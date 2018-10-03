[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/10/02 107/10/01 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.94710 9.95140 -0.00430 -0.04321 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.94900 9.95330 -0.00430 -0.04320 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.92930 9.92910 0.00020 0.00201 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.92950 9.92920 0.00030 0.00302 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.25240 9.24680 0.00560 0.06056 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.54260 9.53600 0.00660 0.06921 中國信託台灣活力基金 13.73000 13.81000 -0.08000 -0.57929 中國信託台灣優勢基金 16.15000 16.31000 -0.16000 -0.98099 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.86460 9.85260 0.01200 0.12180 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.19240 9.18120 0.01120 0.12199 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.30960 10.29830 0.01130 0.10973 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.56950 9.55900 0.01050 0.10984 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.06160 11.05560 0.00600 0.05427 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.60820 9.60300 0.00520 0.05415 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.02660 11.03810 -0.01150 -0.10418 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.89490 9.90530 -0.01040 -0.10499 中國信託智能運動基金-台幣 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 中國信託智能運動基金-美元 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99130 10.99120 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.43950 9.44880 -0.00930 -0.09843 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.05110 9.06000 -0.00890 -0.09823 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.61130 9.62070 -0.00940 -0.09771 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.21090 9.22000 -0.00910 -0.09870 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 12.05000 12.03000 0.02000 0.16625 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 59.06000 59.99000 -0.93000 -1.55026 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.76290 39.83990 -0.07700 -0.19327 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.84910 38.88010 -0.03100 -0.07973 元大巴西指數基金 5.42100 5.42300 -0.00200 -0.03688 元大巴菲特基金 26.96000 27.17000 -0.21000 -0.77291 元大日經225基金 30.48000 30.42000 0.06000 0.19724 元大台商收成基金 23.67000 23.99000 -0.32000 -1.33389 元大台灣50單日反向1倍基金 12.08000 11.94000 0.14000 1.17253 元大台灣50單日正向2倍基金 40.15000 41.19000 -1.04000 -2.52488 元大台灣中型100基金 32.76000 32.99000 -0.23000 -0.69718 元大台灣加權股價指數基金 25.78200 26.08700 -0.30500 -1.16916 元大台灣卓越50基金 86.32000 87.67000 -1.35000 -1.53987 元大台灣金融基金 18.79000 18.98000 -0.19000 -1.00105 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.05000 32.37000 -0.32000 -0.98857 元大台灣高股息基金 27.12000 27.34000 -0.22000 -0.80468 元大台灣電子科技基金 36.17000 36.72000 -0.55000 -1.49782 元大全球ETF成長組合基金 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 元大全球ETF穩健組合基金 14.73000 14.74000 -0.01000 -0.06784 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.06000 13.17000 -0.11000 -0.83523 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.13000 9.21000 -0.08000 -0.86862 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.97000 13.06000 -0.09000 -0.68913 元大全球不動產證券化基金-美元 12.15800 12.26400 -0.10600 -0.86432 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.38000 8.42000 -0.04000 -0.47506 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.56000 6.58000 -0.02000 -0.30395 元大全球股票入息基金-美元配息 9.74000 9.73500 0.00500 0.05136 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 元大全球新興市場精選組合基金 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094 元大全球農業商機基金 17.80000 17.80000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.37200 8.43100 -0.05900 -0.69980 元大印度指數基金 9.36600 9.39100 -0.02500 -0.26621 元大印度基金 11.76000 11.81000 -0.05000 -0.42337 元大多多基金 17.33000 17.51000 -0.18000 -1.02798 元大多福基金 52.37000 52.77000 -0.40000 -0.75801 元大亞太成長基金 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.41580 8.42700 -0.01120 -0.13291 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.91030 6.91960 -0.00930 -0.13440 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.58500 9.62400 -0.03900 -0.40524 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.19000 10.23200 -0.04200 -0.41048 元大卓越基金 45.70000 46.07000 -0.37000 -0.80313 元大店頭基金 7.99000 8.04000 -0.05000 -0.62189 元大泛歐成長基金 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 元大美元貨幣市場基金-美元 10.28800 10.28570 0.00230 0.02236 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.56830 9.52970 0.03860 0.40505 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.41460 31.42790 -0.01330 -0.04232 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.65380 36.85440 -0.20060 -0.54430 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.56290 19.48620 0.07670 0.39361 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.93010 18.16860 -0.23850 -1.31270 元大美國政府7至10年期債券基金 38.25300 38.30050 -0.04750 -0.12402 元大高科技基金 18.31000 18.45000 -0.14000 -0.75881 元大得利貨幣市場基金 16.26130 16.26110 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98750 11.98730 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 12.08000 12.22000 -0.14000 -1.14566 元大新主流基金 24.00000 24.24000 -0.24000 -0.99010 元大新東協平衡基金-美元 9.30700 9.32500 -0.01800 -0.19303 元大新東協平衡基金-新台幣 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.05180 10.00230 0.04950 0.49489 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.29810 9.26780 0.03030 0.32694 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.94140 9.90730 0.03410 0.34419 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.61160 8.58220 0.02940 0.34257 元大萬泰貨幣市場基金 15.10840 15.10820 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.58000 36.81000 -0.23000 -0.62483 元大實質多重資產基金-人民幣 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 元大實質多重資產基金-美元 8.24500 8.29300 -0.04800 -0.57880 元大實質多重資產基金-新台幣 8.62000 8.67000 -0.05000 -0.57670 元大摩臺基金 39.79000 40.39000 -0.60000 -1.48552 元大標普500基金 26.91000 26.81000 0.10000 0.37300 元大標普500單日反向1倍基金 12.63000 12.68000 -0.05000 -0.39432 元大標普500單日正向2倍基金 36.42000 36.19000 0.23000 0.63553 元大標智滬深300基金 15.98000 16.15000 -0.17000 -1.05263 元大歐洲50基金 24.50000 24.43000 0.07000 0.28653 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.38930 9.41130 -0.02200 -0.23376 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.19620 10.19420 0.00200 0.01962 元大績效基金 49.94000 50.42000 -0.48000 -0.95200 元大韓國KOSPI200基金 22.25000 22.63000 -0.38000 -1.67919 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.74000 14.86000 -0.12000 -0.80754 日盛上選基金 31.80000 32.05000 -0.25000 -0.78003 日盛小而美基金 17.54000 17.65000 -0.11000 -0.62323 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74880 11.74280 0.00600 0.05110 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.79730 9.79230 0.00500 0.05106 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.74030 11.73500 0.00530 0.04516 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.78470 9.78030 0.00440 0.04499 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61790 10.61270 0.00520 0.04900 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.83360 8.82930 0.00430 0.04870 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 13.03000 13.16000 -0.13000 -0.98784 日盛目標收益組合基金(美元) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 日盛全球抗暖化基金 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.18330 10.16680 0.01650 0.16229 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.50880 9.49340 0.01540 0.16222 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.96650 9.94970 0.01680 0.16885 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.30820 9.29260 0.01560 0.16788 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43310 2.43060 0.00250 0.10286 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67970 1.67790 0.00180 0.10728 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36690 0.36650 0.00040 0.10914 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25410 0.25380 0.00030 0.11820 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.14480 12.13220 0.01260 0.10386 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.27420 8.26570 0.00850 0.10283 日盛亞洲機會基金 6.75000 6.74000 0.01000 0.14837 日盛首選基金 16.18000 16.34000 -0.16000 -0.97919 日盛高科技基金 17.23000 17.36000 -0.13000 -0.74885 日盛貨幣市場基金 14.77640 14.77620 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.85000 38.23000 -0.38000 -0.99398 日盛精選五虎基金 36.34000 36.58000 -0.24000 -0.65610 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49110 13.49090 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.29000 28.69000 -0.40000 -1.39421 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.60000 17.38000 0.22000 1.26582 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.82000 23.37000 -0.55000 -2.35344 台新大眾貨幣市場基金 14.16800 14.16780 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.49430 10.48350 0.01080 0.10302 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54430 10.55110 -0.00680 -0.06445 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.03220 10.03700 -0.00480 -0.04782 台新中國通基金 39.67000 40.01000 -0.34000 -0.84979 台新主流基金 21.91000 22.11000 -0.20000 -0.90457 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.72000 19.87000 -0.15000 -0.75491 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64960 0.65480 -0.00520 -0.79414 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.62000 14.73000 -0.11000 -0.74678 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48030 0.48420 -0.00390 -0.80545 台新台灣中小基金 31.34000 31.60000 -0.26000 -0.82278 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.88620 9.93640 -0.05020 -0.50521 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.17560 9.22200 -0.04640 -0.50314 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.55000 8.60000 -0.05000 -0.58140 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.30820 10.36030 -0.05210 -0.50288 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.39090 10.38610 0.00480 0.04622 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.25230 11.24720 0.00510 0.04534 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 台新印度基金 13.51000 13.53000 -0.02000 -0.14782 台新真吉利貨幣市場基金 11.09510 11.09500 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.14400 29.11230 0.03170 0.10889 台新智慧生活基金-美元 10.65740 10.71910 -0.06170 -0.57561 台新智慧生活基金-新台幣 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.46490 8.45230 0.01260 0.14907 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.57350 8.55940 0.01410 0.16473 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.14580 9.13230 0.01350 0.14783 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.27120 9.25600 0.01520 0.16422 台新新興市場債券基金(A類型) 10.48600 10.49950 -0.01350 -0.12858 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33820 0.33870 -0.00050 -0.14762 台新新興市場債券基金(B類型) 7.78380 7.79370 -0.00990 -0.12703 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26450 0.26490 -0.00040 -0.15100 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.41000 5.41000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.99000 21.02000 -0.03000 -0.14272 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.83100 10.84100 -0.01000 -0.09224 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.78000 15.76000 0.02000 0.12690 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.82200 11.81820 0.00380 0.03215 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.51140 9.50830 0.00310 0.03260 未來資產亞洲新富基金 19.38000 19.42000 -0.04000 -0.20597 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57170 12.57150 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 11.02000 11.08000 -0.06000 -0.54152 未來資產新興市場債券基金A 8.74810 8.76040 -0.01230 -0.14040 未來資產新興市場債券基金B 6.61750 6.62680 -0.00930 -0.14034 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐中小基金 50.39000 50.63000 -0.24000 -0.47403 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77070 