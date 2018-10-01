特斯拉周一「翻盤」？ 直面阿里 等待美團的是生存還是死亡？

• 快速達成和解、放話接近盈利 特斯拉盤前一度大漲近 20%

周一，特斯拉美股盤前暴漲 19%，已完全抹去上周五特斯拉 14% 的四年多來最大單日跌幅。趁着周末的空檔，馬斯克加足馬力以修復負面消息對公司帶來的損害。

當地時間周六，美國證券交易委員會（SEC）與特斯拉 CEO 馬斯克達成和解。SEC 在官網公布和解協議內容，馬斯克和特斯拉同意在不承認或否認 SEC 指控的情況下解決對他們的指控。

就在達成和解後幾個小時，馬斯克即向公司員工發送郵件，稱公司非常接近實現盈利。「如果明天我們全力以赴，將取得超乎預期的、史詩般的勝利。」

• 阿里回應馬雲放棄實控權：無關股權，提高穩定性

據諸多媒體證實，馬雲已放棄阿里巴巴 VIE 架構所有權。

據《華爾街日報》和英國《金融時報》等證實，馬雲已不再是阿里巴巴的主要可變利益實體 (VIE) 的所有人，這些可變利益實體持有公司在中國營運的執照和某些資產。

對此，阿里方面回應道，此舉將保證阿里合夥人制度在公司治理中發揮作用，減少關鍵人員風險，提高 VIE 實體股權的穩定性。此次調整不涉及阿里巴巴集團層面的股權調整，馬雲仍將擔任阿里合夥人並繼續在機制中發揮重要影響力。

• 谷歌向歐盟提第 2 份整改方案 允許對手競購靠前廣告位

歐盟委員會周一宣布，谷歌已提交了第二份有關 Google Shopping 服務的整改方案，允許競爭對手在谷歌搜尋結果頁面競購比較靠前的廣告位。

• Facebook 任意收集用戶數據 德國反壟斷局將採取行動

德國反壟斷機構「聯邦卡特爾局」局長安德烈亞斯 · 蒙德特（Andreas Mundt）今日表示，針對 Facebook 以不適當的方式收集用戶數據的行為，FCO 計劃在今年對 Facebook 採取行動。

投研觀點

• 直面阿里 等待美團的是生存還是死亡？

經濟觀察報觀察家指出，王興的致辭可謂是情真意切。喬布斯帶來了智慧型手機，開啟了行動互聯時代的所有可能，用戶、商家、員工和投資人則讓這些可能化作了成功的現實。在上市時刻，這些人當然都是要感激的。不過，王興的感謝名單里可能還少了一類人，那就是他的競爭對手，因為沒有這些競爭對手，就不會有今天的美團。

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