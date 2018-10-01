[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/09/28 107/09/27 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.57560 10.57420 0.00140 0.01324 大華銀多元特別收益平衡基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.95580 9.93240 0.02340 0.23559 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.95770 9.93420 0.02350 0.23656 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.93120 9.90270 0.02850 0.28780 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.93140 9.90290 0.02850 0.28779 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.23790 9.21610 0.02180 0.23654 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.52870 9.50140 0.02730 0.28733 中國信託台灣活力基金 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232 中國信託台灣優勢基金 16.24000 16.26000 -0.02000 -0.12300 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.86630 9.89000 -0.02370 -0.23964 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.19400 9.21610 -0.02210 -0.23980 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.29740 10.29500 0.00240 0.02331 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.55820 9.55600 0.00220 0.02302 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.09390 11.09530 -0.00140 -0.01262 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.63630 9.63750 -0.00120 -0.01245 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.01730 11.05330 -0.03600 -0.32569 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.88660 9.91890 -0.03230 -0.32564 中國信託智能運動基金-台幣 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738 中國信託智能運動基金-美元 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99080 10.99060 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.44630 9.43650 0.00980 0.10385 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.05760 9.04830 0.00930 0.10278 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.61380 9.59050 0.02330 0.24295 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.21320 9.19050 0.02270 0.24699 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.77000 11.79000 -0.02000 -0.16964 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 59.81000 59.88000 -0.07000 -0.11690 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.94310 39.95960 -0.01650 -0.04129 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.00090 39.06620 -0.06530 -0.16715 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.39000 18.52000 -0.13000 -0.70194 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43690 11.43590 0.00100 0.00874 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.45180 10.49670 -0.04490 -0.42775 元大上證50基金 29.33000 29.03000 0.30000 1.03341 元大大中華TMT基金-人民幣 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812 元大大中華TMT基金-新台幣 9.80000 9.89000 -0.09000 -0.91001 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.77000 13.75000 0.02000 0.14545 元大大中華價值指數基金-美元 12.88500 12.88000 0.00500 0.03882 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.25900 17.30700 -0.04800 -0.27734 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.13200 10.16300 -0.03100 -0.30503 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.65800 9.73000 -0.07200 -0.73998 元大中國平衡基金-人民幣 2.96000 2.96000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.11000 13.18000 -0.07000 -0.53111 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.05220 45.17970 -0.12750 -0.28221 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48140 10.47550 0.00590 0.05632 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.68600 9.68060 0.00540 0.05578 元大中國機會債券基金-新台幣 9.55710 9.59370 -0.03660 -0.38150 元大巴西指數基金 5.52200 5.42100 0.10100 1.86312 元大巴菲特基金 27.10000 27.09000 0.01000 0.03691 元大日經225基金 30.30000 29.97000 0.33000 1.10110 元大台商收成基金 23.86000 23.79000 0.07000 0.29424 元大台灣50單日反向1倍基金 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063 元大台灣50單日正向2倍基金 40.83000 41.04000 -0.21000 -0.51170 元大台灣中型100基金 32.89000 32.92000 -0.03000 -0.09113 元大台灣加權股價指數基金 25.98800 26.06200 -0.07400 -0.28394 元大台灣卓越50基金 87.38000 87.64000 -0.26000 -0.29667 元大台灣金融基金 18.92000 18.96000 -0.04000 -0.21097 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.30000 32.36000 -0.06000 -0.18541 元大台灣高股息基金 27.36000 27.31000 0.05000 0.18308 元大台灣電子科技基金 36.51000 36.65000 -0.14000 -0.38199 元大全球ETF成長組合基金 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 元大全球ETF穩健組合基金 14.76000 14.80000 -0.04000 -0.27027 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.06000 13.12000 -0.06000 -0.45732 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-美元 12.13800 12.15900 -0.02100 -0.17271 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.82000 8.91000 -0.09000 -1.01010 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.70000 6.77000 -0.07000 -1.03397 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.37000 8.42000 -0.05000 -0.59382 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.55000 6.59000 -0.04000 -0.60698 元大全球股票入息基金-美元配息 9.74300 9.76700 -0.02400 -0.24573 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.79000 10.85000 -0.06000 -0.55300 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241 元大全球新興市場精選組合基金 13.27000 13.28000 -0.01000 -0.07530 元大全球農業商機基金 17.74000 17.88000 -0.14000 -0.78300 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.35100 8.28900 0.06200 0.74798 元大印度指數基金 9.45900 9.59300 -0.13400 -1.39685 元大印度基金 11.89000 12.03000 -0.14000 -1.16376 元大多多基金 17.37000 17.30000 0.07000 0.40462 元大多福基金 52.69000 52.76000 -0.07000 -0.13268 元大亞太成長基金 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.42450 8.45820 -0.03370 -0.39843 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.91740 6.94520 -0.02780 -0.40028 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.57500 9.65300 -0.07800 -0.80804 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.71000 9.82000 -0.11000 -1.12016 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.20400 10.21600 -0.01200 -0.11746 元大卓越基金 45.93000 45.90000 0.03000 0.06536 元大店頭基金 7.97000 7.96000 0.01000 0.12563 元大泛歐成長基金 9.50000 9.60000 -0.10000 -1.04167 元大美元貨幣市場基金-美元 10.28570 10.28520 0.00050 0.00486 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.52970 9.54500 -0.01530 -0.16029 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.45570 31.56280 -0.10710 -0.33932 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.96890 37.03450 -0.06560 -0.17713 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.44630 19.47780 -0.03150 -0.16172 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.25360 18.22280 0.03080 0.16902 元大美國政府7至10年期債券基金 38.33830 38.44200 -0.10370 -0.26976 元大高科技基金 18.35000 18.35000 0.00000 0.00000 元大得利貨幣市場基金 16.26040 16.26020 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98690 11.98670 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 12.10000 12.01000 0.09000 0.74938 元大華夏中小基金 6.91000 6.97000 -0.06000 -0.86083 元大新中國基金-人民幣 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240 元大新中國基金-美元 8.69200 8.75500 -0.06300 -0.71959 元大新中國基金-新台幣 8.59000 8.68000 -0.09000 -1.03687 元大新主流基金 24.07000 23.96000 0.11000 0.45910 元大新東協平衡基金-美元 9.26800 9.26300 0.00500 0.05398 元大新東協平衡基金-新台幣 8.96000 8.99000 -0.03000 -0.33370 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.98520 9.95690 0.02830 0.28423 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.23680 9.22240 0.01440 0.15614 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.89060 9.90590 -0.01530 -0.15445 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.56770 8.58090 -0.01320 -0.15383 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.78710 9.77900 0.00810 0.08283 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.36150 9.35370 0.00780 0.08339 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.86070 9.88310 -0.02240 -0.22665 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.43630 9.45780 -0.02150 -0.22733 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.51070 9.50760 0.00310 0.03261 元大新興亞洲基金 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.72300 8.73070 -0.00770 -0.08819 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.50620 8.51360 -0.00740 -0.08692 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.89510 8.93050 -0.03540 -0.39639 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.67350 8.70810 -0.03460 -0.39733 元大萬泰貨幣市場基金 15.10760 15.10740 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.76000 36.84000 -0.08000 -0.21716 元大實質多重資產基金-人民幣 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 元大實質多重資產基金-美元 8.19600 8.23000 -0.03400 -0.41312 元大實質多重資產基金-新台幣 8.58000 8.64000 -0.06000 -0.69444 元大滬深300單日反向1倍基金 15.01000 15.20000 -0.19000 -1.25000 元大滬深300單日正向2倍基金 14.58000 14.19000 0.39000 2.74841 元大摩臺基金 40.26000 40.36000 -0.10000 -0.24777 元大標普500基金 26.84000 26.85000 -0.01000 -0.03724 元大標普500單日反向1倍基金 12.68000 12.73000 -0.05000 -0.39277 元大標普500單日正向2倍基金 36.23000 36.06000 0.17000 0.47144 元大標智滬深300基金 16.15000 15.97000 0.18000 1.12711 元大歐洲50基金 24.82000 24.72000 0.10000 0.40453 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.41130 9.47780 -0.06650 -0.70164 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.19420 10.19380 0.00040 0.00392 元大績效基金 50.04000 49.84000 0.20000 0.40128 元大韓國KOSPI200基金 22.67000 22.77000 -0.10000 -0.43917 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.83000 14.90000 -0.07000 -0.46980 日盛上選基金 31.81000 31.88000 -0.07000 -0.21957 日盛小而美基金 17.59000 17.74000 -0.15000 -0.84555 日盛中國內需動力基金 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.73080 11.71260 0.01820 0.15539 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.78230 9.76710 0.01520 0.15562 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.72270 11.70760 0.01510 0.12898 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.77000 9.75740 0.01260 0.12913 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.60810 10.61300 -0.00490 -0.04617 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.82550 8.82960 -0.00410 -0.04643 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 日盛日盛基金 13.14000 13.16000 -0.02000 -0.15198 日盛目標收益組合基金(美元) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.16220 10.15640 0.00580 0.05711 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.48900 9.48360 0.00540 0.05694 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.95220 9.96270 -0.01050 -0.10539 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29490 9.30470 -0.00980 -0.10532 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42500 2.41920 0.00580 0.23975 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67410 1.67010 0.00400 0.23951 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36570 0.36490 0.00080 0.21924 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25320 0.25270 0.00050 0.19786 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.11210 12.10760 0.00450 0.03717 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.25200 8.24890 0.00310 0.03758 日盛亞洲機會基金 6.73000 6.79000 -0.06000 -0.88365 日盛首選基金 16.30000 16.40000 -0.10000 -0.60976 日盛高科技基金 17.22000 17.24000 -0.02000 -0.11601 日盛貨幣市場基金 14.77560 14.77540 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 38.16000 38.22000 -0.06000 -0.15699 日盛精選五虎基金 36.38000 36.59000 -0.21000 -0.57393 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49030 13.49010 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.39000 28.51000 -0.12000 -0.42090 台新MSCI中國基金 20.06000 20.20000 -0.14000 -0.69307 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.46000 17.42000 0.04000 0.22962 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.17000 23.28000 -0.11000 -0.47251 台新大眾貨幣市場基金 14.16720 14.16700 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.49160 10.47340 0.01820 0.17377 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54190 10.53660 0.00530 0.05030 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.04500 10.07160 -0.02660 -0.26411 台新中國通基金 39.57000 39.82000 -0.25000 -0.62783 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.48110 0.48240 -0.00130 -0.26949 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.70000 14.78500 -0.08500 -0.57491 台新中國精選中小基金-美元 0.32330 0.32520 -0.00190 -0.58426 台新中國精選中小基金-新台幣 9.90000 9.99000 -0.09000 -0.90090 台新主流基金 21.85000 22.06000 -0.21000 -0.95195 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.65000 19.66000 -0.01000 -0.05086 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64630 0.64470 0.00160 0.24818 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.57000 14.58000 -0.01000 -0.06859 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47790 0.47670 0.00120 0.25173 台新台灣中小基金 31.25000 31.45000 -0.20000 -0.63593 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.91920 9.93910 -0.01990 -0.20022 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.17760 9.21230 -0.03470 -0.37667 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.57000 8.63000 -0.06000 -0.69525 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.31050 10.34940 -0.03890 -0.37587 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.62000 9.69000 -0.07000 -0.72239 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.38180 10.38230 -0.00050 -0.00482 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.24250 11.24300 -0.00050 -0.00445 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383 台新印度基金 13.89000 14.12000 -0.23000 -1.62890 台新亞美短期債券基金 10.85210 10.87390 -0.02180 -0.20048 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.49900 8.50780 -0.00880 -0.10343 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28350 0.28290 0.00060 0.21209 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.87000 11.88230 -0.01230 -0.10352 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39050 0.38970 0.00080 0.20529 台新真吉利貨幣市場基金 11.09460 11.09450 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 28.96320 29.00020 -0.03700 -0.12759 台新智慧生活基金-美元 10.69610 10.69160 0.00450 0.04209 台新智慧生活基金-新台幣 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.43530 8.38510 0.05020 0.59868 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.55640 8.53240 0.02400 0.28128 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.11380 9.06020 0.05360 0.59160 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.25270 9.22680 0.02590 0.28070 台新新興市場債券基金(A類型) 10.50510 10.49900 0.00610 0.05810 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33840 0.33710 0.00130 0.38564 台新新興市場債券基金(B類型) 7.79790 7.79340 0.00450 0.05774 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26460 0.26360 0.00100 0.37936 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.42000 5.40000 0.02000 0.37037 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.05000 21.06000 -0.01000 -0.04748 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.80400 10.85100 -0.04700 -0.43314 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.84000 15.82000 0.02000 0.12642 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.80980 11.80630 0.00350 0.02965 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.50150 9.49870 0.00280 0.02948 未來資產亞洲新富基金 19.45000 19.56000 -0.11000 -0.56237 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57110 12.57090 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 11.11000 11.16000 -0.05000 -0.44803 未來資產新興市場債券基金A 8.76780 8.74070 0.02710 0.31004 未來資產新興市場債券基金B 6.63240 6.61190 0.02050 