永昌全球精品基金 15.82000 16.11000 -0.29000 -1.80012 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.30000 11.51000 -0.21000 -1.82450 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.26000 11.43000 -0.17000 -1.48731 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.61000 13.87000 -0.26000 -1.87455 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.47000 13.67000 -0.20000 -1.46306 華南永昌物聯網精選基金 10.31000 10.67000 -0.36000 -3.37395 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21340 16.21330 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 22.76400 23.11030 -0.34630 -1.49847 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94310 11.94300 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓中小型基金 23.39000 24.18000 -0.79000 -3.26716 華頓中國多重機會平衡基金 11.60780 11.68330 -0.07550 -0.64622 華頓台灣基金 24.32000 25.22000 -0.90000 -3.56860 華頓平安貨幣市場基金 11.52540 11.52520 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 17.69000 18.06000 -0.37000 -2.04873 華頓全球高收益債券基金A 13.46260 13.49020 -0.02760 -0.20459 華頓全球高收益債券基金B 8.25290 8.26980 -0.01690 -0.20436 華頓全球黑鑽油源基金 6.02000 6.06000 -0.04000 -0.66007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49940 2.49710 0.00230 0.09211 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04580 2.04720 -0.00140 -0.06839 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.65840 11.66230 -0.00390 -0.03344 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.38560 9.38870 -0.00310 -0.03302 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36140 0.36150 -0.00010 -0.02766 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29660 0.29750 -0.00090 -0.30252 匯豐台灣精典基金 23.43000 23.96000 -0.53000 -2.21202 匯豐全球趨勢組合基金 12.55000 12.67000 -0.12000 -0.94712 匯豐全球關鍵資源基金 8.53000 8.57000 -0.04000 -0.46674 匯豐安富基金 25.11000 25.43000 -0.32000 -1.25836 匯豐成功基金 42.01000 42.64000 -0.63000 -1.47749 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.00000 11.08000 -0.08000 -0.72202 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.20000 11.27000 -0.07000 -0.62112 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.80000 10.87000 -0.07000 -0.64397 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.70000 10.81000 -0.11000 -1.01758 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57860 2.58520 -0.00660 -0.25530 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.33070 2.33740 -0.00670 -0.28664 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.45990 11.48680 -0.02690 -0.23418 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.77470 7.80150 -0.02680 -0.34352 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37420 0.37570 -0.00150 -0.39925 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33020 0.33180 -0.00160 -0.48222 匯豐金磚動力基金 13.72000 13.85000 -0.13000 -0.93863 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98400 14.98390 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.67000 4.69000 -0.02000 -0.42644 匯豐新鑽動力基金 10.55000 10.73000 -0.18000 -1.67754 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.23230 5.28160 -0.04930 -0.93343 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.87880 8.92820 -0.04940 -0.55330 匯豐龍鳳基金-A類型 50.40000 51.54000 -1.14000 -2.21187 匯豐龍鳳基金-I類型 50.40000 51.54000 -1.14000 -2.21187 匯豐龍騰電子基金 33.51000 34.40000 -0.89000 -2.58721 匯豐雙高收益債券組合基金 12.19120 12.24190 -0.05070 -0.41415 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.63000 17.85000 -0.22000 -1.23249 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.41610 10.47390 -0.05780 -0.55185 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.66850 9.70540 -0.03690 -0.38020 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.96150 9.95610 0.00540 0.05424 新光台灣富貴基金 22.11000 22.65000 -0.54000 -2.38411 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 新光全球生技醫療基金(美元) 12.02000 12.37000 -0.35000 -2.82943 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.71000 11.99000 -0.28000 -2.33528 新光全球債券基金(A累積)美元 9.97810 9.99930 -0.02120 -0.21201 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.74430 9.72250 0.02180 0.22422 新光全球債券基金(B配息)美元 9.57690 9.59740 -0.02050 -0.21360 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.34040 9.31950 0.02090 0.22426 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.31000 9.22000 0.09000 0.97614 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.75000 10.65000 0.10000 0.93897 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 新光吉星貨幣市場基金 15.45090 15.45070 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 新光多重資產基金(A累積)美元 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 新光亞洲精選基金-美金 21.83000 22.11000 -0.28000 -1.26640 新光亞洲精選基金-新台幣 22.10000 22.29000 -0.19000 -0.85240 新光店頭基金 22.75000 23.56000 -0.81000 -3.43803 新光南非幣保本基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 新光特選內需收益ETF基金 20.58000 20.65000 -0.07000 -0.33898 新光創新科技基金 14.25000 14.44000 -0.19000 -1.31579 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.76480 9.79000 -0.02520 -0.25741 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.05360 10.06440 -0.01080 -0.10731 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.68020 9.69920 -0.01900 -0.19589 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.17740 9.20250 -0.02510 -0.27275 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.45670 9.46680 -0.01010 -0.10669 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.10180 