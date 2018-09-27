[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月26日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 15300 0 00637L 元大滬深300正2 -37644 0 2883 開發金 6493 7902 00633L 富邦上証正2 -5951 0 2344 華邦電 3246 -19864 0055 元大MSCI金融 -4160 -4603 00673R 元大S&P原油反1 3063 0 00655L 國泰中國A50正2 -3983 0 2886 兆豐金 2345 8038 2515 中工 -2856 -4281 2834 臺企銀 1982 1172 00632R 元大台灣50反1 -2293 0 2303 聯電 1449 -17471 2408 南亞科 -2112 -7355 2329 華泰 1418 2034 4938 和碩 -2049 -3691 2002 中鋼 1131 9250 00636 國泰中國A50 -1993 -10383 1310 台苯 1129 3638 1102 亞泥 -1859 -6337 0050 元大台灣50 1100 -7179 1301 台塑 -1642 191 1312 國喬 1001 2310 00739 元大MSCI A股 -1483 -4844 3037 欣興 964 10342 2337 旺宏 -1333 -18519 9958 世紀鋼 931 -470 2610 華航 -1180 -10580 2317 鴻海 813 -26953 00672L 元大S&P原油正2 -1096 0 2882 國泰金 804 -325 1101 台泥 -1048 -1395 2353 宏碁 797 2903 2345 智邦 -850 -1536 2890 永豐金 790 10257 00665L 富邦恒生國企正2 -805 0 1216 統一 717 3489 006205 富邦上証 -776 0 1402 遠東新 707 7875 3017 奇鋐 -760 -694 2885 元大金 679 2985 1312A 國喬特 -739 0 1605 華新 655 -8797 2492 華新科 -726 -4819 2891 中信金 618 13178 00631L 元大台灣50正2 -713 0 2801 彰銀 612 8924 1515 力山 -680 -1236 2633 台灣高鐵 601 4085 2324 仁寶 -671 -7285 00737 國泰AI+Robo 566 1246 2376 技嘉 -669 -2191 2371 大同 560 1444 2884 玉山金 -667 7142 00667 元大韓國 533 630 2347 聯強 -638 -4644 6278 台表科 531 1534 2449 京元電子 -596 -5534 8150 南茂 518 1177 3044 健鼎 -588 -757 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股