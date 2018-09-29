中國6月末全口徑外債余額為18,705億美元 外債規模穩中有升--外管局

中國國家外匯管理局周五公布，截至2018年6月末，中國全口徑外債余額為18,705億美元，較3月末增長270億美元，增幅1.5%，主要源於境外非居民機構持續增持境內人民幣債券。
外管局在答記者問時稱，總體來看，二季度中國外債規模穩中有升，外債結構進一步優化，境外機構投資者配置中國境內人民幣債券、特別是中長期國債的需求持續增加。截至2018年6月末，中國短期外債與外匯儲備的比例為38%，遠低於國際警戒線。
數據並顯示，從期限結構看，中長期外債余額為6,763億美元，占36%；短期外債余額為11,942億美元，占64%，短期外債比例保持穩定。短期外債余額中，與貿易有關的信貸占38%。
從機構部門看，廣義政府債務余額為2,160億美元，占12%；中央銀行債務余額為267億美元，占1%；銀行債務余額為9,009億美元，占48%；其他部門債務余額為4,959億美元，占27%；直接投資：公司間貸款債務余額為2,310億美元，占12%。
從幣種結構看，本幣外債余額為6,563億美元，占35%；外幣外債余額（含SDR分配）為12,142億美元，占65%。在外幣登記外債余額中，美元債務占82%，歐元債務占8%，港幣債務占5%，日元債務占2%，特別提款權和其他外幣外債合計占比為3%。
路透北京9月28日