9.11960 -0.01780 -0.19518 新光澳幣八年期保本基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 新光澳幣保本基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.09650 10.13280 -0.03630 -0.35824 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.69320 9.72780 -0.03460 -0.35568 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.65800 9.67450 -0.01650 -0.17055 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99040 10.00740 -0.01700 -0.16987 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.94730 9.97880 -0.03150 -0.31567 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.61340 9.64370 -0.03030 -0.31419 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.62020 9.64140 -0.02120 -0.21989 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.95220 9.97410 -0.02190 -0.21957 瑞銀全球創新趨勢基金 7.36000 7.43000 -0.07000 -0.94213 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.66000 8.73000 -0.07000 -0.80183 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.85160 9.86400 -0.01240 -0.12571 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.35990 9.37200 -0.01210 -0.12911 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.75420 9.76600 -0.01180 -0.12083 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.33050 9.34180 -0.01130 -0.12096 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.43240 9.43400 -0.00160 -0.01696 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.91180 9.91400 -0.00220 -0.02219 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.83930 13.82680 0.01250 0.09040 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.45830 8.45070 0.00760 0.08993 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.02740 37.09520 -0.06780 -0.18277 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.81600 37.84000 -0.02400 -0.06342 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.43450 39.51330 -0.07880 -0.19943 群益大印度基金-人民幣 12.14950 12.47840 -0.32890 -2.63575 群益大印度基金-美元 11.40130 11.72430 -0.32300 -2.75496 群益大印度基金-新臺幣 10.79000 11.06000 -0.27000 -2.44123 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.56700 12.68750 -0.12050 -0.94975 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.09260 12.22330 -0.13070 -1.06927 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.34000 11.42000 -0.08000 -0.70053 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.53880 11.64940 -0.11060 -0.94941 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.13210 10.24170 -0.10960 -1.07013 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.08490 10.18160 -0.09670 -0.94975 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.89070 8.98690 -0.09620 -1.07045 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.63670 9.72900 -0.09230 -0.94871 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.78010 8.87510 -0.09500 -1.07041 群益中小型股基金 39.37000 40.48000 -1.11000 -2.74209 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.71260 9.72400 -0.01140 -0.11724 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.99740 9.01900 -0.02160 -0.23949 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.42540 8.41210 0.01330 0.15811 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.49960 8.50960 -0.01000 -0.11751 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.87320 7.89210 -0.01890 -0.23948 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.37350 7.36190 0.01160 0.15757 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.02590 11.02910 -0.00320 -0.02901 群益中國高收益債券基金-美元 10.66820 10.67150 -0.00330 -0.03092 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.84100 9.82460 0.01640 0.16693 群益平衡王基金 18.38780 18.57610 -0.18830 -1.01367 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.00000 8.05000 -0.05000 -0.62112 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.78000 5.81000 -0.03000 -0.51635 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.67510 10.81520 -0.14010 -1.29540 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.16720 10.31310 -0.14590 -1.41471 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.62000 9.72000 -0.10000 -1.02881 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.49340 9.61790 -0.12450 -1.29446 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.04130 9.17110 -0.12980 -1.41532 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.56000 8.65000 -0.09000 -1.04046 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.84690 9.90190 -0.05500 -0.55545 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.64330 9.69480 -0.05150 -0.53121 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.11670 9.16760 -0.05090 -0.55522 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.04390 9.09210 -0.04820 -0.53013 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.90390 9.95920 -0.05530 -0.55527 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.94580 9.99880 -0.05300 -0.53006 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.27720 9.32900 -0.05180 -0.55526 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.67650 9.72810 -0.05160 -0.53042 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.16020 10.16810 -0.00790 -0.07769 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.29450 7.30010 -0.00560 -0.07671 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.20170 10.22830 -0.02660 -0.26006 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.09120 