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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月04日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         16237         0    00632R 元大台灣50反1         -47363         0  
0056   元大高股息              8197     27759    2409   友達                   -5285      3232  
2888   新光金                  6473      3550    2883   開發金                 -4272     12338  
2891   中信金                  4460     20235    2317   鴻海                   -4266    -15145  
2834   臺企銀                  3759      6812    2337   旺宏                   -3617    -17843  
00633L 富邦上証正2             3168         0    2303   聯電                   -3286      -270  
00673R 元大S&P原油反1          2197         0    2330   台積電                 -2864      2514  
2886   兆豐金                  2071     14893    2344   華邦電                 -2746    -14080  
00631L 元大台灣50正2           1720         0    3481   群創                   -2328     -6904  
8150   南茂                    1583      5519    2884   玉山金                 -1621     -4799  
2885   元大金                  1377      5487    2610   華航                   -1601     -1414  
2002   中鋼                     944     21581    1216   統一                   -1398      3111  
0050   元大台灣50               918      1449    00664R 國泰臺灣加權反1        -1343         0  
2823   中壽                     848      3141    00676R 富邦臺灣加權反1        -1334         0  
00665L 富邦恒生國企正2          808         0    2408   南亞科                 -1251     -6523  
3037   欣興                     745      8278    2324   仁寶                   -1248     -6375  
00688L 國泰20年美債正2          710         0    3231   緯創                   -1152    -14474  
1718   中纖                     699     -1783    6116   彩晶                   -1144    -16730  
00708L 元大S&P黃金正2           698         0    2347   聯強                   -1130     -7267  
1314   中石化                   614      3825    2892   第一金                 -1126     -3348  
2633   台灣高鐵                 549      8837    2412   中華電                 -1124     -1390  
3673   TPK-KY                   532       310    2492   華新科                 -1097     -4169  
00677U 富邦VIX                  529         0    2882   國泰金                  -990      1425  
2801   彰銀                     529      7205    1303   南亞                    -977     -1272  
1326   台化                     509      1608    1218   泰山                    -966     -3812  
00655L 國泰中國A50正2           505         0    2887   台新金                  -851      9269  
006205 富邦上証                 501         0    5880   合庫金                  -841      2164  
2027   大成鋼                   440      1575    006204 永豐臺灣加權            -802         0  
2323   中環                     419    -10694    3702   大聯大                  -760     -5252  
3034   聯詠                     410      2409    3711   日月光投控              -751      3697  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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