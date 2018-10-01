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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/09/28  107/09/27  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.57560   10.57420   0.00140    0.01324
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.95580    9.93240   0.02340    0.23559
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.95770    9.93420   0.02350    0.23656
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.93120    9.90270   0.02850    0.28780
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.93140    9.90290   0.02850    0.28779
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.23790    9.21610   0.02180    0.23654
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.52870    9.50140   0.02730    0.28733
中國信託台灣活力基金                                               13.75000   13.80000  -0.05000   -0.36232
中國信託台灣優勢基金                                               16.24000   16.26000  -0.02000   -0.12300
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.34000   10.38000  -0.04000   -0.38536
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.86630    9.89000  -0.02370   -0.23964
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.19400    9.21610  -0.02210   -0.23980
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.29740   10.29500   0.00240    0.02331
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.55820    9.55600   0.00220    0.02302
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.09390   11.09530  -0.00140   -0.01262
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.63630    9.63750  -0.00120   -0.01245
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.01730   11.05330  -0.03600   -0.32569
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.88660    9.91890  -0.03230   -0.32564
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.19000   11.22000  -0.03000   -0.26738
中國信託智能運動基金-美元                                          10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99080   10.99060   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.44630    9.43650   0.00980    0.10385
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.05760    9.04830   0.00930    0.10278
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.61380    9.59050   0.02330    0.24295
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.21320    9.19050   0.02270    0.24699
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.77000   11.79000  -0.02000   -0.16964
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.36000   11.39000  -0.03000   -0.26339
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     12.02000   12.01000   0.01000    0.08326
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
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元大2001基金                                                       59.81000   59.88000  -0.07000   -0.11690
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.94310   39.95960  -0.01650   -0.04129
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.00090   39.06620  -0.06530   -0.16715
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       18.39000   18.52000  -0.13000   -0.70194
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.43690   11.43590   0.00100    0.00874
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.45180   10.49670  -0.04490   -0.42775
元大上證50基金                                                     29.33000   29.03000   0.30000    1.03341
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.09000   11.15000  -0.06000   -0.53812
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.80000    9.89000  -0.09000   -0.91001
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.77000   13.75000   0.02000    0.14545
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.88500   12.88000   0.00500    0.03882
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.25900   17.30700  -0.04800   -0.27734
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.13200   10.16300  -0.03100   -0.30503
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.65800    9.73000  -0.07200   -0.73998
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.96000    2.96000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.11000   13.18000  -0.07000   -0.53111
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.05220   45.17970  -0.12750   -0.28221
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.48140   10.47550   0.00590    0.05632
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.68600    9.68060   0.00540    0.05578
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.55710    9.59370  -0.03660   -0.38150
元大巴西指數基金                                                    5.52200    5.42100   0.10100    1.86312
元大巴菲特基金                                                     27.10000   27.09000   0.01000    0.03691
元大日經225基金                                                    30.30000   29.97000   0.33000    1.10110
元大台商收成基金                                                   23.86000   23.79000   0.07000    0.29424
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.00000   11.97000   0.03000    0.25063
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.83000   41.04000  -0.21000   -0.51170
元大台灣中型100基金                                                32.89000   32.92000  -0.03000   -0.09113
元大台灣加權股價指數基金                                           25.98800   26.06200  -0.07400   -0.28394
元大台灣卓越50基金                                                 87.38000   87.64000  -0.26000   -0.29667
元大台灣金融基金                                                   18.92000   18.96000  -0.04000   -0.21097
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.30000   32.36000  -0.06000   -0.18541
元大台灣高股息基金                                                 27.36000   27.31000   0.05000    0.18308
元大台灣電子科技基金                                               36.51000   36.65000  -0.14000   -0.38199
元大全球ETF成長組合基金                                            10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.76000   14.80000  -0.04000   -0.27027
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.06000   13.12000  -0.06000   -0.45732
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.13000    9.18000  -0.05000   -0.54466
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.95000   12.95000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.13800   12.15900  -0.02100   -0.17271
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.82000    8.91000  -0.09000   -1.01010
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.70000    6.77000  -0.07000   -1.03397
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.37000    8.42000  -0.05000   -0.59382
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.55000    6.59000  -0.04000   -0.60698
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.74300    9.76700  -0.02400   -0.24573
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.79000   10.85000  -0.06000   -0.55300
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.58000    9.64000  -0.06000   -0.62241
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.27000   13.28000  -0.01000   -0.07530
元大全球農業商機基金                                               17.74000   17.88000  -0.14000   -0.78300
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.35100    8.28900   0.06200    0.74798
元大印度指數基金                                                    9.45900    9.59300  -0.13400   -1.39685
元大印度基金                                                       11.89000   12.03000  -0.14000   -1.16376
元大多多基金                                                       17.37000   17.30000   0.07000    0.40462
元大多福基金                                                       52.69000   52.76000  -0.07000   -0.13268
元大亞太成長基金                                                    9.22000    9.27000  -0.05000   -0.53937
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.42450    8.45820  -0.03370   -0.39843
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.91740    6.94520  -0.02780   -0.40028
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.57500    9.65300  -0.07800   -0.80804
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.97000   10.08000  -0.11000   -1.09127
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.71000    9.82000  -0.11000   -1.12016
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.97000   10.08000  -0.11000   -1.09127
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.20400   10.21600  -0.01200   -0.11746
元大卓越基金                                                       45.93000   45.90000   0.03000    0.06536
元大店頭基金                                                        7.97000    7.96000   0.01000    0.12563
元大泛歐成長基金                                                    9.50000    9.60000  -0.10000   -1.04167
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.28570   10.28520   0.00050    0.00486
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.52970    9.54500  -0.01530   -0.16029
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.45570   31.56280  -0.10710   -0.33932
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.96890   37.03450  -0.06560   -0.17713
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.44630   19.47780  -0.03150   -0.16172
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.25360   18.22280   0.03080    0.16902
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.33830   38.44200  -0.10370   -0.26976
元大高科技基金                                                     18.35000   18.35000   0.00000    0.00000
元大得利貨幣市場基金                                               16.26040   16.26020   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98690   11.98670   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     12.10000   12.01000   0.09000    0.74938
元大華夏中小基金                                                    6.91000    6.97000  -0.06000   -0.86083
元大新中國基金-人民幣                                               9.28000    9.34000  -0.06000   -0.64240
元大新中國基金-美元                                                 8.69200    8.75500  -0.06300   -0.71959
元大新中國基金-新台幣                                               8.59000    8.68000  -0.09000   -1.03687
元大新主流基金                                                     24.07000   23.96000   0.11000    0.45910
元大新東協平衡基金-美元                                             9.26800    9.26300   0.00500    0.05398
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.96000    8.99000  -0.03000   -0.33370
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.98520    9.95690   0.02830    0.28423
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.23680    9.22240   0.01440    0.15614
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.89060    9.90590  -0.01530   -0.15445
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.56770    8.58090  -0.01320   -0.15383
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.78710    9.77900   0.00810    0.08283
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.36150    9.35370   0.00780    0.08339
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.86070    9.88310  -0.02240   -0.22665
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.43630    9.45780  -0.02150   -0.22733
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.51070    9.50760   0.00310    0.03261
元大新興亞洲基金                                                   11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.72300    8.73070  -0.00770   -0.08819
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.50620    8.51360  -0.00740   -0.08692
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.89510    8.93050  -0.03540   -0.39639
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.67350    8.70810  -0.03460   -0.39733
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10760   15.10740   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.76000   36.84000  -0.08000   -0.21716
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.92000    8.94000  -0.02000   -0.22371
元大實質多重資產基金-美元                                           8.19600    8.23000  -0.03400   -0.41312
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.58000    8.64000  -0.06000   -0.69444
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.01000   15.20000  -0.19000   -1.25000
元大滬深300單日正向2倍基金                                         14.58000   14.19000   0.39000    2.74841
元大摩臺基金                                                       40.26000   40.36000  -0.10000   -0.24777
元大標普500基金                                                    26.84000   26.85000  -0.01000   -0.03724
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.68000   12.73000  -0.05000   -0.39277
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.23000   36.06000   0.17000    0.47144
元大標智滬深300基金                                                16.15000   15.97000   0.18000    1.12711
元大歐洲50基金                                                     24.82000   24.72000   0.10000    0.40453
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.41130    9.47780  -0.06650   -0.70164
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.19420   10.19380   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       50.04000   49.84000   0.20000    0.40128
元大韓國KOSPI200基金                                               22.67000   22.77000  -0.10000   -0.43917
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.83000   14.90000  -0.07000   -0.46980
日盛上選基金                                                       31.81000   31.88000  -0.07000   -0.21957
日盛小而美基金                                                     17.59000   17.74000  -0.15000   -0.84555
日盛中國內需動力基金                                                9.25000    9.31000  -0.06000   -0.64447
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.73080   11.71260   0.01820    0.15539
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.78230    9.76710   0.01520    0.15562
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.72270   11.70760   0.01510    0.12898
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.77000    9.75740   0.01260    0.12913
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.60810   10.61300  -0.00490   -0.04617
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.82550    8.82960  -0.00410   -0.04643
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.30000   10.34000  -0.04000   -0.38685
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.05000   10.13000  -0.08000   -0.78973
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
日盛日盛基金                                                       13.14000   13.16000  -0.02000   -0.15198
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.16220   10.15640   0.00580    0.05711
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.48900    9.48360   0.00540    0.05694
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.95220    9.96270  -0.01050   -0.10539
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.29490    9.30470  -0.00980   -0.10532
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.42500    2.41920   0.00580    0.23975
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.67410    1.67010   0.00400    0.23951
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36570    0.36490   0.00080    0.21924
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25320    0.25270   0.00050    0.19786
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.11210   12.10760   0.00450    0.03717
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.25200    8.24890   0.00310    0.03758
日盛亞洲機會基金                                                    6.73000    6.79000  -0.06000   -0.88365
日盛首選基金                                                       16.30000   16.40000  -0.10000   -0.60976
日盛高科技基金                                                     17.22000   17.24000  -0.02000   -0.11601
日盛貨幣市場基金                                                   14.77560   14.77540   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     38.16000   38.22000  -0.06000   -0.15699
日盛精選五虎基金                                                   36.38000   36.59000  -0.21000   -0.57393
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49030   13.49010   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 28.39000   28.51000  -0.12000   -0.42090
台新MSCI中國基金                                                   20.06000   20.20000  -0.14000   -0.69307
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.46000   17.42000   0.04000    0.22962
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        23.17000   23.28000  -0.11000   -0.47251
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16720   14.16700   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.49160   10.47340   0.01820    0.17377
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.54190   10.53660   0.00530    0.05030
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.04500   10.07160  -0.02660   -0.26411
台新中國通基金                                                     39.57000   39.82000  -0.25000   -0.62783
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.48110    0.48240  -0.00130   -0.26949
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.70000   14.78500  -0.08500   -0.57491
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32330    0.32520  -0.00190   -0.58426
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.90000    9.99000  -0.09000   -0.90090
台新主流基金                                                       21.85000   22.06000  -0.21000   -0.95195
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.65000   19.66000  -0.01000   -0.05086
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.64630    0.64470   0.00160    0.24818
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.57000   14.58000  -0.01000   -0.06859
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.47790    0.47670   0.00120    0.25173
台新台灣中小基金                                                   31.25000   31.45000  -0.20000   -0.63593
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.91920    9.93910  -0.01990   -0.20022
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.17760    9.21230  -0.03470   -0.37667
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.57000    8.63000  -0.06000   -0.69525
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.31050   10.34940  -0.03890   -0.37587
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.62000    9.69000  -0.07000   -0.72239
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.38180   10.38230  -0.00050   -0.00482
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.24250   11.24300  -0.00050   -0.00445
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.66000   10.70000  -0.04000   -0.37383
台新印度基金                                                       13.89000   14.12000  -0.23000   -1.62890
台新亞美短期債券基金                                               10.85210   10.87390  -0.02180   -0.20048
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.49900    8.50780  -0.00880   -0.10343
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28350    0.28290   0.00060    0.21209
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.87000   11.88230  -0.01230   -0.10352
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.39050    0.38970   0.00080    0.20529
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09460   11.09450   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 28.96320   29.00020  -0.03700   -0.12759
台新智慧生活基金-美元                                              10.69610   10.69160   0.00450    0.04209
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.91000   10.94000  -0.03000   -0.27422
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.43530    8.38510   0.05020    0.59868
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.55640    8.53240   0.02400    0.28128
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.11380    9.06020   0.05360    0.59160
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.25270    9.22680   0.02590    0.28070
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.50510   10.49900   0.00610    0.05810
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33840    0.33710   0.00130    0.38564
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.79790    7.79340   0.00450    0.05774
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26460    0.26360   0.00100    0.37936
