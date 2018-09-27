◆台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名

台北‧09月27日 交易日 ◆買超前30名 代碼 股票名稱 買超 09/27 09/21 00637L 元大滬深300正2 55464 144500 89036 00633L 富邦上証正2 7849 25692 17843 00655L 國泰中國A50正2 6741 14501 7760 00631L 元大台灣50正2 4985 -5332 -10317 0055 元大MSCI金融 4159 4458 299 00672L 元大S&P原油正2 3121 7934 4813 2014 中鴻 3120 2150 -970 00636 國泰中國A50 2864 10779 7915 2448 晶電 2522 -1828 -4350 1314 中石化 2473 -10015 -12488 00739 元大MSCI A股 2437 4274 1837 2515 中工 2134 2289 155 3037 欣興 1712 1072 -640 2347 聯強 1495 2852 1357 3481 群創 1187 -3916 -5103 3698 隆達 1127 645 -482 2317 鴻海 1119 -6837 -7956 1515 力山 1022 1705 683 2881 富邦金 989 1408 419 2340 光磊 949 698 -251 0050 元大台灣50 948 -3653 -4601 1710 東聯 941 2055 1114 2027 大成鋼 931 2169 1238 2633 台灣高鐵 889 1583 694 00665L 富邦恒生國企正2 886 2089 1203 2371 大同 874 3069 2195 00670L 富邦NASDAQ正2 758 -2458 -3216 1718 中纖 727 -4361 -5088 2883 開發金 696 9235 8539 00683L 元大美元指數正2 671 -201 -872 ◆賣超前30名 代碼 股票名稱 賣超 09/27 09/21 00677U 富邦VIX -31173 -171132 -139959 00632R 元大台灣50反1 -9846 128249 138095 00673R 元大S&P原油反1 -6896 -7287 -391 2834 臺企銀 -2855 -875 1980 1312 國喬 -2706 -4116 -1410 5534 長虹 -1446 -2708 -1262 2534 宏盛 -1438 -4794 -3356 00635U 元大S&P黃金 -1336 -2204 -868 00708L 元大S&P黃金正2 -1288 -1200 88 2890 永豐金 -1188 -365 823 00664R 國泰臺灣加權反1 -1068 1957 3025 00638R 元大滬深300反1 -966 -1537 -571 2888 新光金 -933 1588 2521 5880 合庫金 -909 727 1636 1309 台達化 -901 -889 12 2891 中信金 -888 2677 3565 00634R 富邦上証反1 -835 -48 787 3034 聯詠 -765 -1822 -1057 00653L 富邦印度正2 -735 -1314 -579 9933 中鼎 -694 -2430 -1736 1310 台苯 -571 597 1168 00737 國泰AI+Robo -567 -3270 -2703 00667 元大韓國 -556 -643 -87 2542 興富發 -521 -122 399 00641R 富邦日本反1 -500 -1911 -1411 00709 富邦歐洲 -496 -396 100 2823 中壽 -481 -517 -36 4532 瑞智 -460 -595 -135 00676R 富邦臺灣加權反1 -421 -187 234 1218 泰山 -417 867 1284
◆台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名鉅亨台北資料中心
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