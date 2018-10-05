[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄10/04 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4144 康聯-KY 10/08 第一現增 10/02-10/04 1350 30.00 30.00 元大 02 10/05 5070 2104 中橡 10/09 上市增資 10/03-10/05 15734 38.00 38.00 元大 02 10/08 5409 2027 大成鋼 10/09 上市增資 10/03-10/05 21250 42.00 42.00 統一 02 10/08 52792 9941A 裕融企甲特 10/11 上市增資 10/04-10/08 9500 50.00 50.00 凱基 01 10/09 4413 飛寶企業 10/11 上櫃增資 10/04-10/08 720 12.50 12.50 台新 01 10/09 4961 天鈺 10/11 初上市 10/04-10/08 3213 33.00 33.00 福邦 01 10/09 5876 上海商銀 10/15 上市增資 10/08-10/11 4000 32.28 32.28 華南永昌 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。