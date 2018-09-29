美股經歷了5年來最亮眼的一個季度

遠在地球另一邊的美國股市創出了近五年來最大單季漲幅！

儘管周五收於平盤，但標準普爾 500 指數在第三季累計上漲 7.2%，是 2013 年第第四季以來的最佳季度表現。該指數收報報 2913.94 點。

其他股指也毫不遜色。道瓊斯工業指數第三季大漲 9.01%。那斯達克指數上漲 7.14%，連漲九個季度。

更加神奇的是，根據華爾街見聞《隔夜五張圖》欄目的觀察，美國股市早已超脫於全球主要股指之外，將一眾全球指數、亞太指數等「小夥伴們」甩開了十條街：

這還只是美股史上最長牛市的最新一部分——迄今為止，美股已經大約有 3489 天沒有出現 20% 的跌幅了，這是歷史上從未有過的事，遠超它在 1990 年至 2000 年在科技股熱潮中達到頂點的牛市記錄。

行情火爆夾雜着交易量的高企。隔夜各個證交所共計成交約 70 億股，過去 20 個交易日的日均成交量為 68 億股。

不過，現在的美股牛市還不是最賺錢的牛市。

英國金融時報此前稱，標普 500 指數從 2009 年 3 月 9 日至今的累積漲幅超過 300%，大幅低於 1990 年至 2000 年牛市中 417% 的漲幅。最新這輪牛市實際上相當疲弱，年均漲幅不及以往牛市的平均年漲幅（22%）。

那麼這輪牛市是最快漲幅嗎？並不是。在 1929 年股市崩盤之後，1932 年至 1937 年牛市期間每年平均上漲 35.5%。

而且，經歷了持續九年上漲的美股現在並不便宜。標準普爾 500 指數當前的本益比為 16.8 倍，比十年平均水平高出 14%。

投資者蜂擁而入

這種氣勢如虹的上漲勢頭讓不絕於耳的回調警告顯得有些刺耳，投資者們已經無暇顧及高位調整的潛在風險，在唯恐錯過的恐慌中將資金大把大把地丟向美股。

華爾街見聞提及，根據 EPFR Global 的監測數據，在截至上周三的一周時間內，流入美國股票型基金的資金量達到 145 億美元，創今年 3 月中旬以來最大。

彭博社稱，管理着 45 億美元資金的 BOS 公司負責人 David Campbell 表示，牛市越長，持幣觀望的人就越感覺自己要錯過了。所以他們有參與進來的壓力。

分析師認為，此前部分懸而未決的事件落地，成了讓投資者信心進一步增強的重要因素。英國《金融時報》援引 Pacific Life Fund Advisors 資產配置負責人 Max Gokhman 稱：「本周，讓市場感到放心的是確定性的到來。」

隨著第三季結束，投資者將開始聚焦未來幾周發布的公司業績。根據湯森路透 I/B/E/S，受助於經濟增長、公司稅大幅下調和股票庫藏股，預期標普 500 指數成份股企業每股盈利較上年同期上升 21.6%。

警告聲不斷

摩根士丹利本月中旬曾在研報中提醒，其已將美股的配置比例降至零，稱美股「正在消除自 2017 年 4 月以來一直存在的對美股的積極偏好」。

摩根士丹利稱，最近美股的強勁對 12 個月目標價構成下行壓力，「雖然周期模型仍然在「擴張」，但這一階段的估值一直調整過度，「我們越來越擔心這種上漲推動力的大部分已經消逝。因此，該行不再建議投資者持有超出個人風險承受能力的美股。」

華爾街見聞上周提及，摩根士丹利稱，美股已處於「滾動熊市」的陣痛中，未來數年，標普 500 指數預計交投於 2400-3000 點區間。

高盛的熊市風險指標也顯示，美股熊市風險比一年前高出近 10%，且遠遠高於 2000 年和 2007 年崩盤前的水平。該指標還顯示，目前主觀崩盤機率達到約 75%，已進入「紅線」區域，創 10 年來新高。

『新聞來源／華爾街見聞』