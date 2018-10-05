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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月05日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     國泰臺灣加權正2 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     元大S&P原油正2   
嘉裕              元大台商50          本盟              大統新創 大飲     世紀鋼     
東華              富邦摩台          利勤              本盟     福懋油              
立益              富邦發達          日馳              銘旺科   宏亞                
佳和              元大MSCI台灣          巨庭              健和興   達新                
昶和              永豐臺灣加權          亞德客-KY          旭隼     恆大                
三洋紡            富邦日本          世紀鋼            元晶     怡華                
本盟              國泰日經225          國巨              遠雄來   聚隆                
瑞利              元大歐洲50          金像電            統領     昶和                
樂士              元大日經225          智寶              威宏-KY  大統新創            
正峰新            元大S&P日圓反1          云辰              泰昇-KY  中宇                
億泰              FH彭博高收益債          國碩                       程泰                
毛寶              FH彭博新興債          承啟                       氣立                
懷特              元大台灣高息低波          統懋                       榮星                
燁興              群益道瓊美國地產          新美齊                     台硝                
中鴻              富邦臺灣優質高息          麗臺                       永記                
威致              FH富時高息低波          華新科                     日勝化              
華豐              新光內需收益          同開                       展宇                
首利              信大              禾伸堂                     亞諾法              
麗正              宏洲              喬鼎                       德淵                
東訊              嘉裕              玉晶光                     華廣                
華泰              東華              揚明光                     士紙                
錸德              立益              台勝科                     高興昌              
倫飛              佳和              辛耘                       東明-KY             
虹光              昶和              健策                       世紀鋼              
威盛              三洋紡            聯德控股-KY                   鑫永銓              
國碩              本盟              嘉聯益                     六暉-KY             
銘旺科            瑞利              台表科                     宏旭-KY             
統懋              樂士              訊芯-KY                    友通                
翔耀              正峰新            GIS-KY                     隴華                
太空梭            億泰              易華電                     承啟                
麗臺              毛寶              杜康-DR                    銘旺科              
華映              懷特              陽光能源-DR                   互盛電              
吉祥全            燁興                                         翔耀                
憶聲              中鴻                                         華新科              
科風              威致                                         禾伸堂              
和鑫              華豐                                         揚明光              
力特              首利                                         新至陞              
喬鼎              麗正                                         穎漢                
正達              東訊                                         時碩工業            
晟鈦              華泰                                         泰鼎-KY             
聯德              錸德                                         迎廣                
同泰              倫飛                                         亞弘電              
新世紀            虹光                                         全國電              
誠研              威盛                                         陞泰                
綠能              國碩                                         愛山林              
誠創              銘旺科                                       潤弘                
嘉威              統懋                                         宅配通              
力銘              翔耀                                         遠雄來              
亞太電            太空梭                                       夏都                
達能              義隆                                         鳳凰                
清惠              麗臺                                         新天地              
慧友              華映                                         欣欣                
捷泰              吉祥全                                       統領                
互億              憶聲                                         客思達-KY            
天瀚              科風                                         康師傅-DR            
迅杰              和鑫                                         杜康-DR             
華上              力特                                         同方友友-DR            
光麗-KY           喬鼎                                         匯僑                
元晶              正達                                         一零四              
華冠              晟鈦                                         欣天然              
裕豐              聯德                                         新海                
寶徠              同泰                                         欣高                
皇普              新世紀                                       全國                
陽明              誠研                                         jpp-KY              
六福              綠能                                         台數科              
康師傅-DR          誠創                                         南六                
聖馬丁-DR          嘉威                                         基勝-KY             
神州-DR           力銘                                         波力-KY             
耀傑-DR           亞太電                                       泰昇-KY             
同方友友-DR          達能                                         鼎炫-KY             
晨訊科-DR          清惠                                                             
友佳-DR           慧友                                                             
陽光能源-DR          捷泰                                                             
精熙-DR           互億                                                             
中福              天瀚                                                             
雷虎              迅杰                                                             
中視              華上                                                             
秋雨              光麗-KY                                                          
慶豐富            元晶                                                             
新利虹            尖點                                                             
國光生            華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  台新金                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中保                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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