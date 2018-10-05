[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/10/04 107/10/03 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.95320 9.94740 0.00580 0.05831 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.95510 9.94930 0.00580 0.05830 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.93660 9.93030 0.00630 0.06344 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.93680 9.93050 0.00630 0.06344 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.25620 9.25130 0.00490 0.05297 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.54910 9.54340 0.00570 0.05973 中國信託台灣活力基金 13.47000 13.53000 -0.06000 -0.44346 中國信託台灣優勢基金 15.88000 15.97000 -0.09000 -0.56356 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.99000 9.05000 -0.06000 -0.66298 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.46000 9.52000 -0.06000 -0.63025 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89600 9.89700 -0.00100 -0.01010 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22170 9.22260 -0.00090 -0.00976 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.31080 10.31220 -0.00140 -0.01358 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57060 9.57190 -0.00130 -0.01358 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.01850 11.01170 0.00680 0.06175 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.57080 9.56480 0.00600 0.06273 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.92530 10.97030 -0.04500 -0.41020 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.80410 9.84440 -0.04030 -0.40937 中國信託智能運動基金-台幣 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 中國信託智能運動基金-美元 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99160 10.99150 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.45960 9.46150 -0.00190 -0.02008 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.07040 9.07220 -0.00180 -0.01984 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.62120 9.62290 -0.00170 -0.01767 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.22040 9.22210 -0.00170 -0.01843 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.92000 11.95000 -0.03000 -0.25105 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.57000 11.61000 -0.04000 -0.34453 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 58.08000 58.47000 -0.39000 -0.66701 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.42800 39.97580 -0.54780 -1.37033 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.53290 39.05960 -0.52670 -1.34845 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44320 11.44210 0.00110 0.00961 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47910 10.48340 -0.00430 -0.04102 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.56000 13.54000 0.02000 0.14771 元大大中華價值指數基金-美元 12.67800 12.66800 0.01000 0.07894 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.02000 17.00600 0.01400 0.08232 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46750 10.47860 -0.01110 -0.10593 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.67310 9.68340 -0.01030 -0.10637 元大中國機會債券基金-新台幣 9.56350 9.57850 -0.01500 -0.15660 元大巴西指數基金 5.91000 5.74700 0.16300 2.83626 元大巴菲特基金 26.49000 26.68000 -0.19000 -0.71214 元大日經225基金 30.10000 30.27000 -0.17000 -0.56161 元大台商收成基金 23.10000 23.49000 -0.39000 -1.66028 元大台灣50單日反向1倍基金 12.28000 12.11000 0.17000 1.40380 元大台灣50單日正向2倍基金 38.88000 40.03000 -1.15000 -2.87285 元大台灣中型100基金 32.08000 32.44000 -0.36000 -1.10974 元大台灣加權股價指數基金 25.30800 25.64200 -0.33400 -1.30255 元大台灣卓越50基金 84.93000 86.26000 -1.33000 -1.54185 元大台灣金融基金 18.69000 18.72000 -0.03000 -0.16026 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.64000 31.90000 -0.26000 -0.81505 元大台灣高股息基金 26.67000 26.73000 -0.06000 -0.22447 元大台灣電子科技基金 35.46000 36.10000 -0.64000 -1.77285 元大全球ETF成長組合基金 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 元大全球ETF穩健組合基金 14.71000 14.75000 -0.04000 -0.27119 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.90000 13.09000 -0.19000 -1.45149 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.02000 9.15000 -0.13000 -1.42077 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.76000 12.94000 -0.18000 -1.39104 元大全球不動產證券化基金-美元 11.96300 12.13500 -0.17200 -1.41739 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.91000 8.85000 0.06000 0.67797 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.77000 6.73000 0.04000 0.59435 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.20000 8.28000 -0.08000 -0.96618 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.42000 6.48000 -0.06000 -0.92593 元大全球股票入息基金-美元配息 9.68800 9.70100 -0.01300 -0.13401 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 元大全球新興市場精選組合基金 13.13000 13.15000 -0.02000 -0.15209 元大全球農業商機基金 17.95000 17.94000 0.01000 0.05574 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.15200 8.22800 -0.07600 -0.92368 元大印度指數基金 9.18100 9.36600 -0.18500 -1.97523 元大印度基金 11.62000 11.76000 -0.14000 -1.19048 元大多多基金 16.98000 17.07000 -0.09000 -0.52724 元大多福基金 51.14000 51.60000 -0.46000 -0.89147 元大亞太成長基金 9.16000 9.27000 -0.11000 -1.18662 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.38880 8.43020 -0.04140 -0.49109 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.88820 6.92210 -0.03390 -0.48974 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.47200 9.54700 -0.07500 -0.78559 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.62000 9.70000 -0.08000 -0.82474 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.24100 10.20000 0.04100 0.40196 元大卓越基金 44.83000 45.21000 -0.38000 -0.84052 元大店頭基金 7.81000 7.90000 -0.09000 -1.13924 元大泛歐成長基金 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.28920 10.28860 0.00060 0.00583 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.60810 9.56950 0.03860 0.40336 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.52110 31.52230 -0.00120 -0.00381 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.25890 36.93130 -0.67240 -1.82068 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.84990 19.48760 0.36230 1.85913 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.42330 18.09480 -0.67150 -3.71101 元大美國政府7至10年期債券基金 38.18300 38.43700 -0.25400 -0.66082 元大高科技基金 17.98000 18.12000 -0.14000 -0.77263 元大得利貨幣市場基金 16.26170 16.26150 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98780 11.98760 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 11.67000 11.81000 -0.14000 -1.18544 元大新主流基金 23.49000 23.62000 -0.13000 -0.55038 元大新東協平衡基金-美元 9.22300 9.25100 -0.02800 -0.30267 元大新東協平衡基金-新台幣 8.94000 8.97000 -0.03000 -0.33445 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.84120 9.93590 -0.09470 -0.95311 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.10170 9.19440 -0.09270 -1.00822 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.76760 9.86650 -0.09890 -1.00238 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.46110 8.54680 -0.08570 -1.00271 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.78240 9.79820 -0.01580 -0.16125 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.35700 9.37210 -0.01510 -0.16112 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.87780 9.89310 -0.01530 -0.15465 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.45270 9.46730 -0.01460 -0.15422 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.50490 9.52070 -0.01580 -0.16595 元大新興亞洲基金 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.58460 8.65790 -0.07330 -0.84663 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.37120 8.44270 -0.07150 -0.84689 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.77340 8.84770 -0.07430 -0.83977 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.55480 8.62730 -0.07250 -0.84036 元大萬泰貨幣市場基金 15.10870 15.10860 0.00010 0.00066 元大經貿基金 35.76000 36.03000 -0.27000 -0.74938 元大實質多重資產基金-人民幣 8.93000 9.03000 -0.10000 -1.10742 元大實質多重資產基金-美元 8.20400 8.30100 -0.09700 -1.16853 元大實質多重資產基金-新台幣 8.61000 8.71000 -0.10000 -1.14811 元大摩臺基金 39.12000 39.75000 -0.63000 -1.58491 元大標普500基金 27.02000 26.98000 0.04000 0.14826 元大標普500單日反向1倍基金 12.63000 12.65000 -0.02000 -0.15810 元大標普500單日正向2倍基金 36.51000 36.42000 0.09000 0.24712 元大標智滬深300基金 15.79000 15.97000 -0.18000 -1.12711 元大歐洲50基金 24.45000 24.31000 0.14000 0.57589 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.28840 9.36000 -0.07160 -0.76496 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.19700 10.19660 0.00040 0.00392 元大績效基金 48.86000 49.11000 -0.25000 -0.50906 元大韓國KOSPI200基金 21.82000 22.25000 -0.43000 -1.93258 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.58000 14.68000 -0.10000 -0.68120 日盛上選基金 31.31000 31.62000 -0.31000 -0.98039 日盛小而美基金 17.15000 17.32000 -0.17000 -0.98152 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74500 11.74610 -0.00110 -0.00936 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.79410 9.79500 -0.00090 -0.00919 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.73710 11.73830 -0.00120 -0.01022 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.78210 9.78310 -0.00100 -0.01022 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.62880 10.63000 -0.00120 -0.01129 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.84270 8.84370 -0.00100 -0.01131 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 12.78000 12.91000 -0.13000 -1.00697 日盛目標收益組合基金(美元) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.17370 10.18490 -0.01120 -0.10997 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.49980 9.51030 -0.01050 -0.11041 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.97210 9.98310 -0.01100 -0.11019 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.31340 9.32370 -0.01030 -0.11047 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42600 2.42870 -0.00270 -0.11117 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67480 1.67660 -0.00180 -0.10736 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36580 0.36620 -0.00040 -0.10923 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25340 0.25360 -0.00020 -0.07886 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.12820 12.14160 -0.01340 -0.11036 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.26290 8.27200 -0.00910 -0.11001 日盛亞洲機會基金 6.68000 6.71000 -0.03000 -0.44709 日盛首選基金 15.93000 16.06000 -0.13000 -0.80946 日盛高科技基金 16.86000 17.08000 -0.22000 -1.28806 日盛貨幣市場基金 14.77680 14.77660 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.17000 37.52000 -0.35000 -0.93284 日盛精選五虎基金 35.69000 35.97000 -0.28000 -0.77843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49140 13.49120 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 27.43000 27.72000 -0.29000 -1.04618 台新MSCI中國基金 19.61000 19.56000 0.05000 0.25562 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.89000 17.63000 0.26000 1.47476 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.08000 22.74000 -0.66000 -2.90237 台新大眾貨幣市場基金 14.16830 14.16820 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.48540 10.48090 0.00450 0.04294 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53340 10.53480 -0.00140 -0.01329 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.05920 10.05990 -0.00070 -0.00696 台新中國通基金 38.82000 39.20000 -0.38000 -0.96939 台新主流基金 21.41000 21.60000 -0.19000 -0.87963 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.57000 19.74000 -0.17000 -0.86120 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64250 0.64800 -0.00550 -0.84877 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.51000 14.64000 -0.13000 -0.88798 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47510 0.47920 -0.00410 -0.85559 台新台灣中小基金 30.66000 30.96000 -0.30000 -0.96899 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.77400 9.85950 -0.08550 -0.86718 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.07160 9.15110 -0.07950 -0.86875 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.49000 8.56000 -0.07000 -0.81776 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.19140 10.28060 -0.08920 -0.86765 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.53000 9.62000 -0.09000 -0.93555 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.34270 10.37030 -0.02760 -0.26614 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.20020 11.23010 -0.02990 -0.26625 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 台新印度基金 13.39000 13.51000 -0.12000 -0.88823 台新亞美短期債券基金 10.86960 10.87640 -0.00680 -0.06252 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.51970 8.52360 -0.00390 -0.04576 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28350 0.28370 -0.00020 -0.07050 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.89880 11.90430 -0.00550 -0.04620 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39060 0.39080 -0.00020 -0.05118 台新真吉利貨幣市場基金 11.09530 11.09520 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 28.63820 28.99730 -0.35910 -1.23839 台新智慧生活基金-美元 10.55670 10.53730 0.01940 0.18411 台新智慧生活基金-新台幣 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.39830 8.41840 -0.02010 -0.23876 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.53780 8.55770 -0.01990 -0.23254 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.07390 9.09570 -0.02180 -0.23967 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.23260 9.25420 -0.02160 -0.23341 台新新興市場債券基金(A類型) 10.39450 10.45550 -0.06100 -0.58342 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33410 0.33600 -0.00190 -0.56548 台新新興市場債券基金(B類型) 7.71580 7.76110 -0.04530 -0.58368 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26120 0.26280 -0.00160 -0.60883 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.38000 5.37000 0.01000 0.18622 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.04000 21.09000 -0.05000 -0.23708 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.88500 10.88400 0.00100 0.00919 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.78000 15.75000 0.03000 0.19048 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.81260 11.81590 -0.00330 -0.02793 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.50380 9.50640 -0.00260 -0.02735 未來資產亞洲新富基金 19.11000 19.22000 -0.11000 -0.57232 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57200 12.57180 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504 未來資產新興市場債券基金A 8.72180 8.72170 0.00010 0.00115 未來資產新興市場債券基金B 6.59760 6.59750 0.00010 0.00152 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐中小基金 49.31000 49.66000 -0.35000 -0.70479 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76850 1.77010 -0.00160 -0.09039 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.35180 2.35390 -0.00210 -0.08921 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.98980 7.99760 -0.00780 -0.09753 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.30930 