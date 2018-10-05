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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/10/04  107/10/03  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.95320    9.94740   0.00580    0.05831
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.95510    9.94930   0.00580    0.05830
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.93660    9.93030   0.00630    0.06344
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.93680    9.93050   0.00630    0.06344
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.25620    9.25130   0.00490    0.05297
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.54910    9.54340   0.00570    0.05973
中國信託台灣活力基金                                               13.47000   13.53000  -0.06000   -0.44346
中國信託台灣優勢基金                                               15.88000   15.97000  -0.09000   -0.56356
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.18000   10.24000  -0.06000   -0.58594
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.64000    9.70000  -0.06000   -0.61856
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.99000    9.05000  -0.06000   -0.66298
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.46000    9.52000  -0.06000   -0.63025
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.89600    9.89700  -0.00100   -0.01010
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.22170    9.22260  -0.00090   -0.00976
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.31080   10.31220  -0.00140   -0.01358
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.57060    9.57190  -0.00130   -0.01358
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.01850   11.01170   0.00680    0.06175
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.57080    9.56480   0.00600    0.06273
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.92530   10.97030  -0.04500   -0.41020
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.80410    9.84440  -0.04030   -0.40937
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
中國信託智能運動基金-美元                                          10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99160   10.99150   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.45960    9.46150  -0.00190   -0.02008
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.07040    9.07220  -0.00180   -0.01984
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.62120    9.62290  -0.00170   -0.01767
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.22040    9.22210  -0.00170   -0.01843
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.70000   11.73000  -0.03000   -0.25575
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.29000   11.32000  -0.03000   -0.26502
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.92000   11.95000  -0.03000   -0.25105
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.57000   11.61000  -0.04000   -0.34453
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元大2001基金                                                       58.08000   58.47000  -0.39000   -0.66701
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.42800   39.97580  -0.54780   -1.37033
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.53290   39.05960  -0.52670   -1.34845
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.44320   11.44210   0.00110    0.00961
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.47910   10.48340  -0.00430   -0.04102
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.56000   13.54000   0.02000    0.14771
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.67800   12.66800   0.01000    0.07894
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.02000   17.00600   0.01400    0.08232
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.46750   10.47860  -0.01110   -0.10593
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.67310    9.68340  -0.01030   -0.10637
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.56350    9.57850  -0.01500   -0.15660
元大巴西指數基金                                                    5.91000    5.74700   0.16300    2.83626
元大巴菲特基金                                                     26.49000   26.68000  -0.19000   -0.71214
元大日經225基金                                                    30.10000   30.27000  -0.17000   -0.56161
元大台商收成基金                                                   23.10000   23.49000  -0.39000   -1.66028
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.28000   12.11000   0.17000    1.40380
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.88000   40.03000  -1.15000   -2.87285
元大台灣中型100基金                                                32.08000   32.44000  -0.36000   -1.10974
元大台灣加權股價指數基金                                           25.30800   25.64200  -0.33400   -1.30255
元大台灣卓越50基金                                                 84.93000   86.26000  -1.33000   -1.54185
元大台灣金融基金                                                   18.69000   18.72000  -0.03000   -0.16026
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.64000   31.90000  -0.26000   -0.81505
元大台灣高股息基金                                                 26.67000   26.73000  -0.06000   -0.22447
元大台灣電子科技基金                                               35.46000   36.10000  -0.64000   -1.77285
元大全球ETF成長組合基金                                            10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.71000   14.75000  -0.04000   -0.27119
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.90000   13.09000  -0.19000   -1.45149
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.02000    9.15000  -0.13000   -1.42077
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.76000   12.94000  -0.18000   -1.39104
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.96300   12.13500  -0.17200   -1.41739
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.91000    8.85000   0.06000    0.67797
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.77000    6.73000   0.04000    0.59435
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.20000    8.28000  -0.08000   -0.96618
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.42000    6.48000  -0.06000   -0.92593
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.68800    9.70100  -0.01300   -0.13401
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.13000   13.15000  -0.02000   -0.15209
元大全球農業商機基金                                               17.95000   17.94000   0.01000    0.05574
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.15200    8.22800  -0.07600   -0.92368
元大印度指數基金                                                    9.18100    9.36600  -0.18500   -1.97523
元大印度基金                                                       11.62000   11.76000  -0.14000   -1.19048
元大多多基金                                                       16.98000   17.07000  -0.09000   -0.52724
元大多福基金                                                       51.14000   51.60000  -0.46000   -0.89147
元大亞太成長基金                                                    9.16000    9.27000  -0.11000   -1.18662
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.38880    8.43020  -0.04140   -0.49109
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.88820    6.92210  -0.03390   -0.48974
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.47200    9.54700  -0.07500   -0.78559
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.88000    9.96000  -0.08000   -0.80321
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.62000    9.70000  -0.08000   -0.82474
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.88000    9.96000  -0.08000   -0.80321
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.24100   10.20000   0.04100    0.40196
元大卓越基金                                                       44.83000   45.21000  -0.38000   -0.84052
元大店頭基金                                                        7.81000    7.90000  -0.09000   -1.13924
元大泛歐成長基金                                                    9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.28920   10.28860   0.00060    0.00583
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.60810    9.56950   0.03860    0.40336
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.52110   31.52230  -0.00120   -0.00381
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.25890   36.93130  -0.67240   -1.82068
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.84990   19.48760   0.36230    1.85913
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.42330   18.09480  -0.67150   -3.71101
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.18300   38.43700  -0.25400   -0.66082
元大高科技基金                                                     17.98000   18.12000  -0.14000   -0.77263
元大得利貨幣市場基金                                               16.26170   16.26150   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98780   11.98760   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     11.67000   11.81000  -0.14000   -1.18544
元大新主流基金                                                     23.49000   23.62000  -0.13000   -0.55038
元大新東協平衡基金-美元                                             9.22300    9.25100  -0.02800   -0.30267
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.94000    8.97000  -0.03000   -0.33445
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.84120    9.93590  -0.09470   -0.95311
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.10170    9.19440  -0.09270   -1.00822
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.76760    9.86650  -0.09890   -1.00238
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.46110    8.54680  -0.08570   -1.00271
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.78240    9.79820  -0.01580   -0.16125
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.35700    9.37210  -0.01510   -0.16112
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.87780    9.89310  -0.01530   -0.15465
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.45270    9.46730  -0.01460   -0.15422
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.50490    9.52070  -0.01580   -0.16595
元大新興亞洲基金                                                   11.10000   11.14000  -0.04000   -0.35907
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.58460    8.65790  -0.07330   -0.84663
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.37120    8.44270  -0.07150   -0.84689
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.77340    8.84770  -0.07430   -0.83977
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.55480    8.62730  -0.07250   -0.84036
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10870   15.10860   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                       35.76000   36.03000  -0.27000   -0.74938
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.93000    9.03000  -0.10000   -1.10742
元大實質多重資產基金-美元                                           8.20400    8.30100  -0.09700   -1.16853
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.61000    8.71000  -0.10000   -1.14811
元大摩臺基金                                                       39.12000   39.75000  -0.63000   -1.58491
元大標普500基金                                                    27.02000   26.98000   0.04000    0.14826
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.63000   12.65000  -0.02000   -0.15810
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.51000   36.42000   0.09000    0.24712
元大標智滬深300基金                                                15.79000   15.97000  -0.18000   -1.12711
元大歐洲50基金                                                     24.45000   24.31000   0.14000    0.57589
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.28840    9.36000  -0.07160   -0.76496
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.19700   10.19660   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       48.86000   49.11000  -0.25000   -0.50906
元大韓國KOSPI200基金                                               21.82000   22.25000  -0.43000   -1.93258
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.58000   14.68000  -0.10000   -0.68120
日盛上選基金                                                       31.31000   31.62000  -0.31000   -0.98039
日盛小而美基金                                                     17.15000   17.32000  -0.17000   -0.98152
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.74500   11.74610  -0.00110   -0.00936
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.79410    9.79500  -0.00090   -0.00919
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.73710   11.73830  -0.00120   -0.01022
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.78210    9.78310  -0.00100   -0.01022
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.62880   10.63000  -0.00120   -0.01129
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.84270    8.84370  -0.00100   -0.01131
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       12.78000   12.91000  -0.13000   -1.00697
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.17370   10.18490  -0.01120   -0.10997
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.49980    9.51030  -0.01050   -0.11041
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.97210    9.98310  -0.01100   -0.11019
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.31340    9.32370  -0.01030   -0.11047
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.42600    2.42870  -0.00270   -0.11117
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.67480    1.67660  -0.00180   -0.10736
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36580    0.36620  -0.00040   -0.10923
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25340    0.25360  -0.00020   -0.07886
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.12820   12.14160  -0.01340   -0.11036
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.26290    8.27200  -0.00910   -0.11001
日盛亞洲機會基金                                                    6.68000    6.71000  -0.03000   -0.44709
日盛首選基金                                                       15.93000   16.06000  -0.13000   -0.80946
日盛高科技基金                                                     16.86000   17.08000  -0.22000   -1.28806
日盛貨幣市場基金                                                   14.77680   14.77660   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     37.17000   37.52000  -0.35000   -0.93284
日盛精選五虎基金                                                   35.69000   35.97000  -0.28000   -0.77843
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49140   13.49120   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 27.43000   27.72000  -0.29000   -1.04618
台新MSCI中國基金                                                   19.61000   19.56000   0.05000    0.25562
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.89000   17.63000   0.26000    1.47476
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        22.08000   22.74000  -0.66000   -2.90237
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16830   14.16820   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.48540   10.48090   0.00450    0.04294
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.53340   10.53480  -0.00140   -0.01329
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.05920   10.05990  -0.00070   -0.00696
台新中國通基金                                                     38.82000   39.20000  -0.38000   -0.96939
台新主流基金                                                       21.41000   21.60000  -0.19000   -0.87963
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.57000   19.74000  -0.17000   -0.86120
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.64250    0.64800  -0.00550   -0.84877
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.51000   14.64000  -0.13000   -0.88798
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.47510    0.47920  -0.00410   -0.85559
台新台灣中小基金                                                   30.66000   30.96000  -0.30000   -0.96899
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.77400    9.85950  -0.08550   -0.86718
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.07160    9.15110  -0.07950   -0.86875
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.49000    8.56000  -0.07000   -0.81776
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.19140   10.28060  -0.08920   -0.86765
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.53000    9.62000  -0.09000   -0.93555
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.34270   10.37030  -0.02760   -0.26614
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.20020   11.23010  -0.02990   -0.26625
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
台新印度基金                                                       13.39000   13.51000  -0.12000   -0.88823
台新亞美短期債券基金                                               10.86960   10.87640  -0.00680   -0.06252
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.51970    8.52360  -0.00390   -0.04576
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28350    0.28370  -0.00020   -0.07050
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.89880   11.90430  -0.00550   -0.04620
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.39060    0.39080  -0.00020   -0.05118
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09530   11.09520   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 28.63820   28.99730  -0.35910   -1.23839
台新智慧生活基金-美元                                              10.55670   10.53730   0.01940    0.18411
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.39830    8.41840  -0.02010   -0.23876
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.53780    8.55770  -0.01990   -0.23254
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.07390    9.09570  -0.02180   -0.23967
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.23260    9.25420  -0.02160   -0.23341
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.39450   10.45550  -0.06100   -0.58342
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33410    0.33600  -0.00190   -0.56548
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.71580    7.76110  -0.04530   -0.58368
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26120    0.26280  -0.00160   -0.60883
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.38000    5.37000   0.01000    0.18622
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.04000   21.09000  -0.05000   -0.23708
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.88500   10.88400   0.00100    0.00919
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.78000   15.75000   0.03000    0.19048
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.81260   11.81590  -0.00330   -0.02793
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.50380    9.50640  -0.00260   -0.02735
