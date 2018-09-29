國家版權局約談今日頭條等13家網絡服務商要求規范網絡轉載

今年7月，國家版權局、國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部、公安部聯合開展打擊網絡侵權盜版“劍網2018”專項行動，將網絡轉載版權專項整治作為專項行動的重點任務。9月29日，針對網絡轉載版權專項整治中發現的突出版權問題，國家版權局在京約談了趣頭條、淘新聞、今日頭條、一點資訊、百度百家號、微信、東方頭條、北京時間、網易新聞、搜狐新聞、新浪新聞、鳳凰新聞、騰訊新聞等13家網絡服務商，要求其進一步提高版權保護意識，切實加強版權制度建設，全面履行企業主體責任，規范網絡轉載版權秩序。

網絡服務商直接轉載傳統媒體作品的，要進一步完善版權管理制度，堅持“先授權、後使用”的著作權法基本原則，未經授權不得直接轉載他人作品;依法轉載他人作品時，要主動標明作者姓名和作品來源，不歪曲篡改標題和作品原意;要積極與權利人及相關版權組織開展版權合作，完善授權許可機制，遏制網絡侵權盜版。

網絡服務商為用戶轉載他人作品提供平台的，要切實強化用戶管理，在平台顯著位置提示用戶遵守著作權法，不違法轉載他人作品;要采取有效措施防止用戶未經許可違法轉載他人作品、洗稿等侵權行為;不得鼓勵用戶或假借用戶名義，濫用“避風港”規則轉載他人作品;對於多次侵權被投訴的用戶，應當采取列入黑名單、暫停或者終止服務等懲治措施。要積極履行“通知——刪除”法定義務，完善版權投訴通道;及時處理權利人的通知，快速移除相關侵權作品或斷開相關侵權鏈接。要加強執法協作，對版權部門發布的重點保護預警作品，加強版權審核並及時處置，主動履行違法犯罪線索報告和配合調查義務。

下一階段，各級版權執法部門將重點打擊網絡轉載領域存在的各類侵權盜版行為，引導網絡企業加強版權自律、規范版權管理，推動網絡平台與權利人(組織)、版權相關聯盟(協會)開展版權合作、探索符合網絡使用需求和傳播規律的轉載授權模式，共同維護良好的版權秩序。

來源：國家版權微信公號