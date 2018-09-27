[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月26日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降 低 股 權 成 交 量 融券餘額 >= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏洲 國泰臺灣加權正2 富邦科技 大東 昶和 東泥 新日光 嘉裕 群益臺灣加權反1 元大台商50 本盟 大統新創 大飲 健策 東華 正道 富邦摩台 利勤 本盟 福懋油 立益 富邦發達 巨庭 銘旺科 大統益 佳和 元大MSCI台灣 國巨 健和興 天仁 昶和 永豐臺灣加權 旺宏 旭隼 宏亞 三洋紡 富邦日本 金像電 元晶 達新 本盟 國泰日經225 云辰 遠雄來 地球 瑞利 元大歐洲50 國碩 統領 恆大 樂士 元大日經225 承啟 威宏-KY 南染 正峰新 元大美債20正2 新美齊 泰昇-KY 怡華 億泰 國泰20年美債反1 華新科 昶和 毛寶 元大S&P日圓反1 同開 大統新創 懷特 富邦歐洲 喬鼎 程泰 燁興 FH彭博高收益債 揚明光 氣立 中鴻 FH彭博新興債 貿聯-KY 榮星 威致 元大台灣高息低波 樺漢 台硝 華豐 群益道瓊美國地產 訊芯-KY 永記 首利 富邦臺灣優質高息 GIS-KY 日勝化 麗正 FH富時高息低波 易華電 德淵 東訊 新光內需收益 華園 華廣 華泰 宏洲 杜康-DR 士紙 錸德 嘉裕 陽光能源-DR 高興昌 倫飛 東華 東明-KY 虹光 立益 鑫永銓 威盛 佳和 六暉-KY 國碩 昶和 隴華 銘旺科 三洋紡 承啟 統懋 本盟 銘旺科 翔耀 瑞利 翔耀 太空梭 樂士 華新科 麗臺 正峰新 禾伸堂 華映 億泰 揚明光 吉祥全 毛寶 穎漢 憶聲 懷特 時碩工業 科風 燁興 泰鼎-KY 和鑫 中鴻 迎廣 力特 威致 亞弘電 喬鼎 華豐 全國電 正達 首利 陞泰 晟鈦 麗正 愛山林 聯德 東訊 潤弘 同泰 華泰 遠雄來 新世紀 錸德 夏都 誠研 倫飛 欣欣 綠能 虹光 統領 誠創 威盛 客思達-KY 嘉威 凌陽 康師傅-DR 力銘 國碩 杜康-DR 亞太電 銘旺科 同方友友-DR 達能 統懋 友佳-DR 清惠 翔耀 匯僑 慧友 太空梭 一零四 捷泰 麗臺 欣天然 互億 華映 新海 天瀚 吉祥全 欣高 迅杰 憶聲 全國 華上 科風 jpp-KY 光麗-KY 和鑫 台數科 元晶 力特 南六 華冠 喬鼎 基勝-KY 裕豐 正達 波力-KY 寶徠 晟鈦 泰昇-KY 皇普 聯德 吉源-KY 陽明 同泰 鼎炫-KY 六福 新世紀 康師傅-DR 誠研 聖馬丁-DR 綠能 神州-DR 誠創 耀傑-DR 嘉威 同方友友-DR 力銘 晨訊科-DR 亞太電 友佳-DR 達能 陽光能源-DR 清惠 精熙-DR 慧友 中福 捷泰 雷虎 互億 中視 天瀚 秋雨 迅杰 慶豐富 華上 新利虹 光麗-KY 國光生 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中保 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生