未來資產亞洲新富基金                                               19.11000   19.22000  -0.11000   -0.57232
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57200   12.57180   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 10.75000   10.81000  -0.06000   -0.55504
未來資產新興市場債券基金A                                           8.72180    8.72170   0.00010    0.00115
未來資產新興市場債券基金B                                           6.59760    6.59750   0.00010    0.00152
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中小基金                                                       49.31000   49.66000  -0.35000   -0.70479
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.76850    1.77010  -0.00160   -0.09039
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.35180    2.35390  -0.00210   -0.08921
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.98980    7.99760  -0.00780   -0.09753
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.30930   10.31920  -0.00990   -0.09594
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.53000    4.55000  -0.02000   -0.43956
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.19000   20.30000  -0.11000   -0.54187
永豐主流品牌基金                                                   18.25000   18.22000   0.03000    0.16465
永豐永豐基金                                                       34.11000   34.38000  -0.27000   -0.78534
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.85490    9.85070   0.00420    0.04264
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.96640    9.96210   0.00430    0.04316
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.78280    9.77990   0.00290    0.02965
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.89380    9.89100   0.00280    0.02831
永豐南非幣2021保本基金                                             13.03900   13.04040  -0.00140   -0.01074
永豐高科技基金                                                     22.18000   22.35000  -0.17000   -0.76063
永豐貨幣市場基金                                                   13.88880   13.88860   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12670    2.12640   0.00030    0.01411
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52440    2.52400   0.00040    0.01585
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.73520    7.73480   0.00040    0.00517
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.42700   10.42630   0.00070    0.00671
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.03830    7.03710   0.00120    0.01705
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.88350   10.88170   0.00180    0.01654
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.46000   56.23000  -0.77000   -1.36938
永豐領航科技基金                                                   36.40000   36.61000  -0.21000   -0.57361
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.12000   10.04000   0.08000    0.79681
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
永豐趨勢平衡基金                                                   40.13000   40.15000  -0.02000   -0.04981
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.51620    9.51900  -0.00280   -0.02941
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.77040    9.77330  -0.00290   -0.02967
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.53680    9.53900  -0.00220   -0.02306
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.70990    9.71220  -0.00230   -0.02368
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.53260    9.53480  -0.00220   -0.02307
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.91680    9.91910  -0.00230   -0.02319
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.51240    9.51410  -0.00170   -0.01787
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.76620    9.76790  -0.00170   -0.01740
兆豐國際中小基金                                                   14.59000   14.70000  -0.11000   -0.74830
兆豐國際生命科學基金                                               16.99000   16.97000   0.02000    0.11786
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.35500   10.37120  -0.01620   -0.15620
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.61740   10.63430  -0.01690   -0.15892
兆豐國際全球基金                                                   32.61000   32.68000  -0.07000   -0.21420
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.29440   10.29380   0.00060    0.00583
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.06880   10.02830   0.04050    0.40386
兆豐國際國民基金                                                   21.12000   21.29000  -0.17000   -0.79850
兆豐國際第一基金                                                   12.28000   12.44000  -0.16000   -1.28617
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.03150   10.03880  -0.00730   -0.07272
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.92700    7.93280  -0.00580   -0.07311
兆豐國際萬全基金                                                   19.54000   19.72000  -0.18000   -0.91278
兆豐國際電子基金                                                   23.90000   24.10000  -0.20000   -0.82988
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.28000   22.56000  -0.28000   -1.24113
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.47000   16.26000   0.21000    1.29151
兆豐國際豐台灣基金                                                 32.64000   32.84000  -0.20000   -0.60901
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50820   12.50800   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.98110    9.98950  -0.00840   -0.08409
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.97630    9.98420  -0.00790   -0.07913
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.98470    9.99190  -0.00720   -0.07206
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.98110    9.98950  -0.00840   -0.08409
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.97630    9.98420  -0.00790   -0.07913
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.98470    9.99190  -0.00720   -0.07206
合庫台灣基金                                                       10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.14700   11.15180  -0.00480   -0.04304
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.03980   12.04660  -0.00680   -0.05645
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.78640   10.79130  -0.00490   -0.04541
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.55690   11.56110  -0.00420   -0.03633
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.11420    8.11770  -0.00350   -0.04312
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.47550    9.48090  -0.00540   -0.05696
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.02760    9.03170  -0.00410   -0.04540
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.94030    8.94390  -0.00360   -0.04025
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29060    9.29480  -0.00420   -0.04519
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.57000   11.53000   0.04000    0.34692
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
合庫全球新興市場基金                                                8.99000    8.95000   0.04000    0.44693
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
合庫貨幣市場基金                                                   10.13440   10.13430   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.44720    9.44820  -0.00100   -0.01058
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.70760    9.70950  -0.00190   -0.01957
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.98910    9.99100  -0.00190   -0.01902
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.43400   11.43740  -0.00340   -0.02973
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.61520   13.61750  -0.00230   -0.01689
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.72770    8.72900  -0.00130   -0.01489
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.41080    9.41270  -0.00190   -0.02019
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.82160    7.82310  -0.00150   -0.01917
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.70590    8.70850  -0.00260   -0.02986
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.09540   10.09700  -0.00160   -0.01585
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金                                               10.71000   10.74000  -0.03000   -0.27933
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
安聯中國東協基金                                                   15.12000   15.16000  -0.04000   -0.26385
安聯台灣大壩基金                                                   26.51000   26.73000  -0.22000   -0.82305
安聯台灣科技基金                                                   43.52000   44.04000  -0.52000   -1.18074
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49740   12.49720   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   28.74000   29.01000  -0.27000   -0.93071
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.17190   10.16800   0.00390    0.03836
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.08890   15.08420   0.00470    0.03116
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61470    9.61170   0.00300    0.03121
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.55000   11.57000  -0.02000   -0.17286
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.78000   11.79000  -0.01000   -0.08482
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.40890   12.40220   0.00670    0.05402
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.19120   10.18490   0.00630    0.06186
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.28070   12.27400   0.00670    0.05459
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.45550    9.45040   0.00510    0.05397
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.32350    9.31780   0.00570    0.06117
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.98250    8.97760   0.00490    0.05458
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.52000   11.52000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.37000   11.37000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.14000   11.14000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.11950   12.11630   0.00320    0.02641
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.02980   11.02690   0.00290    0.02630
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.68570   10.68330   0.00240    0.02246
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.87370    8.87170   0.00200    0.02254
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.67690    8.67470   0.00220    0.02536
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.38100    8.37900   0.00200    0.02387
安聯全球人口趨勢基金                                               11.77000   11.80000  -0.03000   -0.25424
安聯全球生技趨勢基金-美元                                          10.33000   10.23000   0.10000    0.97752
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        38.66000   38.30000   0.36000    0.93995
安聯全球油礦金趨勢基金                                              9.03000    8.99000   0.04000    0.44494
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.90490   11.91430  -0.00940   -0.07890
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.28240   10.29050  -0.00810   -0.07871
安聯全球新興市場基金                                               17.32000   17.42000  -0.10000   -0.57405
安聯全球農金趨勢基金                                               10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                               21.91000   22.00000  -0.09000   -0.40909
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.07930   10.08270  -0.00340   -0.03372
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.78510    9.78840  -0.00330   -0.03371
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.28710   83.37480  -0.08770   -0.10519
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.35540   12.36770  -0.01230   -0.09945
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.85420   64.92330  -0.06910   -0.10643
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.53950    9.54890  -0.00940   -0.09844
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58450    2.58580  -0.00130   -0.05027
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.44050   10.44590  -0.00540   -0.05169
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19330    2.19430  -0.00100   -0.04557
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.60880    8.61290  -0.00410   -0.04760
宏利台灣動力基金                                                   29.98000   30.30000  -0.32000   -1.05611
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.20400   10.20800  -0.00400   -0.03918
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.94910    9.95230  -0.00320   -0.03215
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.97160    7.97470  -0.00310   -0.03887
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.91730    7.92010  -0.00280   -0.03535
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.95000   10.90000   0.05000    0.45872
宏利全球債券組合基金                                               13.06930   13.06140   0.00790    0.06048
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76890    2.77240  -0.00350   -0.12624
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.64080   11.65350  -0.01270   -0.10898
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.58950    8.59890  -0.00940   -0.10932
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42180    2.42430  -0.00250   -0.10312
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.78690   10.79780  -0.01090   -0.10095
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.54400    3.55580  -0.01180   -0.33185
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.57210    0.57390  -0.00180   -0.31364
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       16.53000   16.58000  -0.05000   -0.30157
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.90460   11.91410  -0.00950   -0.07974
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.56930   10.57690  -0.00760   -0.07185
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.22420   10.23150  -0.00730   -0.07135
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.92530    8.93300  -0.00770   -0.08620
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.53130    8.53740  -0.00610   -0.07145
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.42690    8.43290  -0.00600   -0.07115
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.39650    8.40120  -0.00470   -0.05594
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.78090    2.77940   0.00150    0.05397
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.40370    0.40340   0.00030    0.07437
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.22760   12.21950   0.00810    0.06629
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.91990    0.91920   0.00070    0.07615
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.36030    7.35550   0.00480    0.06526
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.03840    2.03730   0.00110    0.05399
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29350    0.29330   0.00020    0.06819
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.00530    8.99940   0.00590    0.06556
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32940    0.32910   0.00030    0.09116
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64630   13.64620   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.53000    2.53000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
宏利臺灣股息收益基金                                               26.30000   26.54000  -0.24000   -0.90430
宏利澳幣保本基金                                                   12.14630   12.13870   0.00760    0.06261
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.97000   11.00000  -0.03000   -0.27273
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.47000   11.44000   0.03000    0.26224
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.02000   10.99000   0.03000    0.27298
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.77000   11.74000   0.03000    0.25554
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.28730   10.28700   0.00030    0.00292
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.51680    9.52200  -0.00520   -0.05461
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.90110    8.90540  -0.00430   -0.04829
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.69470   10.69990  -0.00520   -0.04860
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
貝萊德新台幣基金                                                   12.93730   12.93720   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.60000   25.83000  -0.23000   -0.89044
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保德信大中華基金-人民幣                                             9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
保德信大中華基金-美元                                               9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-新台幣                                            27.80000   27.79000   0.01000    0.03598
保德信中小型股基金                                                 40.47000   40.86000  -0.39000   -0.95448
保德信台商全方位基金                                               33.35000   33.54000  -0.19000   -0.56649
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          29.93000   29.94000  -0.01000   -0.03340
保德信全球消費商機基金                                             18.50000   18.59000  -0.09000   -0.48413
保德信全球基礎建設基金                                             12.34000   12.35000  -0.01000   -0.08097
保德信全球資源基金                                                  8.37000    8.35000   0.02000    0.23952
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.66000   10.58000   0.08000    0.75614
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      35.13000   34.86000   0.27000    0.77453
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.75540    9.76990  -0.01450   -0.14842
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.60210   10.61790  -0.01580   -0.14881
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.20960    9.22270  -0.01310   -0.14204
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.99470   10.00890  -0.01420   -0.14187
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.17260    8.17590  -0.00330   -0.04036
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.82270   10.82710  -0.00440   -0.04064
保德信亞太基金                                                     20.81000   20.88000  -0.07000   -0.33525
保德信店頭市場基金                                                 29.01000   29.31000  -0.30000   -1.02354
保德信拉丁美洲基金                                                  7.04000    6.95000   0.09000    1.29496
保德信金平衡基金                                                   29.79000   30.01000  -0.22000   -0.73309
保德信金滿意基金                                                   40.89000   41.39000  -0.50000   -1.20802
保德信科技島基金                                                   24.46000   24.67000  -0.21000   -0.85124
