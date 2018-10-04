七位聯準會高官齊亮相 看好美國經濟 對今年升息次數仍存分歧

周三（10 月 3 日）是聯準會官員公開活動行程非常滿檔的一天。參與置評了美國貨幣政策的幾位地區聯儲主席，普遍認為美國經濟強勁適合進一步升息，但對今年是否要升息第四次存在分歧。

Mester：債市變動不足為懼，風險是美國與其他經濟體分化

2019 年有 FOMC 投票權的聖路易斯聯儲主席 James Bullard 一直是「鴿派」，今日出席密蘇里州聖路易斯市舉辦的「21 世紀社區銀行研究 / 政策會議」時沒有置評貨幣政策。

一同出席會議的克利夫蘭聯儲主席 Loretta Mester 今年擁有 FOMC 投票權。她主要談論了應修改 1977 年頒布的美國《社區再投資法》，結合最新的科技和銀行實踐變更，適當降低小微銀行負擔，增強法律靈活性和針對性，幫助不同規模銀行更好地服務貧困社區的家庭與小企業借貸需求。

雖然演講稿沒有評價美國經濟或貨幣政策，但 Mester 在問答環節評論了周三長短端美債殖利率齊漲的現象，稱債市單日走勢不足為懼，市場本來就是波動的，也不擔心美債殖利率曲線趨平。

她進而表示，不存在美國通膨急劇上升的高風險，升息速度將取決於通膨走勢，目前漸進式升息仍是適宜的。聯準會的政策制定更為接近一個新階段，即非常依賴最新經濟數據來調整前景。她也指出了需要密切監控的風險：

「儘管美國經濟勢頭正常，就業增幅保持強勁，未來風險存在於美國與其他經濟體的分化，可能會傳導至美元和其他市場。這一因素應當被納入貨幣政策考量，分化本身需要被密切監控。」

Evans：財政刺激「擇時」不對 遏制通膨需升息超過中性利率

2019 年擁有 FOMC 投票權的芝加哥聯儲主席 Charles Evans 周三在英國倫敦接受了英國《金融時報》和彭博社的採訪，直接談論美國貨幣政策時立場略微轉向「鷹派」。

他認為，聯準會的政策立場依舊略偏寬鬆。目前美國經濟基本面相當強勁，就業增長、收入和消費支出提升。美國通膨率也攀升至聯準會目標 2% 附近，失業率若進一步下滑將為物價帶來上行壓力，因此：

「聯準會應逐漸升息至政策溫和偏緊，需要有輕微限制經濟發展的政策，來允許勞動力市場和通膨調整到更可持續的路徑上。」

Evans 表示，他對預期的利率路徑和今年 12 月再升息一次感到「非常放心」；相比於過去幾年，現在對通膨更有信心；美國經濟已經回到「周期中的正常階段」，不需要進一步的寬鬆政策支持。而在一個更正常的貨幣政策環境中，有必要關注下行風險，例如不好的貿易政策或限制移民等。

他預計美國長期中性利率在 2.75%，並認為美國基準利率會升息至 3%-3.25% 區間，但仍大幅低於此前經濟周期的峰值水平。除了為應對下一次衰退做準備，基準利率不會漲至 5% 高位，是因為生產率增速更為疲軟，而且公眾的通膨預期錨定在 2%，導致薪資不太會強勁增長。

Evans 支持繼續升息的理由也與美國財政刺激政策有關，他認為推出刺激政策時點不對，給已經很強勁的美國經濟增加了動能。他指出，財政刺激也需要「擇時」，在經濟周期的不同發展階段，「雪中送炭和推波助瀾是不一樣的」，因此應該值得擔憂，為了遏制通膨需升息超過中性利率。

三位地區聯儲主席：升息方面可以不用着急

費城聯儲主席 Patrick Harker 在 2020 年有 FOMC 投票權，今日他在巴爾的摩演講時敦促「緩慢」升息（go slow），更傾向於 2018 年只升息三次，主要理由是想避免美債殖利率曲線倒掛。

但他對未來幾年的整體升息次數預期，與聯準會 9 月 FOMC 會議點陣圖結論一致。最新點陣圖預計，2018 年共升息四次、2019 年升息三次、2020 年升息一次；Harker 則認為今年升息三次、明年和後年分別升息兩次。主要理由是沒有證據表明通膨加速上行，不必着急政策正常化。

Harker 表示，他依舊尊重最經典的兩年 / 10 年期美債殖利率曲線倒掛是經濟衰退的先導指標，希望避免過快升息帶來的倒掛風險。目前兩年 / 10 年期美債殖利率利差已收窄至 20 個基點附近，曲線屢次刷新 2007 年以來最平。

他認為，雖然美國經濟整體繁榮，一些少數族裔社區仍掙扎在結構型的壁壘中，種族財富鴻溝、不斷增長的城郊貧困現象、阿片類藥物流行和房租負擔不起等分化現象，都是需要解決的問題。儘管美國整體失業率為 3.9%，非裔美國人失業率是白人的兩倍，中位數家庭財富僅為後者的 1/10：

「聯準會的工作是質疑係統是否繼續令種族分歧永久化，最終限制美國的經濟潛力。」

今年有 FOMC 投票權的里士滿聯儲主席 Tom Barkin 在出席「西弗吉尼亞經濟前景會議」時也表達了類似觀點，支持逐步升息路徑，擔心殖利率曲線倒掛的風險。他還談到了更多經濟的潛在問題，包括薪資增速不及預期，貿易爭端導致的不確定性令企業界感到緊張，因而暫停了一些資本開支活動等。「英國硬脫歐」和「政治危機」可能對經濟造成潛在的衝擊。

2020 年有 FOMC 投票權的達拉斯聯儲主席 Robert Kaplan 也表示，他心中的基線場景是 2018 年共升息四次，但 2019 年升息兩次，中性利率應為 2.50%-2.75%。隨著美國財政刺激效果消退，明年美國 GDP 增速會從 3% 降至 2.5%，通過大肆舉債帶來的經濟增長未來將形成反噬。

前「二把手」費希爾：放鬆金融監管值得擔憂

除了聯準會主席鮑威爾在華盛頓特區接受採訪外，擁有 FOMC 永久投票權的聯準會理事 Lael Brainard 今日在芝加哥出席了「聯儲支付改善社區論壇」，不過並未置評美國經濟或貨幣政策。

Brainard 表示，聯準會正在尋求公眾評議開展銀行間的「實時全額支付系統」，24/7 的全天候支付系統將幫助風險最小化。她也提到，雖然不認為美元的全球儲備貨幣地位是理所當然，但當前這一地位非常強大，一系列因素會繼續支持美元成為全球重要的儲備貨幣，這需要繼續維持美國金融系統的穩健、流動性和開放。

去年卸任的聯準會前「二把手」、副主席費希爾（Stanley Fischer）同日接受彭博社採訪時捍衛了聯準會的獨立性。他認為，美國總統川普的「猛擊」只會對聯準會造成「微弱影響」，聯準會不會因為政治人物的批評就停止升息，這與現任聯儲主席鮑威爾的觀點一致。

但費希爾表達了對放鬆部分金融危機後監管的擔憂，認為目前已經開始遠離危機後制定的安全框架，「如果走得太遠，會導致下一個危機，目前還沒有這種風險。」 華爾街見聞曾提到，川普任命的聯準會副主席、理事夸爾斯周二還表示，隨著聯準會繼續審查監管規定，資產超過 2500 億美元的銀行面臨的監管將被放鬆，聯準會正在重新設定「系統重要性」的標準。