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.42000    5.40000   0.02000    0.37037
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.05000   21.06000  -0.01000   -0.04748
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.80400   10.85100  -0.04700   -0.43314
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.84000   15.82000   0.02000    0.12642
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.80980   11.80630   0.00350    0.02965
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.50150    9.49870   0.00280    0.02948
未來資產亞洲新富基金                                               19.45000   19.56000  -0.11000   -0.56237
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57110   12.57090   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 11.11000   11.16000  -0.05000   -0.44803
未來資產新興市場債券基金A                                           8.76780    8.74070   0.02710    0.31004
未來資產新興市場債券基金B                                           6.63240    6.61190   0.02050    0.31005
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.12660   11.12590   0.00070    0.00629
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.83300    9.86790  -0.03490   -0.35367
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.13090    9.12860   0.00230    0.02520
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.41510   10.41250   0.00260    0.02497
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.68960    7.70730  -0.01770   -0.22965
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.83150    8.85210  -0.02060   -0.23271
永豐中小基金                                                       50.12000   50.25000  -0.13000   -0.25871
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.76710    1.76470   0.00240    0.13600
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.34990    2.34680   0.00310    0.13209
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.97720    7.99540  -0.01820   -0.22763
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.29290   10.31650  -0.02360   -0.22876
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.59000    4.64000  -0.05000   -1.07759
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.45000   20.75000  -0.30000   -1.44578
永豐主流品牌基金                                                   18.47000   18.48000  -0.01000   -0.05411
永豐永豐基金                                                       34.98000   35.03000  -0.05000   -0.14273
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.86020    9.84080   0.01940    0.19714
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.97130    9.95170   0.01960    0.19695
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.79010    9.77540   0.01470    0.15038
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.90120    9.88630   0.01490    0.15071
永豐亞洲民生消費基金                                               11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
永豐南非幣2021保本基金                                             13.00890   12.98850   0.02040    0.15706
永豐高科技基金                                                     23.02000   23.13000  -0.11000   -0.47557
永豐貨幣市場基金                                                   13.88780   13.88760   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12600    2.11890   0.00710    0.33508
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52350    2.51510   0.00840    0.33398
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.72650    7.72850  -0.00200   -0.02588
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.41520   10.41780  -0.00260   -0.02496
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.03100    7.02330   0.00770    0.10964
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.87230   10.86040   0.01190    0.10957
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.62000    7.61000   0.01000    0.13141
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 17.42000   17.46000  -0.04000   -0.22910
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.97000   57.11000  -0.14000   -0.24514
永豐領航科技基金                                                   37.15000   37.06000   0.09000    0.24285
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.30000   11.25000   0.05000    0.44444
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.90000   10.86000   0.04000    0.36832
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
永豐趨勢平衡基金                                                   40.87000   40.97000  -0.10000   -0.24408
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.60700   11.60590   0.00110    0.00948
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.51040    9.50430   0.00610    0.06418
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.76440    9.75820   0.00620    0.06354
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.52710    9.52340   0.00370    0.03885
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.70010    9.69630   0.00380    0.03919
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.52540    9.51950   0.00590    0.06198
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.90930    9.90320   0.00610    0.06160
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.50190    9.49850   0.00340    0.03580
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.75540    9.75190   0.00350    0.03589
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
兆豐國際中小基金                                                   14.70000   14.81000  -0.11000   -0.74274
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.13000   14.13000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.56000   18.62000  -0.06000   -0.32223
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.51000   18.54000  -0.03000   -0.16181
兆豐國際生命科學基金                                               17.04000   17.02000   0.02000    0.11751
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.37680   10.38610  -0.00930   -0.08954
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.65390   10.64170   0.01220    0.11464
兆豐國際全球基金                                                   32.61000   32.72000  -0.11000   -0.33619
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.29130   10.29070   0.00060    0.00583
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                    9.98480   10.00090  -0.01610   -0.16099
兆豐國際國民基金                                                   21.51000   21.56000  -0.05000   -0.23191
兆豐國際第一基金                                                   12.59000   12.65000  -0.06000   -0.47431
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.00620   10.00870  -0.00250   -0.02498
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.90700    7.90900  -0.00200   -0.02529
兆豐國際萬全基金                                                   19.88000   19.97000  -0.09000   -0.45068
兆豐國際電子基金                                                   24.36000   24.39000  -0.03000   -0.12300
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.84000   22.90000  -0.06000   -0.26201
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.13000   16.09000   0.04000    0.24860
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.07000   33.12000  -0.05000   -0.15097
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50730   12.50710   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.03000   11.12000  -0.09000   -0.80935
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.11550   11.13090  -0.01540   -0.13835
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.02550   12.01160   0.01390    0.11572
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.77020   10.76280   0.00740    0.06876
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.53740   11.52890   0.00850    0.07373
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.09130    8.10260  -0.01130   -0.13946
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.46690    9.45520   0.01170    0.12374
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.01410    9.00800   0.00610    0.06772
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.92620    8.92020   0.00600    0.06726
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.27660    9.27020   0.00640    0.06904
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.77000   10.82000  -0.05000   -0.46211
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.64000   11.66000  -0.02000   -0.17153
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
合庫全球新興市場基金                                                9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
合庫貨幣市場基金                                                   10.13370   10.13350   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.44670    9.41870   0.02800    0.29728
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.70940    9.68180   0.02760    0.28507
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.98240    9.97030   0.01210    0.12136
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.44100   11.40290   0.03810    0.33413
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.57970   13.55650   0.02320    0.17114
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.72900    8.70440   0.02460    0.28262
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.41250    9.38580   0.02670    0.28447
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.81640    7.80690   0.00950    0.12169
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.71130    8.68200   0.02930    0.33748
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.06910   10.05140   0.01770    0.17609
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.00610   11.00500   0.00110    0.01000
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.92390    9.92810  -0.00420   -0.04230
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.70310    9.73740  -0.03430   -0.35225
安聯中國東協基金                                                   15.34000   15.40000  -0.06000   -0.38961
安聯中國策略基金-美元                                              10.44000   10.53000  -0.09000   -0.85470
安聯中國策略基金-新臺幣                                            13.42000   13.58000  -0.16000   -1.17820
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.33000   13.38000  -0.05000   -0.37369
安聯中華新思路基金-美元                                            12.41000   12.46000  -0.05000   -0.40128
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.55000   11.64000  -0.09000   -0.77320
安聯台灣大壩基金                                                   27.15000   27.19000  -0.04000   -0.14711
安聯台灣科技基金                                                   44.37000   44.46000  -0.09000   -0.20243
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49650   12.49630   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   29.43000   29.54000  -0.11000   -0.37238
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.14800   10.14310   0.00490    0.04831
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.05270   15.05500  -0.00230   -0.01528
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.59160    9.61720  -0.02560   -0.26619
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.60000   11.57000   0.03000    0.25929
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.37950   12.37550   0.00400    0.03232
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.16200   10.16120   0.00080    0.00787
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.24820   12.25050  -0.00230   -0.01877
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.43320    9.48690  -0.05370   -0.56604
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.29670    9.33600  -0.03930   -0.42095
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.95870    8.99920  -0.04050   -0.45004
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.56000   11.53000   0.03000    0.26019
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.38000   11.39000  -0.01000   -0.08780
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.09000   12.09980  -0.00980   -0.08099
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.00240   11.01010  -0.00770   -0.06994
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.65870   10.67010  -0.01140   -0.10684
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.85230    8.92010  -0.06780   -0.76008
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.65530    8.70950  -0.05420   -0.62231
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.35980    8.41530  -0.05550   -0.65951
安聯全球人口趨勢基金                                               11.84000   11.89000  -0.05000   -0.42052
安聯全球生技趨勢基金-美元                                          10.30000   10.20000   0.10000    0.98039
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        38.48000   38.20000   0.28000    0.73298
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.89000    8.94000  -0.05000   -0.55928
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.90710   11.91410  -0.00700   -0.05875
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.28430   10.30920  -0.02490   -0.24153
安聯全球新興市場基金                                               17.62000   17.65000  -0.03000   -0.16997
安聯全球農金趨勢基金                                                9.80000    9.88000  -0.08000   -0.80972
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.42000   10.49000  -0.07000   -0.66730
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.33000   10.38000  -0.05000   -0.48170
安聯亞洲動態策略基金                                               22.27000   22.40000  -0.13000   -0.58036
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.07400   10.06980   0.00420    0.04171
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.82910    9.82500   0.00410    0.04173
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.14250   83.01960   0.12290    0.14804
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.33730   12.32330   0.01400    0.11361
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.95980   64.87130   0.08850    0.13642
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.56120    9.55040   0.01080    0.11308
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58340    2.58180   0.00160    0.06197
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.44250   10.45890  -0.01640   -0.15680
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20240    2.20090   0.00150    0.06815
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.66770    8.68150  -0.01380   -0.15896
宏利台灣動力基金                                                   30.78000   30.85000  -0.07000   -0.22690
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.24420   10.25510  -0.01090   -0.10629
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.96670   10.00760  -0.04090   -0.40869
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                8.03320    8.04170  -0.00850   -0.10570
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.96590    7.99350  -0.02760   -0.34528
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.98000   11.01000  -0.03000   -0.27248
宏利全球債券組合基金                                               13.04180   13.03470   0.00710    0.05447
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.77660    2.77320   0.00340    0.12260
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.66170   11.66520  -0.00350   -0.03000
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.62720    8.62910  -0.00190   -0.02202
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43050    2.42790   0.00260    0.10709
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.81690   10.84150  -0.02460   -0.22691
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.61080    3.60850   0.00230    0.06374
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.58250    0.58240   0.00010    0.01717
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       16.82000   16.84000  -0.02000   -0.11876
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.87860   11.86940   0.00920    0.07751
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.54670   10.54270   0.00400    0.03794
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.19480   10.20560  -0.01080   -0.10582
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.96350    8.95610   0.00740    0.08263
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.55590    8.55260   0.00330    0.03858
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.44550    8.45380  -0.00830   -0.09818
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.42400    8.42010   0.00390    0.04632
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.78890    2.77710   0.01180    0.42490
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.40420    0.40230   0.00190    0.47228
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.23350   12.19500   0.03850    0.31570
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.92130    0.91690   0.00440    0.47988
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.40130    7.37650   0.02480    0.33620
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05400    2.04370   0.01030    0.50399
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29530    0.29390   0.00140    0.47635
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.06440    9.03430   0.03010    0.33317
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33200    0.33040   0.00160    0.48426
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64550   13.64540   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.59000    2.59000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.74000   11.75000  -0.01000   -0.08511
宏利臺灣股息收益基金                                               26.78000   26.93000  -0.15000   -0.55700
宏利澳幣保本基金                                                   12.12690   12.11890   0.00800    0.06601
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.93000   10.90000   0.03000    0.27523
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.66000   11.64000   0.02000    0.17182
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.89000   11.90000  -0.01000   -0.08403
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.32420   10.29680   0.02740    0.26610
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.55500    9.54150   0.01350    0.14149
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.91550    8.93050  -0.01500   -0.16796
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.65790   10.67590  -0.01800   -0.16860
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
貝萊德新台幣基金                                                   12.93670   12.93660   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.21000   26.22000  -0.01000   -0.03814
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23530   11.23800  -0.00270   -0.02403
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.81020    9.83970  -0.02950   -0.29981
保德信大中華基金-人民幣                                             9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
保德信大中華基金-美元                                               9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
保德信大中華基金-新台幣                                            28.12000   28.24000  -0.12000   -0.42493
保德信中小型股基金                                                 41.60000   41.73000  -0.13000   -0.31153
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.84000    8.91000  -0.07000   -0.78563
保德信中國中小基金-美元                                             8.51000    8.58000  -0.07000   -0.81585
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.16000    8.24000  -0.08000   -0.97087
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.12960    9.16480  -0.03520   -0.38408
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.19090    9.22970  -0.03880   -0.42038
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.26600    9.29850  -0.03250   -0.34952
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.02900   10.06420  -0.03520   -0.34975
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.75000    8.81000  -0.06000   -0.68104
保德信中國品牌基金-美元                                             8.74000    8.80000  -0.06000   -0.68182
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.48000    9.53000  -0.05000   -0.52466
保德信台商全方位基金                                               34.11000   34.26000  -0.15000   -0.43783
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          30.20000   30.40000  -0.20000   -0.65789
保德信全球消費商機基金                                             18.62000   18.67000  -0.05000   -0.26781
保德信全球基礎建設基金                                             12.31000   12.33000  -0.02000   -0.16221
