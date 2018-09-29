公募理財可投資各類公募基金間接入市

9月28日，銀保監會正式下發《商業銀行理財業務監督管理辦法》，即日起實施。相比於徵求意見稿，《理財辦法》在理財產品投資範圍、穿透管理和理財投資顧問管理等方面，採納市場機構反饋意見，進一步明確了相關要求，如明確在銀行間市場發行的資產支持證券(包括ABN)屬於理財產品投資範圍;在流動性風險管理、壓力測試和信息披露等方面，進一步區分公募和私募理財產品要求，與其他同類資管產品的監管標準保持一緻;在私募理財產品銷售方面，借鑒國内外通行做法，引入不少於24小時的投資冷靜期要求。此外，還進一步提高了條款表述的針對性和準確性。

公募理財究竟能否投資二級市場股票，此前市場一直十分關心。此次《理財辦法》所明確的内容與徵求意見稿基本一緻，即公募理財產品可通過投資各類公募基金間接入市，但尚不能直接入市。

現行銀行理財業務監管製度允許私募理財產品直接投資股票，但規定公募理財產品隻能投資貨幣型和債券型基金。《理財辦法》繼續允許私募理財產品直接投資股票;在理財業務仍由銀行内設部門開展的情況下，放開公募理財產品不能投資與股票相關公募基金的限製，允許公募理財產品通過投資各類公募基金間接進入股市。同時，與“資管新規”保持一緻，理財產品投資公募證券投資基金可以不再穿透至底層資產。

銀保監會相關負責人透露，下一步，銀行通過子公司開展理財業務後，允許子公司發行的公募理財產品直接投資或者通過其他方式間接投資股票，相關要求在《商業銀行理財子公司管理辦法》中具體規定。