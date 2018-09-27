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◆台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名

台北‧09月27日 交易日  
  
◆買超前30名  
代碼   股票名稱              買超     09/27     09/21  
00637L 元大滬深300正2       55464    144500     89036  
00633L 富邦上証正2           7849     25692     17843  
00655L 國泰中國A50正2        6741     14501      7760  
00631L 元大台灣50正2         4985     -5332    -10317  
0055   元大MSCI金融          4159      4458       299  
00672L 元大S&P原油正2        3121      7934      4813  
2014   中鴻                  3120      2150      -970  
00636  國泰中國A50           2864     10779      7915  
2448   晶電                  2522     -1828     -4350  
1314   中石化                2473    -10015    -12488  
00739  元大MSCI A股          2437      4274      1837  
2515   中工                  2134      2289       155  
3037   欣興                  1712      1072      -640  
2347   聯強                  1495      2852      1357  
3481   群創                  1187     -3916     -5103  
3698   隆達                  1127       645      -482  
2317   鴻海                  1119     -6837     -7956  
1515   力山                  1022      1705       683  
2881   富邦金                 989      1408       419  
2340   光磊                   949       698      -251  
0050   元大台灣50             948     -3653     -4601  
1710   東聯                   941      2055      1114  
2027   大成鋼                 931      2169      1238  
2633   台灣高鐵               889      1583       694  
00665L 富邦恒生國企正2        886      2089      1203  
2371   大同                   874      3069      2195  
00670L 富邦NASDAQ正2          758     -2458     -3216  
1718   中纖                   727     -4361     -5088  
2883   開發金                 696      9235      8539  
00683L 元大美元指數正2        671      -201      -872  
  
◆賣超前30名  
代碼   股票名稱              賣超     09/27     09/21  
00677U 富邦VIX             -31173   -171132   -139959  
00632R 元大台灣50反1        -9846    128249    138095  
00673R 元大S&P原油反1       -6896     -7287      -391  
2834   臺企銀               -2855      -875      1980  
1312   國喬                 -2706     -4116     -1410  
5534   長虹                 -1446     -2708     -1262  
2534   宏盛                 -1438     -4794     -3356  
00635U 元大S&P黃金          -1336     -2204      -868  
00708L 元大S&P黃金正2       -1288     -1200        88  
2890   永豐金               -1188      -365       823  
00664R 國泰臺灣加權反1      -1068      1957      3025  
00638R 元大滬深300反1        -966     -1537      -571  
2888   新光金                -933      1588      2521  
5880   合庫金                -909       727      1636  
1309   台達化                -901      -889        12  
2891   中信金                -888      2677      3565  
00634R 富邦上証反1           -835       -48       787  
3034   聯詠                  -765     -1822     -1057  
00653L 富邦印度正2           -735     -1314      -579  
9933   中鼎                  -694     -2430     -1736  
1310   台苯                  -571       597      1168  
00737  國泰AI+Robo           -567     -3270     -2703  
00667  元大韓國              -556      -643       -87  
2542   興富發                -521      -122       399  
00641R 富邦日本反1           -500     -1911     -1411  
00709  富邦歐洲              -496      -396       100  
2823   中壽                  -481      -517       -36  
4532   瑞智                  -460      -595      -135  
00676R 富邦臺灣加權反1       -421      -187       234  
1218   泰山                  -417       867      1284
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