10.31920 -0.00990 -0.09594 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.53000 4.55000 -0.02000 -0.43956 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.19000 20.30000 -0.11000 -0.54187 永豐主流品牌基金 18.25000 18.22000 0.03000 0.16465 永豐永豐基金 34.11000 34.38000 -0.27000 -0.78534 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.85490 9.85070 0.00420 0.04264 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.96640 9.96210 0.00430 0.04316 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.78280 9.77990 0.00290 0.02965 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.89380 9.89100 0.00280 0.02831 永豐南非幣2021保本基金 13.03900 13.04040 -0.00140 -0.01074 永豐高科技基金 22.18000 22.35000 -0.17000 -0.76063 永豐貨幣市場基金 13.88880 13.88860 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12670 2.12640 0.00030 0.01411 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52440 2.52400 0.00040 0.01585 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.73520 7.73480 0.00040 0.00517 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.42700 10.42630 0.00070 0.00671 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.03830 7.03710 0.00120 0.01705 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.88350 10.88170 0.00180 0.01654 永豐臺灣加權ETF基金 55.46000 56.23000 -0.77000 -1.36938 永豐領航科技基金 36.40000 36.61000 -0.21000 -0.57361 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 永豐趨勢平衡基金 40.13000 40.15000 -0.02000 -0.04981 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.51620 9.51900 -0.00280 -0.02941 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.77040 9.77330 -0.00290 -0.02967 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.53680 9.53900 -0.00220 -0.02306 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70990 9.71220 -0.00230 -0.02368 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.53260 9.53480 -0.00220 -0.02307 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.91680 9.91910 -0.00230 -0.02319 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.51240 9.51410 -0.00170 -0.01787 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76620 9.76790 -0.00170 -0.01740 兆豐國際中小基金 14.59000 14.70000 -0.11000 -0.74830 兆豐國際生命科學基金 16.99000 16.97000 0.02000 0.11786 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.35500 10.37120 -0.01620 -0.15620 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.61740 10.63430 -0.01690 -0.15892 兆豐國際全球基金 32.61000 32.68000 -0.07000 -0.21420 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.29440 10.29380 0.00060 0.00583 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.06880 10.02830 0.04050 0.40386 兆豐國際國民基金 21.12000 21.29000 -0.17000 -0.79850 兆豐國際第一基金 12.28000 12.44000 -0.16000 -1.28617 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.03150 10.03880 -0.00730 -0.07272 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.92700 7.93280 -0.00580 -0.07311 兆豐國際萬全基金 19.54000 19.72000 -0.18000 -0.91278 兆豐國際電子基金 23.90000 24.10000 -0.20000 -0.82988 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.28000 22.56000 -0.28000 -1.24113 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.47000 16.26000 0.21000 1.29151 兆豐國際豐台灣基金 32.64000 32.84000 -0.20000 -0.60901 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50820 12.50800 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.98110 9.98950 -0.00840 -0.08409 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.97630 9.98420 -0.00790 -0.07913 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.98470 9.99190 -0.00720 -0.07206 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.98110 9.98950 -0.00840 -0.08409 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.97630 9.98420 -0.00790 -0.07913 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.98470 9.99190 -0.00720 -0.07206 合庫台灣基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金A類型 11.14700 11.15180 -0.00480 -0.04304 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.03980 12.04660 -0.00680 -0.05645 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.78640 10.79130 -0.00490 -0.04541 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.55690 11.56110 -0.00420 -0.03633 合庫全球高收益債券基金B類型 8.11420 8.11770 -0.00350 -0.04312 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.47550 9.48090 -0.00540 -0.05696 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.02760 9.03170 -0.00410 -0.04540 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.94030 8.94390 -0.00360 -0.04025 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29060 9.29480 -0.00420 -0.04519 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.57000 11.53000 0.04000 0.34692 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 合庫全球新興市場基金 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 合庫貨幣市場基金 10.13440 10.13430 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.44720 9.44820 -0.00100 -0.01058 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.70760 9.70950 -0.00190 -0.01957 合庫新興多重收益基金A類型 9.98910 9.99100 -0.00190 -0.01902 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.43400 11.43740 -0.00340 -0.02973 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.61520 13.61750 -0.00230 -0.01689 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.72770 8.72900 -0.00130 -0.01489 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.41080 9.41270 -0.00190 -0.02019 合庫新興多重收益基金B類型 7.82160 7.82310 -0.00150 -0.01917 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.70590 8.70850 -0.00260 -0.02986 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.09540 10.09700 -0.00160 -0.01585 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 安聯中國東協基金 15.12000 15.16000 -0.04000 -0.26385 安聯台灣大壩基金 26.51000 26.73000 -0.22000 -0.82305 安聯台灣科技基金 43.52000 44.04000 -0.52000 -1.18074 安聯台灣貨幣市場基金 12.49740 12.49720 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 28.74000 29.01000 -0.27000 -0.93071 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.17190 10.16800 0.00390 0.03836 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.08890 15.08420 0.00470 0.03116 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61470 9.61170 0.00300 0.03121 安聯四季成長組合基金-美元 11.55000 11.57000 -0.02000 -0.17286 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.40890 12.40220 0.00670 0.05402 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.19120 10.18490 0.00630 0.06186 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.28070 12.27400 0.00670 0.05459 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45550 9.45040 0.00510 0.05397 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.32350 9.31780 0.00570 0.06117 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.98250 8.97760 0.00490 0.05458 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.11950 12.11630 0.00320 0.02641 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.02980 11.02690 0.00290 0.02630 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.68570 10.68330 0.00240 0.02246 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.87370 8.87170 0.00200 0.02254 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.67690 8.67470 0.00220 0.02536 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.38100 8.37900 0.00200 0.02387 安聯全球人口趨勢基金 11.77000 11.80000 -0.03000 -0.25424 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.33000 10.23000 0.10000 0.97752 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 38.66000 38.30000 0.36000 0.93995 安聯全球油礦金趨勢基金 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.90490 11.91430 -0.00940 -0.07890 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.28240 10.29050 -0.00810 -0.07871 安聯全球新興市場基金 17.32000 17.42000 -0.10000 -0.57405 安聯全球農金趨勢基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 安聯全球綠能趨勢基金 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 21.91000 22.00000 -0.09000 -0.40909 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.07930 10.08270 -0.00340 -0.03372 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.78510 9.78840 -0.00330 -0.03371 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.28710 83.37480 -0.08770 -0.10519 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.35540 12.36770 -0.01230 -0.09945 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.85420 64.92330 -0.06910 -0.10643 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.53950 9.54890 -0.00940 -0.09844 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58450 2.58580 -0.00130 -0.05027 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.44050 10.44590 -0.00540 -0.05169 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19330 2.19430 -0.00100 -0.04557 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.60880 8.61290 -0.00410 -0.04760 宏利台灣動力基金 29.98000 30.30000 -0.32000 -1.05611 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.20400 10.20800 -0.00400 -0.03918 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.94910 9.95230 -0.00320 -0.03215 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.97160 7.97470 -0.00310 -0.03887 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.91730 7.92010 -0.00280 -0.03535 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872 宏利全球債券組合基金 13.06930 13.06140 0.00790 0.06048 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76890 2.77240 -0.00350 -0.12624 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64080 11.65350 -0.01270 -0.10898 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.58950 8.59890 -0.00940 -0.10932 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42180 2.42430 -0.00250 -0.10312 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.78690 10.79780 -0.01090 -0.10095 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.54400 3.55580 -0.01180 -0.33185 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57210 0.57390 -0.00180 -0.31364 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.53000 16.58000 -0.05000 -0.30157 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.90460 11.91410 -0.00950 -0.07974 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.56930 10.57690 -0.00760 -0.07185 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.22420 10.23150 -0.00730 -0.07135 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.92530 8.93300 -0.00770 -0.08620 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.53130 8.53740 -0.00610 -0.07145 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42690 8.43290 -0.00600 -0.07115 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.39650 8.40120 -0.00470 -0.05594 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78090 2.77940 0.00150 0.05397 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40370 0.40340 0.00030 0.07437 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.22760 12.21950 0.00810 0.06629 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91990 0.91920 0.00070 0.07615 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.36030 7.35550 0.00480 0.06526 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03840 2.03730 0.00110 0.05399 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29350 0.29330 0.00020 0.06819 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.00530 8.99940 0.00590 0.06556 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32940 0.32910 0.00030 0.09116 宏利萬利貨幣市場基金 13.64630 13.64620 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.53000 2.53000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 宏利臺灣股息收益基金 26.30000 26.54000 -0.24000 -0.90430 宏利澳幣保本基金 12.14630 12.13870 0.00760 0.06261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.77000 11.74000 0.03000 0.25554 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.28730 10.28700 0.00030 0.00292 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.51680 9.52200 -0.00520 -0.05461 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.90110 8.90540 -0.00430 -0.04829 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.69470 10.69990 -0.00520 -0.04860 貝萊德亞美利加收益基金 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 貝萊德新台幣基金 12.93730 12.93720 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.60000 25.83000 -0.23000 -0.89044 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信大中華基金-人民幣 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 保德信大中華基金-美元 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-新台幣 27.80000 27.79000 0.01000 0.03598 保德信中小型股基金 40.47000 40.86000 -0.39000 -0.95448 保德信台商全方位基金 33.35000 33.54000 -0.19000 -0.56649 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 29.93000 29.94000 -0.01000 -0.03340 保德信全球消費商機基金 18.50000 18.59000 -0.09000 -0.48413 保德信全球基礎建設基金 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097 保德信全球資源基金 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952 保德信全球醫療生化基金-美元 10.66000 10.58000 0.08000 0.75614 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.13000 34.86000 0.27000 0.77453 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.75540 9.76990 -0.01450 -0.14842 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60210 10.61790 -0.01580 -0.14881 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.20960 9.22270 -0.01310 -0.14204 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99470 10.00890 -0.01420 -0.14187 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.17260 8.17590 -0.00330 -0.04036 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.82270 10.82710 -0.00440 -0.04064 保德信亞太基金 20.81000 20.88000 -0.07000 -0.33525 保德信店頭市場基金 29.01000 29.31000 -0.30000 -1.02354 保德信拉丁美洲基金 7.04000 6.95000 0.09000 1.29496 保德信金平衡基金 29.79000 30.01000 -0.22000 -0.73309 保德信金滿意基金 40.89000 41.39000 -0.50000 -1.20802 保德信科技島基金 24.46000 24.67000 -0.21000 -0.85124 保德信高成長基金 89.85000 90.76000 -0.91000 -1.00264 保德信第一基金 24.58000 24.83000 -0.25000 -1.00685 保德信貨幣市場基金 15.77610 15.77590 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.65070 10.67210 -0.02140 -0.20052 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.76840 10.78940 -0.02100 -0.19464 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.86140 10.88970 -0.02830 -0.25988 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.28220 10.30840 -0.02620 -0.25416 保德信新世紀基金 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.99610 7.98730 0.00880 0.11017 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.86960 10.85770 0.01190 0.10960 保德信新興趨勢組合基金 10.77000 10.85000 -0.08000 -0.73733 保德信瑞騰基金 15.54950 15.54940 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.71240 9.78510 -0.07270 -0.74297 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01910 10.01680 0.00230 0.02296 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.65400 9.70250 -0.04850 -0.49987 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.81680 9.81500 0.00180 0.01834 