

◆盤勢分析

1. 美國 9 月新增就業 13.4 萬人，低於預估的新增 18.5 萬人。但失業率下降至 1969 年以來低點。8 月新增就業人數由 20.1 萬人大幅上修至 27 萬人。9 月每小時工資年率成長 2.8%。美國 10 年期債券殖利率上升至 3.24%，創 2011 年以來高點。2 年期債券殖利率亦上升至 2.897%。上週五美股下跌，跌幅介於 0.55 至 2.32％，美股四大指數短期整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：上週五下殺出大量，短線有機會反彈。

(2) 均線：支撐為 10,200 至 10,300 點，壓力為年線附近。

(3) 技術指標：RSI 開口向下，5 日 RSI 位處超賣區，短線醞釀反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 10,446 點之上，上攻成交量是否大於 20 日均量或回檔是否低於 5 日均量，選股方向可留意半導體、網通、PCB、工業 4.0、Tesla、原物料、金融、生技、越概股、自行車等。

4. 中國人民銀行昨（7）日宣布下調人民幣存準率 1 個百分點，共釋放資金 1.2 兆元人民幣（下同），其中 4,500 億元用於置換即將到期的中期借貸便利（MLF），另外再向市場釋放資金 7,500 億元。此次降準自 10 月 15 日起生效。人行昨強調，貨幣政策仍維持穩健中性，降準不會對人民幣形成貶值壓力。人行以降準不降息策略與美國打長期貿易戰。

5. 國安基金原定本周四（11 日）召開例會，基於國際市場近期波動大，國安基金 7 日傍晚發布新聞稿，除信心喊話指台股有基本面優勢，更釋出國安基金必要時會提前召開臨時委員會議決定是否進場護盤的訊息。據悉，國安基金的 5 千億元護盤子彈已蓄勢待發。此舉有助台股股民恢復信心。

6. 俄羅斯最大電競遊戲展「IgroMir Expo」盛大開展，華碩（2357）火力全開，旗下品牌 ROG 玩家共和國是全展場最大攤位，展示全系列最新電競產品，亮點就是電競手機 ROG Phone，預計本月在俄羅斯正式開賣。華碩電競產品在俄市占稱王，電競手機的銷售表現值得期待。華碩短線壓力為月線附近。

7. 驅動 IC 廠聯詠（3034）第三季合併營收達 157.56 億元，相較前季增加 18.7％，超越原先公司預估區間的 150～154 億元，更寫下單季歷史新高。法人看好，聯詠今年在整合觸控暨驅動 IC（TDDI）出貨暢旺帶動下，全年將有機會挑戰賺回近一個股本。聯詠短線壓力為季線附近。

8. 環球晶（6488）公布 9 月合併營收為 50.88 億元，雖然較 8 月減少 3.5%，但仍是歷史次高，第 3 季業績持續創新高。同時，該公司董事會昨日通過韓國子公司 4.38 億美元（約新台幣 134 億元）的廠房設備投資案，將擴產 12 吋矽晶圓，預計 2020 年可開始量產。矽晶圓長線需求仍可期待。

9. 快閃記憶體廠旺宏（2337）與東芝（Toshiba）雙方互控侵權訴訟終於順利落幕，東芝將支付旺宏 4,000 萬美元（約合台幣 12.32 億元），兩公司相互交叉授權各約 30 項專利，旺宏、東芝雙邊達成和解。旺宏短線壓力為月線附近。

