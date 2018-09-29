中國外管局報告：走出去與引進來並重 推動對外金融資產負債結構不斷優化

中國國家外匯管理局周五發布“2018年上半年國際收支報告”，以下為報告中《走出去與引進來並重 推動我國對外金融資產負債結構不斷優化》專欄全文：

國際貨幣基金組織統計資料顯示，2017年末，我國對外金融資產和負債較上年末均有所增長。我國為世界第三大凈債權國，儲備資產仍位列世界第一。

對外資產方面，我國以6.9萬億美元排在第八位，儲備資產在全部對外資產中占比有所回落，非儲備資產占比不斷上升，對外資產結構更趨均衡。

從結構看，發達國家對外資產結構較為均衡，新興市場經濟體則相對單一。對於直接投資資產，發達國家和發展中國家占比差距較小；對於證券投資資產（包含金融衍生產品，下同），發達國家占比通常在40%以上，發展中國家則占比較低，例如俄羅斯、印度、巴西、中國等國家的證券投資占比均低於7%；與此同時，多數發展中國家儲備資產占比超過三分之一，而發達國家占比較低。其中，我國以3.2萬億美元儲備資產規模繼續位列世界首位，是排名第二的日本（1.3 萬億美元）的2.5 倍，但近年來我國儲備資產占比連續下降，2017 年末達到2004年以來的最低水平；非儲備資產占比持續上升，特別是直接投資資產占比增長迅速，由2004年末的6%增加至2017年末的21%，體現了我國對外資產結構正在不斷優化並向更為均衡的方向發展。

對外負債方面，我國以5.1萬億美元位列第九位，其中來華直接投資占近六成。隨著我國資本市場的不斷開放，證券投資負債占比近年來呈上升趨勢。從結構看，發展中國家直接投資負債占比普遍較高，發達國家則主要通過證券投資渠道吸收外來資金。歐美國家發達開放的金融市場決定其證券投資負債（包含金融衍生產品，下同）占總負債的比例較高，如日本、美國、法國、英國等主要發達國家占比均超過50%。對於發展中國家，對外負債主要以吸收直接投資為主，如中國、巴西、俄羅斯直接投資負債占比分別為57%、50%和50%，而證券投資占比普遍較低。隨著我國證券市場開放程度逐步增加，我國證券投資負債占比已從2004年的9%上升至 2017年末的20%。

另外，自2016年10月人民幣加入SDR貨幣籃子以來，人民幣計價產品的吸引力不斷提升。IMF官方儲備貨幣構成（COFER）統計顯示，截至2018年3月末，以人民幣計價的各國外匯儲備余額為1450億美元，主要投向我國資本市場，反映了在我國資本市場不斷開放、更具吸引力的背景下，我國對外負債結構也更為均衡。

對外凈資產方面，日本和美國分別為世界上最大凈資產和最大凈負債國，我國以1.8萬億美元位列世界第三大凈債權國。2017年末，日本以凈資產2.9萬億美元依然位列凈資產第一大國，德國（2.3萬億美元）、中國（1.8萬億美元）分別位列第二位和第三位。美國是世界最大的凈負債國，2017年末凈負債為7.7萬億美元，其次是西班牙和澳大利亞，凈負債分別為1.1萬億美元和0.7萬億美元。

路透北京9月28日