保德信全球資源基金                                                  8.27000    8.32000  -0.05000   -0.60096
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.70000   34.77000  -0.07000   -0.20132
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.77610    9.76780   0.00830    0.08497
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.62420   10.61580   0.00840    0.07913
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.20830    9.22960  -0.02130   -0.23078
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.99320   10.01640  -0.02320   -0.23162
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.16540    8.16860  -0.00320   -0.03917
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.81320   10.81740  -0.00420   -0.03883
保德信亞太基金                                                     21.23000   21.30000  -0.07000   -0.32864
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.43110    8.43180  -0.00070   -0.00830
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.21730   11.21820  -0.00090   -0.00802
保德信店頭市場基金                                                 29.91000   29.90000   0.01000    0.03344
保德信拉丁美洲基金                                                  6.78000    6.68000   0.10000    1.49701
保德信金平衡基金                                                   30.34000   30.35000  -0.01000   -0.03295
保德信金滿意基金                                                   42.39000   42.45000  -0.06000   -0.14134
保德信科技島基金                                                   25.14000   25.15000  -0.01000   -0.03976
保德信高成長基金                                                   92.61000   92.58000   0.03000    0.03240
保德信第一基金                                                     25.25000   25.27000  -0.02000   -0.07915
保德信貨幣市場基金                                                 15.77490   15.77470   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.68670   10.68850  -0.00180   -0.01684
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.78090   10.81620  -0.03530   -0.32636
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.90650   10.91470  -0.00820   -0.07513
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.30210   10.34190  -0.03980   -0.38484
保德信新世紀基金                                                   10.96000   10.99000  -0.03000   -0.27298
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.96210    7.96200   0.00010    0.00126
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.82340   10.82320   0.00020    0.00185
保德信新興趨勢組合基金                                             11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
保德信瑞騰基金                                                     15.54860   15.54820   0.00040    0.00257
保德信歐洲組合基金                                                 10.57000   10.64000  -0.07000   -0.65789
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.78470    9.75960   0.02510    0.25718
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.01640    9.99070   0.02570    0.25724
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.69880    9.68440   0.01440    0.14869
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.81220    9.79640   0.01580    0.16128
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.93370    9.90820   0.02550    0.25736
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.91800    9.89230   0.02570    0.25980
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.77690    9.75790   0.01900    0.19471
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.77950    9.76050   0.01900    0.19466
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.04570   10.04230   0.00340    0.03386
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.06780   10.03210   0.03570    0.35586
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.12840   10.09260   0.03580    0.35472
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.95790    9.92710   0.03080    0.31026
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.95810    9.92730   0.03080    0.31026
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.64050    9.60450   0.03600    0.37482
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.49100    9.45920   0.03180    0.33618
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.10150   10.06190   0.03960    0.39356
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.10060   10.06100   0.03960    0.39360
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.14940   10.13200   0.01740    0.17173
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.23450   10.20320   0.03130    0.30677
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.12880   10.09420   0.03460    0.34277
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.12910   10.09450   0.03460    0.34276
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94980    1.94790   0.00190    0.09754
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66830    2.66510   0.00320    0.12007
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29290    0.29270   0.00020    0.06833
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43490    0.43460   0.00030    0.06903
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.35450    8.36350  -0.00900   -0.10761
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.64090   11.65240  -0.01150   -0.09869
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.41900    9.41130   0.00770    0.08182
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.57150   11.56120   0.01030    0.08909
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.51710    8.51240   0.00470    0.05521
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.48790   10.48220   0.00570    0.05438
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.16380   10.14160   0.02220    0.21890
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.06400   10.05180   0.01220    0.12137
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.11080   10.09200   0.01880    0.18629
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.67120   10.65160   0.01960    0.18401
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.99870    9.98710   0.01160    0.11615
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.80190    9.77840   0.02350    0.24033
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10890   10.08470   0.02420    0.23997
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.75530    9.74360   0.01170    0.12008
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.94250    9.93170   0.01080    0.10874
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.60380   10.54750   0.05630    0.53378
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.17480    6.16300   0.01180    0.19147
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.66310   10.64270   0.02040    0.19168
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65180   11.65170   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           18.10000   18.12000  -0.02000   -0.11038
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4135.96000 4138.99000  -3.03000   -0.07321
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.24650   10.28410  -0.03760   -0.36561
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.30410   11.31250  -0.00840   -0.07425
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.53900   10.55140  -0.01240   -0.11752
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.08890    9.12220  -0.03330   -0.36504
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.53720    9.54430  -0.00710   -0.07439
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.35310    9.36410  -0.01100   -0.11747
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.41870   10.45680  -0.03810   -0.36436
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.99910   11.00730  -0.00820   -0.07450
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.94340   10.95630  -0.01290   -0.11774
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.26000    6.21000   0.05000    0.80515
柏瑞巨人基金                                                       12.82000   12.86000  -0.04000   -0.31104
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65820   13.65810   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.06000   16.10000  -0.04000   -0.24845
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.53570   13.53390   0.00180    0.01330
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.94440   11.91560   0.02880    0.24170
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.54850   12.52360   0.02490    0.19882
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.86130    8.86010   0.00120    0.01354
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.78470    6.78390   0.00080    0.01179
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.79250    8.77130   0.02120    0.24170
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.53560    8.52170   0.01390    0.16311
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.78880   10.76750   0.02130    0.19782
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.37210    8.35280   0.01930    0.23106
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.12160   12.09230   0.02930    0.24230
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.72640   11.72480   0.00160    0.01365
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.99710   11.97760   0.01950    0.16280
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.42310   11.40040   0.02270    0.19912
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.99140    8.99020   0.00120    0.01335
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.82440    9.80080   0.02360    0.24080
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.75590    9.74000   0.01590    0.16324
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.59520    9.57620   0.01900    0.19841
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.45770    9.43600   0.02170    0.22997
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.23920   10.25860  -0.01940   -0.18911
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.14260   10.13840   0.00420    0.04143
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.01830   10.01860  -0.00030   -0.00299
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.08990   10.08710   0.00280    0.02776
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.94440    9.96320  -0.01880   -0.18869
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.76990    9.76590   0.00400    0.04096
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.72510    9.72530  -0.00020   -0.00206
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.79790    9.79530   0.00260    0.02654
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.22010   10.23940  -0.01930   -0.18849
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.14260   10.13840   0.00420    0.04143
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.01840   10.01870  -0.00030   -0.00299
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.09000   10.08720   0.00280    0.02776
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.94430    9.96320  -0.01890   -0.18970
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.77010    9.76600   0.00410    0.04198
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.72510    9.72540  -0.00030   -0.00308
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.79800    9.79540   0.00260    0.02654
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.69420   10.68930   0.00490    0.04584
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.93290   11.90260   0.03030    0.25457
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.32210   11.29820   0.02390    0.21154
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.02520    9.02110   0.00410    0.04545
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.75030    9.72560   0.02470    0.25397
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.61130    9.59100   0.02030    0.21166
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.40610   10.40140   0.00470    0.04519
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.11100   11.08280   0.02820    0.25445
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.93830   10.91520   0.02310    0.21163
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.02540    9.02130   0.00410    0.04545
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.75070    9.72600   0.02470    0.25396
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.61180    9.59150   0.02030    0.21165
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.88000   12.91000  -0.03000   -0.23238
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.82000   13.80000   0.02000    0.14493
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.47000    8.49000  -0.02000   -0.23557
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.18000   11.21000  -0.03000   -0.26762
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.56000   11.55000   0.01000    0.08658
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.87000   12.91000  -0.04000   -0.30984
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.94000   13.03000  -0.09000   -0.69071
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.30000    9.20000   0.10000    1.08696
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.34050   11.34830  -0.00780   -0.06873
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.40810    7.41320  -0.00510   -0.06880
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.35810   11.34110   0.01700    0.14990
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.06370   11.02420   0.03950    0.35830
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.18100   10.14920   0.03180    0.31333
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.28770    8.27530   0.01240    0.14984
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.34800    9.31470   0.03330    0.35750
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.37760    9.34830   0.02930    0.31343
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.64270   10.60480   0.03790    0.35739
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.97430    9.95940   0.01490    0.14961
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.16440   10.13260   0.03180    0.31384
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.68450    9.65000   0.03450    0.35751
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.95490    8.94150   0.01340    0.14986
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.89870    8.87550   0.02320    0.26139
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.40170    9.37240   0.02930    0.31262
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.78960   11.75770   0.03190    0.27131
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.30290   11.24540   0.05750    0.51132
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.72550   10.67560   0.04990    0.46742
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.99020    6.97130   0.01890    0.27111
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.77550    8.73080   0.04470    0.51198
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.37620    9.33260   0.04360    0.46718
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.13460   10.10720   0.02740    0.27109
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.74260   10.69260   0.05000    0.46761
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.49790    9.44960   0.04830    0.51113
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.91450    8.89040   0.02410    0.27108
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.57600    9.53140   0.04460    0.46793
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.17790   11.17790   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.79710   11.77320   0.02390    0.20300
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.80890   10.79150   0.01740    0.16124
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.66150    9.64190   0.01960    0.20328
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.65190    9.63640   0.01550    0.16085
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.11940   11.09690   0.02250    0.20276
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.97300    9.97300   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.29930   10.28270   0.01660    0.16144
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.48240    9.48240   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.25360    9.25360   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.88240    9.86240   0.02000    0.20279
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.41310    9.39790   0.01520    0.16174
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.22000   18.25000  -0.03000   -0.16438
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.10000   17.13000  -0.03000   -0.17513
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.86650   12.85530   0.01120    0.08712
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.69770   10.72920  -0.03150   -0.29359
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.65600   11.67710  -0.02110   -0.18070
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.23890   12.27440  -0.03550   -0.28922
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.16590   11.19070  -0.02480   -0.22161
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.69300    9.72160  -0.02860   -0.29419
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.24880   10.26740  -0.01860   -0.18116
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.11830   10.14770  -0.02940   -0.28972
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.14260   10.16510  -0.02250   -0.22135
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.83210    9.86110  -0.02900   -0.29408
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.04580   10.06400  -0.01820   -0.18084
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.73510   11.76910  -0.03400   -0.28889
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.08390   10.10640  -0.02250   -0.22263
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        13.71000   13.90000  -0.19000   -1.36691
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        27.89000   27.13000   0.76000    2.80133
國泰大中華基金                                                     19.03000   19.17000  -0.14000   -0.73031
國泰小龍基金                                                       14.92000   15.03000  -0.11000   -0.73187
國泰中小成長基金                                                   40.87000   41.15000  -0.28000   -0.68044
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.07170    4.10030  -0.02860   -0.69751
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.09000   18.30000  -0.21000   -1.14754
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.68520    0.69090  -0.00570   -0.82501
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.64580    0.65120  -0.00540   -0.82924
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.20290    2.19850   0.00440    0.20014
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.60560    9.62100  -0.01540   -0.16007
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.11230    8.12520  -0.01290   -0.15877
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31540    0.31520   0.00020    0.06345
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.53890   11.53790   0.00100    0.00867
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67120    1.67320  -0.00200   -0.11953
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.89040    9.93010  -0.03970   -0.39979
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32820    0.32850  -0.00030   -0.09132
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.18140    4.23380  -0.05240   -1.23766
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       18.57000   18.89000  -0.32000   -1.69402
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.60190    0.61020  -0.00830   -1.36021
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.09060    3.13710  -0.04650   -1.48226
國泰中港台基金台幣級別                                             13.73000   14.00000  -0.27000   -1.92857
國泰中港台基金美元級別                                              0.45040    0.45770  -0.00730   -1.59493
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   29.79000   29.42000   0.37000    1.25765
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.59000   11.74000  -0.15000   -1.27768
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       41.70000   40.74000   0.96000    2.35641
