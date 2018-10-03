[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月02日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 銘旺實 新昕纖 生泰 台燿 易威 寬魚國際 富邦美債7-10 振維 謚源 杏昌 穆拉德 富邦美債20年 迎輝 東林 寶島科 南璋 元大美債7-10 松崗 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 富邦中國政策債 環球晶 友銓 德麥 精確 元大美債1-3 奧斯特 達威 中華食 宏易 元大投資級公司債 花王 三圓 世坤 唐鋒 元大中國債3-5 雙喜 萬國通 榮群 群益15年IG電信債 力泰 新昕纖 天宇 群益15年IG科技債 理銘 力肯 新零售 群益10年IG金融債 亞都 祺驊 力新 國泰投資級公司債 東凌-KY 世德 恩得利 國泰5Y+新興債 明揚 宏易 李洲 國泰1-5Y高收債 綠河-KY 長佳 凱柏實業 富邦全球投等債 欣泰 瑞穎 元炬 富邦全球高收債 大恭 及成 富邦中政債0-1 永純 和進 富邦A級公司債 致振 耀勝 FH中國政策債 康聯訊 倚強 凱基中國債3-10 創威 錦明 凱基新興債10+ 唐榮 鑫創 凱基科技債10+ 晉椿 廣寰科 合世 久陽 點晶 易威 強新 建舜電 穆拉德 松和 泰谷 南璋 富強 典範 勝昱 力新 長天 精確 凌網 益通 宏易 川寶 振維 唐鋒 李洲 鴻翊 榮群 港建 迎輝 天宇 及成 欣厚-KY 新零售 耀勝 兆遠 力新 倚強 太欣 恩得利 至寶電 系統電 李洲 錦明 世紀 凱柏實業 宇環 華容 元炬 點晶 建榮 及成 加百裕 立衛 和進 幸康 天揚 耀勝 泰谷 鈺創 倚強 矽瑪 佳總 錦明 先益 合正 鑫創 重鵬 寶聯通 廣寰科 泓格 凱鈺 點晶 新鉅科 德宏 建舜電 緯軟 合邦 泰谷 晶達 萬旭 典範 友銓 驊宏資 長天 高技 久正 益通 寶聯通 上揚 陽程 凱鈺 全譜 振維 三聯 易通展 鴻翊 合邦 安鈦克 迎輝 業強 元隆 欣厚-KY 萬旭 沛亨 兆遠 撼訊 九暘 太欣 亞銳士 凱碩 系統電 信昌電 全達 世紀 合晶 奧斯特 華容 上揚 保銳 建榮 全譜 越峰 立衛 易通展 英格爾 天揚 沛波 士開 鈺創 元隆 昇益 佳總 沛亨 志嘉 合正 迅德 富裔 寶聯通 倉和 正德 凱鈺 光菱 燦星旅 德宏 蜜望實 富驛-KY 合邦 星雲 劍湖山 萬旭 三圓 德記 驊宏資 昇益 泰偉 久正 三豐 華義 上揚 雙喜 昇華 全譜 力泰 得利影 易通展 豐謙 鼎創達 安鈦克 理銘 花王 元隆 惠普 邦泰 沛亨 中連貨 九暘 安心 凱碩 易飛網 全達 亞都 奧斯特 老爺知 保銳 滿心 越峰 東凌-KY 英格爾 德記 士開 弘帆 昇益 大展證 志嘉 誠品生活 富裔 泰偉 正德 華義 燦星旅 得利影 富驛-KY 時報 劍湖山 琉園 德記 旭然 泰偉 捷必勝-KY 華義 明揚 昇華 紅木-KY 得利影 綠河-KY 時報 欣雄 鼎創達 欣泰 花王 大汽電 邦泰