1.76820 0.00250 0.14139 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.35480 2.35140 0.00340 0.14459 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.97460 7.97140 0.00320 0.04014 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.28960 10.28550 0.00410 0.03986 永豐主流品牌基金 18.41000 18.29000 0.12000 0.65610 永豐永豐基金 34.71000 35.20000 -0.49000 -1.39205 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.87490 9.86300 0.01190 0.12065 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.98620 9.97420 0.01200 0.12031 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.80110 9.79030 0.01080 0.11031 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.91230 9.90140 0.01090 0.11009 永豐高科技基金 22.74000 23.07000 -0.33000 -1.43043 永豐貨幣市場基金 13.88840 13.88830 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.13060 2.12780 0.00280 0.13159 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52900 2.52560 0.00340 0.13462 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.72480 7.72240 0.00240 0.03108 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41290 10.40960 0.00330 0.03170 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.03100 7.03180 -0.00080 -0.01138 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.87230 10.87360 -0.00130 -0.01196 永豐臺灣加權ETF基金 56.50000 57.20000 -0.70000 -1.22378 永豐領航科技基金 37.07000 37.39000 -0.32000 -0.85584 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 永豐趨勢平衡基金 40.70000 41.15000 -0.45000 -1.09356 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際中小基金 14.83000 14.89000 -0.06000 -0.40296 兆豐國際生命科學基金 17.09000 17.08000 0.01000 0.05855 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.35680 10.35150 0.00530 0.05120 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.64500 10.64020 0.00480 0.04511 兆豐國際全球基金 32.78000 32.61000 0.17000 0.52131 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.29320 10.29130 0.00190 0.01846 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.02710 9.98480 0.04230 0.42364 兆豐國際國民基金 21.45000 21.70000 -0.25000 -1.15207 兆豐國際第一基金 12.56000 12.68000 -0.12000 -0.94637 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01930 10.01150 0.00780 0.07791 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.91740 7.91120 0.00620 0.07837 兆豐國際萬全基金 19.85000 19.99000 -0.14000 -0.70035 兆豐國際電子基金 24.34000 24.58000 -0.24000 -0.97640 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.66000 22.97000 -0.31000 -1.34959 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.23000 16.06000 0.17000 1.05853 兆豐國際豐台灣基金 33.01000 33.25000 -0.24000 -0.72180 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50790 12.50770 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.99380 9.99540 -0.00160 -0.01601 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.98880 9.99110 -0.00230 -0.02302 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.99650 9.99870 -0.00220 -0.02200 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.99380 9.99540 -0.00160 -0.01601 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.98880 9.99110 -0.00230 -0.02302 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.99650 9.99870 -0.00220 -0.02200 合庫台灣基金 11.02000 11.10000 -0.08000 -0.72072 合庫全球高收益債券基金A類型 11.12460 11.10550 0.01910 0.17199 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.03970 12.01880 0.02090 0.17389 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.78970 10.77220 0.01750 0.16246 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.55860 11.53980 0.01880 0.16291 合庫全球高收益債券基金B類型 8.09790 8.08400 0.01390 0.17194 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.47880 9.46250 0.01630 0.17226 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.03030 9.01560 0.01470 0.16305 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.94230 8.92760 0.01470 0.16466 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29340 9.27830 0.01510 0.16275 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 合庫全球新興市場基金 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.13420 10.13400 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.45410 9.45470 -0.00060 -0.00635 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.71620 9.71690 -0.00070 -0.00720 合庫新興多重收益基金A類型 9.98170 9.98190 -0.00020 -0.00200 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.44320 11.44290 0.00030 0.00262 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.58970 13.60550 -0.01580 -0.11613 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.73510 8.73550 -0.00040 -0.00458 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.41920 9.41990 -0.00070 -0.00743 合庫新興多重收益基金B類型 7.81590 7.81600 -0.00010 -0.00128 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.71320 8.71300 0.00020 0.00230 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.07640 10.08810 -0.01170 -0.11598 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 安聯台灣大壩基金 27.09000 27.30000 -0.21000 -0.76923 安聯台灣科技基金 44.76000 44.99000 -0.23000 -0.51122 安聯台灣貨幣市場基金 12.49710 12.49690 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.49000 29.68000 -0.19000 -0.64016 安聯四季成長組合基金-美元 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.57000 11.55000 0.02000 0.17316 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.08960 12.08270 0.00690 0.05711 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.00530 10.99990 0.00540 0.04909 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.66000 10.65490 0.00510 0.04787 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.85270 8.84760 0.00510 0.05764 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.65760 8.65340 0.00420 0.04854 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.36080 8.35680 0.00400 0.04787 安聯全球人口趨勢基金 11.83000 11.79000 0.04000 0.33927 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 38.37000 38.57000 -0.20000 -0.51854 安聯全球油礦金趨勢基金 8.95000 8.85000 0.10000 1.12994 安聯全球新興市場基金 17.61000 17.56000 0.05000 0.28474 安聯全球農金趨勢基金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 安聯全球綠能趨勢基金 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利台灣動力基金 30.56000 30.95000 -0.39000 -1.26010 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.24780 10.22870 0.01910 0.18673 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.95360 9.93370 0.01990 0.20033 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.00590 8.02100 -0.01510 -0.18826 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.92840 7.94290 -0.01450 -0.18255 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 宏利全球債券組合基金 13.04330 13.04340 -0.00010 -0.00077 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.90350 11.88360 0.01990 0.16746 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.57030 10.55330 0.01700 0.16109 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20980 10.19320 0.01660 0.16285 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.92710 8.96460 -0.03750 -0.41831 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.53230 8.56120 -0.02890 -0.33757 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.41600 8.44450 -0.02850 -0.33750 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.39460 8.42720 -0.03260 -0.38684 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.15000 10.23000 -0.08000 -0.78201 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.92000 9.99000 -0.07000 -0.70070 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78260 2.78230 0.00030 0.01078 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40380 0.40390 -0.00010 -0.02476 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.21310 12.21580 -0.00270 -0.02210 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92060 0.92060 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.35390 7.39150 -0.03760 -0.50869 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03940 2.05150 -0.01210 -0.58981 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29370 0.29510 -0.00140 -0.47442 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.99710 9.05230 -0.05520 -0.60979 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32960 0.33170 -0.00210 -0.63310 宏利萬利貨幣市場基金 13.64600 13.64590 0.00010 0.00073 宏利臺灣股息收益基金 26.72000 26.86000 -0.14000 -0.52122 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.29760 10.27120 0.02640 0.25703 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.52860 9.52040 0.00820 0.08613 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.87900 8.87000 0.00900 0.10147 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.66810 10.65730 0.01080 0.10134 貝萊德亞美利加收益基金 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 貝萊德新台幣基金 12.93710 12.93700 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.97000 26.33000 -0.36000 -1.36726 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信大中華基金-人民幣 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 保德信大中華基金-美元 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 保德信大中華基金-新台幣 28.10000 28.11000 -0.01000 -0.03557 保德信中小型股基金 41.85000 41.97000 -0.12000 -0.28592 保德信台商全方位基金 34.03000 34.25000 -0.22000 -0.64234 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.05000 30.11000 -0.06000 -0.19927 保德信全球消費商機基金 18.57000 18.56000 0.01000 0.05388 保德信全球基礎建設基金 12.32000 12.27000 0.05000 0.40750 保德信全球資源基金 8.31000 8.22000 0.09000 1.09489 保德信全球醫療生化基金-美元 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.84000 34.74000 0.10000 0.28785 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.77360 9.76860 0.00500 0.05118 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.62110 10.61570 0.00540 0.05087 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.19180 9.18560 0.00620 0.06750 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.97540 9.96860 0.00680 0.06821 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.16420 8.16220 0.00200 0.02450 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81160 10.80900 0.00260 0.02405 保德信亞太基金 21.18000 21.17000 0.01000 0.04724 保德信店頭市場基金 30.06000 30.21000 -0.15000 -0.49652 保德信拉丁美洲基金 6.73000 6.69000 0.04000 0.59791 保德信金平衡基金 30.20000 30.42000 -0.22000 -0.72321 保德信金滿意基金 42.17000 42.47000 -0.30000 -0.70638 保德信科技島基金 25.07000 25.19000 -0.12000 -0.47638 保德信高成長基金 91.96000 92.80000 -0.84000 -0.90517 保德信第一基金 25.17000 25.37000 -0.20000 -0.78833 保德信貨幣市場基金 15.77570 15.77550 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.69190 10.67720 0.01470 0.13768 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.77000 10.75340 0.01660 0.15437 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.90700 10.89870 0.00830 0.07616 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.28710 10.27760 0.00950 0.09243 保德信新世紀基金 10.87000 10.99000 -0.12000 -1.09190 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.98100 7.97020 0.01080 0.13550 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.84910 10.83440 0.01470 0.13568 保德信新興趨勢組合基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 保德信瑞騰基金 15.54920 15.54890 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.78410 9.78220 0.00190 0.01942 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01570 10.01390 0.00180 0.01798 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.69060 9.68980 0.00080 0.00826 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.80390 9.80330 0.00060 0.00612 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.93290 9.93050 0.00240 0.02417 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91690 9.91460 0.00230 0.02320 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78060 9.77760 0.00300 0.03068 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.78340 9.78040 0.00300 0.03067 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.04070 10.03780 0.00290 0.02889 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05810 10.05730 0.00080 0.00795 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.11970 10.11900 0.00070 0.00692 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.95450 9.95400 0.00050 0.00502 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.95470 9.95420 0.00050 0.00502 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.63640 