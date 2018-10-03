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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/10/02  107/10/01  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.94710    9.95140  -0.00430   -0.04321
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.94900    9.95330  -0.00430   -0.04320
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.92930    9.92910   0.00020    0.00201
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.92950    9.92920   0.00030    0.00302
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.25240    9.24680   0.00560    0.06056
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.54260    9.53600   0.00660    0.06921
中國信託台灣活力基金                                               13.73000   13.81000  -0.08000   -0.57929
中國信託台灣優勢基金                                               16.15000   16.31000  -0.16000   -0.98099
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.86460    9.85260   0.01200    0.12180
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.19240    9.18120   0.01120    0.12199
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.30960   10.29830   0.01130    0.10973
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.56950    9.55900   0.01050    0.10984
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.06160   11.05560   0.00600    0.05427
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.60820    9.60300   0.00520    0.05415
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.02660   11.03810  -0.01150   -0.10418
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.89490    9.90530  -0.01040   -0.10499
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.17000   11.18000  -0.01000   -0.08945
中國信託智能運動基金-美元                                          10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99130   10.99120   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.43950    9.44880  -0.00930   -0.09843
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.05110    9.06000  -0.00890   -0.09823
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.61130    9.62070  -0.00940   -0.09771
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.21090    9.22000  -0.00910   -0.09870
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.78000   11.76000   0.02000    0.17007
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     12.05000   12.03000   0.02000    0.16625
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
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元大2001基金                                                       59.06000   59.99000  -0.93000   -1.55026
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.76290   39.83990  -0.07700   -0.19327
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.84910   38.88010  -0.03100   -0.07973
元大巴西指數基金                                                    5.42100    5.42300  -0.00200   -0.03688
元大巴菲特基金                                                     26.96000   27.17000  -0.21000   -0.77291
元大日經225基金                                                    30.48000   30.42000   0.06000    0.19724
元大台商收成基金                                                   23.67000   23.99000  -0.32000   -1.33389
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.08000   11.94000   0.14000    1.17253
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.15000   41.19000  -1.04000   -2.52488
元大台灣中型100基金                                                32.76000   32.99000  -0.23000   -0.69718
元大台灣加權股價指數基金                                           25.78200   26.08700  -0.30500   -1.16916
元大台灣卓越50基金                                                 86.32000   87.67000  -1.35000   -1.53987
元大台灣金融基金                                                   18.79000   18.98000  -0.19000   -1.00105
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.05000   32.37000  -0.32000   -0.98857
元大台灣高股息基金                                                 27.12000   27.34000  -0.22000   -0.80468
元大台灣電子科技基金                                               36.17000   36.72000  -0.55000   -1.49782
元大全球ETF成長組合基金                                            10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.73000   14.74000  -0.01000   -0.06784
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.06000   13.17000  -0.11000   -0.83523
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.13000    9.21000  -0.08000   -0.86862
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.97000   13.06000  -0.09000   -0.68913
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.15800   12.26400  -0.10600   -0.86432
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.38000    8.42000  -0.04000   -0.47506
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.56000    6.58000  -0.02000   -0.30395
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.74000    9.73500   0.00500    0.05136
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.27000   13.25000   0.02000    0.15094
元大全球農業商機基金                                               17.80000   17.80000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.37200    8.43100  -0.05900   -0.69980
元大印度指數基金                                                    9.36600    9.39100  -0.02500   -0.26621
元大印度基金                                                       11.76000   11.81000  -0.05000   -0.42337
元大多多基金                                                       17.33000   17.51000  -0.18000   -1.02798
元大多福基金                                                       52.37000   52.77000  -0.40000   -0.75801
元大亞太成長基金                                                    9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.41580    8.42700  -0.01120   -0.13291
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.91030    6.91960  -0.00930   -0.13440
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.58500    9.62400  -0.03900   -0.40524
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.19000   10.23200  -0.04200   -0.41048
元大卓越基金                                                       45.70000   46.07000  -0.37000   -0.80313
元大店頭基金                                                        7.99000    8.04000  -0.05000   -0.62189
元大泛歐成長基金                                                    9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.28800   10.28570   0.00230    0.02236
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.56830    9.52970   0.03860    0.40505
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.41460   31.42790  -0.01330   -0.04232
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.65380   36.85440  -0.20060   -0.54430
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.56290   19.48620   0.07670    0.39361
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.93010   18.16860  -0.23850   -1.31270
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.25300   38.30050  -0.04750   -0.12402
元大高科技基金                                                     18.31000   18.45000  -0.14000   -0.75881
元大得利貨幣市場基金                                               16.26130   16.26110   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98750   11.98730   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     12.08000   12.22000  -0.14000   -1.14566
元大新主流基金                                                     24.00000   24.24000  -0.24000   -0.99010
元大新東協平衡基金-美元                                             9.30700    9.32500  -0.01800   -0.19303
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.05180   10.00230   0.04950    0.49489
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.29810    9.26780   0.03030    0.32694
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.94140    9.90730   0.03410    0.34419
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.61160    8.58220   0.02940    0.34257
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10840   15.10820   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.58000   36.81000  -0.23000   -0.62483
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.97000    9.01000  -0.04000   -0.44395
元大實質多重資產基金-美元                                           8.24500    8.29300  -0.04800   -0.57880
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.62000    8.67000  -0.05000   -0.57670
元大摩臺基金                                                       39.79000   40.39000  -0.60000   -1.48552
元大標普500基金                                                    26.91000   26.81000   0.10000    0.37300
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.63000   12.68000  -0.05000   -0.39432
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.42000   36.19000   0.23000    0.63553
元大標智滬深300基金                                                15.98000   16.15000  -0.17000   -1.05263
元大歐洲50基金                                                     24.50000   24.43000   0.07000    0.28653
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.38930    9.41130  -0.02200   -0.23376
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.19620   10.19420   0.00200    0.01962
元大績效基金                                                       49.94000   50.42000  -0.48000   -0.95200
元大韓國KOSPI200基金                                               22.25000   22.63000  -0.38000   -1.67919
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.74000   14.86000  -0.12000   -0.80754
日盛上選基金                                                       31.80000   32.05000  -0.25000   -0.78003
日盛小而美基金                                                     17.54000   17.65000  -0.11000   -0.62323
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.74880   11.74280   0.00600    0.05110
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.79730    9.79230   0.00500    0.05106
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.74030   11.73500   0.00530    0.04516
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.78470    9.78030   0.00440    0.04499
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.61790   10.61270   0.00520    0.04900
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.83360    8.82930   0.00430    0.04870
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       13.03000   13.16000  -0.13000   -0.98784
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
日盛全球抗暖化基金                                                 10.88000   10.83000   0.05000    0.46168
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.18330   10.16680   0.01650    0.16229
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.50880    9.49340   0.01540    0.16222
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.96650    9.94970   0.01680    0.16885
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.30820    9.29260   0.01560    0.16788
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.43310    2.43060   0.00250    0.10286
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.67970    1.67790   0.00180    0.10728
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36690    0.36650   0.00040    0.10914
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25410    0.25380   0.00030    0.11820
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.14480   12.13220   0.01260    0.10386
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.27420    8.26570   0.00850    0.10283
日盛亞洲機會基金                                                    6.75000    6.74000   0.01000    0.14837
日盛首選基金                                                       16.18000   16.34000  -0.16000   -0.97919
日盛高科技基金                                                     17.23000   17.36000  -0.13000   -0.74885
日盛貨幣市場基金                                                   14.77640   14.77620   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     37.85000   38.23000  -0.38000   -0.99398
日盛精選五虎基金                                                   36.34000   36.58000  -0.24000   -0.65610
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49110   13.49090   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 28.29000   28.69000  -0.40000   -1.39421
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.60000   17.38000   0.22000    1.26582
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        22.82000   23.37000  -0.55000   -2.35344
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16800   14.16780   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.49430   10.48350   0.01080    0.10302
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.54430   10.55110  -0.00680   -0.06445
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.03220   10.03700  -0.00480   -0.04782
台新中國通基金                                                     39.67000   40.01000  -0.34000   -0.84979
台新主流基金                                                       21.91000   22.11000  -0.20000   -0.90457
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.72000   19.87000  -0.15000   -0.75491
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.64960    0.65480  -0.00520   -0.79414
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.62000   14.73000  -0.11000   -0.74678
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48030    0.48420  -0.00390   -0.80545
台新台灣中小基金                                                   31.34000   31.60000  -0.26000   -0.82278
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.88620    9.93640  -0.05020   -0.50521
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.17560    9.22200  -0.04640   -0.50314
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.55000    8.60000  -0.05000   -0.58140
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.30820   10.36030  -0.05210   -0.50288
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.39090   10.38610   0.00480    0.04622
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.25230   11.24720   0.00510    0.04534
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
台新印度基金                                                       13.51000   13.53000  -0.02000   -0.14782
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09510   11.09500   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 29.14400   29.11230   0.03170    0.10889
台新智慧生活基金-美元                                              10.65740   10.71910  -0.06170   -0.57561
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.86000   10.92000  -0.06000   -0.54945
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.46490    8.45230   0.01260    0.14907
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.57350    8.55940   0.01410    0.16473
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.14580    9.13230   0.01350    0.14783
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.27120    9.25600   0.01520    0.16422
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.48600   10.49950  -0.01350   -0.12858
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33820    0.33870  -0.00050   -0.14762
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.78380    7.79370  -0.00990   -0.12703
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26450    0.26490  -0.00040   -0.15100
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.41000    5.41000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.99000   21.02000  -0.03000   -0.14272
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.83100   10.84100  -0.01000   -0.09224
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.78000   15.76000   0.02000    0.12690
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.82200   11.81820   0.00380    0.03215
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.51140    9.50830   0.00310    0.03260
未來資產亞洲新富基金                                               19.38000   19.42000  -0.04000   -0.20597
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57170   12.57150   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 11.02000   11.08000  -0.06000   -0.54152
未來資產新興市場債券基金A                                           8.74810    8.76040  -0.01230   -0.14040
未來資產新興市場債券基金B                                           6.61750    6.62680  -0.00930   -0.14034
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中小基金                                                       50.39000   50.63000  -0.24000   -0.47403
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.77070    1.76820   0.00250    0.14139
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.35480    2.35140   0.00340    0.14459
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.97460    7.97140   0.00320    0.04014
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.28960   10.28550   0.00410    0.03986
