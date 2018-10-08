【大慶證券】盤前分析－美債殖利率續揚 台股保守以對



◆盤勢分析

上週五美國就業報告錯綜，新增就業人數低於預期、失業率降至低點、每小時工資年成長 2.8%，勞動市場吃緊，使得美國十年期公債持續上揚，以 3.223% 作收，美股四大指數也因此下跌，跌幅 0.55~2.32% 不等，其中科技股跌幅較重，料將加重台股壓力。雖美股上週五走勢較不利多方發展，所幸週末仍有些好消息傳出，美國政府正積極考慮豁免部分伊朗原油制裁、中國人民銀行宣布將自 15 日起下調部分金融機構存款準備率達一個百分點、台灣國安基金於週日表明為穩定股市與投資人信心，國安基金不排除提前召開委員會議，適時採行必要措施，不難看出各國政府對於股市動盪，正釋放一些信號企圖穩定市場。

受到外傳美國將在南海及台海進行軍演、台幣續貶資金外逃壓力沉重、美國十年期公債殖利率飆升造成通膨疑慮再起等負面因素影響，台股上週五盤中跌幅一度達 272 點，而後雖見多方買盤力拱，指數向上拉抬，惟上檔壓力沉重，外資期、現貨同步賣超，台指期賣超 1501 口、現貨部位賣超 68 億元，終場以 10517 點作收，下跌 201 點。目前大盤 KD 指標仍交叉向下，MACD 柱狀體向下擴張，加上外資近日持續偏空操作，雖國安基金出面信心喊話，但指數應還有下修壓力，短線建議靜待量縮止穩，切勿躁進。

上週五大盤仍以生技股走勢較為亮眼，除了美時、達邦蛋白高掛漲停以外，豪展、基亞、康友等漲幅也都在 1% 以上。跌勢比較重的族群仍在被動元件、矽晶圓、PA、MOSFET 等人氣族群，指標股國巨、華新科、環球晶、穩懋、杰力、尼克森等跌幅均在 9% 以上。上述族群除 PA 基本面較有疑慮外，其餘缺貨漲價概念股營收多持穩在一定水準之上，研判短線暴跌是因籌碼凌亂所引起，在未見融資大減、股價量縮止穩前，建議先保持觀望，靜待籌碼沉澱。