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.75730 9.93220 -0.17490 -1.76094 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91110 9.91600 -0.00490 -0.04942 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.65840 9.78020 -0.12180 -1.24537 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.78110 9.78290 -0.00180 -0.01840 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.05450 10.05690 -0.00240 -0.02386 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.93190 10.05980 -0.12790 -1.27140 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.11950 10.12240 -0.00290 -0.02865 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.85830 9.95330 -0.09500 -0.95446 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.95350 9.95350 0.00000 0.00000 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.63390 9.63470 -0.00080 -0.00830 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.49100 9.48930 0.00170 0.01791 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.09370 10.09440 -0.00070 -0.00693 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09230 10.09310 -0.00080 -0.00793 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.16480 10.16220 0.00260 0.02559 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.23930 10.23670 0.00260 0.02540 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.12530 10.12210 0.00320 0.03161 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.12560 10.12250 0.00310 0.03062 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94030 1.95140 -0.01110 -0.56882 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66760 2.67060 -0.00300 -0.11233 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29140 0.29300 -0.00160 -0.54608 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43450 0.43500 -0.00050 -0.11494 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.31890 8.36500 -0.04610 -0.55111 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.64100 11.65430 -0.01330 -0.11412 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.38110 9.42760 -0.04650 -0.49323 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.56520 11.57900 -0.01380 -0.11918 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.47590 8.51790 -0.04200 -0.49308 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.47680 10.48890 -0.01210 -0.11536 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16680 10.16800 -0.00120 -0.01180 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.06880 10.07080 -0.00200 -0.01986 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.04470 10.11940 -0.07470 -0.73819 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68180 10.67990 0.00190 0.01779 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.96030 10.00930 -0.04900 -0.48954 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.73220 9.80520 -0.07300 -0.74450 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11300 10.11220 0.00080 0.00791 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.71300 9.76300 -0.05000 -0.51214 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95070 9.95090 -0.00020 -0.00201 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.51830 10.57900 -0.06070 -0.57378 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.12590 6.16560 -0.03970 -0.64390 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.63920 10.64720 -0.00800 -0.07514 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65230 11.65220 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 17.75000 17.89000 -0.14000 -0.78256 施羅德樂活中小基金-I類型 4056.14000 4088.36000 -32.22000 -0.78809 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.26850 10.25190 0.01660 0.16192 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.30550 11.28810 0.01740 0.15414 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.54410 10.52740 0.01670 0.15863 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.08240 9.06770 0.01470 0.16211 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.49890 9.48420 0.01470 0.15499 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.33160 9.31690 0.01470 0.15778 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.41290 10.39610 0.01680 0.16160 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.96100 10.94410 0.01690 0.15442 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.92020 10.90290 0.01730 0.15867 柏瑞五國金勢力建設基金 6.31000 6.23000 0.08000 1.28411 柏瑞巨人基金 12.55000 12.67000 -0.12000 -0.94712 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65900 13.65890 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.97000 15.98000 -0.01000 -0.06258 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.57950 13.57990 -0.00040 -0.00295 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.96420 11.96550 -0.00130 -0.01086 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.57540 12.57590 -0.00050 -0.00398 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.81590 8.81620 -0.00030 -0.00340 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77060 6.77080 -0.00020 -0.00295 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74900 8.75000 -0.00100 -0.01143 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.48630 8.48440 0.00190 0.02239 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.75480 10.75530 -0.00050 -0.00465 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.35920 8.35660 0.00260 0.03111 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.14170 12.14300 -0.00130 -0.01071 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.76440 11.76470 -0.00030 -0.00255 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.03960 12.03690 0.00270 0.02243 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.44750 11.44800 -0.00050 -0.00437 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97280 8.97310 -0.00030 -0.00334 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77620 9.77720 -0.00100 -0.01023 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.69930 9.69720 0.00210 0.02166 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.56470 9.56510 -0.00040 -0.00418 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.43720 9.43430 0.00290 0.03074 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.21620 10.23520 -0.01900 -0.18563 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.10450 10.12410 -0.01960 -0.19360 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.98470 10.00350 -0.01880 -0.18793 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.06390 10.08040 -0.01650 -0.16368 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.87210 9.89050 -0.01840 -0.18604 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.67060 9.68930 -0.01870 -0.19300 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.64260 9.66080 -0.01820 -0.18839 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.72280 9.73880 -0.01600 -0.16429 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.19710 10.21610 -0.01900 -0.18598 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.10450 10.12410 -0.01960 -0.19360 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.98480 10.00360 -0.01880 -0.18793 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.06390 10.08040 -0.01650 -0.16368 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.87200 9.89050 -0.01850 -0.18705 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.67070 9.68950 -0.01880 -0.19402 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.64260 9.66080 -0.01820 -0.18839 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.72290 9.73890 -0.01600 -0.16429 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.72550 10.73770 -0.01220 -0.11362 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.95560 11.96930 -0.01370 -0.11446 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.34510 11.35800 -0.01290 -0.11358 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.99950 9.00970 -0.01020 -0.11321 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.70290 9.71410 -0.01120 -0.11530 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.57590 9.58680 -0.01090 -0.11370 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.43660 10.44840 -0.01180 -0.11294 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.13210 11.14490 -0.01280 -0.11485 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.96060 10.97310 -0.01250 -0.11391 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.99970 9.00990 -0.01020 -0.11321 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70330 9.71450 -0.01120 -0.11529 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.57630 9.58720 -0.01090 -0.11369 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.82000 12.81000 0.01000 0.07806 柏瑞拉丁美洲基金 9.62000 9.51000 0.11000 1.15668 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.30250 11.35990 -0.05740 -0.50529 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.36130 7.39880 -0.03750 -0.50684 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.38590 11.38410 0.00180 0.01581 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.07680 11.07560 0.00120 0.01083 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.19690 10.19530 0.00160 0.01569 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.27090 8.26960 0.00130 0.01572 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.30520 9.30410 0.00110 0.01182 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.35020 9.34870 0.00150 0.01605 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.65540 10.65420 0.00120 0.01126 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99870 9.99710 0.00160 0.01600 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.18030 10.17870 0.00160 0.01572 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.64010 9.63900 0.00110 0.01141 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.93670 8.93530 0.00140 0.01567 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.84950 8.84570 0.00380 0.04296 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.37440 9.37290 0.00150 0.01600 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.80200 11.80150 0.00050 0.00424 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.29720 11.29750 -0.00030 -0.00266 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.72450 10.72430 0.00020 0.00186 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.95960 6.95930 0.00030 0.00431 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71510 8.71540 -0.00030 -0.00344 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.32530 9.32510 0.00020 0.00214 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.14540 10.14500 0.00040 0.00394 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.74160 10.74140 0.00020 0.00186 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.43320 9.43350 -0.00030 -0.00318 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.87590 8.87560 0.00030 0.00338 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.52410 9.52390 0.00020 0.00210 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.18440 11.20060 -0.01620 -0.14464 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.79110 11.80850 -0.01740 -0.14735 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.80580 10.82150 -0.01570 -0.14508 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.06530 9.07840 -0.01310 -0.14430 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.60570 9.61980 -0.01410 -0.14657 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.60920 9.62310 -0.01390 -0.14444 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.11380 11.13010 -0.01630 -0.14645 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97890 9.99330 -0.01440 -0.14410 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.29630 10.31130 -0.01500 -0.14547 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.46420 9.47790 -0.01370 -0.14455 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.21900 9.23240 -0.01340 -0.14514 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.82650 9.84100 -0.01450 -0.14734 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.37040 9.38400 -0.01360 -0.14493 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.18000 18.16000 0.02000 0.11013 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.01000 16.97000 0.04000 0.23571 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.87800 12.87390 0.00410 0.03185 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.65930 10.64150 0.01780 0.16727 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.61540 11.59550 0.01990 0.17162 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.22200 12.19750 0.02450 0.20086 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.12570 11.10690 0.01880 0.16926 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.62040 9.60430 0.01610 0.16763 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.16040 10.14300 0.01740 0.17155 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.03130 10.01120 0.02010 0.20078 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.06820 10.05120 0.01700 0.16913 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.75900 9.74270 0.01630 0.16730 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.95810 9.94100 0.01710 0.17201 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.71880 11.69530 0.02350 0.20094 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.00980 9.99290 0.01690 0.16912 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰大中華基金 18.55000 18.70000 -0.15000 -0.80214 國泰小龍基金 14.54000 14.68000 -0.14000 -0.95368 國泰中小成長基金 39.87000 40.28000 -0.41000 -1.01787 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20600 2.20720 -0.00120 -0.05437 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.63150 9.64220 -0.01070 -0.11097 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.09250 8.14320 -0.05070 -0.62261 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31580 0.31620 -0.00040 -0.12650 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.54490 11.54390 0.00100 0.00866 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67170 1.67250 -0.00080 -0.04783 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 29.59000 29.78000 -0.19000 -0.63801 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.69000 11.58000 0.11000 0.94991 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 40.98000 41.72000 -0.74000 -1.77373 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.39930 10.39290 0.00640 0.06158 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.20910 10.20290 0.00620 0.06077 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.23290 10.22670 0.00620 0.06063 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33880 0.33860 0.00020 0.05907 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33240 0.33220 0.00020 