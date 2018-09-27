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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月26日 交易日
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                15300         0    00637L 元大滬深300正2        -37644         0
2883   開發金                  6493      7902    00633L 富邦上証正2            -5951         0
2344   華邦電                  3246    -19864    0055   元大MSCI金融           -4160     -4603
00673R 元大S&P原油反1          3063         0    00655L 國泰中國A50正2         -3983         0
2886   兆豐金                  2345      8038    2515   中工                   -2856     -4281
2834   臺企銀                  1982      1172    00632R 元大台灣50反1          -2293         0
2303   聯電                    1449    -17471    2408   南亞科                 -2112     -7355
2329   華泰                    1418      2034    4938   和碩                   -2049     -3691
2002   中鋼                    1131      9250    00636  國泰中國A50            -1993    -10383
1310   台苯                    1129      3638    1102   亞泥                   -1859     -6337
0050   元大台灣50              1100     -7179    1301   台塑                   -1642       191
1312   國喬                    1001      2310    00739  元大MSCI A股           -1483     -4844
3037   欣興                     964     10342    2337   旺宏                   -1333    -18519
9958   世紀鋼                   931      -470    2610   華航                   -1180    -10580
2317   鴻海                     813    -26953    00672L 元大S&P原油正2         -1096         0
2882   國泰金                   804      -325    1101   台泥                   -1048     -1395
2353   宏碁                     797      2903    2345   智邦                    -850     -1536
2890   永豐金                   790     10257    00665L 富邦恒生國企正2         -805         0
1216   統一                     717      3489    006205 富邦上証                -776         0
1402   遠東新                   707      7875    3017   奇鋐                    -760      -694
2885   元大金                   679      2985    1312A  國喬特                  -739         0
1605   華新                     655     -8797    2492   華新科                  -726     -4819
2891   中信金                   618     13178    00631L 元大台灣50正2           -713         0
2801   彰銀                     612      8924    1515   力山                    -680     -1236
2633   台灣高鐵                 601      4085    2324   仁寶                    -671     -7285
00737  國泰AI+Robo              566      1246    2376   技嘉                    -669     -2191
2371   大同                     560      1444    2884   玉山金                  -667      7142
00667  元大韓國                 533       630    2347   聯強                    -638     -4644
6278   台表科                   531      1534    2449   京元電子                -596     -5534
8150   南茂                     518      1177    3044   健鼎                    -588      -757

備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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