歐洲想要繞過美國對伊朗的制裁？石油大公司們不認可

10 月 4 日，據英國《金融時報》報導，雖然歐盟想繞過美國對伊朗制裁，欲建立特殊貿易支付管道，但歐洲大型石油公司卻擔心此舉將使企業面臨川普政府更嚴厲的懲罰。

法國道達爾公司 CEO Patrick pouyann 表示，法國石油公司不會加入歐盟繞過美國對伊朗制裁的計劃：

「我們承擔不起被禁止使用美國金融體系的風險。」

義大利埃尼集團的一位發言人稱：「我們在伊朗不再有任何業務，相關貿易合約也將在 11 月到期，我們會完全遵守國際社會決定的所有制裁和規則。」

《金融時報》還援引一位石油行業的高管認為，不管歐盟做什麼，所有公司都會首先考慮他們的股東，更沒有人會願意去冒違反美國制裁的風險。

此前，為確保歐洲公司受美國對伊朗制裁的影響降至最低，法國、德國和英國已與歐盟官員就這一獨立支付渠道展開合作。但尚不清楚是否可用於購買伊朗石油方面的支付，還是僅用於其他商品和服務貿易。

德國《商報》更是報導稱，歐盟委員會正考慮建立以物易物特殊目的公司（SPV）來規避美國對伊朗實施制裁。

雖然在技術上，建立新的支付系統對歐盟來說並沒有難度，因為歐盟就有現成的支付系統可以拿過來用。

華爾街見聞會員專享文章《美歐互撕 終於開始爭奪終極金融武器》曾提到，歐盟有自己的備用歐元清算系統，可以繼續與伊朗進行歐元清算——歐洲央行在 Target2 系統中使用專用清算行與歐洲央行連接，同時專用行跟外部清算系統和美元清算又基本隔離，所以理論上可以不受外部影響直接連接伊朗銀行，而歐元清算所使用的 IBAN 號系統，在這種情況下完全可以輕鬆取代 SWIFT。

但在 9 月 26 日的聯合國大會上，美國國務卿蓬佩奧表示，對於歐盟決定建立一個擁有特殊目的 SPV 感到不安：

「這是能想象得到的、最不利於地區及全球和平安全的舉措之一。通過維持伊朗政權的收入，這將鞏固伊朗作為頭號恐怖組織資助國的地位。」

DechertLLP 高級國際貿易律師 Roger Matthews 也認為，即便歐盟可以為企業提供保護，但美國也可以調整其制裁範圍。目前，歐盟企業也似乎不太可能將這一模型視為可以有效地避開美國二級制裁的方式：

「對於規模較大的參與者而言，很難看出這種支付渠道將會產生多大的影響。」