永豐主流品牌基金                                                   18.41000   18.29000   0.12000    0.65610
永豐永豐基金                                                       34.71000   35.20000  -0.49000   -1.39205
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.87490    9.86300   0.01190    0.12065
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.98620    9.97420   0.01200    0.12031
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.80110    9.79030   0.01080    0.11031
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.91230    9.90140   0.01090    0.11009
永豐高科技基金                                                     22.74000   23.07000  -0.33000   -1.43043
永豐貨幣市場基金                                                   13.88840   13.88830   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.13060    2.12780   0.00280    0.13159
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52900    2.52560   0.00340    0.13462
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.72480    7.72240   0.00240    0.03108
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.41290   10.40960   0.00330    0.03170
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.03100    7.03180  -0.00080   -0.01138
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.87230   10.87360  -0.00130   -0.01196
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.50000   57.20000  -0.70000   -1.22378
永豐領航科技基金                                                   37.07000   37.39000  -0.32000   -0.85584
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
永豐趨勢平衡基金                                                   40.70000   41.15000  -0.45000   -1.09356
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金                                                   14.83000   14.89000  -0.06000   -0.40296
兆豐國際生命科學基金                                               17.09000   17.08000   0.01000    0.05855
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.35680   10.35150   0.00530    0.05120
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.64500   10.64020   0.00480    0.04511
兆豐國際全球基金                                                   32.78000   32.61000   0.17000    0.52131
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.29320   10.29130   0.00190    0.01846
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.02710    9.98480   0.04230    0.42364
兆豐國際國民基金                                                   21.45000   21.70000  -0.25000   -1.15207
兆豐國際第一基金                                                   12.56000   12.68000  -0.12000   -0.94637
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.01930   10.01150   0.00780    0.07791
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.91740    7.91120   0.00620    0.07837
兆豐國際萬全基金                                                   19.85000   19.99000  -0.14000   -0.70035
兆豐國際電子基金                                                   24.34000   24.58000  -0.24000   -0.97640
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.66000   22.97000  -0.31000   -1.34959
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.23000   16.06000   0.17000    1.05853
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.01000   33.25000  -0.24000   -0.72180
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50790   12.50770   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.99380    9.99540  -0.00160   -0.01601
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.98880    9.99110  -0.00230   -0.02302
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.99650    9.99870  -0.00220   -0.02200
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.99380    9.99540  -0.00160   -0.01601
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.98880    9.99110  -0.00230   -0.02302
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.99650    9.99870  -0.00220   -0.02200
合庫台灣基金                                                       11.02000   11.10000  -0.08000   -0.72072
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.12460   11.10550   0.01910    0.17199
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.03970   12.01880   0.02090    0.17389
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.78970   10.77220   0.01750    0.16246
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.55860   11.53980   0.01880    0.16291
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.09790    8.08400   0.01390    0.17194
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.47880    9.46250   0.01630    0.17226
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.03030    9.01560   0.01470    0.16305
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.94230    8.92760   0.01470    0.16466
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29340    9.27830   0.01510    0.16275
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.61000   11.60000   0.01000    0.08621
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
合庫全球新興市場基金                                                9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.13420   10.13400   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.45410    9.45470  -0.00060   -0.00635
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.71620    9.71690  -0.00070   -0.00720
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.98170    9.98190  -0.00020   -0.00200
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.44320   11.44290   0.00030    0.00262
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.58970   13.60550  -0.01580   -0.11613
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.73510    8.73550  -0.00040   -0.00458
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.41920    9.41990  -0.00070   -0.00743
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.81590    7.81600  -0.00010   -0.00128
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.71320    8.71300   0.00020    0.00230
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.07640   10.08810  -0.01170   -0.11598
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
安聯台灣大壩基金                                                   27.09000   27.30000  -0.21000   -0.76923
安聯台灣科技基金                                                   44.76000   44.99000  -0.23000   -0.51122
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49710   12.49690   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   29.49000   29.68000  -0.19000   -0.64016
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.62000   11.58000   0.04000    0.34542
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.79000   11.76000   0.03000    0.25510
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.57000   11.55000   0.02000    0.17316
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.44000   11.42000   0.02000    0.17513
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.08960   12.08270   0.00690    0.05711
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.00530   10.99990   0.00540    0.04909
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.66000   10.65490   0.00510    0.04787
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.85270    8.84760   0.00510    0.05764
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.65760    8.65340   0.00420    0.04854
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.36080    8.35680   0.00400    0.04787
安聯全球人口趨勢基金                                               11.83000   11.79000   0.04000    0.33927
安聯全球生技趨勢基金-美元                                          10.29000   10.34000  -0.05000   -0.48356
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        38.37000   38.57000  -0.20000   -0.51854
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.95000    8.85000   0.10000    1.12994
安聯全球新興市場基金                                               17.61000   17.56000   0.05000    0.28474
安聯全球農金趨勢基金                                                9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金                                                   30.56000   30.95000  -0.39000   -1.26010
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.24780   10.22870   0.01910    0.18673
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.95360    9.93370   0.01990    0.20033
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                8.00590    8.02100  -0.01510   -0.18826
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.92840    7.94290  -0.01450   -0.18255
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
宏利全球債券組合基金                                               13.04330   13.04340  -0.00010   -0.00077
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.90350   11.88360   0.01990    0.16746
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.57030   10.55330   0.01700    0.16109
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.20980   10.19320   0.01660    0.16285
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.92710    8.96460  -0.03750   -0.41831
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.53230    8.56120  -0.02890   -0.33757
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.41600    8.44450  -0.02850   -0.33750
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.39460    8.42720  -0.03260   -0.38684
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.15000   10.23000  -0.08000   -0.78201
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.92000    9.99000  -0.07000   -0.70070
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.91000    9.98000  -0.07000   -0.70140
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.78260    2.78230   0.00030    0.01078
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.40380    0.40390  -0.00010   -0.02476
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.21310   12.21580  -0.00270   -0.02210
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.92060    0.92060   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.35390    7.39150  -0.03760   -0.50869
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.03940    2.05150  -0.01210   -0.58981
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29370    0.29510  -0.00140   -0.47442
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.99710    9.05230  -0.05520   -0.60979
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32960    0.33170  -0.00210   -0.63310
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64600   13.64590   0.00010    0.00073
宏利臺灣股息收益基金                                               26.72000   26.86000  -0.14000   -0.52122
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.29760   10.27120   0.02640    0.25703
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.52860    9.52040   0.00820    0.08613
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.87900    8.87000   0.00900    0.10147
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.66810   10.65730   0.01080    0.10134
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
貝萊德新台幣基金                                                   12.93710   12.93700   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.97000   26.33000  -0.36000   -1.36726
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保德信大中華基金-人民幣                                             9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
保德信大中華基金-美元                                               9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
保德信大中華基金-新台幣                                            28.10000   28.11000  -0.01000   -0.03557
保德信中小型股基金                                                 41.85000   41.97000  -0.12000   -0.28592
保德信台商全方位基金                                               34.03000   34.25000  -0.22000   -0.64234
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          30.05000   30.11000  -0.06000   -0.19927
保德信全球消費商機基金                                             18.57000   18.56000   0.01000    0.05388
保德信全球基礎建設基金                                             12.32000   12.27000   0.05000    0.40750
保德信全球資源基金                                                  8.31000    8.22000   0.09000    1.09489
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.84000   34.74000   0.10000    0.28785
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.77360    9.76860   0.00500    0.05118
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.62110   10.61570   0.00540    0.05087
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.19180    9.18560   0.00620    0.06750
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.97540    9.96860   0.00680    0.06821
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.16420    8.16220   0.00200    0.02450
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.81160   10.80900   0.00260    0.02405
保德信亞太基金                                                     21.18000   21.17000   0.01000    0.04724
保德信店頭市場基金                                                 30.06000   30.21000  -0.15000   -0.49652
保德信拉丁美洲基金                                                  6.73000    6.69000   0.04000    0.59791
保德信金平衡基金                                                   30.20000   30.42000  -0.22000   -0.72321
保德信金滿意基金                                                   42.17000   42.47000  -0.30000   -0.70638
保德信科技島基金                                                   25.07000   25.19000  -0.12000   -0.47638
保德信高成長基金                                                   91.96000   92.80000  -0.84000   -0.90517
保德信第一基金                                                     25.17000   25.37000  -0.20000   -0.78833
保德信貨幣市場基金                                                 15.77570   15.77550   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.69190   10.67720   0.01470    0.13768
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.77000   10.75340   0.01660    0.15437
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.90700   10.89870   0.00830    0.07616
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.28710   10.27760   0.00950    0.09243
保德信新世紀基金                                                   10.87000   10.99000  -0.12000   -1.09190
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.98100    7.97020   0.01080    0.13550
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.84910   10.83440   0.01470    0.13568
保德信新興趨勢組合基金                                             10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
保德信瑞騰基金                                                     15.54920   15.54890   0.00030    0.00193
保德信歐洲組合基金                                                 10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.78410    9.78220   0.00190    0.01942
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.01570   10.01390   0.00180    0.01798
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.69060    9.68980   0.00080    0.00826
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.80390    9.80330   0.00060    0.00612
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.93290    9.93050   0.00240    0.02417
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.91690    9.91460   0.00230    0.02320
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.78060    9.77760   0.00300    0.03068
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.78340    9.78040   0.00300    0.03067
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.04070   10.03780   0.00290    0.02889
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.05810   10.05730   0.00080    0.00795
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.11970   10.11900   0.00070    0.00692
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.95450    9.95400   0.00050    0.00502
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.95470    9.95420   0.00050    0.00502
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.63640    9.63390   0.00250    0.02595
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.49240    9.49040   0.00200    0.02107
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.09110   10.09060   0.00050    0.00496
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.09000   10.08950   0.00050    0.00496
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.15000   10.16150  -0.01150   -0.11317
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.23410   10.23700  -0.00290   -0.02833
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.12440   10.12450  -0.00010   -0.00099
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.12470   10.12480  -0.00010   -0.00099
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.17220   10.16840   0.00380    0.03737
