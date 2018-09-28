【華冠投顧】賴昇楷：台股將進入「清水休息站」 操作上「賣高弱、買低強」

看好這檔《低基期轉強股》

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日盤後分析提到台股「強中透弱」，原因是期貨逆價差明顯放大且 OTC 指數走法過度弱勢，另在 Line@中提醒大家「今日台股的壓力將會很大.... 須提防大盤在強壓之下回跌，而今日多頭最重要的任務就是守住昨低與五日線，因為本波反彈均是沿著五日線行進且日Ｋ棒始終保持高過高、低不破低的推升慣性，若是收破則多方慣性就將打破」。

今日大盤雖因昨夜美股上漲再創反彈新高 11073 點，但觀察委賣張數同步攀升至近期最高水位且期貨依舊相形疲弱，故早盤過後便撐不住過重的賣壓，一路震盪走低如預期走跌，終場大盤 - 27 點，OTC 指數 + 0.25%。

今日多頭拉抬低基期的蘋概股如《2317 鴻海》.. 等，矽晶圓如《6488 環球晶》、《6182 合晶》.. 等，甚至破底的被動元件《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》.. 等，力圖止住跌勢，最後一盤更爆出大量拉升 23 點，力守昨日低點及五日線，甚至連「萬一」關卡也守住，此舉暗示這個盤還是有大人在照顧，不過可慮之處是期貨逆價差依然偏大，代表空頭的能耐亦不可小覷。

由於今日多空交戰激烈並且放量，下週更需提防如果日Ｋ棒低不破低的慣性被打破，盤勢將進入「清水休息站」轉為整理。

＜操作策略＞

現階段大盤仍有多頭力守，但不可諱言的是盤面賣壓也非常重，盤勢轉為休息整理的機率不低，故操作策略可採「賣高弱、買低強」方式，「賣高基期轉弱個股，買低基期轉強個股」。

＜低基期轉強個股＞

週三 (9/26) 盤後文提過盤面出現「資金轉移」現象，一些高基期的個股開始出現獲利調節賣壓，資金轉向低基期的電子股，而當日推薦學員買進並於盤後文點出且於今日 Line@早安文再次提醒的《6271 同欣電》，便屬標準的低基期轉強個股。

這類個股兼具波段回檔夠深、底部打得夠久、低檔換手夠大等特性，是現階段比較適宜的多方標的，不過《6271 同欣電》2 天急漲 13% 已逼近前波的大套牢平台，短線不應追價。

盤面當然還有這類型的個股悄悄冒出頭來，今日就有一檔《中華英雄》可進行佈局，其先前受到美中貿易戰帶衰而急跌，但技術面和 6271 同欣電有異曲同工之妙，由於目前美中貿易戰利空鈍化，加上本身具備良好的基本面且上頭還有個富爸爸當靠山，看好跌深後強彈，欲知詳情作佈局，請填表單 https://goo.gl/xsbXSL 。

＜高基期轉弱個股＞

已連續一段時間追蹤的風電族群個股《2031 新光鋼》、《9958 世紀鋼》、《2013 中鋼構》，今日失守上升趨勢線，這也屬於典型的「高基期轉弱」個股，同時符合先前定義的短線退場標準。不過這些個股一來有題材，二來有被軋到半空中的券單，後市要待爆出堪比上半年的大量止漲時，才是真正的轉弱訊號。

＜矽晶圓族群＞

上週短打的矽晶圓族群《5483 中美晶》、《6182 合晶》也屬低基期轉強個股，這些個股跌得夠深又打出帶量的碗形底，所以趁上週四休息整理時切入搶短並送給大家當【中秋好禮】，短短兩日急速拉高 14% 至壓力區後再行獲利了結。

矽晶圓族群現階段雖以短線操作為主，但就波段而言由於半導體矽晶圓類股評價已降到 10 倍本益比以下，先前的跌勢也大致反應了市場對半導體庫存水位、美中貿易戰波及需求及利潤的擔憂，所以開始有機構法人出具正面的研究報告，認為未來半年股價有機會回升至 10～15 倍本益比，後市當可繼續留意是否有長線買盤進駐跡象。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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