9.63390 0.00250 0.02595 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.49240 9.49040 0.00200 0.02107 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.09110 10.09060 0.00050 0.00496 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09000 10.08950 0.00050 0.00496 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.15000 10.16150 -0.01150 -0.11317 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.23410 10.23700 -0.00290 -0.02833 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.12440 10.12450 -0.00010 -0.00099 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.12470 10.12480 -0.00010 -0.00099 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.17220 10.16840 0.00380 0.03737 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.06480 10.06230 0.00250 0.02485 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11900 10.11280 0.00620 0.06131 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67950 10.67310 0.00640 0.05996 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00090 9.99630 0.00460 0.04602 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80450 9.80190 0.00260 0.02653 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11160 10.10890 0.00270 0.02671 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.75010 9.74830 0.00180 0.01846 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93740 9.93540 0.00200 0.02013 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.59790 10.59270 0.00520 0.04909 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.15980 6.15580 0.00400 0.06498 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.63720 10.63020 0.00700 0.06585 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65210 11.65210 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 18.11000 18.27000 -0.16000 -0.87575 施羅德樂活中小基金-I類型 4137.53000 4175.04000 -37.51000 -0.89843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞五國金勢力建設基金 6.24000 6.27000 -0.03000 -0.47847 柏瑞巨人基金 12.77000 12.89000 -0.12000 -0.93095 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65870 13.65860 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.04000 15.98000 0.06000 0.37547 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.55070 13.52660 0.02410 0.17817 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.96330 11.94120 0.02210 0.18507 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.57390 12.55210 0.02180 0.17368 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.79720 8.85530 -0.05810 -0.65610 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.75620 6.78020 -0.02400 -0.35397 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74840 8.79010 -0.04170 -0.47440 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47290 8.53820 -0.06530 -0.76480 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.75360 10.79190 -0.03830 -0.35490 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.35150 8.37550 -0.02400 -0.28655 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.14080 12.11830 0.02250 0.18567 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.73940 11.71850 0.02090 0.17835 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.02060 12.00080 0.01980 0.16499 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.44620 11.42640 0.01980 0.17328 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.95380 8.98530 -0.03150 -0.35057 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77550 9.82180 -0.04630 -0.47140 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.68400 9.75890 -0.07490 -0.76750 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.56360 9.59800 -0.03440 -0.35841 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.42860 9.46170 -0.03310 -0.34983 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.22380 10.23380 -0.01000 -0.09772 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.13260 10.14140 -0.00880 -0.08677 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01230 10.02270 -0.01040 -0.10376 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.08540 10.09540 -0.01000 -0.09906 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.87940 9.93920 -0.05980 -0.60166 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.69740 9.76870 -0.07130 -0.72988 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.66930 9.72930 -0.06000 -0.61669 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.74360 9.80330 -0.05970 -0.60898 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.20470 10.21470 -0.01000 -0.09790 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.13260 10.14140 -0.00880 -0.08677 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01230 10.02280 -0.01050 -0.10476 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.08550 10.09550 -0.01000 -0.09905 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.87940 9.93910 -0.05970 -0.60066 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.69760 9.76890 -0.07130 -0.72987 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.66930 9.72940 -0.06010 -0.61772 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.74370 9.80340 -0.05970 -0.60897 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.70990 10.70330 0.00660 0.06166 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.95830 11.94970 0.00860 0.07197 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.34810 11.34160 0.00650 0.05731 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.98640 9.03290 -0.04650 -0.51478 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.70510 9.76410 -0.05900 -0.60425 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.57840 9.62790 -0.04950 -0.51413 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.42140 10.41500 0.00640 0.06145 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.13460 11.12660 0.00800 0.07190 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.96350 10.95710 0.00640 0.05841 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.98660 9.03310 -0.04650 -0.51477 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70550 9.76450 -0.05900 -0.60423 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.57890 9.62830 -0.04940 -0.51307 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.84000 12.84000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.79000 13.80000 -0.01000 -0.07246 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.42000 8.45000 -0.03000 -0.35503 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.25000 11.31000 -0.06000 -0.53050 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.50000 11.55000 -0.05000 -0.43290 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.90000 12.88000 0.02000 0.15528 柏瑞拉丁美洲基金 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.32650 11.33650 -0.01000 -0.08821 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.37700 7.40550 -0.02850 -0.38485 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.34000 9.42000 -0.08000 -0.84926 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.72000 9.82000 -0.10000 -1.01833 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.43000 9.51000 -0.08000 -0.84122 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.51000 9.61000 -0.10000 -1.04058 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.56000 9.64000 -0.08000 -0.82988 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.35400 11.35480 -0.00080 -0.00705 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.06610 11.06480 0.00130 0.01175 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.18700 10.18770 -0.00070 -0.00687 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.24770 8.28530 -0.03760 -0.45382 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.29620 9.34900 -0.05280 -0.56477 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.34110 9.38370 -0.04260 -0.45398 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.64500 10.64380 0.00120 0.01127 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97070 9.97140 -0.00070 -0.00702 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.17040 10.17110 -0.00070 -0.00688 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.63080 9.68560 -0.05480 -0.56579 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.91170 8.95230 -0.04060 -0.45351 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.82700 8.90460 -0.07760 -0.87146 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.36530 9.40790 -0.04260 -0.45281 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.77820 11.77730 0.00090 0.00764 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.29930 11.29740 0.00190 0.01682 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.72630 10.72610 0.00020 0.00186 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.94550 6.98290 -0.03740 -0.53559 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71680 8.77120 -0.05440 -0.62021 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.32680 9.37660 -0.04980 -0.53111 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.12490 10.12410 0.00080 0.00790 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.74340 10.74310 0.00030 0.00279 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.43500 9.49330 -0.05830 -0.61412 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.85800 8.90520 -0.04720 -0.53003 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.52570 9.57650 -0.05080 -0.53047 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17280 11.17710 -0.00430 -0.03847 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.79870 11.80250 -0.00380 -0.03220 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.81290 10.81720 -0.00430 -0.03975 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.05590 9.09930 -0.04340 -0.47696 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61180 9.66590 -0.05410 -0.55970 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.61550 9.65930 -0.04380 -0.45345 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.12090 11.12450 -0.00360 -0.03236 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.96850 9.97230 -0.00380 -0.03811 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.30300 10.30720 -0.00420 -0.04075 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.45440 9.48170 -0.02730 -0.28792 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.20940 9.25290 -0.04350 -0.47012 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.83280 9.88690 -0.05410 -0.54719 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.37650 9.42030 -0.04380 -0.46495 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.18000 18.15000 0.03000 0.16529 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.01000 16.99000 0.02000 0.11772 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.85810 12.85800 0.00010 0.00078 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.66640 10.69370 -0.02730 -0.25529 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.62610 11.65070 -0.02460 -0.21115 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.20560 12.23790 -0.03230 -0.26393 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.13740 11.16530 -0.02790 -0.24988 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.62680 9.68950 -0.06270 -0.64709 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.16970 10.24420 -0.07450 -0.72724 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.01780 10.11750 -0.09970 -0.98542 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.07880 10.14210 -0.06330 -0.62413 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.76550 9.82850 -0.06300 -0.64099 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.96720 10.04120 -0.07400 -0.73696 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.70310 11.73410 -0.03100 -0.26419 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.02030 10.08340 -0.06310 -0.62578 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰大中華基金 19.04000 19.20000 -0.16000 -0.83333 國泰小龍基金 14.83000 14.97000 -0.14000 -0.93520 國泰中小成長基金 40.83000 41.26000 -0.43000 -1.04217 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 29.97000 29.92000 0.05000 0.16711 