0.31005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.12660 11.12590 0.00070 0.00629 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.83300 9.86790 -0.03490 -0.35367 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.13090 9.12860 0.00230 0.02520 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.41510 10.41250 0.00260 0.02497 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.68960 7.70730 -0.01770 -0.22965 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.83150 8.85210 -0.02060 -0.23271 永豐中小基金 50.12000 50.25000 -0.13000 -0.25871 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76710 1.76470 0.00240 0.13600 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34990 2.34680 0.00310 0.13209 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.97720 7.99540 -0.01820 -0.22763 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.29290 10.31650 -0.02360 -0.22876 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.59000 4.64000 -0.05000 -1.07759 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.45000 20.75000 -0.30000 -1.44578 永豐主流品牌基金 18.47000 18.48000 -0.01000 -0.05411 永豐永豐基金 34.98000 35.03000 -0.05000 -0.14273 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.86020 9.84080 0.01940 0.19714 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.97130 9.95170 0.01960 0.19695 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.79010 9.77540 0.01470 0.15038 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.90120 9.88630 0.01490 0.15071 永豐亞洲民生消費基金 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 永豐南非幣2021保本基金 13.00890 12.98850 0.02040 0.15706 永豐高科技基金 23.02000 23.13000 -0.11000 -0.47557 永豐貨幣市場基金 13.88780 13.88760 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12600 2.11890 0.00710 0.33508 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52350 2.51510 0.00840 0.33398 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.72650 7.72850 -0.00200 -0.02588 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41520 10.41780 -0.00260 -0.02496 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.03100 7.02330 0.00770 0.10964 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.87230 10.86040 0.01190 0.10957 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.62000 7.61000 0.01000 0.13141 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.42000 17.46000 -0.04000 -0.22910 永豐臺灣加權ETF基金 56.97000 57.11000 -0.14000 -0.24514 永豐領航科技基金 37.15000 37.06000 0.09000 0.24285 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.30000 11.25000 0.05000 0.44444 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.90000 10.86000 0.04000 0.36832 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 永豐趨勢平衡基金 40.87000 40.97000 -0.10000 -0.24408 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.60700 11.60590 0.00110 0.00948 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.51040 9.50430 0.00610 0.06418 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.76440 9.75820 0.00620 0.06354 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.52710 9.52340 0.00370 0.03885 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70010 9.69630 0.00380 0.03919 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.52540 9.51950 0.00590 0.06198 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.90930 9.90320 0.00610 0.06160 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.50190 9.49850 0.00340 0.03580 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.75540 9.75190 0.00350 0.03589 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 兆豐國際中小基金 14.70000 14.81000 -0.11000 -0.74274 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.13000 14.13000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.56000 18.62000 -0.06000 -0.32223 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.51000 18.54000 -0.03000 -0.16181 兆豐國際生命科學基金 17.04000 17.02000 0.02000 0.11751 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.37680 10.38610 -0.00930 -0.08954 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.65390 10.64170 0.01220 0.11464 兆豐國際全球基金 32.61000 32.72000 -0.11000 -0.33619 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.29130 10.29070 0.00060 0.00583 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.98480 10.00090 -0.01610 -0.16099 兆豐國際國民基金 21.51000 21.56000 -0.05000 -0.23191 兆豐國際第一基金 12.59000 12.65000 -0.06000 -0.47431 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00620 10.00870 -0.00250 -0.02498 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.90700 7.90900 -0.00200 -0.02529 兆豐國際萬全基金 19.88000 19.97000 -0.09000 -0.45068 兆豐國際電子基金 24.36000 24.39000 -0.03000 -0.12300 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.84000 22.90000 -0.06000 -0.26201 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.13000 16.09000 0.04000 0.24860 兆豐國際豐台灣基金 33.07000 33.12000 -0.05000 -0.15097 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50730 12.50710 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.03000 11.12000 -0.09000 -0.80935 合庫全球高收益債券基金A類型 11.11550 11.13090 -0.01540 -0.13835 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.02550 12.01160 0.01390 0.11572 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.77020 10.76280 0.00740 0.06876 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.53740 11.52890 0.00850 0.07373 合庫全球高收益債券基金B類型 8.09130 8.10260 -0.01130 -0.13946 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46690 9.45520 0.01170 0.12374 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.01410 9.00800 0.00610 0.06772 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.92620 8.92020 0.00600 0.06726 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.27660 9.27020 0.00640 0.06904 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.64000 11.66000 -0.02000 -0.17153 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 合庫全球新興市場基金 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 合庫貨幣市場基金 10.13370 10.13350 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.44670 9.41870 0.02800 0.29728 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.70940 9.68180 0.02760 0.28507 合庫新興多重收益基金A類型 9.98240 9.97030 0.01210 0.12136 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.44100 11.40290 0.03810 0.33413 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.57970 13.55650 0.02320 0.17114 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.72900 8.70440 0.02460 0.28262 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.41250 9.38580 0.02670 0.28447 合庫新興多重收益基金B類型 7.81640 7.80690 0.00950 0.12169 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.71130 8.68200 0.02930 0.33748 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.06910 10.05140 0.01770 0.17609 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.00610 11.00500 0.00110 0.01000 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.92390 9.92810 -0.00420 -0.04230 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.70310 9.73740 -0.03430 -0.35225 安聯中國東協基金 15.34000 15.40000 -0.06000 -0.38961 安聯中國策略基金-美元 10.44000 10.53000 -0.09000 -0.85470 安聯中國策略基金-新臺幣 13.42000 13.58000 -0.16000 -1.17820 安聯中華新思路基金-人民幣 13.33000 13.38000 -0.05000 -0.37369 安聯中華新思路基金-美元 12.41000 12.46000 -0.05000 -0.40128 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.55000 11.64000 -0.09000 -0.77320 安聯台灣大壩基金 27.15000 27.19000 -0.04000 -0.14711 安聯台灣科技基金 44.37000 44.46000 -0.09000 -0.20243 安聯台灣貨幣市場基金 12.49650 12.49630 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.43000 29.54000 -0.11000 -0.37238 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14800 10.14310 0.00490 0.04831 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.05270 15.05500 -0.00230 -0.01528 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59160 9.61720 -0.02560 -0.26619 安聯四季成長組合基金-美元 11.60000 11.57000 0.03000 0.25929 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.37950 12.37550 0.00400 0.03232 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16200 10.16120 0.00080 0.00787 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24820 12.25050 -0.00230 -0.01877 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.43320 9.48690 -0.05370 -0.56604 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.29670 9.33600 -0.03930 -0.42095 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.95870 8.99920 -0.04050 -0.45004 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.56000 11.53000 0.03000 0.26019 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.09000 12.09980 -0.00980 -0.08099 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.00240 11.01010 -0.00770 -0.06994 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65870 10.67010 -0.01140 -0.10684 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.85230 8.92010 -0.06780 -0.76008 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.65530 8.70950 -0.05420 -0.62231 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.35980 8.41530 -0.05550 -0.65951 安聯全球人口趨勢基金 11.84000 11.89000 -0.05000 -0.42052 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.30000 10.20000 0.10000 0.98039 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 38.48000 38.20000 0.28000 0.73298 安聯全球油礦金趨勢基金 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.90710 11.91410 -0.00700 -0.05875 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.28430 10.30920 -0.02490 -0.24153 安聯全球新興市場基金 17.62000 17.65000 -0.03000 -0.16997 安聯全球農金趨勢基金 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972 安聯全球綠能趨勢基金 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.42000 10.49000 -0.07000 -0.66730 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 安聯亞洲動態策略基金 22.27000 22.40000 -0.13000 -0.58036 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.07400 10.06980 0.00420 0.04171 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.82910 9.82500 0.00410 0.04173 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.14250 83.01960 0.12290 0.14804 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.33730 12.32330 0.01400 0.11361 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.95980 64.87130 0.08850 0.13642 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.56120 9.55040 0.01080 0.11308 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58340 2.58180 0.00160 0.06197 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.44250 10.45890 -0.01640 -0.15680 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20240 2.20090 0.00150 0.06815 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.66770 8.68150 -0.01380 -0.15896 宏利台灣動力基金 30.78000 30.85000 -0.07000 -0.22690 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.24420 10.25510 -0.01090 -0.10629 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.96670 10.00760 -0.04090 -0.40869 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.03320 8.04170 -0.00850 -0.10570 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.96590 7.99350 -0.02760 -0.34528 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 宏利全球債券組合基金 13.04180 13.03470 0.00710 0.05447 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77660 2.77320 0.00340 0.12260 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66170 11.66520 -0.00350 -0.03000 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.62720 8.62910 -0.00190 -0.02202 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43050 2.42790 0.00260 0.10709 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.81690 10.84150 -0.02460 -0.22691 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.61080 3.60850 0.00230 0.06374 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58250 0.58240 0.00010 0.01717 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.82000 16.84000 -0.02000 -0.11876 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.87860 11.86940 0.00920 0.07751 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.54670 10.54270 0.00400 0.03794 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.19480 10.20560 -0.01080 -0.10582 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.96350 8.95610 0.00740 0.08263 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.55590 8.55260 0.00330 0.03858 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44550 8.45380 -0.00830 -0.09818 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.42400 8.42010 0.00390 0.04632 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78890 2.77710 0.01180 0.42490 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40420 0.40230 0.00190 0.47228 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.23350 12.19500 0.03850 0.31570 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92130 0.91690 0.00440 0.47988 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.40130 7.37650 0.02480 0.33620 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05400 2.04370 0.01030 0.50399 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29530 0.29390 0.00140 0.47635 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.06440 9.03430 0.03010 0.33317 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33200 0.33040 0.00160 0.48426 宏利萬利貨幣市場基金 13.64550 13.64540 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.59000 2.59000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.74000 11.75000 -0.01000 -0.08511 宏利臺灣股息收益基金 26.78000 26.93000 -0.15000 -0.55700 宏利澳幣保本基金 12.12690 12.11890 0.00800 0.06601 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.89000 11.90000 -0.01000 -0.08403 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.32420 10.29680 0.02740 0.26610 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.55500 9.54150 0.01350 0.14149 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.91550 8.93050 -0.01500 -0.16796 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.65790 10.67590 -0.01800 -0.16860 貝萊德亞美利加收益基金 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 貝萊德新台幣基金 12.93670 12.93660 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.21000 26.22000 -0.01000 -0.03814 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23530 11.23800 -0.00270 -0.02403 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81020 9.83970 -0.02950 -0.29981 保德信大中華基金-人民幣 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 保德信大中華基金-美元 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 保德信大中華基金-新台幣 28.12000 28.24000 -0.12000 -0.42493 保德信中小型股基金 41.60000 41.73000 -0.13000 -0.31153 保德信中國中小基金-人民幣 8.84000 8.91000 -0.07000 -0.78563 保德信中國中小基金-美元 8.51000 8.58000 -0.07000 -0.81585 保德信中國中小基金-新臺幣 8.16000 8.24000 -0.08000 -0.97087 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.12960 9.16480 -0.03520 -0.38408 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.19090 9.22970 -0.03880 -0.42038 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.26600 9.29850 -0.03250 -0.34952 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.02900 10.06420 -0.03520 -0.34975 保德信中國品牌基金-人民幣 8.75000 8.81000 -0.06000 -0.68104 保德信中國品牌基金-美元 8.74000 8.80000 -0.06000 -0.68182 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466 保德信台商全方位基金 34.11000 34.26000 -0.15000 -0.43783 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.20000 30.40000 -0.20000 -0.65789 保德信全球消費商機基金 18.62000 18.67000 -0.05000 -0.26781 保德信全球基礎建設基金 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221 保德信全球資源基金 8.27000 8.32000 -0.05000 -0.60096 保德信全球醫療生化基金-美元 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.70000 