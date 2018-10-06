國能國際(00918-HK)未能與執行董事牛芳聯絡

國能國際資產(00918-HK)公布，自4月25日起，董事會無法與執行董事牛芳聯絡。董事會確認，董事會職能或該公司日常業務運作並無因上述事件而受到不利影響。

牛芳與主席、行政總裁兼執行董事周新宇負責制訂該公司戰略發展方向及政策，而日常營運及決策程序則由高級管理層團隊在董事會監督之下進行。在牛芳未能履行職責之時，其工作已由周新宇接手。董事會會議亦在牛芳缺席之時順利舉行。倘她缺席連續6個月或以上，將考慮停止其董事職務。

不過，牛芳失聯事件對於該公司於9月29日公布獲創建(01609-HK)控股股東張金兵提出全面收購的進展產生了少許影響，就全面收購而向其股東寄發的回應文件，由於牛芳失聯與回應文件內的若干聲明將構成須根據收購守則規則10作出報告的盈利估算，獨立財務顧問需要較預期更長的時間以於回應文件向獨立董事委員會提供合理的推薦意見，預期回應文件將延遲至2018年10月11日或之前日期寄發。該公司已向證監會申請延長期限，以不遲於2018年10月11日寄發回應文件，而執行人員表示有意同意有關延期。

張金兵已同意按協定延遲寄發回應文件之日數進一步延後截止日期。據此，截止日期已進一步延後至寄發回應文件後第14日或2018年10月25五日(以較早者為準)。

張金兵於上月底以8743.18萬元收購公司5.46億股，佔已發行股本70.47%。每股收購作價0.1601元，較停牌前收市價折讓5.3%。