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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月28日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2317   鴻海                    3766    -16735    00637L 元大滬深300正2        -37864         0  
1101   台泥                    3108      -675    00632R 元大台灣50反1         -10204         0  
2886   兆豐金                  2939     12413    00633L 富邦上証正2            -8269         0  
2002   中鋼                    2919     12523    00655L 國泰中國A50正2         -6752         0  
2303   聯電                    2867     -8924    2890   永豐金                 -2485      8118  
2883   開發金                  2798     24834    00631L 元大台灣50正2          -1824         0  
2888   新光金                  2720      5323    2610   華航                   -1782    -12052  
2834   臺企銀                  2638     11042    2892   第一金                 -1701      2267  
2371   大同                    2485      4913    2313   華通                   -1606    -11831  
2633   台灣高鐵                1791      6422    2344   華邦電                 -1482    -16583  
00664R 國泰臺灣加權反1         1756         0    2408   南亞科                 -1397     -5412  
2891   中信金                  1610     21293    2337   旺宏                   -1181    -19828  
2356   英業達                  1571      4592    00707R 元大S&P日圓反1         -1125         0  
2448   晶電                    1547      2485    4938   和碩                   -1120     -3304  
2308   台達電                  1480       280    9958   世紀鋼                 -1090     -1377  
2823   中壽                    1446      -271    2885   元大金                  -930      5486  
1605   華新                    1427     -3970    2882   國泰金                  -857     -2102  
1310   台苯                    1318      6557    2347   聯強                    -769     -5458  
2353   宏碁                    1315      2942    00693U 華頓S&P黃豆             -752         0  
2382   廣達                    1172      -183    2492   華新科                  -656     -4487  
2881   富邦金                  1106      -203    006203 元大MSCI台灣            -628         0  
2887   台新金                  1086     -2814    2327   國巨                    -578      -325  
00708L 元大S&P黃金正2          1081         0    1515   力山                    -565     -1242  
1722   台肥                     944     -1061    2481   強茂                    -561     -2533  
1312   國喬                     903      3961    00636  國泰中國A50             -559    -11153  
2812   台中銀                   860      3652    00739  元大MSCI A股            -547     -5972  
3711   日月光投控               777      3511    1326   台化                    -538      -201  
5880   合庫金                   753      2569    4906   正文                    -520      -554  
2880   華南金                   711      8429    5469   瀚宇博                  -480     -1753  
1314   中石化                   684      1920    008201 BP上證50                -473         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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