34.77000 -0.07000 -0.20132 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.77610 9.76780 0.00830 0.08497 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.62420 10.61580 0.00840 0.07913 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.20830 9.22960 -0.02130 -0.23078 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99320 10.01640 -0.02320 -0.23162 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.16540 8.16860 -0.00320 -0.03917 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81320 10.81740 -0.00420 -0.03883 保德信亞太基金 21.23000 21.30000 -0.07000 -0.32864 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.43110 8.43180 -0.00070 -0.00830 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.21730 11.21820 -0.00090 -0.00802 保德信店頭市場基金 29.91000 29.90000 0.01000 0.03344 保德信拉丁美洲基金 6.78000 6.68000 0.10000 1.49701 保德信金平衡基金 30.34000 30.35000 -0.01000 -0.03295 保德信金滿意基金 42.39000 42.45000 -0.06000 -0.14134 保德信科技島基金 25.14000 25.15000 -0.01000 -0.03976 保德信高成長基金 92.61000 92.58000 0.03000 0.03240 保德信第一基金 25.25000 25.27000 -0.02000 -0.07915 保德信貨幣市場基金 15.77490 15.77470 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.68670 10.68850 -0.00180 -0.01684 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.78090 10.81620 -0.03530 -0.32636 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.90650 10.91470 -0.00820 -0.07513 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.30210 10.34190 -0.03980 -0.38484 保德信新世紀基金 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.96210 7.96200 0.00010 0.00126 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.82340 10.82320 0.00020 0.00185 保德信新興趨勢組合基金 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 保德信瑞騰基金 15.54860 15.54820 0.00040 0.00257 保德信歐洲組合基金 10.57000 10.64000 -0.07000 -0.65789 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.78470 9.75960 0.02510 0.25718 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01640 9.99070 0.02570 0.25724 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.69880 9.68440 0.01440 0.14869 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.81220 9.79640 0.01580 0.16128 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.93370 9.90820 0.02550 0.25736 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91800 9.89230 0.02570 0.25980 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77690 9.75790 0.01900 0.19471 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.77950 9.76050 0.01900 0.19466 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.04570 10.04230 0.00340 0.03386 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.06780 10.03210 0.03570 0.35586 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.12840 10.09260 0.03580 0.35472 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.95790 9.92710 0.03080 0.31026 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.95810 9.92730 0.03080 0.31026 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.64050 9.60450 0.03600 0.37482 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.49100 9.45920 0.03180 0.33618 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.10150 10.06190 0.03960 0.39356 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.10060 10.06100 0.03960 0.39360 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.14940 10.13200 0.01740 0.17173 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.23450 10.20320 0.03130 0.30677 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.12880 10.09420 0.03460 0.34277 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.12910 10.09450 0.03460 0.34276 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94980 1.94790 0.00190 0.09754 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66830 2.66510 0.00320 0.12007 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29290 0.29270 0.00020 0.06833 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43490 0.43460 0.00030 0.06903 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.35450 8.36350 -0.00900 -0.10761 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.64090 11.65240 -0.01150 -0.09869 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.41900 9.41130 0.00770 0.08182 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.57150 11.56120 0.01030 0.08909 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.51710 8.51240 0.00470 0.05521 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.48790 10.48220 0.00570 0.05438 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16380 10.14160 0.02220 0.21890 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.06400 10.05180 0.01220 0.12137 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11080 10.09200 0.01880 0.18629 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67120 10.65160 0.01960 0.18401 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99870 9.98710 0.01160 0.11615 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80190 9.77840 0.02350 0.24033 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10890 10.08470 0.02420 0.23997 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.75530 9.74360 0.01170 0.12008 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94250 9.93170 0.01080 0.10874 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.60380 10.54750 0.05630 0.53378 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.17480 6.16300 0.01180 0.19147 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.66310 10.64270 0.02040 0.19168 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65180 11.65170 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.10000 18.12000 -0.02000 -0.11038 施羅德樂活中小基金-I類型 4135.96000 4138.99000 -3.03000 -0.07321 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.24650 10.28410 -0.03760 -0.36561 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.30410 11.31250 -0.00840 -0.07425 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.53900 10.55140 -0.01240 -0.11752 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.08890 9.12220 -0.03330 -0.36504 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.53720 9.54430 -0.00710 -0.07439 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.35310 9.36410 -0.01100 -0.11747 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.41870 10.45680 -0.03810 -0.36436 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.99910 11.00730 -0.00820 -0.07450 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.94340 10.95630 -0.01290 -0.11774 柏瑞五國金勢力建設基金 6.26000 6.21000 0.05000 0.80515 柏瑞巨人基金 12.82000 12.86000 -0.04000 -0.31104 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65820 13.65810 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.06000 16.10000 -0.04000 -0.24845 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.53570 13.53390 0.00180 0.01330 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.94440 11.91560 0.02880 0.24170 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.54850 12.52360 0.02490 0.19882 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.86130 8.86010 0.00120 0.01354 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.78470 6.78390 0.00080 0.01179 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.79250 8.77130 0.02120 0.24170 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.53560 8.52170 0.01390 0.16311 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.78880 10.76750 0.02130 0.19782 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.37210 8.35280 0.01930 0.23106 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.12160 12.09230 0.02930 0.24230 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.72640 11.72480 0.00160 0.01365 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.99710 11.97760 0.01950 0.16280 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.42310 11.40040 0.02270 0.19912 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.99140 8.99020 0.00120 0.01335 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.82440 9.80080 0.02360 0.24080 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.75590 9.74000 0.01590 0.16324 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.59520 9.57620 0.01900 0.19841 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.45770 9.43600 0.02170 0.22997 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.23920 10.25860 -0.01940 -0.18911 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.14260 10.13840 0.00420 0.04143 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01830 10.01860 -0.00030 -0.00299 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.08990 10.08710 0.00280 0.02776 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.94440 9.96320 -0.01880 -0.18869 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.76990 9.76590 0.00400 0.04096 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.72510 9.72530 -0.00020 -0.00206 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.79790 9.79530 0.00260 0.02654 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.22010 10.23940 -0.01930 -0.18849 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.14260 10.13840 0.00420 0.04143 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01840 10.01870 -0.00030 -0.00299 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.09000 10.08720 0.00280 0.02776 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.94430 9.96320 -0.01890 -0.18970 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.77010 9.76600 0.00410 0.04198 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.72510 9.72540 -0.00030 -0.00308 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.79800 9.79540 0.00260 0.02654 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.69420 10.68930 0.00490 0.04584 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.93290 11.90260 0.03030 0.25457 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.32210 11.29820 0.02390 0.21154 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.02520 9.02110 0.00410 0.04545 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75030 9.72560 0.02470 0.25397 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.61130 9.59100 0.02030 0.21166 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.40610 10.40140 0.00470 0.04519 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.11100 11.08280 0.02820 0.25445 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.93830 10.91520 0.02310 0.21163 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.02540 9.02130 0.00410 0.04545 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.75070 9.72600 0.02470 0.25396 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.61180 9.59150 0.02030 0.21165 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.88000 12.91000 -0.03000 -0.23238 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.82000 13.80000 0.02000 0.14493 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.87000 12.91000 -0.04000 -0.30984 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.94000 13.03000 -0.09000 -0.69071 柏瑞拉丁美洲基金 9.30000 9.20000 0.10000 1.08696 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.34050 11.34830 -0.00780 -0.06873 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.40810 7.41320 -0.00510 -0.06880 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.35810 11.34110 0.01700 0.14990 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.06370 11.02420 0.03950 0.35830 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.18100 10.14920 0.03180 0.31333 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.28770 8.27530 0.01240 0.14984 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.34800 9.31470 0.03330 0.35750 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.37760 9.34830 0.02930 0.31343 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.64270 10.60480 0.03790 0.35739 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97430 9.95940 0.01490 0.14961 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.16440 10.13260 0.03180 0.31384 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.68450 9.65000 0.03450 0.35751 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.95490 8.94150 0.01340 0.14986 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.89870 8.87550 0.02320 0.26139 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.40170 9.37240 0.02930 0.31262 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.78960 11.75770 0.03190 0.27131 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.30290 11.24540 0.05750 0.51132 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.72550 10.67560 0.04990 0.46742 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.99020 6.97130 0.01890 0.27111 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.77550 8.73080 0.04470 0.51198 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.37620 9.33260 0.04360 0.46718 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.13460 10.10720 0.02740 0.27109 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.74260 10.69260 0.05000 0.46761 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.49790 9.44960 0.04830 0.51113 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.91450 8.89040 0.02410 0.27108 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.57600 9.53140 0.04460 0.46793 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17790 11.17790 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.79710 11.77320 0.02390 0.20300 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.80890 10.79150 0.01740 0.16124 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.66150 9.64190 0.01960 0.20328 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.65190 9.63640 0.01550 0.16085 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.11940 11.09690 0.02250 0.20276 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97300 9.97300 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.29930 10.28270 0.01660 0.16144 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.48240 9.48240 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.25360 9.25360 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.88240 9.86240 0.02000 0.20279 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.41310 9.39790 0.01520 0.16174 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.22000 18.25000 -0.03000 -0.16438 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.10000 17.13000 -0.03000 -0.17513 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.86650 12.85530 0.01120 0.08712 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.69770 10.72920 -0.03150 -0.29359 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.65600 11.67710 -0.02110 -0.18070 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.23890 12.27440 -0.03550 -0.28922 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.16590 11.19070 -0.02480 -0.22161 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.69300 9.72160 -0.02860 -0.29419 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.24880 10.26740 -0.01860 -0.18116 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.11830 10.14770 -0.02940 -0.28972 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.14260 10.16510 -0.02250 -0.22135 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.83210 9.86110 -0.02900 -0.29408 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.04580 10.06400 -0.01820 -0.18084 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.73510 