0.06020 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33310 0.33290 0.00020 0.06008 國泰台灣貨幣市場基金 12.41660 12.41640 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 25.36000 25.49000 -0.13000 -0.51000 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.52680 2.52770 -0.00090 -0.03561 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36710 0.36740 -0.00030 -0.08165 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51940 0.51370 0.00570 1.10960 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.01000 13.05000 -0.04000 -0.30651 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45110 0.45260 -0.00150 -0.33142 國泰全球資源基金台幣級別 6.06000 6.04000 0.02000 0.33113 國泰全球資源基金美元級別 0.19470 0.19390 0.00080 0.41258 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41630 0.41720 -0.00090 -0.21572 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37490 0.37580 -0.00090 -0.23949 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44190 0.44290 -0.00100 -0.22578 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52980 0.52480 0.00500 0.95274 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.83000 20.92000 -0.09000 -0.43021 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.47000 22.74000 -0.27000 -1.18734 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.50510 2.51860 -0.01350 -0.53601 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.20120 11.26750 -0.06630 -0.58842 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.98890 10.04800 -0.05910 -0.58818 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36490 0.36700 -0.00210 -0.57221 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32540 0.32730 -0.00190 -0.58051 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51290 0.50980 0.00310 0.60808 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.28000 11.42000 -0.14000 -1.22592 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38010 0.38470 -0.00460 -1.19574 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.83000 18.84000 -0.01000 -0.05308 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61410 0.61440 -0.00030 -0.04883 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.84000 18.85000 -0.01000 -0.05305 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.86440 0.85460 0.00980 1.14674 國泰科技生化基金 30.75000 31.05000 -0.30000 -0.96618 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.63000 28.58000 0.05000 0.17495 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.67000 12.71000 -0.04000 -0.31471 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.71680 38.45590 -0.73910 -1.92194 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.33770 19.97900 0.35870 1.79539 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.69600 18.38780 -0.69180 -3.76228 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.54970 40.06080 -0.51110 -1.27581 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.18050 41.35710 -0.17660 -0.42701 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.55610 43.56250 -0.00640 -0.01469 國泰紐幣2021保本基金 12.24880 12.23940 0.00940 0.07680 國泰紐幣八年期保本基金 12.54070 12.52960 0.01110 0.08859 國泰紐幣保本基金 12.48630 12.48030 0.00600 0.04808 國泰高科技基金 11.49000 11.58000 -0.09000 -0.77720 國泰國泰基金台幣I級別 20.80000 21.07000 -0.27000 -1.28144 國泰國泰基金台幣級別 20.80000 21.07000 -0.27000 -1.28144 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33620 0.33670 -0.00050 -0.14850 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48270 0.47770 0.00500 1.04668 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.63000 11.65000 -0.02000 -0.17167 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37770 0.37830 -0.00060 -0.15860 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.54240 0.53690 0.00550 1.02440 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35080 0.35120 -0.00040 -0.11390 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50370 0.49830 0.00540 1.08368 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.56980 10.57300 -0.00320 -0.03027 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.50190 7.50410 -0.00220 -0.02932 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35810 0.35820 -0.00010 -0.02792 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24460 0.24470 -0.00010 -0.04087 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.24320 2.24340 -0.00020 -0.00892 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.94790 9.95390 -0.00600 -0.06028 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32340 0.32360 -0.00020 -0.06180 國泰新興市場基金台幣級別 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 國泰新興市場基金美元級別 0.38760 0.38710 0.00050 0.12917 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27280 2.26990 0.00290 0.12776 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48010 1.47830 0.00180 0.12176 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34030 0.34010 0.00020 0.05881 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33960 0.33940 0.00020 0.05893 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22380 0.22370 0.00010 0.04470 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.41570 10.40880 0.00690 0.06629 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.65580 6.65140 0.00440 0.06615 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.91000 13.72000 0.19000 1.38484 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.54000 36.61000 -1.07000 -2.92270 國泰價值卓越基金 13.56000 13.70000 -0.14000 -1.02190 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.97000 11.02000 -0.05000 -0.45372 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37610 0.37760 -0.00150 -0.39725 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.55000 21.52000 0.03000 0.13941 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.06000 19.03000 0.03000 0.15765 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.85000 19.23000 -0.38000 -1.97608 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09920 12.09840 0.00080 0.00661 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39780 0.39780 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.61210 9.61550 -0.00340 -0.03536 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.21670 8.22190 -0.00520 -0.06325 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.76450 10.76730 -0.00280 -0.02600 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.31690 9.32280 -0.00590 -0.06329 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21610 11.21520 0.00090 0.00802 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77190 9.77090 0.00100 0.01023 第一金大中華基金 25.52000 25.78000 -0.26000 -1.00853 第一金小型精選基金 32.88000 33.05000 -0.17000 -0.51437 第一金中概平衡基金 24.00000 24.12000 -0.12000 -0.49751 第一金台灣貨幣市場基金 15.25910 15.25890 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.93700 177.93400 0.00300 0.00169 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.19890 10.25260 -0.05370 -0.52377 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.19900 10.25250 -0.05350 -0.52182 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.64370 14.62970 0.01400 0.09570 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.64450 14.63040 0.01410 0.09637 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.98000 13.97000 0.01000 0.07158 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.99000 13.98000 0.01000 0.07153 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.78290 9.79280 -0.00990 -0.10109 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.78580 9.79580 -0.01000 -0.10208 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.41160 9.42110 -0.00950 -0.10084 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.43630 9.44580 -0.00950 -0.10057 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.32670 10.33720 -0.01050 -0.10157 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.94840 9.95840 -0.01000 -0.10042 第一金全球大趨勢基金 24.25000 24.26000 -0.01000 -0.04122 第一金全球不動產證券化基金A 8.01410 8.06520 -0.05110 -0.63359 第一金全球不動產證券化基金B 5.66960 5.70570 -0.03610 -0.63270 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.33340 9.26190 0.07150 0.77198 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.33460 9.26300 0.07160 0.77297 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.04000 8.97000 0.07000 0.78038 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.77050 9.69560 0.07490 0.77252 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.77180 9.69700 0.07480 0.77137 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.56130 8.57000 -0.00870 -0.10152 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18630 10.19660 -0.01030 -0.10101 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.64750 9.65060 -0.00310 -0.03212 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.64650 9.64960 -0.00310 -0.03213 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.95220 7.95520 -0.00300 -0.03771 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.80390 8.80730 -0.00340 -0.03860 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.80440 8.80770 -0.00330 -0.03747 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.29560 11.29920 -0.00360 -0.03186 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.29650 11.30010 -0.00360 -0.03186 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.07900 10.08280 -0.00380 -0.03769 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.87530 14.88100 -0.00570 -0.03830 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.27030 14.33000 -0.05970 -0.41661 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.28820 14.34790 -0.05970 -0.41609 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.39000 13.45000 -0.06000 -0.44610 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.42000 13.47000 -0.05000 -0.37120 第一金亞洲科技基金 18.62000 18.76000 -0.14000 -0.74627 第一金亞洲新興市場基金 12.76000 12.82000 -0.06000 -0.46802 第一金店頭市場基金 8.32000 8.39000 -0.07000 -0.83433 第一金創新趨勢基金 21.54000 21.76000 -0.22000 -1.01103 第一金電子基金 30.80000 31.06000 -0.26000 -0.83709 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.98000 20.20000 -0.22000 -1.08911 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.24000 18.97000 0.27000 1.42330 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 統一大東協高股息基金(新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 統一大滿貫基金-A類型 32.06000 32.31000 -0.25000 -0.77375 統一大滿貫基金-I類型 32.06000 32.31000 -0.25000 -0.77375 統一大龍印基金 13.98000 14.04000 -0.06000 -0.42735 統一中小基金 23.32000 23.48000 -0.16000 -0.68143 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.86330 9.86480 -0.00150 -0.01521 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.18380 9.18630 -0.00250 -0.02721 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.87970 8.88230 -0.00260 -0.02927 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.77400 11.77580 -0.00180 -0.01529 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.89490 10.89790 -0.00300 -0.02753 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52490 10.52790 -0.00300 -0.02850 統一台灣動力基金 15.51000 15.58000 -0.07000 -0.44929 統一全天候基金-A類型 103.36000 103.76000 -0.40000 -0.38551 統一全天候基金-I類型 103.44000 103.84000 -0.40000 -0.38521 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.94070 8.94460 -0.00390 -0.04360 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.62090 8.62570 -0.00480 -0.05565 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.57450 8.57950 -0.00500 -0.05828 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.28320 9.28730 -0.00410 -0.04415 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.95890 8.96390 -0.00500 -0.05578 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.90330 8.90840 -0.00510 -0.05725 統一全球債券組合基金 11.96370 11.95960 0.00410 0.03428 統一全球新科技基金(人民幣) 16.94000 16.98000 -0.04000 -0.23557 統一全球新科技基金(美元) 15.95000 16.00000 -0.05000 -0.31250 統一全球新科技基金(新台幣) 15.20000 15.24000 -0.04000 -0.26247 統一亞太基金 24.69000 24.80000 -0.11000 -0.44355 統一亞洲大金磚基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340 統一奔騰基金 55.39000 55.81000 -0.42000 -0.75255 統一強棒貨幣市場基金 16.66760 16.66730 0.00030 0.00180 統一強漢基金(人民幣) 10.00000 10.09000 -0.09000 -0.89197 統一強漢基金(美元) 9.02000 9.09000 -0.07000 -0.77008 統一強漢基金(新台幣) 23.58000 23.78000 -0.20000 -0.84104 統一統信基金 28.15000 28.42000 -0.27000 -0.95004 統一黑馬基金 55.49000 55.76000 -0.27000 -0.48422 統一新亞洲科技能源基金 18.06000 18.18000 -0.12000 -0.66007 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.95460 7.94400 0.01060 0.13343 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14830 10.13480 0.01350 0.13320 統一經建基金 43.59000 43.73000 -0.14000 -0.32015 統一龍馬基金 60.63000 61.19000 -0.56000 -0.91518 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.52000 18.78000 -0.26000 -1.38445 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 43.19000 43.83000 -0.64000 -1.46019 野村中國機會基金 12.82000 12.83000 -0.01000 -0.07794 野村巴西基金 5.59000 5.46000 0.13000 2.38095 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.12000 12.27000 -0.15000 -1.22249 野村台灣高股息基金 23.80000 24.09000 -0.29000 -1.20382 野村台灣運籌基金 33.87000 33.97000 -0.10000 -0.29438 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.53290 9.53990 -0.00700 -0.07338 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.44950 9.45600 -0.00650 -0.06874 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.47610 9.48330 -0.00720 -0.07592 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.73960 9.74660 -0.00700 -0.07182 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.60650 9.61320 -0.00670 -0.06970 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54710 9.55430 -0.00720 -0.07536 野村平衡基金 18.16000 18.28000 -0.12000 -0.65646 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.03000 9.10000 -0.07000 -0.76923 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.09000 13.18000 -0.09000 -0.68285 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.92000 11.00000 -0.08000 -0.72727 野村全球生技醫療基金 18.26000 18.23000 0.03000 0.16456 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99550 10.00400 -0.00850 -0.08497 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.96710 9.97520 -0.00810 -0.08120 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.94530 9.95350 -0.00820 -0.08238 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99550 10.00400 -0.00850 -0.08497 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.96710 9.97520 -0.00810 -0.08120 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.94530 9.95360 -0.00830 -0.08339 野村全球品牌基金 28.33000 28.25000 0.08000 0.28319 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.58000 13.54000 0.04000 0.29542 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.63000 11.60000 0.03000 0.25862 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.30000 20.23000 0.07000 0.34602 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.79000 