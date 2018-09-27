◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月27日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 17680 0 00677U 富邦VIX -6153 0 2883 開發金 8969 21137 00631L 元大台灣50正2 -2507 0 2409 友達 6830 14028 2313 華通 -2391 -11201 0050 元大台灣50 6042 -840 2884 玉山金 -2335 4041 2891 中信金 4571 19289 2345 智邦 -1733 -2961 00633L 富邦上証正2 4542 0 1314 中石化 -1581 3225 2330 台積電 3656 18692 2887 台新金 -1050 -3981 2317 鴻海 3227 -23052 2882 國泰金 -901 -1773 3481 群創 2852 -22399 4938 和碩 -831 -3554 2002 中鋼 2133 11827 1909 榮成 -690 -1287 00655L 國泰中國A50正2 2028 0 3189 景碩 -684 3171 2888 新光金 1876 1698 2368 金像電 -674 -7547 2881 富邦金 1688 -1425 00672L 元大S&P原油正2 -649 0 2344 華邦電 1486 -19096 1718 中纖 -606 -5027 2303 聯電 1465 -13872 2408 南亞科 -573 -7100 1310 台苯 1464 5280 2049 上銀 -555 -2558 2886 兆豐金 1452 10426 4414 如興 -532 18 2885 元大金 1270 5479 00683L 元大美元指數正2 -468 0 00632R 元大台灣50反1 1228 0 2349 錸德 -464 -3915 00636 國泰中國A50 1190 -9535 2610 華航 -462 -11107 5880 合庫金 1117 1703 1326 台化 -459 186 2353 宏碁 1100 3050 2323 中環 -439 -12959 2880 華南金 1086 7794 2347 聯強 -427 -4794 2801 彰銀 1047 10032 2449 京元電子 -413 -5675 00664R 國泰臺灣加權反1 856 0 3231 緯創 -362 -13896 2515 中工 854 -2967 6120 達運 -359 139 2834 臺企銀 768 7468 2208 台船 -356 -236 2889 國票金 762 1145 006206 元大上證50 -345 0 2105 正新 759 3615 2492 華新科 -324 -4749 2412 中華電 751 3740 2478 大毅 -311 75 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股