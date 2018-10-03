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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月02日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     群益臺灣加權反1 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     世紀鋼     
嘉裕     正道     元大台商50          本盟              大統新創 大飲                
東華              富邦摩台          利勤              本盟     福懋油              
立益              富邦發達          巨庭              銘旺科   宏亞                
佳和              元大MSCI台灣          亞德客-KY          健和興   達新                
昶和              永豐臺灣加權          世紀鋼            旭隼     恆大                
三洋紡            富邦日本          國巨              元晶     南染                
本盟              元大歐洲50          金像電            遠雄來   怡華                
瑞利              元大日經225          智寶              統領     昶和                
樂士              元大美債20正2          云辰              威宏-KY  大統新創            
正峰新            國泰20年美債反1          國碩              泰昇-KY  程泰                
億泰              元大S&P日圓反1          承啟                       氣立                
毛寶              FH彭博高收益債          統懋                       榮星                
懷特              FH彭博新興債          新美齊                     台硝                
燁興              元大台灣高息低波          華新科                     永記                
中鴻              群益道瓊美國地產          同開                       日勝化              
威致              富邦臺灣優質高息          喬鼎                       德淵                
華豐              FH富時高息低波          玉晶光                     華廣                
首利              新光內需收益          揚明光                     士紙                
麗正              宏洲              台勝科                     高興昌              
東訊              嘉裕              辛耘                       東明-KY             
華泰              東華              聯德控股-KY                   鑫永銓              
錸德              立益              台表科                     六暉-KY             
倫飛              佳和              樺漢                       隴華                
虹光              昶和              訊芯-KY                    承啟                
威盛              三洋紡            GIS-KY                     銘旺科              
國碩              本盟              易華電                     互盛電              
銘旺科            瑞利              華園                       翔耀                
統懋              樂士              杜康-DR                    華新科              
翔耀              正峰新            陽光能源-DR                   禾伸堂              
太空梭            億泰                                         揚明光              
麗臺              毛寶                                         新至陞              
華映              懷特                                         穎漢                
吉祥全            燁興                                         時碩工業            
憶聲              中鴻                                         泰鼎-KY             
科風              威致                                         迎廣                
和鑫              華豐                                         亞弘電              
力特              首利                                         全國電              
喬鼎              麗正                                         陞泰                
正達              東訊                                         愛山林              
晟鈦              華泰                                         潤弘                
聯德              錸德                                         宅配通              
同泰              倫飛                                         遠雄來              
新世紀            虹光                                         夏都                
誠研              威盛                                         鳳凰                
綠能              國碩                                         新天地              
誠創              銘旺科                                       欣欣                
嘉威              統懋                                         統領                
力銘              翔耀                                         客思達-KY            
亞太電            太空梭                                       康師傅-DR            
達能              奇力新                                       杜康-DR             
清惠              麗臺                                         同方友友-DR            
慧友              華映                                         匯僑                
捷泰              吉祥全                                       一零四              
互億              憶聲                                         欣天然              
天瀚              科風                                         新海                
迅杰              和鑫                                         欣高                
華上              力特                                         全國                
光麗-KY           喬鼎                                         jpp-KY              
元晶              正達                                         台數科              
華冠              晟鈦                                         南六                
裕豐              聯德                                         基勝-KY             
寶徠              同泰                                         波力-KY             
皇普              新世紀                                       泰昇-KY             
陽明              誠研                                         吉源-KY             
六福              綠能                                         鼎炫-KY             
康師傅-DR          誠創                                                             
聖馬丁-DR          嘉威                                                             
神州-DR           力銘                                                             
耀傑-DR           亞太電                                                           
同方友友-DR          達能                                                             
晨訊科-DR          清惠                                                             
友佳-DR           慧友                                                             
陽光能源-DR          捷泰                                                             
精熙-DR           互億                                                             
中福              天瀚                                                             
雷虎              迅杰                                                             
中視              華上                                                             
秋雨              光麗-KY                                                          
慶豐富            元晶                                                             
新利虹            華冠                                                             
國光生            裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  台新金                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中保                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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