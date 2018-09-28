義大利設定預算赤字為2.4% 大幅超出歐盟建議 股匯跌幅深化

美東時間 9 月 27 日（周四）下午 3 點左右，義大利政府終於圍繞 2019 年預算赤字占 GDP 目標達成共識，即赤字占 GDP 比重為 2.4%。

組成義大利民粹主義政府的反建制政黨五星運動和右翼北方聯盟黨首聯合聲明稱，同意 2019 年 2.4% 的預算目標，對「整個政府」在預算目標上團結一致「感到滿意」。另據五星運動黨籍官員透露，義大利政府將把 2019-2021 年的預算赤字目標設置在每年 2.4%。

消息傳出後，歐元兌美元保持跌勢，跌幅小幅擴大至 0.8%，刷新日低至 1.1641，也創 9 月 14 日以來最低。在美上市的 iShares 明晟義大利 ETF（交易代碼 EWI）跌幅擴大至 1.9%，跌至五日新低。

英國《金融時報》指出，2.4% 的赤字比重大幅超過了歐盟為上一屆義大利政府設定的 2018 年比重 1.6% 和 2019 年比重 0.8%。義大利政府需要在 10 月 15 日前提交預算草案，能否通過歐盟審批存在懸念。

華爾街見聞曾提到，歐盟官員和經濟學家認為，為了改善結構性赤字，義大利的名義預算赤字占 GDP 比重需要控制在 1.5%-1.7%。

北方聯盟黨首、義大利副總理 Salvini 隨後表示，義大利不會上調銷售增值稅（VAT），個人稅率降至 15%，對養老金改革達成共識。預算將允許民眾在一定程度上提前退休，對 100 萬義大利人降低稅負，並增加對學校、道路和當地社區等公共設施的投資。

五星運動黨首、副總理 Di Maio 提倡的窮人基本收入也包含在預算案中，等於增加 100 億歐元的開支。談判期間他曾在 Facebook 上發文稱，義大利處在歷史的十字路口，「一厘米都不能往回走」。他此前威脅稱，預算應將義大利人民放在優先位置，而不是去安撫市場，否則五星運動黨將退出執政聯盟。

周四是義大利政府提出 2019 年預算大綱的截止日期，隔夜有義大利媒體稱，預算會議可能推遲，政府內部的預算討論屢次陷入僵局，最緊張談判時期還傳來了財長 Tria 準備辭職的消息。

據義大利安莎通訊社透露，北方聯盟和五星運動黨要求將預算赤字占 GDP 比重設在 2.4%-2.5%，但被非兩黨成員的財長 Giovanni Tria 拒絕，財長想將赤字維持在歐盟建議的 2% 下方（即 1.6%）。

這導致歐盤期間的義大利股指大跌，公債殖利率短線飆漲。

義大利基準股指 FTSE MIB 盤中大跌 1.8%，銀行股指數跌 3.7%。兩年期意債殖利率漲 20 個基點，至近三周高點 0.93%；五年期信用違約互換漲 8 個基點，至十日高位 223 個基點；10 年期意債殖利率最高觸及 2.993%，收漲 0.31%，報收 2.916%。

隨後，義大利經濟部發言人否認了「財長 Tria 因與執政黨就預算問題發生分歧而想要辭職」的報導，其表示，財長仍致力於周四的內閣會議前達成預算目標。彭博消息稱，義大利北方聯盟官員表示，北方聯盟與五星運動就上調預算赤字率目標達成一致。

五星運動黨首 Di Maio 在接受路透採訪時表示，沒有要求財長 Tria 辭職，但財政緊縮政策應該結束了。北方聯盟黨首 Salvini 也在突尼斯重申，為了給選民帶來好處，把預算赤字提高到 2% 以上是值得的——「義大利人工作和幸福的權利比數字重要得多。」

義大利預算拉鋸戰已持續了近三個月，最核心的問題是義大利聯合政府各派態度截然不同。兩位副總理對於預算態度非常激進，財長 Giovanni Tria 的論調相對溫和。華爾街見聞曾分析過，最為激進的預算計劃會大幅減稅並增加國家福利支出，將打破歐盟設定的 3% 紅線。

自從 6 月民粹主義政府組閣成功後，金融市場對此一直非常緊張，擔心為「昂貴的」競選承諾買單將大幅增加義大利負債水平。目前義大利公共債務為 2.3 兆歐元，占 GDP 的 132%，是僅次於希臘的歐盟內部第二高債務水平。