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.06480   10.06230   0.00250    0.02485
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.11900   10.11280   0.00620    0.06131
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.67950   10.67310   0.00640    0.05996
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.00090    9.99630   0.00460    0.04602
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.80450    9.80190   0.00260    0.02653
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.11160   10.10890   0.00270    0.02671
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.75010    9.74830   0.00180    0.01846
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.93740    9.93540   0.00200    0.02013
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.59790   10.59270   0.00520    0.04909
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.15980    6.15580   0.00400    0.06498
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.63720   10.63020   0.00700    0.06585
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65210   11.65210   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           18.11000   18.27000  -0.16000   -0.87575
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4137.53000 4175.04000 -37.51000   -0.89843
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.24000    6.27000  -0.03000   -0.47847
柏瑞巨人基金                                                       12.77000   12.89000  -0.12000   -0.93095
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65870   13.65860   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.04000   15.98000   0.06000    0.37547
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.55070   13.52660   0.02410    0.17817
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.96330   11.94120   0.02210    0.18507
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.57390   12.55210   0.02180    0.17368
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.79720    8.85530  -0.05810   -0.65610
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.75620    6.78020  -0.02400   -0.35397
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74840    8.79010  -0.04170   -0.47440
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.47290    8.53820  -0.06530   -0.76480
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.75360   10.79190  -0.03830   -0.35490
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.35150    8.37550  -0.02400   -0.28655
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.14080   12.11830   0.02250    0.18567
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.73940   11.71850   0.02090    0.17835
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.02060   12.00080   0.01980    0.16499
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.44620   11.42640   0.01980    0.17328
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.95380    8.98530  -0.03150   -0.35057
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.77550    9.82180  -0.04630   -0.47140
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.68400    9.75890  -0.07490   -0.76750
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.56360    9.59800  -0.03440   -0.35841
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.42860    9.46170  -0.03310   -0.34983
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.22380   10.23380  -0.01000   -0.09772
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.13260   10.14140  -0.00880   -0.08677
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.01230   10.02270  -0.01040   -0.10376
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.08540   10.09540  -0.01000   -0.09906
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.87940    9.93920  -0.05980   -0.60166
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.69740    9.76870  -0.07130   -0.72988
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.66930    9.72930  -0.06000   -0.61669
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.74360    9.80330  -0.05970   -0.60898
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.20470   10.21470  -0.01000   -0.09790
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.13260   10.14140  -0.00880   -0.08677
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.01230   10.02280  -0.01050   -0.10476
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.08550   10.09550  -0.01000   -0.09905
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.87940    9.93910  -0.05970   -0.60066
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.69760    9.76890  -0.07130   -0.72987
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.66930    9.72940  -0.06010   -0.61772
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.74370    9.80340  -0.05970   -0.60897
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.70990   10.70330   0.00660    0.06166
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.95830   11.94970   0.00860    0.07197
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.34810   11.34160   0.00650    0.05731
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.98640    9.03290  -0.04650   -0.51478
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.70510    9.76410  -0.05900   -0.60425
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.57840    9.62790  -0.04950   -0.51413
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.42140   10.41500   0.00640    0.06145
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.13460   11.12660   0.00800    0.07190
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.96350   10.95710   0.00640    0.05841
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.98660    9.03310  -0.04650   -0.51477
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.70550    9.76450  -0.05900   -0.60423
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.57890    9.62830  -0.04940   -0.51307
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.84000   12.84000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.79000   13.80000  -0.01000   -0.07246
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.42000    8.45000  -0.03000   -0.35503
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.39000    9.44000  -0.05000   -0.52966
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.25000   11.31000  -0.06000   -0.53050
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.50000   11.55000  -0.05000   -0.43290
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.85000   12.82000   0.03000    0.23401
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.90000   12.88000   0.02000    0.15528
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.32650   11.33650  -0.01000   -0.08821
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.37700    7.40550  -0.02850   -0.38485
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.83000   10.87000  -0.04000   -0.36799
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.34000    9.42000  -0.08000   -0.84926
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.72000    9.82000  -0.10000   -1.01833
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.69000    9.77000  -0.08000   -0.81883
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.63000    9.71000  -0.08000   -0.82389
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.43000    9.51000  -0.08000   -0.84122
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.51000    9.61000  -0.10000   -1.04058
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.56000    9.64000  -0.08000   -0.82988
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.63000    9.71000  -0.08000   -0.82389
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.35400   11.35480  -0.00080   -0.00705
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.06610   11.06480   0.00130    0.01175
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.18700   10.18770  -0.00070   -0.00687
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.24770    8.28530  -0.03760   -0.45382
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.29620    9.34900  -0.05280   -0.56477
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.34110    9.38370  -0.04260   -0.45398
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.64500   10.64380   0.00120    0.01127
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.97070    9.97140  -0.00070   -0.00702
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.17040   10.17110  -0.00070   -0.00688
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.63080    9.68560  -0.05480   -0.56579
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.91170    8.95230  -0.04060   -0.45351
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.82700    8.90460  -0.07760   -0.87146
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.36530    9.40790  -0.04260   -0.45281
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.77820   11.77730   0.00090    0.00764
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.29930   11.29740   0.00190    0.01682
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.72630   10.72610   0.00020    0.00186
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.94550    6.98290  -0.03740   -0.53559
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.71680    8.77120  -0.05440   -0.62021
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.32680    9.37660  -0.04980   -0.53111
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.12490   10.12410   0.00080    0.00790
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.74340   10.74310   0.00030    0.00279
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.43500    9.49330  -0.05830   -0.61412
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.85800    8.90520  -0.04720   -0.53003
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.52570    9.57650  -0.05080   -0.53047
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.17280   11.17710  -0.00430   -0.03847
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.79870   11.80250  -0.00380   -0.03220
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.81290   10.81720  -0.00430   -0.03975
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.05590    9.09930  -0.04340   -0.47696
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.61180    9.66590  -0.05410   -0.55970
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.61550    9.65930  -0.04380   -0.45345
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.12090   11.12450  -0.00360   -0.03236
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.96850    9.97230  -0.00380   -0.03811
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.30300   10.30720  -0.00420   -0.04075
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.45440    9.48170  -0.02730   -0.28792
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.20940    9.25290  -0.04350   -0.47012
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.83280    9.88690  -0.05410   -0.54719
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.37650    9.42030  -0.04380   -0.46495
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.18000   18.15000   0.03000    0.16529
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.01000   16.99000   0.02000    0.11772
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.85810   12.85800   0.00010    0.00078
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.66640   10.69370  -0.02730   -0.25529
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.62610   11.65070  -0.02460   -0.21115
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.20560   12.23790  -0.03230   -0.26393
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.13740   11.16530  -0.02790   -0.24988
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.62680    9.68950  -0.06270   -0.64709
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.16970   10.24420  -0.07450   -0.72724
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.01780   10.11750  -0.09970   -0.98542
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.07880   10.14210  -0.06330   -0.62413
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.76550    9.82850  -0.06300   -0.64099
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.96720   10.04120  -0.07400   -0.73696
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.70310   11.73410  -0.03100   -0.26419
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.02030   10.08340  -0.06310   -0.62578
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金                                                     19.04000   19.20000  -0.16000   -0.83333
國泰小龍基金                                                       14.83000   14.97000  -0.14000   -0.93520
國泰中小成長基金                                                   40.83000   41.26000  -0.43000   -1.04217
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   29.97000   29.92000   0.05000    0.16711
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.53000   11.50000   0.03000    0.26087
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       42.12000   42.21000  -0.09000   -0.21322
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.35350   10.34040   0.01310    0.12669
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.20930   10.19640   0.01290    0.12652
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.23200   10.21900   0.01300    0.12721
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33850    0.33810   0.00040    0.11831
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33360    0.33330   0.00030    0.09001
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33430    0.33390   0.00040    0.11980
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41630   12.41620   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       25.79000   25.97000  -0.18000   -0.69311
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.53030    2.51970   0.01060    0.42069
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.24000   11.21000   0.03000    0.26762
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36770    0.36670   0.00100    0.27270
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.51160    0.51030   0.00130    0.25475
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.01000   12.98000   0.03000    0.23112
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45280    0.45170   0.00110    0.24352
國泰全球資源基金台幣級別                                            6.03000    5.98000   0.05000    0.83612
國泰全球資源基金美元級別                                            0.19450    0.19280   0.00170    0.88174
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41840    0.41800   0.00040    0.09569
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37760    0.37720   0.00040    0.10604
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.44420    0.44360   0.00060    0.13526
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.52370    0.52320   0.00050    0.09557
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.76000   20.74000   0.02000    0.09643
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.71000   23.00000  -0.29000   -1.26087
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.53160    2.53380  -0.00220   -0.08683
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.29000   11.31710  -0.02710   -0.23946
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.11030   10.13460  -0.02430   -0.23977
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36880    0.36970  -0.00090   -0.24344
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.33030    0.33110  -0.00080   -0.24162
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50980    0.51120  -0.00140   -0.27387
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38600    0.38620  -0.00020   -0.05179
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.92000   18.91000   0.01000    0.05288
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.61930    0.61880   0.00050    0.08080
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             18.93000   18.91000   0.02000    0.10576
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.85720    0.85710   0.00010    0.01167
國泰科技生化基金                                                   31.60000   31.94000  -0.34000   -1.06450
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.32000   28.12000   0.20000    0.71124
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.76000   12.86000  -0.10000   -0.77760
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    38.10720   38.33640  -0.22920   -0.59787
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.04810   19.94620   0.10190    0.51087
