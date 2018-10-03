[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月02日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦科技 綠悅-KY 昶和 東泥 世紀鋼 嘉裕 正道 元大台商50 本盟 大統新創 大飲 東華 富邦摩台 利勤 本盟 福懋油 立益 富邦發達 巨庭 銘旺科 宏亞 佳和 元大MSCI台灣 亞德客-KY 健和興 達新 昶和 永豐臺灣加權 世紀鋼 旭隼 恆大 三洋紡 富邦日本 國巨 元晶 南染 本盟 元大歐洲50 金像電 遠雄來 怡華 瑞利 元大日經225 智寶 統領 昶和 樂士 元大美債20正2 云辰 威宏-KY 大統新創 正峰新 國泰20年美債反1 國碩 泰昇-KY 程泰 億泰 元大S&P日圓反1 承啟 氣立 毛寶 FH彭博高收益債 統懋 榮星 懷特 FH彭博新興債 新美齊 台硝 燁興 元大台灣高息低波 華新科 永記 中鴻 群益道瓊美國地產 同開 日勝化 威致 富邦臺灣優質高息 喬鼎 德淵 華豐 FH富時高息低波 玉晶光 華廣 首利 新光內需收益 揚明光 士紙 麗正 宏洲 台勝科 高興昌 東訊 嘉裕 辛耘 東明-KY 華泰 東華 聯德控股-KY 鑫永銓 錸德 立益 台表科 六暉-KY 倫飛 佳和 樺漢 隴華 虹光 昶和 訊芯-KY 承啟 威盛 三洋紡 GIS-KY 銘旺科 國碩 本盟 易華電 互盛電 銘旺科 瑞利 華園 翔耀 統懋 樂士 杜康-DR 華新科 翔耀 正峰新 陽光能源-DR 禾伸堂 太空梭 億泰 揚明光 麗臺 毛寶 新至陞 華映 懷特 穎漢 吉祥全 燁興 時碩工業 憶聲 中鴻 泰鼎-KY 科風 威致 迎廣 和鑫 華豐 亞弘電 力特 首利 全國電 喬鼎 麗正 陞泰 正達 東訊 愛山林 晟鈦 華泰 潤弘 聯德 錸德 宅配通 同泰 倫飛 遠雄來 新世紀 虹光 夏都 誠研 威盛 鳳凰 綠能 國碩 新天地 誠創 銘旺科 欣欣 嘉威 統懋 統領 力銘 翔耀 客思達-KY 亞太電 太空梭 康師傅-DR 達能 奇力新 杜康-DR 清惠 麗臺 同方友友-DR 慧友 華映 匯僑 捷泰 吉祥全 一零四 互億 憶聲 欣天然 天瀚 科風 新海 迅杰 和鑫 欣高 華上 力特 全國 光麗-KY 喬鼎 jpp-KY 元晶 正達 台數科 華冠 晟鈦 南六 裕豐 聯德 基勝-KY 寶徠 同泰 波力-KY 皇普 新世紀 泰昇-KY 陽明 誠研 吉源-KY 六福 綠能 鼎炫-KY 康師傅-DR 誠創 聖馬丁-DR 嘉威 神州-DR 力銘 耀傑-DR 亞太電 同方友友-DR 達能 晨訊科-DR 清惠 友佳-DR 慧友 陽光能源-DR 捷泰 精熙-DR 互億 中福 天瀚 雷虎 迅杰 中視 華上 秋雨 光麗-KY 慶豐富 元晶 新利虹 華冠 國光生 裕豐 寶徠 皇普 陽明 六福 台新金 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中保 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生