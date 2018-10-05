[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月04日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00632R 元大台灣50反1 103844 00637L 元大滬深300正2 90096 2337 旺宏 82096 2303 聯電 48231 2891 中信金 47578 00677U 富邦VIX 44663 2888 新光金 41814 2344 華邦電 39087 2330 台積電 36409 2886 兆豐金 34863 2317 鴻海 30305 2834 臺企銀 30131 2408 南亞科 29716 2492 華新科 29518 2409 友達 27700 2883 開發金 26115 2027 大成鋼 25399 3481 群創 25396 2885 元大金 24135 9958 世紀鋼 22182 2884 玉山金 21246 00633L 富邦上証正2 20537 2323 中環 20420 2882 國泰金 17417 2887 台新金 17294 2327 國巨 17213 2368 金像電 17074 3037 欣興 15845 2390 云辰 15773 2890 永豐金 15338
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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