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.22230   18.42710  -0.20480   -1.11141
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.76220   39.80880  -0.04660   -0.11706
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.10900   41.14230  -0.03330   -0.08094
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.35250   43.29970   0.05280    0.12194
國泰紐幣2021保本基金                                               12.22430   12.21940   0.00490    0.04010
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.51440   12.51060   0.00380    0.03037
國泰紐幣保本基金                                                   12.47440   12.46920   0.00520    0.04170
國泰高科技基金                                                     11.77000   11.90000  -0.13000   -1.09244
國泰國泰基金台幣I級別                                              21.44000   21.68000  -0.24000   -1.10701
國泰國泰基金台幣級別                                               21.44000   21.68000  -0.24000   -1.10701
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33670    0.33680  -0.00010   -0.02969
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47540    0.47570  -0.00030   -0.06306
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.64000   11.61000   0.03000    0.25840
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37930    0.37850   0.00080    0.21136
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.53560    0.53460   0.00100    0.18706
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.35240    0.35200   0.00040    0.11364
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.49760    0.49710   0.00050    0.10058
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.55450   10.53060   0.02390    0.22696
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.53720    7.52020   0.01700    0.22606
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35790    0.35700   0.00090    0.25210
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24670    0.24620   0.00050    0.20309
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.24950    2.24650   0.00300    0.13354
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.94080    9.94240  -0.00160   -0.01609
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32440    0.32450  -0.00010   -0.03082
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.93000   11.92000   0.01000    0.08389
國泰新興市場基金美元級別                                            0.39050    0.39030   0.00020    0.05124
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.26960    2.26430   0.00530    0.23407
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48620    1.48280   0.00340    0.22930
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33990    0.33970   0.00020    0.05888
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.34020    0.34010   0.00010    0.02940
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22480    0.22460   0.00020    0.08905
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.39590   10.38930   0.00660    0.06353
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.67970    6.67550   0.00420    0.06292
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.68000   13.53000   0.15000    1.10865
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.78000   37.65000  -0.87000   -2.31076
國泰價值卓越基金                                                   13.91000   14.09000  -0.18000   -1.27750
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.07000   11.00000   0.07000    0.63636
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.38070    0.37850   0.00220    0.58124
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.59000   21.70000  -0.11000   -0.50691
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.23000   19.58000  -0.35000   -1.78754
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.08640   12.08180   0.00460    0.03807
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39780    0.39770   0.00010    0.02514
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.21420   11.21160   0.00260    0.02319
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.74040    9.73830   0.00210    0.02156
第一金大中華基金                                                   26.06000   26.33000  -0.27000   -1.02545
第一金小型精選基金                                                 33.44000   33.83000  -0.39000   -1.15282
第一金中概平衡基金                                                 24.46000   24.74000  -0.28000   -1.13177
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25870   15.25850   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.93200  177.93000   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.34880   10.42540  -0.07660   -0.73474
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.34890   10.42520  -0.07630   -0.73188
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.44000   10.52000  -0.08000   -0.76046
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.44000   10.51000  -0.07000   -0.66603
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.74120   14.73030   0.01090    0.07400
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.74190   14.73110   0.01080    0.07331
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               14.03000   14.01000   0.02000    0.14276
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             14.03000   14.02000   0.01000    0.07133
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.79990    9.82650  -0.02660   -0.27070
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.80310    9.82970  -0.02660   -0.27061
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.40860    9.43480  -0.02620   -0.27770
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.43330    9.45950  -0.02620   -0.27697
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.34480   10.33700   0.00780    0.07546
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.94520    9.93700   0.00820    0.08252
第一金全球大趨勢基金                                               24.40000   24.24000   0.16000    0.66007
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.11800    8.15200  -0.03400   -0.41708
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.74310    5.79710  -0.05400   -0.93150
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.18120    9.20600  -0.02480   -0.26939
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.18230    9.20710  -0.02480   -0.26936
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.88000    8.91000  -0.03000   -0.33670
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.88000    8.91000  -0.03000   -0.33670
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.61120    9.59680   0.01440    0.15005
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.61250    9.59810   0.01440    0.15003
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.54600    8.55690  -0.01090   -0.12738
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.16810   10.14710   0.02100    0.20696
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.64760    9.70070  -0.05310   -0.54738
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.64660    9.69970  -0.05310   -0.54744
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.95240    7.98270  -0.03030   -0.37957
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.79130    8.82370  -0.03240   -0.36719
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.79170    8.82420  -0.03250   -0.36831
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.29560   11.27740   0.01820    0.16138
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.29650   11.27830   0.01820    0.16137
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.07900   10.06580   0.01320    0.13114
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.85400   14.83410   0.01990    0.13415
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.41360   14.38790   0.02570    0.17862
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.43160   14.40590   0.02570    0.17840
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.47000   13.45000   0.02000    0.14870
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.50000   13.48000   0.02000    0.14837
第一金亞洲科技基金                                                 18.90000   18.89000   0.01000    0.05294
第一金亞洲新興市場基金                                             12.85000   12.85000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                                  8.49000    8.56000  -0.07000   -0.81776
第一金創新趨勢基金                                                 22.10000   22.34000  -0.24000   -1.07431
第一金電子基金                                                     31.49000   31.91000  -0.42000   -1.31620
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.35000   20.63000  -0.28000   -1.35725
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.92000   18.70000   0.22000    1.17647
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
統一大東協高股息基金(新台幣)                                       10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
統一大滿貫基金-A類型                                               32.81000   33.01000  -0.20000   -0.60588
統一大滿貫基金-I類型                                               32.81000   33.01000  -0.20000   -0.60588
統一大龍印基金                                                     14.11000   14.08000   0.03000    0.21307
統一中小基金                                                       23.90000   24.17000  -0.27000   -1.11709
統一台灣動力基金                                                   15.91000   16.14000  -0.23000   -1.42503
統一全天候基金-A類型                                              105.20000  106.37000  -1.17000   -1.09993
統一全天候基金-I類型                                              105.28000  106.45000  -1.17000   -1.09911
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.97450    8.95140   0.02310    0.25806
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.65810    8.64660   0.01150    0.13300
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.59920    8.58810   0.01110    0.12925
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.31830    9.29430   0.02400    0.25822
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.99760    8.98560   0.01200    0.13355
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.92880    8.91740   0.01140    0.12784
統一全球債券組合基金                                               11.94100   11.93830   0.00270    0.02262
統一全球新科技基金(人民幣)                                         17.25000   17.21000   0.04000    0.23242
統一全球新科技基金(美元)                                           16.24000   16.18000   0.06000    0.37083
統一全球新科技基金(新台幣)                                         15.42000   15.36000   0.06000    0.39063
統一亞太基金                                                       24.92000   24.87000   0.05000    0.20105
統一亞洲大金磚基金                                                 12.30000   12.29000   0.01000    0.08137
統一奔騰基金                                                       56.58000   57.14000  -0.56000   -0.98005
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66710   16.66700   0.00010    0.00060
統一強漢基金(人民幣)                                               10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
統一強漢基金(美元)                                                  9.12000    9.08000   0.04000    0.44053
統一強漢基金(新台幣)                                               23.76000   23.64000   0.12000    0.50761
統一統信基金                                                       29.01000   29.29000  -0.28000   -0.95596
統一黑馬基金                                                       56.56000   57.04000  -0.48000   -0.84151
統一新亞洲科技能源基金                                             18.32000   18.33000  -0.01000   -0.05456
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.93160    7.93640  -0.00480   -0.06048
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.11900   10.12510  -0.00610   -0.06025
統一經建基金                                                       44.37000   44.91000  -0.54000   -1.20240
統一龍馬基金                                                       62.47000   62.85000  -0.38000   -0.60461
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.26000   19.49000  -0.23000   -1.18009
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.34000   44.88000  -0.54000   -1.20321
野村巴西基金                                                        5.20000    5.21000  -0.01000   -0.19194
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.18000   12.18000   0.00000    0.00000
野村台灣高股息基金                                                 24.17000   24.33000  -0.16000   -0.65762
野村台灣運籌基金                                                   34.57000   34.91000  -0.34000   -0.97393
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.53400    9.53450  -0.00050   -0.00524
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.45270    9.45070   0.00200    0.02116
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.47820    9.47800   0.00020    0.00211
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.74070    9.74120  -0.00050   -0.00513
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.60990    9.60780   0.00210    0.02186
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.54930    9.54910   0.00020    0.00209
野村平衡基金                                                       18.41000   18.58000  -0.17000   -0.91496
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.12000    9.18000  -0.06000   -0.65359
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.21000   13.30000  -0.09000   -0.67669
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.06000   11.12000  -0.06000   -0.53957
野村全球生技醫療基金                                               18.26000   18.24000   0.02000    0.10965
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.00080   10.00390  -0.00310   -0.03099
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.97630    9.97910  -0.00280   -0.02806
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.94280    9.94630  -0.00350   -0.03519
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00080   10.00390  -0.00310   -0.03099
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.97620    9.97910  -0.00290   -0.02906
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.94290    9.94640  -0.00350   -0.03519
野村全球品牌基金                                                   28.55000   28.33000   0.22000    0.77656
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.53000   13.45000   0.08000    0.59480
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.63000   11.57000   0.06000    0.51858
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 20.22000   20.10000   0.12000    0.59701
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.79000   12.72000   0.07000    0.55031
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.03780   10.03750   0.00030    0.00299
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.47660   10.47260   0.00400    0.03819
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.35380   10.35100   0.00280    0.02705
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.57440    9.56790   0.00650    0.06794
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.33810    9.32830   0.00980    0.10506
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.88450    8.87500   0.00950    0.10704
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.34740   11.33980   0.00760    0.06702
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.83590   10.82460   0.01130    0.10439
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.37550   10.36450   0.01100    0.10613
野村成長基金                                                       28.60000   28.87000  -0.27000   -0.93523
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.82030    8.81840   0.00190    0.02155
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.83200    8.82710   0.00490    0.05551
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.94420    8.93830   0.00590    0.06601
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.37790    9.37590   0.00200    0.02133
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.28650    9.28140   0.00510    0.05495
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.40500    9.39880   0.00620    0.06597
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.32310    9.32140   0.00170    0.01824
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.37980    9.37490   0.00490    0.05227
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.45450    9.44960   0.00490    0.05185
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.91310    9.91170   0.00140    0.01412
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.87770    9.87260   0.00510    0.05166
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.96160    9.95640   0.00520    0.05223