保德信高成長基金                                                   89.85000   90.76000  -0.91000   -1.00264
保德信第一基金                                                     24.58000   24.83000  -0.25000   -1.00685
保德信貨幣市場基金                                                 15.77610   15.77590   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.65070   10.67210  -0.02140   -0.20052
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.76840   10.78940  -0.02100   -0.19464
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.86140   10.88970  -0.02830   -0.25988
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.28220   10.30840  -0.02620   -0.25416
保德信新世紀基金                                                   10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.99610    7.98730   0.00880    0.11017
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.86960   10.85770   0.01190    0.10960
保德信新興趨勢組合基金                                             10.77000   10.85000  -0.08000   -0.73733
保德信瑞騰基金                                                     15.54950   15.54940   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.71240    9.78510  -0.07270   -0.74297
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.01910   10.01680   0.00230    0.02296
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.65400    9.70250  -0.04850   -0.49987
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.81680    9.81500   0.00180    0.01834
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.75730    9.93220  -0.17490   -1.76094
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.91110    9.91600  -0.00490   -0.04942
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.65840    9.78020  -0.12180   -1.24537
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.78110    9.78290  -0.00180   -0.01840
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.05450   10.05690  -0.00240   -0.02386
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.93190   10.05980  -0.12790   -1.27140
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.11950   10.12240  -0.00290   -0.02865
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.85830    9.95330  -0.09500   -0.95446
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.95350    9.95350   0.00000    0.00000
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.63390    9.63470  -0.00080   -0.00830
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.49100    9.48930   0.00170    0.01791
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.09370   10.09440  -0.00070   -0.00693
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.09230   10.09310  -0.00080   -0.00793
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.16480   10.16220   0.00260    0.02559
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.23930   10.23670   0.00260    0.02540
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.12530   10.12210   0.00320    0.03161
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.12560   10.12250   0.00310    0.03062
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94030    1.95140  -0.01110   -0.56882
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66760    2.67060  -0.00300   -0.11233
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29140    0.29300  -0.00160   -0.54608
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43450    0.43500  -0.00050   -0.11494
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.31890    8.36500  -0.04610   -0.55111
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.64100   11.65430  -0.01330   -0.11412
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.38110    9.42760  -0.04650   -0.49323
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.56520   11.57900  -0.01380   -0.11918
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.47590    8.51790  -0.04200   -0.49308
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.47680   10.48890  -0.01210   -0.11536
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.16680   10.16800  -0.00120   -0.01180
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.06880   10.07080  -0.00200   -0.01986
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.04470   10.11940  -0.07470   -0.73819
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.68180   10.67990   0.00190    0.01779
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.96030   10.00930  -0.04900   -0.48954
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.73220    9.80520  -0.07300   -0.74450
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.11300   10.11220   0.00080    0.00791
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.71300    9.76300  -0.05000   -0.51214
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.95070    9.95090  -0.00020   -0.00201
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.51830   10.57900  -0.06070   -0.57378
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.12590    6.16560  -0.03970   -0.64390
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.63920   10.64720  -0.00800   -0.07514
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65230   11.65220   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           17.75000   17.89000  -0.14000   -0.78256
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4056.14000 4088.36000 -32.22000   -0.78809
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.26850   10.25190   0.01660    0.16192
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.30550   11.28810   0.01740    0.15414
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.54410   10.52740   0.01670    0.15863
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.08240    9.06770   0.01470    0.16211
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.49890    9.48420   0.01470    0.15499
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.33160    9.31690   0.01470    0.15778
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.41290   10.39610   0.01680    0.16160
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.96100   10.94410   0.01690    0.15442
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.92020   10.90290   0.01730    0.15867
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.31000    6.23000   0.08000    1.28411
柏瑞巨人基金                                                       12.55000   12.67000  -0.12000   -0.94712
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65900   13.65890   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.97000   15.98000  -0.01000   -0.06258
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.57950   13.57990  -0.00040   -0.00295
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.96420   11.96550  -0.00130   -0.01086
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.57540   12.57590  -0.00050   -0.00398
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.81590    8.81620  -0.00030   -0.00340
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.77060    6.77080  -0.00020   -0.00295
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74900    8.75000  -0.00100   -0.01143
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.48630    8.48440   0.00190    0.02239
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.75480   10.75530  -0.00050   -0.00465
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.35920    8.35660   0.00260    0.03111
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.14170   12.14300  -0.00130   -0.01071
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.76440   11.76470  -0.00030   -0.00255
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.03960   12.03690   0.00270    0.02243
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.44750   11.44800  -0.00050   -0.00437
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.97280    8.97310  -0.00030   -0.00334
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.77620    9.77720  -0.00100   -0.01023
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.69930    9.69720   0.00210    0.02166
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.56470    9.56510  -0.00040   -0.00418
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.43720    9.43430   0.00290    0.03074
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.21620   10.23520  -0.01900   -0.18563
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.10450   10.12410  -0.01960   -0.19360
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.98470   10.00350  -0.01880   -0.18793
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.06390   10.08040  -0.01650   -0.16368
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.87210    9.89050  -0.01840   -0.18604
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.67060    9.68930  -0.01870   -0.19300
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.64260    9.66080  -0.01820   -0.18839
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.72280    9.73880  -0.01600   -0.16429
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.19710   10.21610  -0.01900   -0.18598
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.10450   10.12410  -0.01960   -0.19360
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.98480   10.00360  -0.01880   -0.18793
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.06390   10.08040  -0.01650   -0.16368
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.87200    9.89050  -0.01850   -0.18705
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.67070    9.68950  -0.01880   -0.19402
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.64260    9.66080  -0.01820   -0.18839
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.72290    9.73890  -0.01600   -0.16429
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.72550   10.73770  -0.01220   -0.11362
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.95560   11.96930  -0.01370   -0.11446
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.34510   11.35800  -0.01290   -0.11358
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.99950    9.00970  -0.01020   -0.11321
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.70290    9.71410  -0.01120   -0.11530
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.57590    9.58680  -0.01090   -0.11370
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.43660   10.44840  -0.01180   -0.11294
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.13210   11.14490  -0.01280   -0.11485
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.96060   10.97310  -0.01250   -0.11391
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.99970    9.00990  -0.01020   -0.11321
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.70330    9.71450  -0.01120   -0.11529
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.57630    9.58720  -0.01090   -0.11369
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.69000   12.69000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.33000    8.33000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.33000   11.33000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.72000   12.70000   0.02000    0.15748
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.82000   12.81000   0.01000    0.07806
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.62000    9.51000   0.11000    1.15668
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.30250   11.35990  -0.05740   -0.50529
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.36130    7.39880  -0.03750   -0.50684
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.77000   10.82000  -0.05000   -0.46211
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.47000   10.52000  -0.05000   -0.47529
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.31000    9.35000  -0.04000   -0.42781
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.51000   10.55000  -0.04000   -0.37915
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.39000    9.43000  -0.04000   -0.42418
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.46000    9.50000  -0.04000   -0.42105
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.38590   11.38410   0.00180    0.01581
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.07680   11.07560   0.00120    0.01083
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.19690   10.19530   0.00160    0.01569
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.27090    8.26960   0.00130    0.01572
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.30520    9.30410   0.00110    0.01182
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.35020    9.34870   0.00150    0.01605
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.65540   10.65420   0.00120    0.01126
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.99870    9.99710   0.00160    0.01600
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.18030   10.17870   0.00160    0.01572
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.64010    9.63900   0.00110    0.01141
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.93670    8.93530   0.00140    0.01567
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.84950    8.84570   0.00380    0.04296
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.37440    9.37290   0.00150    0.01600
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.80200   11.80150   0.00050    0.00424
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.29720   11.29750  -0.00030   -0.00266
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.72450   10.72430   0.00020    0.00186
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.95960    6.95930   0.00030    0.00431
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.71510    8.71540  -0.00030   -0.00344
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.32530    9.32510   0.00020    0.00214
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.14540   10.14500   0.00040    0.00394
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.74160   10.74140   0.00020    0.00186
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.43320    9.43350  -0.00030   -0.00318
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.87590    8.87560   0.00030    0.00338
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.52410    9.52390   0.00020    0.00210
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.18440   11.20060  -0.01620   -0.14464
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.79110   11.80850  -0.01740   -0.14735
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.80580   10.82150  -0.01570   -0.14508
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.06530    9.07840  -0.01310   -0.14430
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.60570    9.61980  -0.01410   -0.14657
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.60920    9.62310  -0.01390   -0.14444
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.11380   11.13010  -0.01630   -0.14645
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.97890    9.99330  -0.01440   -0.14410
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.29630   10.31130  -0.01500   -0.14547
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.46420    9.47790  -0.01370   -0.14455
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.21900    9.23240  -0.01340   -0.14514
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.82650    9.84100  -0.01450   -0.14734
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.37040    9.38400  -0.01360   -0.14493
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.18000   18.16000   0.02000    0.11013
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.01000   16.97000   0.04000    0.23571
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.87800   12.87390   0.00410    0.03185
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.65930   10.64150   0.01780    0.16727
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.61540   11.59550   0.01990    0.17162
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.22200   12.19750   0.02450    0.20086
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.12570   11.10690   0.01880    0.16926
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.62040    9.60430   0.01610    0.16763
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.16040   10.14300   0.01740    0.17155
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.03130   10.01120   0.02010    0.20078
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.06820   10.05120   0.01700    0.16913
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.75900    9.74270   0.01630    0.16730
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.95810    9.94100   0.01710    0.17201
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.71880   11.69530   0.02350    0.20094
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.00980    9.99290   0.01690    0.16912
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金                                                     18.55000   18.70000  -0.15000   -0.80214
國泰小龍基金                                                       14.54000   14.68000  -0.14000   -0.95368
國泰中小成長基金                                                   39.87000   40.28000  -0.41000   -1.01787
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.20600    2.20720  -0.00120   -0.05437
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.63150    9.64220  -0.01070   -0.11097
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.09250    8.14320  -0.05070   -0.62261
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31580    0.31620  -0.00040   -0.12650
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.54490   11.54390   0.00100    0.00866
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67170    1.67250  -0.00080   -0.04783
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   29.59000   29.78000  -0.19000   -0.63801
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.69000   11.58000   0.11000    0.94991
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       40.98000   41.72000  -0.74000   -1.77373
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.39930   10.39290   0.00640    0.06158
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.20910   10.20290   0.00620    0.06077
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.23290   10.22670   0.00620    0.06063
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33880    0.33860   0.00020    0.05907
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33240    0.33220   0.00020    0.06020
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33310    0.33290   0.00020    0.06008
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41660   12.41640   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                       25.36000   25.49000  -0.13000   -0.51000
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.52680    2.52770  -0.00090   -0.03561