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 42.12000 42.21000 -0.09000 -0.21322 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.35350 10.34040 0.01310 0.12669 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.20930 10.19640 0.01290 0.12652 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.23200 10.21900 0.01300 0.12721 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33850 0.33810 0.00040 0.11831 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33360 0.33330 0.00030 0.09001 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33430 0.33390 0.00040 0.11980 國泰台灣貨幣市場基金 12.41630 12.41620 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 25.79000 25.97000 -0.18000 -0.69311 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.53030 2.51970 0.01060 0.42069 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36770 0.36670 0.00100 0.27270 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51160 0.51030 0.00130 0.25475 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.01000 12.98000 0.03000 0.23112 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45280 0.45170 0.00110 0.24352 國泰全球資源基金台幣級別 6.03000 5.98000 0.05000 0.83612 國泰全球資源基金美元級別 0.19450 0.19280 0.00170 0.88174 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41840 0.41800 0.00040 0.09569 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37760 0.37720 0.00040 0.10604 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44420 0.44360 0.00060 0.13526 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52370 0.52320 0.00050 0.09557 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.76000 20.74000 0.02000 0.09643 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.71000 23.00000 -0.29000 -1.26087 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.53160 2.53380 -0.00220 -0.08683 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.29000 11.31710 -0.02710 -0.23946 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.11030 10.13460 -0.02430 -0.23977 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36880 0.36970 -0.00090 -0.24344 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33030 0.33110 -0.00080 -0.24162 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50980 0.51120 -0.00140 -0.27387 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38600 0.38620 -0.00020 -0.05179 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.92000 18.91000 0.01000 0.05288 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61930 0.61880 0.00050 0.08080 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.93000 18.91000 0.02000 0.10576 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.85720 0.85710 0.00010 0.01167 國泰科技生化基金 31.60000 31.94000 -0.34000 -1.06450 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.32000 28.12000 0.20000 0.71124 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.76000 12.86000 -0.10000 -0.77760 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.10720 38.33640 -0.22920 -0.59787 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.04810 19.94620 0.10190 0.51087 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.22230 18.42710 -0.20480 -1.11141 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.76220 39.80880 -0.04660 -0.11706 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.10900 41.14230 -0.03330 -0.08094 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.35250 43.29970 0.05280 0.12194 國泰紐幣2021保本基金 12.22430 12.21940 0.00490 0.04010 國泰紐幣八年期保本基金 12.51440 12.51060 0.00380 0.03037 國泰紐幣保本基金 12.47440 12.46920 0.00520 0.04170 國泰高科技基金 11.77000 11.90000 -0.13000 -1.09244 國泰國泰基金台幣I級別 21.44000 21.68000 -0.24000 -1.10701 國泰國泰基金台幣級別 21.44000 21.68000 -0.24000 -1.10701 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33670 0.33680 -0.00010 -0.02969 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47540 0.47570 -0.00030 -0.06306 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.64000 11.61000 0.03000 0.25840 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37930 0.37850 0.00080 0.21136 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.53560 0.53460 0.00100 0.18706 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35240 0.35200 0.00040 0.11364 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49760 0.49710 0.00050 0.10058 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.55450 10.53060 0.02390 0.22696 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.53720 7.52020 0.01700 0.22606 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35790 0.35700 0.00090 0.25210 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24670 0.24620 0.00050 0.20309 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.24950 2.24650 0.00300 0.13354 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.94080 9.94240 -0.00160 -0.01609 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32440 0.32450 -0.00010 -0.03082 國泰新興市場基金台幣級別 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 國泰新興市場基金美元級別 0.39050 0.39030 0.00020 0.05124 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26960 2.26430 0.00530 0.23407 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48620 1.48280 0.00340 0.22930 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33990 0.33970 0.00020 0.05888 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34020 0.34010 0.00010 0.02940 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22480 0.22460 0.00020 0.08905 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.39590 10.38930 0.00660 0.06353 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.67970 6.67550 0.00420 0.06292 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.68000 13.53000 0.15000 1.10865 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.78000 37.65000 -0.87000 -2.31076 國泰價值卓越基金 13.91000 14.09000 -0.18000 -1.27750 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38070 0.37850 0.00220 0.58124 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.59000 21.70000 -0.11000 -0.50691 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.23000 19.58000 -0.35000 -1.78754 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08640 12.08180 0.00460 0.03807 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39780 0.39770 0.00010 0.02514 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21420 11.21160 0.00260 0.02319 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74040 9.73830 0.00210 0.02156 第一金大中華基金 26.06000 26.33000 -0.27000 -1.02545 第一金小型精選基金 33.44000 33.83000 -0.39000 -1.15282 第一金中概平衡基金 24.46000 24.74000 -0.28000 -1.13177 第一金台灣貨幣市場基金 15.25870 15.25850 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.93200 177.93000 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.34880 10.42540 -0.07660 -0.73474 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.34890 10.42520 -0.07630 -0.73188 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.44000 10.52000 -0.08000 -0.76046 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.44000 10.51000 -0.07000 -0.66603 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.74120 14.73030 0.01090 0.07400 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.74190 14.73110 0.01080 0.07331 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 14.03000 14.01000 0.02000 0.14276 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.03000 14.02000 0.01000 0.07133 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.79990 9.82650 -0.02660 -0.27070 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.80310 9.82970 -0.02660 -0.27061 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.40860 9.43480 -0.02620 -0.27770 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.43330 9.45950 -0.02620 -0.27697 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.34480 10.33700 0.00780 0.07546 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.94520 9.93700 0.00820 0.08252 第一金全球大趨勢基金 24.40000 24.24000 0.16000 0.66007 第一金全球不動產證券化基金A 8.11800 8.15200 -0.03400 -0.41708 第一金全球不動產證券化基金B 5.74310 5.79710 -0.05400 -0.93150 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.18120 9.20600 -0.02480 -0.26939 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.18230 9.20710 -0.02480 -0.26936 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.61120 9.59680 0.01440 0.15005 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.61250 9.59810 0.01440 0.15003 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.54600 8.55690 -0.01090 -0.12738 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16810 10.14710 0.02100 0.20696 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.64760 9.70070 -0.05310 -0.54738 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.64660 9.69970 -0.05310 -0.54744 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.95240 7.98270 -0.03030 -0.37957 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.79130 8.82370 -0.03240 -0.36719 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.79170 8.82420 -0.03250 -0.36831 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.29560 11.27740 0.01820 0.16138 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.29650 11.27830 0.01820 0.16137 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.07900 10.06580 0.01320 0.13114 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.85400 14.83410 0.01990 0.13415 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.41360 14.38790 0.02570 0.17862 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.43160 14.40590 0.02570 0.17840 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.47000 13.45000 0.02000 0.14870 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.50000 13.48000 0.02000 0.14837 第一金亞洲科技基金 18.90000 18.89000 0.01000 0.05294 第一金亞洲新興市場基金 12.85000 12.85000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 8.49000 8.56000 -0.07000 -0.81776 第一金創新趨勢基金 22.10000 22.34000 -0.24000 -1.07431 第一金電子基金 31.49000 31.91000 -0.42000 -1.31620 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.35000 20.63000 -0.28000 -1.35725 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.92000 18.70000 0.22000 1.17647 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 統一大東協高股息基金(新台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 統一大滿貫基金-A類型 32.81000 33.01000 -0.20000 -0.60588 統一大滿貫基金-I類型 32.81000 33.01000 -0.20000 -0.60588 統一大龍印基金 14.11000 14.08000 0.03000 0.21307 統一中小基金 23.90000 24.17000 -0.27000 -1.11709 統一台灣動力基金 15.91000 16.14000 -0.23000 -1.42503 統一全天候基金-A類型 105.20000 106.37000 -1.17000 -1.09993 統一全天候基金-I類型 105.28000 106.45000 -1.17000 -1.09911 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.97450 8.95140 0.02310 0.25806 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.65810 8.64660 0.01150 0.13300 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.59920 8.58810 0.01110 0.12925 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.31830 9.29430 0.02400 0.25822 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.99760 8.98560 0.01200 0.13355 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.92880 8.91740 0.01140 0.12784 統一全球債券組合基金 11.94100 11.93830 0.00270 0.02262 統一全球新科技基金(人民幣) 17.25000 17.21000 0.04000 0.23242 統一全球新科技基金(美元) 16.24000 16.18000 0.06000 0.37083 統一全球新科技基金(新台幣) 15.42000 15.36000 0.06000 0.39063 統一亞太基金 24.92000 24.87000 0.05000 0.20105 統一亞洲大金磚基金 12.30000 12.29000 0.01000 0.08137 統一奔騰基金 56.58000 57.14000 -0.56000 -0.98005 統一強棒貨幣市場基金 16.66710 16.66700 0.00010 0.00060 統一強漢基金(人民幣) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 統一強漢基金(美元) 9.12000 9.08000 0.04000 0.44053 統一強漢基金(新台幣) 23.76000 23.64000 0.12000 0.50761 統一統信基金 29.01000 29.29000 -0.28000 -0.95596 統一黑馬基金 56.56000 57.04000 -0.48000 -0.84151 統一新亞洲科技能源基金 18.32000 18.33000 -0.01000 -0.05456 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.93160 7.93640 -0.00480 -0.06048 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.11900 10.12510 -0.00610 -0.06025 統一經建基金 44.37000 44.91000 -0.54000 -1.20240 統一龍馬基金 62.47000 62.85000 -0.38000 -0.60461 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.26000 19.49000 -0.23000 -1.18009 