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.54110    8.53090   0.01020    0.11957
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.14240    9.13470   0.00770    0.08429
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.01720    9.00650   0.01070    0.11880
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.08310   13.06750   0.01560    0.11938
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.15680   12.14660   0.01020    0.08397
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.90290    9.89110   0.01180    0.11930
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.03070   10.01020   0.02050    0.20479
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.26760   10.24950   0.01810    0.17659
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.89100    9.87070   0.02030    0.20566
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.41030    9.39170   0.01860    0.19805
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.29640   11.27410   0.02230    0.19780
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.18000   10.17070   0.00930    0.09144
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.27640   11.26970   0.00670    0.05945
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.76810   10.75800   0.01010    0.09388
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.50540   10.49530   0.01010    0.09623
野村泰國基金                                                       43.78000   43.71000   0.07000    0.16015
野村高科技基金                                                     10.01000   10.12000  -0.11000   -1.08696
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.28180   10.26410   0.01770    0.17245
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.43900   10.42620   0.01280    0.12277
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.84990   10.87110  -0.02120   -0.19501
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.78360    9.76880   0.01480    0.15150
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.65410    9.63850   0.01560    0.16185
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.60190    9.59910   0.00280    0.02917
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.05660   12.04180   0.01480    0.12291
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.56540   13.59530  -0.02990   -0.21993
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.96460   10.94810   0.01650    0.15071
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.82650   10.80900   0.01750    0.16190
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.03220   11.02900   0.00320    0.02901
野村貨幣市場基金                                                   16.27470   16.27450   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.84000   15.86000  -0.02000   -0.12610
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.85530    9.85640  -0.00110   -0.01116
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.83550    9.83240   0.00310    0.03153
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.80730    9.80580   0.00150    0.01530
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.85530    9.85640  -0.00110   -0.01116
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.83550    9.83240   0.00310    0.03153
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.80730    9.80580   0.00150    0.01530
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.95190    9.96810  -0.01620   -0.16252
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.92030    9.93260  -0.01230   -0.12383
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.88900    9.90270  -0.01370   -0.13835
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.95190    9.96810  -0.01620   -0.16252
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.92030    9.93270  -0.01240   -0.12484
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.88910    9.90280  -0.01370   -0.13834
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.10120   10.09840   0.00280    0.02773
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.91670    7.91420   0.00250    0.03159
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.77980   11.77610   0.00370    0.03142
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.72000    7.75000  -0.03000   -0.38710
野村精選貨幣市場基金                                               12.08270   12.08260   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.42000   12.31000   0.11000    0.89358
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.49000   11.39000   0.10000    0.87796
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.15000   11.05000   0.10000    0.90498
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.94000    7.94000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
野村積極成長基金                                                   12.06000   12.17000  -0.11000   -0.90386
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.74000    8.80000  -0.06000   -0.68182
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    31.85000   32.06000  -0.21000   -0.65502
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.35870   10.34440   0.01430    0.13824
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.63590    8.62820   0.00770    0.08924
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.96950    7.95990   0.00960    0.12060
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.87250    7.86360   0.00890    0.11318
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.78200   11.77160   0.01040    0.08835
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.61230   10.59960   0.01270    0.11982
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.51610   10.50430   0.01180    0.11233
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
野村環球基金-人民幣計價                                            16.63000   16.58000   0.05000    0.30157
野村環球基金-美元計價                                              12.97000   12.94000   0.03000    0.23184
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.00000   17.95000   0.05000    0.27855
野村鴻利基金                                                       21.29000   21.38000  -0.09000   -0.42095
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86340   16.86330   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.76000   18.92000  -0.16000   -0.84567
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.08000    9.13000  -0.05000   -0.54765
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.61000   12.54000   0.07000    0.55821
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.65000   14.62000   0.03000    0.20520
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.14280   10.14000   0.00280    0.02761
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.30650   13.30310   0.00340    0.02556
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.02860   10.02090   0.00770    0.07684
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.95170    9.96070  -0.00900   -0.09036
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.63370    9.62820   0.00550    0.05712
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.65080    9.64370   0.00710    0.07362
凱基台商天下基金                                                   12.87000   12.80000   0.07000    0.54688
凱基台灣精五門基金                                                 19.83000   19.98000  -0.15000   -0.75075
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.11680   39.23390  -0.11710   -0.29847
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.85780   39.88190  -0.02410   -0.06043
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.88220   10.88900  -0.00680   -0.06245
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54870   11.54850   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       25.94000   26.09000  -0.15000   -0.57493
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.26000   23.22000   0.04000    0.17227
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.73150   22.69440   0.03710    0.16348
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.19000   17.25000  -0.06000   -0.34783
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.55530   16.61780  -0.06250   -0.37610
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.56000    7.55000   0.01000    0.13245
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.60000   12.58000   0.02000    0.15898
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         12.24400   12.27400  -0.03000   -0.24442
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.57630   12.55330   0.02300    0.18322
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.78000   12.76000   0.02000    0.15674
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.67000   13.61000   0.06000    0.44085
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.50520   13.44560   0.05960    0.44327
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.15000   13.19000  -0.04000   -0.30326
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.66000   37.46000   0.20000    0.53390
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.87000   31.79000   0.08000    0.25165
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  13.69000   13.71000  -0.02000   -0.14588
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  26.13000   26.04000   0.09000    0.34562
富邦日本東証基金                                                   23.61000   23.53000   0.08000    0.33999
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.02000   46.48000  -0.46000   -0.98967
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.29000   48.90000  -0.61000   -1.24744
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.98000   53.79000  -0.81000   -1.50586
富邦台灣心基金                                                     21.45000   21.66000  -0.21000   -0.96953
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.79000   50.57000  -0.78000   -1.54242
富邦台灣科技指數基金                                               55.57000   56.58000  -1.01000   -1.78508
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.14760   41.18350  -0.03590   -0.08717
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.54790   41.33750   0.21040    0.50898
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29350    0.29510  -0.00160   -0.54219
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.17000    9.21000  -0.04000   -0.43431
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52170    2.51800   0.00370    0.14694
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33790    0.33800  -0.00010   -0.02959
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.49370   10.49930  -0.00560   -0.05334
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18470    2.18160   0.00310    0.14210
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32320    0.32330  -0.00010   -0.03093
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.03230    9.03700  -0.00470   -0.05201
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.37000   22.26000   0.11000    0.49416
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.37000   14.51000  -0.14000   -0.96485
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 30.12000   29.54000   0.58000    1.96344
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64730   15.64710   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.42150   39.47330  -0.05180   -0.13123
富邦長紅基金                                                       60.41000   61.03000  -0.62000   -1.01589
富邦科技基金                                                       22.43000   22.68000  -0.25000   -1.10229
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.23590   40.22440   0.01150    0.02859
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.71010   38.92780  -0.21770   -0.55924
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.66660   38.71430  -0.04770   -0.12321
富邦恒生國企ETF基金                                                20.20000   20.68000  -0.48000   -2.32108
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.11000   13.67000   0.44000    3.21873
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.24000   29.02000  -1.78000   -6.13370
富邦高成長基金                                                     23.31000   23.54000  -0.23000   -0.97706
富邦基金A類型                                                      12.85000   12.98000  -0.13000   -1.00154
富邦基金I類型                                                      12.85000   12.98000  -0.13000   -1.00154
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.58000   20.58000   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41480    0.41380   0.00100    0.24166
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.41870   12.39080   0.02790    0.22517
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.56850    9.54710   0.02140    0.22415
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30630    0.30550   0.00080    0.26187
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.88890    8.86890   0.02000    0.22551
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.05540    9.06140  -0.00600   -0.06621
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.47450    9.47920  -0.00470   -0.04958
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.89480    8.90060  -0.00580   -0.06516
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.29860    9.30320  -0.00460   -0.04945
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.70000   20.92000  -0.22000   -1.05163
富邦精準基金                                                       43.59000   43.95000  -0.36000   -0.81911
富邦精銳中小基金                                                   10.63000   10.74000  -0.11000   -1.02421
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.13000   18.30000  -0.17000   -0.92896
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.78000   23.11000  -0.33000   -1.42795
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.43000    7.34000   0.09000    1.22616
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.89000   16.27000  -0.38000   -2.33559
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.60000   19.67000  -0.07000   -0.35587
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富達台灣成長基金                                                   31.04000   31.41000  -0.37000   -1.17797
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.02080   10.01210   0.00870    0.08689
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.99870    9.99300   0.00570    0.05704
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.97620    9.97140   0.00480    0.04814
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.02080   10.01210   0.00870    0.08689
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.99870    9.99300   0.00570    0.05704
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.97630    9.97150   0.00480    0.04814
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.72510    8.71640   0.00870    0.09981
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.29980    9.29310   0.00670    0.07210
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.99880    8.99310   0.00570    0.06338
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.77980    9.76990   0.00990    0.10133
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.82650    9.81940   0.00710    0.07231
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.51220    9.50620   0.00600    0.06312
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.59330    9.58660   0.00670    0.06989
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.36500    8.37110  -0.00610   -0.07287
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.42330    9.43300  -0.00970   -0.10283
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.88640    8.89640  -0.01000   -0.11241
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.44390   10.45160  -0.00770   -0.07367
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.25640   10.26690  -0.01050   -0.10227
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.74640    9.75720  -0.01080   -0.11069
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.01630    9.02590  -0.00960   -0.10636
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.58410    9.59420  -0.01010   -0.10527
富達卓越領航全球組合基金                                           15.48000   15.46000   0.02000    0.12937
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.55710    8.56260  -0.00550   -0.06423
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.29500    9.30370  -0.00870   -0.09351
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.95980    8.96890  -0.00910   -0.10146
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.78380    9.79010  -0.00630   -0.06435
