國際油市持穩 伊朗制裁臨近令油價周線上漲

原油期貨周五持穩，本周稍早上升至四年高位，在美國對伊朗原油出口制裁生效前，兩大指標原油合約均錄得周線上漲。

美國原油期貨上漲0.01美元，收報每桶74.34美元。

布蘭特12月原油期貨下跌0.42美元，收報每桶84.16美元。周三，全球指標原油合約觸及2014年底以來最高86.74美元。

“油價在昨日被拋售後稍作喘息，”Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示。

美國原油本周周線上漲1.3%，布蘭特本周上升約1.4%。

油價本周漲幅有限，因沙特和俄羅斯稱將會增加產量，至少彌補部份伊朗供應預期下降的影響，美國對石油輸出國組織(OPEC)第三大產油國伊朗的制裁將在11月4日生效。

但自8月中旬以來，油價上漲了15%-20%，達到2014年底以來的最高水平，油價回落對漲勢的影響不大。

美國希望各國政府和公司停止購買伊朗原油，以此向伊朗重商核協議施加壓力。

彭博報導，沙特王儲穆罕默德堅稱沙特正在履行彌補伊朗遭美國制裁造成的市場供應減少的承諾。他說，目前沙特原油日產量約1,070萬桶，“若市場需要”可再增加130萬桶。

兩名行業消息人士稱，印度11月將購買900萬桶伊朗原油，表明全球第三大原油進口國將繼續購買伊朗原油。

許多分析師預期，伊朗原油出口量將下降大約100萬桶/日。

“伊朗11月出口降幅可能不到100萬桶/日，”Jefferies表示，“現在看來，只有中國和土耳其願意冒著美國報覆的風險，與伊朗進行交易。”

Jefferies表示，市場有足夠的石油以滿足需求，但“全球閑置產能正在縮減至我們有紀錄以來的最低水平。”

通用電氣旗下能源服務公司貝克休斯周五表示，截至10月5日該周，美國活躍鉆機減少兩座，因成本不斷上升和美國最大油田的管道瓶頸問題，自6月以來抑制了新的鉆探活動。

路透纽约10月5日