11.76910 -0.03400 -0.28889 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.08390 10.10640 -0.02250 -0.22263 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.71000 13.90000 -0.19000 -1.36691 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 27.89000 27.13000 0.76000 2.80133 國泰大中華基金 19.03000 19.17000 -0.14000 -0.73031 國泰小龍基金 14.92000 15.03000 -0.11000 -0.73187 國泰中小成長基金 40.87000 41.15000 -0.28000 -0.68044 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.07170 4.10030 -0.02860 -0.69751 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.09000 18.30000 -0.21000 -1.14754 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.68520 0.69090 -0.00570 -0.82501 國泰中國內需增長基金美元級別 0.64580 0.65120 -0.00540 -0.82924 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20290 2.19850 0.00440 0.20014 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.60560 9.62100 -0.01540 -0.16007 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.11230 8.12520 -0.01290 -0.15877 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31540 0.31520 0.00020 0.06345 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.53890 11.53790 0.00100 0.00867 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67120 1.67320 -0.00200 -0.11953 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.89040 9.93010 -0.03970 -0.39979 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32820 0.32850 -0.00030 -0.09132 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.18140 4.23380 -0.05240 -1.23766 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.57000 18.89000 -0.32000 -1.69402 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.60190 0.61020 -0.00830 -1.36021 國泰中港台基金人民幣級別 3.09060 3.13710 -0.04650 -1.48226 國泰中港台基金台幣級別 13.73000 14.00000 -0.27000 -1.92857 國泰中港台基金美元級別 0.45040 0.45770 -0.00730 -1.59493 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 29.79000 29.42000 0.37000 1.25765 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.59000 11.74000 -0.15000 -1.27768 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 41.70000 40.74000 0.96000 2.35641 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.35570 10.38670 -0.03100 -0.29846 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.21150 10.24200 -0.03050 -0.29779 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.23420 10.26480 -0.03060 -0.29811 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33810 0.33800 0.00010 0.02959 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33320 0.33320 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33390 0.33380 0.00010 0.02996 國泰台灣貨幣市場基金 12.41580 12.41570 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 25.87000 25.97000 -0.10000 -0.38506 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.52880 2.52910 -0.00030 -0.01186 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.26000 11.31000 -0.05000 -0.44209 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36750 0.36800 -0.00050 -0.13587 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51240 0.50950 0.00290 0.56919 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.94000 12.99000 -0.05000 -0.38491 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44940 0.44990 -0.00050 -0.11114 國泰全球資源基金台幣級別 5.98000 6.01000 -0.03000 -0.49917 國泰全球資源基金美元級別 0.19250 0.19270 -0.00020 -0.10379 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41840 0.41840 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37750 0.37760 -0.00010 -0.02648 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44410 0.44410 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52480 0.52120 0.00360 0.69071 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.66000 20.70000 -0.04000 -0.19324 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.95000 22.99000 -0.04000 -0.17399 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.51680 2.52500 -0.00820 -0.32475 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.23740 11.31620 -0.07880 -0.69635 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.06330 10.13380 -0.07050 -0.69569 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36660 0.36830 -0.00170 -0.46158 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32840 0.32980 -0.00140 -0.42450 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50800 0.50670 0.00130 0.25656 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.38000 11.47000 -0.09000 -0.78466 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38420 0.38610 -0.00190 -0.49210 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.96000 18.98000 -0.02000 -0.10537 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61950 0.61840 0.00110 0.17788 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.96000 18.98000 -0.02000 -0.10537 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.85970 0.85190 0.00780 0.91560 國泰科技生化基金 31.78000 32.04000 -0.26000 -0.81149 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.14000 28.19000 -0.05000 -0.17737 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.87000 12.90000 -0.03000 -0.23256 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.46780 38.56490 -0.09710 -0.25178 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.90770 19.94320 -0.03550 -0.17801 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.51250 18.47570 0.03680 0.19918 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.91720 39.95670 -0.03950 -0.09886 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.22580 41.30550 -0.07970 -0.19295 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.32690 43.48130 -0.15440 -0.35510 國泰紐幣2021保本基金 12.21500 12.20360 0.01140 0.09342 國泰紐幣八年期保本基金 12.50500 12.49330 0.01170 0.09365 國泰紐幣保本基金 12.46990 12.46490 0.00500 0.04011 國泰高科技基金 11.83000 11.91000 -0.08000 -0.67170 國泰國泰基金台幣I級別 21.60000 21.83000 -0.23000 -1.05360 國泰國泰基金台幣級別 21.60000 21.83000 -0.23000 -1.05360 國泰富時中國A50基金 18.79000 18.62000 0.17000 0.91300 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33690 0.33690 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47670 0.47340 0.00330 0.69708 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37830 0.37760 0.00070 0.18538 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.53540 0.53070 0.00470 0.88562 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35250 0.35190 0.00060 0.17050 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49880 0.49450 0.00430 0.86957 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.55490 10.54420 0.01070 0.10148 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.53750 7.52980 0.00770 0.10226 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35770 0.35700 0.00070 0.19608 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24630 0.24530 0.00100 0.40766 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23550 2.23950 -0.00400 -0.17861 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.89390 9.95510 -0.06120 -0.61476 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32240 0.32340 -0.00100 -0.30921 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.66130 39.62180 0.03950 0.09969 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.13000 19.00000 0.13000 0.68421 國泰新興市場基金台幣級別 11.84000 11.86000 -0.02000 -0.16863 國泰新興市場基金美元級別 0.38690 0.38660 0.00030 0.07760 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26740 2.25730 0.01010 0.44744 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48480 1.47810 0.00670 0.45328 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33960 0.33850 0.00110 0.32496 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33950 0.33770 0.00180 0.53302 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22460 0.22380 0.00080 0.35746 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.39080 10.36690 0.02390 0.23054 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.67650 6.66110 0.01540 0.23119 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.59000 13.56000 0.03000 0.22124 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.31000 37.48000 -0.17000 -0.45358 國泰價值卓越基金 14.05000 14.13000 -0.08000 -0.56617 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.11000 11.22000 -0.11000 -0.98039 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38180 0.38410 -0.00230 -0.59880 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.46490 38.60050 -0.13560 -0.35129 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.64000 21.77000 -0.13000 -0.59715 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.23000 19.25000 -0.02000 -0.10390 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.55000 19.69000 -0.14000 -0.71102 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.07840 12.08340 -0.00500 -0.04138 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39730 0.39700 0.00030 0.07557 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63990 9.63330 0.00660 0.06851 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.23090 8.25540 -0.02450 -0.29678 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.75520 10.74780 0.00740 0.06885 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.29330 9.32100 -0.02770 -0.29718 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21080 11.21010 0.00070 0.00624 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75700 9.79220 -0.03520 -0.35947 第一金大中華基金 26.33000 26.32000 0.01000 0.03799 第一金小型精選基金 33.70000 33.66000 0.04000 0.11884 第一金中國世紀基金-人民幣 12.72000 12.76000 -0.04000 -0.31348 第一金中國世紀基金-美元 7.92730 7.96500 -0.03770 -0.47332 第一金中國世紀基金-美元-N 7.92800 7.96560 -0.03760 -0.47203 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.25000 9.32000 -0.07000 -0.75107 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.25000 9.32000 -0.07000 -0.75107 第一金中概平衡基金 24.57000 24.60000 -0.03000 -0.12195 第一金台灣貨幣市場基金 15.25790 15.25770 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.92400 177.92200 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.36990 10.33260 0.03730 0.36099 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.36980 10.33270 0.03710 0.35905 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.82150 14.84120 -0.01970 -0.13274 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.82230 14.84190 -0.01960 -0.13206 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 14.12000 14.19000 -0.07000 -0.49331 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.13000 14.19000 -0.06000 -0.42283 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.82520 9.81720 0.00800 0.08149 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82850 9.82050 0.00800 0.08146 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44260 9.45350 -0.01090 -0.11530 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46730 9.47820 -0.01090 -0.11500 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.33570 10.32720 0.00850 0.08231 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.94520 9.95660 -0.01140 -0.11450 第一金全球大趨勢基金 24.32000 24.29000 0.03000 0.12351 第一金全球不動產證券化基金A 8.15710 8.21380 -0.05670 -0.69030 第一金全球不動產證券化基金B 5.80070 5.84100 -0.04030 -0.68995 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.16590 9.13590 0.03000 0.32837 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.16700 9.13700 0.03000 0.32834 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.55500 9.52370 0.03130 0.32865 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.55630 9.52500 0.03130 0.32861 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.57340 8.57650 -0.00310 -0.03615 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16670 10.17030 -0.00360 -0.03540 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.70240 9.69850 0.00390 0.04021 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.70150 9.69750 0.00400 0.04125 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.98000 7.98160 -0.00160 -0.02005 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.82740 8.84260 -0.01520 -0.17190 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.82790 8.84300 -0.01510 -0.17076 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.27940 11.27480 0.00460 0.04080 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.28030 11.27570 0.00460 0.04080 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.06340 10.06540 -0.00200 -0.01987 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.84040 14.86580 -0.02540 -0.17086 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.35190 14.41950 -0.06760 -0.46881 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.36990 14.43750 -0.06760 -0.46823 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.44000 13.54000 -0.10000 -0.73855 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.47000 13.57000 -0.10000 -0.73692 第一金亞洲科技基金 18.92000 19.08000 -0.16000 -0.83857 第一金亞洲新興市場基金 12.89000 12.94000 -0.05000 -0.38640 第一金店頭市場基金 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253 第一金創新趨勢基金 22.18000 22.24000 -0.06000 -0.26978 第一金電子基金 31.73000 31.81000 -0.08000 -0.25149 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.50000 20.60000 -0.10000 -0.48544 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.79000 18.75000 0.04000 0.21333 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.11000 8.24000 -0.13000 -1.57767 統一大中華中小基金(美元) 7.41000 7.54000 -0.13000 -1.72414 統一大中華中小基金(新台幣) 10.86000 11.09000 -0.23000 -2.07394 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 統一大東協高股息基金(美元) 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 統一大滿貫基金-A類型 32.66000 32.69000 -0.03000 -0.09177 統一大滿貫基金-I類型 32.66000 32.69000 -0.03000 -0.09177 統一大龍印基金 14.18000 14.31000 -0.13000 -0.90846 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.89000 9.02000 -0.13000 -1.44124 統一大龍騰中國基金(美元) 8.14000 8.27000 -0.13000 -1.57195 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.17000 9.34000 -0.17000 -1.82013 統一中小基金 24.09000 24.09000 0.00000 0.00000 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.83750 9.82980 0.00770 0.07833 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.17260 9.16980 0.00280 0.03054 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86090 8.87340 -0.01250 -0.14087 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.74320 11.73400 0.00920 0.07840 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.88160 10.87830 0.00330 0.03034 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50250 10.51730 -0.01480 -0.14072 統一台灣動力基金 15.99000 16.03000 -0.04000 -0.24953 統一全天候基金-A類型 106.12000 106.32000 -0.20000 -0.18811 統一全天候基金-I類型 106.19000 106.39000 -0.20000 -0.18799 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.95620 8.93080 0.02540 0.28441 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.64800 8.62760 0.02040 0.23645 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.59640 8.58800 0.00840 0.09781 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.29930 9.27290 0.02640 0.28470 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.98700 8.96580 0.02120 0.23645 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.92590 8.91730 0.00860 0.09644 統一全球債券組合基金 11.93960 11.93660 0.00300 0.02513 統一全球新科技基金(人民幣) 17.21000 17.11000 0.10000 0.58445 統一全球新科技基金(美元) 16.19000 16.11000 0.08000 0.49659 統一全球新科技基金(新台幣) 15.40000 15.36000 0.04000 0.26042 統一亞太基金 24.95000 25.15000 -0.20000 -0.79523 統一亞洲大金磚基金 12.30000 12.35000 -0.05000 -0.40486 統一奔騰基金 56.97000 57.12000 -0.15000 -0.26261 統一強棒貨幣市場基金 16.66630 16.66610 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 