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.27000   11.28000  -0.01000   -0.08865
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36710    0.36740  -0.00030   -0.08165
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.51940    0.51370   0.00570    1.10960
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.01000   13.05000  -0.04000   -0.30651
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45110    0.45260  -0.00150   -0.33142
國泰全球資源基金台幣級別                                            6.06000    6.04000   0.02000    0.33113
國泰全球資源基金美元級別                                            0.19470    0.19390   0.00080    0.41258
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41630    0.41720  -0.00090   -0.21572
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37490    0.37580  -0.00090   -0.23949
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.44190    0.44290  -0.00100   -0.22578
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.13000   11.15000  -0.02000   -0.17937
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.52980    0.52480   0.00500    0.95274
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.83000   20.92000  -0.09000   -0.43021
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.47000   22.74000  -0.27000   -1.18734
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.50510    2.51860  -0.01350   -0.53601
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.20120   11.26750  -0.06630   -0.58842
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.98890   10.04800  -0.05910   -0.58818
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36490    0.36700  -0.00210   -0.57221
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32540    0.32730  -0.00190   -0.58051
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.51290    0.50980   0.00310    0.60808
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.28000   11.42000  -0.14000   -1.22592
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38010    0.38470  -0.00460   -1.19574
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.83000   18.84000  -0.01000   -0.05308
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.61410    0.61440  -0.00030   -0.04883
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             18.84000   18.85000  -0.01000   -0.05305
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.86440    0.85460   0.00980    1.14674
國泰科技生化基金                                                   30.75000   31.05000  -0.30000   -0.96618
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.63000   28.58000   0.05000    0.17495
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.67000   12.71000  -0.04000   -0.31471
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.71680   38.45590  -0.73910   -1.92194
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.33770   19.97900   0.35870    1.79539
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.69600   18.38780  -0.69180   -3.76228
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.54970   40.06080  -0.51110   -1.27581
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.18050   41.35710  -0.17660   -0.42701
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.55610   43.56250  -0.00640   -0.01469
國泰紐幣2021保本基金                                               12.24880   12.23940   0.00940    0.07680
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.54070   12.52960   0.01110    0.08859
國泰紐幣保本基金                                                   12.48630   12.48030   0.00600    0.04808
國泰高科技基金                                                     11.49000   11.58000  -0.09000   -0.77720
國泰國泰基金台幣I級別                                              20.80000   21.07000  -0.27000   -1.28144
國泰國泰基金台幣級別                                               20.80000   21.07000  -0.27000   -1.28144
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33620    0.33670  -0.00050   -0.14850
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48270    0.47770   0.00500    1.04668
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.63000   11.65000  -0.02000   -0.17167
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37770    0.37830  -0.00060   -0.15860
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.54240    0.53690   0.00550    1.02440
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.35080    0.35120  -0.00040   -0.11390
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.50370    0.49830   0.00540    1.08368
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.56980   10.57300  -0.00320   -0.03027
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.50190    7.50410  -0.00220   -0.02932
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35810    0.35820  -0.00010   -0.02792
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24460    0.24470  -0.00010   -0.04087
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.24320    2.24340  -0.00020   -0.00892
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.94790    9.95390  -0.00600   -0.06028
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32340    0.32360  -0.00020   -0.06180
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38760    0.38710   0.00050    0.12917
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.27280    2.26990   0.00290    0.12776
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48010    1.47830   0.00180    0.12176
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.34030    0.34010   0.00020    0.05881
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33960    0.33940   0.00020    0.05893
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22380    0.22370   0.00010    0.04470
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.41570   10.40880   0.00690    0.06629
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.65580    6.65140   0.00440    0.06615
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.91000   13.72000   0.19000    1.38484
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.54000   36.61000  -1.07000   -2.92270
國泰價值卓越基金                                                   13.56000   13.70000  -0.14000   -1.02190
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          10.97000   11.02000  -0.05000   -0.45372
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.37610    0.37760  -0.00150   -0.39725
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.55000   21.52000   0.03000    0.13941
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.06000   19.03000   0.03000    0.15765
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.85000   19.23000  -0.38000   -1.97608
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.09920   12.09840   0.00080    0.00661
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39780    0.39780   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.61210    9.61550  -0.00340   -0.03536
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.21670    8.22190  -0.00520   -0.06325
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.76450   10.76730  -0.00280   -0.02600
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.31690    9.32280  -0.00590   -0.06329
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.21610   11.21520   0.00090    0.00802
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.77190    9.77090   0.00100    0.01023
第一金大中華基金                                                   25.52000   25.78000  -0.26000   -1.00853
第一金小型精選基金                                                 32.88000   33.05000  -0.17000   -0.51437
第一金中概平衡基金                                                 24.00000   24.12000  -0.12000   -0.49751
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25910   15.25890   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.93700  177.93400   0.00300    0.00169
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.19890   10.25260  -0.05370   -0.52377
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.19900   10.25250  -0.05350   -0.52182
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.33000   10.38000  -0.05000   -0.48170
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.33000   10.38000  -0.05000   -0.48170
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.64370   14.62970   0.01400    0.09570
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.64450   14.63040   0.01410    0.09637
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.98000   13.97000   0.01000    0.07158
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.99000   13.98000   0.01000    0.07153
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.78290    9.79280  -0.00990   -0.10109
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.78580    9.79580  -0.01000   -0.10208
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.41160    9.42110  -0.00950   -0.10084
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.43630    9.44580  -0.00950   -0.10057
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.32670   10.33720  -0.01050   -0.10157
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.94840    9.95840  -0.01000   -0.10042
第一金全球大趨勢基金                                               24.25000   24.26000  -0.01000   -0.04122
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.01410    8.06520  -0.05110   -0.63359
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.66960    5.70570  -0.03610   -0.63270
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.33340    9.26190   0.07150    0.77198
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.33460    9.26300   0.07160    0.77297
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.03000    8.97000   0.06000    0.66890
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.04000    8.97000   0.07000    0.78038
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.77050    9.69560   0.07490    0.77252
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.77180    9.69700   0.07480    0.77137
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.46000    9.39000   0.07000    0.74547
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.46000    9.39000   0.07000    0.74547
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.56130    8.57000  -0.00870   -0.10152
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.18630   10.19660  -0.01030   -0.10101
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.64750    9.65060  -0.00310   -0.03212
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.64650    9.64960  -0.00310   -0.03213
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.95220    7.95520  -0.00300   -0.03771
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.80390    8.80730  -0.00340   -0.03860
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.80440    8.80770  -0.00330   -0.03747
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.29560   11.29920  -0.00360   -0.03186
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.29650   11.30010  -0.00360   -0.03186
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.07900   10.08280  -0.00380   -0.03769
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.87530   14.88100  -0.00570   -0.03830
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.27030   14.33000  -0.05970   -0.41661
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.28820   14.34790  -0.05970   -0.41609
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.39000   13.45000  -0.06000   -0.44610
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.42000   13.47000  -0.05000   -0.37120
第一金亞洲科技基金                                                 18.62000   18.76000  -0.14000   -0.74627
第一金亞洲新興市場基金                                             12.76000   12.82000  -0.06000   -0.46802
第一金店頭市場基金                                                  8.32000    8.39000  -0.07000   -0.83433
第一金創新趨勢基金                                                 21.54000   21.76000  -0.22000   -1.01103
第一金電子基金                                                     30.80000   31.06000  -0.26000   -0.83709
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.98000   20.20000  -0.22000   -1.08911
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.24000   18.97000   0.27000    1.42330
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
統一大東協高股息基金(新台幣)                                       10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
統一大滿貫基金-A類型                                               32.06000   32.31000  -0.25000   -0.77375
統一大滿貫基金-I類型                                               32.06000   32.31000  -0.25000   -0.77375
統一大龍印基金                                                     13.98000   14.04000  -0.06000   -0.42735
統一中小基金                                                       23.32000   23.48000  -0.16000   -0.68143
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.86330    9.86480  -0.00150   -0.01521
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.18380    9.18630  -0.00250   -0.02721
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.87970    8.88230  -0.00260   -0.02927
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.77400   11.77580  -0.00180   -0.01529
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.89490   10.89790  -0.00300   -0.02753
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.52490   10.52790  -0.00300   -0.02850
統一台灣動力基金                                                   15.51000   15.58000  -0.07000   -0.44929
統一全天候基金-A類型                                              103.36000  103.76000  -0.40000   -0.38551
統一全天候基金-I類型                                              103.44000  103.84000  -0.40000   -0.38521
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.94070    8.94460  -0.00390   -0.04360
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.62090    8.62570  -0.00480   -0.05565
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.57450    8.57950  -0.00500   -0.05828
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.28320    9.28730  -0.00410   -0.04415
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.95890    8.96390  -0.00500   -0.05578
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.90330    8.90840  -0.00510   -0.05725
統一全球債券組合基金                                               11.96370   11.95960   0.00410    0.03428
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.94000   16.98000  -0.04000   -0.23557
統一全球新科技基金(美元)                                           15.95000   16.00000  -0.05000   -0.31250
統一全球新科技基金(新台幣)                                         15.20000   15.24000  -0.04000   -0.26247
統一亞太基金                                                       24.69000   24.80000  -0.11000   -0.44355
統一亞洲大金磚基金                                                 12.22000   12.24000  -0.02000   -0.16340
統一奔騰基金                                                       55.39000   55.81000  -0.42000   -0.75255
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66760   16.66730   0.00030    0.00180
統一強漢基金(人民幣)                                               10.00000   10.09000  -0.09000   -0.89197
統一強漢基金(美元)                                                  9.02000    9.09000  -0.07000   -0.77008
統一強漢基金(新台幣)                                               23.58000   23.78000  -0.20000   -0.84104
統一統信基金                                                       28.15000   28.42000  -0.27000   -0.95004
統一黑馬基金                                                       55.49000   55.76000  -0.27000   -0.48422
統一新亞洲科技能源基金                                             18.06000   18.18000  -0.12000   -0.66007
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.95460    7.94400   0.01060    0.13343
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.14830   10.13480   0.01350    0.13320
統一經建基金                                                       43.59000   43.73000  -0.14000   -0.32015
統一龍馬基金                                                       60.63000   61.19000  -0.56000   -0.91518
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     18.52000   18.78000  -0.26000   -1.38445
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              43.19000   43.83000  -0.64000   -1.46019
野村中國機會基金                                                   12.82000   12.83000  -0.01000   -0.07794
野村巴西基金                                                        5.59000    5.46000   0.13000    2.38095
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.12000   12.27000  -0.15000   -1.22249
野村台灣高股息基金                                                 23.80000   24.09000  -0.29000   -1.20382
野村台灣運籌基金                                                   33.87000   33.97000  -0.10000   -0.29438
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.53290    9.53990  -0.00700   -0.07338
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.44950    9.45600  -0.00650   -0.06874
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.47610    9.48330  -0.00720   -0.07592
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.73960    9.74660  -0.00700   -0.07182
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.60650    9.61320  -0.00670   -0.06970
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.54710    9.55430  -0.00720   -0.07536
野村平衡基金                                                       18.16000   18.28000  -0.12000   -0.65646
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.03000    9.10000  -0.07000   -0.76923
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.58000    9.65000  -0.07000   -0.72539
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.09000   13.18000  -0.09000   -0.68285
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.92000   11.00000  -0.08000   -0.72727
野村全球生技醫療基金                                               18.26000   18.23000   0.03000    0.16456
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.99550   10.00400  -0.00850   -0.08497
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.96710    9.97520  -0.00810   -0.08120
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.94530    9.95350  -0.00820   -0.08238
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99550   10.00400  -0.00850   -0.08497
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.96710    9.97520  -0.00810   -0.08120
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.94530    9.95360  -0.00830   -0.08339
野村全球品牌基金                                                   28.33000   28.25000   0.08000    0.28319
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.58000   13.54000   0.04000    0.29542
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.63000   11.60000   0.03000    0.25862
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 20.30000   20.23000   0.07000    0.34602
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.79000   12.75000   0.04000    0.31373
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.03570   10.03690  -0.00120   -0.01196
