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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月28日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     B富邦美債1-3          銘旺實            新昕纖   生泰     台燿       
易威     寬魚國際 B富邦美債7-10          振維              謚源     杏昌                
穆拉德            富邦美債20年          迎輝              東林     寶島科              
南璋              B元大美債7-10          撼訊              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱              B元大美債1-3          松崗              友銓     德麥                
精確              元大投資級公司債          環球晶            達威     中華食              
宏易              群益15年IG電信債          奧斯特            三圓     世坤                
唐鋒              群益15年IG科技債          花王              雙喜     萬國通              
榮群              群益10年IG金融債                            力泰     新昕纖              
天宇              國泰投資級公司債                            理銘     力肯                
新零售            國泰5Y+新興債                            亞都     祺驊                
力新              國泰1-5Y高收債                            東凌-KY  世德                
恩得利            富邦全球投等債                            明揚     宏易                
李洲              富邦全球高收債                            綠河-KY  長佳                
凱柏實業          富邦中政債0-1                            欣泰     瑞穎                
元炬              富邦A級公司債                                     大恭                
及成              FH中國政策債                                     永純                
和進              凱基中國債3-10                                     致振                
耀勝              凱基新興債10+                                     康聯訊              
倚強              凱基科技債10+                                     威潤                
錦明              合世                                         創威                
鑫創              易威                                         唐榮                
廣寰科            穆拉德                                       晉椿                
點晶              南璋                                         久陽                
建舜電            勝昱                                         強新                
泰谷              精確                                         松和                
典範              宏易                                         富強                
長天              唐鋒                                         力新                
益通              榮群                                         凌網                
振維              天宇                                         川寶                
鴻翊              新零售                                       李洲                
迎輝              力新                                         港建                
欣厚-KY           恩得利                                       及成                
兆遠              李洲                                         耀勝                
太欣              凱柏實業                                     倚強                
世紀              元炬                                         至寶電              
華容              及成                                         錦明                
建榮              和進                                         宇環                
立衛              耀勝                                         點晶                
天揚              倚強                                         加百裕              
鈺創              錦明                                         幸康                
佳總              鑫創                                         泰谷                
合正              廣寰科                                       矽瑪                
寶聯通            點晶                                         先益                
凱鈺              佳穎                                         重鵬                
德宏              建舜電                                       泓格                
合邦              泰谷                                         新鉅科              
萬旭              典範                                         緯軟                
驊宏資            長天                                         晶達                
久正              益通                                         友銓                
上揚              陽程                                         高技                
全譜              振維                                         寶聯通              
易通展            鴻翊                                         凱鈺                
安鈦克            迎輝                                         三聯                
元隆              欣厚-KY                                      合邦                
沛亨              兆遠                                         業強                
九暘              太欣                                         萬旭                
凱碩              世紀                                         耕興                
全達              華容                                         撼訊                
奧斯特            建榮                                         亞銳士              
保銳              立衛                                         信昌電              
越峰              天揚                                         上揚                
英格爾            鈺創                                         全譜                
士開              佳總                                         易通展              
昇益              合正                                         沛波                
志嘉              寶聯通                                       元隆                
富裔              凱鈺                                         沛亨                
正德              德宏                                         迅德                
燦星旅            合邦                                         倉和                
富驛-KY           萬旭                                         光菱                
劍湖山            驊宏資                                       蜜望實              
德記              久正                                         星雲                
泰偉              上揚                                         三圓                
華義              全譜                                         昇益                
昇華              易通展                                       三豐                
得利影            安鈦克                                       雙喜                
鼎創達            元隆                                         力泰                
花王              沛亨                                         豐謙                
邦泰              九暘                                         理銘                
                  凱碩                                         惠普                
                  全達                                         中連貨              
                  奧斯特                                       安心                
                  保銳                                         易飛網              
                  越峰                                         亞都                
                  英格爾                                       老爺知              
                  士開                                         滿心                
                  昇益                                         東凌-KY             
                  志嘉                                         德記                
                  富裔                                         弘帆                
                  正德                                         大展證              
                  燦星旅                                       誠品生活            
                  富驛-KY                                      泰偉                
                  劍湖山                                       華義                
                  德記                                         得利影              
                  泰偉                                         時報                
                  華義                                         琉園                
                  昇華                                         旭然                
                  得利影                                       捷必勝-KY            
                  時報                                         明揚                
                  鼎創達                                       紅木-KY             
                  花王                                         綠河-KY             
                  邦泰                                         欣雄                
                                                               欣泰                
                                                               大汽電
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