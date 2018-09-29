中國下半年國際收支將延續平衡格局 跨境流動保持總體穩定--外管局

中國外管局周五發布上半年國際收支報告稱，預計2018年下半年中國國際收支運行仍將總體平穩，並延續基本平衡格局，經常帳戶差額繼續處於合理區間，跨境資本流動保持總體穩定。

外管局網站發布的報告全文並顯示，下半年大宗商品價格有望趨於穩定，國內經濟運行將保持在合理區間，進口增速仍可能快於出口，再加上國際貿易保護主義對全球貿易的影響，預計下半年中國進出口仍將更趨平衡，順差規模應會季節性的高於上半年。

外管局指出，下半年服務貿易逆差增幅料放緩，但會延續上半年的平穩走勢；投資收益將持續逆差；綜合來看，預計2018年中國經常帳戶收支將總體處於基本平衡的合理水平。

報告亦提到，中國吸引跨境資本穩步流入的優勢繼續存在。一是國內良好的經濟基本面和擴大改革開放的政策環境有利於國際長期資本持續加大投資；二是境外資本參與國內證券市場的比重將繼續提升。

“當前境內證券市場外國投資者的投資份額較低，隨著證券市場對外開放穩步推進，相關稅收、結算等配套措施更加便利，國內資本市場的國際兼容性與接受度將不斷提高，境外資本將進一步增加對我國證券市場的配臵比例。”報告稱。

中國國家外匯管理局稍早公布，今年二季度中國經常帳戶順差53億美元，資本和金融賬戶順差60億美元。今年上半年中國經常帳戶逆差288億美元，資本和金融賬戶順差785億美元。

在人民幣匯率方面，外管局稱，當前人民幣匯率雙向浮動彈性不斷增強，匯率單邊升值或貶值的市場預期減弱，企業風險管理意識不斷增強，更加積極主動地順應匯率、利率等形勢變化開展跨境投融資操作，本外幣資產負債結構的調整更加平穩有序。

“未來跨境資本流動將面臨貿易保護主義升溫、國際主要貨幣走勢不確定性增加、部分國家金融市場動蕩等因素幹擾，容易對市場情緒造成階段性不同影響，但不會改變中長期我國跨境資本流動維持穩定的總體格局。”報告表示。

外管局稱，未來將持續深化外匯管理改革，有序實現人民幣資本項目可兌換，保障外商投資合法權益；擴大外匯市場開放，豐富交易產品和工具，擴大境內外參與主體，建設開放的、有競爭力的外匯市場。

同時，要積極防範跨境資本流動風險，維護國家經濟金融安全。建立健全跨境資本流動的“宏觀審慎+微觀監管”兩位一體管理框架；嚴厲打擊虛假欺騙性交易、地下錢莊、非法外匯交易平台等外匯違法犯罪活動，保障外匯儲備安全、流動和保值增值。

路透北京9月28日