中航信託：四季度股市有望反彈 投資者可適當參與

臨近國慶長假，中航信託發佈《2018年第四季度宏觀經濟和大類資產配置》報告。

受益於寬松的經濟政策以及良好的全球需求，中航信託預計四季度中國經濟有驚無險，穩中略升。首先，政策多點開花，全方位發力。其次，市場風險偏好提升，經濟和資本市場均有望逐步恢復。貿易衝突導緻投資者風險偏好下滑和資本市場動蕩。但隨著寬松政策陸續出台，風險偏好正在逐步回升。第三，基建觸底反彈，投資有望企穩。財政持續發力，廣義債務融資小幅改善，去槓桿暫時休整，這些因素均有利於投資的反彈。

中航信託宏觀策略總監吳照銀表示，“四季度股市有望迎來反彈行情，投資者可以適當參與。首先，中美貿易戰對市場的衝擊明顯弱化，中美貿易戰進入相持階段。面對中國的關稅反擊和美國消費者和廠商的抱怨，特朗普總統繼續實施第三輪(2670億美元)關稅的可能性下降。其次，A股納入富時羅素指數，A股在MSCI指數的權重有望提升，外資持續流入國内資本市場。最後，國内基建投資有望觸底反彈，消費存在刺激空間，減稅減費大有可為。基建投資反彈，建材、水泥行業值得超配。與2008年刺激消費不同，今年促進消費政策可能更利於酒類、旅遊和食品飲料等行業龍頭企業。國内減稅減費，利好先進製造業和現代服務業。”

至於債券市場，中航信託表示長期看好，四季度有望維持慢牛行情。“如果期間債券收益率上行，可以趁機買入。一方面，内憂外患，寬松的貨幣政策不會終止，也不會轉向。貨幣政策對債券市場依然有利。另一方面，積極的財政政策也需要貨幣政策的配合。同三季度一樣，四季度信用風險依然嚴峻。”

此外，人民幣匯率有望維持穩定。一方面，市場對於美聯儲加息進程預期充分。另一方面，和2015年不同，貿易順差收窄和外匯儲備波動和資本外逃無關，屬於正常現象，併不會觸發人民幣貶值;四季度，對以原油為代表的國際商品依然樂觀。供給方面，伊朗產量將繼續下滑，而OPEC和俄羅斯對於增產態度消極。需求方面，發達經濟體和中國的原油需求仍在增加。

來源：證券時報