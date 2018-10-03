新聞

[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月02日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         16741         0    00632R 元大台灣50反1         -10228         0  
00710B FH彭博高收益債          4495         0    2330   台積電                 -5593      2330  
00677U 富邦VIX                 3372         0    2317   鴻海                   -4524    -13778  
00673R 元大S&P原油反1          2933         0    00672L 元大S&P原油正2         -3359         0  
00633L 富邦上証正2             2366         0    2891   中信金                 -3084     16413  
1402   遠東新                  2122     12327    6116   彩晶                   -2521     -4154  
2337   旺宏                    2090    -15838    2892   第一金                 -2491     -1530  
2371   大同                    1797      4120    2888   新光金                 -2327     -3384  
2603   長榮                    1175      1569    2344   華邦電                 -2037    -14106  
5522   遠雄                    1155      1697    2883   開發金                 -1735     17281  
1605   華新                    1112      3571    1101   台泥                   -1707     -3460  
2329   華泰                    1108      2482    3481   群創                   -1565     -7368  
2633   台灣高鐵                1045      7179    2303   聯電                   -1398     -7728  
1314   中石化                  1035      2110    2890   永豐金                 -1223      6603  
3673   TPK-KY                   819       281    2884   玉山金                 -1212     -2700  
00666R 富邦恒生國企反1          791         0    5880   合庫金                 -1030      2220  
2345   智邦                     756     -1625    2347   聯強                    -981     -6954  
2313   華通                     678     -8507    3702   大聯大                  -980     -4926  
4725   信昌化                   648      1147    6120   達運                    -948      -598  
3037   欣興                     645      8955    6153   嘉聯益                  -943     -5560  
2834   臺企銀                   626      6459    00683L 元大美元指數正2         -924         0  
2353   宏碁                     583       738    2618   長榮航                  -860      5409  
2887   台新金                   566      5444    2885   元大金                  -845      3811  
00665L 富邦恒生國企正2          549         0    1303   南亞                    -843      -845  
1326   台化                     549       254    1218   泰山                    -812     -3073  
3576   新日光                   534      2531    2408   南亞科                  -801     -6287  
2515   中工                     484     -3919    2412   中華電                  -765      2974  
2014   中鴻                     446      -934    00636  國泰中國A50             -714    -11214  
2481   強茂                     436      -652    2454   聯發科                  -711     -3318  
6456   GIS-KY                   435     -2409    1305   華夏                    -703     -5553  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