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.35570   10.38670  -0.03100   -0.29846
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.21150   10.24200  -0.03050   -0.29779
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.23420   10.26480  -0.03060   -0.29811
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33810    0.33800   0.00010    0.02959
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33320    0.33320   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33390    0.33380   0.00010    0.02996
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41580   12.41570   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       25.87000   25.97000  -0.10000   -0.38506
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.52880    2.52910  -0.00030   -0.01186
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.26000   11.31000  -0.05000   -0.44209
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36750    0.36800  -0.00050   -0.13587
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.51240    0.50950   0.00290    0.56919
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.94000   12.99000  -0.05000   -0.38491
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.44940    0.44990  -0.00050   -0.11114
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.98000    6.01000  -0.03000   -0.49917
國泰全球資源基金美元級別                                            0.19250    0.19270  -0.00020   -0.10379
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41840    0.41840   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37750    0.37760  -0.00010   -0.02648
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.44410    0.44410   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.18000   11.19000  -0.01000   -0.08937
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.52480    0.52120   0.00360    0.69071
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.66000   20.70000  -0.04000   -0.19324
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.95000   22.99000  -0.04000   -0.17399
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.51680    2.52500  -0.00820   -0.32475
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.23740   11.31620  -0.07880   -0.69635
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.06330   10.13380  -0.07050   -0.69569
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36660    0.36830  -0.00170   -0.46158
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32840    0.32980  -0.00140   -0.42450
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50800    0.50670   0.00130    0.25656
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.38000   11.47000  -0.09000   -0.78466
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38420    0.38610  -0.00190   -0.49210
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.96000   18.98000  -0.02000   -0.10537
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.61950    0.61840   0.00110    0.17788
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             18.96000   18.98000  -0.02000   -0.10537
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.85970    0.85190   0.00780    0.91560
國泰科技生化基金                                                   31.78000   32.04000  -0.26000   -0.81149
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.14000   28.19000  -0.05000   -0.17737
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.87000   12.90000  -0.03000   -0.23256
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    38.46780   38.56490  -0.09710   -0.25178
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.90770   19.94320  -0.03550   -0.17801
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.51250   18.47570   0.03680    0.19918
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.91720   39.95670  -0.03950   -0.09886
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.22580   41.30550  -0.07970   -0.19295
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.32690   43.48130  -0.15440   -0.35510
國泰紐幣2021保本基金                                               12.21500   12.20360   0.01140    0.09342
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.50500   12.49330   0.01170    0.09365
國泰紐幣保本基金                                                   12.46990   12.46490   0.00500    0.04011
國泰高科技基金                                                     11.83000   11.91000  -0.08000   -0.67170
國泰國泰基金台幣I級別                                              21.60000   21.83000  -0.23000   -1.05360
國泰國泰基金台幣級別                                               21.60000   21.83000  -0.23000   -1.05360
國泰富時中國A50基金                                                18.79000   18.62000   0.17000    0.91300
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33690    0.33690   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47670    0.47340   0.00330    0.69708
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.63000   11.64000  -0.01000   -0.08591
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37830    0.37760   0.00070    0.18538
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.53540    0.53070   0.00470    0.88562
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.35250    0.35190   0.00060    0.17050
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.49880    0.49450   0.00430    0.86957
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.55490   10.54420   0.01070    0.10148
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.53750    7.52980   0.00770    0.10226
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35770    0.35700   0.00070    0.19608
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24630    0.24530   0.00100    0.40766
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.23550    2.23950  -0.00400   -0.17861
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.89390    9.95510  -0.06120   -0.61476
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32240    0.32340  -0.00100   -0.30921
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.66130   39.62180   0.03950    0.09969
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            19.13000   19.00000   0.13000    0.68421
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.84000   11.86000  -0.02000   -0.16863
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38690    0.38660   0.00030    0.07760
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.26740    2.25730   0.01010    0.44744
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48480    1.47810   0.00670    0.45328
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33960    0.33850   0.00110    0.32496
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33950    0.33770   0.00180    0.53302
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22460    0.22380   0.00080    0.35746
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.39080   10.36690   0.02390    0.23054
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.67650    6.66110   0.01540    0.23119
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.59000   13.56000   0.03000    0.22124
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.31000   37.48000  -0.17000   -0.45358
國泰價值卓越基金                                                   14.05000   14.13000  -0.08000   -0.56617
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.11000   11.22000  -0.11000   -0.98039
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.38180    0.38410  -0.00230   -0.59880
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.46490   38.60050  -0.13560   -0.35129
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.64000   21.77000  -0.13000   -0.59715
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.23000   19.25000  -0.02000   -0.10390
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.55000   19.69000  -0.14000   -0.71102
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.07840   12.08340  -0.00500   -0.04138
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39730    0.39700   0.00030    0.07557
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.63990    9.63330   0.00660    0.06851
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.23090    8.25540  -0.02450   -0.29678
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.75520   10.74780   0.00740    0.06885
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.29330    9.32100  -0.02770   -0.29718
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.21080   11.21010   0.00070    0.00624
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.75700    9.79220  -0.03520   -0.35947
第一金大中華基金                                                   26.33000   26.32000   0.01000    0.03799
第一金小型精選基金                                                 33.70000   33.66000   0.04000    0.11884
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.72000   12.76000  -0.04000   -0.31348
第一金中國世紀基金-美元                                             7.92730    7.96500  -0.03770   -0.47332
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.92800    7.96560  -0.03760   -0.47203
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.25000    9.32000  -0.07000   -0.75107
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.25000    9.32000  -0.07000   -0.75107
第一金中概平衡基金                                                 24.57000   24.60000  -0.03000   -0.12195
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25790   15.25770   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.92400  177.92200   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.36990   10.33260   0.03730    0.36099
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.36980   10.33270   0.03710    0.35905
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.82150   14.84120  -0.01970   -0.13274
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.82230   14.84190  -0.01960   -0.13206
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               14.12000   14.19000  -0.07000   -0.49331
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             14.13000   14.19000  -0.06000   -0.42283
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.82520    9.81720   0.00800    0.08149
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.82850    9.82050   0.00800    0.08146
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.44260    9.45350  -0.01090   -0.11530
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.46730    9.47820  -0.01090   -0.11500
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.33570   10.32720   0.00850    0.08231
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.94520    9.95660  -0.01140   -0.11450
第一金全球大趨勢基金                                               24.32000   24.29000   0.03000    0.12351
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.15710    8.21380  -0.05670   -0.69030
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.80070    5.84100  -0.04030   -0.68995
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.16590    9.13590   0.03000    0.32837
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.16700    9.13700   0.03000    0.32834
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.87000    8.85000   0.02000    0.22599
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.87000    8.85000   0.02000    0.22599
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.55500    9.52370   0.03130    0.32865
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.55630    9.52500   0.03130    0.32861
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.57340    8.57650  -0.00310   -0.03615
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.16670   10.17030  -0.00360   -0.03540
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.70240    9.69850   0.00390    0.04021
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.70150    9.69750   0.00400    0.04125
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.98000    7.98160  -0.00160   -0.02005
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.82740    8.84260  -0.01520   -0.17190
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.82790    8.84300  -0.01510   -0.17076
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.27940   11.27480   0.00460    0.04080
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.28030   11.27570   0.00460    0.04080
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.06340   10.06540  -0.00200   -0.01987
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.84040   14.86580  -0.02540   -0.17086
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.35190   14.41950  -0.06760   -0.46881
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.36990   14.43750  -0.06760   -0.46823
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.44000   13.54000  -0.10000   -0.73855
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.47000   13.57000  -0.10000   -0.73692
第一金亞洲科技基金                                                 18.92000   19.08000  -0.16000   -0.83857
第一金亞洲新興市場基金                                             12.89000   12.94000  -0.05000   -0.38640
第一金店頭市場基金                                                  8.54000    8.51000   0.03000    0.35253
第一金創新趨勢基金                                                 22.18000   22.24000  -0.06000   -0.26978
第一金電子基金                                                     31.73000   31.81000  -0.08000   -0.25149
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.50000   20.60000  -0.10000   -0.48544
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.79000   18.75000   0.04000    0.21333
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.11000    8.24000  -0.13000   -1.57767
統一大中華中小基金(美元)                                            7.41000    7.54000  -0.13000   -1.72414
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.86000   11.09000  -0.23000   -2.07394
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
統一大滿貫基金-A類型                                               32.66000   32.69000  -0.03000   -0.09177
統一大滿貫基金-I類型                                               32.66000   32.69000  -0.03000   -0.09177
統一大龍印基金                                                     14.18000   14.31000  -0.13000   -0.90846
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.89000    9.02000  -0.13000   -1.44124
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.14000    8.27000  -0.13000   -1.57195
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.17000    9.34000  -0.17000   -1.82013
統一中小基金                                                       24.09000   24.09000   0.00000    0.00000
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.83750    9.82980   0.00770    0.07833
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.17260    9.16980   0.00280    0.03054
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.86090    8.87340  -0.01250   -0.14087
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.74320   11.73400   0.00920    0.07840
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.88160   10.87830   0.00330    0.03034
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.50250   10.51730  -0.01480   -0.14072
統一台灣動力基金                                                   15.99000   16.03000  -0.04000   -0.24953
統一全天候基金-A類型                                              106.12000  106.32000  -0.20000   -0.18811
統一全天候基金-I類型                                              106.19000  106.39000  -0.20000   -0.18799
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.95620    8.93080   0.02540    0.28441
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.64800    8.62760   0.02040    0.23645
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.59640    8.58800   0.00840    0.09781
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.29930    9.27290   0.02640    0.28470
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.98700    8.96580   0.02120    0.23645
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.92590    8.91730   0.00860    0.09644
統一全球債券組合基金                                               11.93960   11.93660   0.00300    0.02513
統一全球新科技基金(人民幣)                                         17.21000   17.11000   0.10000    0.58445
統一全球新科技基金(美元)                                           16.19000   16.11000   0.08000    0.49659
統一全球新科技基金(新台幣)                                         15.40000   15.36000   0.04000    0.26042
統一亞太基金                                                       24.95000   25.15000  -0.20000   -0.79523
統一亞洲大金磚基金                                                 12.30000   12.35000  -0.05000   -0.40486
統一奔騰基金                                                       56.97000   57.12000  -0.15000   -0.26261
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66630   16.66610   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
統一強漢基金(美元)                                                  9.04000    9.08000  -0.04000   -0.44053
統一強漢基金(新台幣)                                               23.60000   23.77000  -0.17000   -0.71519
統一統信基金                                                       29.00000   29.18000  -0.18000   -0.61686
統一黑馬基金                                                       56.89000   57.02000  -0.13000   -0.22799
統一新亞洲科技能源基金                                             18.42000   18.42000   0.00000    0.00000
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.94440    7.93770   0.00670    0.08441
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.13520   10.12670   0.00850    0.08394
統一經建基金                                                       44.79000   44.87000  -0.08000   -0.17829
統一龍馬基金                                                       62.16000   62.50000  -0.34000   -0.54400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.33000   19.35000  -0.02000   -0.10336
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.64000   44.87000  -0.23000   -0.51259
野村中國機會基金                                                   12.94000   13.05000  -0.11000   -0.84291
野村巴西基金                                                        5.29000    5.21000   0.08000    1.53551
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.20000   12.38000  -0.18000   -1.45396
野村台灣高股息基金                                                 24.30000   24.22000   0.08000    0.33031
野村台灣運籌基金                                                   34.59000   34.68000  -0.09000   -0.25952
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.52930    9.52010   0.00920    0.09664
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.44750    9.43790   0.00960    0.10172
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.47490    9.47160   0.00330    0.03484
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.73590    9.72640   0.00950    0.09767
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.60460    9.59480   0.00980    0.10214
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.54590    9.54260   0.00330    0.03458
野村平衡基金                                                       18.51000   18.55000  -0.04000   -0.21563
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.15000    9.17000  -0.02000   -0.21810
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.26000   13.28000  -0.02000   -0.15060
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
野村全球生技醫療基金                                               18.29000   18.21000   0.08000    0.43932
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.00100    9.99420   0.00680    0.06804
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.97580    9.96960   0.00620    0.06219
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.94870    9.95740  -0.00870   -0.08737
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00100    9.99420   0.00680    0.06804
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.97580    9.96960   0.00620    0.06219
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.94870    9.95750  -0.00880   -0.08838
野村全球品牌基金                                                   28.63000   28.59000   0.04000    0.13991
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.52000   13.54000  -0.02000   -0.14771
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.61000   11.59000   0.02000    0.17256
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 20.21000   20.23000  -0.02000   -0.09886
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.77000   12.74000   0.03000    0.23548
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.03660   10.03150   0.00510    0.05084
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.47100   10.46600   0.00500    0.04777
