央行解讀再次降準：不會對人民幣匯率形成貶值壓力

中國人民銀行宣布，本月15日開始下調人民幣存款準備金率1個百分點，為年內第四次降準。

中國人民銀行有關負責人表示：再次降準置換中期借貸便利，穩健中性的貨幣政策取向保持不變。

1、此次通過降準置換中期借貸便利將如何操作？

答：此次降準的主要內容是，自2018年10月15日起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點。降準所釋放的部分資金用於償還10月15日到期的約4500億元中期借貸便利（MLF），這部分MLF當日不再續做。除去此部分，降準還可再釋放增量資金約7500億元。

2、央行再次通過降準置換中期借貸便利的主要考慮是什麼？

答：本次降準的主要目的是優化流動性結構，增強金融服務實體經濟能力。當前，隨著信貸投放的增加，金融機構中長期流動性需求也在增長。此時適當降低法定存款準備金率，置換一部分央行借貸資金，能夠進一步增加銀行體系資金的穩定性，優化商業銀行和金融市場的流動性結構，降低銀行資金成本，進而降低企業融資成本。同時，釋放約7500億元增量資金，可以增加金融機構支持小微企業、民營企業和創新型企業的資金來源，促進提高經濟創新活力和韌性，增強內生經濟增長動力，推動實體經濟健康發展。

3、降準是否意味著貨幣政策取向發生改變？

答：本次降準仍屬於定向調控，銀行體系流動性總量基本穩定，銀根是穩健中性的，貨幣政策取向沒有改變。降準釋放的部分資金用於償還中期借貸便利，屬於兩種流動性調節工具的替代，而余下資金則與10月中下旬的稅期形成對沖，因此，在優化流動性結構的同時，銀行體系流動性的總量基本沒有變化。中國人民銀行將繼續實施穩健中性的貨幣政策，不搞大水漫灌，註重定向調控，保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸和社會融資規模合理增長，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

4、降準是否會加大人民幣匯率貶值壓力？

答：本次降準彌補了銀行體系流動性缺口，優化了流動性結構，銀根並沒有放松，市場利率是穩定的，廣義貨幣（M2）和社會融資規模增長率與名義GDP增長率基本匹配，是合理適度的，不會形成貶值壓力。本次降準有利於促進經濟結構調整，推動高質量發展，經濟基本面對人民幣匯率的支撐更加鞏固。作為大型發展中經濟體，中國出口有較強的競爭力，同時，中國經濟以內需為主，制造業門類齊全，產業體系較為完善，進口依存度適中，人民幣匯率有充足的條件保持在合理均衡水平上的基本穩定。中國人民銀行將繼續采取必要措施，穩定市場預期，保持外匯市場平穩運行。