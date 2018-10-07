人行定向降準1個百分點 放水7500億

國慶長假最後一天，央行突然釋放重磅利好，下調人民幣存款準備金率。人民銀行公布，自今年10月15日起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點。另外，當日到期的中期借貸便利 MLF不再續做。

降準所釋放的部分資金用於償還10月15日到期的約4500億元(人民幣‧下同)中期借貸便利(MLF)，這部分MLF當日不再續做。除去此部分，降準還可再釋放增量資金約7500億元。

人行表示，是次降準主要目的是優化流動性結構，增強金融服務實體經濟能力，此時降準，置換一部分央行借貸資金，能夠進一步增加銀行體系資金的穩定性，降低銀行資金成本，進而降低企業融資成本。同時，釋放約7500億元增量資金，可以增加金融機構支持小微企業、民營企業和創新型企業的資金來源，推動實體經濟健康發展。

人行強調，是次降準仍屬於定向調控，銀行體系流動性總量基本穩定，銀根是穩健中性，貨幣政策取向沒有改變。人行將繼續實施穩健中性的貨幣政策，不搞大水漫灌，註重定向調控，保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸和社會融資規模合理增長，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

人行表示，是次降準彌補了銀行體系流動性缺口，優化流動性結構，銀根並沒有放鬆，市場利率是穩定，廣義貨幣(M2)和社會融資規模增長率與名義GDP增長率基本匹配，是合理適度的，不會形成貶值壓力。

人行稱，是次降準有利於促進經濟結構調整，推動高質量發展，經濟基本面對人民幣滙率的支撐更加鞏固。作為大型發展中經濟體，中國出口有較強的競爭力，同時，中國經濟以內需為主，製造業門類齊全，產業體系較為完善，進口依存度適中，人民幣滙率有充足的條件保持在合理均衡水平上的基本穩定。人行將繼續採取必要措施，穩定市場預期，保持外滙市場平穩運行。