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.35220   10.35820  -0.00600   -0.05793
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.56390    9.55530   0.00860    0.09000
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.32450    9.31580   0.00870    0.09339
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.87950    8.88770  -0.00820   -0.09226
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.33510   11.32490   0.01020    0.09007
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.82020   10.81000   0.01020    0.09436
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.36950   10.37870  -0.00920   -0.08864
野村成長基金                                                       28.85000   28.94000  -0.09000   -0.31099
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.80460    8.78860   0.01600    0.18205
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.81320    8.79700   0.01620    0.18415
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.93650    8.94390  -0.00740   -0.08274
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.36120    9.34430   0.01690    0.18086
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.26680    9.24980   0.01700    0.18379
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.39680    9.40460  -0.00780   -0.08294
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.61000    8.66000  -0.05000   -0.57737
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.33000   12.40000  -0.07000   -0.56452
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.31020    9.29630   0.01390    0.14952
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.36570    9.35090   0.01480    0.15827
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.44810    9.45070  -0.00260   -0.02751
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.89950    9.88460   0.01490    0.15074
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.86280    9.84720   0.01560    0.15842
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.95490    9.95770  -0.00280   -0.02812
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.53410    8.53250   0.00160    0.01875
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.13080    9.11280   0.01800    0.19752
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.00310    8.98440   0.01870    0.20814
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.07250   13.07000   0.00250    0.01913
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.14150   12.11780   0.02370    0.19558
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.88740    9.86680   0.02060    0.20878
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00820   10.01860  -0.01040   -0.10381
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.24200   10.24000   0.00200    0.01953
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.86420    9.86160   0.00260    0.02636
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.38990    9.39990  -0.01000   -0.10638
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.27200   11.28400  -0.01200   -0.10635
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.19480   10.20200  -0.00720   -0.07057
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.28550   11.26960   0.01590    0.14109
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.77330   10.75780   0.01550    0.14408
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.52070   10.52780  -0.00710   -0.06744
野村泰國基金                                                       43.63000   43.61000   0.02000    0.04586
野村高科技基金                                                     10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.28610   10.29240  -0.00630   -0.06121
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.43350   10.41000   0.02350    0.22574
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.83470   10.85700  -0.02230   -0.20540
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.77650    9.75700   0.01950    0.19986
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.65940    9.66580  -0.00640   -0.06621
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.59140    9.56820   0.02320    0.24247
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.04990   12.02230   0.02760    0.22957
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.54560   13.58290  -0.03730   -0.27461
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.95670   10.93490   0.02180    0.19936
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.83240   10.83960  -0.00720   -0.06642
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.02050   10.99440   0.02610    0.23739
野村貨幣市場基金                                                   16.27390   16.27370   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.85000   15.90000  -0.05000   -0.31447
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.99230    9.98460   0.00770    0.07712
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.88200    9.87730   0.00470    0.04758
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.85050    9.87270  -0.02220   -0.22486
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.84880    9.83270   0.01610    0.16374
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.82450    9.80980   0.01470    0.14985
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.79880    9.79190   0.00690    0.07047
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.84880    9.83270   0.01610    0.16374
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.82450    9.80980   0.01470    0.14985
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.79880    9.79190   0.00690    0.07047
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.00350    9.94980   0.05370    0.53971
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.96760    9.91490   0.05270    0.53152
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.93900    9.89230   0.04670    0.47208
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.00350    9.94980   0.05370    0.53971
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.96760    9.91490   0.05270    0.53152
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.93910    9.89230   0.04680    0.47310
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.09420   10.09860  -0.00440   -0.04357
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.90940    7.91490  -0.00550   -0.06949
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.76890   11.77700  -0.00810   -0.06878
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.69000    7.62000   0.07000    0.91864
野村精選貨幣市場基金                                               12.08230   12.08220   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.41000   12.44000  -0.03000   -0.24116
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.49000   11.52000  -0.03000   -0.26042
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.22000   11.29000  -0.07000   -0.62002
野村歐洲高股息基金季配型                                            8.13000    8.14000  -0.01000   -0.12285
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
野村積極成長基金                                                   12.17000   12.20000  -0.03000   -0.24590
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.76000    8.81000  -0.05000   -0.56754
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    31.92000   32.09000  -0.17000   -0.52976
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.35740   10.37190  -0.01450   -0.13980
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.63240    8.63470  -0.00230   -0.02664
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.96380    7.96430  -0.00050   -0.00628
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.87220    7.88320  -0.01100   -0.13954
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.77750   11.78140  -0.00390   -0.03310
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.60480   10.60550  -0.00070   -0.00660
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.51570   10.53050  -0.01480   -0.14054
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                            16.61000   16.57000   0.04000    0.24140
野村環球基金-美元計價                                              12.96000   12.93000   0.03000    0.23202
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.01000   18.02000  -0.01000   -0.05549
野村鴻利基金                                                       21.32000   21.42000  -0.10000   -0.46685
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86290   16.86280   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.73000   18.77000  -0.04000   -0.21311
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.06000    8.99000   0.07000    0.77864
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.59000   12.73000  -0.14000   -1.09976
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.66000   14.71000  -0.05000   -0.33990
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.13980   10.14390  -0.00410   -0.04042
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.30260   13.30800  -0.00540   -0.04058
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.02910   10.00680   0.02230    0.22285
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.95240    9.94300   0.00940    0.09454
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.62630    9.62440   0.00190    0.01974
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.63830    9.62880   0.00950    0.09866
凱基台商天下基金                                                   12.84000   12.86000  -0.02000   -0.15552
凱基台灣精五門基金                                                 19.90000   19.92000  -0.02000   -0.10040
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.36820   39.41730  -0.04910   -0.12456
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.98840   39.94190   0.04650    0.11642
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      39.74380   39.76900  -0.02520   -0.06337
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.57000   10.62000  -0.05000   -0.47081
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.92700   10.94320  -0.01620   -0.14804
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.54000   13.58000  -0.04000   -0.29455
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.20890   12.25470  -0.04580   -0.37373
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.95000   12.03000  -0.08000   -0.66500
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54810   11.54790   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       25.90000   25.99000  -0.09000   -0.34629
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.21000   23.11000   0.10000    0.43271
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.64260   22.47410   0.16850    0.74975
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.20000   17.26000  -0.06000   -0.34762
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.54260   16.55120  -0.00860   -0.05196
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.59000    7.59000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.61000   12.63000  -0.02000   -0.15835
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         12.26970   12.28950  -0.01980   -0.16111
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.65000   11.72000  -0.07000   -0.59727
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.50140   12.48420   0.01720    0.13777
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.72000   12.75000  -0.03000   -0.23529
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.65000   13.71000  -0.06000   -0.43764
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.46190   13.47840  -0.01650   -0.12242
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.18000   13.30000  -0.12000   -0.90226
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.48000   36.85000   0.63000    1.70963
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.83000   31.66000   0.17000    0.53696
富邦上証180基金                                                    28.40000   28.14000   0.26000    0.92395
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18700    0.18710  -0.00010   -0.05345
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.72000    5.75000  -0.03000   -0.52174
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.46000    7.54000  -0.08000   -1.06101
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   38.43000   37.42000   1.01000    2.69909
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.33980   11.36000  -0.02020   -0.17782
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.46570   10.48550  -0.01980   -0.18883
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.98240   10.04180  -0.05940   -0.59153
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.87860    9.89620  -0.01760   -0.17785
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.04350    9.06070  -0.01720   -0.18983
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.63310    8.68440  -0.05130   -0.59071
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.99200   20.00180  -0.00980   -0.04900
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.37600   11.37500   0.00100    0.00879
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.30960   10.35330  -0.04370   -0.42209
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.91130   12.91160  -0.00030   -0.00232
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89930    1.89840   0.00090    0.04741
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.35760    9.35780  -0.00020   -0.00214
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42490    1.42420   0.00070    0.04915
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77930   11.77980  -0.00050   -0.00424
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71400    1.71450  -0.00050   -0.02916
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.14200   10.14250  -0.00050   -0.00493
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49470    1.49510  -0.00040   -0.02675
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  13.75000   13.85000  -0.10000   -0.72202
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  25.91000   25.51000   0.40000    1.56801
富邦日本東証基金                                                   23.50000   23.27000   0.23000    0.98840
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.33000   46.39000  -0.06000   -0.12934
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.66000   48.67000  -0.01000   -0.02055
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.61000   53.75000  -0.14000   -0.26047
富邦台灣心基金                                                     21.50000   21.59000  -0.09000   -0.41686
富邦台灣釆吉50基金                                                 50.40000   50.56000  -0.16000   -0.31646
富邦台灣科技指數基金                                               56.48000   56.77000  -0.29000   -0.51083
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.29100   41.27830   0.01270    0.03077
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.36040   41.46380  -0.10340   -0.24937
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29420    0.29520  -0.00100   -0.33875
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.20000    9.26000  -0.06000   -0.64795
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52210    2.52080   0.00130    0.05157
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33790    0.33820  -0.00030   -0.08870
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.49290   10.50040  -0.00750   -0.07143
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18510    2.18390   0.00120    0.05495
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32320    0.32350  -0.00030   -0.09274
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.03150    9.03800  -0.00650   -0.07192
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.36000   22.59000  -0.23000   -1.01815
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.41000   14.35000   0.06000    0.41812
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 30.03000   30.43000  -0.40000   -1.31449
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64650   15.64640   0.00010    0.00064
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.53220   39.58800  -0.05580   -0.14095
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.57860   39.63630  -0.05770   -0.14557
富邦長紅基金                                                       60.58000   60.73000  -0.15000   -0.24699
富邦科技基金                                                       22.58000   22.62000  -0.04000   -0.17683
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.25680   40.39090  -0.13410   -0.33201
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.05860   39.13030  -0.07170   -0.18323
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.74950   38.86140  -0.11190   -0.28795
富邦恒生國企ETF基金                                                20.68000   20.57000   0.11000    0.53476
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.67000   13.82000  -0.15000   -1.08538
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              29.02000   28.51000   0.51000    1.78885
富邦高成長基金                                                     23.41000   23.50000  -0.09000   -0.38298
富邦基金A類型                                                      12.90000   12.94000  -0.04000   -0.30912
富邦基金I類型                                                      12.90000   12.94000  -0.04000   -0.30912
富邦深証100基金                                                     8.90000    8.84000   0.06000    0.67873
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.93000   20.99000  -0.06000   -0.28585
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41400    0.41450  -0.00050   -0.12063
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.38500   12.38140   0.00360    0.02908
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.54260    9.53980   0.00280    0.02935
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30570    0.30610  -0.00040   -0.13068
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.86470    8.86220   0.00250    0.02821
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.04050    9.02920   0.01130    0.12515
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.47320    9.49070  -0.01750   -0.18439
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.88010    8.86900   0.01110    0.12516
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.29730    9.31450  -0.01720   -0.18466
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.86000   20.83000   0.03000    0.14402
富邦精準基金                                                       43.85000   43.99000  -0.14000   -0.31825
富邦精銳中小基金                                                   10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.26000   18.48000  -0.22000   -1.19048
富邦臺灣公司治理100基金                                            23.04000   23.09000  -0.05000   -0.21654
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.38000    7.36000   0.02000    0.27174
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.12000   16.20000  -0.08000   -0.49383
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.69000   19.75000  -0.06000   -0.30380
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.19640   10.19030   0.00610    0.05986
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.02340   10.02660  -0.00320   -0.03192
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.07450   10.11820  -0.04370   -0.43190
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.89850    9.89250   0.00600    0.06065
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.68780    9.69090  -0.00310   -0.03199
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.71920    9.76140  -0.04220   -0.43232
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.26000   31.31000  -0.05000   -0.15969
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.02480   10.03020  -0.00540   -0.05384
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.00150   10.00700  -0.00550   -0.05496
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.98080    9.99060  -0.00980   -0.09809
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.02480   10.03020  -0.00540   -0.05384
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.00150   10.00700  -0.00550   -0.05496
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.98090    9.99060  -0.00970   -0.09709
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.70340    8.68200   0.02140    0.24649
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.27530    9.25270   0.02260    0.24425