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.79130    9.80040  -0.00910   -0.09285
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.47550    9.48520  -0.00970   -0.10226
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.05760    9.06630  -0.00870   -0.09596
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.55300    9.56220  -0.00920   -0.09621
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.58000    8.57000   0.01000    0.11669
富蘭克林華美中華基金                                               11.83000   11.79000   0.04000    0.33927
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               19.85000   20.08000  -0.23000   -1.14542
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 19.81000   19.92000  -0.11000   -0.55221
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.13000   11.15000  -0.02000   -0.17937
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.79310    7.82970  -0.03660   -0.46745
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.91910    8.97100  -0.05190   -0.57853
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.66360    9.68400  -0.02040   -0.21066
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.17260    9.19210  -0.01950   -0.21214
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.19800   11.17380   0.02420    0.21658
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.75960    8.78460  -0.02500   -0.28459
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.13730    9.18640  -0.04910   -0.53449
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.45490   13.41490   0.04000    0.29818
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.33750   10.34730  -0.00980   -0.09471
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.23650   10.21760   0.01890    0.18497
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.68790    7.71180  -0.02390   -0.30991
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.13960    9.17670  -0.03710   -0.40428
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.77550   10.75540   0.02010    0.18688
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55680    7.57970  -0.02290   -0.30212
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.00250    9.03860  -0.03610   -0.39940
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.53500   10.51390   0.02110    0.20069
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.73450    7.75620  -0.02170   -0.27978
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.09670    8.11870  -0.02200   -0.27098
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.12840    9.15000  -0.02160   -0.23607
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.96030    9.95670   0.00360    0.03616
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.53540   12.53090   0.00450    0.03591
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.65000    8.63000   0.02000    0.23175
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.81000    8.78000   0.03000    0.34169
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.31000    9.35000  -0.04000   -0.42781
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.84000   10.81000   0.03000    0.27752
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.98000    9.03000  -0.05000   -0.55371
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.80000   11.73000   0.07000    0.59676
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.24000    9.29000  -0.05000   -0.53821
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.61000    8.65000  -0.04000   -0.46243
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.37660   13.34440   0.03220    0.24130
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.72000    9.81000  -0.09000   -0.91743
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.72000    9.81000  -0.09000   -0.91743
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.10000   10.22000  -0.12000   -1.17417
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.10000   10.22000  -0.12000   -1.17417
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.69000    9.77000  -0.08000   -0.81883
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.69000    9.77000  -0.08000   -0.81883
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.25000   10.30000  -0.05000   -0.48544
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.12000   10.21000  -0.09000   -0.88149
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.11000   10.21000  -0.10000   -0.97943
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
富蘭克林華美第一富基金                                             37.73000   38.17000  -0.44000   -1.15274
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30870   10.30860   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.32000   15.24000   0.08000    0.52493
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    14.22000   14.18000   0.04000    0.28209
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.35000   16.29000   0.06000    0.36832
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      8.05070    7.99590   0.05480    0.68535
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.40180   10.42340  -0.02160   -0.20723
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.45970    9.49280  -0.03310   -0.34869
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.94970   10.93590   0.01380    0.12619
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.73870    6.76870  -0.03000   -0.44322
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.91870    8.95710  -0.03840   -0.42871
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.08490   10.07750   0.00740    0.07343
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.42530   10.41760   0.00770    0.07391
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復華1至5年期高收益債券基金                                         20.09000   20.06000   0.03000    0.14955
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
復華人生目標基金                                                   36.36980   36.46090  -0.09110   -0.24986
復華中小精選基金                                                   67.18000   68.01000  -0.83000   -1.22041
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.75000   11.82000  -0.07000   -0.59222
復華全方位基金                                                     28.56000   28.91000  -0.35000   -1.21065
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.89000   13.85000   0.04000    0.28881
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.60000   21.53000   0.07000    0.32513
復華全球平衡基金-美元                                               9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.40000   20.41000  -0.01000   -0.04900
復華全球物聯網科技基金-美元                                        17.19000   17.16000   0.03000    0.17483
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.37000   16.34000   0.03000    0.18360
復華全球原物料基金                                                  9.78000    9.72000   0.06000    0.61728
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.37000   13.35000   0.02000    0.14981
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.46010   11.46400  -0.00390   -0.03402
復華全球債券基金                                                   13.31700   13.33550  -0.01850   -0.13873
復華全球債券組合基金                                               14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.52000   14.55000  -0.03000   -0.20619
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
復華有利貨幣市場基金                                               13.44220   13.44210   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                   14.85000   14.87000  -0.02000   -0.13450
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.79000    9.74000   0.05000    0.51335
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.26000   10.21000   0.05000    0.48972
復華東協世紀基金                                                   12.24000   12.26000  -0.02000   -0.16313
復華南非幣長期收益基金A                                            12.95000   13.01000  -0.06000   -0.46118
復華南非幣長期收益基金B                                             7.97000    8.00000  -0.03000   -0.37500
復華南非幣短期收益基金A                                            13.61000   13.60000   0.01000    0.07353
復華南非幣短期收益基金B                                             8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
復華美國新星基金-美元                                              13.41000   13.36000   0.05000    0.37425
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.42000   13.36000   0.06000    0.44910
復華恒生基金                                                       20.31000   20.78000  -0.47000   -2.26179
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.98000    8.70000   0.28000    3.21839
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.23000   31.20000  -1.97000   -6.31410
復華神盾基金                                                       24.17930   24.29530  -0.11600   -0.47746
復華高成長基金                                                     63.71000   64.33000  -0.62000   -0.96378
復華高益策略組合基金                                               13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.40340   14.40320   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.36000   18.42000  -0.06000   -0.32573
復華富時台灣高股息低波動基金                                       54.08000   54.75000  -0.67000   -1.22374
復華復華基金                                                       19.91000   20.12000  -0.21000   -1.04374
復華傳家二號基金                                                   29.63170   29.83480  -0.20310   -0.68075
復華傳家基金                                                       22.06260   22.23000  -0.16740   -0.75304
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.76000   14.78000  -0.02000   -0.13532
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.71000   11.69000   0.02000    0.17109
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.27000   14.24000   0.03000    0.21067
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.14000   19.14000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.47000    5.48000  -0.01000   -0.18248
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.20000   12.20000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.26000   12.26000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
復華數位經濟基金                                                   51.08000   51.79000  -0.71000   -1.37092
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.81240    9.80440   0.00800    0.08160
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.62510    9.61720   0.00790    0.08214
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.96760    9.95950   0.00810    0.08133
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.74280    9.73480   0.00800    0.08218
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.64570    9.64220   0.00350    0.03630
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.05880   10.05350   0.00530    0.05272
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.67690    9.67120   0.00570    0.05894
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.09280   10.08540   0.00740    0.07337
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.67590    9.67040   0.00550    0.05687
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.09460   10.08730   0.00730    0.07237
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.99500    9.98720   0.00780    0.07810
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.00790   10.01190  -0.00400   -0.03995
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.92720    9.92960  -0.00240   -0.02417
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.94770    9.93020   0.01750    0.17623
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.93700   10.80320   0.13380    1.23852
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.93950    9.93480   0.00470    0.04731
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.94780    9.93030   0.01750    0.17623
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.93560   10.80180   0.13380    1.23868
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.93970    9.93500   0.00470    0.04731
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.89300    9.88680   0.00620    0.06271
景順主流基金                                                       16.63000   16.74000  -0.11000   -0.65711
景順台灣科技基金                                                   29.13000   29.31000  -0.18000   -0.61412
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.90000    9.97000  -0.07000   -0.70211
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.63000    9.71000  -0.08000   -0.82389
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.15000    9.23000  -0.08000   -0.86674
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.09000   11.12000  -0.03000   -0.26978
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.56000   10.59000  -0.03000   -0.28329
景順全球科技基金                                                   22.98000   22.92000   0.06000    0.26178
景順全球康健基金                                                   19.88000   19.79000   0.09000    0.45478
景順貨幣市場基金                                                   15.94320   15.94310   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       30.47000   30.65000  -0.18000   -0.58728
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.83000   14.84000  -0.01000   -0.06739
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.72000   13.73000  -0.01000   -0.07283
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.29000   11.26000   0.03000    0.26643
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.36000   11.32000   0.04000    0.35336
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.54000   11.50000   0.04000    0.34783
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.62000   11.58000   0.04000    0.34542
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.79000    9.88000  -0.09000   -0.91093
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.86000    9.95000  -0.09000   -0.90452
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.02000   10.12000  -0.10000   -0.98814
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.13000   10.23000  -0.10000   -0.97752
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.40410    9.40050   0.00360    0.03830
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.50660    9.50140   0.00520    0.05473
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.69010    9.68630   0.00380    0.03923
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.79820    9.79280   0.00540    0.05514
華南永昌永昌基金                                                   18.57000   18.73000  -0.16000   -0.85424
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.31620   14.31210   0.00410    0.02865
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
華南永昌全球精品基金                                               16.26000   16.20000   0.06000    0.37037
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.69000   11.59000   0.10000    0.86281
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.56000   11.46000   0.10000    0.87260
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             14.08000   13.96000   0.12000    0.85960
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.83000   13.71000   0.12000    0.87527
華南永昌物聯網精選基金                                             11.04000   11.10000  -0.06000   -0.54054
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21280   16.21260   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.51500   23.65060  -0.13560   -0.57335
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94270   11.94250   0.00020    0.00167
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華頓中小型基金                                                     24.88000   25.31000  -0.43000   -1.69893
華頓台灣基金                                                       26.04000   26.46000  -0.42000   -1.58730
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52500   11.52480   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                               18.43000   18.41000   0.02000    0.10864
華頓全球高收益債券基金A                                            13.46070   13.43770   0.02300    0.17116
華頓全球高收益債券基金B                                             8.25170    8.28360  -0.03190   -0.38510
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.99000    5.90000   0.09000    1.52542
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匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49440    2.49620  -0.00180   -0.07211
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04780    2.05650  -0.00870   -0.42305