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.47370   10.47350   0.00020    0.00191
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.35770   10.35780  -0.00010   -0.00097
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.59060    9.59100  -0.00040   -0.00417
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.35340    9.35280   0.00060    0.00642
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.91770    8.91710   0.00060    0.00673
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.36670   11.36720  -0.00050   -0.00440
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.85370   10.85300   0.00070    0.00645
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.41390   10.41320   0.00070    0.00672
野村成長基金                                                       28.13000   28.33000  -0.20000   -0.70597
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.73970    8.74940  -0.00970   -0.11086
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.75050    8.75930  -0.00880   -0.10046
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.88910    8.89760  -0.00850   -0.09553
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.29240    9.30270  -0.01030   -0.11072
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.20090    9.21010  -0.00920   -0.09989
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.34700    9.35590  -0.00890   -0.09513
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.49000    8.51000  -0.02000   -0.23502
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.16000   12.18000  -0.02000   -0.16420
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.31150    9.32570  -0.01420   -0.15227
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.36700    9.38090  -0.01390   -0.14817
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.45940    9.47320  -0.01380   -0.14567
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.89990    9.91500  -0.01510   -0.15229
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.86410    9.87880  -0.01470   -0.14880
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.96690    9.98140  -0.01450   -0.14527
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.54530    8.56290  -0.01760   -0.20554
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.13330    9.15300  -0.01970   -0.21523
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.00650    9.02530  -0.01880   -0.20830
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.08960   13.11640  -0.02680   -0.20432
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.14480   12.17110  -0.02630   -0.21609
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.89120    9.91190  -0.02070   -0.20884
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.04180   10.04440  -0.00260   -0.02589
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.26830   10.27180  -0.00350   -0.03407
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.89010    9.89270  -0.00260   -0.02628
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.42040    9.42310  -0.00270   -0.02865
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.30850   11.31170  -0.00320   -0.02829
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.17570   10.17940  -0.00370   -0.03635
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.24920   11.25420  -0.00500   -0.04443
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.74090   10.74470  -0.00380   -0.03537
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.50270   10.50620  -0.00350   -0.03331
野村泰國基金                                                       43.45000   43.42000   0.03000    0.06909
野村高科技基金                                                      9.64000    9.77000  -0.13000   -1.33060
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.29480   10.28320   0.01160    0.11281
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.41710   10.40720   0.00990    0.09513
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.87600   10.86370   0.01230    0.11322
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.76430    9.75400   0.01030    0.10560
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.66590    9.65530   0.01060    0.10978
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.59150    9.57990   0.01160    0.12109
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.03080   12.01950   0.01130    0.09401
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.61480   13.59990   0.01490    0.10956
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.94290   10.93150   0.01140    0.10429
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.83980   10.82790   0.01190    0.10990
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.01970   11.00660   0.01310    0.11902
野村貨幣市場基金                                                   16.27510   16.27490   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.91000   15.85000   0.06000    0.37855
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.99920   10.00580  -0.00660   -0.06596
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.88080    9.88630  -0.00550   -0.05563
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.86940    9.87450  -0.00510   -0.05165
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.85640    9.87080  -0.01440   -0.14588
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.83460    9.84650  -0.01190   -0.12086
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.80990    9.82210  -0.01220   -0.12421
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.85640    9.87080  -0.01440   -0.14588
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.83460    9.84650  -0.01190   -0.12086
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.80990    9.82210  -0.01220   -0.12421
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.96680    9.94870   0.01810    0.18193
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.93390    9.91370   0.02020    0.20376
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.90690    9.88720   0.01970    0.19925
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.96680    9.94870   0.01810    0.18193
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.93390    9.91370   0.02020    0.20376
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.90690    9.88720   0.01970    0.19925
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.12470   10.11920   0.00550    0.05435
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.93660    7.93230   0.00430    0.05421
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.80940   11.80300   0.00640    0.05422
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.78000    7.65000   0.13000    1.69935
野村精選貨幣市場基金                                               12.08290   12.08280   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.36000   12.31000   0.05000    0.40617
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.45000   11.40000   0.05000    0.43860
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.10000   11.03000   0.07000    0.63463
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.97000    7.91000   0.06000    0.75853
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.30000   11.21000   0.09000    0.80285
野村積極成長基金                                                   11.86000   11.94000  -0.08000   -0.67002
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.59000    8.64000  -0.05000   -0.57870
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    31.29000   31.47000  -0.18000   -0.57197
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.37000   10.36290   0.00710    0.06851
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.63880    8.63490   0.00390    0.04517
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.97080    7.96660   0.00420    0.05272
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.88180    7.87670   0.00510    0.06475
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.78640   11.78120   0.00520    0.04414
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.61410   10.60860   0.00550    0.05184
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.52870   10.52200   0.00670    0.06368
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
野村環球基金-人民幣計價                                            16.51000   16.50000   0.01000    0.06061
野村環球基金-美元計價                                              12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.94000   17.93000   0.01000    0.05577
野村鴻利基金                                                       20.97000   21.06000  -0.09000   -0.42735
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86360   16.86350   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.37000   18.44000  -0.07000   -0.37961
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.87000    8.92000  -0.05000   -0.56054
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.42000   12.61000  -0.19000   -1.50674
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.62000   14.63000  -0.01000   -0.06835
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.16300   10.15900   0.00400    0.03937
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.33300   13.32760   0.00540    0.04052
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.03670   10.03240   0.00430    0.04286
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.95780    9.95920  -0.00140   -0.01406
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.63340    9.63300   0.00040    0.00415
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.64430    9.64370   0.00060    0.00622
凱基台商天下基金                                                   12.66000   12.74000  -0.08000   -0.62794
凱基台灣精五門基金                                                 19.40000   19.59000  -0.19000   -0.96988
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.98390   39.47820  -0.49430   -1.25208
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.85380   40.03500  -0.18120   -0.45260
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.82950   10.83970  -0.01020   -0.09410
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.37000   13.41000  -0.04000   -0.29828
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.05080   12.09160  -0.04080   -0.33742
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.82000   11.86000  -0.04000   -0.33727
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54900   11.54880   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       25.49000   25.69000  -0.20000   -0.77851
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.14000   23.07000   0.07000    0.30342
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.52980   22.45500   0.07480    0.33311
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.11000   17.11000   0.00000    0.00000
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.41590   16.41890  -0.00300   -0.01827
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.48000    7.51000  -0.03000   -0.39947
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.48000   12.51000  -0.03000   -0.23981
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         12.12260   12.14970  -0.02710   -0.22305
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.56000   11.58000  -0.02000   -0.17271
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.36000   12.47080  -0.11080   -0.88848
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.61000   12.72000  -0.11000   -0.86478
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.62000   13.64000  -0.02000   -0.14663
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.40670   13.42960  -0.02290   -0.17052
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.17000   13.18000  -0.01000   -0.07587
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.57000   37.44000   0.13000    0.34722
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.96000   31.89000   0.07000    0.21950
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.31990   11.31990   0.00000    0.00000
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.44900   10.45020  -0.00120   -0.01148
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.98540    9.98990  -0.00450   -0.04505
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.86130    9.86130   0.00000    0.00000
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.02910    9.03010  -0.00100   -0.01107
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.63570    8.63950  -0.00380   -0.04398
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.92380   12.93320  -0.00940   -0.07268
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.90210    1.90340  -0.00130   -0.06830
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.36670    9.37350  -0.00680   -0.07254
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42690    1.42790  -0.00100   -0.07003
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.76900   11.77150  -0.00250   -0.02124
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71260    1.71330  -0.00070   -0.04086
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.13320   10.13540  -0.00220   -0.02171
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49350    1.49410  -0.00060   -0.04016
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  13.90000   13.83000   0.07000    0.50615
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  25.31000   25.59000  -0.28000   -1.09418
富邦日本東証基金                                                   23.28000   23.34000  -0.06000   -0.25707
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.76000   45.90000  -0.14000   -0.30501
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.25000   47.88000  -0.63000   -1.31579
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.08000   52.92000  -0.84000   -1.58730
富邦台灣心基金                                                     20.99000   21.15000  -0.16000   -0.75650
富邦台灣釆吉50基金                                                 48.99000   49.76000  -0.77000   -1.54743
富邦台灣科技指數基金                                               54.64000   55.83000  -1.19000   -2.13147
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.93040   41.40420  -0.47380   -1.14433
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.68630   41.65010   0.03620    0.08691
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28920    0.29110  -0.00190   -0.65270
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.06000    9.12000  -0.06000   -0.65789
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52100    2.52300  -0.00200   -0.07927
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33770    0.33820  -0.00050   -0.14784
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.48150   10.49730  -0.01580   -0.15051
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18390    2.18560  -0.00170   -0.07778
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32300    0.32350  -0.00050   -0.15456
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.02170    9.03530  -0.01360   -0.15052
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.07000   22.37000  -0.30000   -1.34108
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.64000   14.37000   0.27000    1.87891
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 29.21000   30.12000  -0.91000   -3.02125
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64770   15.64750   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.18470   39.64560  -0.46090   -1.16255
富邦長紅基金                                                       59.06000   59.57000  -0.51000   -0.85614
富邦科技基金                                                       21.87000   22.15000  -0.28000   -1.26411
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.36140   40.37050  -0.00910   -0.02254
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.20800   39.00320  -0.79520   -2.03881
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.59930   38.85710  -0.25780   -0.66346
富邦恒生國企ETF基金                                                19.94000   20.28000  -0.34000   -1.67653
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.37000   14.02000   0.35000    2.49643
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.48000   27.59000  -1.11000   -4.02320
富邦高成長基金                                                     22.80000   23.00000  -0.20000   -0.86957
富邦基金A類型                                                      12.58000   12.70000  -0.12000   -0.94488
富邦基金I類型                                                      12.58000   12.70000  -0.12000   -0.94488
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.62000   20.47000   0.15000    0.73278
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41560    0.41590  -0.00030   -0.07213
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.41530   12.42490  -0.00960   -0.07726
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.56600    9.57340  -0.00740   -0.07730
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30690    0.30710  -0.00020   -0.06513
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.88650    8.89330  -0.00680   -0.07646
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                8.95670    9.05540  -0.09870   -1.08996
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.40630    9.47450  -0.06820   -0.71983
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.79780    8.89480  -0.09700   -1.09052
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.23160    9.29860  -0.06700   -0.72054
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.31000   20.50000  -0.19000   -0.92683
富邦精準基金                                                       42.61000   43.00000  -0.39000   -0.90698
富邦精銳中小基金                                                   10.41000   10.50000  -0.09000   -0.85714
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.61000   17.70000  -0.09000   -0.50847
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.34000   22.71000  -0.37000   -1.62924
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.55000    7.44000   0.11000    1.47849
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.36000   15.82000  -0.46000   -2.90771
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.55000   19.63000  -0.08000   -0.40754
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.12960   10.14600  -0.01640   -0.16164
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.95300    9.97680  -0.02380   -0.23855
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.03090   10.05420  -0.02330   -0.23174
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.83360    9.84960  -0.01600   -0.16244
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.61980    9.64280  -0.02300   -0.23852
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.67710    9.69970  -0.02260   -0.23300
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.53000   30.87000  -0.34000   -1.10139