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.97690    8.95900   0.01790    0.19980
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.75530    9.73130   0.02400    0.24663
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.80080    9.77690   0.02390    0.24445
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.48910    9.47030   0.01880    0.19852
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.56940    9.55050   0.01890    0.19790
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.36380    8.34960   0.01420    0.17007
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.42090    9.40510   0.01580    0.16799
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.88540    8.87360   0.01180    0.13298
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.44240   10.42470   0.01770    0.16979
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.25370   10.23650   0.01720    0.16803
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.74570    9.73370   0.01200    0.12328
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.01500    9.00340   0.01160    0.12884
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.58290    9.57130   0.01160    0.12120
富達卓越領航全球組合基金                                           15.57000   15.66000  -0.09000   -0.57471
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.56190    8.54380   0.01810    0.21185
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.29910    9.27960   0.01950    0.21014
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.96520    8.95010   0.01510    0.16871
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.78930    9.76860   0.02070    0.21190
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.79560    9.77510   0.02050    0.20972
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.48110    9.46490   0.01620    0.17116
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.06250    9.04730   0.01520    0.16801
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.55820    9.54230   0.01590    0.16663
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.56000    8.63000  -0.07000   -0.81112
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.83000    7.84000  -0.01000   -0.12755
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.68000    8.73000  -0.05000   -0.57274
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.75490    9.72910   0.02580    0.26518
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.22760    9.20860   0.01900    0.20633
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.80500    8.80120   0.00380    0.04318
富蘭克林華美中華基金                                               11.74000   11.76000  -0.02000   -0.17007
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               19.91000   20.02000  -0.11000   -0.54945
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 19.80000   19.81000  -0.01000   -0.05048
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.22000   11.25000  -0.03000   -0.26667
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.82000   10.88000  -0.06000   -0.55147
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.84810    7.87550  -0.02740   -0.34791
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.98520    9.00200  -0.01680   -0.18663
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.69930    9.71730  -0.01800   -0.18524
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.21370    9.24580  -0.03210   -0.34718
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.17920   11.16860   0.01060    0.09491
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.78870    8.78050   0.00820    0.09339
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.19080    9.18210   0.00870    0.09475
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.41310   13.39980   0.01330    0.09926
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.34590   10.33570   0.01020    0.09869
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.21480   10.20710   0.00770    0.07544
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.70970    7.70390   0.00580    0.07529
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.17420    9.16730   0.00690    0.07527
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.76230   10.77380  -0.01150   -0.10674
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.58450    7.59260  -0.00810   -0.10668
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.04440    9.05410  -0.00970   -0.10713
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.51110   10.50360   0.00750    0.07140
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.75420    7.74860   0.00560    0.07227
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.12400    8.12940  -0.00540   -0.06643
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.14830    9.13890   0.00940    0.10286
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.95480    9.94460   0.01020    0.10257
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.53910   12.54730  -0.00820   -0.06535
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.73000   11.74000  -0.01000   -0.08518
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.67000    8.70000  -0.03000   -0.34483
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.36980   13.42160  -0.05180   -0.38595
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
富蘭克林華美第一富基金                                             37.98000   37.96000   0.02000    0.05269
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30820   10.30800   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.68000    9.73000  -0.05000   -0.51387
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.29000   15.18000   0.11000    0.72464
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    14.20000   14.11000   0.09000    0.63785
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.35000   16.30000   0.05000    0.30675
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.98200    8.05230  -0.07030   -0.87304
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.44930   10.48450  -0.03520   -0.33573
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.49210    9.46470   0.02740    0.28950
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.93520   10.90360   0.03160    0.28981
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.76890    6.76280   0.00610    0.09020
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.94970    8.92670   0.02300    0.25765
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.06910   10.04320   0.02590    0.25789
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.41790   10.40850   0.00940    0.09031
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.07000   20.13000  -0.06000   -0.29806
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.65410   11.65330   0.00080    0.00687
復華人生目標基金                                                   36.25130   36.37220  -0.12090   -0.33240
復華大中華中小策略基金                                              8.53000    8.58000  -0.05000   -0.58275
復華中小精選基金                                                   67.74000   68.01000  -0.27000   -0.39700
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.21640   49.30960  -0.09320   -0.18901
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.85000    7.91000  -0.06000   -0.75853
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
復華台灣智能基金                                                   11.79000   11.82000  -0.03000   -0.25381
復華全方位基金                                                     28.89000   29.09000  -0.20000   -0.68752
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.86000   13.82000   0.04000    0.28944
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.58000   21.59000  -0.01000   -0.04632
復華全球平衡基金-美元                                               9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.40000   20.42000  -0.02000   -0.09794
復華全球物聯網科技基金-美元                                        17.09000   16.95000   0.14000    0.82596
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.29000   16.21000   0.08000    0.49352
復華全球原物料基金                                                  9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.37000   13.42000  -0.05000   -0.37258
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.46530   11.46830  -0.00300   -0.02616
復華全球債券基金                                                   13.33560   13.33190   0.00370    0.02775
復華全球債券組合基金                                               14.62000   14.61000   0.01000    0.06845
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.46000   14.47000  -0.01000   -0.06911
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
復華有利貨幣市場基金                                               13.44160   13.44140   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.60000   11.61000  -0.01000   -0.08613
復華亞太成長基金                                                   14.80000   14.74000   0.06000    0.40706
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.23000   10.27000  -0.04000   -0.38948
復華東協世紀基金                                                   12.22000   12.18000   0.04000    0.32841
復華南非幣長期收益基金A                                            13.02000   12.92000   0.10000    0.77399
復華南非幣長期收益基金B                                             8.01000    7.95000   0.06000    0.75472
復華南非幣短期收益基金A                                            13.60000   13.57000   0.03000    0.22108
復華南非幣短期收益基金B                                             8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
復華美國新星基金-美元                                              13.39000   13.32000   0.07000    0.52553
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.42000   13.39000   0.03000    0.22405
復華恒生基金                                                       20.78000   20.77000   0.01000    0.04815
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.70000    8.76000  -0.06000   -0.68493
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.20000   30.84000   0.36000    1.16732
復華神盾基金                                                       24.14910   24.23330  -0.08420   -0.34746
復華高成長基金                                                     64.25000   64.40000  -0.15000   -0.23292
復華高益策略組合基金                                               13.06000   13.07000  -0.01000   -0.07651
復華貨幣市場基金                                                   14.40270   14.40260   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           18.36000   18.39000  -0.03000   -0.16313
復華富時台灣高股息低波動基金                                       54.61000   54.59000   0.02000    0.03664
復華復華基金                                                       20.10000   20.14000  -0.04000   -0.19861
復華華人世紀基金                                                   15.95000   15.96000  -0.01000   -0.06266
復華傳家二號基金                                                   29.69690   29.69850  -0.00160   -0.00539
復華傳家基金                                                       22.15310   22.16390  -0.01080   -0.04873
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.76000   14.74000   0.02000    0.13569
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.69000   11.67000   0.02000    0.17138
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.26000   14.26000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
復華新興人民幣債券基金A                                            11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
復華新興人民幣債券基金B                                             8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.18000   19.19000  -0.01000   -0.05211
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.48000    5.47000   0.01000    0.18282
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.21000   12.19000   0.02000    0.16407
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.26000   12.24000   0.02000    0.16340
復華新興市場短期收益基金                                           10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
復華滬深300 A股基金                                                20.89000   20.72000   0.17000    0.82046
復華數位經濟基金                                                   51.45000   51.68000  -0.23000   -0.44505
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               10.89000   10.96000  -0.07000   -0.63869
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.80670    9.78860   0.01810    0.18491
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.62290    9.61210   0.01080    0.11236
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.96180    9.94360   0.01820    0.18303
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.74050    9.72930   0.01120    0.11512
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.64100    9.62230   0.01870    0.19434
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.06900   10.08070  -0.01170   -0.11606
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.66590    9.64660   0.01930    0.20007
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.09670   10.10780  -0.01110   -0.10982
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.66510    9.64590   0.01920    0.19905
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.09860   10.10970  -0.01110   -0.10980
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.00660    9.99570   0.01090    0.10905
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.01520   10.00810   0.00710    0.07094
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.94920    9.97290  -0.02370   -0.23764
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.94560    9.91920   0.02640    0.26615
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.81980   10.73720   0.08260    0.76929
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.93390    9.91190   0.02200    0.22196
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.94580    9.91930   0.02650    0.26716
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.81840   10.73570   0.08270    0.77033
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.93410    9.91210   0.02200    0.22195
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.90220    9.91100  -0.00880   -0.08879
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.18480    9.16080   0.02400    0.26199
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.27070    8.25080   0.01990    0.24119
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.17980    8.18540  -0.00560   -0.06841
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.47860   11.44840   0.03020    0.26379
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.35660   10.33160   0.02500    0.24198
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.36040   10.36750  -0.00710   -0.06848
景順主流基金                                                       16.52000   16.55000  -0.03000   -0.18127
景順台灣科技基金                                                   28.83000   28.85000  -0.02000   -0.06932
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   22.96000   22.92000   0.04000    0.17452
景順全球康健基金                                                   19.80000   19.81000  -0.01000   -0.05048
景順貨幣市場基金                                                   15.94260   15.94250   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       30.28000   30.36000  -0.08000   -0.26350
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.85000   14.80000   0.05000    0.33784
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.77000   13.77000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.24000   11.21000   0.03000    0.26762
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.33000   11.33000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.49000   11.45000   0.04000    0.34934
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.68350    8.66490   0.01860    0.21466
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.88430    7.91300  -0.02870   -0.36269
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.15690   11.13290   0.02400    0.21558
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.10920   10.14600  -0.03680   -0.36270
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.67000    7.71000  -0.04000   -0.51881
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.33000    7.39000  -0.06000   -0.81191
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.66000   10.78000  -0.12000   -1.11317
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.39710    9.38780   0.00930    0.09906
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.51380    9.53400  -0.02020   -0.21187
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.68280    9.67330   0.00950    0.09821
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.80560    9.82640  -0.02080   -0.21167
華南永昌永昌基金                                                   18.64000   18.70000  -0.06000   -0.32086
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.31180   14.30360   0.00820    0.05733
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
華南永昌全球精品基金                                               16.29000   16.34000  -0.05000   -0.30600
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.66000   11.63000   0.03000    0.25795
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.55000   11.55000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             14.04000   14.00000   0.04000    0.28571
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.82000   13.82000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                             11.01000   11.10000  -0.09000   -0.81081
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21190   16.21170   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.61740   23.60470   0.01270    0.05380
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94210   11.94190   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.22750   10.22350   0.00400    0.03913
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.03340   10.07340  -0.04000   -0.39709
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.88000    9.87610   0.00390    0.03949
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.66320    9.70180  -0.03860   -0.39786
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.03120   10.02760   0.00360    0.03590
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.78540    9.82480  -0.03940   -0.40103
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.78760    9.78410   0.00350    0.03577
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.54060    9.57900  -0.03840   -0.40088
華頓中小型基金                                                     25.08000   25.23000  -0.15000   -0.59453
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.80840   11.83810  -0.02970   -0.25088
華頓台灣基金                                                       26.24000   26.46000  -0.22000   -0.83144
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52430   11.52420   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               18.48000   18.56000  -0.08000   -0.43103
華頓全球高收益債券基金A                                            13.44720   13.45030  -0.00310   -0.02305
華頓全球高收益債券基金B                                             8.28940    8.29130  -0.00190   -0.02292
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.92000    5.97000  -0.05000   -0.83752
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.60600    2.61680  -0.01080   -0.41272
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.59220   11.67860  -0.08640   -0.73981
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37880    0.38040  -0.00160   -0.42061
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.34690   11.36650  -0.01960   -0.17244
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.32020   10.33150  -0.01130   -0.10937
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.03450   10.08490  -0.05040   -0.49976
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.03620    9.08160  -0.04540   -0.49991
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.32010   10.33990  -0.01980   -0.19149
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.33850    9.35090  -0.01240   -0.13261
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.59000   10.67000  -0.08000   -0.74977
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.07000    9.17000  -0.10000   -1.09051
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.81000    9.88000  -0.07000   -0.70850
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49610    2.49660  -0.00050   -0.02003
