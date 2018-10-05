新聞

[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月04日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00632R 元大台灣50反1       103844  
00637L 元大滬深300正2       90096  
2337   旺宏                 82096  
2303   聯電                 48231  
2891   中信金               47578  
00677U 富邦VIX              44663  
2888   新光金               41814  
2344   華邦電               39087  
2330   台積電               36409  
2886   兆豐金               34863  
2317   鴻海                 30305  
2834   臺企銀               30131  
2408   南亞科               29716  
2492   華新科               29518  
2409   友達                 27700  
2883   開發金               26115  
2027   大成鋼               25399  
3481   群創                 25396  
2885   元大金               24135  
9958   世紀鋼               22182  
2884   玉山金               21246  
00633L 富邦上証正2          20537  
2323   中環                 20420  
2882   國泰金               17417  
2887   台新金               17294  
2327   國巨                 17213  
2368   金像電               17074  
3037   欣興                 15845  
2390   云辰                 15773  
2890   永豐金               15338
留言載入中...

相關新聞