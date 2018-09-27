風水輪流轉 投資人開始將目光投向歐洲和中國股市

美股標普 500 指數屢創歷史新高，今年累計上漲 9%，和全球其他地區股指形成的強烈反差，至少是 1970 年以來之最。

本輪始於 2009 年的美股牛市於當地時間 8 月 22 日創下歷史記錄，超越 1990 年 10 月至 2000 年 3 月的牛市記錄（長達 113 個月），成為美股史上最長牛市。

和美股等少數發達經濟體股市相比，全球大部分股市都是一片窪地，即使是歐元區股市也沒有收復 2008 年金融危機前後的點位。

不過，當下美股多空分歧已經逐漸明朗化。英國《金融時報》報導稱，本月摩根大通、法國興業銀行和摩根士丹利的分析師都建議投資者，開始削減美股倉位，尋找海外股市的機會。

摩根士丹利策略師 Andrew Sheets 建議，如果想進行建倉美國之外的股市，現在需要關注歐洲市場，因為歐洲股市過去受到政治不確定性、歐洲即將結束量化寬鬆的猜測以及經濟反彈乏力等質疑，被過度看空已經超跌。

中國可能是新興市場最終反彈的關鍵。牛津經濟研究所全球宏觀戰略總監 Gaurav Saroliya 預測，中國將很快採取更加積極的行動，阻止經濟增長過度放緩。

實際上，2017 年以來外資已經加速流入中國股市。2018 年 H1 境外機構及個人合計持有市值達到 1.28 兆，較 2016 年末增加 96%。2018H1 外資規模與境內公募基金公司持 A 股規模之比約為 1.28 vs 1.72 兆，持股規模差距進一步縮小。

同時，明晟考慮進一步調高 A 股在 MSCI 指數中的權重至 20%，根據興業測算：維持僅大盤股加入，2019 年將帶來 497 億美元資金；2020 年，納入比例不變，但納入成分擴充至大盤和中盤股，將帶來 126 億美元資金。

9 月 27 日，全球第二大指數編制公司富時羅素正式將 A 股納入「富時全球股票指數系列」，分類為「次級新興」（Secondary Emerging），將於 2019 年 6 月開始實施。A 股占富士羅素新興市場比重將為 5.57％，預計將帶來 100 億美元資金流入。

認為美股即將到頂的聲音，實際上也一直不絕於耳。具體來看，在技術指標方面，美股的確高處不勝寒。當前，美股本益比僅次於 2000 年網路泡沫破滅前的歷史峰值，已高過 2007 年國際金融危機爆發前夕的數值，與 1929 年美國大蕭條前夕數值相當。

英國《金融時報》援引 FactSet 的 John Butters 表示，雖然第二季 80％的標普 500 公司 EPS 超過預期，但下季度預期已經下降；在已宣布第第三季盈利預測的 98 家公司中，76％發布負面預期，這是比例為標普 500 指數 2016 年第一季以來最高。

同時，拉動美股這一輪上漲的主力——以 FANNG 為代表的科技股，如今都一定程度上遭遇瓶頸，這加劇了投資者對科技泡沫的擔憂。標普 500 年初至今 9% 的漲幅中，亞馬遜、微軟、蘋果、奈飛等這些科技公司貢獻了約 40%。

Facebook 和 Netflix 在第二季財報遭遇滑鐵盧後，一直在低位運轉。谷歌在 7 月 27 日創歷史新高後，不斷往下緩慢陰跌。亞馬遜和亞馬遜市值破兆美元後，也上攻乏力....... 如果龍頭股「偃旗息鼓」，而指數繼續一路高歌，那麼美股很可能落得一地雞毛。

再者，股市是經濟的晴雨表，一些分析師擔心美國股市的上漲，只是周期尾聲的煙霧彈。儘管美國經濟數據現在非常亮眼，消費者信心也處於十七年來的最高水平，但市場普遍擔心，明年初市場可能將要面臨美國經濟增長放緩，通膨上升和金融緊縮的挑戰。

當地時間周三，聯準會將長期 GDP 增速預期維持在 1.8%（遠低於第二季近 4% 的增速），並上調 2021 年失業率預期，並將「貨幣政策立場仍然寬鬆」的語句整體刪除。

CNBC 援引 State Street Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示，取消「寬鬆」的措辭是聯準會越來越接近中性利率的信號，他們擔心財政刺激影響逐漸消失後，經濟增長也將隨之降溫，「這對股市的影響很大」。

而且，美國政治風險日漸惡化，美股可能迎來大跌。即將到來的中期選舉極可能出現民主黨控制眾議院，共和黨控制參議院的「對峙」局面，導致川普提前「跛腳」。里昂證券（CLSA）股票策略師 Christopher Wood 認為：

美國股市上漲和經濟加速的原因，是川普帶來的預期和改革，即稅改和放鬆監管。

即使民主黨只拿下眾議院，在一定程度上也將對股市產生負面影響，因為這意味著美國政治將陷入僵局，川普政府未來兩年可能一事無成，財政政策上不會再有大動作；彈劾程序雖然不會成功，但也可能啟動來噁心川普。