◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月04日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大台灣50正2 富邦科技 綠悅-KY 昶和 東泥 世紀鋼 嘉裕 元大台商50 本盟 大統新創 大飲 東華 富邦摩台 利勤 本盟 福懋油 立益 富邦發達 巨庭 銘旺科 宏亞 佳和 元大MSCI台灣 亞德客-KY 健和興 達新 昶和 永豐臺灣加權 世紀鋼 旭隼 恆大 三洋紡 富邦日本 國巨 元晶 怡華 本盟 元大歐洲50 金像電 遠雄來 昶和 瑞利 元大日經225 智寶 統領 大統新創 樂士 元大美債20正2 云辰 威宏-KY 程泰 正峰新 元大S&P日圓反1 國碩 泰昇-KY 氣立 億泰 FH彭博高收益債 承啟 榮星 毛寶 FH彭博新興債 統懋 台硝 懷特 元大台灣高息低波 新美齊 永記 燁興 群益道瓊美國地產 麗臺 日勝化 中鴻 富邦臺灣優質高息 華新科 展宇 威致 FH富時高息低波 同開 亞諾法 華豐 新光內需收益 禾伸堂 德淵 首利 信大 喬鼎 華廣 麗正 宏洲 玉晶光 士紙 東訊 嘉裕 揚明光 高興昌 華泰 東華 台勝科 東明-KY 錸德 立益 辛耘 世紀鋼 倫飛 佳和 健策 鑫永銓 虹光 昶和 聯德控股-KY 六暉-KY 威盛 三洋紡 台表科 宏旭-KY 國碩 本盟 訊芯-KY 友通 銘旺科 瑞利 GIS-KY 隴華 統懋 樂士 易華電 承啟 翔耀 正峰新 杜康-DR 銘旺科 太空梭 億泰 陽光能源-DR 互盛電 麗臺 毛寶 翔耀 華映 懷特 華新科 吉祥全 燁興 禾伸堂 憶聲 中鴻 揚明光 科風 威致 新至陞 和鑫 華豐 穎漢 力特 首利 時碩工業 喬鼎 麗正 泰鼎-KY 正達 東訊 迎廣 晟鈦 華泰 亞弘電 聯德 錸德 全國電 同泰 倫飛 陞泰 新世紀 虹光 愛山林 誠研 威盛 潤弘 綠能 國碩 宅配通 誠創 銘旺科 遠雄來 嘉威 統懋 夏都 力銘 翔耀 鳳凰 亞太電 太空梭 新天地 達能 義隆 欣欣 清惠 麗臺 統領 慧友 華映 客思達-KY 捷泰 吉祥全 康師傅-DR 互億 憶聲 杜康-DR 天瀚 科風 同方友友-DR 迅杰 和鑫 匯僑 華上 力特 一零四 光麗-KY 喬鼎 欣天然 元晶 正達 新海 華冠 晟鈦 欣高 裕豐 聯德 全國 寶徠 同泰 jpp-KY 皇普 新世紀 台數科 陽明 誠研 南六 六福 綠能 基勝-KY 康師傅-DR 誠創 波力-KY 聖馬丁-DR 嘉威 泰昇-KY 神州-DR 力銘 吉源-KY 耀傑-DR 亞太電 鼎炫-KY 同方友友-DR 達能 晨訊科-DR 清惠 友佳-DR 慧友 陽光能源-DR 捷泰 精熙-DR 互億 中福 天瀚 雷虎 迅杰 中視 華上 秋雨 光麗-KY 慶豐富 元晶 新利虹 尖點 國光生 華冠 裕豐 寶徠 皇普 陽明 六福 台新金 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中保 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生