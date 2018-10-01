【華冠投顧】台股Q4醞釀軋空及軋空手，鎖定OTC中小型股!

美股上周五小漲，台股今日在電子股與中小型股及跌深族群帶動下，加權指數開小紅震盪走高上漲 45 點，以 11051 作收，成交量 930 億元，價漲量縮格局。

盤面結構: 電子股漲 0.53%，金融股漲 0.33%，傳產股漲 0.28%，OTC 漲 0.93% 最強勢，上漲家數 936 檔，下跌家數 442 檔。盤面焦點: 看好新 iPhone 拉貨題材，將推升蘋概股 9 月業績，受此激勵，蘋果股由三巨頭台積電 (2330)，鴻海(2317)，大立光(3008) 等領軍，帶領蘋概股反攻，包括 TPK(3673)，嘉聯益 (6153)，景碩(3189)，GIS(6456)，美律(2439)，可成(2474)，穩懋(3105) 等均上漲。政府對離岸風電產業在地化政策即將開跑，風電概念股台船 (2208) 永冠 KY(1589)，上緯股 (3708) 等股價續強表現。另外過去一季跌深族群的被動元件龍頭國巨 (2327) 股價反彈漲 11 元收 470 元，矽晶圓的嘉晶 (3016) 漲 2.2%，MOSFET 的大中 (6435) 漲 2.63%，力杰 (5299) 漲 4.75%。

台股上週重返 11000 點，技術面偏多，延著 5 日均線上漲，在籌碼面融資餘額不增反減，融券餘額則增加到近 50 萬張，而外資仍持續作多台股，因此，在籌碼有利多頭續攻之下，第四季行情可期軋空及軋空手，選股方面可特別留意超跌的中小型股，將有機會出現一波較大反彈。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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