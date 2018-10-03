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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄10/02
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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4144   康聯-KY    10/08  第一現增  10/02-10/04   1350   30.00     30.00  元大       02   10/05
2104   中橡       10/09  上市增資  10/03-10/05  15734   38.00     38.00  元大       02   10/08
2027   大成鋼     10/09  上市增資  10/03-10/05  21250   42.00     42.00  統一       02   10/08
9941A  裕融企甲特 10/11  上市增資  10/04-10/08   9500   50.00     50.00  凱基       01
4413   飛寶企業   10/11  上櫃增資  10/04-10/08    720   12.50     12.50  台新       01
4961   天鈺       10/11  初上市    10/04-10/08   3213   33.00     33.00  福邦       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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