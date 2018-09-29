中國外管局報告：國際產業分工和轉移促成中國貨物貿易差額格局

中國國家外匯管理局周五在“2018年上半年國際收支報告”的專欄中稱，總體看，國際產業分工和轉移深刻影響中國貿易差額格局。未來隨著國內產業結構的優化調整，中國在國際產業鏈中的地位也將逐步上移，有助於推動對外貿易朝著更高質量和更高水平發展。

以下為外管局專欄《國際產業分工和轉移促成我國貨物貿易差額格局》全文：

國際產業轉移是指一經濟體的企業按照比較優勢的原則，通過跨經濟體的直接投資和國際貿易方式，把部分產業的生產、銷售甚至研發轉移至另一經濟體，從而出現該產業的空間分布發生遷移。與日本、德國、亞洲“四小龍”均因承接國際產業轉移，成為貨物貿易順差經濟體的路徑相似，20世紀80年代以來，我國依托人口紅利和改革紅利，主動融入全球產業分工，積極發展制造業，逐步形成貿易順差格局。

海關統計顯示，1997年以來，我國對外貨物貿易迅猛發展，貿易夥伴遍及全球200多個經濟體，從貿易差額來看，貨物貿易順差和逆差夥伴經濟體集中度均較高。順差方面，中國香港、美國和歐盟是最主要來源地。1997年-2017年，我國對上述三地的合計順差占全部順差來源地總計順差的近八成。逆差方面，來源地集中在原制造業轉出區域（如中國台灣、韓國）及資源國（如澳大利亞）。1997年-2017年，我國對中國台灣和韓國的合計逆差占全部逆差來源地總計逆差的近五成。

我國貿易順差高度集中在中國香港、美國和歐盟（含英國）等發達經濟體，我國對上述三地順差規模逐年增長，但占比有所下降。1997年-2017年，我國對上述三地順差規模呈上升趨勢，2017年順差之和為6818億美元，較1997年增長11倍。從占比看，我國對上述三地順差占我國所有順差夥伴經濟體總順差的年均占比為 78%，2017年的占比為66%，呈下降趨勢。同時，我國對亞洲（不含中國香港）的順差增長最快，由2001年的 12%躍升至2017年的21%；我國對非洲的順差占比有所增長，由2001年的4%升至2017年6%；對拉美的貿易順差占比則一直穩定在4%左右。

貨物貿易逆差來源地集中在原制造業轉出區域（如中國台灣、韓國）及資源國（如澳大利亞）。一是產業轉移導致中國台灣和韓國成為我國對外貿易逆差最主要來源經濟體。從占比看，1997年-2017 年，我國對中國台灣和韓國的逆差在所有逆差夥伴經濟體總逆差中的年均占比為49%。從規模看，1997年以來，我國一直對中國台灣和韓國兩經濟體呈現較大逆差，2017年，逆差之和達到1859億美元，較1997年增長9倍。2017年，我國從中國台灣和韓國進口產品中分別有70%和59%是機電、音像設備及其零件和附件，這些進口貿易的目的是加工再出口，最終會形成更多的對歐美等地的出口，從而進一步推升我國貿易的整體順差。二是另一類逆差來自於我國對資源、能源的進口。以2017年為例，我國對澳大利亞的貿易逆差占比排名第三，占總逆差的12%，進口的主要產品是資源類產品。

總體看，國際產業分工和轉移深刻影響我國貿易差額格局。多年以來，我國自身勞動力比較優勢同境外資本、技術和管理優勢有機結合，發展了本國制造業，形成了長期貿易順差格局，這是全球產業轉移的重要體現與客觀結果。未來，隨著國內產業結構的優化調整，我國在國際產業鏈中的地位也將逐步上移，有助於推動對外貿易朝著更高質量和更高水平發展。

路透北京9月28日