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.34000 44.88000 -0.54000 -1.20321 野村巴西基金 5.20000 5.21000 -0.01000 -0.19194 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000 野村台灣高股息基金 24.17000 24.33000 -0.16000 -0.65762 野村台灣運籌基金 34.57000 34.91000 -0.34000 -0.97393 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.53400 9.53450 -0.00050 -0.00524 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.45270 9.45070 0.00200 0.02116 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.47820 9.47800 0.00020 0.00211 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.74070 9.74120 -0.00050 -0.00513 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.60990 9.60780 0.00210 0.02186 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54930 9.54910 0.00020 0.00209 野村平衡基金 18.41000 18.58000 -0.17000 -0.91496 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.21000 13.30000 -0.09000 -0.67669 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.06000 11.12000 -0.06000 -0.53957 野村全球生技醫療基金 18.26000 18.24000 0.02000 0.10965 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.00080 10.00390 -0.00310 -0.03099 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.97630 9.97910 -0.00280 -0.02806 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.94280 9.94630 -0.00350 -0.03519 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00080 10.00390 -0.00310 -0.03099 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.97620 9.97910 -0.00290 -0.02906 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.94290 9.94640 -0.00350 -0.03519 野村全球品牌基金 28.55000 28.33000 0.22000 0.77656 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.53000 13.45000 0.08000 0.59480 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.63000 11.57000 0.06000 0.51858 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.22000 20.10000 0.12000 0.59701 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.79000 12.72000 0.07000 0.55031 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.03780 10.03750 0.00030 0.00299 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47660 10.47260 0.00400 0.03819 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.35380 10.35100 0.00280 0.02705 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.57440 9.56790 0.00650 0.06794 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.33810 9.32830 0.00980 0.10506 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.88450 8.87500 0.00950 0.10704 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.34740 11.33980 0.00760 0.06702 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.83590 10.82460 0.01130 0.10439 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.37550 10.36450 0.01100 0.10613 野村成長基金 28.60000 28.87000 -0.27000 -0.93523 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.82030 8.81840 0.00190 0.02155 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.83200 8.82710 0.00490 0.05551 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.94420 8.93830 0.00590 0.06601 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.37790 9.37590 0.00200 0.02133 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.28650 9.28140 0.00510 0.05495 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.40500 9.39880 0.00620 0.06597 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.32310 9.32140 0.00170 0.01824 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.37980 9.37490 0.00490 0.05227 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.45450 9.44960 0.00490 0.05185 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.91310 9.91170 0.00140 0.01412 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.87770 9.87260 0.00510 0.05166 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96160 9.95640 0.00520 0.05223 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.54110 8.53090 0.01020 0.11957 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14240 9.13470 0.00770 0.08429 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.01720 9.00650 0.01070 0.11880 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.08310 13.06750 0.01560 0.11938 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.15680 12.14660 0.01020 0.08397 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.90290 9.89110 0.01180 0.11930 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.03070 10.01020 0.02050 0.20479 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.26760 10.24950 0.01810 0.17659 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.89100 9.87070 0.02030 0.20566 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41030 9.39170 0.01860 0.19805 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.29640 11.27410 0.02230 0.19780 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18000 10.17070 0.00930 0.09144 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.27640 11.26970 0.00670 0.05945 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.76810 10.75800 0.01010 0.09388 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.50540 10.49530 0.01010 0.09623 野村泰國基金 43.78000 43.71000 0.07000 0.16015 野村高科技基金 10.01000 10.12000 -0.11000 -1.08696 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.28180 10.26410 0.01770 0.17245 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.43900 10.42620 0.01280 0.12277 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.84990 10.87110 -0.02120 -0.19501 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.78360 9.76880 0.01480 0.15150 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.65410 9.63850 0.01560 0.16185 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.60190 9.59910 0.00280 0.02917 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.05660 12.04180 0.01480 0.12291 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.56540 13.59530 -0.02990 -0.21993 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.96460 10.94810 0.01650 0.15071 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.82650 10.80900 0.01750 0.16190 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.03220 11.02900 0.00320 0.02901 野村貨幣市場基金 16.27470 16.27450 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.84000 15.86000 -0.02000 -0.12610 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.85530 9.85640 -0.00110 -0.01116 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.83550 9.83240 0.00310 0.03153 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80730 9.80580 0.00150 0.01530 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.85530 9.85640 -0.00110 -0.01116 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.83550 9.83240 0.00310 0.03153 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80730 9.80580 0.00150 0.01530 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.95190 9.96810 -0.01620 -0.16252 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.92030 9.93260 -0.01230 -0.12383 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.88900 9.90270 -0.01370 -0.13835 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.95190 9.96810 -0.01620 -0.16252 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.92030 9.93270 -0.01240 -0.12484 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.88910 9.90280 -0.01370 -0.13834 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.10120 10.09840 0.00280 0.02773 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91670 7.91420 0.00250 0.03159 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.77980 11.77610 0.00370 0.03142 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.72000 7.75000 -0.03000 -0.38710 野村精選貨幣市場基金 12.08270 12.08260 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.42000 12.31000 0.11000 0.89358 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.49000 11.39000 0.10000 0.87796 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.15000 11.05000 0.10000 0.90498 野村歐洲高股息基金季配型 7.94000 7.94000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 野村積極成長基金 12.06000 12.17000 -0.11000 -0.90386 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.74000 8.80000 -0.06000 -0.68182 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 31.85000 32.06000 -0.21000 -0.65502 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.35870 10.34440 0.01430 0.13824 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.63590 8.62820 0.00770 0.08924 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96950 7.95990 0.00960 0.12060 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87250 7.86360 0.00890 0.11318 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.78200 11.77160 0.01040 0.08835 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.61230 10.59960 0.01270 0.11982 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.51610 10.50430 0.01180 0.11233 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 野村環球基金-人民幣計價 16.63000 16.58000 0.05000 0.30157 野村環球基金-美元計價 12.97000 12.94000 0.03000 0.23184 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.00000 17.95000 0.05000 0.27855 野村鴻利基金 21.29000 21.38000 -0.09000 -0.42095 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86340 16.86330 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.76000 18.92000 -0.16000 -0.84567 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.61000 12.54000 0.07000 0.55821 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.65000 14.62000 0.03000 0.20520 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.14280 10.14000 0.00280 0.02761 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.30650 13.30310 0.00340 0.02556 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.02860 10.02090 0.00770 0.07684 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.95170 9.96070 -0.00900 -0.09036 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.63370 9.62820 0.00550 0.05712 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.65080 9.64370 0.00710 0.07362 凱基台商天下基金 12.87000 12.80000 0.07000 0.54688 凱基台灣精五門基金 19.83000 19.98000 -0.15000 -0.75075 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.11680 39.23390 -0.11710 -0.29847 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.85780 39.88190 -0.02410 -0.06043 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.88220 10.88900 -0.00680 -0.06245 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54870 11.54850 0.00020 0.00173 凱基開創基金 25.94000 26.09000 -0.15000 -0.57493 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.26000 23.22000 0.04000 0.17227 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.73150 22.69440 0.03710 0.16348 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.19000 17.25000 -0.06000 -0.34783 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.55530 16.61780 -0.06250 -0.37610 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.56000 7.55000 0.01000 0.13245 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.24400 12.27400 -0.03000 -0.24442 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.57630 12.55330 0.02300 0.18322 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.78000 12.76000 0.02000 0.15674 凱基護城河基金-台幣計價A 13.67000 13.61000 0.06000 0.44085 凱基護城河基金-美元計價B 13.50520 13.44560 0.05960 0.44327 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.15000 13.19000 -0.04000 -0.30326 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.66000 37.46000 0.20000 0.53390 富邦NASDAQ-100基金 31.87000 31.79000 0.08000 0.25165 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 13.69000 13.71000 -0.02000 -0.14588 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 26.13000 26.04000 0.09000 0.34562 富邦日本東証基金 23.61000 23.53000 0.08000 0.33999 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.02000 46.48000 -0.46000 -0.98967 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.29000 48.90000 -0.61000 -1.24744 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.98000 53.79000 -0.81000 -1.50586 富邦台灣心基金 21.45000 21.66000 -0.21000 -0.96953 富邦台灣釆吉50基金 49.79000 50.57000 -0.78000 -1.54242 富邦台灣科技指數基金 55.57000 56.58000 -1.01000 -1.78508 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.14760 