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.00230   10.00720  -0.00490   -0.04896
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.97890    9.98420  -0.00530   -0.05308
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.95560    9.96160  -0.00600   -0.06023
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.00230   10.00720  -0.00490   -0.04896
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.97880    9.98420  -0.00540   -0.05409
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.95570    9.96170  -0.00600   -0.06023
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.65510    8.65850  -0.00340   -0.03927
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.22800    9.23190  -0.00390   -0.04224
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.92680    8.93120  -0.00440   -0.04927
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.76680    9.77050  -0.00370   -0.03787
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.81220    9.81630  -0.00410   -0.04177
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.49780    9.50250  -0.00470   -0.04946
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.57970    9.58410  -0.00440   -0.04591
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.26360    8.30560  -0.04200   -0.50568
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.34130    9.38900  -0.04770   -0.50804
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.80500    8.85070  -0.04570   -0.51634
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.40060   10.45330  -0.05270   -0.50415
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.21250   10.26470  -0.05220   -0.50854
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.70420    9.75450  -0.05030   -0.51566
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.93540    8.98160  -0.04620   -0.51438
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.54340    9.59260  -0.04920   -0.51290
富達卓越領航全球組合基金                                           15.45000   15.44000   0.01000    0.06477
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.48460    8.52380  -0.03920   -0.45989
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.21890    9.26170  -0.04280   -0.46212
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.88380    8.92570  -0.04190   -0.46943
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.74890    9.79380  -0.04490   -0.45845
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.75510    9.80050  -0.04540   -0.46324
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.43900    9.48360  -0.04460   -0.47029
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.98210    9.02430  -0.04220   -0.46763
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.51760    9.56220  -0.04460   -0.46642
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.55000    8.53000   0.02000    0.23447
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.76270    9.76640  -0.00370   -0.03788
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.23680    9.24220  -0.00540   -0.05843
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.82030    8.82550  -0.00520   -0.05892
富蘭克林華美中華基金                                               11.68000   11.73000  -0.05000   -0.42626
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               19.46000   19.66000  -0.20000   -1.01729
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 19.58000   19.66000  -0.08000   -0.40692
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.76420    7.79900  -0.03480   -0.44621
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.87000    8.91000  -0.04000   -0.44893
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.61060    9.65380  -0.04320   -0.44749
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.13850    9.17960  -0.04110   -0.44773
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.19080   11.19850  -0.00770   -0.06876
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.75390    8.75990  -0.00600   -0.06849
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.13140    9.13770  -0.00630   -0.06895
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.45560   13.45490   0.00070    0.00520
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.33800   10.33750   0.00050    0.00484
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.22940   10.23630  -0.00690   -0.06741
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.68260    7.68780  -0.00520   -0.06764
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.13340    9.13950  -0.00610   -0.06674
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.78910   10.79630  -0.00720   -0.06669
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.56640    7.57140  -0.00500   -0.06604
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.01390    9.01990  -0.00600   -0.06652
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.53100   10.53580  -0.00480   -0.04556
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.73150    7.73500  -0.00350   -0.04525
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.10230    8.10890  -0.00660   -0.08139
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.11800    9.12550  -0.00750   -0.08219
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.94910    9.95720  -0.00810   -0.08135
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.54410   12.55440  -0.01030   -0.08204
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.57000    8.61000  -0.04000   -0.46458
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.75000    8.80000  -0.05000   -0.56818
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.22000    9.04000   0.18000    1.99115
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.12000   11.89000   0.23000    1.93440
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.62000    8.63000  -0.01000   -0.11587
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.33900   13.35530  -0.01630   -0.12205
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.22000   10.27000  -0.05000   -0.48685
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.08000   10.13000  -0.05000   -0.49358
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.08000   10.13000  -0.05000   -0.49358
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
富蘭克林華美第一富基金                                             37.12000   37.55000  -0.43000   -1.14514
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30900   10.30880   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.10000   15.12000  -0.02000   -0.13228
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    14.01000   14.05000  -0.04000   -0.28470
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.17000   16.21000  -0.04000   -0.24676
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      8.11690    8.09040   0.02650    0.32755
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.28790   10.34410  -0.05620   -0.54330
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.46010    9.45830   0.00180    0.01903
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.95020   10.94800   0.00220    0.02009
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.75070    6.75010   0.00060    0.00889
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.91810    8.91720   0.00090    0.01009
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.08420   10.08310   0.00110    0.01091
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.44390   10.44280   0.00110    0.01053
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.17000   20.16000   0.01000    0.04960
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
復華人生目標基金                                                   36.05030   35.95830   0.09200    0.25585
復華中小精選基金                                                   65.76000   66.11000  -0.35000   -0.52942
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                     28.22000   28.23000  -0.01000   -0.03542
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.65000   13.71000  -0.06000   -0.43764
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.31000   21.40000  -0.09000   -0.42056
復華全球平衡基金-美元                                               9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.22000   20.32000  -0.10000   -0.49213
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.93000   16.96000  -0.03000   -0.17689
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.18000   16.20000  -0.02000   -0.12346
復華全球原物料基金                                                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.24000   13.33000  -0.09000   -0.67517
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.46230   11.46950  -0.00720   -0.06278
復華全球債券基金                                                   13.28230   13.33800  -0.05570   -0.41760
復華全球債券組合基金                                               14.63000   14.63000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.35000   14.44000  -0.09000   -0.62327
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.06000   10.12000  -0.06000   -0.59289
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
復華有利貨幣市場基金                                               13.44260   13.44240   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.50000   11.57000  -0.07000   -0.60501
復華亞太成長基金                                                   14.69000   14.71000  -0.02000   -0.13596
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.09000   10.14000  -0.05000   -0.49310
復華東協世紀基金                                                   12.08000   12.12000  -0.04000   -0.33003
復華南非幣長期收益基金A                                            12.89000   12.90000  -0.01000   -0.07752
復華南非幣長期收益基金B                                             7.93000    7.93000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                            13.61000   13.61000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              13.18000   13.21000  -0.03000   -0.22710
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.24000   13.27000  -0.03000   -0.22607
復華恒生基金                                                       20.06000   20.30000  -0.24000   -1.18227
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.13000    8.96000   0.17000    1.89732
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.31000   29.37000  -1.06000   -3.60912
復華神盾基金                                                       23.87190   23.86790   0.00400    0.01676
復華高成長基金                                                     62.79000   63.03000  -0.24000   -0.38077
復華高益策略組合基金                                               13.09000   13.08000   0.01000    0.07645
復華貨幣市場基金                                                   14.40370   14.40360   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           18.38000   18.44000  -0.06000   -0.32538
復華富時台灣高股息低波動基金                                       53.31000   53.59000  -0.28000   -0.52249
復華復華基金                                                       19.61000   19.69000  -0.08000   -0.40630
復華傳家二號基金                                                   29.31220   29.45100  -0.13880   -0.47129
復華傳家基金                                                       21.57940   21.71550  -0.13610   -0.62674
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.73000   14.75000  -0.02000   -0.13559
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.64000   11.66000  -0.02000   -0.17153
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.21000   14.24000  -0.03000   -0.21067
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
復華新興人民幣債券基金A                                            11.74000   11.75000  -0.01000   -0.08511
復華新興人民幣債券基金B                                             8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.13000   19.20000  -0.07000   -0.36458
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.46000    5.47000  -0.01000   -0.18282
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.17000   12.19000  -0.02000   -0.16407
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.27000   12.26000   0.01000    0.08157
復華新興市場短期收益基金                                           10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.86000    8.87000  -0.01000   -0.11274
復華數位經濟基金                                                   49.35000   49.80000  -0.45000   -0.90361
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.80990    9.81380  -0.00390   -0.03974
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.62710    9.63120  -0.00410   -0.04257
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.96510    9.96900  -0.00390   -0.03912
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.74510    9.74930  -0.00420   -0.04308
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.64300    9.64930  -0.00630   -0.06529
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.09360   10.09950  -0.00590   -0.05842
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.67170    9.67850  -0.00680   -0.07026
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.12500   10.13150  -0.00650   -0.06416
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.67080    9.67760  -0.00680   -0.07027
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.12690   10.13330  -0.00640   -0.06316
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.99660    9.98740   0.00920    0.09212
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.00480   10.00760  -0.00280   -0.02798
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.96090    9.96310  -0.00220   -0.02208
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.95240    9.94450   0.00790    0.07944
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.90540   10.81570   0.08970    0.82935
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.93860    9.94240  -0.00380   -0.03822
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.95260    9.94470   0.00790    0.07944
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.90400   10.81430   0.08970    0.82946
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.93870    9.94250  -0.00380   -0.03822
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.92900    9.93220  -0.00320   -0.03222
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.21480    9.20180   0.01300    0.14128
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.27570    8.27690  -0.00120   -0.01450
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.20260    8.20330  -0.00070   -0.00853
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.56290   11.54660   0.01630    0.14117
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.41040   10.41200  -0.00160   -0.01537
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.43750   10.43830  -0.00080   -0.00766
景順主流基金                                                       16.05000   16.38000  -0.33000   -2.01465
景順台灣科技基金                                                   28.20000   28.76000  -0.56000   -1.94715
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.06000   11.08000  -0.02000   -0.18051
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
景順全球科技基金                                                   23.10000   23.02000   0.08000    0.34752
景順全球康健基金                                                   19.90000   19.93000  -0.03000   -0.15053
景順貨幣市場基金                                                   15.94350   15.94340   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       29.44000   30.04000  -0.60000   -1.99734
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.76000   14.71000   0.05000    0.33990
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.71000   13.67000   0.04000    0.29261
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.38000   11.37000   0.01000    0.08795
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.69000    9.76000  -0.07000   -0.71721
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.79000    9.86000  -0.07000   -0.70994
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.91000    9.98000  -0.07000   -0.70140
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.06000   10.13000  -0.07000   -0.69102
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.40610    9.40610   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.54410    9.54350   0.00060    0.00629
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.69210    9.69210   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.83680    9.83620   0.00060    0.00610
華南永昌永昌基金                                                   18.09000   18.26000  -0.17000   -0.93100
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.33650   14.32990   0.00660    0.04606
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
華南永昌全球精品基金                                               16.11000   16.16000  -0.05000   -0.30941
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.51000   11.57000  -0.06000   -0.51858
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.43000   11.48000  -0.05000   -0.43554
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.87000   13.93000  -0.06000   -0.43073
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.67000   13.74000  -0.07000   -0.50946
華南永昌物聯網精選基金                                             10.67000   10.81000  -0.14000   -1.29510
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21330   16.21300   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.11030   23.23630  -0.12600   -0.54226
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94300   11.94280   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金                                                     24.18000   24.29000  -0.11000   -0.45286
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.68330   11.69280  -0.00950   -0.08125
華頓台灣基金                                                       25.22000   25.38000  -0.16000   -0.63042
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52520   11.52510   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               18.06000   18.20000  -0.14000   -0.76923
華頓全球高收益債券基金A                                            13.49020   13.48120   0.00900    0.06676
華頓全球高收益債券基金B                                             8.26980    8.26430   0.00550    0.06655
華頓全球黑鑽油源基金                                                6.06000    6.00000   0.06000    1.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49710    2.49630   0.00080    0.03205
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04720    2.04460   0.00260    0.12716
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.66230   11.67860  -0.01630   -0.13957
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.38870    9.40180  -0.01310   -0.13934
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36150    0.36200  -0.00050   -0.13812
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29750    0.29780  -0.00030   -0.10074
