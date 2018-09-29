中國外管局報告：資本市場對外開放程度提升 證券投資項下呈現凈流入

中國國家外匯管理局周五在“2018年上半年國際收支報告”的專欄中稱，上半年，中國推出多項改革措施，資本市場對外開放程度不斷提升，證券投資項下總體呈現凈流入狀態；預計未來證券項下仍將保持順差狀態，境外投資者將繼續積極投資中國資本市場。

以下為外管局專欄《資本市場加快開放證券投資差額由逆轉順》全文：

2018年上半年，我國推出多項改革措施，資本市場對外開放程度不斷提升，證券投資項下總體呈現凈流入狀態。一是合格境外機構投資者境內證券投資更加便利。為進一步完善合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理，取消了QFII資金匯出比例要求和QFII/RQFII鎖定期要求，允許QFII/RQFII開展外匯套期保值。2018年1-6月，共有3家QFII機構獲批33億美元額度，5家RQFII機構獲批182.1億元人民幣額度。

二是滬（深）港通項下資金大幅凈流入。香港聯合交易所統計數據顯示，2018年1-6月，滬港通下“滬股通”和深港通下“深股通”累計凈買入金額1602.02億元人民幣，“港股通”累計凈買入金額949.27億港幣。2018年上半年，滬（深）港通項下資金凈流入超過800億元人民幣。

三是境外投資者對銀行間債券市場興趣濃厚。境外投資者通過銀行間債券市場直投和債券通等新渠道積極投資銀行間債券市場。根據中央國債登記結算有限公司的統計數據，截至2018年6月底，境外投資者在銀行間債券市場的托管量總計約1.3萬億元人民幣，較上年末增長超過0.3萬億元人民幣。

四是境外投資者積極參與境內商品期貨市場。2018年上半年，我國原油期貨和鐵礦石期貨成功引入境外投資者，境外投資者累計凈匯入資金超過1億美元。

證券項下順差與我國資本市場對外開放程度的提升息息相關。一是A股、債券市場納入國際指數吸引投資資金流入。今年A股納入MSCI指數和明年債券市場納入彭博巴克萊全球綜合指數等，引導境外投資者投資我國A股市場和債券市場，增加人民幣資產配臵。

二是原油、鐵礦石期貨市場在今年上半年對外開放，引入國際投資者參與我國商品期貨市場，我國商品期貨價格的國際影響力顯著提升。三是市場普遍認為當前中國資本市場處於價值窪地，中長期投資的外資機構提前開展投資布局。

預計未來證券項下仍將保持順差狀態，境外投資者將繼續積極投資我國資本市場。一是我國資本市場仍將繼續擴大對外開放。從國際經驗看，境外投資者持有我國股票、債券的比例還有很大的增長空間。二是預計追蹤指數的國際投資者將相應增持我國股票和債券，帶來證券投資項下資金流入。

路透上海9月28日