[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月04日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 16237 0 00632R 元大台灣50反1 -47363 0 0056 元大高股息 8197 27759 2409 友達 -5285 3232 2888 新光金 6473 3550 2883 開發金 -4272 12338 2891 中信金 4460 20235 2317 鴻海 -4266 -15145 2834 臺企銀 3759 6812 2337 旺宏 -3617 -17843 00633L 富邦上証正2 3168 0 2303 聯電 -3286 -270 00673R 元大S&P原油反1 2197 0 2330 台積電 -2864 2514 2886 兆豐金 2071 14893 2344 華邦電 -2746 -14080 00631L 元大台灣50正2 1720 0 3481 群創 -2328 -6904 8150 南茂 1583 5519 2884 玉山金 -1621 -4799 2885 元大金 1377 5487 2610 華航 -1601 -1414 2002 中鋼 944 21581 1216 統一 -1398 3111 0050 元大台灣50 918 1449 00664R 國泰臺灣加權反1 -1343 0 2823 中壽 848 3141 00676R 富邦臺灣加權反1 -1334 0 00665L 富邦恒生國企正2 808 0 2408 南亞科 -1251 -6523 3037 欣興 745 8278 2324 仁寶 -1248 -6375 00688L 國泰20年美債正2 710 0 3231 緯創 -1152 -14474 1718 中纖 699 -1783 6116 彩晶 -1144 -16730 00708L 元大S&P黃金正2 698 0 2347 聯強 -1130 -7267 1314 中石化 614 3825 2892 第一金 -1126 -3348 2633 台灣高鐵 549 8837 2412 中華電 -1124 -1390 3673 TPK-KY 532 310 2492 華新科 -1097 -4169 00677U 富邦VIX 529 0 2882 國泰金 -990 1425 2801 彰銀 529 7205 1303 南亞 -977 -1272 1326 台化 509 1608 1218 泰山 -966 -3812 00655L 國泰中國A50正2 505 0 2887 台新金 -851 9269 006205 富邦上証 501 0 5880 合庫金 -841 2164 2027 大成鋼 440 1575 006204 永豐臺灣加權 -802 0 2323 中環 419 -10694 3702 大聯大 -760 -5252 3034 聯詠 410 2409 3711 日月光投控 -751 3697 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股