10.11630 -0.02510 -0.24811 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.22970 10.23790 -0.00820 -0.08009 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.96550 9.99140 -0.02590 -0.25922 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.89070 9.91530 -0.02460 -0.24810 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.02650 10.03450 -0.00800 -0.07972 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.20170 10.22830 -0.02660 -0.26006 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.09120 10.11630 -0.02510 -0.24811 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.22990 10.23800 -0.00810 -0.07912 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.96550 9.99150 -0.02600 -0.26022 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.89070 9.91530 -0.02460 -0.24810 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.02650 10.03450 -0.00800 -0.07972 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.96400 10.12680 -0.16280 -1.60762 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.57000 11.72000 -0.15000 -1.27986 群益全球關鍵生技基金-美元 16.30370 16.57010 -0.26640 -1.60772 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.05000 16.25000 -0.20000 -1.23077 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.06000 10.15000 -0.09000 -0.88670 群益印度中小基金N-美元 8.13720 8.41240 -0.27520 -3.27136 群益印度中小基金N-新臺幣 7.68000 7.90000 -0.22000 -2.78481 群益印度中小基金-人民幣 13.15140 13.57970 -0.42830 -3.15397 群益印度中小基金-美元 11.63840 12.03210 -0.39370 -3.27208 群益印度中小基金-新臺幣 13.43000 13.83000 -0.40000 -2.89226 群益多利策略組合基金 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437 群益多重收益組合基金 13.54000 13.55000 -0.01000 -0.07380 群益多重資產組合基金 15.34000 15.40000 -0.06000 -0.38961 群益安家基金 23.62970 23.94530 -0.31560 -1.31800 群益安穩貨幣市場基金 16.09280 16.09260 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.15000 24.76000 -0.61000 -2.46365 群益亞太中小基金 11.09000 11.19000 -0.10000 -0.89366 群益亞太新趨勢平衡基金 15.64000 15.79000 -0.15000 -0.94997 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.64710 9.66440 -0.01730 -0.17901 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.35810 7.37130 -0.01320 -0.17907 群益店頭市場基金 89.39000 92.37000 -2.98000 -3.22616 群益東方盛世基金 8.87000 9.00000 -0.13000 -1.44444 群益東協成長基金-人民幣 12.82120 12.99310 -0.17190 -1.32301 群益東協成長基金-美元 11.22920 11.39360 -0.16440 -1.44292 群益東協成長基金-新臺幣 11.09000 11.20000 -0.11000 -0.98214 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.29910 11.40720 -0.10810 -0.94765 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.71340 10.81400 -0.10060 -0.93028 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.16680 10.24320 -0.07640 -0.74586 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.77500 9.86860 -0.09360 -0.94846 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.27150 9.35850 -0.08700 -0.92964 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.79640 8.86250 -0.06610 -0.74584 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.56590 9.65750 -0.09160 -0.94849 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.43640 9.52500 -0.08860 -0.93018 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.82680 9.90070 -0.07390 -0.74641 群益長安基金 26.17000 26.90000 -0.73000 -2.71375 群益美國新創亮點基金N-美元 10.31750 10.45610 -0.13860 -1.32554 群益美國新創亮點基金-美元 15.60770 15.81740 -0.20970 -1.32576 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.04000 15.19000 -0.15000 -0.98749 群益真善美基金 15.85190 15.96410 -0.11220 -0.70283 群益馬拉松基金 114.38000 116.40000 -2.02000 -1.73540 群益馬拉松基金I類型 114.45000 116.47000 -2.02000 -1.73435 群益創新科技基金 29.93000 30.65000 -0.72000 -2.34910 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.27200 9.35740 -0.08540 -0.91265 群益華夏盛世基金N-美元 8.51460 8.60350 -0.08890 -1.03330 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.86000 8.91000 -0.05000 -0.56117 群益華夏盛世基金-人民幣 10.09710 10.19020 -0.09310 -0.91362 群益華夏盛世基金-美元 9.38850 9.48660 -0.09810 -1.03409 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.45000 15.55000 -0.10000 -0.64309 群益奧斯卡基金 25.08000 25.63000 -0.55000 -2.14592 群益新興金鑽基金-美元 11.10120 11.31300 -0.21180 -1.87218 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.46000 8.59000 -0.13000 -1.51339 群益葛萊美基金 21.29000 21.67000 -0.38000 -1.75358 群益道瓊美國地產ETF基金 19.57000 19.65000 -0.08000 -0.40712 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.39000 8.24000 0.15000 1.82039 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.04000 13.51000 -0.47000 -3.47890 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.93790 11.97250 -0.03460 -0.28900 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.24270 11.31110 -0.06840 -0.60472 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.21050 11.26580 -0.05530 -0.49087 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.57250 8.59730 -0.02480 -0.28846 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.98500 9.03960 -0.05460 -0.60401 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.26000 8.29000 -0.03000 -0.36188 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.61600 8.65840 -0.04240 -0.48970 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.08370 10.14510 -0.06140 -0.60522 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.93830 9.99870 -0.06040 -0.60408 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.21000 9.35000 -0.14000 -1.49733 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.74000 