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.66880   11.69170  -0.02290   -0.19587
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.39390    9.45180  -0.05790   -0.61258
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36170    0.36240  -0.00070   -0.19316
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29830    0.30010  -0.00180   -0.59980
匯豐台灣精典基金                                                   24.48000   24.77000  -0.29000   -1.17077
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.70000   12.67000   0.03000    0.23678
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.52000    8.49000   0.03000    0.35336
匯豐安富基金                                                       25.74000   25.93000  -0.19000   -0.73274
匯豐成功基金                                                       43.54000   44.14000  -0.60000   -1.35931
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.58910    2.58590   0.00320    0.12375
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.34150    2.34820  -0.00670   -0.28532
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.50570   11.50500   0.00070    0.00608
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.82000    7.85220  -0.03220   -0.41008
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37680    0.37680   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33300    0.33440  -0.00140   -0.41866
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98370   14.98370   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.62000    4.61000   0.01000    0.21692
匯豐新鑽動力基金                                                   10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.27750    5.29590  -0.01840   -0.34744
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.92430    8.91580   0.00850    0.09534
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.67000   53.30000  -0.63000   -1.18199
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.67000   53.30000  -0.63000   -1.18199
匯豐龍騰電子基金                                                   35.24000   35.59000  -0.35000   -0.98342
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.24450   12.24780  -0.00330   -0.02694
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.17000   18.35000  -0.18000   -0.98093
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.52550   10.53140  -0.00590   -0.05602
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.70940    9.70980  -0.00040   -0.00412
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.91050    9.91510  -0.00460   -0.04639
新光台灣富貴基金                                                   23.12000   23.29000  -0.17000   -0.72993
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.48000   12.47000   0.01000    0.08019
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.02700   10.03040  -0.00340   -0.03390
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.70040    9.70790  -0.00750   -0.07726
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.64200    9.64530  -0.00330   -0.03421
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.31630    9.32350  -0.00720   -0.07722
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.16000    9.13000   0.03000    0.32859
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45040   15.45020   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                      10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
新光亞洲精選基金-美金                                              22.49000   22.53000  -0.04000   -0.17754
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.56000   22.61000  -0.05000   -0.22114
新光店頭基金                                                       24.12000   24.35000  -0.23000   -0.94456
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
新光特選內需收益ETF基金                                            21.06000   21.27000  -0.21000   -0.98731
新光創新科技基金                                                   14.70000   14.88000  -0.18000   -1.20968
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.82050    9.82900  -0.00850   -0.08648
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.06720   10.06920  -0.00200   -0.01986
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.70300    9.70910  -0.00610   -0.06283
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.26300    9.27110  -0.00810   -0.08737
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.50520    9.50690  -0.00170   -0.01788
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.15610    9.16190  -0.00580   -0.06331
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.13780   10.12640   0.01140    0.11258
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.73220    9.72120   0.01100    0.11315
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.66320    9.65310   0.01010    0.10463
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.99580    9.98520   0.01060    0.10616
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.98190    9.97190   0.01000    0.10028
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.64670    9.63710   0.00960    0.09962
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.63290    9.62390   0.00900    0.09352
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.96530    9.95590   0.00940    0.09442
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.43000    7.44000  -0.01000   -0.13441
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.83000    8.87000  -0.04000   -0.45096
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.24740   37.37630  -0.12890   -0.34487
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.98070   38.14380  -0.16310   -0.42759
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.68180   39.74800  -0.06620   -0.16655
群益大印度基金-人民幣                                              12.69290   12.68140   0.01150    0.09068
群益大印度基金-美元                                                11.93300   11.92440   0.00860    0.07212
群益大印度基金-新臺幣                                              11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.70240   12.70310  -0.00070   -0.00551
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.24520   12.24800  -0.00280   -0.02286
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.70210   11.70280  -0.00070   -0.00598
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.29430   10.29660  -0.00230   -0.02234
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.19360   10.19410  -0.00050   -0.00490
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.00300    9.00500  -0.00200   -0.02221
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.77300    9.77360  -0.00060   -0.00614
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.92060    8.92270  -0.00210   -0.02354
群益中小型股基金                                                   41.23000   41.30000  -0.07000   -0.16949
群益平衡王基金                                                     18.71670   18.75040  -0.03370   -0.17973
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.10000    8.13000  -0.03000   -0.36900
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.85000    5.87000  -0.02000   -0.34072
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.94540   11.00160  -0.05620   -0.51083
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.44370   10.49910  -0.05540   -0.52766
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.77470    9.82480  -0.05010   -0.50993
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.32630    9.37580  -0.04950   -0.52795
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.76000    8.80000  -0.04000   -0.45455
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.97440   10.01950  -0.04510   -0.45012
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.76580    9.80880  -0.04300   -0.43838
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.28140    9.32330  -0.04190   -0.44941
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.19730    9.23780  -0.04050   -0.43842
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.13000    9.17000  -0.04000   -0.43621
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.03220   10.07750  -0.04530   -0.44952
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.07210   10.11640  -0.04430   -0.43790
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.14000   10.19000  -0.05000   -0.49068
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.44490    9.48760  -0.04270   -0.45006
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.84050    9.88390  -0.04340   -0.43910
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.22900   10.21020   0.01880    0.18413
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.11730   10.09780   0.01950    0.19311
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.22170   10.20170   0.02000    0.19605
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.05080   10.03230   0.01850    0.18440
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.96610    9.94690   0.01920    0.19302
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.06900   10.04930   0.01970    0.19603
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.22910   10.21030   0.01880    0.18413
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.11730   10.09780   0.01950    0.19311
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.22190   10.20170   0.02020    0.19801
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.05080   10.03230   0.01850    0.18440
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.96600    9.94690   0.01910    0.19202
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.06900   10.04930   0.01970    0.19603
群益全球關鍵生技基金N-美元                                         10.16970   10.16410   0.00560    0.05510
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.72000   11.71000   0.01000    0.08540
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.64030   16.63110   0.00920    0.05532
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.26000   16.25000   0.01000    0.06154
群益印巴雙星基金-新臺幣                                             9.74000    9.83000  -0.09000   -0.91556
群益印度中小基金N-美元                                              8.50380    8.48690   0.01690    0.19913
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.96000    7.94000   0.02000    0.25189
群益印度中小基金-人民幣                                            13.71870   13.68920   0.02950    0.21550
群益印度中小基金-美元                                              12.16270   12.13860   0.02410    0.19854
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.93000   13.90000   0.03000    0.21583
群益多利策略組合基金                                               11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.54000   13.55000  -0.01000   -0.07380
群益多重資產組合基金                                               15.45000   15.42000   0.03000    0.19455
群益安家基金                                                       24.41140   24.59540  -0.18400   -0.74811
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09220   16.09200   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.59000   24.81000  -0.22000   -0.88674
群益亞太中小基金                                                   11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.89000   15.93000  -0.04000   -0.25110
群益店頭市場基金                                                   94.80000   95.85000  -1.05000   -1.09546
群益東方盛世基金                                                    9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
群益東協成長基金-人民幣                                            13.03820   13.02360   0.01460    0.11210
群益東協成長基金-美元                                              11.44020   11.42930   0.01090    0.09537
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.43820   11.41660   0.02160    0.18920
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.84410   10.82260   0.02150    0.19866
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.25280   10.23200   0.02080    0.20328
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.95340    9.93470   0.01870    0.18823
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.43960    9.42090   0.01870    0.19849
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.92280    8.90470   0.01810    0.20326
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.74050    9.72220   0.01830    0.18823
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.60760    9.58860   0.01900    0.19815
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.96810    9.94790   0.02020    0.20306
群益長安基金                                                       27.33000   27.66000  -0.33000   -1.19306
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.50010   10.44920   0.05090    0.48712
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.88400   15.80700   0.07700    0.48713
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.19000   15.12000   0.07000    0.46296
群益真善美基金                                                     16.03940   16.03570   0.00370    0.02307
群益馬拉松基金                                                    118.54000  119.80000  -1.26000   -1.05175
群益馬拉松基金I類型                                               118.60000  119.86000  -1.26000   -1.05123
群益創新科技基金                                                   31.58000   31.83000  -0.25000   -0.78542
群益奧斯卡基金                                                     26.46000   26.77000  -0.31000   -1.15801
群益新興金鑽基金-美元                                              11.31250   11.31870  -0.00620   -0.05478
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.56000    8.56000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                     22.31000   22.57000  -0.26000   -1.15197
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.79000   19.97000  -0.18000   -0.90135
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.11000    8.01000   0.10000    1.24844
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.98000   14.31000  -0.33000   -2.30608
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.99100   11.98580   0.00520    0.04338
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.36270   11.34860   0.01410    0.12424
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.30820   11.29430   0.01390    0.12307
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.67570    8.67200   0.00370    0.04267
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.12710    9.11570   0.01140    0.12506
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.35000    8.34000   0.01000    0.11990
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.74320    8.73250   0.01070    0.12253
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.19130   10.17870   0.01260    0.12379
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.06050   10.04790   0.01260    0.12540
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.99000   10.06000  -0.07000   -0.69583
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              10.02000   10.12000  -0.10000   -0.98814
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       27.90000   28.16000  -0.26000   -0.92330
德信中國精選成長基金                                               10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
德信台灣主流中小基金                                               17.56000   17.75000  -0.19000   -1.07042
德信新興股票組合基金                                               10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93820   11.93810   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.72520   10.72920  -0.00400   -0.03728
德信數位時代基金                                                   27.29000   27.48000  -0.19000   -0.69141
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66690   11.66680   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.79000   14.97000  -0.18000   -1.20240
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.49000   19.32000   0.17000    0.87992
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     18.12000   18.12000   0.00000    0.00000
摩根中小基金                                                       21.50000   21.65000  -0.15000   -0.69284
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.29000   19.47000  -0.18000   -0.92450
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.29000   19.47000  -0.18000   -0.92450
摩根台灣增長基金                                                   50.67000   51.25000  -0.58000   -1.13171
摩根平衡基金                                                       28.41000   28.64000  -0.23000   -0.80307
摩根全球α基金                                                     19.67000   19.63000   0.04000    0.20377
摩根全球平衡基金                                                   14.81790   14.84480  -0.02690   -0.18121
