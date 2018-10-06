脫歐談判現進展：歐盟提出更深化自貿條款 英鎊上漲

英國與歐盟的退歐談判本周五呈現重大進展，英鎊兌美元與兌歐元普遍走揚，但這一進展本身可以從正反兩個方面解讀，增加了談判的不確定性。

據多名歐盟外交官透露，歐盟首席英國脫歐事務談判代表 Michel Barnier ，周五給他們發送一份議案大綱，正式版本預計下周三發布。

據稱，這份由歐盟起早的與英國未來貿易關係草案，將融合「30%-40%」的英國梅政府「契克斯（Chequers）退歐計劃」，將比歐盟與其他國家達成的任何自由貿易協定「更廣泛、更深入」，也可以包含「附加條件」等額外選項，例如開展反恐、外交政策和國防領域的合作，以及提供歐英公民跨境工作的互惠安排等。

彭博社稱，這說明歐英雙方越來越接近達成最終的脫歐協議，也說明談判終於如期加速進行。雖然沒有滿足英國現階段的全部請求，這版歐盟草案預計會採用模糊措辭，例如使用「邊境貿易儘可能無摩擦」等積極利多的語句，來幫助梅政府贏得國內議會投票。

歐盟委員會主席容克周五表示，歐盟正「日以繼夜」地工作，以取得進展，有分析認為，這或許代表周末雙方談判代表也會加班。據上述外交官透露，歐盟委員會已經在與英國討論最終發布「聯合聲明」的政治宣言文本，除愛爾蘭邊境等關鍵問題，雙方就「離婚協議」等技術性討論，基本已經完成。

知情人士稱，預計英國將在下周推出新的解決方案，雙方都希望在 10 月 17 日歐盟領導人晚宴上取得突破。如果一切順利，將於 11 月中旬召開另一次歐盟領導人峰會，屆時可以排除無協議脫歐的風險，並順利啟動脫歐後的過渡期程序。

有三位外交官表示，歐盟對未來與英國貿易關係的草案可能不到 10 頁紙，希望明年 3 月英國正式脫歐之後再就全面貿易協議進行談判。所以本次等於歐盟為英國準備好了「快速充電」方案。

受英國無協議脫歐可能性減弱影響，英鎊周五漲幅較大。美股午盤後兌美元短線上漲 13 點或 0.5%，最高觸及 1.3081。歐元兌英鎊跌 0.5%，刷新 6 月 25 日以來低點至 0.8795。

但路透社和英國《金融時報》也都注意到歐盟草案的措辭含糊，愛爾蘭邊境等最核心問題依舊沒有解決。歐盟也會拒絕梅政府要求的「無摩擦貿易」方案，否則擔心破壞歐盟單一市場的完整性。作為與英國之間沒有貿易關稅或進出口配額的交換條件，歐盟將要求確保「公平競爭環境」，代表歐盟對英國在勞動法、監管標準和國家援助等方面有所要求，會遭到「硬脫歐」派的反對。

華爾街見聞曾提到，梅政府計劃提出的新草案可能不再反對北愛與英國本土之間增添一些貨物檢查規則，如果無法達成脫歐協議，希望歐盟允許包括北愛在內的整個英國保留在海關聯盟中。據稱，歐盟本來打算拒絕這種提議，但目前在考慮能接受哪些條款作為讓步。一位外交官表示：「只要英國接受北愛爾蘭與英國本土之間增設一些監管檢查，歐盟認為可以適當妥協。」

英國《金融時報》則認為，歐盟既然能提供妥協，反過來也代表一旦無法達成脫歐協議，歐盟將對英國施加的「嚴厲懲罰」。周五的這份草案框架，也可被視為歐盟針對無協議脫歐的「強硬的應急計劃」。一旦明年 3 月英國實現「硬脫歐」，航運、出口和金融業將遭遇嚴重干擾。

一位熟悉籌備工作的歐盟外交官透露，歐盟計劃根據未來幾天的談判進展來調整草案的基調：「如果雙方談判進展順利，歐盟草案措辭會軟化；如果再度陷入困境，草案措辭會更強硬。」

例如，歐盟會強調沒有必要放鬆海關和農業控制，相反，歐盟委員會將敦促成員國準備好，從英國正式脫歐第一天起執行完整的進口審查規則。歐盟還將敦促成員國執行「集體計劃」，避免在無協議脫歐後與英國達成威脅歐盟單一市場的雙邊協議。就算避免了「硬脫歐」，歐盟也將堅持過渡期只有 22 個月。據稱本版草案想傳達出一個概念：英國不是規則制定者，而是接受者。

就連對歐盟版草案青睞有加的彭博社，在「利多報導」最後也提示了風險。歐盟草案畢竟不是梅政府想要的，而梅提供的解決方案面臨着保守黨內部與反對黨的雙邊批評，要想通過英國議會投票難上加難。一位歐盟官員周五表示，梅政府能否取得北愛爾蘭盟友黨的支持也是一大問號。

『新聞來源／華爾街見聞』