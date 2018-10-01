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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月28日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     群益臺灣加權反1 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     新日光     
嘉裕     正道     元大台商50          大東              大統新創 大飲                
東華              富邦摩台          本盟              本盟     福懋油              
立益              富邦發達          利勤              銘旺科   大統益              
佳和              元大MSCI台灣          巨庭              健和興   宏亞                
昶和              永豐臺灣加權          亞德客-KY          旭隼     達新                
三洋紡            富邦日本          世紀鋼            元晶     恆大                
本盟              元大歐洲50          國巨              遠雄來   南染                
瑞利              元大日經225          旺宏              統領     怡華                
樂士              國泰20年美債反1          金像電            威宏-KY  昶和                
正峰新            元大S&P日圓反1          智寶              泰昇-KY  大統新創            
億泰              富邦歐洲          云辰                       程泰                
毛寶              FH彭博高收益債          國碩                       氣立                
懷特              FH彭博新興債          承啟                       榮星                
燁興              元大台灣高息低波          統懋                       台硝                
中鴻              群益道瓊美國地產          新美齊                     永記                
威致              富邦臺灣優質高息          華新科                     日勝化              
華豐              FH富時高息低波          同開                       德淵                
首利              新光內需收益          喬鼎                       華廣                
麗正              宏洲              揚明光                     士紙                
東訊              嘉裕              辛耘                       高興昌              
華泰              東華              貿聯-KY                    東明-KY             
錸德              立益              聯德控股-KY                   鑫永銓              
倫飛              佳和              樺漢                       六暉-KY             
虹光              昶和              訊芯-KY                    隴華                
威盛              三洋紡            GIS-KY                     承啟                
國碩              本盟              易華電                     銘旺科              
銘旺科            瑞利              華園                       翔耀                
統懋              樂士              杜康-DR                    華新科              
翔耀              正峰新            陽光能源-DR                   禾伸堂              
太空梭            億泰                                         揚明光              
麗臺              毛寶                                         穎漢                
華映              懷特                                         時碩工業            
吉祥全            燁興                                         泰鼎-KY             
憶聲              中鴻                                         迎廣                
科風              威致                                         亞弘電              
和鑫              華豐                                         全國電              
力特              首利                                         陞泰                
喬鼎              麗正                                         愛山林              
正達              東訊                                         潤弘                
晟鈦              華泰                                         遠雄來              
聯德              錸德                                         夏都                
同泰              倫飛                                         鳳凰                
新世紀            虹光                                         欣欣                
誠研              威盛                                         統領                
綠能              國碩                                         客思達-KY            
誠創              銘旺科                                       康師傅-DR            
嘉威              統懋                                         杜康-DR             
力銘              翔耀                                         同方友友-DR            
亞太電            太空梭                                       匯僑                
達能              奇力新                                       一零四              
清惠              麗臺                                         欣天然              
慧友              華映                                         新海                
捷泰              吉祥全                                       欣高                
互億              憶聲                                         全國                
天瀚              科風                                         jpp-KY              
迅杰              和鑫                                         台數科              
華上              力特                                         南六                
光麗-KY           喬鼎                                         基勝-KY             
元晶              正達                                         波力-KY             
華冠              晟鈦                                         泰昇-KY             
裕豐              聯德                                         吉源-KY             
寶徠              同泰                                         鼎炫-KY             
皇普              新世紀                                                           
陽明              誠研                                                             
六福              綠能                                                             
康師傅-DR          誠創                                                             
聖馬丁-DR          嘉威                                                             
神州-DR           力銘                                                             
耀傑-DR           亞太電                                                           
同方友友-DR          達能                                                             
晨訊科-DR          清惠                                                             
友佳-DR           慧友                                                             
陽光能源-DR          捷泰                                                             
精熙-DR           互億                                                             
中福              天瀚                                                             
雷虎              迅杰                                                             
中視              華上                                                             
秋雨              光麗-KY                                                          
慶豐富            元晶                                                             
新利虹            華冠                                                             
國光生            裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中保                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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