12.75000 0.04000 0.31373 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.03570 10.03690 -0.00120 -0.01196 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47370 10.47350 0.00020 0.00191 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.35770 10.35780 -0.00010 -0.00097 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.59060 9.59100 -0.00040 -0.00417 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.35340 9.35280 0.00060 0.00642 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.91770 8.91710 0.00060 0.00673 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.36670 11.36720 -0.00050 -0.00440 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.85370 10.85300 0.00070 0.00645 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.41390 10.41320 0.00070 0.00672 野村成長基金 28.13000 28.33000 -0.20000 -0.70597 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.73970 8.74940 -0.00970 -0.11086 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.75050 8.75930 -0.00880 -0.10046 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.88910 8.89760 -0.00850 -0.09553 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.29240 9.30270 -0.01030 -0.11072 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.20090 9.21010 -0.00920 -0.09989 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.34700 9.35590 -0.00890 -0.09513 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.49000 8.51000 -0.02000 -0.23502 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.16000 12.18000 -0.02000 -0.16420 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.31150 9.32570 -0.01420 -0.15227 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.36700 9.38090 -0.01390 -0.14817 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.45940 9.47320 -0.01380 -0.14567 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.89990 9.91500 -0.01510 -0.15229 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.86410 9.87880 -0.01470 -0.14880 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96690 9.98140 -0.01450 -0.14527 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.54530 8.56290 -0.01760 -0.20554 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.13330 9.15300 -0.01970 -0.21523 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.00650 9.02530 -0.01880 -0.20830 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.08960 13.11640 -0.02680 -0.20432 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.14480 12.17110 -0.02630 -0.21609 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.89120 9.91190 -0.02070 -0.20884 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04180 10.04440 -0.00260 -0.02589 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.26830 10.27180 -0.00350 -0.03407 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.89010 9.89270 -0.00260 -0.02628 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.42040 9.42310 -0.00270 -0.02865 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.30850 11.31170 -0.00320 -0.02829 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.17570 10.17940 -0.00370 -0.03635 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.24920 11.25420 -0.00500 -0.04443 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.74090 10.74470 -0.00380 -0.03537 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.50270 10.50620 -0.00350 -0.03331 野村泰國基金 43.45000 43.42000 0.03000 0.06909 野村高科技基金 9.64000 9.77000 -0.13000 -1.33060 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.29480 10.28320 0.01160 0.11281 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.41710 10.40720 0.00990 0.09513 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.87600 10.86370 0.01230 0.11322 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.76430 9.75400 0.01030 0.10560 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.66590 9.65530 0.01060 0.10978 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.59150 9.57990 0.01160 0.12109 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.03080 12.01950 0.01130 0.09401 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.61480 13.59990 0.01490 0.10956 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.94290 10.93150 0.01140 0.10429 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.83980 10.82790 0.01190 0.10990 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.01970 11.00660 0.01310 0.11902 野村貨幣市場基金 16.27510 16.27490 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.91000 15.85000 0.06000 0.37855 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.99920 10.00580 -0.00660 -0.06596 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.88080 9.88630 -0.00550 -0.05563 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.86940 9.87450 -0.00510 -0.05165 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.85640 9.87080 -0.01440 -0.14588 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.83460 9.84650 -0.01190 -0.12086 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80990 9.82210 -0.01220 -0.12421 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.85640 9.87080 -0.01440 -0.14588 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.83460 9.84650 -0.01190 -0.12086 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80990 9.82210 -0.01220 -0.12421 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.96680 9.94870 0.01810 0.18193 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.93390 9.91370 0.02020 0.20376 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.90690 9.88720 0.01970 0.19925 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.96680 9.94870 0.01810 0.18193 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.93390 9.91370 0.02020 0.20376 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.90690 9.88720 0.01970 0.19925 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.12470 10.11920 0.00550 0.05435 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.93660 7.93230 0.00430 0.05421 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.80940 11.80300 0.00640 0.05422 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.78000 7.65000 0.13000 1.69935 野村精選貨幣市場基金 12.08290 12.08280 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.36000 12.31000 0.05000 0.40617 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.45000 11.40000 0.05000 0.43860 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.10000 11.03000 0.07000 0.63463 野村歐洲高股息基金季配型 7.97000 7.91000 0.06000 0.75853 野村歐洲高股息基金累積型 11.30000 11.21000 0.09000 0.80285 野村積極成長基金 11.86000 11.94000 -0.08000 -0.67002 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.59000 8.64000 -0.05000 -0.57870 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 31.29000 31.47000 -0.18000 -0.57197 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.37000 10.36290 0.00710 0.06851 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.63880 8.63490 0.00390 0.04517 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.97080 7.96660 0.00420 0.05272 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88180 7.87670 0.00510 0.06475 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.78640 11.78120 0.00520 0.04414 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.61410 10.60860 0.00550 0.05184 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.52870 10.52200 0.00670 0.06368 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 野村環球基金-人民幣計價 16.51000 16.50000 0.01000 0.06061 野村環球基金-美元計價 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.94000 17.93000 0.01000 0.05577 野村鴻利基金 20.97000 21.06000 -0.09000 -0.42735 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86360 16.86350 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.37000 18.44000 -0.07000 -0.37961 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.42000 12.61000 -0.19000 -1.50674 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.16300 10.15900 0.00400 0.03937 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.33300 13.32760 0.00540 0.04052 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.03670 10.03240 0.00430 0.04286 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.95780 9.95920 -0.00140 -0.01406 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.63340 9.63300 0.00040 0.00415 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.64430 9.64370 0.00060 0.00622 凱基台商天下基金 12.66000 12.74000 -0.08000 -0.62794 凱基台灣精五門基金 19.40000 19.59000 -0.19000 -0.96988 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.98390 39.47820 -0.49430 -1.25208 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.85380 40.03500 -0.18120 -0.45260 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.82950 10.83970 -0.01020 -0.09410 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.37000 13.41000 -0.04000 -0.29828 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.05080 12.09160 -0.04080 -0.33742 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.82000 11.86000 -0.04000 -0.33727 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54900 11.54880 0.00020 0.00173 凱基開創基金 25.49000 25.69000 -0.20000 -0.77851 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.14000 23.07000 0.07000 0.30342 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.52980 22.45500 0.07480 0.33311 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.11000 17.11000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.41590 16.41890 -0.00300 -0.01827 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.48000 7.51000 -0.03000 -0.39947 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.48000 12.51000 -0.03000 -0.23981 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.12260 12.14970 -0.02710 -0.22305 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.56000 11.58000 -0.02000 -0.17271 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.36000 12.47080 -0.11080 -0.88848 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.61000 12.72000 -0.11000 -0.86478 凱基護城河基金-台幣計價A 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663 凱基護城河基金-美元計價B 13.40670 13.42960 -0.02290 -0.17052 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.17000 13.18000 -0.01000 -0.07587 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.57000 37.44000 0.13000 0.34722 富邦NASDAQ-100基金 31.96000 31.89000 0.07000 0.21950 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.31990 11.31990 0.00000 0.00000 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.44900 10.45020 -0.00120 -0.01148 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.98540 9.98990 -0.00450 -0.04505 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.86130 9.86130 0.00000 0.00000 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.02910 9.03010 -0.00100 -0.01107 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.63570 8.63950 -0.00380 -0.04398 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.92380 12.93320 -0.00940 -0.07268 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90210 1.90340 -0.00130 -0.06830 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36670 9.37350 -0.00680 -0.07254 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42690 1.42790 -0.00100 -0.07003 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76900 11.77150 -0.00250 -0.02124 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71260 1.71330 -0.00070 -0.04086 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13320 10.13540 -0.00220 -0.02171 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49350 1.49410 -0.00060 -0.04016 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 13.90000 13.83000 0.07000 0.50615 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.31000 25.59000 -0.28000 -1.09418 富邦日本東証基金 23.28000 23.34000 -0.06000 -0.25707 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.76000 45.90000 -0.14000 -0.30501 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.25000 47.88000 -0.63000 -1.31579 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.08000 52.92000 -0.84000 -1.58730 富邦台灣心基金 20.99000 21.15000 -0.16000 -0.75650 富邦台灣釆吉50基金 48.99000 49.76000 -0.77000 -1.54743 富邦台灣科技指數基金 54.64000 55.83000 -1.19000 -2.13147 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.93040 41.40420 -0.47380 -1.14433 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.68630 41.65010 0.03620 0.08691 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28920 0.29110 -0.00190 -0.65270 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.06000 9.12000 -0.06000 -0.65789 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52100 2.52300 -0.00200 -0.07927 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33770 0.33820 -0.00050 -0.14784 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.48150 10.49730 -0.01580 -0.15051 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18390 2.18560 -0.00170 -0.07778 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32300 0.32350 -0.00050 -0.15456 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.02170 9.03530 -0.01360 -0.15052 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.07000 22.37000 -0.30000 -1.34108 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.64000 14.37000 0.27000 1.87891 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.21000 30.12000 -0.91000 -3.02125 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64770 15.64750 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.18470 39.64560 -0.46090 -1.16255 富邦長紅基金 59.06000 59.57000 -0.51000 -0.85614 富邦科技基金 21.87000 22.15000 -0.28000 -1.26411 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.36140 40.37050 -0.00910 -0.02254 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.20800 39.00320 -0.79520 -2.03881 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.59930 38.85710 -0.25780 -0.66346 富邦恒生國企ETF基金 19.94000 20.28000 -0.34000 -1.67653 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.37000 14.02000 0.35000 2.49643 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.48000 27.59000 -1.11000 -4.02320 富邦高成長基金 22.80000 23.00000 -0.20000 -0.86957 富邦基金A類型 12.58000 12.70000 -0.12000 -0.94488 富邦基金I類型 12.58000 12.70000 -0.12000 -0.94488 富邦富時歐洲ETF基金 20.62000 20.47000 0.15000 0.73278 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41560 0.41590 -0.00030 -0.07213 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.41530 12.42490 -0.00960 -0.07726 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.56600 9.57340 -0.00740 -0.07730 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30690 0.30710 -0.00020 -0.06513 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.88650 8.89330 -0.00680 -0.07646 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 8.95670 9.05540 -0.09870 -1.08996 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.40630 9.47450 -0.06820 -0.71983 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.79780 8.89480 -0.09700 -1.09052 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.23160 9.29860 -0.06700 -0.72054 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.31000 20.50000 -0.19000 -0.92683 富邦精準基金 42.61000 43.00000 -0.39000 -0.90698 富邦精銳中小基金 10.41000 10.50000 -0.09000 -0.85714 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.61000 17.70000 -0.09000 -0.50847 富邦臺灣公司治理100基金 22.34000 22.71000 -0.37000 -1.62924 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.55000 7.44000 0.11000 1.47849 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.36000 15.82000 -0.46000 -2.90771 富邦標普美國特別股ETF基金 19.55000 19.63000 -0.08000 -0.40754 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.12960 10.14600 -0.01640 -0.16164 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.95300 9.97680 -0.02380 -0.23855 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.03090 10.05420 -0.02330 -0.23174 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.83360 9.84960 -0.01600 -0.16244 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.61980 9.64280 -0.02300 -0.23852 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.67710 9.69970 -0.02260 -0.23300 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.53000 30.87000 -0.34000 -1.10139 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.00230 10.00720 -0.00490 -0.04896 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.97890 9.98420 -0.00530 -0.05308 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.95560 9.96160 -0.00600 -0.06023 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.00230 10.00720 -0.00490 -0.04896 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.97880 9.98420 -0.00540 -0.05409 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.95570 9.96170 -0.00600 -0.06023 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.65510 8.65850 -0.00340 -0.03927 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.22800 9.23190 -0.00390 -0.04224 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.92680 8.93120 -0.00440 -0.04927 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.76680 9.77050 -0.00370 -0.03787 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.81220 9.81630 -0.00410 -0.04177 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.49780 9.50250 -0.00470 -0.04946 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.57970 9.58410 -0.00440 -0.04591 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.26360 8.30560 -0.04200 -0.50568 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.34130 9.38900 -0.04770 -0.50804 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.80500 8.85070 -0.04570 -0.51634 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.40060 10.45330 -0.05270 -0.50415 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.21250 10.26470 -0.05220 -0.50854 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.70420 9.75450 -0.05030 -0.51566 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.93540 8.98160 -0.04620 -0.51438 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.54340 9.59260 -0.04920 -0.51290 富達卓越領航全球組合基金 15.45000 15.44000 0.01000 0.06477 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.48460 8.52380 -0.03920 -0.45989 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.21890 9.26170 -0.04280 -0.46212 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.88380 8.92570 -0.04190 -0.46943 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.74890 9.79380 -0.04490 -0.45845 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.75510 9.80050 -0.04540 -0.46324 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.43900 9.48360 -0.04460 -0.47029 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.98210 9.02430 -0.04220 -0.46763 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.51760 9.56220 -0.04460 -0.46642 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.76270 9.76640 -0.00370 -0.03788 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.23680 9.24220 -0.00540 -0.05843 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.82030 8.82550 -0.00520 -0.05892 富蘭克林華美中華基金 11.68000 11.73000 -0.05000 -0.42626 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.46000 19.66000 -0.20000 -1.01729 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.58000 19.66000 -0.08000 -0.40692 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.76420 7.79900 -0.03480 -0.44621 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.61060 9.65380 -0.04320 -0.44749 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.13850 9.17960 -0.04110 -0.44773 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.19080 11.19850 -0.00770 -0.06876 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.75390 8.75990 -0.00600 -0.06849 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.13140 9.13770 -0.00630 -0.06895 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.45560 13.45490 0.00070 0.00520 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.33800 10.33750 0.00050 0.00484 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.22940 10.23630 -0.00690 -0.06741 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68260 7.68780 -0.00520 -0.06764 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.13340 9.13950 -0.00610 -0.06674 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.78910 10.79630 -0.00720 -0.06669 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56640 7.57140 -0.00500 -0.06604 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.01390 9.01990 -0.00600 -0.06652 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.53100 10.53580 -0.00480 -0.04556 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.73150 7.73500 -0.00350 -0.04525 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.10230 8.10890 -0.00660 -0.08139 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.11800 9.12550 -0.00750 -0.08219 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94910 9.95720 -0.00810 -0.08135 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.54410 12.55440 -0.01030 -0.08204 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.57000 8.61000 -0.04000 -0.46458 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.75000 8.80000 -0.05000 -0.56818 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.22000 9.04000 0.18000 1.99115 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.12000 11.89000 0.23000 1.93440 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.33900 13.35530 -0.01630 -0.12205 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 富蘭克林華美第一富基金 37.12000 37.55000 -0.43000 -1.14514 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30900 10.30880 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.10000 15.12000 -0.02000 -0.13228 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.01000 14.05000 -0.04000 -0.28470 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.17000 16.21000 -0.04000 -0.24676 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.11690 8.09040 0.02650 0.32755 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.28790 10.34410 -0.05620 -0.54330 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.46010 9.45830 0.00180 0.01903 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.95020 10.94800 0.00220 0.02009 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.75070 6.75010 0.00060 0.00889 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.91810 8.91720 0.00090 0.01009 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.08420 10.08310 0.00110 0.01091 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.44390 10.44280 0.00110 0.01053 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.17000 20.16000 0.01000 0.04960 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 復華人生目標基金 36.05030 35.95830 0.09200 0.25585 復華中小精選基金 65.76000 66.11000 -0.35000 -0.52942 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 復華六年到期新興市場債券基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 28.22000 28.23000 -0.01000 -0.03542 復華全球大趨勢基金-美元 13.65000 13.71000 -0.06000 -0.43764 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.31000 21.40000 -0.09000 -0.42056 復華全球平衡基金-美元 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 復華全球平衡基金-新臺幣 20.22000 20.32000 -0.10000 -0.49213 復華全球物聯網科技基金-美元 16.93000 16.96000 -0.03000 -0.17689 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.18000 16.20000 -0.02000 -0.12346 復華全球原物料基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 13.24000 13.33000 -0.09000 -0.67517 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46230 11.46950 -0.00720 -0.06278 復華全球債券基金 13.28230 13.33800 -0.05570 -0.41760 復華全球債券組合基金 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.35000 14.44000 -0.09000 -0.62327 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 復華全球戰略配置強基金-美元 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 復華有利貨幣市場基金 13.44260 13.44240 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.50000 11.57000 -0.07000 -0.60501 復華亞太成長基金 14.69000 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復華奧林匹克全球組合基金 14.73000 14.75000 -0.02000 -0.13559 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.64000 11.66000 -0.02000 -0.17153 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.21000 14.24000 -0.03000 -0.21067 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 復華新興人民幣短期收益基金 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 復華新興人民幣債券基金A 11.74000 11.75000 -0.01000 -0.08511 復華新興人民幣債券基金B 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.13000 19.20000 -0.07000 -0.36458 復華新興市場高收益債券基金A 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 復華新興市場高收益債券基金B 5.46000 5.47000 -0.01000 -0.18282 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.17000 12.19000 -0.02000 -0.16407 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.27000 12.26000 0.01000 0.08157 復華新興市場短期收益基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 復華數位經濟基金 49.35000 49.80000 -0.45000 -0.90361 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.80990 9.81380 -0.00390 -0.03974 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.62710 9.63120 -0.00410 -0.04257 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.96510 9.96900 -0.00390 -0.03912 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.74510 9.74930 -0.00420 -0.04308 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.64300 9.64930 -0.00630 -0.06529 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.09360 10.09950 -0.00590 -0.05842 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.67170 9.67850 -0.00680 -0.07026 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.12500 10.13150 -0.00650 -0.06416 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.67080 9.67760 -0.00680 -0.07027 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.12690 10.13330 -0.00640 -0.06316 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.99660 9.98740 0.00920 0.09212 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.00480 10.00760 -0.00280 -0.02798 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.96090 9.96310 -0.00220 -0.02208 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.95240 9.94450 0.00790 0.07944 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.90540 10.81570 0.08970 0.82935 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.93860 9.94240 -0.00380 -0.03822 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.95260 9.94470 0.00790 0.07944 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.90400 10.81430 0.08970 0.82946 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.93870 9.94250 -0.00380 -0.03822 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.92900 9.93220 -0.00320 -0.03222 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.21480 9.20180 0.01300 0.14128 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.27570 8.27690 -0.00120 -0.01450 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.20260 8.20330 -0.00070 -0.00853 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.56290 11.54660 0.01630 0.14117 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.41040 10.41200 -0.00160 -0.01537 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.43750 10.43830 -0.00080 -0.00766 景順主流基金 16.05000 16.38000 -0.33000 -2.01465 景順台灣科技基金 28.20000 28.76000 -0.56000 -1.94715 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 景順全球科技基金 23.10000 23.02000 0.08000 0.34752 景順全球康健基金 19.90000 19.93000 -0.03000 -0.15053 景順貨幣市場基金 15.94350 15.94340 0.00010 0.00063 景順潛力基金 29.44000 30.04000 -0.60000 -1.99734 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.76000 14.71000 0.05000 0.33990 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.71000 13.67000 0.04000 0.29261 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.79000 9.86000 -0.07000 -0.70994 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.40610 9.40610 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.54410 9.54350 0.00060 0.00629 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69210 9.69210 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.83680 9.83620 0.00060 0.00610 華南永昌永昌基金 18.09000 18.26000 -0.17000 -0.93100 華南永昌全球亨利組合基金 14.33650 14.32990 0.00660 0.04606 華南永昌全球神農水資源基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 華南永昌全球精品基金 16.11000 16.16000 -0.05000 -0.30941 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.51000 11.57000 -0.06000 -0.51858 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.43000 11.48000 -0.05000 -0.43554 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.87000 13.93000 -0.06000 -0.43073 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.67000 13.74000 -0.07000 -0.50946 華南永昌物聯網精選基金 10.67000 10.81000 -0.14000 -1.29510 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21330 16.21300 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 23.11030 23.23630 -0.12600 -0.54226 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94300 11.94280 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓中小型基金 24.18000 24.29000 -0.11000 -0.45286 華頓中國多重機會平衡基金 11.68330 11.69280 -0.00950 -0.08125 華頓台灣基金 25.22000 25.38000 -0.16000 -0.63042 華頓平安貨幣市場基金 11.52520 11.52510 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.06000 18.20000 -0.14000 -0.76923 華頓全球高收益債券基金A 13.49020 13.48120 0.00900 0.06676 華頓全球高收益債券基金B 8.26980 8.26430 0.00550 0.06655 華頓全球黑鑽油源基金 6.06000 6.00000 0.06000 1.