統一強漢基金(美元) 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053 統一強漢基金(新台幣) 23.60000 23.77000 -0.17000 -0.71519 統一統信基金 29.00000 29.18000 -0.18000 -0.61686 統一黑馬基金 56.89000 57.02000 -0.13000 -0.22799 統一新亞洲科技能源基金 18.42000 18.42000 0.00000 0.00000 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.94440 7.93770 0.00670 0.08441 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13520 10.12670 0.00850 0.08394 統一經建基金 44.79000 44.87000 -0.08000 -0.17829 統一龍馬基金 62.16000 62.50000 -0.34000 -0.54400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.33000 19.35000 -0.02000 -0.10336 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.64000 44.87000 -0.23000 -0.51259 野村中國機會基金 12.94000 13.05000 -0.11000 -0.84291 野村巴西基金 5.29000 5.21000 0.08000 1.53551 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.20000 12.38000 -0.18000 -1.45396 野村台灣高股息基金 24.30000 24.22000 0.08000 0.33031 野村台灣運籌基金 34.59000 34.68000 -0.09000 -0.25952 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.52930 9.52010 0.00920 0.09664 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.44750 9.43790 0.00960 0.10172 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.47490 9.47160 0.00330 0.03484 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.73590 9.72640 0.00950 0.09767 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.60460 9.59480 0.00980 0.10214 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54590 9.54260 0.00330 0.03458 野村平衡基金 18.51000 18.55000 -0.04000 -0.21563 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.26000 13.28000 -0.02000 -0.15060 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 野村全球生技醫療基金 18.29000 18.21000 0.08000 0.43932 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.00100 9.99420 0.00680 0.06804 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.97580 9.96960 0.00620 0.06219 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.94870 9.95740 -0.00870 -0.08737 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00100 9.99420 0.00680 0.06804 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.97580 9.96960 0.00620 0.06219 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.94870 9.95750 -0.00880 -0.08838 野村全球品牌基金 28.63000 28.59000 0.04000 0.13991 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.52000 13.54000 -0.02000 -0.14771 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.21000 20.23000 -0.02000 -0.09886 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.77000 12.74000 0.03000 0.23548 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.03660 10.03150 0.00510 0.05084 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47100 10.46600 0.00500 0.04777 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.35220 10.35820 -0.00600 -0.05793 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.56390 9.55530 0.00860 0.09000 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.32450 9.31580 0.00870 0.09339 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.87950 8.88770 -0.00820 -0.09226 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.33510 11.32490 0.01020 0.09007 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.82020 10.81000 0.01020 0.09436 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.36950 10.37870 -0.00920 -0.08864 野村成長基金 28.85000 28.94000 -0.09000 -0.31099 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.80460 8.78860 0.01600 0.18205 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.81320 8.79700 0.01620 0.18415 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.93650 8.94390 -0.00740 -0.08274 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.36120 9.34430 0.01690 0.18086 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.26680 9.24980 0.01700 0.18379 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.39680 9.40460 -0.00780 -0.08294 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.61000 8.66000 -0.05000 -0.57737 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.33000 12.40000 -0.07000 -0.56452 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.31020 9.29630 0.01390 0.14952 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.36570 9.35090 0.01480 0.15827 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.44810 9.45070 -0.00260 -0.02751 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.89950 9.88460 0.01490 0.15074 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.86280 9.84720 0.01560 0.15842 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95490 9.95770 -0.00280 -0.02812 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.53410 8.53250 0.00160 0.01875 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.13080 9.11280 0.01800 0.19752 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.00310 8.98440 0.01870 0.20814 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.07250 13.07000 0.00250 0.01913 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.14150 12.11780 0.02370 0.19558 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.88740 9.86680 0.02060 0.20878 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00820 10.01860 -0.01040 -0.10381 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24200 10.24000 0.00200 0.01953 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.86420 9.86160 0.00260 0.02636 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38990 9.39990 -0.01000 -0.10638 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.27200 11.28400 -0.01200 -0.10635 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.19480 10.20200 -0.00720 -0.07057 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.28550 11.26960 0.01590 0.14109 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.77330 10.75780 0.01550 0.14408 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.52070 10.52780 -0.00710 -0.06744 野村泰國基金 43.63000 43.61000 0.02000 0.04586 野村高科技基金 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.28610 10.29240 -0.00630 -0.06121 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.43350 10.41000 0.02350 0.22574 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.83470 10.85700 -0.02230 -0.20540 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.77650 9.75700 0.01950 0.19986 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.65940 9.66580 -0.00640 -0.06621 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.59140 9.56820 0.02320 0.24247 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.04990 12.02230 0.02760 0.22957 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.54560 13.58290 -0.03730 -0.27461 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.95670 10.93490 0.02180 0.19936 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.83240 10.83960 -0.00720 -0.06642 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.02050 10.99440 0.02610 0.23739 野村貨幣市場基金 16.27390 16.27370 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.85000 15.90000 -0.05000 -0.31447 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.99230 9.98460 0.00770 0.07712 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.88200 9.87730 0.00470 0.04758 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.85050 9.87270 -0.02220 -0.22486 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.84880 9.83270 0.01610 0.16374 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.82450 9.80980 0.01470 0.14985 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.79880 9.79190 0.00690 0.07047 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84880 9.83270 0.01610 0.16374 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.82450 9.80980 0.01470 0.14985 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.79880 9.79190 0.00690 0.07047 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.00350 9.94980 0.05370 0.53971 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.96760 9.91490 0.05270 0.53152 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.93900 9.89230 0.04670 0.47208 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.00350 9.94980 0.05370 0.53971 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.96760 9.91490 0.05270 0.53152 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.93910 9.89230 0.04680 0.47310 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.09420 10.09860 -0.00440 -0.04357 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.90940 7.91490 -0.00550 -0.06949 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.76890 11.77700 -0.00810 -0.06878 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.69000 7.62000 0.07000 0.91864 野村精選貨幣市場基金 12.08230 12.08220 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.41000 12.44000 -0.03000 -0.24116 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.49000 11.52000 -0.03000 -0.26042 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.22000 11.29000 -0.07000 -0.62002 野村歐洲高股息基金季配型 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285 野村歐洲高股息基金累積型 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673 野村積極成長基金 12.17000 12.20000 -0.03000 -0.24590 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.76000 8.81000 -0.05000 -0.56754 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 31.92000 32.09000 -0.17000 -0.52976 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.35740 10.37190 -0.01450 -0.13980 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.63240 8.63470 -0.00230 -0.02664 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96380 7.96430 -0.00050 -0.00628 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87220 7.88320 -0.01100 -0.13954 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.77750 11.78140 -0.00390 -0.03310 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.60480 10.60550 -0.00070 -0.00660 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.51570 10.53050 -0.01480 -0.14054 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 16.61000 16.57000 0.04000 0.24140 野村環球基金-美元計價 12.96000 12.93000 0.03000 0.23202 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.01000 18.02000 -0.01000 -0.05549 野村鴻利基金 21.32000 21.42000 -0.10000 -0.46685 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86290 16.86280 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.73000 18.77000 -0.04000 -0.21311 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.06000 8.99000 0.07000 0.77864 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.59000 12.73000 -0.14000 -1.09976 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.66000 14.71000 -0.05000 -0.33990 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.13980 10.14390 -0.00410 -0.04042 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.30260 13.30800 -0.00540 -0.04058 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.02910 10.00680 0.02230 0.22285 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.95240 9.94300 0.00940 0.09454 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.62630 9.62440 0.00190 0.01974 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.63830 9.62880 0.00950 0.09866 凱基台商天下基金 12.84000 12.86000 -0.02000 -0.15552 凱基台灣精五門基金 19.90000 19.92000 -0.02000 -0.10040 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.36820 39.41730 -0.04910 -0.12456 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.98840 39.94190 0.04650 0.11642 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 39.74380 39.76900 -0.02520 -0.06337 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.92700 10.94320 -0.01620 -0.14804 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.54000 13.58000 -0.04000 -0.29455 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.20890 12.25470 -0.04580 -0.37373 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.95000 12.03000 -0.08000 -0.66500 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54810 11.54790 0.00020 0.00173 凱基開創基金 25.90000 25.99000 -0.09000 -0.34629 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.21000 23.11000 0.10000 0.43271 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.64260 22.47410 0.16850 0.74975 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.20000 17.26000 -0.06000 -0.34762 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.54260 16.55120 -0.00860 -0.05196 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.59000 7.59000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.61000 12.63000 -0.02000 -0.15835 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.26970 12.28950 -0.01980 -0.16111 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.65000 11.72000 -0.07000 -0.59727 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.50140 12.48420 0.01720 0.13777 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.72000 12.75000 -0.03000 -0.23529 凱基護城河基金-台幣計價A 13.65000 13.71000 -0.06000 -0.43764 凱基護城河基金-美元計價B 13.46190 13.47840 -0.01650 -0.12242 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.18000 13.30000 -0.12000 -0.90226 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.48000 36.85000 0.63000 1.70963 富邦NASDAQ-100基金 31.83000 31.66000 0.17000 0.53696 富邦上証180基金 28.40000 28.14000 0.26000 0.92395 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18700 0.18710 -0.00010 -0.05345 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.72000 5.75000 -0.03000 -0.52174 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.46000 7.54000 -0.08000 -1.06101 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.43000 37.42000 1.01000 2.69909 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.33980 11.36000 -0.02020 -0.17782 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.46570 10.48550 -0.01980 -0.18883 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.98240 10.04180 -0.05940 -0.59153 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.87860 9.89620 -0.01760 -0.17785 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.04350 9.06070 -0.01720 -0.18983 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.63310 8.68440 -0.05130 -0.59071 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.99200 20.00180 -0.00980 -0.04900 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.37600 11.37500 0.00100 0.00879 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.30960 10.35330 -0.04370 -0.42209 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.91130 12.91160 -0.00030 -0.00232 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89930 1.89840 0.00090 0.04741 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35760 9.35780 -0.00020 -0.00214 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42490 1.42420 0.00070 0.04915 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77930 11.77980 -0.00050 -0.00424 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71400 1.71450 -0.00050 -0.02916 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14200 10.14250 -0.00050 -0.00493 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49470 1.49510 -0.00040 -0.02675 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 13.75000 13.85000 -0.10000 -0.72202 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.91000 25.51000 0.40000 1.56801 富邦日本東証基金 23.50000 23.27000 0.23000 0.98840 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.33000 46.39000 -0.06000 -0.12934 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.66000 48.67000 -0.01000 -0.02055 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.61000 53.75000 -0.14000 -0.26047 