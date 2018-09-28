◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月28日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 B富邦美債1-3 銘旺實 新昕纖 生泰 台燿 易威 寬魚國際 B富邦美債7-10 振維 謚源 杏昌 穆拉德 富邦美債20年 迎輝 東林 寶島科 南璋 B元大美債7-10 撼訊 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 B元大美債1-3 松崗 友銓 德麥 精確 元大投資級公司債 環球晶 達威 中華食 宏易 群益15年IG電信債 奧斯特 三圓 世坤 唐鋒 群益15年IG科技債 花王 雙喜 萬國通 榮群 群益10年IG金融債 力泰 新昕纖 天宇 國泰投資級公司債 理銘 力肯 新零售 國泰5Y+新興債 亞都 祺驊 力新 國泰1-5Y高收債 東凌-KY 世德 恩得利 富邦全球投等債 明揚 宏易 李洲 富邦全球高收債 綠河-KY 長佳 凱柏實業 富邦中政債0-1 欣泰 瑞穎 元炬 富邦A級公司債 大恭 及成 FH中國政策債 永純 和進 凱基中國債3-10 致振 耀勝 凱基新興債10+ 康聯訊 倚強 凱基科技債10+ 威潤 錦明 合世 創威 鑫創 易威 唐榮 廣寰科 穆拉德 晉椿 點晶 南璋 久陽 建舜電 勝昱 強新 泰谷 精確 松和 典範 宏易 富強 長天 唐鋒 力新 益通 榮群 凌網 振維 天宇 川寶 鴻翊 新零售 李洲 迎輝 力新 港建 欣厚-KY 恩得利 及成 兆遠 李洲 耀勝 太欣 凱柏實業 倚強 世紀 元炬 至寶電 華容 及成 錦明 建榮 和進 宇環 立衛 耀勝 點晶 天揚 倚強 加百裕 鈺創 錦明 幸康 佳總 鑫創 泰谷 合正 廣寰科 矽瑪 寶聯通 點晶 先益 凱鈺 佳穎 重鵬 德宏 建舜電 泓格 合邦 泰谷 新鉅科 萬旭 典範 緯軟 驊宏資 長天 晶達 久正 益通 友銓 上揚 陽程 高技 全譜 振維 寶聯通 易通展 鴻翊 凱鈺 安鈦克 迎輝 三聯 元隆 欣厚-KY 合邦 沛亨 兆遠 業強 九暘 太欣 萬旭 凱碩 世紀 耕興 全達 華容 撼訊 奧斯特 建榮 亞銳士 保銳 立衛 信昌電 越峰 天揚 上揚 英格爾 鈺創 全譜 士開 佳總 易通展 昇益 合正 沛波 志嘉 寶聯通 元隆 富裔 凱鈺 沛亨 正德 德宏 迅德 燦星旅 合邦 倉和 富驛-KY 萬旭 光菱 劍湖山 驊宏資 蜜望實 德記 久正 星雲 泰偉 上揚 三圓 華義 全譜 昇益 昇華 易通展 三豐 得利影 安鈦克 雙喜 鼎創達 元隆 力泰 花王 沛亨 豐謙 邦泰 九暘 理銘 凱碩 惠普 全達 中連貨 奧斯特 安心 保銳 易飛網 越峰 亞都 英格爾 老爺知 士開 滿心 昇益 東凌-KY 志嘉 德記 富裔 弘帆 正德 大展證 燦星旅 誠品生活 富驛-KY 泰偉 劍湖山 華義 德記 得利影 泰偉 時報 華義 琉園 昇華 旭然 得利影 捷必勝-KY 時報 明揚 鼎創達 紅木-KY 花王 綠河-KY 邦泰 欣雄 欣泰 大汽電