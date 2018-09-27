◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦科技 綠悅-KY 昶和 東泥 新日光 嘉裕 元大台商50 大東 大統新創 大飲 東華 富邦摩台 本盟 本盟 福懋油 立益 富邦發達 利勤 銘旺科 大統益 佳和 元大MSCI台灣 巨庭 健和興 宏亞 昶和 永豐臺灣加權 國巨 旭隼 達新 三洋紡 富邦日本 旺宏 元晶 恆大 本盟 國泰日經225 金像電 遠雄來 南染 瑞利 元大歐洲50 云辰 統領 怡華 樂士 元大日經225 國碩 威宏-KY 昶和 正峰新 國泰20年美債反1 承啟 泰昇-KY 大統新創 億泰 元大S&P日圓反1 統懋 程泰 毛寶 富邦歐洲 新美齊 氣立 懷特 FH彭博高收益債 華新科 榮星 燁興 FH彭博新興債 同開 台硝 中鴻 元大台灣高息低波 喬鼎 永記 威致 群益道瓊美國地產 揚明光 日勝化 華豐 富邦臺灣優質高息 辛耘 德淵 首利 FH富時高息低波 貿聯-KY 華廣 麗正 新光內需收益 聯德控股-KY 士紙 東訊 宏洲 樺漢 高興昌 華泰 嘉裕 訊芯-KY 東明-KY 錸德 東華 GIS-KY 鑫永銓 倫飛 立益 易華電 六暉-KY 虹光 佳和 華園 隴華 威盛 昶和 杜康-DR 承啟 國碩 三洋紡 陽光能源-DR 銘旺科 銘旺科 本盟 翔耀 統懋 瑞利 華新科 翔耀 樂士 禾伸堂 太空梭 正峰新 揚明光 麗臺 億泰 穎漢 華映 毛寶 時碩工業 吉祥全 懷特 泰鼎-KY 憶聲 燁興 迎廣 科風 中鴻 亞弘電 和鑫 威致 全國電 力特 華豐 陞泰 喬鼎 首利 愛山林 正達 麗正 潤弘 晟鈦 東訊 遠雄來 聯德 華泰 夏都 同泰 錸德 鳳凰 新世紀 倫飛 欣欣 誠研 虹光 統領 綠能 威盛 客思達-KY 誠創 國碩 康師傅-DR 嘉威 銘旺科 杜康-DR 力銘 統懋 同方友友-DR 亞太電 翔耀 友佳-DR 達能 太空梭 匯僑 清惠 奇力新 一零四 慧友 麗臺 欣天然 捷泰 華映 新海 互億 吉祥全 欣高 天瀚 憶聲 全國 迅杰 科風 jpp-KY 華上 和鑫 台數科 光麗-KY 力特 南六 元晶 喬鼎 基勝-KY 華冠 正達 波力-KY 裕豐 晟鈦 泰昇-KY 寶徠 聯德 吉源-KY 皇普 同泰 鼎炫-KY 陽明 新世紀 六福 誠研 康師傅-DR 綠能 聖馬丁-DR 誠創 神州-DR 嘉威 耀傑-DR 力銘 同方友友-DR 亞太電 晨訊科-DR 達能 友佳-DR 清惠 陽光能源-DR 慧友 精熙-DR 捷泰 中福 互億 雷虎 天瀚 中視 迅杰 秋雨 華上 慶豐富 光麗-KY 新利虹 元晶 國光生 華冠 裕豐 寶徠 皇普 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中保 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生