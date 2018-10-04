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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月04日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     富邦美債1-3          銘旺實            新昕纖   生泰     新鉅科     
易威     寬魚國際 富邦美債7-10          振維              謚源     杏昌                
穆拉德            富邦美債20年          迎輝              東林     寶島科              
南璋              元大美債7-10          松崗              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱              富邦中國政策債          環球晶            友銓     德麥                
精確              元大美債1-3          奧斯特            達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          花王              三圓     世坤                
唐鋒              群益15年IG電信債                            雙喜     萬國通              
榮群              群益15年IG科技債                            力泰     新昕纖              
天宇              群益10年IG金融債                            理銘     力肯                
新零售            國泰投資級公司債                            亞都     祺驊                
力新              國泰5Y+新興債                            東凌-KY  世德                
恩得利            國泰1-5Y高收債                            明揚     宏易                
李洲              富邦全球投等債                            綠河-KY  長佳                
凱柏實業          富邦全球高收債                            欣泰     瑞穎                
元炬              國泰中國政金債5+                                     大恭                
及成              富邦中政債0-1                                     永純                
和進              富邦A級公司債                                     致振                
耀勝              FH中國政策債                                     康聯訊              
倚強              凱基中國債3-10                                     創威                
錦明              凱基新興債10+                                     唐榮                
鑫創              凱基科技債10+                                     晉椿                
廣寰科            元大AAA至A公司債                                     久陽                
點晶              合世                                         強新                
建舜電            易威                                         松和                
泰谷              穆拉德                                       富強                
典範              南璋                                         力新                
長天              勝昱                                         凌網                
益通              精確                                         川寶                
振維              宏易                                         李洲                
鴻翊              唐鋒                                         港建                
迎輝              榮群                                         及成                
欣厚-KY           天宇                                         耀勝                
兆遠              新零售                                       倚強                
太欣              力新                                         至寶電              
系統電            恩得利                                       錦明                
世紀              李洲                                         宇環                
華容              凱柏實業                                     點晶                
建榮              元炬                                         加百裕              
立衛              及成                                         幸康                
天揚              和進                                         泰谷                
鈺創              耀勝                                         矽瑪                
佳總              倚強                                         先益                
合正              錦明                                         重鵬                
寶聯通            鑫創                                         泓格                
凱鈺              廣寰科                                       新鉅科              
德宏              點晶                                         緯軟                
合邦              建舜電                                       晶達                
萬旭              泰谷                                         友銓                
驊宏資            典範                                         高技                
久正              長天                                         寶聯通              
上揚              益通                                         凱鈺                
全譜              振維                                         三聯                
易通展            鴻翊                                         合邦                
安鈦克            迎輝                                         業強                
元隆              欣厚-KY                                      萬旭                
沛亨              兆遠                                         撼訊                
九暘              太欣                                         亞銳士              
凱碩              系統電                                       信昌電              
全達              世紀                                         合晶                
奧斯特            華容                                         上揚                
保銳              建榮                                         全譜                
越峰              立衛                                         易通展              
英格爾            天揚                                         沛波                
士開              鈺創                                         元隆                
昇益              佳總                                         沛亨                
志嘉              合正                                         迅德                
富裔              寶聯通                                       倉和                
正德              凱鈺                                         光菱                
燦星旅            德宏                                         星雲                
富驛-KY           合邦                                         三圓                
劍湖山            萬旭                                         昇益                
德記              驊宏資                                       三豐                
泰偉              久正                                         雙喜                
華義              上揚                                         力泰                
昇華              全譜                                         豐謙                
得利影            易通展                                       理銘                
鼎創達            臺龍                                         惠普                
花王              安鈦克                                       中連貨              
邦泰              元隆                                         安心                
                  沛亨                                         易飛網              
                  九暘                                         亞都                
                  凱碩                                         老爺知              
                  全達                                         滿心                
                  奧斯特                                       東凌-KY             
                  保銳                                         德記                
                  越峰                                         弘帆                
                  英格爾                                       大展證              
                  士開                                         誠品生活            
                  昇益                                         泰偉                
                  志嘉                                         華義                
                  富裔                                         得利影              
                  正德                                         時報                
                  燦星旅                                       琉園                
                  富驛-KY                                      旭然                
                  劍湖山                                       捷必勝-KY            
                  德記                                         明揚                
                  泰偉                                         紅木-KY             
                  華義                                         綠河-KY             
                  昇華                                         欣雄                
                  得利影                                       欣泰                
                  時報                                         大汽電              
                  鼎創達                                                           
                  霹靂                                                             
                  花王                                                             
                  邦泰
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