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.05500    2.05120   0.00380    0.18526
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.68680   11.69790  -0.01110   -0.09489
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.44790    9.45680  -0.00890   -0.09411
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36220    0.36230  -0.00010   -0.02760
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29970    0.29920   0.00050    0.16711
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.38000    3.38000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.03000   15.09000  -0.06000   -0.39761
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.64000   24.60000   0.04000    0.16260
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.72000   12.73000  -0.01000   -0.07855
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.55000    8.60000  -0.05000   -0.58140
匯豐安富基金                                                       25.85000   25.84000   0.01000    0.03870
匯豐成功基金                                                       44.13000   43.93000   0.20000    0.45527
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.58380    2.57810   0.00570    0.22109
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.34600    2.34000   0.00600    0.25641
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.49810   11.49230   0.00580    0.05047
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.84510    7.83910   0.00600    0.07654
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37630    0.37550   0.00080    0.21305
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33380    0.33300   0.00080    0.24024
匯豐金磚動力基金                                                   13.78000   13.81000  -0.03000   -0.21723
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98340   14.98330   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.61000    4.65000  -0.04000   -0.86022
匯豐新鑽動力基金                                                   10.87000   10.83000   0.04000    0.36934
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.30750    5.30850  -0.00100   -0.01884
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.92750    8.92870  -0.00120   -0.01344
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.00000   52.91000   0.09000    0.17010
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.00000   52.91000   0.09000    0.17010
匯豐龍騰電子基金                                                   35.32000   35.36000  -0.04000   -0.11312
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.23880   12.22490   0.01390    0.11370
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.29000   18.27000   0.02000    0.10947
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
新光中國成長基金(美元)                                              9.53000    9.57000  -0.04000   -0.41797
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.42000    9.50000  -0.08000   -0.84211
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.52200   10.49320   0.02880    0.27446
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.70500    9.68030   0.02470    0.25516
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.91770    9.93580  -0.01810   -0.18217
新光台灣富貴基金                                                   23.09000   23.13000  -0.04000   -0.17294
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.90000    8.94000  -0.04000   -0.44743
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.45000   12.51000  -0.06000   -0.47962
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       12.03000   12.14000  -0.11000   -0.90610
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.02880   10.02320   0.00560    0.05587
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.71370    9.75110  -0.03740   -0.38355
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.64370    9.63860   0.00510    0.05291
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.32910    9.36500  -0.03590   -0.38334
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44970   15.44950   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                      10.06000    9.99000   0.07000    0.70070
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.18000    9.11000   0.07000    0.76839
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
新光亞洲精選基金-美金                                              22.48000   22.56000  -0.08000   -0.35461
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.57000   22.76000  -0.19000   -0.83480
新光兩岸優勢基金                                                   11.00000   11.07000  -0.07000   -0.63234
新光店頭基金                                                       24.22000   24.16000   0.06000    0.24834
新光南非幣保本基金                                                 11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.08000    9.12000  -0.04000   -0.43860
新光特選內需收益ETF基金                                            21.25000   21.20000   0.05000    0.23585
新光創新科技基金                                                   14.87000   14.90000  -0.03000   -0.20134
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.81800    9.81470   0.00330    0.03362
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.05670   10.05540   0.00130    0.01293
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.69570    9.69660  -0.00090   -0.00928
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.26090    9.25840   0.00250    0.02700
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.49480    9.49140   0.00340    0.03582
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.14930    9.15010  -0.00080   -0.00874
新光澳幣八年期保本基金                                             10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
新光澳幣保本基金                                                   11.93000   11.92000   0.01000    0.08389
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.12210   10.10520   0.01690    0.16724
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.71720    9.70200   0.01520    0.15667
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.65040    9.65320  -0.00280   -0.02901
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.98250    9.98540  -0.00290   -0.02904
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.96150    9.94980   0.01170    0.11759
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.62710    9.61610   0.01100    0.11439
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.61160    9.59670   0.01490    0.15526
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.94320    9.92770   0.01550    0.15613
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.48000    7.51000  -0.03000   -0.39947
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.94000    9.01000  -0.07000   -0.77691
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.86210    9.84810   0.01400    0.14216
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.37030    9.35640   0.01390    0.14856
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.76190    9.75240   0.00950    0.09741
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.33780    9.32880   0.00900    0.09648
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.41350    9.40050   0.01300    0.13829
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.90340    9.89000   0.01340    0.13549
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.80540   13.81760  -0.01220   -0.08829
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.43760    8.44510  -0.00750   -0.08881
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.50960   37.56940  -0.05980   -0.15917
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.21570   38.31220  -0.09650   -0.25188
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.76160   39.80390  -0.04230   -0.10627
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.22400   11.22340   0.00060    0.00535
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.91410    9.94960  -0.03550   -0.35680
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.28150   12.27640   0.00510    0.04154
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.18120    9.18300  -0.00180   -0.01960
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
群益大印度基金-人民幣                                              12.73000   12.90950  -0.17950   -1.39045
群益大印度基金-美元                                                11.97420   12.15070  -0.17650   -1.45259
群益大印度基金-新臺幣                                              11.27000   11.47000  -0.20000   -1.74368
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.89050   12.92210  -0.03160   -0.24454
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.43300   12.47130  -0.03830   -0.30711
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.59000   11.66000  -0.07000   -0.60034
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.87540   11.90450  -0.02910   -0.24445
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.45220   10.48430  -0.03210   -0.30617
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.76000    9.83000  -0.07000   -0.71211
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.34460   10.36990  -0.02530   -0.24398
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.14110    9.16920  -0.02810   -0.30646
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.59000    9.65000  -0.06000   -0.62176
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.91780    9.94210  -0.02430   -0.24442
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   9.05750    9.08540  -0.02790   -0.30709
群益中小型股基金                                                   40.80000   40.84000  -0.04000   -0.09794
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.71070    9.72470  -0.01400   -0.14396
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.01680    9.03550  -0.01870   -0.20696
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.39140    8.43500  -0.04360   -0.51689
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.52640    8.53870  -0.01230   -0.14405
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.91660    7.93300  -0.01640   -0.20673
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.36830    7.40650  -0.03820   -0.51576
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.00340   10.98660   0.01680    0.15291
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.64640   10.63640   0.01000    0.09402
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.79380    9.80590  -0.01210   -0.12340
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.29680    8.34640  -0.04960   -0.59427
群益中國新機會基金N-美元                                            7.61960    7.67000  -0.05040   -0.65711
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.08000    8.16000  -0.08000   -0.98039
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.35800    7.40200  -0.04400   -0.59443
群益中國新機會基金-美元                                             8.14720    8.20110  -0.05390   -0.65723
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.71000    7.79000  -0.08000   -1.02696
群益平衡王基金                                                     18.67040   18.69760  -0.02720   -0.14547
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.12000    8.14000  -0.02000   -0.24570
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.86000    5.88000  -0.02000   -0.34014
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.94870   10.95510  -0.00640   -0.05842
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.45230   10.46490  -0.01260   -0.12040
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.77760    9.78330  -0.00570   -0.05826
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.33400    9.34530  -0.01130   -0.12092
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.78000    8.82000  -0.04000   -0.45351
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.02530   10.01930   0.00600    0.05988
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.81240    9.81060   0.00180    0.01835
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.32880    9.32320   0.00560    0.06007
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.24120    9.23950   0.00170    0.01840
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.08340   10.07730   0.00610    0.06053
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.12020   10.11830   0.00190    0.01878
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.49310    9.48740   0.00570    0.06008
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.88750    9.88570   0.00180    0.01821
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.14860   10.14830   0.00030    0.00296
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.31710    7.31690   0.00020    0.00273
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.21160   10.20780   0.00380    0.03723
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.09760   10.09760   0.00000    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.21020   10.22690  -0.01670   -0.16329
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.03360   10.02990   0.00370    0.03689
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.94670    9.94670   0.00000    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.05770   10.07410  -0.01640   -0.16279
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.21160   10.20780   0.00380    0.03723
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.09760   10.09760   0.00000    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.21020   10.22690  -0.01670   -0.16329
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.03370   10.02990   0.00380    0.03789
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.94670    9.94670   0.00000    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.05770   10.07410  -0.01640   -0.16279
群益全球關鍵生技基金N-美元                                         10.16110   10.10710   0.05400    0.53428
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.73000   11.70000   0.03000    0.25641
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.62630   16.53780   0.08850    0.53514
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.27000   16.23000   0.04000    0.24646
群益印巴雙星基金-新臺幣                                             9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
群益印度中小基金N-美元                                              8.56410    8.73720  -0.17310   -1.98118
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.03000    8.22000  -0.19000   -2.31144
群益印度中小基金-人民幣                                            13.80880   14.07910  -0.27030   -1.91987
群益印度中小基金-美元                                              12.24900   12.49660  -0.24760   -1.98134
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.05000   14.38000  -0.33000   -2.29485
群益多利策略組合基金                                               11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.56000   13.57000  -0.01000   -0.07369
群益多重資產組合基金                                               15.44000   15.48000  -0.04000   -0.25840
群益安家基金                                                       24.56420   24.64360  -0.07940   -0.32219
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09130   16.09110   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.80000   24.67000   0.13000    0.52696
群益亞太中小基金                                                   11.29000   11.42000  -0.13000   -1.13835
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.95000   16.03000  -0.08000   -0.49906
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.67860    9.69070  -0.01210   -0.12486
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.40620    7.41540  -0.00920   -0.12407
群益店頭市場基金                                                   95.42000   95.36000   0.06000    0.06292
群益東方盛世基金                                                    9.08000    9.12000  -0.04000   -0.43860
群益東協成長基金-人民幣                                            12.96260   12.93080   0.03180    0.24592
群益東協成長基金-美元                                              11.37980   11.35900   0.02080    0.18311
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.16000   11.18000  -0.02000   -0.17889
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.42920   11.40090   0.02830    0.24823
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.83210   10.81040   0.02170    0.20073
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.25040   10.24770   0.00270    0.02635
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.94560    9.92100   0.02460    0.24796
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.42920    9.41030   0.01890    0.20084
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.92080    8.91840   0.00240    0.02691
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.73290    9.70880   0.02410    0.24823
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.59700    9.57780   0.01920    0.20046
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.96580    9.96310   0.00270    0.02710
群益長安基金                                                       27.44000   27.50000  -0.06000   -0.21818
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.44620   10.39500   0.05120    0.49254
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.80230   15.72500   0.07730    0.49157
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.14000   15.11000   0.03000    0.19854
群益真善美基金                                                     16.01300   15.99750   0.01550    0.09689
群益馬拉松基金                                                    119.36000  119.69000  -0.33000   -0.27571
群益馬拉松基金I類型                                               119.41000  119.74000  -0.33000   -0.27560
群益深証中小板基金                                                 11.74000   11.67000   0.07000    0.59983
群益創新科技基金                                                   31.69000   31.60000   0.09000    0.28481
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.35310    9.39310  -0.04000   -0.42584
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.60920    8.65150  -0.04230   -0.48893
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.90000    8.97000  -0.07000   -0.78038
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.18550   10.22910  -0.04360   -0.42623
群益華夏盛世基金-美元                                               9.49300    9.53960  -0.04660   -0.48849
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.53000   15.65000  -0.12000   -0.76677
群益奧斯卡基金                                                     26.69000   26.55000   0.14000    0.52731
群益新興金鑽基金-美元                                              11.34990   11.31190   0.03800    0.33593
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                     22.51000   22.47000   0.04000    0.17802
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.73000   19.75000  -0.02000   -0.10127
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.05000    8.03000   0.02000    0.24907
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.18000   14.24000  -0.06000   -0.42135
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.97720   11.98310  -0.00590   -0.04924
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.34210   11.33580   0.00630    0.05558
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.28630   11.27490   0.01140    0.10111
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.66580    8.67000  -0.00420   -0.04844
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.11050    9.10540   0.00510    0.05601
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.34000    8.36000  -0.02000   -0.23923
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.72630    8.71750   0.00880    0.10095
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.17280   10.16710   0.00570    0.05606
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.04220   10.03660   0.00560    0.05580
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                              10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       27.96000   28.01000  -0.05000   -0.17851
德信中國精選成長基金                                               10.64000   10.77000  -0.13000   -1.20706
德信台灣主流中小基金                                               17.65000   17.66000  -0.01000   -0.05663
德信新興股票組合基金                                               10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93770   11.93750   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                       10.73320   10.74740  -0.01420   -0.13212
德信數位時代基金                                                   27.34000   27.35000  -0.01000   -0.03656
