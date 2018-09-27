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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月26日 交易日
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     富邦美債1-3          振維              新昕纖   生泰     大國鋼   
易威     駿熠電   富邦美債7-10          迎輝              謚源     杏昌              
穆拉德   天剛     富邦美債20年          撼訊              東林     寶島科            
南璋     寬魚國際 元大美債7-10          松崗              欣厚-KY  其祥-KY           
勝昱              元大美債1-3          環球晶            友銓     德麥              
精確              元大投資級公司債          奧斯特            達威     中華食            
宏易              群益15年IG電信債          花王              三圓     世坤              
唐鋒              群益15年IG科技債                            雙喜     萬國通            
榮群              群益10年IG金融債                            力泰     新昕纖            
天宇              國泰投資級公司債                            理銘     力肯              
新零售            國泰5Y+新興債                            亞都     祺驊              
力新              國泰1-5Y高收債                            東凌-KY  世德              
恩得利            富邦全球投等債                            明揚     宏易              
李洲              富邦全球高收債                            綠河-KY  長佳              
凱柏實業          富邦中政債0-1                            欣泰     瑞穎              
元炬              富邦A級公司債                                     大恭              
及成              FH中國政策債                                     永純              
和進              凱基中國債3-10                                     致振              
耀勝              凱基新興債10+                                     康聯訊            
倚強              凱基科技債10+                                     威潤              
錦明              合世                                         創威              
鑫創              易威                                         唐榮              
廣寰科            穆拉德                                       晉椿              
點晶              南璋                                         久陽              
建舜電            勝昱                                         強新              
泰谷              宇隆                                         松和              
典範              精確                                         富強              
長天              宏易                                         凌網              
益通              唐鋒                                         川寶              
振維              榮群                                         李洲              
鴻翊              天宇                                         及成              
迎輝              新零售                                       耀勝              
欣厚-KY           力新                                         倚強              
兆遠              恩得利                                       至寶電            
太欣              李洲                                         錦明              
世紀              凱柏實業                                     宇環              
華容              元炬                                         點晶              
建榮              及成                                         加百裕            
立衛              和進                                         幸康              
天揚              耀勝                                         泰谷              
鈺創              倚強                                         矽瑪              
佳總              錦明                                         先益              
合正              鑫創                                         重鵬              
寶聯通            廣寰科                                       泓格              
凱鈺              點晶                                         東林              
德宏              佳穎                                         新鉅科            
合邦              建舜電                                       緯軟              
萬旭              泰谷                                         晶達              
久正              典範                                         高技              
上揚              長天                                         寶聯通            
全譜              益通                                         凱鈺              
易通展            振維                                         三聯              
安鈦克            鴻翊                                         合邦              
元隆              迎輝                                         業強              
沛亨              欣厚-KY                                      萬旭              
九暘              兆遠                                         耕興              
凱碩              太欣                                         撼訊              
全達              世紀                                         信昌電            
奧斯特            華容                                         上揚              
保銳              建榮                                         全譜              
越峰              立衛                                         易通展            
英格爾            天揚                                         沛波              
士開              鈺創                                         元隆              
昇益              佳總                                         沛亨              
志嘉              合正                                         迅德              
富裔              寶聯通                                       倉和              
正德              凱鈺                                         光菱              
燦星旅            德宏                                         蜜望實            
富驛-KY           合邦                                         星雲              
劍湖山            萬旭                                         三圓              
德記              久正                                         昇益              
泰偉              上揚                                         三豐              
華義              全譜                                         雙喜              
昇華              易通展                                       力泰              
得利影            安鈦克                                       豐謙              
鼎創達            元隆                                         理銘              
花王              沛亨                                         惠普              
邦泰              九暘                                         中連貨            
                  凱碩                                         安心              
                  全達                                         易飛網            
                  奧斯特                                       亞都              
                  保銳                                         老爺知            
                  越峰                                         滿心              
                  英格爾                                       東凌-KY           
                  士開                                         德記              
                  昇益                                         弘帆              
                  志嘉                                         大展證            
                  富裔                                         誠品生活          
                  正德                                         泰偉              
                  燦星旅                                       華義              
                  富驛-KY                                      得利影            
                  劍湖山                                       時報              
                  德記                                         琉園              
                  泰偉                                         旭然              
                  華義                                         捷必勝-KY          
                  昇華                                         明揚              
                  得利影                                       紅木-KY           
                  時報                                         綠河-KY           
                  鼎創達                                       欣雄              
                  花王                                         欣泰              
                  邦泰                                         大汽電
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