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49710 2.49630 0.00080 0.03205 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04720 2.04460 0.00260 0.12716 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.66230 11.67860 -0.01630 -0.13957 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.38870 9.40180 -0.01310 -0.13934 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36150 0.36200 -0.00050 -0.13812 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29750 0.29780 -0.00030 -0.10074 匯豐台灣精典基金 23.96000 24.24000 -0.28000 -1.15512 匯豐全球趨勢組合基金 12.67000 12.68000 -0.01000 -0.07886 匯豐全球關鍵資源基金 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893 匯豐安富基金 25.43000 25.62000 -0.19000 -0.74161 匯豐成功基金 42.64000 43.13000 -0.49000 -1.13610 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.81000 10.87000 -0.06000 -0.55198 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58520 2.58390 0.00130 0.05031 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.33740 2.33600 0.00140 0.05993 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.48680 11.49970 -0.01290 -0.11218 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.80150 7.81420 -0.01270 -0.16252 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37570 0.37610 -0.00040 -0.10635 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33180 0.33220 -0.00040 -0.12041 匯豐金磚動力基金 13.85000 13.74000 0.11000 0.80058 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98390 14.98380 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.69000 4.70000 -0.01000 -0.21277 匯豐新鑽動力基金 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.28160 5.30190 -0.02030 -0.38288 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92820 8.94870 -0.02050 -0.22908 匯豐龍鳳基金-A類型 51.54000 52.17000 -0.63000 -1.20759 匯豐龍鳳基金-I類型 51.54000 52.17000 -0.63000 -1.20759 匯豐龍騰電子基金 34.40000 34.89000 -0.49000 -1.40441 匯豐雙高收益債券組合基金 12.24190 12.25210 -0.01020 -0.08325 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.85000 18.02000 -0.17000 -0.94340 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.47390 10.51520 -0.04130 -0.39276 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.70540 9.70630 -0.00090 -0.00927 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.95610 9.94460 0.01150 0.11564 新光台灣富貴基金 22.65000 22.84000 -0.19000 -0.83187 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.37000 12.40000 -0.03000 -0.24194 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.99000 12.01000 -0.02000 -0.16653 新光全球債券基金(A累積)美元 9.99930 10.03980 -0.04050 -0.40339 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.72250 9.74970 -0.02720 -0.27898 新光全球債券基金(B配息)美元 9.59740 9.65430 -0.05690 -0.58937 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.31950 9.36370 -0.04420 -0.47204 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 新光吉星貨幣市場基金 15.45070 15.45060 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 新光多重資產基金(A累積)美元 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 新光亞洲精選基金-美金 22.11000 22.22000 -0.11000 -0.49505 新光亞洲精選基金-新台幣 22.29000 22.37000 -0.08000 -0.35762 新光店頭基金 23.56000 23.79000 -0.23000 -0.96679 新光南非幣保本基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908 新光特選內需收益ETF基金 20.65000 21.08000 -0.43000 -2.03985 新光創新科技基金 14.44000 14.50000 -0.06000 -0.41379 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.79000 9.82060 -0.03060 -0.31159 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.06440 10.07390 -0.00950 -0.09430 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.69920 9.70240 -0.00320 -0.03298 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.20250 9.26370 -0.06120 -0.66064 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.46680 9.50970 -0.04290 -0.45112 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.11960 9.15570 -0.03610 -0.39429 新光澳幣八年期保本基金 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 新光澳幣十年期保本基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 新光澳幣保本基金 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.13280 10.14190 -0.00910 -0.08973 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.72780 9.73650 -0.00870 -0.08935 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.67450 9.68170 -0.00720 -0.07437 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.00740 10.01490 -0.00750 -0.07489 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.97880 9.98620 -0.00740 -0.07410 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.64370 9.65080 -0.00710 -0.07357 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.64140 9.64560 -0.00420 -0.04354 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.97410 9.97840 -0.00430 -0.04309 瑞銀全球創新趨勢基金 7.43000 7.40000 0.03000 0.40541 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.86400 9.87450 -0.01050 -0.10633 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.37200 9.38200 -0.01000 -0.10659 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.76600 9.77540 -0.00940 -0.09616 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.34180 9.35070 -0.00890 -0.09518 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.43400 9.43780 -0.00380 -0.04026 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.91400 9.91820 -0.00420 -0.04235 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.82680 13.83990 -0.01310 -0.09465 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.45070 8.45870 -0.00800 -0.09458 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.09520 37.59600 -0.50080 -1.33206 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.84000 38.36410 -0.52410 -1.36612 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.51330 40.00750 -0.49420 -1.23527 群益大印度基金-人民幣 12.47840 12.69290 -0.21450 -1.68992 群益大印度基金-美元 11.72430 11.93300 -0.20870 -1.74893 群益大印度基金-新臺幣 11.06000 11.21000 -0.15000 -1.33809 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.68750 12.66150 0.02600 0.20535 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.22330 12.19880 0.02450 0.20084 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.64940 11.66440 -0.01500 -0.12860 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.24170 10.25530 -0.01360 -0.13261 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.18160 10.16070 0.02090 0.20569 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.98690 8.96890 0.01800 0.20069 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.72900 9.74150 -0.01250 -0.12832 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.87510 8.88680 -0.01170 -0.13166 群益中小型股基金 40.48000 40.75000 -0.27000 -0.66258 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.72400 9.73450 -0.01050 -0.10786 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.01900 9.02910 -0.01010 -0.11186 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.41210 8.42100 -0.00890 -0.10569 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.50960 8.54730 -0.03770 -0.44107 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.89210 7.92740 -0.03530 -0.44529 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.36190 7.39420 -0.03230 -0.43683 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.02910 11.03300 -0.00390 -0.03535 群益中國高收益債券基金-美元 10.67150 10.67470 -0.00320 -0.02998 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.82460 9.82790 -0.00330 -0.03358 群益平衡王基金 18.57610 18.62160 -0.04550 -0.24434 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.05000 8.09000 -0.04000 -0.49444 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.81000 5.84000 -0.03000 -0.51370 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.81520 10.86790 -0.05270 -0.48491 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.31310 10.36380 -0.05070 -0.48920 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.61790 9.70540 -0.08750 -0.90156 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.17110 9.25500 -0.08390 -0.90654 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.65000 8.72000 -0.07000 -0.80275 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.90190 9.96040 -0.05850 -0.58733 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.69480 9.75140 -0.05660 -0.58043 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.16760 9.26840 -0.10080 -1.08757 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.09210 9.18370 -0.09160 -0.99742 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.13000 -0.09000 -0.98576 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.95920 10.01810 -0.05890 -0.58794 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.99880 10.05720 -0.05840 -0.58068 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.32900 9.43160 -0.10260 -1.08783 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.72810 9.82600 -0.09790 -0.99634 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.92000 10.02000 -0.10000 -0.99800 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.16810 10.17380 -0.00570 -0.05603 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.30010 7.33530 -0.03520 -0.47987 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.22830 10.23080 -0.00250 -0.02444 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.11630 10.11820 -0.00190 -0.01878 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.23790 10.23980 -0.00190 -0.01856 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.99140 10.05250 -0.06110 -0.60781 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.91530 9.96700 -0.05170 -0.51871 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.03450 10.08680 -0.05230 -0.51850 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.22830 10.23080 -0.00250 -0.02444 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.11630 10.11810 -0.00180 -0.01779 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.23800 10.23990 -0.00190 -0.01855 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.99150 10.05250 -0.06100 -0.60681 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.91530 9.96690 -0.05160 -0.51771 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.03450 10.08680 -0.05230 -0.51850 群益全球關鍵生技基金N-美元 10.12680 10.15730 -0.03050 -0.30028 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532 群益全球關鍵生技基金-美元 16.57010 16.61990 -0.04980 -0.29964 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.25000 16.30000 -0.05000 -0.30675 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.15000 9.74000 0.41000 4.20945 群益印度中小基金N-美元 8.41240 8.50380 -0.09140 -1.07481 群益印度中小基金N-新臺幣 7.90000 7.96000 -0.06000 -0.75377 群益印度中小基金-人民幣 13.57970 13.71870 -0.13900 -1.01322 群益印度中小基金-美元 12.03210 12.16270 -0.13060 -1.07377 群益印度中小基金-新臺幣 13.83000 13.93000 -0.10000 -0.71788 群益多利策略組合基金 11.47000 11.48000 -0.01000 -0.08711 群益多重收益組合基金 13.55000 13.56000 -0.01000 -0.07375 群益多重資產組合基金 15.40000 15.44000 -0.04000 -0.25907 群益安家基金 23.94530 24.11460 -0.16930 -0.70206 群益安穩貨幣市場基金 16.09260 16.09240 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.76000 24.58000 0.18000 0.73230 群益亞太中小基金 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738 群益亞太新趨勢平衡基金 15.79000 15.84000 -0.05000 -0.31566 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.66440 9.68780 -0.02340 -0.24154 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.37130 7.41320 -0.04190 -0.56521 群益店頭市場基金 92.37000 93.05000 -0.68000 -0.73079 群益東方盛世基金 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248 群益東協成長基金-人民幣 12.99310 12.93930 0.05380 0.41579 群益東協成長基金-美元 11.39360 11.34690 0.04670 0.41157 群益東協成長基金-新臺幣 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.40720 11.40430 0.00290 0.02543 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.81400 10.81060 0.00340 0.03145 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.24320 10.24000 0.00320 0.03125 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.86860 9.92390 -0.05530 -0.55724 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.35850 9.41050 -0.05200 -0.55257 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.86250 8.91170 -0.04920 -0.55208 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.65750 9.71160 -0.05410 -0.55707 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.52500 9.57800 -0.05300 -0.55335 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.90070 9.95570 -0.05500 -0.55245 群益長安基金 26.90000 27.10000 -0.20000 -0.73801 群益美國新創亮點基金N-美元 10.45610 10.45100 0.00510 0.04880 群益美國新創亮點基金-美元 15.81740 15.80970 0.00770 0.04870 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.19000 15.18000 0.01000 0.06588 群益真善美基金 15.96410 15.96060 0.00350 0.02193 群益馬拉松基金 116.40000 117.09000 -0.69000 -0.58929 群益馬拉松基金I類型 116.47000 117.16000 -0.69000 -0.58894 群益創新科技基金 30.65000 31.08000 -0.43000 -1.38353 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.35740 9.34790 0.00950 0.10163 群益華夏盛世基金N-美元 8.60350 8.59520 0.00830 0.09657 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 群益華夏盛世基金-人民幣 10.19020 10.17980 0.01040 0.10216 群益華夏盛世基金-美元 9.48660 9.47740 0.00920 0.09707 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.55000 15.54000 0.01000 0.06435 群益奧斯卡基金 25.63000 25.95000 -0.32000 -1.23314 群益新興金鑽基金-美元 11.31300 11.23800 0.07500 0.66738 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.59000 8.53000 0.06000 0.70340 群益葛萊美基金 21.67000 21.96000 -0.29000 -1.32058 群益道瓊美國地產ETF基金 19.65000 19.82000 -0.17000 -0.85772 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.24000 8.13000 0.11000 1.35301 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.51000 13.91000 -0.40000 -2.87563 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.97250 11.98660 -0.01410 -0.11763 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.31110 11.32950 -0.01840 -0.16241 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.26580 11.27960 -0.01380 -0.12234 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.59730 8.67250 -0.07520 -0.86711 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.03960 9.10040 -0.06080 -0.66810 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.29000 8.34000 -0.05000 -0.59952 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.65840 8.72110 -0.06270 -0.71895 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.14510 10.16150 -0.01640 -0.16139 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.99870 10.03100 -0.03230 -0.32200 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.42000 27.62000 -0.20000 -0.72411 德信中國精選成長基金 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 德信台灣主流中小基金 17.22000 17.35000 -0.13000 -0.74928 德信新興股票組合基金 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.93850 11.93840 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.71900 10.74240 -0.02340 -0.21783 德信數位時代基金 27.03000 27.18000 -0.15000 -0.55188 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.99920 0.00000 9.99920 0.00000 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.99920 0.00000 9.99920 0.00000 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66720 11.66710 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.42000 14.60000 -0.18000 -1.23288 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.64000 19.58000 0.06000 0.30644 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.48980 