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66640   11.66620   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.81000   14.96000  -0.15000   -1.00267
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.41000   19.56000  -0.15000   -0.76687
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.49980   10.45720   0.04260    0.40737
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.08860   15.02720   0.06140    0.40859
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.11120    8.11360  -0.00240   -0.02958
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.02420   10.99340   0.03080    0.28017
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.39280   11.35900   0.03380    0.29756
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.06970   13.07360  -0.00390   -0.02983
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摩根大歐洲基金                                                     18.37000   18.51000  -0.14000   -0.75635
摩根中小基金                                                       21.38000   21.60000  -0.22000   -1.01852
摩根中國A股基金                                                    12.94000   13.08000  -0.14000   -1.07034
摩根中國A股基金(美元)                                              10.24000   10.33000  -0.09000   -0.87125
摩根中國亮點基金                                                   12.67000   12.75000  -0.08000   -0.62745
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.08100   11.11260  -0.03160   -0.28436
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.35710   12.36140  -0.00430   -0.03479
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.43990    9.44640  -0.00650   -0.06881
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.47910   12.51480  -0.03570   -0.28526
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.41850   14.42350  -0.00500   -0.03467
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.26000   19.42000  -0.16000   -0.82389
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.26000   19.42000  -0.16000   -0.82389
摩根台灣增長基金                                                   50.91000   51.11000  -0.20000   -0.39131
摩根平衡基金                                                       28.55000   28.62000  -0.07000   -0.24458
摩根全球α基金                                                     19.69000   19.75000  -0.06000   -0.30380
摩根全球平衡基金                                                   14.90170   14.92380  -0.02210   -0.14809
摩根全球發現基金                                                   12.86000   12.91000  -0.05000   -0.38730
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.68760    9.68450   0.00310    0.03201
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.71160   10.69590   0.01570    0.14679
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.09690   10.08610   0.01080    0.10708
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.41240   11.40880   0.00360    0.03155
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.04490   10.03420   0.01070    0.10664
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.61580   10.63120  -0.01540   -0.14486
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.57810   13.59770  -0.01960   -0.14414
摩根亞洲基金                                                       55.65000   55.81000  -0.16000   -0.28669
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.39650    8.39410   0.00240    0.02859
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.81310    9.79440   0.01870    0.19093
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.68010    8.66740   0.01270    0.14653
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.23080   12.22740   0.00340    0.02781
摩根東方內需機會基金                                               17.63000   17.68000  -0.05000   -0.28281
摩根東方科技基金                                                   33.66000   34.02000  -0.36000   -1.05820
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
摩根金龍收成基金                                                   20.88000   20.96000  -0.08000   -0.38168
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08370   15.08360   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   15.01000   15.31000  -0.30000   -1.95950
摩根新金磚五國基金                                                 11.00000   10.89000   0.11000    1.01010
摩根新絲路基金                                                      9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
摩根新興35基金                                                     12.97000   12.94000   0.03000    0.23184
摩根新興日本基金                                                   25.08000   25.58000  -0.50000   -1.95465
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.32260    7.27750   0.04510    0.61972
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.60960    9.53990   0.06970    0.73062
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.35480    9.29070   0.06410    0.68994
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.60530   10.54010   0.06520    0.61859
摩根新興科技基金                                                   51.46000   51.95000  -0.49000   -0.94321
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.27990    8.27920   0.00070    0.00845
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.52430   10.52330   0.00100    0.00950
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.52890    8.49320   0.03570    0.42034
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.31980    9.25270   0.06710    0.72519
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.76240    8.70300   0.05940    0.68252
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.81590    9.77480   0.04110    0.42047
摩根龍揚基金                                                       31.15000   31.28000  -0.13000   -0.41560
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.48000   11.51000  -0.03000   -0.26064
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.31360    9.31170   0.00190    0.02040
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.26630   11.26390   0.00240    0.02131
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     23.76000   23.75000   0.01000    0.04211
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.83210   11.80970   0.02240    0.18967
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.07130   11.05460   0.01670    0.15107
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.01220   10.02020  -0.00800   -0.07984
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.22600   10.20670   0.01930    0.18909
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.62700    9.61240   0.01460    0.15189
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.70030    8.70720  -0.00690   -0.07924
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.35850   10.33930   0.01920    0.18570
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.33970   10.35260  -0.01290   -0.12461
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.71610    9.70550   0.01060    0.10922
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.79000    9.80970  -0.01970   -0.20082
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.45230    9.44210   0.01020    0.10803
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.52390    9.54310  -0.01920   -0.20119
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.29370   11.27890   0.01480    0.13122
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.07370   11.06280   0.01090    0.09853
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.18370   10.20280  -0.01910   -0.18720
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.68570   10.67170   0.01400    0.13119
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.46140   10.45110   0.01030    0.09855
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.62340    9.64150  -0.01810   -0.18773
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.26680   22.24840   0.01840    0.08270
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.67710    9.63270   0.04440    0.46093
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.91610    9.90130   0.01480    0.14948
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.66900    9.62470   0.04430    0.46027
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.90780    9.89290   0.01490    0.15061
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16830   13.16810   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   11.99000   11.98000   0.01000    0.08347
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.07530   16.10690  -0.03160   -0.19619
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.53400   12.49050   0.04350    0.34826
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.02810   12.02360   0.00450    0.03743
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.53360   11.52930   0.00430    0.03730
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.78410   11.76920   0.01490    0.12660
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.00530   11.01600  -0.01070   -0.09713
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.47160   10.45830   0.01330    0.12717
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.55080    8.55910  -0.00830   -0.09697
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.15000   36.10000   0.05000    0.13850
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.59000   15.56000   0.03000    0.19280
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.49000   12.47000   0.02000    0.16038
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.21000   13.17000   0.04000    0.30372
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.37000   12.35000   0.02000    0.16194
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.90000    7.91000  -0.01000   -0.12642
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.01000   12.00000   0.01000    0.08333
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.13000   12.15000  -0.02000   -0.16461
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.43000   15.39000   0.04000    0.25991
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.40000   15.36000   0.04000    0.26042
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.84000   20.82000   0.02000    0.09606
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.93000   18.93000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.02000   13.04000  -0.02000   -0.15337
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.67000   15.65000   0.02000    0.12780
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.48000   16.46000   0.02000    0.12151
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.48000   15.47000   0.01000    0.06464
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.64000   15.64000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.98000   13.97000   0.01000    0.07158
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            14.00000   14.00000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.67000   14.67000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.44000   18.42000   0.02000    0.10858
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.29000   17.27000   0.02000    0.11581
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.34000   13.32000   0.02000    0.15015
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.21000   14.18000   0.03000    0.21157
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.21000   13.20000   0.01000    0.07576
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.11000    8.11000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.13000   13.11000   0.02000    0.15256
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.59000   14.57000   0.02000    0.13727
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.58000   14.57000   0.01000    0.06863
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
聯博貨幣市場基金                                                   15.00020   15.00010   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.40900   10.41040  -0.00140   -0.01345
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.67820   13.65770   0.02050    0.15010
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.48780    7.48890  -0.00110   -0.01469
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.90000   13.88000   0.02000    0.14409
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.96000   13.94000   0.02000    0.14347
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   20.92000   21.01000  -0.09000   -0.42837
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.23000   11.31000  -0.08000   -0.70734
瀚亞中國基金-新台幣                                                11.67000   11.79000  -0.12000   -1.01781
瀚亞巴西基金                                                        4.48000    4.38000   0.10000    2.28311
瀚亞外銷基金                                                       41.43000   41.48000  -0.05000   -0.12054
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.85000   11.84000   0.01000    0.08446
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.26000   11.26000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                               10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.74080   10.71840   0.02240    0.20899
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.40370   10.38680   0.01690    0.16271
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.28880   12.28520   0.00360    0.02930
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.25480   10.22010   0.03470    0.33953
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.52410    7.50760   0.01650    0.21978
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.03400    8.02090   0.01310    0.16332
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.11910    8.11680   0.00230    0.02834
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.18880    7.16450   0.02430    0.33917
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.86010    8.85750   0.00260    0.02935
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.25680    9.23660   0.02020    0.21870
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.39070    9.37550   0.01520    0.16212
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.23530    9.23250   0.00280    0.03033
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.85000   11.84000   0.01000    0.08446
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.49000   11.49000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.07000   11.10000  -0.03000   -0.27027
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.72060    9.75220  -0.03160   -0.32403
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.82430    9.82180   0.00250    0.02545
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.72510    9.72650  -0.00140   -0.01439
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.72060    9.75220  -0.03160   -0.32403
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.53000   13.64000  -0.11000   -0.80645
瀚亞印度基金-美元                                                  12.74000   12.85000  -0.11000   -0.85603
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.07000   28.41000  -0.34000   -1.19676
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                               10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.93000   10.00000  -0.07000   -0.70000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                 10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                               10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                 10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.09000   12.14000  -0.05000   -0.41186
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.09000   12.07000   0.02000    0.16570
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.15000   15.19000  -0.04000   -0.26333
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.94000   11.96000  -0.02000   -0.16722
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.92950   11.91390   0.01560    0.13094
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.62850   13.65560  -0.02710   -0.19845
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.89180   10.88340   0.00840    0.07718
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.62560   10.64210  -0.01650   -0.15504
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.89330   11.84950   0.04380    0.36964
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.17610    9.16490   0.01120    0.12221
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.94980    9.96390  -0.01410   -0.14151
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.03820    9.03110   0.00710    0.07862
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.80690    8.82070  -0.01380   -0.15645
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.26200    9.22420   0.03780    0.40979
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.58410   14.61470  -0.03060   -0.20938
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.98880   10.97330   0.01550    0.14125
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.79690   10.78600   0.01090    0.10106
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.66950   12.69610  -0.02660   -0.20951
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.35000   11.45000  -0.10000   -0.87336
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.20000   20.25000  -0.05000   -0.24691
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56830   13.56810   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.02000   28.00000   0.02000    0.07143
瀚亞高科技基金                                                     57.06000   57.03000   0.03000    0.05260
瀚亞理財通基金                                                     27.74000   27.79000  -0.05000   -0.17992
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.00000    9.06000  -0.06000   -0.66225
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.32000    8.35000  -0.03000   -0.35928
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.44000    8.49000  -0.05000   -0.58893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.55000    8.57000  -0.02000   -0.23337
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.36000    8.39000  -0.03000   -0.35757
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.45000    8.50000  -0.05000   -0.58824
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.09000    9.12000  -0.03000   -0.32895
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.39000    8.40000  -0.01000   -0.11905
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.52000    8.55000  -0.03000   -0.35088
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.67000    8.67000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.51000    8.51000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.60000    8.63000  -0.03000   -0.34762
瀚亞菁華基金                                                       23.07000   23.14000  -0.07000   -0.30251
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.96690   12.89500   0.07190    0.55758
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.09070    9.04030   0.05040    0.55750
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.56930   10.52340   0.04590    0.43617
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.02630   11.08490  -0.05860   -0.52865
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.38600   10.34560   0.04040    0.39050
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.73850    9.73080   0.00770    0.07913
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.08690   10.01130   0.07560    0.75515
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.37440    8.33840   0.03600    0.43174
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.26660    8.31050  -0.04390   -0.52825
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.87190    8.83740   0.03450    0.39039
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.20610    8.19960   0.00650    0.07927
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.93620    7.87670   0.05950    0.75539
瀚亞電通網基金                                                     14.61000   14.61000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.62380   13.64230  -0.01850   -0.13561
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.48010   10.46640   0.01370    0.13090
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.89970    9.89070   0.00900    0.09099
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.41870   11.43420  -0.01550   -0.13556
瀚亞歐洲基金                                                       11.87000   11.92000  -0.05000   -0.41946
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