[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月28日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2317 鴻海 3766 -16735 00637L 元大滬深300正2 -37864 0 1101 台泥 3108 -675 00632R 元大台灣50反1 -10204 0 2886 兆豐金 2939 12413 00633L 富邦上証正2 -8269 0 2002 中鋼 2919 12523 00655L 國泰中國A50正2 -6752 0 2303 聯電 2867 -8924 2890 永豐金 -2485 8118 2883 開發金 2798 24834 00631L 元大台灣50正2 -1824 0 2888 新光金 2720 5323 2610 華航 -1782 -12052 2834 臺企銀 2638 11042 2892 第一金 -1701 2267 2371 大同 2485 4913 2313 華通 -1606 -11831 2633 台灣高鐵 1791 6422 2344 華邦電 -1482 -16583 00664R 國泰臺灣加權反1 1756 0 2408 南亞科 -1397 -5412 2891 中信金 1610 21293 2337 旺宏 -1181 -19828 2356 英業達 1571 4592 00707R 元大S&P日圓反1 -1125 0 2448 晶電 1547 2485 4938 和碩 -1120 -3304 2308 台達電 1480 280 9958 世紀鋼 -1090 -1377 2823 中壽 1446 -271 2885 元大金 -930 5486 1605 華新 1427 -3970 2882 國泰金 -857 -2102 1310 台苯 1318 6557 2347 聯強 -769 -5458 2353 宏碁 1315 2942 00693U 華頓S&P黃豆 -752 0 2382 廣達 1172 -183 2492 華新科 -656 -4487 2881 富邦金 1106 -203 006203 元大MSCI台灣 -628 0 2887 台新金 1086 -2814 2327 國巨 -578 -325 00708L 元大S&P黃金正2 1081 0 1515 力山 -565 -1242 1722 台肥 944 -1061 2481 強茂 -561 -2533 1312 國喬 903 3961 00636 國泰中國A50 -559 -11153 2812 台中銀 860 3652 00739 元大MSCI A股 -547 -5972 3711 日月光投控 777 3511 1326 台化 -538 -201 5880 合庫金 753 2569 4906 正文 -520 -554 2880 華南金 711 8429 5469 瀚宇博 -480 -1753 1314 中石化 684 1920 008201 BP上證50 -473 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股