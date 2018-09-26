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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月26日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                15300         0    00637L 元大滬深300正2        -37644         0  
2883   開發金                  6493      7902    00633L 富邦上証正2            -5951         0  
2344   華邦電                  3246    -19864    0055   元大MSCI金融           -4160     -4603  
00673R 元大S&P原油反1          3063         0    00655L 國泰中國A50正2         -3983         0  
2886   兆豐金                  2345      8038    2515   中工                   -2856     -4281  
2834   臺企銀                  1982      1172    00632R 元大台灣50反1          -2293         0  
2303   聯電                    1449    -17471    2408   南亞科                 -2112     -7355  
2329   華泰                    1418      2034    4938   和碩                   -2049     -3691  
2002   中鋼                    1131      9250    00636  國泰中國A50            -1993    -10383  
1310   台苯                    1129      3638    1102   亞泥                   -1859     -6337  
0050   元大台灣50              1100     -7179    1301   台塑                   -1642       191  
1312   國喬                    1001      2310    00739  元大MSCI A股           -1483     -4844  
3037   欣興                     964     10342    2337   旺宏                   -1333    -18519  
9958   世紀鋼                   931      -470    2610   華航                   -1180    -10580  
2317   鴻海                     813    -26953    00672L 元大S&P原油正2         -1096         0  
2882   國泰金                   804      -325    1101   台泥                   -1048     -1395  
2353   宏碁                     797      2903    2345   智邦                    -850     -1536  
2890   永豐金                   790     10257    00665L 富邦恒生國企正2         -805         0  
1216   統一                     717      3489    006205 富邦上証                -776         0  
1402   遠東新                   707      7875    3017   奇鋐                    -760      -694  
2885   元大金                   679      2985    1312A  國喬特                  -739         0  
1605   華新                     655     -8797    2492   華新科                  -726     -4819  
2891   中信金                   618     13178    00631L 元大台灣50正2           -713         0  
2801   彰銀                     612      8924    1515   力山                    -680     -1236  
2633   台灣高鐵                 601      4085    2324   仁寶                    -671     -7285  
00737  國泰AI+Robo              566      1246    2376   技嘉                    -669     -2191  
2371   大同                     560      1444    2884   玉山金                  -667      7142  
00667  元大韓國                 533       630    2347   聯強                    -638     -4644  
6278   台表科                   531      1534    2449   京元電子                -596     -5534  
8150   南茂                     518      1177    3044   健鼎                    -588      -757  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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