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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月04日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     元大台灣50正2 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     世紀鋼     
嘉裕              元大台商50          本盟              大統新創 大飲                
東華              富邦摩台          利勤              本盟     福懋油              
立益              富邦發達          巨庭              銘旺科   宏亞                
佳和              元大MSCI台灣          亞德客-KY          健和興   達新                
昶和              永豐臺灣加權          世紀鋼            旭隼     恆大                
三洋紡            富邦日本          國巨              元晶     怡華                
本盟              元大歐洲50          金像電            遠雄來   昶和                
瑞利              元大日經225          智寶              統領     大統新創            
樂士              元大美債20正2          云辰              威宏-KY  程泰                
正峰新            元大S&P日圓反1          國碩              泰昇-KY  氣立                
億泰              FH彭博高收益債          承啟                       榮星                
毛寶              FH彭博新興債          統懋                       台硝                
懷特              元大台灣高息低波          新美齊                     永記                
燁興              群益道瓊美國地產          麗臺                       日勝化              
中鴻              富邦臺灣優質高息          華新科                     展宇                
威致              FH富時高息低波          同開                       亞諾法              
華豐              新光內需收益          禾伸堂                     德淵                
首利              信大              喬鼎                       華廣                
麗正              宏洲              玉晶光                     士紙                
東訊              嘉裕              揚明光                     高興昌              
華泰              東華              台勝科                     東明-KY             
錸德              立益              辛耘                       世紀鋼              
倫飛              佳和              健策                       鑫永銓              
虹光              昶和              聯德控股-KY                   六暉-KY             
威盛              三洋紡            台表科                     宏旭-KY             
國碩              本盟              訊芯-KY                    友通                
銘旺科            瑞利              GIS-KY                     隴華                
統懋              樂士              易華電                     承啟                
翔耀              正峰新            杜康-DR                    銘旺科              
太空梭            億泰              陽光能源-DR                   互盛電              
麗臺              毛寶                                         翔耀                
華映              懷特                                         華新科              
吉祥全            燁興                                         禾伸堂              
憶聲              中鴻                                         揚明光              
科風              威致                                         新至陞              
和鑫              華豐                                         穎漢                
力特              首利                                         時碩工業            
喬鼎              麗正                                         泰鼎-KY             
正達              東訊                                         迎廣                
晟鈦              華泰                                         亞弘電              
聯德              錸德                                         全國電              
同泰              倫飛                                         陞泰                
新世紀            虹光                                         愛山林              
誠研              威盛                                         潤弘                
綠能              國碩                                         宅配通              
誠創              銘旺科                                       遠雄來              
嘉威              統懋                                         夏都                
力銘              翔耀                                         鳳凰                
亞太電            太空梭                                       新天地              
達能              義隆                                         欣欣                
清惠              麗臺                                         統領                
慧友              華映                                         客思達-KY            
捷泰              吉祥全                                       康師傅-DR            
互億              憶聲                                         杜康-DR             
天瀚              科風                                         同方友友-DR            
迅杰              和鑫                                         匯僑                
華上              力特                                         一零四              
光麗-KY           喬鼎                                         欣天然              
元晶              正達                                         新海                
華冠              晟鈦                                         欣高                
裕豐              聯德                                         全國                
寶徠              同泰                                         jpp-KY              
皇普              新世紀                                       台數科              
陽明              誠研                                         南六                
六福              綠能                                         基勝-KY             
康師傅-DR          誠創                                         波力-KY             
聖馬丁-DR          嘉威                                         泰昇-KY             
神州-DR           力銘                                         吉源-KY             
耀傑-DR           亞太電                                       鼎炫-KY             
同方友友-DR          達能                                                             
晨訊科-DR          清惠                                                             
友佳-DR           慧友                                                             
陽光能源-DR          捷泰                                                             
精熙-DR           互億                                                             
中福              天瀚                                                             
雷虎              迅杰                                                             
中視              華上                                                             
秋雨              光麗-KY                                                          
慶豐富            元晶                                                             
新利虹            尖點                                                             
國光生            華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  台新金                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中保                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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