匯豐台灣精典基金                                                   23.96000   24.24000  -0.28000   -1.15512
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.67000   12.68000  -0.01000   -0.07886
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.57000    8.53000   0.04000    0.46893
匯豐安富基金                                                       25.43000   25.62000  -0.19000   -0.74161
匯豐成功基金                                                       42.64000   43.13000  -0.49000   -1.13610
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.81000   10.87000  -0.06000   -0.55198
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.58520    2.58390   0.00130    0.05031
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.33740    2.33600   0.00140    0.05993
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.48680   11.49970  -0.01290   -0.11218
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.80150    7.81420  -0.01270   -0.16252
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37570    0.37610  -0.00040   -0.10635
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33180    0.33220  -0.00040   -0.12041
匯豐金磚動力基金                                                   13.85000   13.74000   0.11000    0.80058
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98390   14.98380   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.69000    4.70000  -0.01000   -0.21277
匯豐新鑽動力基金                                                   10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.28160    5.30190  -0.02030   -0.38288
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.92820    8.94870  -0.02050   -0.22908
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 51.54000   52.17000  -0.63000   -1.20759
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 51.54000   52.17000  -0.63000   -1.20759
匯豐龍騰電子基金                                                   34.40000   34.89000  -0.49000   -1.40441
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.24190   12.25210  -0.01020   -0.08325
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.85000   18.02000  -0.17000   -0.94340
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.47390   10.51520  -0.04130   -0.39276
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.70540    9.70630  -0.00090   -0.00927
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.95610    9.94460   0.01150    0.11564
新光台灣富貴基金                                                   22.65000   22.84000  -0.19000   -0.83187
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.37000   12.40000  -0.03000   -0.24194
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.99000   12.01000  -0.02000   -0.16653
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.99930   10.03980  -0.04050   -0.40339
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.72250    9.74970  -0.02720   -0.27898
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.59740    9.65430  -0.05690   -0.58937
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.31950    9.36370  -0.04420   -0.47204
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45070   15.45060   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
新光亞洲精選基金-美金                                              22.11000   22.22000  -0.11000   -0.49505
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.29000   22.37000  -0.08000   -0.35762
新光店頭基金                                                       23.56000   23.79000  -0.23000   -0.96679
新光南非幣保本基金                                                 11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.07000    9.11000  -0.04000   -0.43908
新光特選內需收益ETF基金                                            20.65000   21.08000  -0.43000   -2.03985
新光創新科技基金                                                   14.44000   14.50000  -0.06000   -0.41379
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.79000    9.82060  -0.03060   -0.31159
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.06440   10.07390  -0.00950   -0.09430
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.69920    9.70240  -0.00320   -0.03298
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.20250    9.26370  -0.06120   -0.66064
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.46680    9.50970  -0.04290   -0.45112
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.11960    9.15570  -0.03610   -0.39429
新光澳幣八年期保本基金                                             10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
新光澳幣十年期保本基金                                             10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
新光澳幣保本基金                                                   11.95000   11.95000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.13280   10.14190  -0.00910   -0.08973
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.72780    9.73650  -0.00870   -0.08935
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.67450    9.68170  -0.00720   -0.07437
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.00740   10.01490  -0.00750   -0.07489
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.97880    9.98620  -0.00740   -0.07410
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.64370    9.65080  -0.00710   -0.07357
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.64140    9.64560  -0.00420   -0.04354
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.97410    9.97840  -0.00430   -0.04309
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.43000    7.40000   0.03000    0.40541
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.73000    8.77000  -0.04000   -0.45610
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.86400    9.87450  -0.01050   -0.10633
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.37200    9.38200  -0.01000   -0.10659
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.76600    9.77540  -0.00940   -0.09616
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.34180    9.35070  -0.00890   -0.09518
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.43400    9.43780  -0.00380   -0.04026
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.91400    9.91820  -0.00420   -0.04235
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.82680   13.83990  -0.01310   -0.09465
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.45070    8.45870  -0.00800   -0.09458
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.09520   37.59600  -0.50080   -1.33206
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.84000   38.36410  -0.52410   -1.36612
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.51330   40.00750  -0.49420   -1.23527
群益大印度基金-人民幣                                              12.47840   12.69290  -0.21450   -1.68992
群益大印度基金-美元                                                11.72430   11.93300  -0.20870   -1.74893
群益大印度基金-新臺幣                                              11.06000   11.21000  -0.15000   -1.33809
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.68750   12.66150   0.02600    0.20535
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.22330   12.19880   0.02450    0.20084
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.64940   11.66440  -0.01500   -0.12860
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.24170   10.25530  -0.01360   -0.13261
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.18160   10.16070   0.02090    0.20569
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.98690    8.96890   0.01800    0.20069
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.72900    9.74150  -0.01250   -0.12832
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.87510    8.88680  -0.01170   -0.13166
群益中小型股基金                                                   40.48000   40.75000  -0.27000   -0.66258
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.72400    9.73450  -0.01050   -0.10786
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.01900    9.02910  -0.01010   -0.11186
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.41210    8.42100  -0.00890   -0.10569
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.50960    8.54730  -0.03770   -0.44107
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.89210    7.92740  -0.03530   -0.44529
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.36190    7.39420  -0.03230   -0.43683
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.02910   11.03300  -0.00390   -0.03535
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.67150   10.67470  -0.00320   -0.02998
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.82460    9.82790  -0.00330   -0.03358
群益平衡王基金                                                     18.57610   18.62160  -0.04550   -0.24434
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.05000    8.09000  -0.04000   -0.49444
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.81000    5.84000  -0.03000   -0.51370
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.81520   10.86790  -0.05270   -0.48491
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.31310   10.36380  -0.05070   -0.48920
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.61790    9.70540  -0.08750   -0.90156
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.17110    9.25500  -0.08390   -0.90654
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.65000    8.72000  -0.07000   -0.80275
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.90190    9.96040  -0.05850   -0.58733
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.69480    9.75140  -0.05660   -0.58043
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.64000    9.70000  -0.06000   -0.61856
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.16760    9.26840  -0.10080   -1.08757
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.09210    9.18370  -0.09160   -0.99742
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.04000    9.13000  -0.09000   -0.98576
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.95920   10.01810  -0.05890   -0.58794
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.99880   10.05720  -0.05840   -0.58068
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.09000   10.15000  -0.06000   -0.59113
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.32900    9.43160  -0.10260   -1.08783
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.72810    9.82600  -0.09790   -0.99634
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.92000   10.02000  -0.10000   -0.99800
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.16810   10.17380  -0.00570   -0.05603
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.30010    7.33530  -0.03520   -0.47987
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.22830   10.23080  -0.00250   -0.02444
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.11630   10.11820  -0.00190   -0.01878
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.23790   10.23980  -0.00190   -0.01856
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.99140   10.05250  -0.06110   -0.60781
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.91530    9.96700  -0.05170   -0.51871
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.03450   10.08680  -0.05230   -0.51850
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.22830   10.23080  -0.00250   -0.02444
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.11630   10.11810  -0.00180   -0.01779
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.23800   10.23990  -0.00190   -0.01855
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.99150   10.05250  -0.06100   -0.60681
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.91530    9.96690  -0.05160   -0.51771
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.03450   10.08680  -0.05230   -0.51850
群益全球關鍵生技基金N-美元                                         10.12680   10.15730  -0.03050   -0.30028
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.72000   11.75000  -0.03000   -0.25532
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.57010   16.61990  -0.04980   -0.29964
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.25000   16.30000  -0.05000   -0.30675
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.15000    9.74000   0.41000    4.20945
群益印度中小基金N-美元                                              8.41240    8.50380  -0.09140   -1.07481
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.90000    7.96000  -0.06000   -0.75377
群益印度中小基金-人民幣                                            13.57970   13.71870  -0.13900   -1.01322
群益印度中小基金-美元                                              12.03210   12.16270  -0.13060   -1.07377
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.83000   13.93000  -0.10000   -0.71788
群益多利策略組合基金                                               11.47000   11.48000  -0.01000   -0.08711
群益多重收益組合基金                                               13.55000   13.56000  -0.01000   -0.07375
群益多重資產組合基金                                               15.40000   15.44000  -0.04000   -0.25907
群益安家基金                                                       23.94530   24.11460  -0.16930   -0.70206
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09260   16.09240   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.76000   24.58000   0.18000    0.73230
群益亞太中小基金                                                   11.19000   11.22000  -0.03000   -0.26738
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.79000   15.84000  -0.05000   -0.31566
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.66440    9.68780  -0.02340   -0.24154
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.37130    7.41320  -0.04190   -0.56521
群益店頭市場基金                                                   92.37000   93.05000  -0.68000   -0.73079
群益東方盛世基金                                                    9.00000    9.04000  -0.04000   -0.44248
群益東協成長基金-人民幣                                            12.99310   12.93930   0.05380    0.41579
群益東協成長基金-美元                                              11.39360   11.34690   0.04670    0.41157
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.20000   11.16000   0.04000    0.35842
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.40720   11.40430   0.00290    0.02543
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.81400   10.81060   0.00340    0.03145
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.24320   10.24000   0.00320    0.03125
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.86860    9.92390  -0.05530   -0.55724
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.35850    9.41050  -0.05200   -0.55257
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.86250    8.91170  -0.04920   -0.55208
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.65750    9.71160  -0.05410   -0.55707
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.52500    9.57800  -0.05300   -0.55335
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.90070    9.95570  -0.05500   -0.55245
群益長安基金                                                       26.90000   27.10000  -0.20000   -0.73801
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.45610   10.45100   0.00510    0.04880
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.81740   15.80970   0.00770    0.04870
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.19000   15.18000   0.01000    0.06588
群益真善美基金                                                     15.96410   15.96060   0.00350    0.02193
群益馬拉松基金                                                    116.40000  117.09000  -0.69000   -0.58929
群益馬拉松基金I類型                                               116.47000  117.16000  -0.69000   -0.58894
群益創新科技基金                                                   30.65000   31.08000  -0.43000   -1.38353
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.35740    9.34790   0.00950    0.10163
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.60350    8.59520   0.00830    0.09657
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.19020   10.17980   0.01040    0.10216
群益華夏盛世基金-美元                                               9.48660    9.47740   0.00920    0.09707
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.55000   15.54000   0.01000    0.06435
群益奧斯卡基金                                                     25.63000   25.95000  -0.32000   -1.23314
群益新興金鑽基金-美元                                              11.31300   11.23800   0.07500    0.66738
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.59000    8.53000   0.06000    0.70340
群益葛萊美基金                                                     21.67000   21.96000  -0.29000   -1.32058
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.65000   19.82000  -0.17000   -0.85772
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.24000    8.13000   0.11000    1.35301
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.51000   13.91000  -0.40000   -2.87563
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.97250   11.98660  -0.01410   -0.11763
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.31110   11.32950  -0.01840   -0.16241
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.26580   11.27960  -0.01380   -0.12234
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.59730    8.67250  -0.07520   -0.86711
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.03960    9.10040  -0.06080   -0.66810
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.29000    8.34000  -0.05000   -0.59952
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.65840    8.72110  -0.06270   -0.71895
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.14510   10.16150  -0.01640   -0.16139
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.99870   10.03100  -0.03230   -0.32200
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.35000    9.41000  -0.06000   -0.63762
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.89000    9.95000  -0.06000   -0.60302
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
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德信大發基金                                                       27.42000   27.62000  -0.20000   -0.72411
德信中國精選成長基金                                               10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
德信台灣主流中小基金                                               17.22000   17.35000  -0.13000   -0.74928
德信新興股票組合基金                                               10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93850   11.93840   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.71900   10.74240  -0.02340   -0.21783
德信數位時代基金                                                   27.03000   27.18000  -0.15000   -0.55188
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.99920    0.00000   9.99920    0.00000
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.99920    0.00000   9.99920    0.00000