9.89000 -0.15000 -1.51668 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 26.57000 27.42000 -0.85000 -3.09993 德信中國精選成長基金 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 德信台灣主流中小基金 16.45000 17.22000 -0.77000 -4.47154 德信新興股票組合基金 10.61000 10.72000 -0.11000 -1.02612 德信萬保貨幣市場基金 11.93870 11.93850 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.72710 10.71900 0.00810 0.07557 德信數位時代基金 26.39000 27.03000 -0.64000 -2.36774 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.00080 9.99920 0.00160 0.01600 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.99180 9.99920 -0.00740 -0.07401 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66740 11.66720 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.90000 14.42000 -0.52000 -3.60610 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.62000 19.64000 -0.02000 -0.10183 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.49250 10.48980 0.00270 0.02574 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.15330 15.14930 0.00400 0.02640 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.14680 8.11970 0.02710 0.33376 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.00390 11.01110 -0.00720 -0.06539 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.42720 11.43480 -0.00760 -0.06646 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.19250 13.14860 0.04390 0.33388 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.91000 18.11000 -0.20000 -1.10436 摩根中小基金 20.00000 20.87000 -0.87000 -4.16866 摩根中國亮點基金 12.16000 12.38000 -0.22000 -1.77706 摩根台灣金磚基金-累積型 18.18000 18.82000 -0.64000 -3.40064 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.18000 18.82000 -0.64000 -3.40064 摩根台灣增長基金 48.31000 49.54000 -1.23000 -2.48284 摩根平衡基金 27.66000 28.05000 -0.39000 -1.39037 摩根全球α基金 19.63000 19.74000 -0.11000 -0.55724 摩根全球平衡基金 14.68630 14.78590 -0.09960 -0.67361 摩根全球發現基金 12.72000 12.81000 -0.09000 -0.70258 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.65210 9.69390 -0.04180 -0.43120 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.66740 10.71660 -0.04920 -0.45910 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.05290 10.10120 -0.04830 -0.47816 摩根多元入息成長基金-累積型 11.37220 11.41990 -0.04770 -0.41769 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.00120 10.04930 -0.04810 -0.47864 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.48550 10.55060 -0.06510 -0.61703 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.41140 13.49460 -0.08320 -0.61654 摩根亞洲基金 53.49000 54.51000 -1.02000 -1.87122 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.41190 8.41750 -0.00560 -0.06653 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.80940 9.82920 -0.01980 -0.20144 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.68130 8.69730 -0.01600 -0.18397 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.25470 12.26230 -0.00760 -0.06198 摩根東方內需機會基金 16.95000 17.27000 -0.32000 -1.85292 摩根東方科技基金 32.37000 32.90000 -0.53000 -1.61094 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.62000 9.71000 -0.09000 -0.92688 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.94000 10.07000 -0.13000 -1.29096 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.39000 9.51000 -0.12000 -1.26183 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.32000 11.42000 -0.10000 -0.87566 摩根金龍收成基金 19.99000 20.37000 -0.38000 -1.86549 摩根第一貨幣市場基金 15.08480 15.08460 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.89000 15.00000 -0.11000 -0.73333 摩根新金磚五國基金 10.80000 11.04000 -0.24000 -2.17391 摩根新絲路基金 9.34000 9.52000 -0.18000 -1.89076 摩根新興35基金 12.62000 12.84000 -0.22000 -1.71340 摩根新興日本基金 25.16000 24.99000 0.17000 0.68027 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.28910 7.30810 -0.01900 -0.25999 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.55800 9.58820 -0.03020 -0.31497 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.30830 9.33700 -0.02870 -0.30738 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.56040 10.58790 -0.02750 -0.25973 摩根新興科技基金 48.20000 50.25000 -2.05000 -4.07960 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.27750 8.28240 -0.00490 -0.05916 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.52120 10.52740 -0.00620 -0.05889 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.42650 8.51050 -0.08400 -0.98702 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.15770 9.28090 -0.12320 -1.32746 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.61490 8.72880 -0.11390 -1.30488 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.69840 9.79500 -0.09660 -0.98622 摩根龍揚基金 29.83000 30.39000 -0.56000 -1.84271 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.05000 11.11000 -0.06000 -0.54005 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.80000 10.86000 -0.06000 -0.55249 摩根環球股票收益基金-累積型 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 摩根總收益組合基金-月配息型 9.33020 9.34370 -0.01350 -0.14448 摩根總收益組合基金-累積型 11.28630 11.30270 -0.01640 -0.14510 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 22.84000 23.46000 -0.62000 -2.64280 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.81210 11.83920 -0.02710 -0.22890 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.05800 11.08120 -0.02320 -0.20936 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.04120 10.03640 0.00480 0.04783 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.20870 