摩根全球發現基金                                                   12.80000   12.79000   0.01000    0.07819
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.62960   10.63730  -0.00770   -0.07239
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.59570   13.60550  -0.00980   -0.07203
摩根亞洲基金                                                       55.48000   55.52000  -0.04000   -0.07205
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.42680    8.40670   0.02010    0.23910
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.85110    9.82510   0.02600    0.26463
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.71730    8.69610   0.02120    0.24379
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.27510   12.24570   0.02940    0.24008
摩根東方內需機會基金                                               17.58000   17.60000  -0.02000   -0.11364
摩根東方科技基金                                                   33.55000   33.56000  -0.01000   -0.02980
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.55000   11.57000  -0.02000   -0.17286
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08430   15.08420   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   15.14000   15.13000   0.01000    0.06609
摩根新金磚五國基金                                                 10.90000   10.95000  -0.05000   -0.45662
摩根新絲路基金                                                      9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
摩根新興35基金                                                     12.88000   12.92000  -0.04000   -0.30960
摩根新興日本基金                                                   25.19000   25.20000  -0.01000   -0.03968
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.30140    7.32070  -0.01930   -0.26364
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.58380    9.60420  -0.02040   -0.21241
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.33390    9.35580  -0.02190   -0.23408
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.57830   10.60260  -0.02430   -0.22919
摩根新興科技基金                                                   51.84000   52.25000  -0.41000   -0.78469
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.28450    8.28150   0.00300    0.03623
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.53020   10.52630   0.00390    0.03705
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.52280    8.52800  -0.00520   -0.06098
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.32150    9.32590  -0.00440   -0.04718
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.76760    8.77380  -0.00620   -0.07066
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.80910    9.81490  -0.00580   -0.05909
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.41000   11.40000   0.01000    0.08772
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32460    9.31310   0.01150    0.12348
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.27960   11.26560   0.01400    0.12427
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     23.73000   23.97000  -0.24000   -1.00125
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.85840   11.84780   0.01060    0.08947
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.09930   11.09060   0.00870    0.07844
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.02610   10.01740   0.00870    0.08685
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.24870   10.23960   0.00910    0.08887
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.65130    9.64370   0.00760    0.07881
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.71250    8.70480   0.00770    0.08846
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.36990   10.35210   0.01780    0.17195
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.33550   10.31600   0.01950    0.18903
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.74550    9.72480   0.02070    0.21286
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.80490    9.78240   0.02250    0.23000
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.48100    9.46080   0.02020    0.21351
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.53840    9.51650   0.02190    0.23013
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.33510   11.32430   0.01080    0.09537
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.11530   11.10480   0.01050    0.09455
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.20770   10.19660   0.01110    0.10886
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.72490   10.71470   0.01020    0.09520
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.50070   10.49080   0.00990    0.09437
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.64610    9.63560   0.01050    0.10897
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.10630   22.35440  -0.24810   -1.10985
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.70320    9.69490   0.00830    0.08561
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.92800    9.91770   0.01030    0.10385
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.69510    9.68670   0.00840    0.08672
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.91960    9.90940   0.01020    0.10293
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16890   13.16880   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   11.97000   12.10000  -0.13000   -1.07438
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.06660   16.05990   0.00670    0.04172
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.57360   12.55330   0.02030    0.16171
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.04870   12.03250   0.01620    0.13464
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.55330   11.53780   0.01550    0.13434
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.78100   11.78440  -0.00340   -0.02885
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.99880   11.00260  -0.00380   -0.03454
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.46880   10.47180  -0.00300   -0.02865
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.54570    8.54870  -0.00300   -0.03509
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.01000   36.42000  -0.41000   -1.12576
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.60000   15.59000   0.01000    0.06414
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.39000   12.38000   0.01000    0.08078
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.07000   13.06000   0.01000    0.07657
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.29000   12.28000   0.01000    0.08143
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.85000    7.84000   0.01000    0.12755
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.94000   11.92000   0.02000    0.16779
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.00000    0.00000  15.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.82000   10.85000  -0.03000   -0.27650
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.11000   12.05000   0.06000    0.49793
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            15.00000    0.00000  15.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.42000   15.37000   0.05000    0.32531
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.40000   15.35000   0.05000    0.32573
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.83000   20.81000   0.02000    0.09611
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.93000   18.91000   0.02000    0.10576
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.00000   12.99000   0.01000    0.07698
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.57000   15.56000   0.01000    0.06427
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.34000   16.33000   0.01000    0.06124
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.40000   15.39000   0.01000    0.06498
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.57000   15.55000   0.02000    0.12862
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.84000   13.83000   0.01000    0.07231
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.89000   13.87000   0.02000    0.14420
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.55000   14.54000   0.01000    0.06878
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.45000   18.45000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.31000   17.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.25000   13.25000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.08000   14.07000   0.01000    0.07107
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.14000   13.14000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.06000    8.06000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.05000   13.05000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.52000   14.49000   0.03000    0.20704
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.53000   14.50000   0.03000    0.20690
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
聯博貨幣市場基金                                                   15.00070   15.00050   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.39510   10.39980  -0.00470   -0.04519
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.60620   13.61330  -0.00710   -0.05215
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.43490    7.43820  -0.00330   -0.04437
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.83000   13.83000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.91000   13.91000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   20.80000   21.04000  -0.24000   -1.14068
瀚亞巴西基金                                                        4.41000    4.44000  -0.03000   -0.67568
瀚亞外銷基金                                                       41.12000   41.57000  -0.45000   -1.08251
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.86000   11.84000   0.02000    0.16892
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                               10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.75740   10.73870   0.01870    0.17414
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.42010   10.40330   0.01680    0.16149
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.30040   12.27990   0.02050    0.16694
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.31180   10.26780   0.04400    0.42852
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.47390    7.52360  -0.04970   -0.66059
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.00640    8.03360  -0.02720   -0.33858
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.09560    8.11330  -0.01770   -0.21816
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.17330    7.18740  -0.01410   -0.19618
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.82050    8.85370  -0.03320   -0.37498
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.19470    9.25580  -0.06110   -0.66013
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.35850    9.39030  -0.03180   -0.33865
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.19390    9.22860  -0.03470   -0.37601
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.84000   11.83000   0.01000    0.08453
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.70660    9.70890  -0.00230   -0.02369
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.83320    9.83600  -0.00280   -0.02847
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.72660    9.72970  -0.00310   -0.03186
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.70660    9.70890  -0.00230   -0.02369
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.50000   13.50000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-美元                                                  12.70000   12.70000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-新台幣                                                27.94000   27.94000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                               10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                 10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                               10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                 10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.96000   12.02000  -0.06000   -0.49917
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.95090   11.95400  -0.00310   -0.02593
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.60220   13.57620   0.02600    0.19151
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.90700   10.91020  -0.00320   -0.02933
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.62830   10.63010  -0.00180   -0.01693
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.94930   11.92810   0.02120    0.17773
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.19200    9.19440  -0.00240   -0.02610
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.93290    9.91060   0.02230    0.22501
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.05090    9.05350  -0.00260   -0.02872
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.80920    8.81070  -0.00150   -0.01702
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.30540    9.28980   0.01560    0.16793
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.56980   14.54920   0.02060    0.14159
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       11.00280   10.98870   0.01410    0.12831
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.80210   10.78880   0.01330    0.12328
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.65720   12.63920   0.01800    0.14241
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.26000   11.30000  -0.04000   -0.35398
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.09000   20.09000   0.00000    0.00000
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56900   13.56880   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.20000   28.04000   0.16000    0.57061
瀚亞高科技基金                                                     56.27000   57.04000  -0.77000   -1.34993
瀚亞理財通基金                                                     27.52000   27.74000  -0.22000   -0.79308
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.58000    8.59000  -0.01000   -0.11641
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.30000    8.30000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.41000    8.41000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.34000    8.34000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.42000    8.42000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.40000    8.39000   0.01000    0.11919
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.52000    8.51000   0.01000    0.11751
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.51000    8.51000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.60000    8.59000   0.01000    0.11641
瀚亞菁華基金                                                       22.83000   23.11000  -0.28000   -1.21160
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.93020   12.95830  -0.02810   -0.21685
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.06500    9.08480  -0.01980   -0.21795
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.59420   10.57810   0.01610    0.15220
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.00780   11.02170  -0.01390   -0.12611
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.40490   10.38940   0.01550    0.14919
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.74160    9.72540   0.01620    0.16657
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.14340   10.10990   0.03350    0.33136
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.39400    8.38120   0.01280    0.15272
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.25270    8.26310  -0.01040   -0.12586
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.88800    8.87480   0.01320    0.14874
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.20870    8.19510   0.01360    0.16595
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.98070    7.95430   0.02640    0.33190
瀚亞電通網基金                                                     14.47000   14.62000  -0.15000   -1.02599
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.61210   13.61170   0.00040    0.00294
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.49130   10.49180  -0.00050   -0.00477
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.90290    9.90360  -0.00070   -0.00707
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.40890   11.40860   0.00030    0.00263
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       11.65000   11.66000  -0.01000   -0.08576
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