富邦台灣心基金 21.50000 21.59000 -0.09000 -0.41686 富邦台灣釆吉50基金 50.40000 50.56000 -0.16000 -0.31646 富邦台灣科技指數基金 56.48000 56.77000 -0.29000 -0.51083 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.29100 41.27830 0.01270 0.03077 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.36040 41.46380 -0.10340 -0.24937 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29420 0.29520 -0.00100 -0.33875 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52210 2.52080 0.00130 0.05157 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33790 0.33820 -0.00030 -0.08870 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.49290 10.50040 -0.00750 -0.07143 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18510 2.18390 0.00120 0.05495 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32320 0.32350 -0.00030 -0.09274 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.03150 9.03800 -0.00650 -0.07192 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.36000 22.59000 -0.23000 -1.01815 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.41000 14.35000 0.06000 0.41812 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.03000 30.43000 -0.40000 -1.31449 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64650 15.64640 0.00010 0.00064 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.53220 39.58800 -0.05580 -0.14095 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.57860 39.63630 -0.05770 -0.14557 富邦長紅基金 60.58000 60.73000 -0.15000 -0.24699 富邦科技基金 22.58000 22.62000 -0.04000 -0.17683 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.25680 40.39090 -0.13410 -0.33201 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.05860 39.13030 -0.07170 -0.18323 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.74950 38.86140 -0.11190 -0.28795 富邦恒生國企ETF基金 20.68000 20.57000 0.11000 0.53476 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.67000 13.82000 -0.15000 -1.08538 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 29.02000 28.51000 0.51000 1.78885 富邦高成長基金 23.41000 23.50000 -0.09000 -0.38298 富邦基金A類型 12.90000 12.94000 -0.04000 -0.30912 富邦基金I類型 12.90000 12.94000 -0.04000 -0.30912 富邦深証100基金 8.90000 8.84000 0.06000 0.67873 富邦富時歐洲ETF基金 20.93000 20.99000 -0.06000 -0.28585 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41400 0.41450 -0.00050 -0.12063 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.38500 12.38140 0.00360 0.02908 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54260 9.53980 0.00280 0.02935 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30570 0.30610 -0.00040 -0.13068 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.86470 8.86220 0.00250 0.02821 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.04050 9.02920 0.01130 0.12515 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.47320 9.49070 -0.01750 -0.18439 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.88010 8.86900 0.01110 0.12516 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.29730 9.31450 -0.01720 -0.18466 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.86000 20.83000 0.03000 0.14402 富邦精準基金 43.85000 43.99000 -0.14000 -0.31825 富邦精銳中小基金 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.26000 18.48000 -0.22000 -1.19048 富邦臺灣公司治理100基金 23.04000 23.09000 -0.05000 -0.21654 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.38000 7.36000 0.02000 0.27174 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.12000 16.20000 -0.08000 -0.49383 富邦標普美國特別股ETF基金 19.69000 19.75000 -0.06000 -0.30380 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.19640 10.19030 0.00610 0.05986 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.02340 10.02660 -0.00320 -0.03192 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.07450 10.11820 -0.04370 -0.43190 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.89850 9.89250 0.00600 0.06065 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.68780 9.69090 -0.00310 -0.03199 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.71920 9.76140 -0.04220 -0.43232 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.26000 31.31000 -0.05000 -0.15969 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.02480 10.03020 -0.00540 -0.05384 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.00150 10.00700 -0.00550 -0.05496 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.98080 9.99060 -0.00980 -0.09809 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.02480 10.03020 -0.00540 -0.05384 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.00150 10.00700 -0.00550 -0.05496 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.98090 9.99060 -0.00970 -0.09709 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.70340 8.68200 0.02140 0.24649 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.27530 9.25270 0.02260 0.24425 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.97690 8.95900 0.01790 0.19980 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.75530 9.73130 0.02400 0.24663 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.80080 9.77690 0.02390 0.24445 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.48910 9.47030 0.01880 0.19852 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.56940 9.55050 0.01890 0.19790 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.36380 8.34960 0.01420 0.17007 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.42090 9.40510 0.01580 0.16799 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.88540 8.87360 0.01180 0.13298 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.44240 10.42470 0.01770 0.16979 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.25370 10.23650 0.01720 0.16803 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.74570 9.73370 0.01200 0.12328 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.01500 9.00340 0.01160 0.12884 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.58290 9.57130 0.01160 0.12120 富達卓越領航全球組合基金 15.57000 15.66000 -0.09000 -0.57471 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.56190 8.54380 0.01810 0.21185 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.29910 9.27960 0.01950 0.21014 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.96520 8.95010 0.01510 0.16871 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.78930 9.76860 0.02070 0.21190 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.79560 9.77510 0.02050 0.20972 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.48110 9.46490 0.01620 0.17116 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.06250 9.04730 0.01520 0.16801 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.55820 9.54230 0.01590 0.16663 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.56000 8.63000 -0.07000 -0.81112 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.83000 7.84000 -0.01000 -0.12755 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.68000 8.73000 -0.05000 -0.57274 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.75490 9.72910 0.02580 0.26518 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.22760 9.20860 0.01900 0.20633 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.80500 8.80120 0.00380 0.04318 富蘭克林華美中華基金 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.91000 20.02000 -0.11000 -0.54945 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.80000 19.81000 -0.01000 -0.05048 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.82000 10.88000 -0.06000 -0.55147 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.84810 7.87550 -0.02740 -0.34791 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.98520 9.00200 -0.01680 -0.18663 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.69930 9.71730 -0.01800 -0.18524 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.21370 9.24580 -0.03210 -0.34718 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.17920 11.16860 0.01060 0.09491 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.78870 8.78050 0.00820 0.09339 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.19080 9.18210 0.00870 0.09475 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.41310 13.39980 0.01330 0.09926 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.34590 10.33570 0.01020 0.09869 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.21480 10.20710 0.00770 0.07544 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.70970 7.70390 0.00580 0.07529 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.17420 9.16730 0.00690 0.07527 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.76230 10.77380 -0.01150 -0.10674 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58450 7.59260 -0.00810 -0.10668 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.04440 9.05410 -0.00970 -0.10713 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.51110 10.50360 0.00750 0.07140 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.75420 7.74860 0.00560 0.07227 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.12400 8.12940 -0.00540 -0.06643 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.14830 9.13890 0.00940 0.10286 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95480 9.94460 0.01020 0.10257 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.53910 12.54730 -0.00820 -0.06535 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.36980 13.42160 -0.05180 -0.38595 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 富蘭克林華美第一富基金 37.98000 37.96000 0.02000 0.05269 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30820 10.30800 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.29000 15.18000 0.11000 0.72464 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.20000 14.11000 0.09000 0.63785 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.35000 16.30000 0.05000 0.30675 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.98200 8.05230 -0.07030 -0.87304 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.44930 10.48450 -0.03520 -0.33573 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.49210 9.46470 0.02740 0.28950 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.93520 10.90360 0.03160 0.28981 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.76890 6.76280 0.00610 0.09020 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.94970 8.92670 0.02300 0.25765 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.06910 10.04320 0.02590 0.25789 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.41790 10.40850 0.00940 0.09031 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.07000 20.13000 -0.06000 -0.29806 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 復華人民幣貨幣市場基金 11.65410 11.65330 0.00080 0.00687 復華人生目標基金 36.25130 36.37220 -0.12090 -0.33240 復華大中華中小策略基金 8.53000 8.58000 -0.05000 -0.58275 復華中小精選基金 67.74000 68.01000 -0.27000 -0.39700 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.21640 49.30960 -0.09320 -0.18901 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.85000 7.91000 -0.06000 -0.75853 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 復華台灣智能基金 11.79000 11.82000 -0.03000 -0.25381 復華全方位基金 28.89000 29.09000 -0.20000 -0.68752 復華全球大趨勢基金-美元 13.86000 13.82000 0.04000 0.28944 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.58000 21.59000 -0.01000 -0.04632 復華全球平衡基金-美元 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 復華全球平衡基金-新臺幣 20.40000 20.42000 -0.02000 -0.09794 復華全球物聯網科技基金-美元 17.09000 16.95000 0.14000 0.82596 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.29000 16.21000 0.08000 0.49352 復華全球原物料基金 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 復華全球消費基金-新臺幣 13.37000 13.42000 -0.05000 -0.37258 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46530 11.46830 -0.00300 -0.02616 復華全球債券基金 13.33560 13.33190 0.00370 0.02775 復華全球債券組合基金 14.62000 14.61000 0.01000 0.06845 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.46000 14.47000 -0.01000 -0.06911 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 復華有利貨幣市場基金 13.44160 13.44140 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 復華亞太成長基金 14.80000 14.74000 0.06000 0.40706 復華亞太神龍科技基金-美元 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948 復華東協世紀基金 12.22000 12.18000 0.04000 0.32841 復華南非幣長期收益基金A 13.02000 12.92000 0.10000 0.77399 復華南非幣長期收益基金B 8.01000 7.95000 0.06000 0.75472 復華南非幣短期收益基金A 13.60000 13.57000 0.03000 0.22108 復華南非幣短期收益基金B 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 復華美國新星基金-美元 13.39000 13.32000 0.07000 0.52553 復華美國新星基金-新臺幣 13.42000 13.39000 0.03000 0.22405 復華恒生基金 20.78000 20.77000 0.01000 0.04815 復華恒生單日反向一倍基金 8.70000 8.76000 -0.06000 -0.68493 復華恒生單日正向二倍基金 31.20000 30.84000 0.36000 1.16732 復華神盾基金 24.14910 24.23330 -0.08420 -0.34746 復華高成長基金 64.25000 64.40000 -0.15000 -0.23292 復華高益策略組合基金 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651 復華貨幣市場基金 14.40270 14.40260 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 18.36000 18.39000 -0.03000 -0.16313 復華富時台灣高股息低波動基金 54.61000 54.59000 0.02000 0.03664 復華復華基金 20.10000 20.14000 -0.04000 -0.19861 復華華人世紀基金 15.95000 15.96000 -0.01000 -0.06266 復華傳家二號基金 29.69690 29.69850 -0.00160 -0.00539 復華傳家基金 22.15310 22.16390 -0.01080 -0.04873 復華奧林匹克全球組合基金 14.76000 14.74000 0.02000 0.13569 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 復華新興人民幣短期收益基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 復華新興人民幣債券基金A 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 復華新興人民幣債券基金B 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 復華新興市場10年期以上債券基金 19.18000 19.19000 -0.01000 -0.05211 復華新興市場高收益債券基金A 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 復華新興市場高收益債券基金B 5.48000 5.47000 0.01000 0.18282 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.26000 12.24000 0.02000 0.16340 復華新興市場短期收益基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 復華滬深300 A股基金 20.89000 20.72000 0.17000 0.82046 復華數位經濟基金 51.45000 51.68000 -0.23000 -0.44505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.89000 10.96000 -0.07000 -0.63869 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.80670 9.78860 0.01810 0.18491 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.62290 9.61210 0.01080 0.11236 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.96180 9.94360 0.01820 0.18303 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.74050 9.72930 0.01120 0.11512 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.64100 9.62230 0.01870 0.19434 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.06900 10.08070 -0.01170 -0.11606 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.66590 9.64660 0.01930 0.20007 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.09670 10.10780 -0.01110 -0.10982 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.66510 9.64590 0.01920 0.19905 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.09860 10.10970 -0.01110 -0.10980 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.00660 9.99570 0.01090 0.10905 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.01520 10.00810 0.00710 0.07094 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.94920 9.97290 -0.02370 -0.23764 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.94560 9.91920 0.02640 0.26615 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.81980 10.73720 0.08260 0.76929 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.93390 9.91190 0.02200 0.22196 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.94580 9.91930 0.02650 0.26716 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.81840 