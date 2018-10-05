◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月05日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 銘旺實 新昕纖 生泰 易威 寬魚國際 富邦美債7-10 穩懋 謚源 杏昌 百略 富邦美債20年 點晶 東林 寶島科 穆拉德 元大美債7-10 迎輝 欣厚-KY 德麥 南璋 富邦中國政策債 松崗 友銓 中華食 勝昱 元大美債1-3 環球晶 達威 世坤 精確 元大投資級公司債 奧斯特 三圓 萬國通 宏易 群益15年IG電信債 花王 雙喜 新昕纖 唐鋒 群益15年IG科技債 力泰 力肯 榮群 群益10年IG金融債 理銘 祺驊 天宇 國泰投資級公司債 亞都 世德 新零售 國泰5Y+新興債 東凌-KY 宏易 力新 國泰1-5Y高收債 明揚 長佳 恩得利 富邦全球投等債 綠河-KY 瑞穎 李洲 富邦全球高收債 欣泰 大恭 凱柏實業 國泰中國政金債5+ 永純 元炬 富邦中政債0-1 泓瀚 及成 富邦A級公司債 致振 和進 FH中國政策債 康聯訊 耀勝 凱基中國債3-10 創威 倚強 凱基新興債10+ 唐榮 錦明 凱基科技債10+ 晉椿 鑫創 元大AAA至A公司債 久陽 廣寰科 合世 強新 點晶 易威 松和 建舜電 百略 力新 泰谷 穆拉德 川寶 典範 南璋 李洲 長天 勝昱 港建 益通 精確 及成 振維 宏易 耀勝 鴻翊 唐鋒 倚強 迎輝 榮群 至寶電 欣厚-KY 天宇 錦明 兆遠 新零售 宇環 太欣 力新 點晶 系統電 恩得利 加百裕 世紀 李洲 幸康 華容 凱柏實業 泰谷 建榮 元炬 矽瑪 立衛 及成 先益 天揚 和進 重鵬 鈺創 耀勝 泓格 佳總 倚強 新鉅科 合正 錦明 緯軟 寶聯通 鑫創 晶達 凱鈺 廣寰科 友銓 德宏 點晶 高技 合邦 建舜電 寶聯通 萬旭 泰谷 凱鈺 驊宏資 典範 三聯 久正 長天 合邦 上揚 益通 業強 全譜 振維 萬旭 易通展 鴻翊 撼訊 安鈦克 迎輝 亞銳士 元隆 欣厚-KY 信昌電 沛亨 兆遠 合晶 九暘 太欣 上揚 凱碩 系統電 全譜 全達 世紀 易通展 奧斯特 華容 沛波 保銳 建榮 元隆 越峰 立衛 沛亨 英格爾 天揚 迅德 士開 鈺創 倉和 昇益 佳總 光菱 志嘉 合正 星雲 富裔 寶聯通 三圓 正德 凱鈺 昇益 燦星旅 德宏 三豐 富驛-KY 合邦 雙喜 劍湖山 萬旭 力泰 德記 驊宏資 豐謙 泰偉 久正 理銘 華義 上揚 惠普 昇華 全譜 中連貨 得利影 易通展 安心 鼎創達 臺龍 易飛網 花王 安鈦克 亞都 邦泰 元隆 老爺知 沛亨 滿心 九暘 東凌-KY 凱碩 德記 全達 弘帆 奧斯特 大展證 保銳 誠品生活 越峰 泰偉 英格爾 華義 士開 得利影 昇益 時報 志嘉 琉園 富裔 旭然 正德 捷必勝-KY 燦星旅 明揚 富驛-KY 紅木-KY 劍湖山 綠河-KY 德記 欣雄 泰偉 欣泰 華義 大汽電 昇華 得利影 時報 鼎創達 霹靂 花王 邦泰