10.50180 -0.01200 -0.11427 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.14930 15.16670 -0.01740 -0.11473 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.11970 8.13310 -0.01340 -0.16476 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.01110 11.03000 -0.01890 -0.17135 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.43480 11.45440 -0.01960 -0.17111 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.14860 13.17030 -0.02170 -0.16476 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.11000 18.05000 0.06000 0.33241 摩根中小基金 20.87000 21.10000 -0.23000 -1.09005 摩根中國亮點基金 12.38000 12.37000 0.01000 0.08084 摩根台灣金磚基金-累積型 18.82000 19.02000 -0.20000 -1.05152 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.82000 19.02000 -0.20000 -1.05152 摩根台灣增長基金 49.54000 50.16000 -0.62000 -1.23604 摩根平衡基金 28.05000 28.21000 -0.16000 -0.56717 摩根全球α基金 19.74000 19.67000 0.07000 0.35587 摩根全球平衡基金 14.78590 14.81000 -0.02410 -0.16273 摩根全球發現基金 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.69390 9.68510 0.00880 0.09086 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.71660 10.70320 0.01340 0.12520 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10120 10.09140 0.00980 0.09711 摩根多元入息成長基金-累積型 11.41990 11.40950 0.01040 0.09115 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.04930 10.03950 0.00980 0.09761 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.55060 10.55040 0.00020 0.00190 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.49460 13.49430 0.00030 0.00222 摩根亞洲基金 54.51000 54.69000 -0.18000 -0.32913 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.41750 8.43600 -0.01850 -0.21930 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.82920 9.84910 -0.01990 -0.20205 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.69730 8.71570 -0.01840 -0.21111 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.26230 12.28840 -0.02610 -0.21240 摩根東方內需機會基金 17.27000 17.33000 -0.06000 -0.34622 摩根東方科技基金 32.90000 33.03000 -0.13000 -0.39358 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 摩根金龍收成基金 20.37000 20.38000 -0.01000 -0.04907 摩根第一貨幣市場基金 15.08460 15.08450 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 15.00000 15.14000 -0.14000 -0.92470 摩根新金磚五國基金 11.04000 10.95000 0.09000 0.82192 摩根新絲路基金 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 摩根新興35基金 12.84000 12.81000 0.03000 0.23419 摩根新興日本基金 24.99000 25.38000 -0.39000 -1.53664 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.30810 7.29840 0.00970 0.13291 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.58820 9.57330 0.01490 0.15564 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.33700 9.32380 0.01320 0.14157 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.58790 10.57400 0.01390 0.13145 摩根新興科技基金 50.25000 51.01000 -0.76000 -1.48990 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.28240 8.29550 -0.01310 -0.15792 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.52740 10.54420 -0.01680 -0.15933 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.51050 8.50070 0.00980 0.11528 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.28090 9.26910 0.01180 0.12730 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.72880 8.71900 0.00980 0.11240 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.79500 9.78380 0.01120 0.11447 摩根龍揚基金 30.39000 30.40000 -0.01000 -0.03289 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34370 9.33430 0.00940 0.10070 摩根總收益組合基金-累積型 11.30270 11.29140 0.01130 0.10008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 23.46000 23.60000 -0.14000 -0.59322 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.83920 11.84770 -0.00850 -0.07174 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.08120 11.08830 -0.00710 -0.06403 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.03640 10.04260 -0.00620 -0.06174 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.23220 10.23950 -0.00730 -0.07129 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.63560 9.64180 -0.00620 -0.06430 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.72140 8.72680 -0.00540 -0.06188 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.32520 10.32000 0.00520 0.05039 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.32940 10.32350 0.00590 0.05715 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.70380 9.72600 -0.02220 -0.22825 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.79940 9.82120 -0.02180 -0.22197 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.44050 9.46200 -0.02150 -0.22722 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.53310 9.55420 -0.02110 -0.22085 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.29840 11.31220 -0.01380 -0.12199 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.07950 11.09290 -0.01340 -0.12080 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20940 10.22130 -0.01190 -0.11642 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.69020 10.70320 -0.01300 -0.12146 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.46690 10.47950 -0.01260 -0.12023 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.64780 9.65890 -0.01110 -0.11492 聯邦金鑽平衡基金 21.86810 22.03000 -0.16190 -0.73491 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.60880 9.63110 -0.02230 -0.23154 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.86800 9.89030 -0.02230 -0.22547 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.60080 9.62310 -0.02230 -0.23173 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.85970 9.88190 -0.02220 -0.22465 聯邦貨幣市場基金 13.16920 13.16910 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 11.85000 11.92000 -0.07000 -0.58725 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.13330 16.12570 0.00760 0.04713 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.48050 12.48960 -0.00910 -0.07286 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.99150 11.99980 -0.00830 -0.06917 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.49860 11.50650 -0.00790 -0.06866 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77230 11.78550 -0.01320 -0.11200 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.01270 11.02340 -0.01070 -0.09707 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46110 10.47280 -0.01170 -0.11172 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.55650 8.56480 -0.00830 -0.09691 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.30000 35.75000 -0.45000 -1.25874 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.61000 15.60000 0.01000 0.06410 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.40000 12.40000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.94000 14.94000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.10000 12.04000 0.06000 0.49834 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.93000 14.88000 0.05000 0.33602 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.42000 15.37000 0.05000 0.32531 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.40000 15.34000 0.06000 0.39113 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.79000 20.80000 -0.01000 -0.04808 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.89000 18.90000 -0.01000 -0.05291 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.00000 13.01000 -0.01000 -0.07686 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.54000 15.55000 -0.01000 -0.06431 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.31000 16.33000 -0.02000 -0.12247 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.37000 15.38000 -0.01000 -0.06502 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.54000 15.55000 -0.01000 -0.06431 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.81000 13.82000 -0.01000 -0.07236 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.86000 13.87000 -0.01000 -0.07210 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.52000 14.53000 -0.01000 -0.06882 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.45000 18.45000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.31000 17.31000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.08000 14.08000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.14000 13.14000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.06000 8.06000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.51000 14.52000 -0.01000 -0.06887 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.53000 14.54000 -0.01000 -0.06878 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.00090 15.00080 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.43060 10.42590 0.00470 0.04508 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.62810 13.62190 0.00620 0.04551 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.46030 7.45690 0.00340 0.04560 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.80000 13.83000 -0.03000 -0.21692 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.88000 13.91000 -0.03000 -0.21567 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 20.39000 20.54000 -0.15000 -0.73028 瀚亞巴西基金 4.87000 4.71000 0.16000 3.39703 瀚亞外銷基金 40.47000 40.74000 -0.27000 -0.66274 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.73470 10.75930 -0.02460 -0.22864 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.41680 10.42260 -0.00580 -0.05565 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.31280 12.31990 -0.00710 -0.05763 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.31360 10.32320 -0.00960 -0.09299 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.45710 7.47450 -0.01740 -0.23279 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.00390 8.00840 -0.00450 -0.05619 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.10380 8.10850 -0.00470 -0.05796 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.17450 7.18120 -0.00670 -0.09330 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.82940 8.83450 -0.00510 -0.05773 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.17400 9.19540 -0.02140 -0.23273 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.35560 9.36080 -0.00520 -0.05555 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.20320 9.20850 -0.00530 -0.05756 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.71850 9.70660 0.01190 0.12260 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.80180 9.83320 -0.03140 -0.31933 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.70620 9.72660 -0.02040 -0.20973 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.71850 9.70660 0.01190 0.12260 瀚亞印度基金-人民幣 13.22000 13.50000 -0.28000 -2.07407 瀚亞印度基金-美元 12.45000 12.70000 -0.25000 -1.96850 瀚亞印度基金-新台幣 27.49000 27.94000 -0.45000 -1.61059 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.83000 11.88000 -0.05000 -0.42088 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.92000 14.91000 0.01000 0.06707 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太基礎建設基金 11.89000 11.87000 0.02000 0.16849 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.82140 11.84540 -0.02400 -0.20261 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.52700 13.55920 -0.03220 -0.23748 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.80590 10.80930 -0.00340 -0.03145 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.55830 10.56120 -0.00290 -0.02746 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.89180 11.88930 0.00250 0.02103 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.09360 9.11160 -0.01800 -0.19755 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.86660 9.88770 -0.02110 -0.21340 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.96680 8.96950 -0.00270 -0.03010 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.75120 8.75360 -0.00240 -0.02742 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.26110 9.25900 0.00210 0.02268 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.60030 14.59970 0.00060 0.00411 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.97290 10.99090 -0.01800 -0.16377 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.78430 10.78470 -0.00040 -0.00371 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.68370 12.68310 0.00060 0.00473 瀚亞非洲基金-南非幣 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.82000 19.84000 -0.02000 -0.10081 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.56940 13.56920 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 28.31000 28.23000 0.08000 0.28339 瀚亞高科技基金 55.41000 55.79000 -0.38000 -0.68113 瀚亞理財通基金 27.14000 27.34000 -0.20000 -0.73153 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.53000 8.58000 -0.05000 -0.58275 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.25000 8.30000 -0.05000 -0.60241 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.48000 8.53000 -0.05000 -0.58617 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.29000 8.34000 -0.05000 -0.59952 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.40000 8.42000 -0.02000 -0.23753 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.37000 8.40000 -0.03000 -0.35714 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.49000 8.51000 -0.02000 -0.23502 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 22.39000 22.60000 -0.21000 -0.92920 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.88120 12.88870 -0.00750 -0.05819 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.03070 9.03590 -0.00520 -0.05755 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.51230 10.54280 -0.03050 -0.28930 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.08830 11.12620 -0.03790 -0.34064 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.33810 10.35090 -0.01280 -0.12366 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.71520 9.72650 -0.01130 -0.11618 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.14150 10.14490 -0.00340 -0.03351 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.32960 8.35360 -0.02400 -0.28730 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.31300 8.34150 -0.02850 -0.34167 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.83100 8.84190 -0.01090 -0.12328 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.18640 8.19600 -0.00960 -0.11713 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.97920 7.98180 -0.00260 -0.03257 瀚亞電通網基金 14.15000 14.29000 -0.14000 -0.97971 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.64870 13.64330 0.00540 0.03958 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.48250 10.49550 -0.01300 -0.12386 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.90530 9.90160 0.00370 0.03737 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.43960 11.43500 0.00460 0.04023 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 11.72000 11.58000 0.14000 1.20898 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------