10.23220 -0.02350 -0.22967 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.61540 9.63560 -0.02020 -0.20964 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.72560 8.72140 0.00420 0.04816 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.24440 10.32520 -0.08080 -0.78255 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.28930 10.32940 -0.04010 -0.38821 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.66230 9.70380 -0.04150 -0.42767 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.79630 9.79940 -0.00310 -0.03163 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.40000 9.44050 -0.04050 -0.42900 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.53000 9.53310 -0.00310 -0.03252 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.25350 11.29840 -0.04490 -0.39740 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.03710 11.07950 -0.04240 -0.38269 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20720 10.20940 -0.00220 -0.02155 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.64760 10.69020 -0.04260 -0.39850 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.42690 10.46690 -0.04000 -0.38216 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.64570 9.64780 -0.00210 -0.02177 聯邦金鑽平衡基金 21.42910 21.86810 -0.43900 -2.00749 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.49920 9.60880 -0.10960 -1.14062 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.79420 9.86800 -0.07380 -0.74787 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.49120 9.60080 -0.10960 -1.14157 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.78600 9.85970 -0.07370 -0.74749 聯邦貨幣市場基金 13.16940 13.16920 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.54000 11.85000 -0.31000 -2.61603 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.16250 16.13330 0.02920 0.18099 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.37580 12.48050 -0.10470 -0.83891 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.91970 11.99150 -0.07180 -0.59876 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.42970 11.49860 -0.06890 -0.59920 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73740 11.77230 -0.03490 -0.29646 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.00710 11.01270 -0.00560 -0.05085 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.43010 10.46110 -0.03100 -0.29634 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.55210 8.55650 -0.00440 -0.05142 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.42000 35.30000 -0.88000 -2.49292 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.55000 15.61000 -0.06000 -0.38437 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.35000 12.40000 -0.05000 -0.40323 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.04000 13.09000 -0.05000 -0.38197 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.25000 12.30000 -0.05000 -0.40650 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.89000 11.94000 -0.05000 -0.41876 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.77000 14.94000 -0.17000 -1.13788 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.65000 10.76000 -0.11000 -1.02230 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.86000 8.95000 -0.09000 -1.00559 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.01000 12.10000 -0.09000 -0.74380 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.83000 14.93000 -0.10000 -0.66979 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.32000 15.42000 -0.10000 -0.64851 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.29000 15.40000 -0.11000 -0.71429 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.63000 20.79000 -0.16000 -0.76960 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.75000 18.89000 -0.14000 -0.74113 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.94000 13.00000 -0.06000 -0.46154 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.43000 15.54000 -0.11000 -0.70785 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.21000 16.31000 -0.10000 -0.61312 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.26000 15.37000 -0.11000 -0.71568 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.43000 15.54000 -0.11000 -0.70785 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.71000 13.81000 -0.10000 -0.72411 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.76000 13.86000 -0.10000 -0.72150 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.42000 14.52000 -0.10000 -0.68871 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.41000 18.45000 -0.04000 -0.21680 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.28000 17.31000 -0.03000 -0.17331 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.22000 13.25000 -0.03000 -0.22642 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.07000 14.08000 -0.01000 -0.07102 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.11000 13.14000 -0.03000 -0.22831 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.05000 8.06000 -0.01000 -0.12407 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.03000 13.06000 -0.03000 -0.22971 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.45000 14.51000 -0.06000 -0.41351 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.46000 14.53000 -0.07000 -0.48176 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 聯博貨幣市場基金 15.00100 15.00090 