41.18350 -0.03590 -0.08717 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.54790 41.33750 0.21040 0.50898 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29350 0.29510 -0.00160 -0.54219 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52170 2.51800 0.00370 0.14694 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33790 0.33800 -0.00010 -0.02959 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.49370 10.49930 -0.00560 -0.05334 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18470 2.18160 0.00310 0.14210 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32320 0.32330 -0.00010 -0.03093 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.03230 9.03700 -0.00470 -0.05201 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.37000 22.26000 0.11000 0.49416 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.37000 14.51000 -0.14000 -0.96485 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.12000 29.54000 0.58000 1.96344 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64730 15.64710 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.42150 39.47330 -0.05180 -0.13123 富邦長紅基金 60.41000 61.03000 -0.62000 -1.01589 富邦科技基金 22.43000 22.68000 -0.25000 -1.10229 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.23590 40.22440 0.01150 0.02859 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.71010 38.92780 -0.21770 -0.55924 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.66660 38.71430 -0.04770 -0.12321 富邦恒生國企ETF基金 20.20000 20.68000 -0.48000 -2.32108 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.11000 13.67000 0.44000 3.21873 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.24000 29.02000 -1.78000 -6.13370 富邦高成長基金 23.31000 23.54000 -0.23000 -0.97706 富邦基金A類型 12.85000 12.98000 -0.13000 -1.00154 富邦基金I類型 12.85000 12.98000 -0.13000 -1.00154 富邦富時歐洲ETF基金 20.58000 20.58000 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41480 0.41380 0.00100 0.24166 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.41870 12.39080 0.02790 0.22517 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.56850 9.54710 0.02140 0.22415 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30630 0.30550 0.00080 0.26187 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.88890 8.86890 0.02000 0.22551 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.05540 9.06140 -0.00600 -0.06621 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.47450 9.47920 -0.00470 -0.04958 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.89480 8.90060 -0.00580 -0.06516 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.29860 9.30320 -0.00460 -0.04945 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.70000 20.92000 -0.22000 -1.05163 富邦精準基金 43.59000 43.95000 -0.36000 -0.81911 富邦精銳中小基金 10.63000 10.74000 -0.11000 -1.02421 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.13000 18.30000 -0.17000 -0.92896 富邦臺灣公司治理100基金 22.78000 23.11000 -0.33000 -1.42795 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.43000 7.34000 0.09000 1.22616 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.89000 16.27000 -0.38000 -2.33559 富邦標普美國特別股ETF基金 19.60000 19.67000 -0.07000 -0.35587 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.04000 31.41000 -0.37000 -1.17797 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.02080 10.01210 0.00870 0.08689 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.99870 9.99300 0.00570 0.05704 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.97620 9.97140 0.00480 0.04814 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.02080 10.01210 0.00870 0.08689 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.99870 9.99300 0.00570 0.05704 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.97630 9.97150 0.00480 0.04814 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.72510 8.71640 0.00870 0.09981 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.29980 9.29310 0.00670 0.07210 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.99880 8.99310 0.00570 0.06338 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.77980 9.76990 0.00990 0.10133 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.82650 9.81940 0.00710 0.07231 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.51220 9.50620 0.00600 0.06312 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.59330 9.58660 0.00670 0.06989 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.36500 8.37110 -0.00610 -0.07287 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.42330 9.43300 -0.00970 -0.10283 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.88640 8.89640 -0.01000 -0.11241 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.44390 10.45160 -0.00770 -0.07367 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.25640 10.26690 -0.01050 -0.10227 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.74640 9.75720 -0.01080 -0.11069 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.01630 9.02590 -0.00960 -0.10636 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.58410 9.59420 -0.01010 -0.10527 富達卓越領航全球組合基金 15.48000 15.46000 0.02000 0.12937 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.55710 8.56260 -0.00550 -0.06423 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.29500 9.30370 -0.00870 -0.09351 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.95980 8.96890 -0.00910 -0.10146 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.78380 9.79010 -0.00630 -0.06435 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.79130 9.80040 -0.00910 -0.09285 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.47550 9.48520 -0.00970 -0.10226 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.05760 9.06630 -0.00870 -0.09596 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.55300 9.56220 -0.00920 -0.09621 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669 富蘭克林華美中華基金 11.83000 11.79000 0.04000 0.33927 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.85000 20.08000 -0.23000 -1.14542 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.81000 19.92000 -0.11000 -0.55221 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.79310 7.82970 -0.03660 -0.46745 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.91910 8.97100 -0.05190 -0.57853 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.66360 9.68400 -0.02040 -0.21066 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.17260 9.19210 -0.01950 -0.21214 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.19800 11.17380 0.02420 0.21658 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.75960 8.78460 -0.02500 -0.28459 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.13730 9.18640 -0.04910 -0.53449 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.45490 13.41490 0.04000 0.29818 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.33750 10.34730 -0.00980 -0.09471 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.23650 10.21760 0.01890 0.18497 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68790 7.71180 -0.02390 -0.30991 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.13960 9.17670 -0.03710 -0.40428 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.77550 10.75540 0.02010 0.18688 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55680 7.57970 -0.02290 -0.30212 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.00250 9.03860 -0.03610 -0.39940 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.53500 10.51390 0.02110 0.20069 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.73450 7.75620 -0.02170 -0.27978 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.09670 8.11870 -0.02200 -0.27098 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.12840 9.15000 -0.02160 -0.23607 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96030 9.95670 0.00360 0.03616 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.53540 12.53090 0.00450 0.03591 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.80000 11.73000 0.07000 0.59676 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.37660 13.34440 0.03220 0.24130 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.72000 9.81000 -0.09000 -0.91743 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.72000 9.81000 -0.09000 -0.91743 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.10000 10.22000 -0.12000 -1.17417 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.10000 10.22000 -0.12000 -1.17417 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.11000 10.21000 -0.10000 -0.97943 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美第一富基金 37.73000 38.17000 -0.44000 -1.15274 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30870 10.30860 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.32000 15.24000 0.08000 0.52493 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.22000 14.18000 0.04000 0.28209 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.35000 16.29000 0.06000 0.36832 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.05070 7.99590 0.05480 0.68535 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.40180 10.42340 -0.02160 -0.20723 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.45970 9.49280 -0.03310 -0.34869 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.94970 10.93590 0.01380 0.12619 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.73870 6.76870 -0.03000 -0.44322 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.91870 8.95710 -0.03840 -0.42871 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.08490 10.07750 0.00740 0.07343 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.42530 10.41760 0.00770 0.07391 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.09000 20.06000 0.03000 0.14955 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 復華人生目標基金 36.36980 36.46090 -0.09110 -0.24986 復華中小精選基金 67.18000 68.01000 -0.83000 -1.22041 復華六年到期新興市場債券基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.75000 11.82000 -0.07000 -0.59222 復華全方位基金 28.56000 28.91000 -0.35000 -1.21065 復華全球大趨勢基金-美元 13.89000 13.85000 0.04000 0.28881 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.60000 21.53000 0.07000 0.32513 復華全球平衡基金-美元 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 復華全球平衡基金-新臺幣 20.40000 20.41000 -0.01000 -0.04900 復華全球物聯網科技基金-美元 17.19000 17.16000 0.03000 0.17483 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.37000 16.34000 0.03000 0.18360 復華全球原物料基金 9.78000 9.72000 0.06000 0.61728 復華全球消費基金-新臺幣 13.37000 13.35000 0.02000 0.14981 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46010 11.46400 -0.00390 -0.03402 復華全球債券基金 13.31700 13.33550 -0.01850 -0.13873 復華全球債券組合基金 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.52000 14.55000 -0.03000 -0.20619 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 復華全球戰略配置強基金-美元 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.83000 10.81000 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20.12000 -0.21000 -1.04374 復華傳家二號基金 29.63170 29.83480 -0.20310 -0.68075 復華傳家基金 22.06260 22.23000 -0.16740 -0.75304 復華奧林匹克全球組合基金 14.76000 14.78000 -0.02000 -0.13532 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.27000 14.24000 0.03000 0.21067 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 復華新興市場10年期以上債券基金 19.14000 19.14000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.47000 5.48000 -0.01000 -0.18248 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 復華數位經濟基金 51.08000 51.79000 -0.71000 -1.37092 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.81240 9.80440 0.00800 0.08160 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.62510 9.61720 0.00790 0.08214 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.96760 9.95950 0.00810 0.08133 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.74280 9.73480 0.00800 0.08218 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.64570 9.64220 0.00350 0.03630 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.05880 10.05350 0.00530 0.05272 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.67690 9.67120 0.00570 0.05894 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.09280 