10.73570 0.08270 0.77033 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.93410 9.91210 0.02200 0.22195 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.90220 9.91100 -0.00880 -0.08879 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.18480 9.16080 0.02400 0.26199 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.27070 8.25080 0.01990 0.24119 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.17980 8.18540 -0.00560 -0.06841 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.47860 11.44840 0.03020 0.26379 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.35660 10.33160 0.02500 0.24198 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.36040 10.36750 -0.00710 -0.06848 景順主流基金 16.52000 16.55000 -0.03000 -0.18127 景順台灣科技基金 28.83000 28.85000 -0.02000 -0.06932 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 22.96000 22.92000 0.04000 0.17452 景順全球康健基金 19.80000 19.81000 -0.01000 -0.05048 景順貨幣市場基金 15.94260 15.94250 0.00010 0.00063 景順潛力基金 30.28000 30.36000 -0.08000 -0.26350 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.85000 14.80000 0.05000 0.33784 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.77000 13.77000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.49000 11.45000 0.04000 0.34934 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.68350 8.66490 0.01860 0.21466 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.88430 7.91300 -0.02870 -0.36269 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.15690 11.13290 0.02400 0.21558 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.10920 10.14600 -0.03680 -0.36270 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.67000 7.71000 -0.04000 -0.51881 華南永昌中國A股基金(美元) 7.33000 7.39000 -0.06000 -0.81191 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.66000 10.78000 -0.12000 -1.11317 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.39710 9.38780 0.00930 0.09906 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.51380 9.53400 -0.02020 -0.21187 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68280 9.67330 0.00950 0.09821 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.80560 9.82640 -0.02080 -0.21167 華南永昌永昌基金 18.64000 18.70000 -0.06000 -0.32086 華南永昌全球亨利組合基金 14.31180 14.30360 0.00820 0.05733 華南永昌全球神農水資源基金 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 華南永昌全球精品基金 16.29000 16.34000 -0.05000 -0.30600 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.04000 14.00000 0.04000 0.28571 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 11.01000 11.10000 -0.09000 -0.81081 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21190 16.21170 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.61740 23.60470 0.01270 0.05380 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94210 11.94190 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.22750 10.22350 0.00400 0.03913 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.03340 10.07340 -0.04000 -0.39709 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.88000 9.87610 0.00390 0.03949 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.66320 9.70180 -0.03860 -0.39786 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.03120 10.02760 0.00360 0.03590 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.78540 9.82480 -0.03940 -0.40103 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.78760 9.78410 0.00350 0.03577 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.54060 9.57900 -0.03840 -0.40088 華頓中小型基金 25.08000 25.23000 -0.15000 -0.59453 華頓中國多重機會平衡基金 11.80840 11.83810 -0.02970 -0.25088 華頓台灣基金 26.24000 26.46000 -0.22000 -0.83144 華頓平安貨幣市場基金 11.52430 11.52420 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.48000 18.56000 -0.08000 -0.43103 華頓全球高收益債券基金A 13.44720 13.45030 -0.00310 -0.02305 華頓全球高收益債券基金B 8.28940 8.29130 -0.00190 -0.02292 華頓全球黑鑽油源基金 5.92000 5.97000 -0.05000 -0.83752 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.60600 2.61680 -0.01080 -0.41272 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.59220 11.67860 -0.08640 -0.73981 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37880 0.38040 -0.00160 -0.42061 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.34690 11.36650 -0.01960 -0.17244 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.32020 10.33150 -0.01130 -0.10937 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.03450 10.08490 -0.05040 -0.49976 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.03620 9.08160 -0.04540 -0.49991 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.32010 10.33990 -0.01980 -0.19149 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.33850 9.35090 -0.01240 -0.13261 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.59000 10.67000 -0.08000 -0.74977 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.07000 9.17000 -0.10000 -1.09051 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49610 2.49660 -0.00050 -0.02003 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.05500 2.05120 0.00380 0.18526 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.68680 11.69790 -0.01110 -0.09489 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.44790 9.45680 -0.00890 -0.09411 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36220 0.36230 -0.00010 -0.02760 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29970 0.29920 0.00050 0.16711 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.38000 3.38000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 15.03000 15.09000 -0.06000 -0.39761 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.64000 24.60000 0.04000 0.16260 匯豐全球趨勢組合基金 12.72000 12.73000 -0.01000 -0.07855 匯豐全球關鍵資源基金 8.55000 8.60000 -0.05000 -0.58140 匯豐安富基金 25.85000 25.84000 0.01000 0.03870 匯豐成功基金 44.13000 43.93000 0.20000 0.45527 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58380 2.57810 0.00570 0.22109 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34600 2.34000 0.00600 0.25641 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.49810 11.49230 0.00580 0.05047 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.84510 7.83910 0.00600 0.07654 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37630 0.37550 0.00080 0.21305 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33380 0.33300 0.00080 0.24024 匯豐金磚動力基金 13.78000 13.81000 -0.03000 -0.21723 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98340 14.98330 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.61000 4.65000 -0.04000 -0.86022 匯豐新鑽動力基金 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.30750 5.30850 -0.00100 -0.01884 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92750 8.92870 -0.00120 -0.01344 匯豐龍鳳基金-A類型 53.00000 52.91000 0.09000 0.17010 匯豐龍鳳基金-I類型 53.00000 52.91000 0.09000 0.17010 匯豐龍騰電子基金 35.32000 35.36000 -0.04000 -0.11312 匯豐雙高收益債券組合基金 12.23880 12.22490 0.01390 0.11370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.29000 18.27000 0.02000 0.10947 新光中國成長基金(人民幣) 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 新光中國成長基金(美元) 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797 新光中國成長基金(新臺幣) 9.42000 9.50000 -0.08000 -0.84211 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.52200 10.49320 0.02880 0.27446 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.70500 9.68030 0.02470 0.25516 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.91770 9.93580 -0.01810 -0.18217 新光台灣富貴基金 23.09000 23.13000 -0.04000 -0.17294 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743 新光全球生技醫療基金(美元) 12.45000 12.51000 -0.06000 -0.47962 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.03000 12.14000 -0.11000 -0.90610 新光全球債券基金(A累積)美元 10.02880 10.02320 0.00560 0.05587 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.71370 9.75110 -0.03740 -0.38355 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64370 9.63860 0.00510 0.05291 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.32910 9.36500 -0.03590 -0.38334 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 新光吉星貨幣市場基金 15.44970 15.44950 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070 新光多重資產基金(A累積)美元 9.18000 9.11000 0.07000 0.76839 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 新光亞洲精選基金-美金 22.48000 22.56000 -0.08000 -0.35461 新光亞洲精選基金-新台幣 22.57000 22.76000 -0.19000 -0.83480 新光兩岸優勢基金 11.00000 11.07000 -0.07000 -0.63234 新光店頭基金 24.22000 24.16000 0.06000 0.24834 新光南非幣保本基金 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860 新光特選內需收益ETF基金 21.25000 21.20000 0.05000 0.23585 新光創新科技基金 14.87000 14.90000 -0.03000 -0.20134 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.81800 9.81470 0.00330 0.03362 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.05670 10.05540 0.00130 0.01293 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.69570 9.69660 -0.00090 -0.00928 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.26090 9.25840 0.00250 0.02700 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.49480 9.49140 0.00340 0.03582 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14930 9.15010 -0.00080 -0.00874 新光澳幣八年期保本基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 新光澳幣保本基金 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.12210 10.10520 0.01690 0.16724 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.71720 9.70200 0.01520 0.15667 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.65040 9.65320 -0.00280 -0.02901 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.98250 9.98540 -0.00290 -0.02904 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.96150 9.94980 0.01170 0.11759 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.62710 9.61610 0.01100 0.11439 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.61160 9.59670 0.01490 0.15526 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.94320 9.92770 0.01550 0.15613 瑞銀全球創新趨勢基金 7.48000 7.51000 -0.03000 -0.39947 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.94000 9.01000 -0.07000 -0.77691 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.86210 9.84810 0.01400 0.14216 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.37030 9.35640 0.01390 0.14856 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.76190 9.75240 0.00950 0.09741 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.33780 9.32880 0.00900 0.09648 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.41350 9.40050 0.01300 0.13829 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.90340 9.89000 0.01340 0.13549 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.80540 13.81760 -0.01220 -0.08829 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.43760 8.44510 -0.00750 -0.08881 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.50960 37.56940 -0.05980 -0.15917 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.21570 38.31220 -0.09650 -0.25188 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.76160 39.80390 -0.04230 -0.10627 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22400 11.22340 0.00060 0.00535 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91410 9.94960 -0.03550 -0.35680 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.28150 12.27640 0.00510 0.04154 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.18120 9.18300 -0.00180 -0.01960 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 群益大印度基金-人民幣 12.73000 12.90950 -0.17950 -1.39045 群益大印度基金-美元 11.97420 12.15070 -0.17650 -1.45259 群益大印度基金-新臺幣 11.27000 11.47000 -0.20000 -1.74368 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.89050 12.92210 -0.03160 -0.24454 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.43300 12.47130 -0.03830 -0.30711 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.87540 11.90450 -0.02910 -0.24445 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.45220 10.48430 -0.03210 -0.30617 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.34460 10.36990 -0.02530 -0.24398 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.14110 9.16920 -0.02810 -0.30646 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.91780 9.94210 -0.02430 -0.24442 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.05750 9.08540 -0.02790 -0.30709 群益中小型股基金 40.80000 40.84000 -0.04000 -0.09794 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.71070 9.72470 -0.01400 -0.14396 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.01680 9.03550 -0.01870 -0.20696 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.39140 8.43500 -0.04360 -0.51689 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.52640 8.53870 -0.01230 -0.14405 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.91660 7.93300 -0.01640 -0.20673 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.36830 7.40650 -0.03820 -0.51576 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.00340 10.98660 0.01680 0.15291 群益中國高收益債券基金-美元 10.64640 10.63640 0.01000 0.09402 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.79380 9.80590 -0.01210 -0.12340 群益中國新機會基金N-人民幣 8.29680 8.34640 -0.04960 -0.59427 群益中國新機會基金N-美元 7.61960 7.67000 -0.05040 -0.65711 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.08000 8.16000 -0.08000 -0.98039 群益中國新機會基金-人民幣 7.35800 7.40200 -0.04400 -0.59443 群益中國新機會基金-美元 8.14720 8.20110 -0.05390 -0.65723 群益中國新機會基金-新臺幣 7.71000 7.79000 -0.08000 -1.02696 群益平衡王基金 18.67040 18.69760 -0.02720 -0.14547 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.12000 8.14000 -0.02000 -0.24570 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.86000 5.88000 -0.02000 -0.34014 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.94870 10.95510 -0.00640 -0.05842 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.45230 10.46490 -0.01260 -0.12040 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.77760 9.78330 -0.00570 -0.05826 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.33400 9.34530 -0.01130 -0.12092 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.78000 8.82000 -0.04000 -0.45351 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.02530 10.01930 0.00600 0.05988 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.81240 9.81060 0.00180 0.01835 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.32880 9.32320 0.00560 0.06007 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.24120 9.23950 0.00170 0.01840 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.08340 10.07730 0.00610 0.06053 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.12020 10.11830 0.00190 0.01878 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.49310 9.48740 0.00570 0.06008 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.88750 9.88570 0.00180 0.01821 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.14860 10.14830 0.00030 0.00296 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.31710 7.31690 0.00020 0.00273 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.21160 10.20780 0.00380 0.03723 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.09760 10.09760 0.00000 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.21020 10.22690 -0.01670 -0.16329 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.03360 10.02990 0.00370 0.03689 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.94670 9.94670 0.00000 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.05770 10.07410 -0.01640 -0.16279 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.21160 10.20780 0.00380 0.03723 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.09760 