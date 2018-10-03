[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月02日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 16741 0 00632R 元大台灣50反1 -10228 0 00710B FH彭博高收益債 4495 0 2330 台積電 -5593 2330 00677U 富邦VIX 3372 0 2317 鴻海 -4524 -13778 00673R 元大S&P原油反1 2933 0 00672L 元大S&P原油正2 -3359 0 00633L 富邦上証正2 2366 0 2891 中信金 -3084 16413 1402 遠東新 2122 12327 6116 彩晶 -2521 -4154 2337 旺宏 2090 -15838 2892 第一金 -2491 -1530 2371 大同 1797 4120 2888 新光金 -2327 -3384 2603 長榮 1175 1569 2344 華邦電 -2037 -14106 5522 遠雄 1155 1697 2883 開發金 -1735 17281 1605 華新 1112 3571 1101 台泥 -1707 -3460 2329 華泰 1108 2482 3481 群創 -1565 -7368 2633 台灣高鐵 1045 7179 2303 聯電 -1398 -7728 1314 中石化 1035 2110 2890 永豐金 -1223 6603 3673 TPK-KY 819 281 2884 玉山金 -1212 -2700 00666R 富邦恒生國企反1 791 0 5880 合庫金 -1030 2220 2345 智邦 756 -1625 2347 聯強 -981 -6954 2313 華通 678 -8507 3702 大聯大 -980 -4926 4725 信昌化 648 1147 6120 達運 -948 -598 3037 欣興 645 8955 6153 嘉聯益 -943 -5560 2834 臺企銀 626 6459 00683L 元大美元指數正2 -924 0 2353 宏碁 583 738 2618 長榮航 -860 5409 2887 台新金 566 5444 2885 元大金 -845 3811 00665L 富邦恒生國企正2 549 0 1303 南亞 -843 -845 1326 台化 549 254 1218 泰山 -812 -3073 3576 新日光 534 2531 2408 南亞科 -801 -6287 2515 中工 484 -3919 2412 中華電 -765 2974 2014 中鴻 446 -934 00636 國泰中國A50 -714 -11214 2481 強茂 436 -652 2454 聯發科 -711 -3318 6456 GIS-KY 435 -2409 1305 華夏 -703 -5553 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
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