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.42630 10.43060 -0.00430 -0.04122 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.59900 13.62810 -0.02910 -0.21353 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.45720 7.46030 -0.00310 -0.04155 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.77000 13.80000 -0.03000 -0.21739 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.85000 13.88000 -0.03000 -0.21614 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 19.77000 20.39000 -0.62000 -3.04071 瀚亞巴西基金 4.83000 4.87000 -0.04000 -0.82136 瀚亞外銷基金 39.44000 40.47000 -1.03000 -2.54510 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.74000 11.84000 -0.10000 -0.84459 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.16000 11.25000 -0.09000 -0.80000 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.54000 9.63000 -0.09000 -0.93458 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.67430 10.73470 -0.06040 -0.56266 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.36960 10.41680 -0.04720 -0.45311 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.27270 12.31280 -0.04010 -0.32568 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.32930 10.31360 0.01570 0.15223 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.41460 7.45710 -0.04250 -0.56993 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.96770 8.00390 -0.03620 -0.45228 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.07750 8.10380 -0.02630 -0.32454 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.18540 7.17450 0.01090 0.15193 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.80070 8.82940 -0.02870 -0.32505 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.12170 9.17400 -0.05230 -0.57009 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.31320 9.35560 -0.04240 -0.45320 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.17330 9.20320 -0.02990 -0.32489 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.73000 11.82000 -0.09000 -0.76142 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.37000 11.47000 -0.10000 -0.87184 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.81000 10.90000 -0.09000 -0.82569 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.72970 9.71850 0.01120 0.11524 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.78560 9.80180 -0.01620 -0.16528 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.68510 9.70620 -0.02110 -0.21739 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.72970 9.71850 0.01120 0.11524 瀚亞印度基金-人民幣 12.92000 13.22000 -0.30000 -2.26929 瀚亞印度基金-美元 12.17000 12.45000 -0.28000 -2.24900 瀚亞印度基金-新台幣 26.97000 27.49000 -0.52000 -1.89160 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.72000 11.83000 -0.11000 -0.92984 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.74000 9.83000 -0.09000 -0.91556 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.65000 11.87000 -0.22000 -1.85341 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.44000 10.64000 -0.20000 -1.87970 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.70000 14.92000 -0.22000 -1.47453 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.25000 9.42000 -0.17000 -1.80467 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.95000 9.12000 -0.17000 -1.86404 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.96000 9.09000 -0.13000 -1.43014 瀚亞亞太基礎建設基金 11.67000 11.89000 -0.22000 -1.85029 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.69410 11.82140 -0.12730 -1.07686 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.66990 13.52700 0.14290 1.05641 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.69230 10.80590 -0.11360 -1.05128 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.47880 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瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.81030 12.88120 -0.07090 -0.55041 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.98100 9.03070 -0.04970 -0.55034 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.41610 10.51230 -0.09620 -0.91512 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.28480 11.08830 0.19650 1.77214 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.24310 10.33810 -0.09500 -0.91893 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.66420 9.71520 -0.05100 -0.52495 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.17140 10.14150 0.02990 0.29483 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.25370 8.32960 -0.07590 -0.91121 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.46040 8.31300 0.14740 1.77313 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.74980 8.83100 -0.08120 -0.91949 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.14350 8.18640 -0.04290 -0.52404 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.00270 7.97920 0.02350 0.29452 瀚亞電通網基金 13.85000 14.15000 -0.30000 -2.12014 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.64490 13.64870 -0.00380 -0.02784 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.45840 10.48250 -0.02410 -0.22991 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.87750 9.90530 -0.02780 -0.28066 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.43640 11.43960 -0.00320 -0.02797 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 11.61000 11.72000 -0.11000 -0.93857 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------