台股盤前—蘋概股可望點燃多頭行情 權值股領漲有利市場資金回流

台股上周五 (9/28) 開高震盪拉回，受到台積電與大立光下挫拖累，指數由紅翻黑，終場下跌 27.85 點，以 11006. 34 點作收，成交量 1370.02 億元，守住所有均線。法人指出，盤面焦點可留意外資點名將點火的蘋概股族群，若資金回到蘋概股的台積電與鴻海等權值股，將有利於市場資金回流，短期內指數處於萬一關卡附近橫向整理狀態。

市場消息面部分，蘋概股啟動旺季行情，摩根士丹利等八大外資看好新 iPhone 拉貨，將推升蘋概股 9 月業績表現，點名台積電、鴻海、廣達、日月光投控、臻鼎 - KY、可成、大立光、美律、穩懋等九大指標股，可望展現旺季力道，點燃台股 10 月多頭行情。

美國私募基金龍頭 KKR 與盛弘結盟，昨 (9/30) 日宣布由盛弘董事長楊弘仁，出任 KKR 旗下醫院投資管理平台仁康投資執行長，預計未來 5 年投入 10 億美元，系統性收購大陸民營醫院，打造中國最大連鎖醫院集團。

除盛弘外，中光電集團跨足醫療相關領域也傳出好消息，微軟創辦人比爾蓋茲旗下事業找上中光電集團，攜手進軍第三世界藥品防偽領域，後續規劃導入世界衛生組織等，擴大醫療布局。

半導體矽晶圓市況部分，繼先前 12 吋矽晶圓需求鬆動後，原本缺貨的 8 吋矽晶圓重覆情況也開始浮現。據晶片業者透露，近期 8 吋矽晶圓產能也開始鬆動，恐衝擊明年報價漲勢，影響環球晶與合晶等業者營運表現。

NVIDIA 推出 12 奈米 Turing 架構 GPU，帶動股價創新高，外資看好可望掀起電競換機潮，上修其目標價，相關概念股如雙鴻、宏碁與微星等，後市展望值得關注。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，目前以盤面架構來看，焦點可留意外資點名將點火的蘋概股族群，而若資金回到蘋概股的台積電與鴻海等權重股，將有利於市場資金回流；短期內指數不會有太大表現空間，大漲與大跌均不易，處於萬一關卡附近橫向整理狀態，可觀察櫃買市場的中小型電子股能否有所表現。