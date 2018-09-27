新聞

◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月27日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         17680         0    00677U 富邦VIX                -6153         0  
2883   開發金                  8969     21137    00631L 元大台灣50正2          -2507         0  
2409   友達                    6830     14028    2313   華通                   -2391    -11201  
0050   元大台灣50              6042      -840    2884   玉山金                 -2335      4041  
2891   中信金                  4571     19289    2345   智邦                   -1733     -2961  
00633L 富邦上証正2             4542         0    1314   中石化                 -1581      3225  
2330   台積電                  3656     18692    2887   台新金                 -1050     -3981  
2317   鴻海                    3227    -23052    2882   國泰金                  -901     -1773  
3481   群創                    2852    -22399    4938   和碩                    -831     -3554  
2002   中鋼                    2133     11827    1909   榮成                    -690     -1287  
00655L 國泰中國A50正2          2028         0    3189   景碩                    -684      3171  
2888   新光金                  1876      1698    2368   金像電                  -674     -7547  
2881   富邦金                  1688     -1425    00672L 元大S&P原油正2          -649         0  
2344   華邦電                  1486    -19096    1718   中纖                    -606     -5027  
2303   聯電                    1465    -13872    2408   南亞科                  -573     -7100  
1310   台苯                    1464      5280    2049   上銀                    -555     -2558  
2886   兆豐金                  1452     10426    4414   如興                    -532        18  
2885   元大金                  1270      5479    00683L 元大美元指數正2         -468         0  
00632R 元大台灣50反1           1228         0    2349   錸德                    -464     -3915  
00636  國泰中國A50             1190     -9535    2610   華航                    -462    -11107  
5880   合庫金                  1117      1703    1326   台化                    -459       186  
2353   宏碁                    1100      3050    2323   中環                    -439    -12959  
2880   華南金                  1086      7794    2347   聯強                    -427     -4794  
2801   彰銀                    1047     10032    2449   京元電子                -413     -5675  
00664R 國泰臺灣加權反1          856         0    3231   緯創                    -362    -13896  
2515   中工                     854     -2967    6120   達運                    -359       139  
2834   臺企銀                   768      7468    2208   台船                    -356      -236  
2889   國票金                   762      1145    006206 元大上證50              -345         0  
2105   正新                     759      3615    2492   華新科                  -324     -4749  
2412   中華電                   751      3740    2478   大毅                    -311        75  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