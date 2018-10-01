【日盛投顧】指數沿五日緩步走高

◆盤勢分析

1. 晨間傳出美、加北美貿易協定有解，道瓊期指上揚，亞洲股市小幅上漲。台股早盤小幅高開後，在跌深電子股回穩，風電、生技政策股控盤，大盤指數隨即緩步推升，惟成交量能不足，持續在 11000 點之上窄幅波動，終場台股上漲 45.46 點，漲幅 0.41%，收在 11,051.80 點；OTC 指數上漲 0.92%，表現相對亮眼。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股收小紅 K 棒，創五日收盤高。

(2) 量能：成交量縮至 930.54 億元，多方追價態度謹慎，後續上攻仍補量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標與 MACD 柱狀體持續上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 25.87 億元；外資 26.04 億元、投信 - 4.62 億元、自營 + 4.45 億元。

風電、生技控盤

1. 電子類股 (跌深蘋概支撐盤勢)

(1) 蘋概股：多家外資調升 2330 台積電評等，刺激股價開低走高；低價版 iPhone XR 即將發售，激勵 2317 鴻海連續多日上漲；跌深的 3008 大立光、3673TPK-KY、6456GIS-KY、2474 可成、6153 嘉聯益、4943 康控 - KY 股價底部彈升。

(2) 散熱模組：受惠 PC 與手機產品出貨增溫，配合近期 Nivida 新 GPU 出貨，6230 超眾 3Q18 營收創高，4Q18 獲利維持高檔，周一市場資金進駐，股價急拉漲停；帶動 3324 雙鴻、3019 奇鋐股價震盪走高。

2. 非電子類股 (生技與風電維持人氣)

(1) 生技：受惠氣候轉冷疫苗股 4142 國光生爆量上漲；4130 健亞新藥獲得在台上市許可，後續前景看佳，股價高檔再度轉強。另外，4174 浩鼎、4147 中裕周一股價緩步走高。

(2) 風電、鋼鐵：無謂中美貿易爭端，市場避險資金進駐政策加持的風電板塊，2208 台船、1589 永冠 - KY、3708 上緯投控，早盤持續攀高。