10.08540 0.00740 0.07337 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.67590 9.67040 0.00550 0.05687 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.09460 10.08730 0.00730 0.07237 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.99500 9.98720 0.00780 0.07810 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.00790 10.01190 -0.00400 -0.03995 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.92720 9.92960 -0.00240 -0.02417 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.94770 9.93020 0.01750 0.17623 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.93700 10.80320 0.13380 1.23852 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.93950 9.93480 0.00470 0.04731 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.94780 9.93030 0.01750 0.17623 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.93560 10.80180 0.13380 1.23868 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.93970 9.93500 0.00470 0.04731 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.89300 9.88680 0.00620 0.06271 景順主流基金 16.63000 16.74000 -0.11000 -0.65711 景順台灣科技基金 29.13000 29.31000 -0.18000 -0.61412 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.15000 9.23000 -0.08000 -0.86674 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 景順全球科技基金 22.98000 22.92000 0.06000 0.26178 景順全球康健基金 19.88000 19.79000 0.09000 0.45478 景順貨幣市場基金 15.94320 15.94310 0.00010 0.00063 景順潛力基金 30.47000 30.65000 -0.18000 -0.58728 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.83000 14.84000 -0.01000 -0.06739 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.72000 13.73000 -0.01000 -0.07283 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.54000 11.50000 0.04000 0.34783 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.79000 9.88000 -0.09000 -0.91093 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.02000 10.12000 -0.10000 -0.98814 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.13000 10.23000 -0.10000 -0.97752 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.40410 9.40050 0.00360 0.03830 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.50660 9.50140 0.00520 0.05473 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69010 9.68630 0.00380 0.03923 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.79820 9.79280 0.00540 0.05514 華南永昌永昌基金 18.57000 18.73000 -0.16000 -0.85424 華南永昌全球亨利組合基金 14.31620 14.31210 0.00410 0.02865 華南永昌全球神農水資源基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 華南永昌全球精品基金 16.26000 16.20000 0.06000 0.37037 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.69000 11.59000 0.10000 0.86281 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.56000 11.46000 0.10000 0.87260 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.08000 13.96000 0.12000 0.85960 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.83000 13.71000 0.12000 0.87527 華南永昌物聯網精選基金 11.04000 11.10000 -0.06000 -0.54054 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21280 16.21260 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.51500 23.65060 -0.13560 -0.57335 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94270 11.94250 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓中小型基金 24.88000 25.31000 -0.43000 -1.69893 華頓台灣基金 26.04000 26.46000 -0.42000 -1.58730 華頓平安貨幣市場基金 11.52500 11.52480 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 18.43000 18.41000 0.02000 0.10864 華頓全球高收益債券基金A 13.46070 13.43770 0.02300 0.17116 華頓全球高收益債券基金B 8.25170 8.28360 -0.03190 -0.38510 華頓全球黑鑽油源基金 5.99000 5.90000 0.09000 1.52542 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49440 2.49620 -0.00180 -0.07211 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04780 2.05650 -0.00870 -0.42305 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.66880 11.69170 -0.02290 -0.19587 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.39390 9.45180 -0.05790 -0.61258 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36170 0.36240 -0.00070 -0.19316 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29830 0.30010 -0.00180 -0.59980 匯豐台灣精典基金 24.48000 24.77000 -0.29000 -1.17077 匯豐全球趨勢組合基金 12.70000 12.67000 0.03000 0.23678 匯豐全球關鍵資源基金 8.52000 8.49000 0.03000 0.35336 匯豐安富基金 25.74000 25.93000 -0.19000 -0.73274 匯豐成功基金 43.54000 44.14000 -0.60000 -1.35931 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58910 2.58590 0.00320 0.12375 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34150 2.34820 -0.00670 -0.28532 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.50570 11.50500 0.00070 0.00608 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.82000 7.85220 -0.03220 -0.41008 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37680 0.37680 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33300 0.33440 -0.00140 -0.41866 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98370 14.98370 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.62000 4.61000 0.01000 0.21692 匯豐新鑽動力基金 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.27750 5.29590 -0.01840 -0.34744 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92430 8.91580 0.00850 0.09534 匯豐龍鳳基金-A類型 52.67000 53.30000 -0.63000 -1.18199 匯豐龍鳳基金-I類型 52.67000 53.30000 -0.63000 -1.18199 匯豐龍騰電子基金 35.24000 35.59000 -0.35000 -0.98342 匯豐雙高收益債券組合基金 12.24450 12.24780 -0.00330 -0.02694 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.17000 18.35000 -0.18000 -0.98093 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.52550 10.53140 -0.00590 -0.05602 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.70940 9.70980 -0.00040 -0.00412 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.91050 9.91510 -0.00460 -0.04639 新光台灣富貴基金 23.12000 23.29000 -0.17000 -0.72993 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 新光全球生技醫療基金(美元) 12.48000 12.47000 0.01000 0.08019 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.02700 10.03040 -0.00340 -0.03390 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.70040 9.70790 -0.00750 -0.07726 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64200 9.64530 -0.00330 -0.03421 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.31630 9.32350 -0.00720 -0.07722 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 新光吉星貨幣市場基金 15.45040 15.45020 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 新光多重資產基金(A累積)美元 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 新光亞洲精選基金-美金 22.49000 22.53000 -0.04000 -0.17754 新光亞洲精選基金-新台幣 22.56000 22.61000 -0.05000 -0.22114 新光店頭基金 24.12000 24.35000 -0.23000 -0.94456 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 新光特選內需收益ETF基金 21.06000 21.27000 -0.21000 -0.98731 新光創新科技基金 14.70000 14.88000 -0.18000 -1.20968 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.82050 9.82900 -0.00850 -0.08648 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.06720 10.06920 -0.00200 -0.01986 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.70300 9.70910 -0.00610 -0.06283 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.26300 9.27110 -0.00810 -0.08737 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.50520 9.50690 -0.00170 -0.01788 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.15610 9.16190 -0.00580 -0.06331 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.13780 10.12640 0.01140 0.11258 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.73220 9.72120 0.01100 0.11315 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.66320 9.65310 0.01010 0.10463 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99580 9.98520 0.01060 0.10616 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.98190 9.97190 0.01000 0.10028 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.64670 9.63710 0.00960 0.09962 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.63290 9.62390 0.00900 0.09352 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.96530 9.95590 0.00940 0.09442 瑞銀全球創新趨勢基金 7.43000 7.44000 -0.01000 -0.13441 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.83000 8.87000 -0.04000 -0.45096 群益10年期以上金融債ETF基金 37.24740 37.37630 -0.12890 -0.34487 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.98070 38.14380 -0.16310 -0.42759 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.68180 39.74800 -0.06620 -0.16655 群益大印度基金-人民幣 12.69290 12.68140 0.01150 0.09068 群益大印度基金-美元 11.93300 11.92440 0.00860 0.07212 群益大印度基金-新臺幣 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.70240 12.70310 -0.00070 -0.00551 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.24520 12.24800 -0.00280 -0.02286 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.70210 11.70280 -0.00070 -0.00598 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.29430 10.29660 -0.00230 -0.02234 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.19360 10.19410 -0.00050 -0.00490 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.00300 9.00500 -0.00200 -0.02221 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.77300 9.77360 -0.00060 -0.00614 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.92060 8.92270 -0.00210 -0.02354 群益中小型股基金 41.23000 41.30000 -0.07000 -0.16949 群益平衡王基金 18.71670 18.75040 -0.03370 -0.17973 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.10000 8.13000 -0.03000 -0.36900 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.85000 5.87000 -0.02000 -0.34072 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.94540 11.00160 -0.05620 -0.51083 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.44370 10.49910 -0.05540 -0.52766 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.77470 9.82480 -0.05010 -0.50993 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.32630 9.37580 -0.04950 -0.52795 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.97440 10.01950 -0.04510 -0.45012 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.76580 9.80880 -0.04300 -0.43838 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.28140 9.32330 -0.04190 -0.44941 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.19730 9.23780 -0.04050 -0.43842 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.03220 10.07750 -0.04530 -0.44952 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.07210 10.11640 -0.04430 -0.43790 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.44490 9.48760 -0.04270 -0.45006 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.84050 9.88390 -0.04340 -0.43910 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.22900 10.21020 0.01880 0.18413 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.11730 10.09780 0.01950 0.19311 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.22170 10.20170 0.02000 0.19605 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.05080 10.03230 0.01850 0.18440 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.96610 9.94690 0.01920 0.19302 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.06900 10.04930 0.01970 0.19603 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.22910 10.21030 0.01880 0.18413 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.11730 10.09780 0.01950 0.19311 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.22190 10.20170 0.02020 0.19801 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.05080 10.03230 0.01850 0.18440 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.96600 9.94690 0.01910 0.19202 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.06900 10.04930 0.01970 0.19603 群益全球關鍵生技基金N-美元 10.16970 10.16410 0.00560 0.05510 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540 群益全球關鍵生技基金-美元 16.64030 16.63110 0.00920 0.05532 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.26000 16.25000 0.01000 0.06154 群益印巴雙星基金-新臺幣 9.74000 9.83000 -0.09000 -0.91556 群益印度中小基金N-美元 8.50380 8.48690 0.01690 0.19913 群益印度中小基金N-新臺幣 7.96000 7.94000 0.02000 0.25189 群益印度中小基金-人民幣 13.71870 13.68920 0.02950 0.21550 群益印度中小基金-美元 12.16270 12.13860 0.02410 0.19854 群益印度中小基金-新臺幣 13.93000 13.90000 0.03000 0.21583 群益多利策略組合基金 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.54000 13.55000 -0.01000 -0.07380 群益多重資產組合基金 15.45000 15.42000 0.03000 0.19455 群益安家基金 24.41140 24.59540 -0.18400 -0.74811 群益安穩貨幣市場基金 16.09220 16.09200 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.59000 24.81000 -0.22000 -0.88674 群益亞太中小基金 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 群益亞太新趨勢平衡基金 15.89000 15.93000 -0.04000 -0.25110 群益店頭市場基金 94.80000 95.85000 -1.05000 -1.09546 群益東方盛世基金 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 群益東協成長基金-人民幣 13.03820 13.02360 0.01460 0.11210 群益東協成長基金-美元 11.44020 11.42930 0.01090 0.09537 群益東協成長基金-新臺幣 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.43820 11.41660 0.02160 0.18920 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.84410 10.82260 0.02150 0.19866 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.25280 10.23200 0.02080 0.20328 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.95340 9.93470 0.01870 0.18823 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.43960 9.42090 0.01870 0.19849 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.92280 8.90470 0.01810 0.20326 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.74050 9.72220 0.01830 0.18823 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.60760 9.58860 0.01900 0.19815 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.96810 9.94790 0.02020 0.20306 群益長安基金 27.33000 27.66000 -0.33000 -1.19306 群益美國新創亮點基金N-美元 10.50010 10.44920 0.05090 0.48712 群益美國新創亮點基金-美元 15.88400 15.80700 0.07700 0.48713 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.19000 15.12000 0.07000 0.46296 群益真善美基金 16.03940 16.03570 0.00370 0.02307 群益馬拉松基金 118.54000 119.80000 -1.26000 -1.05175 群益馬拉松基金I類型 118.60000 119.86000 -1.26000 -1.05123 群益創新科技基金 31.58000 31.83000 -0.25000 -0.78542 群益奧斯卡基金 26.46000 26.77000 -0.31000 -1.15801 群益新興金鑽基金-美元 11.31250 11.31870 -0.00620 -0.05478 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 22.31000 22.57000 -0.26000 -1.15197 群益道瓊美國地產ETF基金 19.79000 19.97000 -0.18000 -0.90135 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.11000 8.01000 0.10000 1.24844 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.98000 14.31000 -0.33000 -2.30608 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.99100 11.98580 0.00520 0.04338 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.36270 11.34860 0.01410 0.12424 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.30820 11.29430 0.01390 0.12307 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.67570 8.67200 0.00370 0.04267 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.12710 9.11570 0.01140 0.12506 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.74320 8.73250 0.01070 0.12253 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.19130 10.17870 0.01260 0.12379 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.06050 10.04790 0.01260 0.12540 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.02000 10.12000 -0.10000 -0.98814 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.90000 28.16000 -0.26000 -0.92330 德信中國精選成長基金 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 17.56000 17.75000 -0.19000 -1.07042 德信新興股票組合基金 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 德信萬保貨幣市場基金 11.93820 11.93810 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.72520 10.72920 -0.00400 -0.03728 德信數位時代基金 27.29000 27.48000 -0.19000 -0.69141 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66690 11.66680 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.79000 14.97000 -0.18000 -1.20240 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.49000 19.32000 0.17000 0.87992 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.12000 18.12000 0.00000 0.00000 摩根中小基金 21.50000 21.65000 -0.15000 -0.69284 摩根台灣金磚基金-累積型 19.29000 19.47000 -0.18000 -0.92450 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.29000 19.47000 -0.18000 -0.92450 摩根台灣增長基金 50.67000 51.25000 -0.58000 -1.13171 摩根平衡基金 28.41000 28.64000 -0.23000 -0.80307 摩根全球α基金 19.67000 19.63000 0.04000 0.20377 摩根全球平衡基金 14.81790 14.84480 -0.02690 -0.18121 摩根全球發現基金 12.80000 12.79000 0.01000 0.07819 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.62960 10.63730 -0.00770 -0.07239 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.59570 13.60550 -0.00980 -0.07203 摩根亞洲基金 55.48000 55.52000 -0.04000 -0.07205 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.42680 8.40670 0.02010 0.23910 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.85110 9.82510 0.02600 0.26463 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.71730 8.69610 0.02120 0.24379 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.27510 12.24570 0.02940 0.24008 摩根東方內需機會基金 17.58000 17.60000 -0.02000 -0.11364 摩根東方科技基金 33.55000 33.56000 -0.01000 -0.02980 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.55000 11.57000 -0.02000 -0.17286 摩根第一貨幣市場基金 15.08430 15.08420 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 15.14000 15.13000 0.01000 0.06609 摩根新金磚五國基金 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662 摩根新絲路基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 摩根新興35基金 12.88000 12.92000 -0.04000 -0.30960 摩根新興日本基金 25.19000 25.20000 -0.01000 -0.03968 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.30140 7.32070 -0.01930 -0.26364 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.58380 9.60420 -0.02040 -0.21241 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.33390 9.35580 -0.02190 -0.23408 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.57830 10.60260 -0.02430 -0.22919 摩根新興科技基金 51.84000 52.25000 -0.41000 -0.78469 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.28450 8.28150 0.00300 0.03623 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.53020 10.52630 0.00390 0.03705 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.52280 8.52800 -0.00520 -0.06098 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.32150 9.32590 -0.00440 -0.04718 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.76760 8.77380 -0.00620 -0.07066 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.80910 9.81490 -0.00580 -0.05909 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 摩根環球股票收益基金-累積型 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32460 9.31310 0.01150 0.12348 摩根總收益組合基金-累積型 11.27960 11.26560 0.01400 0.12427 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 23.73000 23.97000 -0.24000 -1.00125 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.85840 11.84780 0.01060 0.08947 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.09930 11.09060 0.00870 0.07844 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02610 10.01740 0.00870 0.08685 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.24870 10.23960 0.00910 0.08887 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.65130 9.64370 0.00760 0.07881 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.71250 8.70480 0.00770 0.08846 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.36990 10.35210 0.01780 0.17195 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.33550 10.31600 0.01950 0.18903 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.74550 9.72480 0.02070 0.21286 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.80490 9.78240 0.02250 0.23000 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.48100 9.46080 0.02020 0.21351 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.53840 9.51650 0.02190 0.23013 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.33510 11.32430 0.01080 0.09537 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.11530 11.10480 0.01050 0.09455 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20770 10.19660 0.01110 0.10886 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.72490 10.71470 0.01020 0.09520 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.50070 10.49080 0.00990 0.09437 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.64610 9.63560 0.01050 0.10897 聯邦金鑽平衡基金 22.10630 22.35440 -0.24810 -1.10985 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.70320 9.69490 0.00830 0.08561 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.92800 9.91770 0.01030 0.10385 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.69510 9.68670 0.00840 0.08672 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.91960 9.90940 0.01020 0.10293 聯邦貨幣市場基金 13.16890 13.16880 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 11.97000 12.10000 -0.13000 -1.07438 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.06660 16.05990 0.00670 0.04172 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.57360 12.55330 0.02030 0.16171 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.04870 12.03250 0.01620 0.13464 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.55330 11.53780 0.01550 0.13434 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78100 11.78440 -0.00340 -0.02885 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.99880 11.00260 -0.00380 -0.03454 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46880 10.47180 -0.00300 -0.02865 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.54570 8.54870 -0.00300 -0.03509 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.01000 36.42000 -0.41000 -1.12576 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.60000 15.59000 0.01000 0.06414 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.29000 12.28000 0.01000 0.08143 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.85000 7.84000 0.01000 0.12755 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.94000 11.92000 0.02000 0.16779 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.00000 0.00000 15.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.11000 12.05000 0.06000 0.49793 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 15.00000 0.00000 15.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.42000 15.37000 0.05000 0.32531 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.40000 15.35000 0.05000 0.32573 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.83000 20.81000 0.02000 0.09611 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.93000 18.91000 0.02000 0.10576 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.57000 15.56000 0.01000 0.06427 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.34000 16.33000 0.01000 0.06124 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.40000 15.39000 0.01000 0.06498 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.57000 15.55000 0.02000 0.12862 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.84000 13.83000 0.01000 0.07231 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.89000 13.87000 0.02000 0.14420 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.45000 18.45000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.31000 17.31000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.08000 14.07000 0.01000 0.07107 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.14000 13.14000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.06000 8.06000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.52000 14.49000 0.03000 0.20704 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.53000 14.50000 0.03000 0.20690 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 聯博貨幣市場基金 15.00070 15.00050 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.39510 10.39980 -0.00470 -0.04519 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.60620 13.61330 -0.00710 -0.05215 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.43490 7.43820 -0.00330 -0.04437 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.83000 13.83000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.91000 13.91000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 20.80000 21.04000 -0.24000 -1.14068 瀚亞巴西基金 4.41000 4.44000 -0.03000 -0.67568 瀚亞外銷基金 41.12000 41.57000 -0.45000 -1.08251 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.75740 10.73870 0.01870 0.17414 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.42010 10.40330 0.01680 0.16149 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.30040 12.27990 0.02050 0.16694 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.31180 10.26780 0.04400 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