10.09760 0.00000 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.21020 10.22690 -0.01670 -0.16329 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.03370 10.02990 0.00380 0.03789 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.94670 9.94670 0.00000 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.05770 10.07410 -0.01640 -0.16279 群益全球關鍵生技基金N-美元 10.16110 10.10710 0.05400 0.53428 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641 群益全球關鍵生技基金-美元 16.62630 16.53780 0.08850 0.53514 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.27000 16.23000 0.04000 0.24646 群益印巴雙星基金-新臺幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 群益印度中小基金N-美元 8.56410 8.73720 -0.17310 -1.98118 群益印度中小基金N-新臺幣 8.03000 8.22000 -0.19000 -2.31144 群益印度中小基金-人民幣 13.80880 14.07910 -0.27030 -1.91987 群益印度中小基金-美元 12.24900 12.49660 -0.24760 -1.98134 群益印度中小基金-新臺幣 14.05000 14.38000 -0.33000 -2.29485 群益多利策略組合基金 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369 群益多重資產組合基金 15.44000 15.48000 -0.04000 -0.25840 群益安家基金 24.56420 24.64360 -0.07940 -0.32219 群益安穩貨幣市場基金 16.09130 16.09110 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.80000 24.67000 0.13000 0.52696 群益亞太中小基金 11.29000 11.42000 -0.13000 -1.13835 群益亞太新趨勢平衡基金 15.95000 16.03000 -0.08000 -0.49906 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.67860 9.69070 -0.01210 -0.12486 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.40620 7.41540 -0.00920 -0.12407 群益店頭市場基金 95.42000 95.36000 0.06000 0.06292 群益東方盛世基金 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860 群益東協成長基金-人民幣 12.96260 12.93080 0.03180 0.24592 群益東協成長基金-美元 11.37980 11.35900 0.02080 0.18311 群益東協成長基金-新臺幣 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.42920 11.40090 0.02830 0.24823 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.83210 10.81040 0.02170 0.20073 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.25040 10.24770 0.00270 0.02635 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.94560 9.92100 0.02460 0.24796 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.42920 9.41030 0.01890 0.20084 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.92080 8.91840 0.00240 0.02691 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.73290 9.70880 0.02410 0.24823 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.59700 9.57780 0.01920 0.20046 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.96580 9.96310 0.00270 0.02710 群益長安基金 27.44000 27.50000 -0.06000 -0.21818 群益美國新創亮點基金N-美元 10.44620 10.39500 0.05120 0.49254 群益美國新創亮點基金-美元 15.80230 15.72500 0.07730 0.49157 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.14000 15.11000 0.03000 0.19854 群益真善美基金 16.01300 15.99750 0.01550 0.09689 群益馬拉松基金 119.36000 119.69000 -0.33000 -0.27571 群益馬拉松基金I類型 119.41000 119.74000 -0.33000 -0.27560 群益深証中小板基金 11.74000 11.67000 0.07000 0.59983 群益創新科技基金 31.69000 31.60000 0.09000 0.28481 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.35310 9.39310 -0.04000 -0.42584 群益華夏盛世基金N-美元 8.60920 8.65150 -0.04230 -0.48893 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.90000 8.97000 -0.07000 -0.78038 群益華夏盛世基金-人民幣 10.18550 10.22910 -0.04360 -0.42623 群益華夏盛世基金-美元 9.49300 9.53960 -0.04660 -0.48849 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.53000 15.65000 -0.12000 -0.76677 群益奧斯卡基金 26.69000 26.55000 0.14000 0.52731 群益新興金鑽基金-美元 11.34990 11.31190 0.03800 0.33593 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 22.51000 22.47000 0.04000 0.17802 群益道瓊美國地產ETF基金 19.73000 19.75000 -0.02000 -0.10127 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.05000 8.03000 0.02000 0.24907 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.18000 14.24000 -0.06000 -0.42135 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.97720 11.98310 -0.00590 -0.04924 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.34210 11.33580 0.00630 0.05558 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.28630 11.27490 0.01140 0.10111 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.66580 8.67000 -0.00420 -0.04844 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.11050 9.10540 0.00510 0.05601 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.72630 8.71750 0.00880 0.10095 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.17280 10.16710 0.00570 0.05606 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.04220 10.03660 0.00560 0.05580 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.96000 28.01000 -0.05000 -0.17851 德信中國精選成長基金 10.64000 10.77000 -0.13000 -1.20706 德信台灣主流中小基金 17.65000 17.66000 -0.01000 -0.05663 德信新興股票組合基金 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 德信萬保貨幣市場基金 11.93770 11.93750 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.73320 10.74740 -0.01420 -0.13212 德信數位時代基金 27.34000 27.35000 -0.01000 -0.03656 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66640 11.66620 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.81000 14.96000 -0.15000 -1.00267 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.41000 19.56000 -0.15000 -0.76687 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.49980 10.45720 0.04260 0.40737 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.08860 15.02720 0.06140 0.40859 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.11120 8.11360 -0.00240 -0.02958 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.02420 10.99340 0.03080 0.28017 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.39280 11.35900 0.03380 0.29756 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.06970 13.07360 -0.00390 -0.02983 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.37000 18.51000 -0.14000 -0.75635 摩根中小基金 21.38000 21.60000 -0.22000 -1.01852 摩根中國A股基金 12.94000 13.08000 -0.14000 -1.07034 摩根中國A股基金(美元) 10.24000 10.33000 -0.09000 -0.87125 摩根中國亮點基金 12.67000 12.75000 -0.08000 -0.62745 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.08100 11.11260 -0.03160 -0.28436 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.35710 12.36140 -0.00430 -0.03479 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.43990 9.44640 -0.00650 -0.06881 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.47910 12.51480 -0.03570 -0.28526 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.41850 14.42350 -0.00500 -0.03467 摩根台灣金磚基金-累積型 19.26000 19.42000 -0.16000 -0.82389 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.26000 19.42000 -0.16000 -0.82389 摩根台灣增長基金 50.91000 51.11000 -0.20000 -0.39131 摩根平衡基金 28.55000 28.62000 -0.07000 -0.24458 摩根全球α基金 19.69000 19.75000 -0.06000 -0.30380 摩根全球平衡基金 14.90170 14.92380 -0.02210 -0.14809 摩根全球發現基金 12.86000 12.91000 -0.05000 -0.38730 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.68760 9.68450 0.00310 0.03201 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.71160 10.69590 0.01570 0.14679 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09690 10.08610 0.01080 0.10708 摩根多元入息成長基金-累積型 11.41240 11.40880 0.00360 0.03155 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.04490 10.03420 0.01070 0.10664 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.61580 10.63120 -0.01540 -0.14486 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.57810 13.59770 -0.01960 -0.14414 摩根亞洲基金 55.65000 55.81000 -0.16000 -0.28669 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.39650 8.39410 0.00240 0.02859 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.81310 9.79440 0.01870 0.19093 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.68010 8.66740 0.01270 0.14653 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.23080 12.22740 0.00340 0.02781 摩根東方內需機會基金 17.63000 17.68000 -0.05000 -0.28281 摩根東方科技基金 33.66000 34.02000 -0.36000 -1.05820 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 摩根金龍收成基金 20.88000 20.96000 -0.08000 -0.38168 摩根第一貨幣市場基金 15.08370 15.08360 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 15.01000 15.31000 -0.30000 -1.95950 摩根新金磚五國基金 11.00000 10.89000 0.11000 1.01010 摩根新絲路基金 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 摩根新興35基金 12.97000 12.94000 0.03000 0.23184 摩根新興日本基金 25.08000 25.58000 -0.50000 -1.95465 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.32260 7.27750 0.04510 0.61972 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.60960 9.53990 0.06970 0.73062 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.35480 9.29070 0.06410 0.68994 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.60530 10.54010 0.06520 0.61859 摩根新興科技基金 51.46000 51.95000 -0.49000 -0.94321 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.27990 8.27920 0.00070 0.00845 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.52430 10.52330 0.00100 0.00950 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.52890 8.49320 0.03570 0.42034 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.31980 9.25270 0.06710 0.72519 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.76240 8.70300 0.05940 0.68252 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.81590 9.77480 0.04110 0.42047 摩根龍揚基金 31.15000 31.28000 -0.13000 -0.41560 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 摩根環球股票收益基金-累積型 11.48000 11.51000 -0.03000 -0.26064 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31360 9.31170 0.00190 0.02040 摩根總收益組合基金-累積型 11.26630 11.26390 0.00240 0.02131 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 23.76000 23.75000 0.01000 0.04211 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.83210 11.80970 0.02240 0.18967 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.07130 11.05460 0.01670 0.15107 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01220 10.02020 -0.00800 -0.07984 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.22600 10.20670 0.01930 0.18909 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.62700 9.61240 0.01460 0.15189 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.70030 8.70720 -0.00690 -0.07924 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.35850 10.33930 0.01920 0.18570 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.33970 10.35260 -0.01290 -0.12461 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.71610 9.70550 0.01060 0.10922 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.79000 9.80970 -0.01970 -0.20082 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.45230 9.44210 0.01020 0.10803 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.52390 9.54310 -0.01920 -0.20119 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.29370 11.27890 0.01480 0.13122 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.07370 11.06280 0.01090 0.09853 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.18370 10.20280 -0.01910 -0.18720 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.68570 10.67170 0.01400 0.13119 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.46140 10.45110 0.01030 0.09855 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.62340 9.64150 -0.01810 -0.18773 聯邦金鑽平衡基金 22.26680 22.24840 0.01840 0.08270 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.67710 9.63270 0.04440 0.46093 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.91610 9.90130 0.01480 0.14948 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.66900 9.62470 0.04430 0.46027 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.90780 9.89290 0.01490 0.15061 聯邦貨幣市場基金 13.16830 13.16810 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.99000 11.98000 0.01000 0.08347 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.07530 16.10690 -0.03160 -0.19619 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.53400 12.49050 0.04350 0.34826 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.02810 12.02360 0.00450 0.03743 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.53360 11.52930 0.00430 0.03730 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78410 11.76920 0.01490 0.12660 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.00530 11.01600 -0.01070 -0.09713 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.47160 10.45830 0.01330 0.12717 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.55080 8.55910 -0.00830 -0.09697 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.15000 36.10000 0.05000 0.13850 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.59000 15.56000 0.03000 0.19280 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.49000 12.47000 0.02000 0.16038 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.21000 13.17000 0.04000 0.30372 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.37000 12.35000 0.02000 0.16194 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.90000 7.91000 -0.01000 -0.12642 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.13000 12.15000 -0.02000 -0.16461 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.43000 15.39000 0.04000 0.25991 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.40000 15.36000 0.04000 0.26042 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.84000 20.82000 0.02000 0.09606 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.93000 18.93000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.02000 13.04000 -0.02000 -0.15337 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.67000 15.65000 0.02000 0.12780 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.48000 16.46000 0.02000 0.12151 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.48000 15.47000 0.01000 0.06464 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.64000 15.64000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.98000 13.97000 0.01000 0.07158 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.00000 14.00000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.44000 18.42000 0.02000 0.10858 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.29000 17.27000 0.02000 0.11581 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.34000 13.32000 0.02000 0.15015 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.21000 14.18000 0.03000 0.21157 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.21000 13.20000 0.01000 0.07576 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.13000 13.11000 0.02000 0.15256 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.58000 14.57000 0.01000 0.06863 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 聯博貨幣市場基金 15.00020 15.00010 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.40900 10.41040 -0.00140 -0.01345 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.67820 13.65770 0.02050 0.15010 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.48780 7.48890 -0.00110 -0.01469 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.96000 13.94000 0.02000 0.14347 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 20.92000 21.01000 -0.09000 -0.42837 瀚亞中國基金-人民幣 11.23000 11.31000 -0.08000 -0.70734 瀚亞中國基金-新台幣 11.67000 11.79000 -0.12000 -1.01781 瀚亞巴西基金 4.48000 4.38000 0.10000 2.28311 瀚亞外銷基金 41.43000 41.48000 -0.05000 -0.12054 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.85000 11.84000 0.01000 0.08446 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.74080 10.71840 0.02240 0.20899 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.40370 10.38680 0.01690 0.16271 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.28880 12.28520 0.00360 0.02930 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.25480 10.22010 0.03470 0.33953 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