新聞

[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月02日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
合世     晟楠     富邦美債1-3          銘旺實            新昕纖   生泰     台燿       
易威     寬魚國際 富邦美債7-10          振維              謚源     杏昌                
穆拉德            富邦美債20年          迎輝              東林     寶島科              
南璋              元大美債7-10          松崗              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱              富邦中國政策債          環球晶            友銓     德麥                
精確              元大美債1-3          奧斯特            達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          花王              三圓     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5                            雙喜     萬國通              
榮群              群益15年IG電信債                            力泰     新昕纖              
天宇              群益15年IG科技債                            理銘     力肯                
新零售            群益10年IG金融債                            亞都     祺驊                
力新              國泰投資級公司債                            東凌-KY  世德                
恩得利            國泰5Y+新興債                            明揚     宏易                
李洲              國泰1-5Y高收債                            綠河-KY  長佳                
凱柏實業          富邦全球投等債                            欣泰     瑞穎                
元炬              富邦全球高收債                                     大恭                
及成              富邦中政債0-1                                     永純                
和進              富邦A級公司債                                     致振                
耀勝              FH中國政策債                                     康聯訊              
倚強              凱基中國債3-10                                     創威                
錦明              凱基新興債10+                                     唐榮                
鑫創              凱基科技債10+                                     晉椿                
廣寰科            合世                                         久陽                
點晶              易威                                         強新                
建舜電            穆拉德                                       松和                
泰谷              南璋                                         富強                
典範              勝昱                                         力新                
長天              精確                                         凌網                
益通              宏易                                         川寶                
振維              唐鋒                                         李洲                
鴻翊              榮群                                         港建                
迎輝              天宇                                         及成                
欣厚-KY           新零售                                       耀勝                
兆遠              力新                                         倚強                
太欣              恩得利                                       至寶電              
系統電            李洲                                         錦明                
世紀              凱柏實業                                     宇環                
華容              元炬                                         點晶                
建榮              及成                                         加百裕              
立衛              和進                                         幸康                
天揚              耀勝                                         泰谷                
鈺創              倚強                                         矽瑪                
佳總              錦明                                         先益                
合正              鑫創                                         重鵬                
寶聯通            廣寰科                                       泓格                
凱鈺              點晶                                         新鉅科              
德宏              建舜電                                       緯軟                
合邦              泰谷                                         晶達                
萬旭              典範                                         友銓                
驊宏資            長天                                         高技                
久正              益通                                         寶聯通              
上揚              陽程                                         凱鈺                
全譜              振維                                         三聯                
易通展            鴻翊                                         合邦                
安鈦克            迎輝                                         業強                
元隆              欣厚-KY                                      萬旭                
沛亨              兆遠                                         撼訊                
九暘              太欣                                         亞銳士              
凱碩              系統電                                       信昌電              
全達              世紀                                         合晶                
奧斯特            華容                                         上揚                
保銳              建榮                                         全譜                
越峰              立衛                                         易通展              
英格爾            天揚                                         沛波                
士開              鈺創                                         元隆                
昇益              佳總                                         沛亨                
志嘉              合正                                         迅德                
富裔              寶聯通                                       倉和                
正德              凱鈺                                         光菱                
燦星旅            德宏                                         蜜望實              
富驛-KY           合邦                                         星雲                
劍湖山            萬旭                                         三圓                
德記              驊宏資                                       昇益                
泰偉              久正                                         三豐                
華義              上揚                                         雙喜                
昇華              全譜                                         力泰                
得利影            易通展                                       豐謙                
鼎創達            安鈦克                                       理銘                
花王              元隆                                         惠普                
邦泰              沛亨                                         中連貨              
                  九暘                                         安心                
                  凱碩                                         易飛網              
                  全達                                         亞都                
                  奧斯特                                       老爺知              
                  保銳                                         滿心                
                  越峰                                         東凌-KY             
                  英格爾                                       德記                
                  士開                                         弘帆                
                  昇益                                         大展證              
                  志嘉                                         誠品生活            
                  富裔                                         泰偉                
                  正德                                         華義                
                  燦星旅                                       得利影              
                  富驛-KY                                      時報                
                  劍湖山                                       琉園                
                  德記                                         旭然                
                  泰偉                                         捷必勝-KY            
                  華義                                         明揚                
                  昇華                                         紅木-KY             
                  得利影                                       綠河-KY             
                  時報                                         欣雄                
                  鼎創達                                       欣泰                
                  花王                                         大汽電              
                  邦泰
留言載入中...

相關新聞