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66720   11.66710   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.42000   14.60000  -0.18000   -1.23288
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.64000   19.58000   0.06000    0.30644
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.48980   10.50180  -0.01200   -0.11427
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.14930   15.16670  -0.01740   -0.11473
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.11970    8.13310  -0.01340   -0.16476
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.01110   11.03000  -0.01890   -0.17135
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.43480   11.45440  -0.01960   -0.17111
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.14860   13.17030  -0.02170   -0.16476
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     18.11000   18.05000   0.06000    0.33241
摩根中小基金                                                       20.87000   21.10000  -0.23000   -1.09005
摩根中國亮點基金                                                   12.38000   12.37000   0.01000    0.08084
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.82000   19.02000  -0.20000   -1.05152
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.82000   19.02000  -0.20000   -1.05152
摩根台灣增長基金                                                   49.54000   50.16000  -0.62000   -1.23604
摩根平衡基金                                                       28.05000   28.21000  -0.16000   -0.56717
摩根全球α基金                                                     19.74000   19.67000   0.07000    0.35587
摩根全球平衡基金                                                   14.78590   14.81000  -0.02410   -0.16273
摩根全球發現基金                                                   12.81000   12.80000   0.01000    0.07813
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.69390    9.68510   0.00880    0.09086
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.71660   10.70320   0.01340    0.12520
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.10120   10.09140   0.00980    0.09711
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.41990   11.40950   0.01040    0.09115
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.04930   10.03950   0.00980    0.09761
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.55060   10.55040   0.00020    0.00190
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.49460   13.49430   0.00030    0.00222
摩根亞洲基金                                                       54.51000   54.69000  -0.18000   -0.32913
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.41750    8.43600  -0.01850   -0.21930
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.82920    9.84910  -0.01990   -0.20205
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.69730    8.71570  -0.01840   -0.21111
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.26230   12.28840  -0.02610   -0.21240
摩根東方內需機會基金                                               17.27000   17.33000  -0.06000   -0.34622
摩根東方科技基金                                                   32.90000   33.03000  -0.13000   -0.39358
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
摩根金龍收成基金                                                   20.37000   20.38000  -0.01000   -0.04907
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08460   15.08450   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   15.00000   15.14000  -0.14000   -0.92470
摩根新金磚五國基金                                                 11.04000   10.95000   0.09000    0.82192
摩根新絲路基金                                                      9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
摩根新興35基金                                                     12.84000   12.81000   0.03000    0.23419
摩根新興日本基金                                                   24.99000   25.38000  -0.39000   -1.53664
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.30810    7.29840   0.00970    0.13291
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.58820    9.57330   0.01490    0.15564
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.33700    9.32380   0.01320    0.14157
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.58790   10.57400   0.01390    0.13145
摩根新興科技基金                                                   50.25000   51.01000  -0.76000   -1.48990
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.28240    8.29550  -0.01310   -0.15792
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.52740   10.54420  -0.01680   -0.15933
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.51050    8.50070   0.00980    0.11528
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.28090    9.26910   0.01180    0.12730
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.72880    8.71900   0.00980    0.11240
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.79500    9.78380   0.01120    0.11447
摩根龍揚基金                                                       30.39000   30.40000  -0.01000   -0.03289
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.45000   11.44000   0.01000    0.08741
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.34370    9.33430   0.00940    0.10070
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.30270   11.29140   0.01130    0.10008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     23.46000   23.60000  -0.14000   -0.59322
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.83920   11.84770  -0.00850   -0.07174
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.08120   11.08830  -0.00710   -0.06403
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.03640   10.04260  -0.00620   -0.06174
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.23220   10.23950  -0.00730   -0.07129
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.63560    9.64180  -0.00620   -0.06430
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.72140    8.72680  -0.00540   -0.06188
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.32520   10.32000   0.00520    0.05039
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.32940   10.32350   0.00590    0.05715
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.70380    9.72600  -0.02220   -0.22825
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.79940    9.82120  -0.02180   -0.22197
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.44050    9.46200  -0.02150   -0.22722
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.53310    9.55420  -0.02110   -0.22085
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.29840   11.31220  -0.01380   -0.12199
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.07950   11.09290  -0.01340   -0.12080
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.20940   10.22130  -0.01190   -0.11642
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.69020   10.70320  -0.01300   -0.12146
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.46690   10.47950  -0.01260   -0.12023
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.64780    9.65890  -0.01110   -0.11492
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.86810   22.03000  -0.16190   -0.73491
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.60880    9.63110  -0.02230   -0.23154
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.86800    9.89030  -0.02230   -0.22547
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.60080    9.62310  -0.02230   -0.23173
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.85970    9.88190  -0.02220   -0.22465
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16920   13.16910   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   11.85000   11.92000  -0.07000   -0.58725
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.13330   16.12570   0.00760    0.04713
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.48050   12.48960  -0.00910   -0.07286
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.99150   11.99980  -0.00830   -0.06917
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.49860   11.50650  -0.00790   -0.06866
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.77230   11.78550  -0.01320   -0.11200
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.01270   11.02340  -0.01070   -0.09707
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.46110   10.47280  -0.01170   -0.11172
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.55650    8.56480  -0.00830   -0.09691
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       35.30000   35.75000  -0.45000   -1.25874
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.61000   15.60000   0.01000    0.06410
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.40000   12.40000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.09000   13.08000   0.01000    0.07645
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.30000   12.30000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.86000    7.86000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.94000   11.94000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.94000   14.94000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.10000   12.04000   0.06000    0.49834
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.93000   14.88000   0.05000    0.33602
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.42000   15.37000   0.05000    0.32531
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.40000   15.34000   0.06000    0.39113
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.79000   20.80000  -0.01000   -0.04808
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.89000   18.90000  -0.01000   -0.05291
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.00000   13.01000  -0.01000   -0.07686
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.54000   15.55000  -0.01000   -0.06431
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.31000   16.33000  -0.02000   -0.12247
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.37000   15.38000  -0.01000   -0.06502
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.54000   15.55000  -0.01000   -0.06431
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.81000   13.82000  -0.01000   -0.07236
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.86000   13.87000  -0.01000   -0.07210
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.52000   14.53000  -0.01000   -0.06882
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.45000   18.45000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.31000   17.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.25000   13.25000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.08000   14.08000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.14000   13.14000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.06000    8.06000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.51000   14.52000  -0.01000   -0.06887
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.53000   14.54000  -0.01000   -0.06878
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.00090   15.00080   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.43060   10.42590   0.00470    0.04508
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.62810   13.62190   0.00620    0.04551
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.46030    7.45690   0.00340    0.04560
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.80000   13.83000  -0.03000   -0.21692
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.88000   13.91000  -0.03000   -0.21567
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   20.39000   20.54000  -0.15000   -0.73028
瀚亞巴西基金                                                        4.87000    4.71000   0.16000    3.39703
瀚亞外銷基金                                                       40.47000   40.74000  -0.27000   -0.66274
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.73470   10.75930  -0.02460   -0.22864
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.41680   10.42260  -0.00580   -0.05565
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.31280   12.31990  -0.00710   -0.05763
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.31360   10.32320  -0.00960   -0.09299
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.45710    7.47450  -0.01740   -0.23279
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.00390    8.00840  -0.00450   -0.05619
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10380    8.10850  -0.00470   -0.05796
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.17450    7.18120  -0.00670   -0.09330
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.82940    8.83450  -0.00510   -0.05773
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.17400    9.19540  -0.02140   -0.23273
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.35560    9.36080  -0.00520   -0.05555
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.20320    9.20850  -0.00530   -0.05756
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.82000   11.81000   0.01000    0.08467
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.47000   11.44000   0.03000    0.26224
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.71850    9.70660   0.01190    0.12260
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.80180    9.83320  -0.03140   -0.31933
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.70620    9.72660  -0.02040   -0.20973
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.71850    9.70660   0.01190    0.12260
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.22000   13.50000  -0.28000   -2.07407
瀚亞印度基金-美元                                                  12.45000   12.70000  -0.25000   -1.96850
瀚亞印度基金-新台幣                                                27.49000   27.94000  -0.45000   -1.61059
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                               10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                               10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.83000   11.88000  -0.05000   -0.42088
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.87000   11.88000  -0.01000   -0.08418
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.92000   14.91000   0.01000    0.06707
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.89000   11.87000   0.02000    0.16849
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.82140   11.84540  -0.02400   -0.20261
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.52700   13.55920  -0.03220   -0.23748
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.80590   10.80930  -0.00340   -0.03145
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.55830   10.56120  -0.00290   -0.02746
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.89180   11.88930   0.00250    0.02103
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.09360    9.11160  -0.01800   -0.19755
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.86660    9.88770  -0.02110   -0.21340
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.96680    8.96950  -0.00270   -0.03010
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.75120    8.75360  -0.00240   -0.02742
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.26110    9.25900   0.00210    0.02268
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.60030   14.59970   0.00060    0.00411
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.97290   10.99090  -0.01800   -0.16377
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.78430   10.78470  -0.00040   -0.00371
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.68370   12.68310   0.00060    0.00473
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.23000   11.26000  -0.03000   -0.26643
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.82000   19.84000  -0.02000   -0.10081
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56940   13.56920   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.31000   28.23000   0.08000    0.28339
瀚亞高科技基金                                                     55.41000   55.79000  -0.38000   -0.68113
瀚亞理財通基金                                                     27.14000   27.34000  -0.20000   -0.73153
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.53000    8.58000  -0.05000   -0.58275
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.25000    8.30000  -0.05000   -0.60241
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.39000    8.41000  -0.02000   -0.23781
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.48000    8.53000  -0.05000   -0.58617
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.29000    8.34000  -0.05000   -0.59952
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.40000    8.42000  -0.02000   -0.23753
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.66000    8.69000  -0.03000   -0.34522
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.37000    8.40000  -0.03000   -0.35714
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.52000    8.52000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.64000    8.68000  -0.04000   -0.46083
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.49000    8.51000  -0.02000   -0.23502
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       22.39000   22.60000  -0.21000   -0.92920
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.88120   12.88870  -0.00750   -0.05819
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.03070    9.03590  -0.00520   -0.05755
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.51230   10.54280  -0.03050   -0.28930
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.08830   11.12620  -0.03790   -0.34064
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.33810   10.35090  -0.01280   -0.12366
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.71520    9.72650  -0.01130   -0.11618
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.14150   10.14490  -0.00340   -0.03351
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.32960    8.35360  -0.02400   -0.28730
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.31300    8.34150  -0.02850   -0.34167
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.83100    8.84190  -0.01090   -0.12328
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.18640    8.19600  -0.00960   -0.11713
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.97920    7.98180  -0.00260   -0.03257
瀚亞電通網基金                                                     14.15000   14.29000  -0.14000   -0.97971
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.64870   13.64330   0.00540    0.03958
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.48250   10.49550  -0.01300   -0.12386
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.90530    9.90160   0.00370    0.03737
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.43960   11.43500   0.00460    0.04023
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       11.72000   11.58000   0.14000    1.20898
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